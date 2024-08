10 Beste Quip Alternatieven & Concurrenten in 2024

Salesforce heeft de zakenwereld stormenderhand veroverd en het platform voor productiviteit, Quip, is daarop geen uitzondering. Met zijn samenwerkingstools voor het maken van documenten en spreadsheets is het populair voor brainstormsessies in teams.

Hoewel Quip nuttig is voor sommige bedrijven, maken de verouderde gebruikersinterface, de beperkingen van de gegevens en de beperkte aanpassingen het ontoereikend voor sommige teams. Als je op zoek bent naar een robuuste en flexibele tool, overweeg dan deze Quip alternatieven. 👀

Van alles-in-één

tools voor projectmanagement

tot communicatiehulpmiddelen en apps voor het aantekeningen maken, er is iets voor elke zakelijke toepassing. Hier laten we zien waar je op moet letten bij het kiezen van een tool. Daarna leer je over de verschillende alternatieven voor Quip, inclusief de sleutel functies, beperkingen, prijzen en beoordelingen van gebruikers.

Wat zijn Quip alternatieven?

Quip is een cloudgebaseerde tool die documenten, spreadsheets en chatten met teams aanbiedt, allemaal binnen de cloud

Salesforce

platform. Het is een vereenvoudigde tool voor projectmanagement waarin alles draait om documentatie en communicatie. 🎙️

Dat betekent ook dat het gelimiteerd is, want je kunt geen Taken maken of plannen of grotere workflows afhandelen in de tool. Het is ontworpen als een

realtime samenwerking

tool, maar kan alleen worden gebruikt binnen het Salesforce framework.

Quip-alternatieven proberen deze leemte op te vullen en deze beperkingen aan te pakken. Sommige bieden betere functies op het gebied van documentatie en chatten. Andere bieden een groter platform met meer functionaliteit en betere aanpassingen.

Er zijn tientallen Quip alternatieven, bereikend van eenvoudige messaging apps tot volledige projectmanagement CRM's.

De juiste tool voor jouw bedrijf hangt af van je specifieke behoeften. Houd de volgende vragen in gedachten als je een Quip-alternatief overweegt:

Heb je alleen een alternatief nodig voor messaging en documentatie?

Zijn er specifieke integraties met tools die je team nodig heeft?

Voldoet het alternatief aan uw budgetvereisten?

Door deze vragen te beantwoorden, heb je criteria om het juiste Quip-alternatief te kiezen.

Wat moet je zoeken in Quip Alternatieven?

Hoewel Quip een goede tool is voor real-time samenwerking, is het niet de beste keuze voor documentbeheer. Ten eerste kunt u het alleen gebruiken binnen Salesforce, waardoor het nutteloos is voor teams op andere platforms. Ten tweede biedt het geen zoekfunctie of een ingebouwd

kennisbank

waardoor het moeilijk is om documenten terug te vinden die je al een tijdje niet hebt bezocht. 📜

Toegewezen opmerkingen zorgen ervoor dat

action items

gaan niet verloren, ongeacht waar ze zijn gemaakt

Het is geen verrassing dat veel bedrijven op zoek zijn naar Quip-alternatieven, ook al zijn ze niet allemaal hetzelfde. Verdiep je in de functies, mogelijkheden en aanbiedingen om de juiste vervangingstool voor jouw bedrijf te vinden. Sommige opties zijn beter geschikt voor kleine teams, terwijl andere zijn ontworpen om grote bedrijven op verschillende afdelingen te ondersteunen.

Dit is wat je moet zoeken in Quip alternatieven:

Integraties : Kies een alternatief dat werkt met de tools die je al dagelijks gebruikt

: Kies een alternatief dat werkt met de tools die je al dagelijks gebruikt Deelopties : Zoek een tool die toestemming biedt en delen van bestanden om documenten intern of openbaar te delen

: Zoek een tool die toestemming biedt en delen van bestanden om documenten intern of openbaar te delen Meervoudige functies voor samenwerking: De beste tools zijn degene die je kunt gebruiken om [samen te werken met je team](https://clickup.com/nl/blog/5096/teamsamenwerking/ TEAMS) . Kies een alternatief waarmee meerdere mensen tegelijkertijd aan een document kunnen bijdragen

De beste tools zijn degene die je kunt gebruiken om [samen te werken met je team](https://clickup.com/nl/blog/5096/teamsamenwerking/ TEAMS) . Kies een alternatief waarmee meerdere mensen tegelijkertijd aan een document kunnen bijdragen Extra tools: Kies voor betere functionaliteit een tool die functies biedt zoals Taakbeheer, Communicatie en AI-ondersteuning

De 10 beste Quip alternatieven om te gebruiken in 2024

Wil je overstappen van Quip of wil je beginnen met een andere oplossing die niet zo beperkend is?

