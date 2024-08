10 Beste Data Warehouse Software in 2024 (Gratis & Betaald)

Big data en business intelligence (BI) zijn de laatste tijd belangrijke modewoorden omdat ze je helpen bij het runnen van een bedrijf. Je neemt niet langer beslissingen op basis van een voorgevoel en hoopt dat ze je projecten tot een succes maken, maar gebruikt gegevens als brandstof om verstandige beslissingen te nemen. ♟️

Op gegevens gebaseerd besluitvorming vereist het extraheren, segmenteren en analyseren van inzichten uit meerdere bronnen, intern of extern. Een datawarehouse (DWH) softwaretool speelt een cruciale rol bij het consolideren en organiseren van deze BI-informatie.

In de kern is een DWH een opslagplaats voor het centraliseren van grote hoeveelheden organisatiespecifieke gegevens. Maar met de juiste tool kunt u nog veel meer doen, zoals klantgedrag voorspellen en markttrends identificeren.

In deze gids presenteren we 10 stabiele data warehouse software oplossingen. Lees hun functies en kies de oplossing die uw groeistrategie ondersteunt.

Wat moet u zoeken in datawarehouse-software?

Volgens top professoren van het MIT vertoonden datagestuurde bedrijven 4% hogere productiviteit en 6% hogere winstpercentages dan gemiddeld. Maar hoe weet je welke DWH-software je echt zakelijk voordeel kan opleveren?

Hier is waar je op moet letten als je producten onderzoekt:

Schaalbaarheid: Een geschikt platform is geschikt voor de steeds groeiende gegevensbehoeften van je team zonder dat de prestaties veranderen Sorteren en filteren: De tool moet gegevensopslag in een gestructureerd format mogelijk maken, zodat praktische indexering, catalogisering en zoekmogelijkheden mogelijk zijn Sjablonen: Het moet sjablonen bieden die het bouwen en onderhouden van een datawarehouse voor verschillende gebruikssituaties moeiteloos maken Integraties: Het platform moet integreren met populaire apps en programma's die je gebruikt als databronnen. Het extraheren en laden van gegevens moet naadloos verlopen Robuuste rapportage en analyses: Kijk of de tool functies voor rapportage heeft om de bedrijfsprestaties te optimaliseren met inzichten op maat. De beste producten maken gebruik van machine learning en AI-algoritmen om gegevens te extraheren en te manipuleren, rapporten te genereren en visualisaties te maken zoals grafieken, tabellen en tabellen Veiligheid: Het moet ingebouwde encryptie en veiligheidsprotocollen hebben om het risico van cyberaanvallen te beperken

We hebben tientallen datawarehouse-software geanalyseerd en de 10 beste tools geselecteerd die voldoen aan onze criteria - functionaliteit, schaalbaarheid en gebruiksgemak. Laten we er meteen mee beginnen! 🎢

Visualiseer taken, projecten en werkstromen op de manier die voor u het beste werkt met ClickUp-taaks 15+ aanpasbare weergaven

ClickUp biedt een veilige en stabiele omgeving voor bedrijfsbrede datawarehousing en -beheer projectmanagement structurering . Deze tool heeft ongelofelijke opties voor het verwerken, visualiseren en manipuleren van uw gegevenspijplijn op elke schaal.

Creëer een digitale ClickUp-werkruimte door gegevens importeren uit meerdere bronnen met een handige importmanager. Uw gegevens visualiseren en schakel tussen perspectieven via Dashboards met meer dan 50 widgets en 15+ weergaven . Gebruik de ingebouwde rapportage tools om werkstromen te organiseren , bedrijfsscenario's voorspellen en oplossingen voorstellen.

Dit platform biedt een indrukwekkende verzameling sjablonen voor gegevensopslag en projectbewaking zoals:

ClickUp Business Intelligence Project-abonnement sjabloon: Ondersteunt alle BI-planningsaspecten, inclusief datawarehouseontwerp en werkverdeling ClickUp sjabloon voor data warehouse projectplan: Helpt bij het visualiseren van alle Taken voor het bouwen van een datawarehouse vanaf nul ClickUp Warehouse KPI sjabloon: Stelt standaard statistieken op om de algemene prestaties van het magazijn bij te houden

Met ClickUp hebt u toegang tot een groot aantal functies om gegevensgerelateerde Taken te structureren. Gebruik Aangepaste velden en Aangepaste statussen om informatie te organiseren en bij te houden in fijnmazige tabellen. Zet uw gegevens om in bedrijfsdocumentatie en wiki's met ClickUp Documenten .

