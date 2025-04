10 Beste software voor projectmanagement voor onderaannemers in 2025

Om te slagen in de bouwsector is efficiënt projectbeheer niet alleen leuk om te hebben, het is een must. Of je nu een aannemer bent die gestroomlijnde workflows zoekt of een stakeholder die beter wil samenwerken, het vinden van de juiste projectmanagementsoftware voor onderaannemers is essentieel.

Gelukkig hoef je niet urenlang het web af te struinen op zoek naar oplossingen - wij hebben het zoekwerk voor je gedaan. ⚒️

Met deze lijst van de 10 beste softwareopties voor projectbeheer voor onderaannemers op de markt, ben je in een mum van tijd klaar om je spel een niveau hoger te tillen.

Wat moet je zoeken in Projectmanagement Software voor Aannemers ?

Bij het vinden van de beste software voor onderaannemers en projectmanagement voor de bouw draait alles om het prioriteren van functies en functionaliteit.

Hier zijn enkele belangrijke punten die je in gedachten moet houden als je software voor onderaannemers bekijkt:

Integraties : De mogelijkheid om naadloos te integreren met andere tools en platforms om alles georganiseerd te houden op één dashboard

De mogelijkheid om naadloos te integreren met andere tools en platforms om alles georganiseerd te houden op één dashboard Projectvoortgang tracking: Aanpasbare dashboards en top-down weergaven van belangrijke projectgegevens om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit

Aanpasbare dashboards en top-down weergaven van belangrijke projectgegevens om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit Documentbeheer : Een centrale locatie voor toegang tot en opslag van projectdocumenten om blauwdrukken, vergunningen, contracten en andere relevante bestanden veilig te bewaren

Een centrale locatie voor toegang tot en opslag van projectdocumenten om blauwdrukken, vergunningen, contracten en andere relevante bestanden veilig te bewaren Boekhoudsoftware : Functies voor het bijhouden van onkosten, salarisverwerking en facturering maken het voor onderaannemers gemakkelijker om financiën te beheren en budgetten te bewaken

Functies voor het bijhouden van onkosten, salarisverwerking en facturering maken het voor onderaannemers gemakkelijker om financiën te beheren en budgetten te bewaken Samenwerkingsfuncties: Ingebouwde discussieforums, berichten en commentaarfuncties voor effectieve samenwerking tussen onderaannemersteamsamenwerking Automatisering: Door repetitieve processen zoals het toewijzen van taken en statusupdates op de automatische piloot te zetten, krijgt u meer tijd voor de complexe aspecten van het werk van gespecialiseerde aannemers

Ingebouwde discussieforums, berichten en commentaarfuncties voor effectieve samenwerking tussen onderaannemersteamsamenwerking Realtime updates: Dankzij een real-time activiteitenstroom kunnen alle bouwprojecten en belanghebbenden op de hoogte blijven van alle wijzigingen aanprojecttijdlijnenteamactiviteiten en mijlpalen voor snellere besluitvorming

Of u nu het volgende wilt verbeteren projectbeheer uitbesteden of alles intern doen, is het de moeite waard om te wachten op een platform met veel mogelijkheden dat alles doet wat je nodig hebt.

De 10 beste Projectmanagement software voor Uitbesteding om te gebruiken

Succesvol uitbesteden vraagt om geavanceerde tools voor projectbeheer. Daarom hebben we deze lijst samengesteld met de 10 beste software voor onderaannemers voor projectmanagers. Elke software is op maat gemaakt om onderaannemers en belanghebbenden geavanceerde mogelijkheden en geoptimaliseerde workflows te bieden. 📈👷

1. ClickUp

Gebruik ClickUp om taken en projecten eenvoudig te beheren en efficiënt samen te werken met uw team

Er is een reden waarom ClickUp Projectbeheer voor teams neemt de toppositie in bij software voor projectbeheer voor onderaannemers. Deze cloudgebaseerde tool biedt alles wat je nodig hebt om de samenwerking te verbeteren en workflows te stroomlijnen.

Als gratis software voor projectbeheer clickUp biedt een veelzijdig platform dat voldoet aan al uw behoeften op het gebied van projectbewaking.