We hebben een lijst samengesteld met de beste concurrenten om je te helpen het beste Quip-alternatief te vinden voor jouw unieke situatie. Van messaging apps en documenttools tot

software voor projectmanagement

is er iets voor elk team. 🤩

1.

ClickUp

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en

slash commando's

om efficiënter samen te werken met meerdere gebruikers

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementtool waarmee teams kunnen samenwerken, to-do lijsten kunnen maken, projecten kunnen plannen, aantekeningen kunnen maken voor vergaderingen en nog veel meer. Bovendien maken de vele functies voor samenwerking het een sterk alternatief voor Quip, ongeacht de grootte van het team, het budget of de branche.

Gebruik

ClickUp Documenten

voor al uw op tekst gebaseerde behoeften. Of je nu een kennisbank voor je team, bedrijfsdocumentatie of marketingmateriaal wilt maken, deze tool klaart de klus.

Deel bestanden in Docs en wijs eenvoudig toestemming toe zodat de juiste leden van het team toegang hebben tot je documentatie. Pluspunten,

AI in Documenten

biedt suggesties en maakt het sneller om samen te vatten, actiepunten te genereren en bewerking en format aan te pakken.

Tabel weergave in ClickUp

maakt dit een echt Quip-alternatief. Gebruik deze spreadsheets om gegevens bij te houden, statistieken te visualiseren en een database zonder code te maken, zonder gebonden te zijn aan het Salesforce-platform.

Met duizenden

ClickUp sjablonen voor teams

maak elk type documentatie in minder tijd. Zoek op use case of blader door de sjablonendatabase om de juiste sjabloon te vinden voor wat u wilt maken.

ClickUp beste functies

Functies voor teamcommunicatie zoals de weergave van chatten maken samenwerking eenvoudig door alle gesprekken in één doorzoekbare ruimte te bewaren

Integraties met tools zoals Dropbox, Google Drive en Jira laten je naadloos werken met de tools waar je van houdt

Ingebouwd Taakbeheer en Automatisering zorgen voor soepelere werkstromen voor een hogere productiviteit

Aanpasbare notificaties houden iedereen op de hoogte en zorgen ervoor dat er niets tussenkomt

Met verschillende weergaven, waaronder Kanban-borden, kun je werkstromen visualiseren en zien wat er op alle niveaus van het bedrijf gebeurt

Met de doorzoekbare kennisbank kun je wiki's maken voor functieoverschrijdende teams en betekent dat u de informatie die u nodig hebt in enkele seconden vindt

ClickUp limieten

ClickUp AI is nog niet beschikbaar op de mobiele app, maar er wordt aan gewerkt

Er is een leercurve, simpelweg omdat het platform zoveel functies te bieden heeft

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Notion

via NotionNotion is een webgebaseerd hulpmiddel voor productiviteit en aantekeningen maken. Gebruik het om kennisbankdocumentatie, gesegmenteerde lijsten met taken en projectmanagement te maken. De tool heeft ingebouwde documenten, tijdlijnen en borden om de organisatie te verbeteren en werkstromen te visualiseren.

Notion beste functies

Notion AI helpt je zinnen voltooien, biedt ideeën voor brainstormsessies en verbetert de organisatie van documenten in een handomdraai

Met de functies voor projectmanagement kun je tools consolideren, waardoor je kosten en middelen bespaart

Met filters kun je informatie weergeven die aan bepaalde leden van je team is toegewezen of op prioriteit is gebaseerd

Met aanpasbare tags en labels kun je de voortgang bewaken en de informatie bijhouden die voor jou het belangrijkst is

Notion limieten

Sommige gebruikers klagen dat de app vastloopt of informatie verwijdert die vervolgens moet worden hersteld

