10 fantastische Snowflake-alternatieven voor gestroomlijnd gegevensbeheer

Snowflake is een populair cloudwarehouse dat je helpt je gegevens te benaderen, op te slaan, te beheren en te delen terwijl het maximale beveiliging garandeert. Het platform staat niet voor niets bekend: het biedt uitstekende automatiseringsopties, ondersteunt gestructureerde, semigestructureerde en ongestructureerde gegevens, stimuleert samenwerking en integreert met verschillende business intelligence-tools.

Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, is Snowflake een robuuste tool die enorme hoeveelheden gegevens aankan en altijd bliksemsnelle prestaties levert. ❄️

Ondanks de ongelofelijke mogelijkheden is Snowflake niet voor iedereen geschikt. Sommige mensen willen misschien meer controle over hun kosten, een eenvoudigere gebruikersinterface of de mogelijkheid om het offline te gebruiken.

We hebben het zware werk voor je gedaan en een lijst samengesteld met de 10 beste Snowflake-alternatieven die misschien beter aansluiten bij jouw behoeften. We zullen hun functies diepgaand behandelen en enkele nadelen belichten om je te helpen de ideale gegevensoplossing voor jouw bedrijf te vinden.

Wat moet je zoeken in Snowflake-alternatieven?

Aangezien er een overvloed aan alternatieven voor Snowflake te vinden is, kan het een uitdaging zijn om het kaf van het koren te scheiden. Als u er zeker van wilt zijn dat u de juiste beslissing neemt zoek een platform met de volgende kenmerken:

Schaalbaarheid : Het clouddataplatform moet de groeiende databehoeften van uw bedrijf aankunnen zonder vertragingen of prestatieproblemen

: Het clouddataplatform moet de groeiende databehoeften van uw bedrijf aankunnen zonder vertragingen of prestatieproblemen Veiligheid : Het Snowflake-alternatief moet voldoen aan de hoogste beveiligingsniveaus om uw gegevens veilig te houden en het risico op inbraak te minimaliseren. Opties zoals tweefactorauthenticatie, versleuteling en gegevensmaskering zijn een welkome aanvulling

: Het Snowflake-alternatief moet voldoen aan de hoogste beveiligingsniveaus om uw gegevens veilig te houden en het risico op inbraak te minimaliseren. Opties zoals tweefactorauthenticatie, versleuteling en gegevensmaskering zijn een welkome aanvulling Gegevensintegratie : Het juiste platform moet kunnen integreren met business intelligence en dataplatforms om u te helpen een uniek en functioneel ecosysteem te creëren dat is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf

: Het juiste platform moet kunnen integreren met business intelligence en dataplatforms om u te helpen een uniek en functioneel ecosysteem te creëren dat is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf Opties voor samenwerking : Als uw team op afstand werkt, zoek dan naar alternatieven voor gegevensbeheer in de cloud waarmee u kunt samenwerken en gegevens kunt delen met maximale beveiliging

Automaties : Een geschikt platform biedt opties voorterugkerende taken te automatiserenwaardoor het risico op fouten wordt geminimaliseerd en de kosten worden geoptimaliseerd

: Een geschikt platform biedt opties voorterugkerende taken te automatiserenwaardoor het risico op fouten wordt geminimaliseerd en de kosten worden geoptimaliseerd Analysemogelijkheden: Het platform moet over robuuste tools beschikken om u te helpen bij het analyseren engegevens te visualiseren en weloverwogen beslissingen te nemen die het succes van uw bedrijf een boost zullen geven

Beheer uw gegevens met gemak: de 10 beste Snowflake-alternatieven in 2024 en daarna

Na het analyseren van tientallen alternatieven voor Snowflake, hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste platformen die de beste functionaliteit en beveiliging bieden. Bekijk deze alternatieven voor dataplatformen en vind het platform dat past bij de databehoeften van jouw bedrijf. 🔍

1. AWS Redshift

Via: awsamazon/redshift Als je grote hoeveelheden gegevens wilt opslaan en analyseren zonder haperingen en gedetailleerde inzichten wilt krijgen in een oogwenk, dan is AWS Redshift de manier om te gaan! Amazon's cloud data warehousing tool zit boordevol state-of-the-art functies die zelfs de meest complexe datasets aankunnen en je geïntegreerde inzichten geven. 😍

AWS Redshift heeft federated query mogelijkheden - reik in uw relationele databases en query live gegevens om de prestaties van uw bedrijfsactiviteiten beter te begrijpen zonder gegevens te verplaatsen.

