De 10 beste online samenwerkingstools voor studenten in 2026

Samenwerken tussen studenten: het is een van de beste manieren voor alle betrokkenen om te leren en te groeien – en dat is tenslotte waar het in het onderwijs om draait.

Welke tools zijn er dan beschikbaar om teamwork onder je leerlingen te bevorderen? Er zijn er veel, en aangezien er tegenwoordig zoveel online gebeurt, bieden de beste tools studenten een online werkruimte waar ze kunnen creëren en communiceren, samen lessen kunnen volgen en kunnen samenwerken aan groepsprojecten in de cloud. ☁️

Veel online onderwijstools bieden dat allemaal – en nog veel meer. Vind de perfecte optie voor uw klas onder de onderstaande online tools met de functie voor samenwerking tussen leerlingen.

Online tools voor samenwerking tussen leerlingen omvatten een breed bereik aan platforms en apps die verschillende taken kunnen uitvoeren. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze leerlingen een plek bieden om dingen te maken en te delen met hun docenten en medeleerlingen.

Ondertussen bieden sommige van de grotere leerplatforms dat en nog veel meer. Sommige platforms zijn ontworpen met een breed publiek in gedachten – en beschikken over tools voor taakbeheer, veiligheid in samenwerking, communicatie, het delen van documenten, enzovoort. Ze sluiten goed aan bij de behoeften van het onderwijs.

Andere platforms zijn specifiek gericht op het onderwijs, wat betekent dat ze weliswaar algemene tools voor organisatie en communicatie bieden, maar ook zaken als kant-en-klare lesplannen en analyses die zijn ontworpen om docenten te helpen de prestaties van leerlingen te meten.

Leerlingen en docenten hebben uiteenlopende behoeften die verschillen per leeftijdsgroep en per klas. Of je nu een tool voor samenwerking tussen leerlingen nodig hebt om specifieke lesstof te ondersteunen of een tool die het meest geschikt is voor een bepaalde leeftijdsgroep, alle tools moeten het volgende bieden:

Een omgeving zonder afleiding: Vermijd apps waarbij je notificaties niet kunt aanpassen, en zoek in plaats daarvan naar apps en platforms die leerlingen een afleidingsvrije plek bieden om Vermijd apps waarbij je notificaties niet kunt aanpassen, en zoek in plaats daarvan naar apps en platforms die leerlingen een afleidingsvrije plek bieden om hun focus te verbeteren en zich op taken te concentreren

Betaalbare prijzen: Onderwijzers, schooldistricten en bovenliggende partijen hebben vaak te maken met krappe budgetten, dus educatieve tools moeten betaalbaar zijn

Inclusiviteit: Tools voor samenwerking tussen leerlingen moeten de behoeften van alle leerlingen ondersteunen, ongeacht hun vaardigheden of voortgangsniveau

Integraties: Apps en platforms voor studenten moeten ook kunnen samenwerken met populaire tools zoals Google Documenten en Spreadsheets, Microsoft-apps en meer

Zoekfuncties: Maak het voor docenten en leerlingen gemakkelijk om specifieke informatie, documenten en andere benodigdheden te vinden via zoekfuncties

Opslagruimte in de cloud: Of het nu persoonlijk of op afstand is, samenwerking vereist de mogelijkheid om bestanden in de cloud op te slaan, te delen en te openen

Klaar om de perfecte samenwerkingstools voor je leerlingen te vinden? Lees hieronder een zorgvuldig samengestelde selectie van apps en platforms die zijn ontworpen om leerlingen te helpen samenwerken, gefocust te blijven en hun vaardigheden te ontwikkelen.

Als je op zoek bent naar een platform om een samenwerkingsgerichte leeromgeving te creëren voor online cursussen en andere opdrachten, dan is ClickUp een uitstekende keuze. Net als hun eigen digitale klaslokaal creëert ClickUp een centrale ruimte waar studenten opdrachten, documenten, deadlines en deadlines kunnen organiseren.