De zoekfunctie is limiet en kan het trefwoord niet markeren in ingesloten lijsten of rasters

Notion prijzen

Gratis

Plus : $10/gebruiker/maand

: $10/gebruiker/maand Business : $18/gebruiker/maand

: $18/gebruiker/maand Enterprise: Vraag een demo aan voor prijzen

Notion beoordelingen en reviews

G2 : 4.7/5 (4.800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

3. Google Documenten

via Google Documenten Google Documenten

laat je overal en op elk apparaat samenwerken met leden van je team aan documenten. Eenvoudige instellingen voor delen en samenwerking in realtime leiden tot soepelere werkstromen. Schakel tussen de bewerkings-, weergave- en suggestiemodi om opmerkingen toe te voegen en documenten op te schonen. 📃

Google Documenten beste functies

Smart Compose vermindert fouten en laat je sneller content maken dankzij suggesties voor spelling en grammatica en het voltooien van zinnen

Omdat het deel uitmaakt van Google Werkruimte, kunt u naadloos gebruikmaken van tools zoals Gmail, Google Vergaderen en Google Spreadsheets om inzichten te delen en opmerkingen te maken

Google Documenten integreert met een groot aantal tools zodat je het volgende kunt doen tijd kunt besparen en efficiënter kunt werken

In de offline modus kun je doorwerken, zelfs als je geen verbinding hebt met internet

Google Documenten beperkingen

De offlinemodus biedt niet alle functies van de onlinemodus, waardoor je beperkt bent in wat je zonder internet kunt doen

Free opslagruimte is beperkt, dus je moet meer betalen als je dit als een grote database wilt gebruiken

De opmaak is niet zo veel aangepast als bij andere tools in deze lijst

Google Documenten prijzen

Persoonlijk : Free

: Free Standaard voor business: $12/gebruiker/maand

Google Documenten beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (27.800+ beoordelingen)

4. Microsoft OneDrive voor bedrijven

via Microsoft Microsoft heeft een revolutie teweeggebracht in het werk met tools als Windows, Excel en Word. Zoals de naam al doet vermoeden,

Microsoft

OneDrive is een tool die is ontworpen om al uw bestanden in één gemakkelijk toegankelijke ruimte onder te brengen. Het biedt naadloze samenwerking, veiligheidscontroles en mobiele mogelijkheden en is ontworpen om documentatie op kantoor of onderweg gemakkelijk te maken.

Microsoft OneDrive for Business beste functies

Voeg gedeelde bestanden tot 100 GB toe vanuit Teams of Sharepoint

Met functies voor verlopen toegang kunt u documenten delen met een beperkte tijd voor clients, aannemers en potentiële leads

Offline bewerkingen worden automatisch gesynchroniseerd zodra je weer verbinding hebt met internet

Met de mobiele app kun je foto's maken van bonnetjes, kaarten scannen en whiteboards maken

Hulpmiddelen zoals de productiviteitsbibliotheek en Tech Community maken het gemakkelijk om ondersteuning te krijgen wanneer je die nodig hebt

Microsoft OneDrive for Business limieten

Gegevens behoren toe aan het account dat ze heeft aangemaakt, dus als een werknemer vertrekt, hebt u een beperkt tijdsvenster waarin u zijn gegevens en documenten kunt herstellen

Limieten op synchronisatie en tekens kunnen een uitdaging vormen voor grotere bedrijven

Sommige functies zijn niet in alle regio's of landen beschikbaar

Microsoft OneDrive voor Business prijzen

OneDrive voor Bedrijven (Abonnement 1) : $5/gebruiker/maand

: $5/gebruiker/maand Microsoft 365 Zakelijk Basis : $6/gebruiker/maand

: $6/gebruiker/maand Microsoft 365 Zakelijk Standaard: $12,50/gebruiker/maand

Microsoft OneDrive voor Business beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.400+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.800+ beoordelingen)

5. Atlassian Confluence

via Atlassian Confluence is een gecentraliseerde informatie hub en projectmanagement tool. Maak team ruimtes voor verschillende afdelingen of projecten en sla documenten, abonnementen en ideeën op. Het integreert met tientallen tools zoals Trello, Microsoft Teams en Figma om workflows te vereenvoudigen. 📁

Confluence beste functies

Honderden sjablonen maken het maken van alles eenvoudiger dan ooit, van verkooppraatjes tot marketingmateriaal