Een andere reden om deze tool te overwegen is Redshift machine learning (ML). Hiermee kunt u SQL-statements gebruiken om Amazon SageMaker-modellen te trainen op basis van uw gegevens in AWS Redshift en financiële voorspellingen doen, klantverloop detecteren en risico's meten.

AWS Redshift beste functies

Redshift ML

Federatieve query

Inheemse integraties en integraties met derden

Eenvoudige gegevensanalyse, gegevensopslag en het delen van gegevens

AWS Redshift beperkingen

Kan prijzig zijn voor sommige gebruikers

Beperkte ondersteuning voor datatypes zoals XML en JSON

AWS Redshift prijzen

Neem contact op voor prijzen

AWS Redshift beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (350+ beoordelingen)

: 4.4/5 (350+ beoordelingen) TrustRadius: 7.7/10 (200+ beoordelingen)

2. Vertica

Via: Vertica Vertica is een robuuste tool die elk type gegevens kan analyseren en u kan helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het verbeteren van processen.

Dit uniforme data-analyseplatform maakt gebruik van krachtige technologie om gegevens uit verschillende bronnen te interpreteren, zodat je het proces gecentraliseerd kunt houden.

Een van de redenen waarom Vertica zulke hoge prestaties levert, is de kolomvormige opslag. Data wordt georganiseerd in kolommen voor betere queryprestaties. Vertica leest alleen de kolommen die nodig zijn om de query te beantwoorden en biedt daardoor topsnelheid en -efficiëntie.

Met ingebouwde AI en machine learning-mogelijkheden kun je de werking van architecturen automatiseren en bewaken en je ervaring optimaal personaliseren. 💪

Vertica beste functies

On-premises en cloudimplementatie

AI en machine learning-modellen

Kolomvormige opslag

Ideaal voor grote, complexe datasets

Vertica-beperkingen

Steilere leercurve

Gebrek aan ondersteuning bij het overschakelen van on-premise naar on-cloud

Vertica prijzen

Neem contact op voor prijzen

Vertica beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (150+ beoordelingen)

: 4.3/5 (150+ beoordelingen) TrustRadius: 9.3/10 (20+ beoordelingen)

3. Google BigQuery

Via: Google wolk Wilt u een magazijn dat allerlei soorten gegevens in realtime kan analyseren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over serverbeheer? Probeer Google BigQuery, een serverloze datawarehouse dat de juiste balans vindt tussen gebruiksgemak, fantastische prestaties en robuuste opties.

De superieure functie van dit pakhuis is BigQuery Studio-een uniforme interface waarmee databeoefenaars met verschillende codeervaardigheden workflows kunnen vereenvoudigen. Met deze krachtige optie kun je eenvoudige SQL gebruiken om toegang te krijgen tot Vortex AI (Google's machine learning platform) om datagerelateerde taken te stroomlijnen en het gebruik van gespecialiseerde modellen te vermijden.

Google BigQuery bevat ook Duet AI, een AI-gebaseerde assistent die een helpende hand kan bieden bij het schrijven in Python en SQL, waardoor de kans op fouten kleiner wordt en je efficiëntie omhoog schiet! 📈

Google BigQuery beste functies

BigQuery Studio

Duet AI

Real-time analyses

Ingebouwde business intelligence voor het creëren en delen van inzichten

Gegevens analyseren en delen in verschillende clouds

Google BigQuery beperkingen

Complexe query's kunnen prijzig zijn

Toegangsbeheer kan een uitdaging zijn voor sommige gebruikers

Google BigQuery prijzen

Neem contact op voor prijzen

Google BigQuery beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (600+ beoordelingen)

: 4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

4. PostgreSQL

Via: FileHippo Als je een gratis, open-source alternatief voor Snowflake wilt, dan heb je het gevonden! PostgreSQL is een robuust object-relationeel databaseplatform met functies waarmee u zelfs de meest complexe gegevens kunt opslaan en schalen.