Net als een gezamenlijk leerjournaal kunnen studenten ClickUp Docs gebruiken om essays te schrijven, syllabi op te slaan, aantekeningen te maken en hun opdrachten vol tetooien in een document dat kan worden gedeeld. Voor groepsprojecten is Docs een uitstekende bron voor brainstormen en samenwerken met klasgenoten, dankzij live bewerkingsfuncties waarmee je in realtime kunt bijdragen aan en reageren op opdrachten. Voor docenten: door ClickUp AI te gebruiken binnen je ClickUp Docs kun je binnen enkele seconden samenvattingen, quizvragen, e-mails en meer genereren.

De virtuele Whiteboards van ClickUp zijn een andere geweldige visuele samenwerkingstool voor virtueel leren en gezamenlijk groepswerk. Studenten kunnen samenkomen om te tekenen, te visualiseren en ideeën te delen via plaknotities, kaarten die je kunt verslepen en andere zeer visuele functies. ClickUp biedt zelfs een bereik aan whiteboard-sjablonen om studenten te helpen een vliegende start te maken met hun projecten. ?

De beste functies van ClickUp

Beheer opdrachten, deadlines, projecten en documenten – allemaal op één plek

Laat leerlingen de Student Planning Checklist-sjabloon van ClickUp gebruiken om doelen te stellen, taken of projecten op te splitsen in kleinere stappen, een studieplan op te stellen en hun voortgang bij te houden

Maak gezamenlijke documenten en Whiteboards voor groepsinstructie of om teamwork te bevorderen

Gebruik ClickUp voor fysiek onderwijs, hybride klaslokalen of als tool voor samenwerking op afstand voor virtuele klaslokalen

Gebruik ClickUp AI om te brainstormen over essayonderwerpen, lange content samen te vatten of snel aantekeningen te maken

Gebruik Docs om je eigen klashub te maken met syllabi, wiki's, opdrachtsjablonen en meer

Limieten van ClickUp

Hoewel ClickUp enkele sjablonen biedt die zijn ontworpen voor het onderwijs, biedt het geen kant-en-klare lessen zoals sommige andere onderwijsplatforms

Sommige studenten zullen wellicht even moeten wennen aan de vele krachtige functies van ClickUp

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

Capterra: 4,6/5 (meer dan 3.800 beoordelingen)

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

2. Microsoft Teams

In het bedrijfsleven wordt Microsoft Teams beschouwd als een van de beste samenwerkingstools die er zijn, en Microsoft Teams for Education combineert alles van Teams met een aantal onderwijsspecifieke functies om de online leerervaring te verbeteren.

Om te beginnen biedt Teams realtime samenwerking via virtuele klaslokalen waar je documenten, spreadsheets en andere media kunt delen, bewerken en er samen aan kunt werken. Er zijn ook gepersonaliseerde tools ontworpen om studenten te helpen vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven, spreken in het openbaar en meer te ontwikkelen.

Educational Insights biedt docenten een manier om de voortgang van leerlingen bij te houden. Daarnaast kunnen docenten sociaal-emotioneel leren stimuleren met functies die zijn ontworpen om kinderen te boeien en hun emoties tot leven te brengen. Bovendien kunnen zowel leerlingen als docenten dit gratis online platform gebruiken met een geldig e-mailadres van de school.

De beste functies van Microsoft Teams

Deel en werk samen aan documenten, spreadsheets en andere media

Gebruik Teams om eenvoudig vergaderingen en virtuele klaslokalen op te zetten

Blijf op de hoogte van de voortgang van leerlingen met de Educational Insights-tool

Gebruik Teams op je desktop, laptop of mobiel

Help leerlingen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, lees- en schrijfvaardigheid, spreken in het openbaar en meer

Beperkingen van Microsoft Teams

Werkt het beste op Windows-apparaten; gebruikers hebben soms moeite om verbinding te maken op een Mac

Veel notificaties kunnen afleidend werken voor studenten

Prijzen van Microsoft Teams

Gratis met een actief e-mailadres van de school

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (meer dan 9.300 beoordelingen)

G2: 4,3/5 (meer dan 14.300 beoordelingen)

3. Slack

Met Slack kun je een hub creëren waar studenten en docenten kunnen communiceren en samenwerken. Via kanalen kun je discussies sorteren op klas of onderwerp, en studenten kunnen directe berichten gebruiken om contact op te nemen met docenten en medestudenten. Het is ook een geweldige manier voor docenten om direct updates te delen over gebeurtenissen, veiligheid op school en meer.