Hulpmiddelen zoals Atlassian University helpen je het beste uit de tool te halen en ondersteunen je bij wegversperringen

Aangepaste statussen laten u de voortgang bijhouden en houden bij waar dingen zich in de pijplijn bevinden

Vermeldingen, opmerkingen en notificaties creëren een werkomgeving voor samenwerking

Confluence beperkingen

Sommige gebruikers hadden problemen met het formatteren van afbeeldingen en video's

Automatiseringen met geïntegreerde tools kunnen onhandig zijn en werken niet altijd soepel

De interface kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Confluence prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Standaard : $5.75/gebruiker/maand

: $5.75/gebruiker/maand Premium : $11/gebruiker/maand

: $11/gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Confluence beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (3.600+ beoordelingen)

: 4.1/5 (3.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.100+ beoordelingen)

6. Plak

via Plak Slab wil de dingen eenvoudig houden door zich te richten op het zijn van een kennisbank-tool. Dat betekent dat het geen overvloed aan toeters en bellen heeft voor berichten of probeert een alles-in-één app te zijn. Dat maakt het ideaal voor bedrijven die gewoon een manier nodig hebben om documenten te maken, op te slaan en samen te werken.

Slab beste functies

Mappen, tags en onderwerpen ordenen content en voegen context toe, wat resulteert in een robuuste zoekfunctie

Dankzij uitgebreide integraties kun je deze tool naadloos in je andere software, spreadsheets en Taakbeheerders integreren

Dankzij de intuïtieve interface en moderne opmaak kun je je concentreren op content

Krijg hulp van het helpcentrum en universitaire video tutorials om het meeste uit deze tool te halen

Slab limieten

De ingebouwde bewerkingsmogelijkheden zijn niet zo robuust als andere tools

Het is alleen ontworpen voor opslagruimte en het aanmaken van documenten, dus je zult andere tools moeten gebruiken voor teambeheer en taken aanmaken

Prijzen van platen

Gratis

Startup : $8/gebruiker/maand

: $8/gebruiker/maand Business : $15/gebruiker/maand

: $15/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Slab beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

7. Helpjuice

via Helpjuice Helpjuice is een kennisbanksoftware die zich richt op aanpasbaarheid, eenvoud en deelbaarheid. Gebruik de tool om documenten te maken en op te slaan en aanpasbare toestemmingen toe te voegen. De tool werkt ook als een Google-achtige zoektool met SEO-geoptimaliseerde ondersteuning, analyses en ondersteuning voor meerdere talen. 🌍

Helpjuice beste functies

Helpjuice Analytics laat de soorten termen zien waarop mensen zoeken, zodat u kennisbanken kunt maken die direct gericht zijn op uw target doelgroep

SEO optimalisatie functies laten lezers uw kennisbanken sneller vinden dan met andere tools

Klantenservice ondersteunt u binnen enkele minuten, niet dagen

Aanpasbare thema's, formats en documenten betekenen dat u branding en uw eigen draai aan documentatie kunt geven

Helpjuice limieten

Het uploaden van formulieren kost meerdere klikken en zou gestroomlijnd kunnen worden voor een betere gebruikerservaring

Er is een leercurve omdat deze tool anders functioneert dan de meeste interne kennisbank apps

Helpjuice prijzen

Startup : $120/maand

: $120/maand Opstart : $200/maand

: $200/maand Premium Limited : $289/maand

: $289/maand Premium Unlimited: $499/maand

Helpjuice beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (20+ beoordelingen)

: 4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

8. Slack

via SlackSlack is een berichtendienst en software voor samenwerking in teams tool ontworpen om communicatie naadloos te laten verlopen. De desktop-app en mobiele app werken met iOS en Android om onderweg berichten te versturen. Op die manier kun je altijd en overal verbinding houden zonder ook maar iets te missen.