Omarm efficiëntie door gebruik te maken van de productiviteitsverhogende ClickUp AI om gegevens samen te vatten, statusrapporten te genereren en meer! Herhaalde bedrijfsprocessen automatiseren met ClickUp Automatiseringen en verlaag de operationele kosten. 💰

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

Sommige gebruikers willen meer automatiseringen (ClickUp heeft er momenteel 100+)

Beperkt gebruik van premium functies op het gratis abonnement

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de Workruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. AWS Redshift

Via: AWS Amazon AWS Redshift is Amazon's cloud-based big data analytics wizard! 🧙

Dit platform gebruikt SQL (Structured Query Language) om diep in semi-gestructureerde en gestructureerde gegevens te graven en complexe analytische query's uit te voeren.

AWS Redshift is alom populair om zijn Federated Query tool. Met deze functie kunt u in realtime live gegevens query'en in meerdere geïntegreerde databases, datawarehouses of data lakes.

Met Amazon Redshift Data Sharing kun je je team direct toegang geven tot dataclusters zonder dat je van het producerende cluster hoeft te verhuizen.

Verhoog uw business intelligence-initiatieven en profiteer van de voordelen van het Amazon ecosysteem met Redshift ML-gebruik SQL statements om Amazon SageMaker-modellen te trainen en nauwkeurige financiële voorspellingen, risicobeoordelingen en gedetailleerde rapportages over uw bedrijf te maken bedrijfsvoering .

Naast native integraties kunt u AWS Redshift verbinden met tools zoals Salesforce, Jira en Google Analytics, gegevens uit deze platforms halen en deze opslaan in uw cloud warehouse. ☁️

AWS Redshift beste functies

Cloud-gebaseerd datawarehouse

Federated Query om live gegevens van externe systemen te gebruiken

Intuïtief delen van gegevens

Inheemse integraties met AWS en derden

AWS Redshift limieten

Past mogelijk niet in het budget van kleine bedrijven

Beperkte partitioneringsopties kunnen de prestaties beïnvloeden

AWS Redshift prijzen

Neem contact op voor prijzen

AWS Redshift beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (350+ beoordelingen)

: 4.3/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

3. Oracle Autonoom Gegevensmagazijn

Via: Oracle Oracle Autonomous Data Warehouse is een cloud-gebaseerde oplossing die zichzelf optimaliseert en zelfstandig beheert met machinaal leren en procesautomatisering. Het is een redder in nood voor drukke databasebeheerders die op zoek zijn naar een automatisch schaalbaar datawarehouse tegen lage operationele kosten.

Het DWH is uitgerust met Data Studio, dat tientallen no-code opties biedt voor het laden, analyseren en delen van informatie. Maak gebruik van 100+ integraties om gegevens naar het platform te halen en bedrijfsmodellen en werkstromen te genereren met de drag-and-drop interface.

Monitor uw Oracle Autonomous Data Warehouse in de Performance Hub-gebruik de optie voor weergave van systeemprestaties en ASH-analyses (Active Session History). Fine-tune het platform door het genereren van het Automatic Workload Repository (AWR) rapport met statistieken voor probleemdetectie.

Oracle Autonomous Data Warehouse beste functies

Autonoom en cloud-gebaseerd

Constante prestatiebewaking

Data Studio om datasilo's te elimineren voorfunctieoverschrijdende teams* 100+ integraties

Oracle Autonomous Data Warehouse limieten

Beperkte transparantie in de prijsstructuur

De interface zou gebruiksvriendelijker kunnen zijn

Oracle Autonomous Data Warehouse prijzen

Contact voor prijzen

Oracle Autonomous Data Warehouse beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (10+ beoordelingen)

: 4.3/5 (10+ beoordelingen) TrustRadius: 8.9/10 (200+ beoordelingen)

4. Google BigQuery

Via: Google Op zoek naar een serverloos, multi-cloud datawarehouse-platform? Google BigQuery voldoet aan al deze Boxen! En het beste is dat het gegevens in petabytes kan analyseren, waardoor het perfect is voor grote ondernemingen. 🏢

Met BigQuery Studio krijgt u een uniforme interface om grootschalige gegevensanalyse in kaart te brengen. Het is geschikt voor mensen met verschillende codeervaardigheden - gebruik SQL, Spark, Python of natuurlijke taal om werkstromen aan te passen . Duet AI van het platform biedt contextuele hulp bij het coderen.

Bouw en gebruik ML-modellen op basis van gestructureerde, semigestructureerde of ongestructureerde gegevens en exporteer ze naar Vertex AI (Google's ML-platform) of andere software naar keuze.

Omdat BigQuery deel uitmaakt van het Google ecosysteem, is het ophalen van gegevens van zusterplatformen zoals Google Drive een fluitje van een cent. Integraties van derden zijn ook beschikbaar: importeer gegevens van oplossingen zoals AWS Redshift, Snowflake en Teradata.

