[연도]년 소규모 비즈니스용 AI 회의 보조 도구

중소기업 소유자와 팀원들에게 시간은 가장 소중하면서도 종종 가장 부족한 자원입니다. 여러분은 여러 역할을 동시에 수행하며 수많은 책임을 감당하고, 적은 자원으로 더 많은 성과를 낼 방법을 끊임없이 모색하고 있습니다.

하지만 하루 일과를 효율적으로 관리하기 위해 최선을 다하더라도, 거의 모든 조직에 영향을 미치는 보편적인 시간 낭비 요소가 하나 있습니다. 바로 회의입니다. 회의와 관련된 수작업(예: 허둥지둥 노트를 하거나 후속 이메일을 작성하는 데 몇 시간을 소비하는 것)은 대화 자체에 집중하는 데 방해가 됩니다.

AI 회의 보조 도구가 이 과정에서 번거로운 작업의 상당 부분을 대신해 줄 수 있습니다.

이 글에서는 팀의 생산성을 높여주고 중소기업 예산에 딱 맞는 최고의 AI 회의 보조 도구에 대해 알아보겠습니다.

소기업용 AI 회의 보조 도구 한눈에 보기

이 목록에 포함된 모든 도구의 비교 요약입니다. 효과적인 회의를 위한 최고의 AI 도구를 찾으려면 아래로 스크롤하여 각 도구의 상세 정보를 확인하세요.

Tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 회의 노트를 통합된 작업 및 워크플로우로 전환하기 AI 노트테이커, ClickUp Brain, Converged Super Agents, 자동화, 문서-작업 변환 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Fireflies.ai 검색 가능한 회의 기록 및 CRM 동기화 AskFred AI 채팅, 발표자 대본, 주제 추적, CRM 자동 기록 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $18부터 Otter.ai 실시간 속기 및 신속한 회의 요약 실시간 녹취, 슬라이드 캡처, 역할 기반 AI 에이전트, 고급 검색/내보내기 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $16.99부터 Fathom 간결하고 풍부한 AI 요약 무료 요금제에서 무제한 녹음, 하이라이트 클립, CRM 동기화, Ask Fathom Q&A Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $19부터 요약 주요 내용 녹화 및 다중 회의 분석 기능 챕터별 녹음, 하이라이트 Clip, 회의 간 인사이트, 30개 이상의 언어 지원 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 29.30달러부터 시작합니다. 그라놀라 봇 없이 작성되는 회의 노트 현지 데이터 수집(봇 미사용), 체계적인 노트 및 실행 항목, AI 기반 서식 변경/채팅 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $14부터 Krisp 소음 제거 기능과 AI 회의 노트 잡음 및 에코 제거, 플랫폼에 구애받지 않는 녹음, AI 요약, 워크플로우 동기화 월 16달러부터 시작하는 유료 플랜 Avoma 대화 인텔리전스가 필요한 영업 팀 주제 파악, 코칭 스코어카드, CRM 자동 동기화, 통화 하이라이트/요약 월 29달러부터 시작하는 유료 플랜 (녹음 좌석 1개당) Fellow 협업형 아젠다 및 후속 조치 아젠다 협업, 아젠다 연계 요약, 실행 항목 추적, 알림 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $11부터 Notion AI 유연한 지식베이스 내의 회의 노트 AI 회의 노트 블록, 노트 전체 AI 검색, 관계형 데이터베이스, Notion 달력 연결 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 거치므로, 저희가 추천하는 제품이 진정한 제품 가치를 반영하고 있음을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

📚 함께 읽어보세요: 일을 간편하게 해주는 최고의 중소기업용 앱

AI 회의 비서란 무엇인가요?

ClickUp AI Notetaker를 사용하여 자동 회의 기록 및 실행 항목을 확인하세요

AI 회의 보조 도구는 인공 지능을 활용해 회의에 참여하고, 녹음하고, 텍스트로 변환하며, 분석하는 소프트웨어 애플리케이션입니다. 이 도구의 주된 목적은 행정 업무, 특히 노트 작성과 업무 추적을 자동화하여, 참가자들이 문서 작업 대신 토론에 집중할 수 있도록 돕는 것입니다.

