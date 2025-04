10 Beste Proposal Management Software Tools in 2025

Ben je uitgeput van het beheren van stapels projectvoorstellen team bewerkingen coördineren en goedkeuringsworkflows beheren -en tegelijkertijd de deadlines in de gaten houden? Of misschien is je huidige offertesoftware niet goed genoeg en ben je op zoek naar iets beters. 👀

Geen zorgen, wij hebben alles voor je.

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste offertesoftware om professioneel ogende offertes te maken, je offerteprocessen te stroomlijnen en nieuwe opdrachten binnen te halen. Laten we ze eens bekijken!

Wat moet je zoeken in Proposal Management Software?

Elke Proposal Management Software heeft unieke functies om het aanmaken van voorstellen te vereenvoudigen en voorstellen binnen te halen. Het doel is om de functies van de tool te vinden die aan uw behoeften voldoen, zonder uw budget uit het oog te verliezen. Hier zijn de sleutelgebieden waar je op moet letten:

Een duidelijke interface die gemakkelijk te navigeren is

Aanpasbare sjablonen voor zakelijke voorstellen die passen bij uw gebruik

Samenwerkingstools om met een team te werken

Inheemse functie voor elektronische handtekeningen of verbinding met een app voor elektronische handtekeningen

Integratie met tools die je gebruikt zoalsrelatiebeheer (CRM) systemen, projectmanagement software en apps voor betalingen

Analytics om te begrijpen hoe clients omgaan met uw voorstel

Een mobiele app voor weergave en bewerking van voorstellen onderweg

De 10 beste offertesoftware voor gebruik in 2024

Het kiezen van de juiste voorstelbeheertool kan een groot verschil maken in het verhogen van de productiviteit van je team en meer prospects af te melden.

Om deze beslissing gemakkelijker te maken, nemen we de top 10 tools op de markt met je door, wat ze bieden en wat hun limieten zijn. Op deze manier kun je de beste voorstelbeheersoftware vinden die past bij de behoeften van je team en je zakelijke doelen. 🎯

1. ClickUp

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw voorstelproces aan te passen aan uw behoeften

Voorstellen doen en projecten binnenhalen is nog maar het begin. Het beheren van deze projecten is waar de echte actie plaatsvindt. Als u op zoek bent naar een tool waarmee u voorstellen en projectmanagement op één plek kunt afhandelen, dan is ClickUp de perfecte oplossing.

Om te beginnen hoeft u niet urenlang naar een leeg scherm te staren. Download ClickUp AI om een eerste ontwerp van uw voorstel te genereren in ClickUp Documenten binnen enkele seconden. Het werkt ook perfect voor andere zakelijke documenten zoals bedrijfswiki's, standaardwerkwijzen en andere kennisdatabases.

Voeg tabellen toe aan je documenten om relevante gegevens in een verteerbaar format te presenteren, bijlagen om extra details te delen, een inhoudsopgave voor eenvoudige navigatie en banners met een merknaam om je voorstel memorabel te maken.

Moet u binnenkomende verzoeken afhandelen? Gebruik Tabel weergave van ClickUp . Deze helpt u bij het bijhouden van verzoeken om voorstellen (RFP's), verzoeken om informatie en verzoeken om offertes. Of u deze verzoeken nu uitvoert of de eigenlijke projecten, ClickUp's functies voor projectmanagement maken het een fluitje van een cent.

Gebruik aangepaste velden om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en de voortgang bij te houden met balken. En dankzij de notificaties van ClickUp wordt u altijd herinnerd aan wat er komen gaat, zodat u nooit iets mist. ⏰

ClickUp beste functies

Werk in realtime samen met uw team via taakbeschrijvingen, chats en documenten

AanpassenClickUp's sjabloon voor een whiteboard met projectvoorstellen en 1.000+ meer voorstel sjablonen om te beherenone-pager bedrijfspresentaties,business cases, voorstellen en operationele werkstromen

Zakelijke doelen bijhouden , project voortgang, en team prestaties met ClickUp Dashboards

ClickUp verbinden met meer dan 100 tools, waaronder Google Drive, HubSpot en Slack

Toegang tot ClickUp op het web, desktop en mobiel

ClickUp beperkingen

Uitgebreide functies kunnen nieuwe gebruikers overweldigen

Gratis abonnement is beperkt tot 25 keer ClickUp AI gebruiken

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI:Alle betaalde abonnementen zijn beschikbaar voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Jotform

via Betere voorstellen Betere voorstellen maakt gebouw zakelijke voorstellen supergemakkelijk, zelfs voor niet-ontwerpers. Kies uit een van de meer dan 200 aanpasbare sjablonen om aan de slag te gaan. Met blokken voor content kun je snel tekst, afbeeldingen, video's, e-handtekeningen en prijstabellen toevoegen zonder je druk te hoeven maken over het ontwerp. 🎨

Wanneer uw prospects hun voorstel weergeven, past het zich aan hun scherm aan, waarbij de sleutelsecties als aparte tabbladen verschijnen. Zodra ze akkoord gaan met je voorstel, kunnen ze betalen via PayPal, Stripe of GoCardless.