Deze taakbeheersoftware biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee u eenvoudig taken kunt aanmaken, toewijzen en bijhouden vanaf elk apparaat en op elk moment.

U krijgt ook toegang tot verschillende aanpasbare weergaven, variërend van gedetailleerde projectkalenders en tijdlijnen tot Gantt-diagrammen en Kanban-borden. De weergaven van ClickUp geven u de dynamische perspectieven die u nodig hebt voor beter projectbeheer.

Gebruik ClickUp AI om automatisch taakupdates, samenvattingen en meer te genereren met een druk op de knop

Gebruik ClickUp om gemakkelijk projectdoelstellingen zorg ervoor dat iedereen dezelfde doelen nastreeft voor een samenhangende werkomgeving. U kunt ook gebruikmaken van ClickUp's AI-tools voor de bouw om de efficiëntie te verbeteren en intelligente inzichten te krijgen die zijn afgestemd op de unieke uitdagingen van uw project. 🎯

ClickUp gaat verder dan eenvoudige interne samenwerking en biedt instellingen voor delen en toestemming waarmee teamleden kunnen samenwerken met externe belanghebbenden. Bovendien maakt ClickUp's CRM het makkelijker om klantrelaties te onderhouden en interacties tijdens de hele projectlevenscyclus te volgen.

Deze flexibiliteit is cruciaal voor outsourcing van projectmanagement, waardoor teams gemakkelijk kunnen samenwerken met partners, klanten en aannemers. 🏆🏗️

ClickUp beste eigenschappen

Pas dashboards, workflows, weergaven, velden, checklists en meer aan voor een projectmanagementervaring op maat

Tools voor bouwboekhouding en integraties met populaire financiële platforms stellen u in staat budgetten te bewaken, uitgaven bij te houden en resources efficiënt te beheren 💰

Compatibiliteit voor iedereen in uw team met een mobiele app voor Android en iOS, een desktop-app voor Windows, Mac en Linux en een browserextensie voor Chrome, Firefox en Edge

Meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen voor alles van urenstaten, dagelijkse rapporten en werkorders tot inkooporders, RFI's en wijzigingsopdrachten

Functies voor tijdregistratie verbeteren het beheer van onderaannemers door het eenvoudiger te maken om factureerbare uren nauwkeurig te registreren en te controleren ⏱️

Gebruiksbeperkingen

Sommige gebruikers kunnen een leercurve tegenkomen bij het verkennen van het volledige scala aan ClickUp-functies

ClickUp AI is niet beschikbaar op het gratis plan

ClickUp prijs

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Archdesk

via Archdesk Archdesk is een uitgebreide beheersoftware voor bouwprojecten oplossing met functies op maat van bouwprofessionals. Gebruik het om uw workflow te optimaliseren en te automatiseren en visualiseer uw gegevens op aanpasbare dashboards voor een soepelere werking.

De beste functies van Archdesk

Functies voor resourceplanning maken het eenvoudiger om de toewijzing van apparatuur en personeel te optimaliseren voor maximale productiviteit op elk project

Financiële tools vergemakkelijken facturatie, onkostenbeheer en het bijhouden van budgetten in een vereenvoudigd platform dat voor iedereen begrijpelijk is 💡

Robuuste functies voor documentcontrole en -beheer, zoals versiebeheer, eenvoudig delen en verbeterde samenwerking, zodat u niets mist

Aanpasbare workflows maken het eenvoudig om uw taken aan te passen aan specifieke behoeften, zodat het platform naadloos kan integreren met bestaande processen

Archdesk beperkingen

Sommige beoordelaars geven aan dat het gebrek aan cloud-gebaseerde gegevensopslag het een uitdaging kan maken om toegang te krijgen tot projectinformatie op externe werklocaties

Sommige gebruikers noemen problemen met integratie en factuurverwerking

Archdesk prijsstelling

Essentials: $790/maand jaarlijks gefactureerd

$790/maand jaarlijks gefactureerd Professional: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Archdesk beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

3. Voorman aannemer

via Aannemer Voorman Voorman aannemer is een software voor projectbeheer met een reeks functies die de bouwactiviteiten stroomlijnen. Het is ontworpen als een alles-in-één oplossing voor GC's (algemene aannemers voor niet-ingewijden) die een betere manier nodig hebben om projecten te beheren, de werkkosten te controleren en met hun teams te communiceren.