이 서비스는 세 가지 핵심 요소를 갖추고 있습니다:

Capture: 가상 봇이나 플러그인을 통해 오디오를 “듣고” 가상 봇이나 플러그인을 통해 오디오를 “듣고” 원문 그대로의 대본을 생성합니다

Synthesis: 대규모 언어 모델(LLM)을 활용해 수 시간에 걸친 대화를 대규모 언어 모델(LLM)을 활용해 수 시간에 걸친 대화를 요약 및 핵심 내용으로 압축합니다.

조치: 구체적인 커밋과 마감일을 식별하여 자동으로 구체적인 커밋과 마감일을 식별하여 자동으로 “조치 항목”으로 전환하거나 프로젝트 관리 도구와 동기화합니다.

📮ClickUp 인사이트: 당사의 회의 효율성 설문조사에 따르면, 응답자의 약 40%가 주당 4~8회 이상의 회의에 참석하며, 각 회의는 최대 1시간 동안 진행됩니다. 이는 조직 전체적으로 회의에 투입되는 총 시간이 엄청나게 많다는 것을 의미합니다. 그 시간을 되찾을 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 통합 AI 노트테이커는 즉각적인 회의 요약 기능을 통해 생산성을 최대 30%까지 높여주며, ClickUp Brain은 자동화된 작업 생성 및 간소화된 워크플로우를 지원하여 몇 시간 동안의 회의를 실행 가능한 인사이트로 전환해 줍니다.

📮ClickUp 인사이트: 당사의 회의 효율성 설문조사에 따르면, 응답자의 약 40%가 주당 4~8회 이상의 회의에 참석하며, 각 회의는 최대 1시간 동안 진행됩니다. 이는 조직 전체에서 회의에 할애되는 총 시간이 엄청나게 많다는 것을 의미합니다. 그 시간을 되찾을 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 통합 AI 노트테이커는 즉각적인 회의 요약 기능을 통해 생산성을 최대 30%까지 높여주며, ClickUp Brain은 자동화된 작업 생성 및 간소화된 워크플로우를 지원하여 몇 시간 동안의 회의를 실행 가능한 인사이트로 전환해 줍니다.

중소기업용 AI 회의 보조 도구를 선택할 때 고려해야 할 사항

전담 IT 부서를 갖춘 기업 팀과 달리, 중소기업은 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 tools가 필요합니다. 잘못된 소프트웨어를 선택하면 업무 부담을 줄이는 대신 오히려 관리 업무만 늘어나기 때문입니다.

회의 워크플로우를 간소화할 tool을 선택하기 전에 다음 구체적인 기준을 평가해 보세요:

녹취 정확도와 화자 식별: 여러 사람이 참여하는 빠른 속도의 통화 중 누가 어떤 말을 했는지 정확하게 파악할 수 있나요?

AI 회의 요약 품질: 여전히 일일이 분석해야 하는 방대한 텍스트 대신 여전히 일일이 분석해야 하는 방대한 텍스트 대신 간결한 요약문을 생성해 주나요?

실행 항목 추출: 단순히 키워드를 강조 표시하는 것뿐만 아니라, 커밋 사항과 마감일을 감지할 수 있나요?

기존 시스템과의 연동: 프로젝트 관리 및 커뮤니케이션 도구와 원활하게 연동되나요?

프라이버시 및 데이터 처리: 회의 오디오는 어디에 저장되며, AI 모델 훈련에 사용되나요?

기술에 익숙하지 않은 팀을 위한 간편한 설정: 별도의 온보딩 통화 없이도 팀이 오늘 바로 사용할 수 있을까요?

복잡한 일정과 다양한 이해관계자를 관리하는 임원 비서 및 관리자에게 적합한 AI 도구를 선택하면 워크플로우를 크게 간소화할 수 있습니다. 이 개요 영상을 통해 선도적인 AI 도구가 단순한 회의 관리 이상의 영역에서 임원 비서를 어떻게 지원할 수 있는지 확인해 보세요.

중소기업을 위한 최고의 AI 회의 보조 도구 10선

중요한 회의 내용을 여러 tools에 흩어지게 하지 맙시다.

바로 시작해 볼까요:

1. ClickUp (회의 노트를 통합된 작업 및 워크플로우로 전환하는 데 가장 적합)

ClickUp AI 노트테이커를 사용해 보세요 ClickUp AI Notetaker로 핵심을 짚은 회의 노트, 녹취록, 요약, 라벨, 실행 항목을 확인하세요

팀이 회의 요점을 한 도구에서 다른 도구로 옮기느라 얼마나 많은 시간을 낭비하고 있나요? 대부분의 중소기업에게 이 문제는 회의가 끝난 직후부터 시작됩니다. 결국 노트는 한 앱에, 실행 항목은 다른 앱에, 그리고 중요한 결정 사항은 다시는 찾을 수 없는 채팅 스레드 속에 묻혀버리게 됩니다.