Betere voorstellen beste functies

Blokken met content zoals bedrijfsbiografieën, diensten en voorwaarden opslaan en hergebruiken

Verstuur voorstellen in meer dan 20 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans en Italiaans

Ontvang een melding wanneer een client uw voorstel opent, leest of ondertekent

Bijhouden welke pagina's je prospects hebben weergegeven, hoeveel tijd ze op elke pagina hebben doorgebracht en aan wie ze het voorstel hebben doorgestuurd

Betere voorstellen limieten

Secties kunnen niet worden gedupliceerd in de document builder

Starters abonnement is gelimiteerd tot vijf maandelijkse documenten en bevat geen CRM en Zapier integraties

Prijzen van Better Proposals

Starter: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Premium: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Enterprise: $49/maand per gebruiker

Betere Voorstellen beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (41 beoordelingen)

4.4/5 (41 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (149 beoordelingen)

4. HoneyBook

via HoneyBook HoneyBook is een alles-in-één platform voor bedrijfsbeheer voor freelancers en kleine dienstverlenende bedrijven. Het omvat alles van offertes tot facturen tot contracten en overeenkomsten . En ja, ze hebben een paar sjablonen in elk van deze gebieden om dingen sneller te maken. ⚡

Uw clients zullen ondertekende voorstellen op prijs stellen, afspraken plannen en betalingen doen zonder uit hun inbox te stuiteren.

Bijhouden waar elke prospect en client valt in uw pijplijn in een oogopslag, en het opruimen van repetitieve taken met automatiseringen. Laat HoneyBook de werkstroom afhandelen, zelfs terwijl u een dutje doet.

HoneyBook beste functies

Vragenlijsten gebruiken om meer details van een client te verzamelen voordat u een project start

Standaard, geplande of terugkerende facturen maken om betalingen te accepteren

Werkstroom automatiseringen configureren om prospects op te volgen en herinneringen te ontvangen over uw komende Taken

Tijd registreren die is besteed aan project Taken voor het genereren van facturen

HoneyBook beperkingen

Er is een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Heeft zeer eenvoudige functies voor Taakbeheer

HoneyBook prijzen

Starter: $19/maand

$19/maand Essentieel: $39/maand

$39/maand Premium: $79/maand

HoneyBook beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150 beoordelingen)

4.5/5 (150 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (588 beoordelingen)

5. Revver

via Voorstellen Proposify is ontworpen voor verkoopteams die hun verkoopproces willen stroomlijnen en inzichten in het sluiten van deals willen bijhouden. Voeg blokken voor e-handtekeningen toe aan uw voorstellen, afbeeldingen uit de geïntegreerde Unsplash-bibliotheek en video's van YouTube- en Vimeo-links.

Stel Proposify in om follow-up e-mails en bedankbriefjes naar prospects te sturen. Je kunt de interacties van clients met je document bijhouden, inclusief wanneer ze het hebben weergegeven, gedownload, becommentarieerd en ondertekend. Je weet zelfs hoeveel tijd ze hebben besteed aan verschillende onderdelen van je document, wat erg handig is om je toekomstige voorstellen nog beter te maken.

Proposify beste functies

Maak meerdere gebruikersrollen aan voor je teamleden en stel specifieke weergaven en bewerkingen in voor hen

Creëer dynamische prijstabellen met formules, optionele diensten, terugkerende kosten en kortingen

Bewerk documenten tijdens het schrijven van het voorstel, zelfs nadat je ze naar je clients en stakeholders hebt gestuurd

De prestaties van teamleden bijhouden op basis van hun gewonnen en verloren voorstellen

Proposify limieten

Geen functie om wijzigingen snel ongedaan te maken

Kan geen aangepaste sjablonen opslaan voor toekomstig gebruik

Prijzen van Proposify

Teams: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Business: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies over Proposify

G2: 4.6/5 (941 beoordelingen)

4.6/5 (941 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (271 beoordelingen)

7. Loopio

via Loopio Reageren op RFP's kan vervelend en tijdrovend zijn, maar niet met Loopio. Loopio is een RFP automatisering software die u helpt uw RFP antwoorden te stroomlijnen en op te schalen om sneller deals te sluiten.

Het identificeert automatisch vragen binnen een RFP en gebruikt de handige "magische" functie om antwoorden uit eerdere reacties op te halen. Als je je hoofd krabt over een vraag, geen probleem! Wijs de vraag toe aan een teamgenoot, geef commentaar en stel een deadline in. 🗓️

En wanneer je een nieuw antwoord of nieuwe informatie hebt, voeg je die gewoon toe aan de bibliotheek van Loopio. Zo ben je altijd ingesteld op de volgende RFP die binnenrolt.