De beste functies van Slack

Gebruik kanalen om discussies te richten op lessen of specifieke onderwerpen

Werk samen of organiseer Whiteboard-sessies met Canvases

Deel content via kanalen of directe berichten

Gebruik Huddles-audiovergaderingen voor onderwijs op afstand, samenwerking tussen studenten en meer

Limieten van Slack

Hoewel je vooraf opgenomen audio en video kunt delen, zijn er geen opties voor live videoconferenties

Het kan verwarrend zijn om je weg te vinden in een werkruimte met tientallen kanalen

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 7,25 per gebruiker per maand

Business+: $ 12,50 per gebruiker per maand

Enterprise Grid: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Slack

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.100 beoordelingen)

G2: 4,5/5 (meer dan 31.900 beoordelingen)

4. Kahoot!

Kahoot! is deels een samenwerkingstool en deels een middel om betrokkenheid te vergroten, en is een platform dat het leerproces gamificeert. Docenten gebruiken deze app om een leerspel te maken dat ze vervolgens kunnen delen met leerlingen, die het individueel of in groepsverband kunnen spelen. Het is een geweldige manier om quizzen leuker te maken, voort te bouwen op de lesstof of leerlingen iets te bieden waarmee ze zich na de les kunnen bezighouden.

De beste functies van Kahoot!

Maak binnen enkele minuten een boeiend leerspel, helemaal zelf of met behulp van een sjabloon

Integreer met Microsoft Teams om live Kahoots te organiseren via video-conferenties

Speel aangepaste Kahoots af tijdens de live les, of geef ze aan leerlingen om later vol te tooiën

Aangepast met dia's, ingesloten YouTube-video's, verschillende vraagformaten en meer ?

Beperkingen van Kahoot!

Er is een beperkte limiet aan spelformaten

Leerlingen kunnen online zoeken naar de antwoorden op vooraf opgestelde vragen

Het aanbod is overweldigend: er zijn minstens 15 abonnementen beschikbaar voor docenten, scholen, werkplekken, thuis, studie en meer

Prijzen van Kahoot!

De abonnementen zijn afhankelijk van of je een docent, professional, student of een groep vrienden/familie bent. Er zijn ook abonnementen beschikbaar voor schooldistricten. Dit zijn de startkosten voor individuele docenten of studenten:

Kahoot !+ Premier: $ 7,99 per maand per gebruiker

Kahoot!+ Max: $ 9,99 per maand per gebruiker

Kahoot! beoordelingen en recensies

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.700 beoordelingen)

G2: 4,6/5 (meer dan 380 beoordelingen)

5. Google Classroom

Google Classroom is een complete online leertool die deel uitmaakt van Google Workspace for Education. Hiermee kunnen leerlingen en docenten via video-conferenties verbinding maken voor afstandsonderwijs, maar het is ook handig voor klassikaal onderwijs en samenwerking tussen leerlingen.

Of het nu persoonlijk of op afstand is, met dit platform kunt u de betrokkenheid van leerlingen stimuleren via gepersonaliseerd, gedifferentieerd onderwijs, intuïtieve sjablonen voor opdrachten en integraties met andere populaire edtech-tools. Er zijn analyses beschikbaar om u te helpen het succes van leerlingen te meten en bij te houden, en het platform biedt ook een robuuste reeks tools voor docenten, zoals cijferlijsten, notificaties voor opdrachten en deadlines, een aanpasbare commentaarbank en meer.

