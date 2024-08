Notion vs. Google Docs: Welke tool voor het maken van notities is het beste?

De wereld houdt van een confrontatie - er gaat niets boven het drama van twee titanen die kop aan kop strijden om de toppositie. En als het gaat om apps voor aantekeningen notion vs. Google Documenten is als Joe Frasier vs. Muhammad Ali. Deze zwaargewichten hebben allebei hun bewegingen, maar welke is de sterkste? 🥊

Wat is Notion? Notion is een webgebaseerd platform dat je kunt gebruiken voor eenvoudige taken zoals het maken van aantekeningen of complexe taken zoals het maken van een bedrijfswiki. De layout lijkt minder op een ouderwetse tekstverwerker (à la Microsoft Word) en meer op een digitale werkruimte.

Notion pagina's lijken meer op de oneindige scroll van een webpagina dan op een stuk papier. Je kunt je Notion documenten nog steeds exporteren naar PDF en ze afdrukken - want er moet toch iemand zijn die nog steeds afdrukt - maar je ziet geen pagina-einden totdat je exporteert. 🖨️

via GoogleGoogle Documenten is vertrouwd, en vertrouwd is troostend, zoals opkrullen onder die deken die je oma heeft gebreid. 🧶

Vertrouwd is ook gebruiksvriendelijk. Docs ziet eruit als standaard tekstverwerkingssoftware en is intuïtief voor iedereen die ooit Microsoft Word heeft gebruikt.

Maar laat de nostalgie je niet laten denken dat wat Google Documenten biedt gedateerd is. Het platform biedt web-first functies zoals real-time samenwerking en de mogelijkheid om rijke mediabestanden in te sluiten. En hoewel Google Documenten een webgebaseerde applicatie is, heeft het een offline modus waarmee je aan documenten kunt blijven werken, zelfs als je geen internetverbinding hebt.

Functies van Google Documenten

Om je een beter idee te geven van hoe de functies van Google Documenten zich verhouden tot Notion, behandelen we ze één voor één.

1. Drive Google schijf is als het ware de thuisbasis voor al je documenten, spreadsheets, diavoorstellingen en mappen. Eigenlijk alles wat je in je

Google Werkruimte wordt opgeslagen in uw Google Drive.

via Google

Hoewel Drive niet specifiek is ontworpen om als wiki te dienen, kun je mappen gebruiken om het in een kennisbank te organiseren. Maar als mensen van een document naar iets anders in je drive willen navigeren, moeten ze eerst terug naar je drive.

Aangezien Google een zoekmachine is, zal het niemand verbazen dat doorzoekbaarheid een van de sterke punten van Google Drive is. Je kunt alles in de zoekbalk van je drive zetten en elk item waarin die zin voorkomt wordt opgehaald, zodat je je documenten nooit uit het oog verliest.

2. Documenten

Google Documenten is oorspronkelijk ontworpen als tekstverwerker en heeft alle functies die je van een tekstverwerker mag verwachten. Er zijn veel opmaakopties, waaronder tientallen lettertypes, lettertypes, kopteksten, opsommingstekens, pagina-einden, sectie-einden en meer.

Bovendien kun je rijke media invoegen, zoals afbeeldingen en video's (die je van je eigen harde schijf kunt halen of kunt vinden en insluiten via een zoekopdracht op internet), tabellen, tekeningen, grafieken, emoji's, slimme chips, dropdowns en voetnoten.

Het programma heeft altijd een breed array aan sjablonen meegeleverd, zoals cv's, brieven, recepten, projectvoorstellen, aantekeningen voor vergaderingen, brochures en meer. Er is ook een overzichtweergave in documenten, die automatisch een inhoudsopgave genereert in de zijbalk op basis van de koppen van je document.

Bovendien heeft Google onlangs een aantal nieuwe functies uitgebracht:

Overschakelen van een paginaweergave naar een weergave zonder pagina's (of oneindig scrollen)

Gebruik blokken om aantekeningen voor vergaderingen, een concept voor e-mail, een productstappenplan en meer te maken

de functie "Document samenvatting" maakt automatisch een door AI gegenereerde samenvatting van uw aantekeningen

Google Documenten is de grondlegger van samenwerkende documenten. Meerdere leden van een team kunnen tegelijkertijd aan één document werken. Bovendien hebben ze functies voor het geven van commentaar en een bereik aan toestemmingen, waaronder alleen commentaar, alleen weergave en volledige bewerking.

via Google

Met versiegeschiedenis kun je alle wijzigingen in je document zien en wie ze heeft gemaakt. Je kunt ook terugkeren naar een eerdere versie als er iets mis is gegaan. En met een nieuwe functie voor live chatten kun je een document in realtime bespreken zonder opmerkingen achter te laten.

4. Integraties

Google Documenten biedt integraties die naadloos aansluiten op uw hele werkruimte. U kunt eenvoudig documenten toevoegen aan Google Agenda vergaderingen, koppel ze vanuit spreadsheets, neem ze op in gedeelde mappen en meer via de gebruiksvriendelijke interface. Met Google Workspace Labs kun je gebruikmaken van Google's experimentele AI-tools in Google Documenten om sneller te schrijven, te bewerken, te herschrijven of samen te vatten.