Het is geen verrassing dat de tool zo populair is in de datagemeenschap - het werkt op alle besturingssystemen, is ACID-conform en kan worden uitgebreid met fantastische add-ons.

Met PostgreSQL heb je alle vrijheid om een omgeving te creëren die aansluit bij jouw behoeften. Definieer je datatypes, maak aangepaste functies en schrijf code in verschillende talen zonder de database opnieuw te compileren, waardoor je tijd bespaart. 😎

PostgreSQL beste eigenschappen

Open-source

Uitbreidbaar en aanpasbaar

Werkt op alle grote besturingssystemen

Ondersteunende gemeenschap

PostgreSQL beperkingen

Complex installatieproces

Gebruikersinterface is niet rijk aan functies

PostgreSQL prijzen

**Gratis

PostgreSQL beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (600+ beoordelingen)

: 4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

5. Azure Synapse Analytics

Via: Azuur Microsoft Analyseer gegevens in data lakes, warehouses, operationele databases en big data-systemen en verkrijg waardevolle inzichten met Azure Synapse Analytics, een enterprise analytics service! 🤓

Het platform combineert SQL en Apache Spark technologieën met Azure Data Explorer om de beste resultaten te leveren en je diep te laten graven in grote hoeveelheden gegevens.

Met Azure Synapse Analytics kun je kiezen welke taal je wilt gebruiken om zowel relationele als niet-relationele gegevens te bevragen, waardoor je de grootst mogelijke flexibiliteit hebt.

Het platform draait helemaal om veiligheid-gebruik encryptie op kolomniveau en dynamische data-afscherming om ervoor te zorgen dat je gegevens 100% veilig zijn.

Azure Synapse Analytics beste eigenschappen

Ontworpen voor ondernemingen

Query's op relationele en niet-relationele gegevens

Werkt naadloos samen met Azure Machine Learning en Power BI

Fijnmazige beveiligingscontroles

Beperkingen van Azure Synapse Analytics

Ingewikkelde kostenstructuur

Problemen met SQL datapool connectiviteit

Azure Synapse Analytics prijzen

Neem contact op voor prijzen

Azure Synapse Analytics beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (30+ beoordelingen)

: 4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

6. Panoply

Via: Panoply Synchroniseer, bewaar en benader uw gegevens met Panoply, een eersteklas cloud-gebaseerd platform.

Panoply is vooral bekend om zijn mogelijkheden voor gegevensintegratie. Het platform beschikt over 200+ no-code data connectors om te linken naar databases, API's en meer en gegevens te verzamelen uit meerdere bronnen. Hierdoor kunt u uw ongelijksoortige gegevensproblemen vergeten en alles gecentraliseerd houden. De connectoren kunnen je helpen bij het stroomlijnen van e-commerce, marketing, betalingsverwerking en CRM-workflows .

Met een Workbench voor SQL-gebaseerde gegevensverkenning, ingebouwde analyseopties en plug-and-play compatibiliteit met business intelligence tools, kan Panoply de gegevensoplossing bij uitstek zijn.

Panoply beste functies

meer dan 200 gegevensconnectoren zonder code

Datatype wordt automatisch gedetecteerd

Gebruikersrechten op tabelniveau

SQL-gebaseerde gegevensverkenning

Panoply beperkingen

Gebrek aan kostenflexibiliteit

Gebrek aan documentatie voor bepaalde functies

Panoply prijzen

Starter : $199/maand (twee miljoen rijen)

: $199/maand (twee miljoen rijen) Lite : $299/maand (20 miljoen rijen)

: $299/maand (20 miljoen rijen) Standaard : $599/maand (100 miljoen rijen)

: $599/maand (100 miljoen rijen) Premium: $999/maand (300 miljoen rijen)

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Panoply beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (70+ beoordelingen)

: 4.3/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

7. Databricks

Via: Databricks Databricks is een data lakehouse. Het combineert het beste van datawarehouses en data lakes en levert een oplossing die u helpt kosten te besparen en silo's te verwijderen. 😍

Dit platform is een uitstekende oplossing voor wie zijn gegevens in alle clouds wil verenigen. Het is gebouwd op open-source en open standaarden en wordt ondersteund door Delta Lake, Apache Spark, Redash, Delta Sharing en MLFlow.