De beste functies van Google Classroom

Gebruik pdf's en ander materiaal om boeiende, interactieve opdrachten te maken

Help leerlingen zelfstandig lees- en schrijfvaardigheden te ontwikkelen met Read Along

Maak originaliteitsrapporten om plagiaat op te sporen en academische integriteit te ondersteunen

Stroomlijn het beoordelen, het plannen van lessen en dagelijkse taken met tijdbesparende functies

Limieten van Google Classroom

Sommige gebruikers geven aan dat de interface te eenvoudig of saai aanvoelt

Zoekfuncties en een planningsdashboard kunnen studenten helpen bij het beheren van opdrachten en deadlines

Prijzen van Google Classroom

Education Fundamentals: Gratis versie voor in aanmerking komende instellingen

Onderwijsstandaard: $ 3 per leerling per jaar

Teaching and Learning Upgrade: $ 4 per licentie per maand

Education Plus: $ 5 per leerling per jaar

Beoordelingen en recensies van Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.300 beoordelingen)

G2: 4,5/5 (meer dan 1.400 beoordelingen)

6. Classcraft

Classcraft is een innovatief platform dat leren omzet in een spelgebaseerde ervaring. Leerlingen verdienen punten voor het voltooien van opdrachten en taken, en docenten kunnen ook punten toekennen voor goed gedrag en om positieve bekrachtiging te bieden op andere gebieden.

Classcraft stimuleert actief de samenwerking tussen leerlingen en biedt hen zelfs een creatief platform waar ze hun eigen profielen en avatars kunnen ontwerpen, wat de betrokkenheid vergroot.

De beste functies van Classcraft

Gebruik een beloningssysteem om leren en positief gedrag te stimuleren ✨

Maak Quests, die lesplannen omzetten in meeslepende leeravonturen

Integreer met andere populaire edtech-tools zoals Google Classroom en Canvas

Houd contact met zowel leerlingen als bovenliggende ouders via de communicatietools van het platform

Gebruik sjablonen die zijn ontworpen om te voldoen aan CASEL-, ISTE-, PBIS- en andere onderwijsnormen

Limieten van Classcraft

De eerste installatie kan tijdrovend zijn, omdat er geen optie is om vragen te importeren

Sommige docenten hebben een rapportage gedaan waarin ze aangaven dat de kosten voor betaalde versies hoog zijn

Prijzen van Classcraft

Basic voor docenten: Gratis

Premium voor docenten: $ 120 per jaar

Scholen en districten: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Classcraft

Capterra: 4,2/5 (meer dan 20 beoordelingen)

G2: 4,6/5 (meer dan 15 beoordelingen)

7. Pear Deck

Met Pear Deck kunt u uw bestaande lesplannen omzetten in multimedia-leerervaringen die zijn ontworpen om leerlingen te boeien. Maak dia's, interactieve presentaties, toetsen, vragen voor overhoringen en meer.

Een van de grootste voordelen van Pear Deck is dat het een zeer gebruiksvriendelijke app is die zowel in de app zelf, via een browser als via een van de vele integraties kan worden geopend.

De beste functies van Pear Deck

Integreer met Google Classroom en andere populaire leerplatforms

Upload en deel bestaande lessen naadloos via Google Drive of Microsoft OneDrive

Betrek leerlingen bij leesopdrachten met de immersieve reader

Maak lessen, enquêtes, quizzen, toetsen en meer

Limieten van Pear Deck

Individuele abonnementen voor docenten zijn duur

Het is niet altijd even makkelijk om presentaties en dia's aan te passen nadat je ze naar Pear Deck hebt geüpload

Prijzen van Pear Deck

Basic: Gratis

Individueel Premium: $ 149,99/jaar

Scholen en districten: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Pear Deck

Capterra: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

G2: 4,4/5 (40 beoordelingen)

8. Seesaw

Als u op zoek bent naar een samenwerkingsprogramma voor leerlingen dat is ontworpen om 21e-eeuwse vaardigheden bij te brengen en tegelijkertijd de kernleerstof te versterken, dan is Seesaw wellicht wat u zoekt. Dit platform biedt leerervaringen die aansluiten bij standaard leerplannen, en het biedt ook ingebouwde toetsen, automatische beoordeling en andere tools om docenten te helpen hun taken te stroomlijnen.

Met Seesaw is het eenvoudig om audio-, video- en schermopnames voor lessen te maken, en kunnen leerlingen afbeeldingen gebruiken en gemakkelijk bestanden uploaden om te laten zien wat ze in de praktijk hebben geleerd en welke vaardigheden ze onder de knie hebben.