Google BigQuery beste functies

Serverloos en multi-cloud

Ondernemervriendelijk

BigQuery Studio voor het aanpassen van workflows

Ingebouwd automatisch leren

Google BigQuery limieten

Beperkte functies voor groeperen om datasets logisch te ordenen

Prestaties en aanpassingen kunnen verbeteren

Google BigQuery prijzen

Neem contact op voor prijzen

Google BigQuery beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

5. Teradata

Via: Teradata Teradata biedt met het product VantageCloud een uitgebreid pakket oplossingen voor gegevensbeheer en cloudanalyse.

Creëer uw unieke opslagplaats voor gegevens op Teradata en voer innovatieve acties uit dankzij machine learning en cloud analytics kunstmatige intelligentie algoritmen. U kunt de verplaatsing van gegevens minimaliseren (door trends te identificeren en target gegevens te lokaliseren), meerdere complexe query's tegelijk uitvoeren en doorbraken ontdekken op elke schaal.

Overwin de moeilijkste probleemoplossende uitdagingen met ClearScape Analytics, een onderdeel van de Teradata VantageCloud. De geavanceerde AI/ML-analysemogelijkheden helpen u gegevens voor te bereiden en voorspellingen te stimuleren door modellen op elke schaal te trainen. Gebruik realtime en batch scoring om modellen te evalueren en implementeer ze tegen lagere kosten en minder wrijving.

Teradata beste functies

Schaalbaarheid op Enterprise-niveau met ingebouwde machine learning

Schaalbare analytische trainingsmodellen

Inzet op locatie en in de cloud

Verbeterd resource- en kostenbeheer

Teradata beperkingen

Aanzienlijke licentie- en infrastructuurkosten voor het platform

Beperkte integratiemogelijkheden

Teradata prijzen

Neem contact op voor prijzen

Teradata beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (200+ beoordelingen)

: 4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

6. Integreren.io

Via: Integreren.io Stroomlijn je e-commerce datareis met Integrate.io en zijn no-code DWH Insights oplossing. Dit datapijplijnplatform helpt gegevens te verplaatsen van uw klantendatabases of e-commerceplatforms naar een datawarehouse.

Het platform heeft een installatie zonder code met ongelooflijke flexibiliteit: gebruik de drag-and-drop interface en de vooraf gebouwde connectoren om binnen enkele seconden gegevens uit verschillende databronnen samen te voegen. Als je de connector die je nodig hebt niet kunt vinden, kunnen de experts van het platform deze voor je aanpassen! 🔗

Voeg meerdere pijplijnen samen met eenvoudig te creëren afhankelijkheid en overzie ze op een gecentraliseerd dashboard. Gebruik Integrate.io's Cron expression builder om snel te voldoen aan pipeline planningsvereisten.

DWH Insights helpt u de kosten van uw datawarehousing te bewaken. Leg gegevenskosten automatisch vast en sla jobs, tabellen en metagegevens van gebruikers op in alle pijplijnen en projecten. De ingebouwde analysetools voor gedragsgegevens onthullen gebruikerstrends en hun correlatie met ingezette datamodellen.

Integrate.io beste functies

Uitgebreid dashboard

Honderden kant-en-klare connectors voor het samenbrengen van gegevens

Geavanceerde analyses met DWH Insights

Bedoeld voor e-commerce bedrijven

Integrate.io limieten

Mogelijke problemen met de prestaties bij het werken met grote datasets

Af en toe bugs in de UI

Integrate.io prijzen

Neem contact op voor prijzen

Integrate.io beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (150+ beoordelingen)

: 4.3/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

7. Skyvia

Via: Skyvia Skyvia kan uw go-to zijn platform zonder code voor verschillende gegevensgerelateerde taken, van integratie en back-up tot automatisering van de werkstroom. Skyiva verplaatst gegevens van en naar magazijnen en slaat een brug tussen ongeorganiseerde gegevens uit meerdere bronnen en een goed gestructureerde database.

Het platform biedt vier oplossingen:

Data-integratie Back-up Verbinding maken Query

Vertrouw op Data Integratie om grote datasets vanuit verschillende databronnen in een batch te importeren en synchroniseren. Cloud Data Replication is de ingebouwde ELT-oplossing (Extract, Load, Transform) voor het kopiëren van gegevens.

met Backup kunt u uw gegevens veilig bewaren in een uniforme interface - configureer de instellingen voor automatische dagelijkse back-ups en herstelopties van cloud naar cloud.

Met Connect kunt u web API's maken en kant-en-klare URL's met eindpunten krijgen zonder gedoe met hosting en onderhoud.

Query biedt tools zoals oeen-klik aggregatie en getypte filters om gegevens vanuit je browser te openen, weer te geven, te beheren en te exporteren.