Naast Google's Werkruimte biedt Google zelf geen andere integraties. Maar bijna elke softwaretool die er is, van Slack tot Figma tot Salesforce -heeft zijn eigen integraties met Google Werkruimte gebouwd. Het is misschien gemakkelijker om een lijst te maken van de programma's die geen verbinding kunnen maken met Google Documenten.

Prijzen Google Documenten

Google Documenten is gratis voor persoonlijke gebruikers, maar als u een groot team hebt, van plan bent om veel bestanden op te slaan en het wilt gebruiken in combinatie met andere Google-apps, wilt u zich misschien aanmelden voor een Google Business-abonnement.

Gratis

Business Starter: $6 per gebruiker per maand

$6 per gebruiker per maand Business Standard: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Business Plus: $18 per gebruiker per maand

$18 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Notion vs. Google Documenten: Vergelijking van functies

Tijd voor de head-to-head. We laten deze apps vier rondes tegen elkaar strijden en roepen elke ronde uit tot winnaar. 🤼

Bruikbaarheid

Hoewel je voor Notion geen technische kennis nodig hebt, zal de enigszins gebruiksvriendelijke interface voor de meeste nieuwe gebruikers minder vertrouwd zijn dan de interface van Google Documenten. In tegenstelling tot Google Documenten zal er een steile leercurve zijn en moet je misschien tijd inplannen voor Notion tutorials wanneer je dit programma introduceert.

Zowel Notion als Google Documenten hebben apps voor iOS en Android, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf je telefoon, iPad of tablet. Notion biedt ook desktop-apps voor Mac en Windows, terwijl je Google Documenten op je desktop alleen via je browser kunt gebruiken.

Maar hoewel Notion desktop-apps heeft, zijn ze niet offline beschikbaar, Google Documenten wel. Over het geheel genomen moeten we Google Documenten het voordeel geven als het gaat om gebruiksgemak.

Format

Voordat Google Documenten begin dit jaar zijn nieuwe functies introduceerde, zou Notion de prijs voor opmaak hebben gewonnen. Maar met de brede array aan nieuwe opmaakopties van Google Documenten, de mogelijkheid om te schakelen tussen pagina weergave en oneindig scrollen en de introductie van bouwblokken, moeten we zeggen dat Google Documenten de Notion heeft ingehaald, zo niet overtroffen.

Notion biedt een betere opmaak voor het organiseren van een bedrijfswiki, maar dat is het wel zo'n beetje. Als het aankomt op het formatteren van de eigenlijke documenten, is Google beter.

Samenwerking

Zowel Notion als Google Documenten bieden realtime samenwerking en hulpmiddel voor productiviteit s met de optie om verschillende toegangsniveaus toe te kennen aan verschillende gebruikers, waaronder volledige bewerkingstoegang, toegang voor alleen commentaar en toegang voor alleen weergave.

We vinden het prettig dat je met Notion teams kunt maken en toestemmingen op teamniveau kunt instellen. Maar in ruil daarvoor heeft Notion niet de functie voor live chatten die Google Documenten net heeft toegevoegd. Deze ronde is gelijkspel.

Prijs

Zowel Notion als Google Documenten bieden gratis abonnementen voor individuele gebruikers en gedifferentieerde prijsplannen voor zakelijke gebruikers. Maar Google Werkruimte heeft een paar meer prijsopties en het goedkoopste betaalde abonnement begint een paar dollar lager per maand. Tel daarbij op dat je meer apps krijgt voor dat geld, en Google Documenten wint deze ronde.

Notion vs. Google Documenten op Reddit

Als gebruikers van Reddit dit gevecht zouden beoordelen, zouden veel van hen het gelijkspel noemen en zeggen dat je beide platforms moet gebruiken. 👯

Veel van de Notion vs. Google Documenten discussies op Reddit wijzen erop dat je met Notion Google Documenten en Google Spreadsheets kunt integreren. Ze raden dus aan om beide apps voor verschillende doeleinden te gebruiken: Google Werkruimte voor je diepgaande documentatie en Notion voor je bedrijfswiki.

Verschillende gebruikers van Reddit gaven echter de voorkeur aan Google Documenten boven Notion. 🏆

Veel van deze gebruikers stelden het op prijs dat ze offline toegang hadden tot hun documenten (kennisbeheer). Anderen vonden dat Notion weliswaar meer functies vervult, maar geen enkele daarvan bijzonder goed.

Zowel Google Documenten als Notion hebben bijvoorbeeld spreadsheets en tabellen die je aan je documenten kunt toevoegen. De productiviteitstools van Notion kun je echter niet gebruiken om complexe berekeningen uit te voeren zoals je dat kunt in Excel en Google Spreadsheets .

En terwijl Notion basisfuncties biedt taakbeheer functies zoals de mogelijkheid om een Kanban-bord te maken, heeft het geen ingebouwde automatiseringen, subtaken of triggers voor gebeurtenissen. Ondertussen zijn deze functies standaard aanwezig bij andere tools voor taakbeheer op de markt, waaronder Trello , Jira, Asana en ClickUp.