De beste functies van Seesaw

Maak leerlinggestuurde portfolio's die een verbinding tussen de verschillende leerjaren tot stand brengen

Breng alle volwassenen die betrokken zijn bij de individuele voortgang van elke leerling met elkaar in verbinding

Integreer met Google Classroom, Canva en andere populaire tools voor leerlingen

Geef feedback via tekst en audio en organiseer individuele gesprekken met studenten

Beperkingen van Seesaw

Het meest geschikt voor jongere leerlingen – niet geschikt voor middelbare scholieren

Sommige gebruikers melden dat Seesaw verwarrend en onhandig kan zijn om te navigeren

Prijzen van Seesaw

Basic: Free Forever

Abonnementen voor scholen en districten: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Seesaw

Capterra: 4,7/5 (meer dan 75 beoordelingen)

G2: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

9. Miro

Hoewel Miro niet specifiek voor het onderwijs is ontworpen, kunnen docenten toch gebruikmaken van de innovatieve functies ervan. Dat komt omdat Miro draait om visualisaties. Leerlingen en docenten kunnen het gebruiken voor brainstormtechnieken, mindmaps, projectmatig leren, taakbeheer, Whiteboards, prikborden en nog veel meer.

De beste functies van Miro

Geef les met een eenvoudig, krachtig digitaal Whiteboard

Stimuleer teamwork met tools voor mindmapping en brainstormen

Geef studenten een visuele ruimte om taken, opdrachten, deadlines en meer bij te houden

Integreer met Zoom, Teams, Google Workspace en andere toonaangevende platforms voor vergaderingen op afstand

Beperkingen van Miro

De vele tools en functies zorgen voor een steile leercurve in het begin

Complexe borden laden soms traag of hebben last van prestatieproblemen

Prijzen van Miro

Gratis met een limiet aan functies

Starter: $ 8 per lid per maand

Business: $ 16 per lid per maand

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Miro

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.300 beoordelingen)

G2: 4,8/5 (meer dan 5.100 beoordelingen)

10. Nearpod

Nearpod is een op games gebaseerd leerplatform dat is ontworpen om docenten te helpen boeiende leerervaringen te bieden aan leerlingen in fysieke, online en hybride klaslokalen. Gamificatie en groepsactiviteiten bevorderen samenwerkend leren onder leerlingen, en docenten kunnen activiteiten en instructies ook personaliseren voor individuen en kleine groepen.

Een van de grootste voordelen van Nearpod is een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare lessen die voldoen aan de leerdoelen, voor vrijwel elk denkbaar vak. ?

De beste functies van Nearpod

Maak interactieve lessen met PowerPoint, Google Presentaties, pdf's of andere media

Kies uit meer dan 22.000 aanpasbare, kant-en-klare lessen

Blijf bij het begrip en de ontwikkeling van leerlingen via analyses

Integreer met populaire tools zoals Teams, Canva en Google Classroom

Beperkingen van Nearpod

De prijzen zijn niet transparant: je moet je aanmelden voor een gratis account om meer informatie te krijgen

Hoewel Nearpod tools biedt om dia's te bewerken, is het eenvoudiger om ze te maken of te bewerken met een app zoals PowerPoint of Google Slides

Prijzen van Nearpod

Silver-licentie: Gratis

Gold-licentie: Meld u aan voor meer informatie

Platinum-licentie: Meld u aan voor meer informatie

Premium Plus-licentie: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Nearpod

Capterra: 4,7/5 (meer dan 160 beoordelingen)

G2: 4,6/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Samenwerking is cruciaal in de klaslokalen van vandaag – en dat geldt ook voor verbinding. U hebt tools nodig die studenten niet alleen helpen bij het leren en groeien, maar die hen ook in staat stellen om te creëren, contact te leggen en samen te werken, of ze nu fysiek in de klas zitten of thuis.

Samenwerking is cruciaal in de klaslokalen van vandaag – en dat geldt ook voor verbinding. U hebt tools nodig die studenten niet alleen helpen bij het leren en groeien, maar die hen ook in staat stellen om te creëren, contact te leggen en samen te werken, of ze nu fysiek in de klas zitten of thuis.