Slack beste functies

Met aanpasbare kanalen kun je gesegmenteerde ruimtes voor gesprekken creëren, zoals niet-werk, afdelingsruimtes en projectgerichte chats

Slack Connect biedt beperkte toegang en communicatie met externe partijen zoals verkopers en partners

Huddles brengen een traditioneel werkgevoel naar omgevingen op afstand met video- en audiogesprekken rechtstreeks in de app

Deel content van andere tools direct in chatten dankzij apps en integraties

Slack beperkingen

Er is geen optie om wijzigingen in de status van gebruikers door te geven, dus je moet naar het lid van het team zoeken om te zien wat hun status is

Sommige gebruikers vinden het gemakkelijk om notificaties of berichten te missen, vooral als er veel kanalen zijn

Slack prijzen

Pro : $7,25/gebruiker/maand

: $7,25/gebruiker/maand Business+ : $12,50/gebruiker/maand

: $12,50/gebruiker/maand Enterprise Grid: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (31.900+ beoordelingen)

: 4.5/5 (31.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

9. Taskade

via Taskade Taskade is een app voor aantekeningen en taken. Het is bedoeld om productiviteit te stroomlijnen door berichten, samenwerking en taakbeheer in één tool te bieden. Het heeft vijf ingebouwde functies

AI-tools

waaronder een chatbot, projectassistent en automatiseringshulp. 👩‍⚕️

Taskade beste functies

Automatiseer honderden Taken in seconden dankzij de AI-tools die het zware werk voor je doen

Gebruik prompts om dynamische werkstromen, lijsten met taken en visuele hulpmiddelen te genereren

Taken coördineren en nieuwe ideeën brainstormen door gesprekken te voeren met de AI-chatbot

Gestructureerde overzichten zijn volledig aanpasbaar om een documentendatabase te maken die voor jou logisch is

Taskade beperkingen

Het uploaden van grote documenten of te veel tegelijk kan storingen veroorzaken

Functies voor projectmanagement zoals Gantt grafieken ontbreken

De meer betaalbare abonnementen hebben limieten voor opslagruimte, wat een uitdaging kan zijn voor grotere teams

Taskade prijzen

Pro : $19/maand voor maximaal 10 gebruikers

: $19/maand voor maximaal 10 gebruikers Business : $49/maand voor maximaal 25 gebruikers

: $49/maand voor maximaal 25 gebruikers Ultimate: $99/maand voor maximaal 50 gebruikers

Taskade beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (30+ beoordelingen)

: 4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

10. Tettra

via Tettra Terwijl Quip is ontworpen als een kennisbank voor verkoopteams, wil Tettra de go-to kennis hub zijn voor iedereen. Functies voor regelmatige verificatie zorgen ervoor dat uw content up-to-date en accuraat is. Integraties en insluitfuncties zorgen ervoor dat u gemakkelijk verbinding kunt maken met externe bronnen en bestanden wanneer dat nodig is.

Tettra beste functies

Kai, de ingebouwde AI-robot, stroomlijnt de werkzaamheden en helpt bij het beantwoorden van veelvoorkomende vragen om tijd vrij te maken voor diepgaand werk

Wijs kennisexperts toe in de tool zodat teamleden weten naar wie ze moeten gaan voor hulp

Geautomatiseerde suggesties voor content helpen hiaten in de content te identificeren om een robuustere knowledge hub op te bouwen

Bestaande bestanden uploaden of helemaal opnieuw beginnen

Tettra limieten

De eenvoudige service is geen goede optie voor mensen die een alles-in-één tool willen

Er is geen live samenwerkingsfunctie

Prijzen van Tettra

Basic : $4/gebruiker/maand

: $4/gebruiker/maand Scaling : $8/gebruiker/maand

: $8/gebruiker/maand Professioneel: $12/gebruiker/maand

Tettra beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (80+ beoordelingen)

: 4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (9+ beoordelingen)

Ditch Quip en schakel over naar ClickUp

Als u op zoek bent naar alternatieven voor Quip, wordt u waarschijnlijk afgeschrikt door de beperkingen. Hoewel het een goede tool is voor sommige bedrijven, is het beperkt tot Salesforce, heeft het geen ingebouwde kennisbank en is het niet doorzoekbaar. Stap over op ClickUp, een full-service software voor projectmanagement die dit en nog veel meer biedt.

Meld u aan voor een gratis ClickUp account

en gebruik functies zoals realtime samenwerking, ingebouwde documenten en spreadsheets en AI-tools om uw werkstromen naar nieuwe hoogten te brengen. Directe triggers en automatiseringen besparen tijd en moeite en u kunt al uw documentatie bijhouden in aanpasbare ruimtes. 💪