De beste functies van Contractor Foreman

Met tijdkaarten en trackingfuncties kunnen bouwvakkers hun uren registreren op een gestroomlijnd digitaal platform

Integratie met tools zoals QuickBooks, Zapier en meer houdt alles wat je nodig hebt voor je bouwbedrijf op een gecentraliseerd dashboard

Met de app kunnen je buitendienstteams inchecken en projectinformatie bekijken op elk mobiel Android- of iOS-apparaat voor real-time samenwerking

Hulpmiddelen voor rapportage en analyse geven in één oogopslagprojectbewaking inzicht in budgettering, toewijzing van middelen en prestaties

Beperkingen aannemer voorman

Sommige gebruikers melden een gebrek aan flexibiliteit met projectsjablonen en indieningen

Sommige kleine bedrijven vinden de prijzen van de plannen ontoegankelijk vanwege het beperkte aantal gebruikers: het standaardplan is beperkt tot drie gebruikers, Plus is beperkt tot acht gebruikers en Pro is beperkt tot 15 gebruikers

Aannemer Voorman Prijzen

Standaard: $99/maand per kwartaal gefactureerd

$99/maand per kwartaal gefactureerd Plus: $155/maand, driemaandelijks gefactureerd

$155/maand, driemaandelijks gefactureerd Pro: $212/maand driemaandelijks gefactureerd

$212/maand driemaandelijks gefactureerd Unlimited: $312/maand driemaandelijks gefactureerd

Waarderingen en beoordelingen van aannemers

G2: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

4.5/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

4. FreshBooks

via FreshBooks Freshbooks is een cloudgebaseerd boekhoud- en financieel platform dat het voor kleine bedrijven gemakkelijk maakt om hun budgettering en facturatie te beheren. Het is geen speciale software voor onderaannemers, maar het heeft alles wat bouwbedrijven nodig hebben om hun financiële administratie en administratieve taken te stroomlijnen.

De beste functies van FreshBooks

Met de factureringsfuncties kunnen gebruikers professioneel ogende facturen aanpassen en deze via e-mail (of slakkenpost) naar klanten sturen 🐌📬

Met de automatiseringsfuncties kunt u terugkerende facturen instellen, automatische betalingsmeldingen maken en uitgaven categoriseren

Met de ingebouwde tijdregistratie kunnen gebruikers factureerbare uren bijhouden en facturen genereren

Maak foto's van je bonnetjes om uitgaven gemakkelijker bij te houden en je budget te beheren

De beperkingen van FreshBooks

Recensenten melden dat sommige banken elektronische betalingen van het platform blokkeren

Het ontbreken van specifieke functies voor bouwbeheersoftware kan branchespecifieke uitdagingen met zich meebrengen

FreshBooks prijsstelling

Lite: $17/maand per kwartaal gefactureerd

$17/maand per kwartaal gefactureerd Plus: $30/maand, driemaandelijks gefactureerd

$30/maand, driemaandelijks gefactureerd Premium: $55/maand, driemaandelijks gefactureerd

$55/maand, driemaandelijks gefactureerd Selecteer: Neem contact op voor prijzen

FreshBooks beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (670+ beoordelingen)

4.5/5 (670+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.300+ beoordelingen)

5. Bouwtrend

via Bouwtrend Buildertrend is een projectbeheerplatform voor de woningbouw voor verbouwers, huizenbouwers, pre-constructieteams en gespecialiseerde aannemers. Gebruik het om verkoop, financiën, middelen, klanten en opdrachten te beheren zodat u meer werk kunt aannemen met minder stress. 🧘

Buildertrend beste eigenschappen

Biedsoftware optimaliseert het proces van het maken van schattingen, zodat u meer leads krijgt en sneller kunt sluiten

Geavanceerde verkoop- enCRM-tools zijn ontworpen om uw bedrijf te helpen opdrachten binnen te halen, klanten te verbazen en uw bereik te vergroten