Vereenvoudig uw gegevensgerelateerde processen en creëer een gecentraliseerde oplossing met één toolset voor SQL en Python, IDE's en notebooks, batch en streaming, en populaire cloudproviders.

Databricks is 100% schaalbaar-het kan de databehoeften van kleine bedrijven en grote ondernemingen even goed aan.

Databricks beste eigenschappen

Hybride data lake en data warehouse

Verenigt gegevens

Schaalbaar

Diverse integraties voor uitbreiding van functionaliteit

Databricks beperkingen

Uitdagend voor nieuwe gebruikers

Gebrek aan geavanceerde functies voor probleemoplossing

Databricks prijzen

Neem contact op voor prijzen

Databricks beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (250+ beoordelingen)

: 4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

8. CloudZero Snowflake Kostenintelligentie

Via: Cloudera Cloudera is een hybride dataplatform dat u helpt de kracht van zowel publieke als private clouds te benutten. Het is een uitstekende oplossing voor diegenen die een gecentraliseerd beheer en een kristalhelder inzicht in hun gegevensprocessen willen.

Het platform geeft u ongeëvenaarde vrijheid - kies een cloud, data en analyse, en geniet van een snellere time-to-value en geoptimaliseerde prestaties.

Cloudera staat voor u klaar tijdens elke fase van de datalevenscyclus, van datadistributie tot data science en machine learning.

De grootste aantrekkingskracht van het platform zijn de portable data analytics features. Als de bedrijfsomstandigheden veranderen, kunt u uw data en applicaties verplaatsen tussen clouds of terug on-premises om consistent beheer te garanderen zonder ingewikkelde refactoring.

Cloudera beste functies

Gebouwd op een open-source platform

Draagbare gegevensanalyse

Gecentraliseerd beheer

Schaalbaar

Cloudera beperkingen

Gebrek aan gedetailleerde documentatie voor verschillende problemen

Behoefte aan UI verbeteringen, volgens sommige gebruikers

Cloudera prijzen

Neem contact op voor prijzen

Cloudera beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (30+ beoordelingen)

: 4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (minder dan 10 beoordelingen)

10. Teradata Vantage

Via: Teradata Neem afscheid van complexe dataproblemen met Teradata Vantage-een multi-cloud data-analyseplatform ontworpen voor ondernemingen. 👋

De opvallendste functie van het platform is Analytics Database. Naast het uitvoeren van de standaard SQL-analyse, kun je met deze optie gebruikmaken van pad- en patroonanalyse, 4D-analyse en scoring. Het kan ook query-optimalisatiefuncties uitvoeren zoals Optimizer en Workload Management.

Met Teradata Vantage hebt u toegang tot verschillende visualisatie- en analysetools voor bedrijfsinformatie, notebooks en IDE's, waardoor de functionaliteit en prestaties van het platform worden gemaximaliseerd.

Een van de belangrijkste voordelen van het platform is het gebruiksgemak. Hoewel het robuuste gegevensopties biedt, is Teradata Vantage zeer intuïtief, en u hebt geen technische achtergrond of uitgebreide ervaring nodig om de vruchten ervan te plukken.

Teradata Vantage beste functies

Analytics-database

Goed te integreren met andere handige tools

Gebruiksvriendelijk

Snelle data queries

Teradata Vantage beperkingen

Hoge platformkosten

Data lineage functionaliteit kan worden verbeterd

Prijzen Teradata Vantage

Neem contact op voor prijzen

Teradata Vantage beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (250+ beoordelingen)

: 4.3/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

Andere gereedschappen

De Snowflake-alternatieven op onze lijst bieden robuuste opties voor het verwerken en opslaan van allerlei soorten gegevens. Toch kunnen ze vaak overweldigend en te ingewikkeld aanvoelen voor gebruikers die slechts één gegevenstype beheren. Laten we zeggen dat je een klantendatabase bouwt heb je waarschijnlijk geen geavanceerde opties nodig voor query's, SQL-analyse en codering.