Loopio beste functies

Voeg bedrijfsgegevens toe aan de content bibliotheek in 12 verschillende talen, waaronder Engels, Frans, Nederlands en Spaans

Onderscheid maken tussen nieuwe en verouderde content op basis van hun versheidsscores

Notificaties ontvangen over toegewezen acties via Slack of Microsoft Teams

Afbeeldingen en andere relevante bestanden insluiten in je documenten vanuit Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box en OneDrive

Loopio beperkingen

Velden met antwoorden worden niet altijd correct gevonden, vooral bij Microsoft Word-documenten

Beperkte native integraties

Loopio prijzen

Neem contact op voor prijzen

Loopio beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (495 beoordelingen)

4.7/5 (495 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (71 beoordelingen)

8. PandaDoc

via DocuSign DocuSign biedt een naadloze en gebruiksvriendelijke documentbeheerervaring voor teams en clients op desktop en mobiele apparaten. Om een voorstel te versturen, maak je een "envelop" (een elektronische container met één of meerdere documenten) en bezorg je deze in de inbox van de e-mail van je prospect.

Het maken van deze documenten is supergemakkelijk - kies uit de sjabloonbibliotheek van DocuSign of sleep een bestaand document van je computer of cloud opslagruimte app.

Moet een document ondertekend worden? Voeg velden voor handtekeningen toe aan de gebieden waar je ze nodig hebt. En als er meerdere ondertekenaars zijn, rangschik ze dan in de volgorde waarin je wilt dat ze het document ontvangen, en DocuSign doet de rest. 🏋️‍♂️

DocuSign beste functies

Documenten, afbeeldingen, presentaties en spreadsheets uploaden in meer dan 25 formaten

Status van enveloppen bijhouden in afwachting van actie, wachtend op anderen, bijna verlopen en Voltooid

Een voorbeeld van hoe documenten worden weergegeven op desktop, tablet en mobiele apparaten

Verbinding maken tussen DocuSign en 400+ externe apps, waaronder Microsoft, Google, Salesforce en Zoom

DocuSign-limieten

Startersabonnement is beperkt tot vijf enveloppen per maand

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve

Inconsistente klantenservice

DocuSign prijzen

Persoonlijk: $15/maand

$15/maand Standaard: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Business Pro: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

DocuSign beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.166 beoordelingen)

4.5/5 (2.166 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (8.227 beoordelingen)

10. Qwilr

via Qwilr Met Qwilr krijgen uw standaardvoorstellen een heel andere uitstraling. In plaats van de gebruikelijke PDF's of Word-documenten, kunt u met de native no-code editor interactieve web-gebaseerde voorstellen maken met afbeeldingen, video's, accordeons en return-on-investment calculators die er geweldig uitzien op elk apparaat. Je kunt zelfs dynamische prijstabellen maken op basis van de door de client gekozen producten en hoeveelheid voor hun pakket.

Visualiseer hoeveel pagina's je hebt gemaakt, welke live zijn, welke engagement hebben gekregen en welke zijn geaccepteerd. Als je op zoek bent naar een unieke manier om op te vallen bij prospects en een blijvende indruk te maken, dan moet je Qwilr eens bekijken.

Qwilr beste functies

Voorstellen in realtime aanpassen nadat ze zijn verzonden

Ontvang e-mail notificaties wanneer prospects deals weergeven en e-handtekenen

Bijhouden hoeveel tijd er wordt besteed aan het lezen van elk blok content op uw pagina's

Verbinding maken tussen Qwilr en HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe en Zapier

Qwilr limieten

Weinig native integraties

Business-abonnement heeft geen sleutel functies zoals aangepast domein en lettertypes

Qwilr prijzen

Business: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $59/maand per gebruiker

Qwilr beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (671 beoordelingen)

4.5/5 (671 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (381 beoordelingen)

Op weg naar meer clients met Proposal Management Software

Elk van deze Proposal Management tools heeft zijn eigen unieke functies. Door de juiste te kiezen, kunt u je team georganiseerd te houden sluit meer deals en krijg inzicht in het optimaliseren van uw offertedocumenten en werkstromen.

Maar als u overweegt een hulpmiddel voor personeelsplanning die alles regelt, van het schrijven van voorstellen tot het uitvoeren van projecten voor clients en het beheren van bedrijfsactiviteiten, ClickUp is de perfecte tool voor deze taak. Het vermindert de stress en het gedoe bij de overgang van de offerte- naar de uitvoeringsfase. 🧘

U hoeft ook niet naar uw portemonnee te zoeken. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en probeer alle functies gratis uit!