우리는 이를 “업무 산만화”라고 부르며 , ClickUp이 바로 이 문제를 해결합니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 회의, 노트, 문서, 작업을 한곳에 모아두고, AI가 모든 것을 상단에서 모니터링합니다.

이 제품의 핵심 AI 융합 기능을 몇 가지 살펴보겠습니다:

업무와 연결되는 회의 노트

먼저 ClickUp AI Notetaker가 있습니다. 이 도구는 예약된 회의에 참여하거나, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams의 임시 회의 링크로 전송될 수 있습니다. 통화 후에는 개인 ClickUp 문서를 생성하고, 사용자에게 @멘션을 보내며, Planner나 문서 허브에서 쉽게 다시 열 수 있도록 노트를 정리해 줍니다.

ClickUp AI 회의 노트 필기 기능을 사용하여 모든 통화를 작업과 의사결정으로 전환하세요

그리고 가장 큰 장점은 무엇일까요? 결과물이 별도의 녹음 파일에 갇혀 있지 않다는 점입니다. 회의가 끝나면 다음 단계의 업무가 적절한 담당자에게 배정되므로, 소규모 팀도 회의 요약에서 실행에 이르기까지 훨씬 더 원활한 업무 흐름을 확보할 수 있습니다.

회의 시작 전에 미리 준비해 주는 상황 인식 AI

ClickUp의 상황 인식 업무 AI인 'ClickUp Brain'은 회의가 시작되기 훨씬 전부터 작동합니다. 자연어 검색으로 달력 이벤트를 조회하고, 한 명 이상의 참석 가능 여부를 확인하며, 달력 이벤트를 생성하거나 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 회의 일정 확인 및 업데이트를 더 빠르게 처리하세요

뿐만 아니라, 이전 회의 내용, 프로젝트 상태, 팀의 우선순위를 바탕으로 회의 아젠다를 생성할 수도 있습니다.

회의가 끝난 후에도 여전히 유용합니다. Brain은 작업, 문서, 채팅, 회의 노트 전반에 걸친 질문에 답변할 수 있으므로 다음과 같이 물어볼 수 있습니다:

지난 클라이언트 통화에서 어떤 실행 항목이 도출되었나요?

지난 팀 동기화 회의에서는 어떤 결정이 내려졌나요?

지난 업데이트 이후 무엇이 바뀌었나요?

ClickUp Brain으로 회의 결정 사항과 실행 항목을 더 빠르게 확인하세요

작업 공간 내에 구축된 즉시 사용 가능한 에이전트

ClickUp 슈퍼 에이전트는 특정 업무를 위해 작업 공간에 추가할 수 있는 내장형 AI 에이전트입니다. 이 기능이 중소기업에 특히 효과적인 이유 중 하나는 방대한 에이전트 카탈로그 덕분입니다.

간단히 말해, 모든 것을 직접 구축하는 대신 보안이 보장되고 즉시 사용 가능한 에이전트를 활용해 워크플로우에 맞게 조정할 수 있습니다. 예시로는 ClickUp 회의 아젠다 작성 에이전트가 현재 진행 중인 업무, 과거 결과, 참석자 의견을 종합하여 공유 아젠다를 작성할 수 있습니다.

ClickUp 회의 아젠다 작성 에이전트를 사용하여 현재 진행 중인 일과 과거 결과를 바탕으로 회의 아젠다를 작성하세요.

요약하자면:

진행 중인 일에서 자동 생성: 진행 중인 일에서 아젠다 항목을 추출합니다

이월된 항목 처리: 이전 세션에서 미결로 남은 항목을 활용합니다

참석자 의견 수집: 회의 전 프롬프트를 보내 참석자가 논의할 주제를 추가할 수 있도록 합니다

아젠다 구성: 회의 시간과 항목 수에 따라 주제를 정리하고 시간 배분을 설정합니다.