Maar u wilt wel een betrouwbaar platform gebruiken met veel aanpassings-, organisatie- en beheermogelijkheden. In dat geval kunt u profiteren van ClickUp. 💪

Laten we eens kijken hoe ClickUp u kan helpen bij het maken en beheren van een klantendatabase en of het kan dienen als een waardig alternatief voor Snowflake.

Beheer klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie in ClickUp vanaf elk apparaat

ClickUp is een all-in-one productiviteitsplatform met robuuste opties voor taken en communicatie projectbeheer organisatie, samenwerking en visualisatie. Omdat het veel functies heeft, kan ClickUp verschillende doeleinden dienen en de perfecte thuisbasis zijn voor uw klantendatabases, of uw bedrijf zich nu richt op de verkoop van producten of diensten .

Het platform heeft een set opties gewijd aan klantenbeheer met de naam ClickUp CRM . U kunt ze gebruiken om databases te maken, pijplijnen te visualiseren en relaties met klanten beheren en info om conclusies te trekken en weloverwogen beslissingen te nemen.

Organiseer, sorteer en filter taken in de ClickUp 3.0 Tabelweergave om sneller inzicht te krijgen in al uw werk

Een van de opties die u zult waarderen is ClickUp uitzicht . Het platform heeft 10+ views waarmee u uw gegevens vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken. We willen u graag wijzen op de Tabelweergave waar u nieuwe taken kunt aanmaken om de gegevens van elke klant op te slaan en alle info te centraliseren voor gemakkelijke toegang en navigatie.

Gebruik ClickUp aangepaste velden om meer details over uw klanten te geven. U kunt bijvoorbeeld hun contactgegevens opnemen, de verkoper(s) toevoegen die verantwoordelijk is/zijn voor elke account en hun prioriteit bepalen.

Met aangepaste velden kunt u vermeldingen (uw klanten) koppelen aan documenten en andere taken en zo een gecentraliseerde database met alle klanteninformatie creëren. Koppel aan aanbiedingen, contracten, eerdere aankopen, voorspelde behoeften en al het andere dat je kan helpen bij het leveren van uitzonderlijke prestaties klantenservice . ✨

Vereiste aangepaste velden toevoegen aan taken en lijsten om ervoor te zorgen dat teams op dezelfde pagina zitten en vanuit dezelfde weergave werken

Nu we het over documenten hebben, kunnen we niet vergeten ClickUp Documenten . Met deze functie kunt u alle documenten die belangrijk kunnen zijn voor uw databases maken, beheren, delen en bewerken. Gebruik het om offertes te genereren, overzichten CRM-strategieën en plannen, facturen en onboardingdocumentatie voorbereiden.

ClickUp is een AI-gebaseerde CRM-tool dankzij ClickUp AI is een robuuste AI-schrijfassistent. Het helpt je om alle soorten documenten veel sneller te maken, repetitieve taken te stroomlijnen en wrijvingsloze communicatie met je klanten te bevorderen.

ClickUp integraties

Blader door de beschikbare apps en integraties binnen ClickUp om werk gedaan te krijgen op één gecentraliseerd platform

ClickUp is dan wel geen data cloud platform, maar het kan wel integreren met één (of meer), zodat u hun krachten kunt bundelen en uw werk kunt stroomlijnen.

Als het gaat om ClickUp Integraties zijn uw opties bijna eindeloos. U kunt kiezen uit meer dan 1.000 apps en platforms! Als u geen de app kunt vinden die je wilt koppelen met in de bibliotheek, gebruik ClickUp API of Zapier integratie om aangepaste integraties te bouwen en functionaliteitsniveaus te bereiken die je nooit voor mogelijk hield. 💪

Elimineer datasilo's met het beste Snowflake-alternatief

De genoemde alternatieven voor Snowflake kunnen u helpen bij het creëren, beheren, opslaan en analyseren van enorme hoeveelheden gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen die uw bedrijf vooruit helpen.

Aan de andere kant, als je ook op zoek bent naar een alles-in-één platform om [/%href/](https://clickup.com/nl/blog/3981/verschil-projectmanagement-vs-taakbeheer akenenprojectentebeheren) , klantgegevens en uw team zonder haperingen, dan is ClickUp uw beste keuze. 🤝 Aanmelden voor ClickUp en ontdek de vele manieren waarop het uw workflows kan optimaliseren.