Skyvia beste functies

Robuuste oplossing voor gegevenssynchronisatie

Vier oplossingen voor gegevensmanipulatie

Ondersteunt replicatie van cloudgegevens

Skyvia beperkingen

Gegevens ophalen voor een aangepaste periode kan een uitdaging zijn

Zou betere technische ondersteuning kunnen bieden

Skyvia prijzen

Verschillende prijsstructuren voor Gegevensintegratie, Backup, Connect en Query-check de website voor meer informatie

Skyvia beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (150+ beoordelingen)

: 4.8/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

8. Oracle Database 12c

Via: Oracle Oracle Database is een robuuste cloud database ontworpen voor ondernemingen. Het beschikt over geavanceerde mogelijkheden voor datasetconsolidatie, query-optimalisatie en prestatie-afstemming.

De versies 12c en hoger bieden een eersteklas beschikbaarheid en stabiliteit voor uw database. Functies zoals data-masking en onzichtbare kolommen voorkomen onbevoegde toegang tot gevoelige gegevens.

Het platform maakt datatiering mogelijk voor opslagruimtebeheer. Als een bepaalde dataset bijvoorbeeld zelden wordt gebruikt, kun je deze comprimeren en verplaatsen naar een geschikte tier om ruimte te besparen. Bovendien kun je Oracle Flex ASM gebruiken om opslagruimte te besparen.

Het is de moeite waard om aan te tonen dat Oracle ondersteuning heeft beëindigd voor de versie 12c in juli 2022. Beperkte updates zijn beschikbaar tot eind december 2024.

Oracle 12c beste functies

Enterprise-georiënteerde database

Krachtige analyseopties

Nuttige integraties met derden

Slim beheer van opslagruimte

Ondersteuning voor meerdere talen

Oracle 12c beperkingen

Het licentieproces kan ingewikkeld zijn

Installatie kan tijdrovend zijn

Oracle 12c prijzen

Neem contact op voor prijzen

Oracle 12c beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (Onder 10 beoordelingen)

9. Informatica

Via: Informatica Informatica is een AI-gebaseerde cloud-gebaseerde oplossing voor gegevensbeheer.

Met Informatica kunt u data uit verschillende databronnen extraheren, transformeren en laden (ETL) in uw datawarehouse. Copilot met de AI van het platform, CLAIRE, om het aanleveren van data in teams te vereenvoudigen.

Maak gebruik van de kracht van AI via Data Catalog en vind, organiseer en sla gewenste data-assets op in een handomdraai. Met Informatica kunt u BI-tools, cloud data stores en catalogi van derden scannen om uw data-assets te beheren.

Een andere oplossing waarin u wellicht rente hebt, is Data Integratie. Hiermee kunt u connectoren gebruiken om data in batches te integreren, tabellen te repliceren en verbinding te maken met API's voor moeiteloos databeheer.

Informatica beste functies

Implementeer datapijplijnen met CL AI RE, een AI-assistent

RE, een AI-assistent AI-gebaseerde Data Catalog voor het manipuleren van data-assets

Data-integratie met duizenden connectors

Informatica-beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface verouderd

Af en toe problemen met de prestaties

Informatica prijzen

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Informatica

G2 : 4.4/5 (70+ beoordelingen)

: 4.4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

10. Vuurbolt

Via: Firebolt Firebolt is een van de populairste datawarehouse-oplossingen voor ingenieurs! 🔥

Het platform is alles over snelheid - geoptimaliseerde kolomopslagruimte, spaarzame indexering en een supersnelle query-optimalisator geven hoge prestaties een nieuwe betekenis en revolutioneren de ervaring van de gebruiker.

Als je SQL spreekt, zul je Firebolt's ANSI-SQL-compliant PostgreSQL dialect in een mum van tijd accepteren.

Het platform vertrouwt op gevectoriseerde en SIMD (single-instruction multiple-data) verwerking. Het past query-instructies toe op batches van gegevens in plaats van het rij voor rij te doen, wat nog een reden is waarom gebruikers van Firebolt genieten van uitzonderlijke snelheid.

Firebolt integreert met populaire tools voor business intelligence en datatransformatie, waardoor het een gezond platform is voor analytics!

Firebolt beste functies

Platform met hoge snelheid

Vertrouwt op gevectoriseerde verwerking en SIMD

Talrijke integraties

Firebolt-beperkingen

Het is een relatief nieuw hulpmiddel op onze lijst, dus de ondersteuning vanuit de gemeenschap is beperkt

Het kan nodig zijn om nieuwe query talen te leren

Firebolt prijzen

Neem contact op voor prijzen

Firebolt beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

Er is geen ruimte voor twijfel in uw besluitvormingsproces met de huidige hoeveelheid DWH-producten op de markt. Al onze lijsten met tools kunnen je helpen bij het bouwen en beheren van je ideale datawarehouse.

Als je op zoek bent naar een all-in-one oplossing waarmee je gegevens kunt beheren en tegelijkertijd uw personeelsbestand kunt beheren taken en projecten raden we het volgende aan clickUp uit te proberen . ✅