그동안 ClickUp Meeting Prep Agent는 통화 전에 필요한 맥락을 담은 개인별 브리핑을 생성합니다. 이 두 가지가 결합되어, 회의에 참석할 때 필요한 배경 지식을 미리 파악한 상태로 회의에 임할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp Meeting Prep Agent를 사용하여 핵심 맥락을 파악하고 회의를 준비하세요

🎥 이 비디오를 통해 기술적 전문 지식 없이도 중소기업에 AI를 도입하는 방법을 확인해 보세요

반복적인 업무를 줄여주는 자동화 기능

ClickUp의 AI가 회의 녹취록을 바탕으로 작업을 생성하면, ClickUp 자동화가 별도의 조작 없이 자동으로 작업을 배정합니다. 즉, 작업 공간에 대한 기본 규칙을 설정하기만 하면 Automations가 나머지 워크플로우를 처리해 줍니다.

코딩 없이 ClickUp 자동화 기능을 설정하여 번거로운 작업을 대신 처리하세요

예를 들어, 회의 기록에서 "디자인 업데이트"라는 키워드가 포함된 새로운 작업이 생성되면, 미리 설정된 자동화 기능이 해당 문구를 인식하여 즉시 수석 디자이너에게 알림을 보내고, 새로 생성된 작업을 디자인 팀의 특정 워크플로우 보드의 "할 일" 열로 이동시킵니다.

ClickUp의 주요 기능

ClickUp의 장단점

장점:

회의 노트와 프로젝트 업무가 한곳에 통합되어 작업 전환을 최소화합니다

ClickUp Brain은 ClickUp 작업 공간의 모든 정보를 종합하여 완벽한 답변을 제공합니다

자동화 기능을 통해 회의 후 행정 업무를 거의 없앨 수 있습니다

단점:

신규 사용자는 모든 기능의 범위를 파악하는 데 시간이 필요할 수 있습니다

고급 자동화 기능을 사용하려면 초기 설정 시간이 다소 필요합니다

ClickUp 요금

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

ClickUp을 사용하면 시간 추적과 회의 노트를 한곳에서 모두 관리할 수 있어서 좋습니다. AI 에이전트들이 정말 유용하고, 업무를 체계적으로 정리하는 데 큰 도움이 됩니다. 여러 도구를 단 하나로 대체할 수 있어서 정말 좋습니다. 모든 부서의 일을 한곳에서 확인할 수 있어 작업이 깔끔하게 정리되는 점이 마음에 듭니다. 게다가 간편한 가져오기 기능 덕분에 설정 과정도 순조로웠습니다.

ClickUp을 사용하면 시간 추적과 회의 노트를 한곳에서 모두 관리할 수 있어서 좋습니다. AI 에이전트들이 매우 유용하고, 업무를 체계적으로 정리하는 데 큰 도움이 됩니다. 여러 도구를 단 하나로 대체할 수 있어서 정말 좋습니다. 모든 부서의 일을 한곳에서 확인할 수 있어 작업이 깔끔하게 정리되는 점이 마음에 듭니다. 게다가 간편한 가져오기 기능 덕분에 설정 과정도 순조로웠습니다.

✅ '중소기업을 위한 AI 가이드북'에서는 관리해야 할 앱을 추가하지 않고도 비즈니스 전반에 AI를 활용하는 방법을 안내합니다.

🧠 재미있는 사실: 토마스 에디슨은 축음기를 처음부터 음악 재생 기기로 구상한 것이 아닙니다. 그는 처음에 이를 19세기식 받아쓰기 및 비즈니스 커뮤니케이션을 위한 생산성 도구로 제안했으며, 음악은 향후 활용 방안 목록에서 하위 순위에 있었습니다. 즉, 역사상 가장 상징적인 엔터테인먼트 기기 중 하나가 처음에는 음성 메모 기기에 가까운 것으로 시작되었다는 뜻입니다.

2. Fireflies.ai (CRM 동기화 및 검색 가능한 회의록 기능에 최적)

Fireflies.ai는 Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex 등 다양한 화상 회의 플랫폼에서 진행되는 회의를 녹화하고, 텍스트로 변환하며, 체계적으로 정리해 주는 AI 회의 보조 도구입니다.

단순한 노트 작성 기능을 넘어선 기능도 제공합니다. Fireflies에 내장된 AI 어시스턴트인 AskFred는 통화 내용을 요약하고, 후속 이메일을 작성하며, 실행 항목을 추출하고, 그 밖의 다양한 회의 관련 결과물을 생성할 수 있습니다.