Dankzij geavanceerde omzetprognoses kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen en krijgt u inzicht in het toekomstige succes van uw bedrijf

Gedetailleerde projecttijdlijnen maken het eenvoudig om projectplanning en het bijhouden van taken te stroomlijnen

Buildertrend beperkingen

Kleine bedrijven en organisaties die zich richten op kleinere contracten vinden de maandelijkse kosten mogelijk niet vol te houden

Sommige gebruikers melden een steile leercurve

Buildertrend prijsstelling

Essential: $499/maand

$499/maand Geavanceerd: $799/maand

$799/maand Compleet: $1.099/maand

Buildertrend beoordelingen

G2: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.600+ beoordelingen)

6. Maandag

via Maandag Monday is een cloudgebaseerd platform met projectbeheersoftware voor onderaannemers en andere professionals uit de bouwsector. Het is ontworpen om onderaannemers meer mogelijkheden te geven met verschillende functies die de samenwerking verbeteren en workflows stroomlijnen.

De beste functies van Monday

Aanpasbare workflows stellen onderaannemers in staat om het platform aan te passen aan hun voorkeuren en specifieke behoeften op het gebied van projectmanagement

Kleurgecodeerde diagrammen, borden en tijdlijnen zorgen voor visuele projectmonitoring en een betere zichtbaarheid van taken 📈

Een gecentraliseerde communicatiehub maakt het mogelijk om documenten te delen en samen te werken aan projectmanagement, zodat iedereen op één lijn zit

Dankzij integraties kunnen onderaannemers projectmanagementworkflows verbinden met andere industriële tools in één handig dashboard

Mondagsbeperkingen

Betaalde plannen hebben een minimum van drie gebruikers, wat de prijs van het plan verhoogt

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in duurdere pakketten

Maandag prijs

Altijd gratis

Basis: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Pro: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Maandelijkse beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.300+ beoordelingen)

4.7/5 (9.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.400+ beoordelingen)

7. Procore

via Procore Procore is een bouwbeheerplatform dat de efficiëntie van projecten verbetert door samenwerking en communicatie tussen teamleden te bevorderen. Het beschikt over speciaal ontwikkelde functies die projecten vereenvoudigen van offerte tot afsluiting, zodat u schattingen, ontwerpen en budgetten kunt beheren. 💸

Procore beste eigenschappen

Tools zijn afgestemd op de bouwsector met functies voor beheer, veiligheidsmodules en contractbeheer

Real-time communicatie maaktprojectbetrokkenen en onderaannemers om vertragingen te beperken en de transparantie te vergroten

Met tools voor veiligheidsbeheer kunt u incidenten bijhouden, naleving garanderen en veiligheidsprogramma's implementeren

Functies voor wijzigingsbeheer maken het moeiteloos om toezicht te houden op wijzigingsopdrachten en zorgen voor naleving bij het bijhouden van wijzigingen

Procore beperkingen

Aanpassingsbeperkingen kunnen interfereren met gespecialiseerde projectmanagementworkflows

Sommige gebruikers melden dat de prijzen uit offertes voor kleine bedrijven buiten bereik kunnen liggen

Procore prijzen

De prijsinformatie van Procore is niet online beschikbaar. Potentiële gebruikers moeten contact opnemen met het verkoopteam van Procore voor een offerte op basis van hun bedrijfsgrootte en specialiteit.

Procore beoordelingen

G2: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

4.6/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.600+ beoordelingen)

8. Toewijzen

via Toewijzen Assignar software voor projectbeheer voor onderaannemers biedt gespecialiseerde functionaliteit voor bouwbedrijven. Gebruik het om ploegen in te plannen, apparatuur te volgen, realtime updates uit het veld te krijgen en digitale documenten te organiseren op een samenwerkingsgericht platform.