또한 통화 중에 “가격”이나 “이의 제기”와 같은 특정 키워드를 검색하는 “토픽 트래커” 기능을 제공합니다. 이 기능은 검색된 세부 정보를 CRM이나 프로젝트 관리 소프트웨어에 직접 자동으로 기록하여, 팀이 수동으로 데이터를 입력하는 수고를 덜어줍니다.

Fireflies.ai의 주요 기능

AskFred AI 채팅: 회의 녹취록 전체 라이브러리를 검색하여 과거 통화 관련 질문에 답변합니다

자동 녹취: 화자 식별 및 타임스탬프 기능을 통해 회의를 녹음하고 텍스트로 변환합니다.

대화 인텔리전스 분석 : 회의 전반에 걸쳐 발언 시간 비율과 감정 지표를 추적합니다 회의 전반에 걸쳐 발언 시간 비율과 감정 지표를 추적합니다

CRM 연동: 영업 도구와 원활하게 연결되어 통화 요약 내용을 거래 내역에 자동으로 기록합니다

Fireflies.ai의 장단점

장점:

개인 저장소 옵션을 갖춘 강력한 보안 체계

Pro 요금제부터 무제한 녹취 서비스 제공

100개 이상의 언어를 자동 감지하여 지원합니다

단점:

참가자들 간의 대화가 잦은 회의 중에는 정확도가 떨어질 수 있습니다

이 AI는 회의 간 내용을 통합하지 않고 각 회의를 개별적으로 분석합니다

녹음 봇은 화면에 가시적인 참가자로 표시됩니다

Fireflies.ai 요금

Free

Pro : 사용자당 월 $18

비즈니스 : 사용자당 월 $29

Enterprise: 사용자당 월 $39

Fireflies.ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (리뷰 700개 이상)

Capterra: 4.9/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fireflies.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

Fireflies가 회의 내용을 모두 기록해 준다는 걸 알기 때문에 회의 중에는 대화에만 온전히 집중할 수 있습니다. 또한 AI 기능을 통해 회의 내용을 빠르게 파악할 수 있고, 회의 요약 이메일을 작성할 때도 팀 환경에 쉽게 통합됩니다. 도입 과정이 너무 매끄러워서 고객 지원 서비스를 이용할 일이 한 번도 없었지만, 제품이 이토록 훌륭하다면 고객 지원도 분명 훌륭할 거라 확신합니다. 저는 매일 Fireflies를 사용하고 있습니다.

Fireflies가 회의 내용을 모두 기록해 준다는 사실을 알기 때문에 회의 중 대화에 온전히 집중할 수 있습니다. 또한 AI 기능을 통해 회의 내용을 빠르게 파악할 수 있고, 회의 요약 이메일을 작성할 때도 팀 환경에 쉽게 통합됩니다. 도입 과정이 매우 매끄러워 고객 지원 서비스를 이용할 일이 한 번도 없었지만, 제품이 이토록 훌륭하다면 고객 지원도 분명 훌륭할 것이라고 확신합니다. 저는 매일 Fireflies를 사용하고 있습니다.

👀 Fireflies의 다른 대안도 더 보고 싶으신가요? 아래에 리스트를 준비해 두었습니다 👇.

3. Otter.ai (실시간 필기 및 회의 요약에 최적)

회의가 진행되는 동안 내용을 실시간으로 파악해야 한다면, Otter.ai는 참가자들이 말하는 대로 화면에 실시간 자막을 제공합니다. 이는 접근성 지원이 필요한 팀, 비원어민이 포함된 팀, 혹은 단순히 글을 읽으며 집중력을 유지하려는 팀에게 매우 유용합니다.

이 서비스의 핵심은 실시간 처리 기능입니다. Otter는 통화 종료 후 녹음 파일을 처리할 때까지 기다리는 대신, 회의가 진행되는 동안 바로 상호작용이 가능한 문서를 생성합니다.

Otter는 영업 및 채용 워크플로우를 위한 전문 AI 에이전트를 제공합니다. 이 에이전트들은 거래와 관련된 정보를 자동으로 추출하여 연결된 도구로 전송합니다.

Otter.ai의 주요 기능

실시간 녹취: 회의 내용을 실시간으로 텍스트로 변환하며, 텍스트가 오디오 재생과 동기화됩니다.

자동 슬라이드 캡처: 공유된 프레젠테이션 슬라이드를 정확한 타임스탬프와 함께 녹취록에 삽입합니다

역할별 AI 에이전트: 영업 팀 및 교육 등 특정 직무에 맞춰 데이터 추출 기능을 최적화합니다.