De beste eigenschappen van Assignar

Robuuste tools voor het bijhouden van naleving maken het eenvoudig om ervoor te zorgen dat onderaannemers zich houden aan industriële normen en voorschriften

Met de efficiënte functies voor resourcebeheer kun je personeel, apparatuur en materialen voor meerdere projecten bijhouden 🧰

Een gecentraliseerdeprojectdocumentatie hub stelt teamleden in staat om in realtime toegang te krijgen tot en samen te werken aan projectdocumenten

Met tools voor mobiel personeel kunnen onderaannemers hun personeel op het terrein efficiënt beheren met realtime taaktoewijzing

Toewijzingsbeperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de aanpassingsopties beperkingen hebben die ingewikkelde projectvereisten in de weg kunnen staan

Gebruikers melden een leercurve voor degenen die niet bekend zijn met gespecialiseerde projectmanagementsoftware voor onderaannemers

Assignar prijzen

Assignar geeft geen openbare prijsinformatie. Het platform rekent maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten plus eenmalige opstartkosten. Gebruikers moeten contact opnemen met het verkoopteam van Assignar voor een prijsofferte.

Assignar beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

9. Fonn

via Fonn Fonn is een andere gespecialiseerde projectmanagementsoftware voor onderaannemers om de werkstromen in de bouw te optimaliseren. Gebruik het om de samenwerking tussen onderaannemers te bevorderen, het taakbeheer te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen.

De beste eigenschappen van Fonn

Speciaal ontworpen voor commerciële GC's, huizenbouwers, gespecialiseerde aannemers, facilitair managers, architecten, ontwikkelaars en ingenieurs ✨

Eén platform voor het samenvoegen van off-site monitoring, communicatie op locatie, voortgangsbewaking en opslag van tekeningen

Documentfuncties waarmee u tekeningen, BIM-bestanden en indieningsschema's kunt delen, reviseren en goedkeuren vanuit één gezamenlijke ruimte

Work breakdown structure biedt een stappenplan voor elk project om uw teamleden op dezelfde pagina te houden

Beperkingen

Volgens sommige beoordelingen mist Fonn enkele geavanceerde functionaliteiten die beschikbaar zijn op grotere projectmanagementplatforms

Gebruikers melden dat Fonn het meest geschikt is voor kleine tot middelgrote projecten met beperkte schaalbaarheid

Fonn prijs

0-5M Inkomsten: $399-$779/maand

$399-$779/maand 5-10M omzet: $779-$1299/maand

$779-$1299/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Voordelen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

10. eSUB

via eSUB eSUB is een uitgebreide softwareoplossing voor projectbeheer voor onderaannemers, ontworpen om de efficiëntie en samenwerking te verbeteren. Het is een veld-eerst platform in de bouwsector dat projectbeheerprocedures standaardiseert om het bijhouden van bouwplaatsgebeurtenissen, materiaalkosten en arbeidsactiviteiten eenvoudiger te maken. 🙌

eSUB beste eigenschappen

Een op indiening gebaseerde workflow stroomlijnt het proces van indienen, volgen en beheren van documenten zoals wijzigingsopdrachten en RFI's

Het tijdkaartbeheersysteem vereenvoudigt het proces van het bijhouden van werkuren en het beheren van planningen voor een betere toewijzing van resources

Met tools voor het bijhouden van kosten kunnen onderaannemers uitgaven, budgetten en projectkosten bijhouden om de financiën op schema te houden

Veldnotities en dagelijkse rapporten kunnen worden aangemaakt en bijgewerkt vanaf mobiele apparaten voor real-time communicatie

eSUB beperkingen

Sommige gebruikersreviews melden de noodzaak van eenticketsysteem om probleemrapporten bij te houden

Volgens beoordelingen kan het onvermogen om indieningen binnen het platform in te vullen workflows belemmeren

eSUB prijsstelling

Basis: $49/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$49/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Geavanceerd: $69/maand per jaarlijks gefactureerde gebruiker

eSUB beoordelingen

G2: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

4.1/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

Voor in het spel komen (en blijven)

Elke tool op deze lijst biedt oplossingen om u een concurrentievoordeel te geven. Het gaat erom het juiste platform voor uw bedrijf te kiezen.

Door de behoeften van uw teams en projecten zorgvuldig te overwegen, kunt u de beste software voor projectbeheer voor onderaannemers vinden om de weg naar succes te effenen. ☀️🛣️

Wacht geen dag langer om de kracht van projectmanagementsoftware voor onderaannemers te ervaren. Aanmelden voor ClickUp nu.