팀 협업에 최적화된 기능: 팀 용어 사전, 화자 태그, 고급 검색 및 내보내기 기능

Otter.ai의 장단점

장점:

발언자를 방해하지 않으면서도 실시간 화면 공유를 통해 참가자들의 이해를 돕습니다

Slide capture adds visual context that audio-only tools miss

방대한 사용자 기반을 바탕으로 한 강력한 시장 검증

단점:

지원 언어는 영어, 프랑스어, 스페인어로 한도입니다.

Free Plan은 회의당 녹음 시간을 30분으로 제한합니다

배경 소음은 녹취 정확도를 떨어뜨릴 수 있습니다

Otter.ai 요금

Free

Pro : 사용자당 월 $16.99

비즈니스 : 사용자당 월 $30

Enterprise: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (리뷰 400개 이상)

Capterra: 4.4/5 (리뷰 100건)

실제 사용자들은 Otter.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

회의를 시작하면 자동으로 세션에 참여하거나 최소한 참여 요청을 보냅니다. 노트를 작성하고, 세션이 끝난 후에는 이메일로도 내용을 보내줍니다. 요약 내용은 훌륭하고 핵심을 잘 짚어줍니다.

회의를 시작하면 자동으로 회의에 참여하거나 최소한 참여 요청을 보냅니다. 회의 내용을 노트로 기록하고, 회의가 끝난 후에는 이메일로도 내용을 보내줍니다. 요약 내용은 훌륭하고 핵심을 잘 짚어줍니다.

🧠 재미있는 사실: 회의가 예전에는 매우 혼란스러웠기 때문에 수많은 공식적인 회의 절차가 생겨났습니다. 로버츠 규칙(Robert’s Rules)의 공식 기록에 따르면, 헨리 M. 로버츠는 각기 다른 사람들이 서로 다른 절차에 대한 생각을 가지고 있어 '실질적인 무질서'를 겪었고, 이를 해결하기 위해 1876년 『로버츠 회의 규칙(Robert’s Rules of Order)』 초판을 출판했습니다.

4. Fathom (간결하고 풍부한 AI 요약 기능에 최적)

예산이 빠듯한 1인 창업자나 소규모 팀이라면 Fathom이 좋은 선택입니다.

무료로 무제한 녹음, 텍스트 변환 및 요약 기능을 제공합니다. 회의가 많지만 별도의 월간 소프트웨어 구독 비용을 감당하기 어려운 분들에게 안성맞춤입니다.

이 서비스의 핵심 기능은 사용자 트리거를 통한 클립핑입니다. 통화 종료 후 방대한 분량의 텍스트를 한꺼번에 제공하는 대신, 회의가 진행되는 동안 중요한 순간을 직접 표시할 수 있습니다. 이를 통해 소프트웨어는 나중에 어떤 내용을 추출해야 할지 정확히 파악할 수 있습니다.

Fathom의 주요 기능

무제한 녹음: 회의 녹화본을 저장소에 제한 없이 저장할 수 있습니다

질문 및 답변 AI: Ask Fathom은 사용자에게 ChatGPT와 유사한 인터페이스를 제공하여 회의 내용에서 답변, 통찰력, 실행 사항을 쿼리할 수 있게 해줍니다.

간편한 공유 제어: 요약본과 녹음 파일을 사내에서 자동으로 공유할 수 있으며, 공유 링크는 도메인 또는 명시적인 접근 권한을 통해 제한할 수 있습니다.

CRM과 직접 동기화: 통화 요약 및 후속 조치 항목을 영업 파이프라인에 바로 전송합니다

Fathom의 장단점

장점:

무제한 녹음 및 텍스트 변환 기능 제공

원하는 특정 부분만 추출하여 공유 가능한 비디오 클립을 만드세요

CRM 관리를 위해 영업 팀 워크플로우에 최적화되어 설계되었습니다

단점:

고급 대화형 인텔리전스 기능이 부족합니다

녹음 봇은 통화에서 가시성이 높은 참가자입니다

이 서비스는 주로 데스크탑에 중점을 두고 있으며, 본격적인 모바일 앱은 제공되지 않습니다.

Fathom 가격

Free

프리미엄 ( 개인용): 월 $19/사용자

팀: 사용자당 월 $19 (2명 이상)

비즈니스 요금제: 사용자당 월 $34 (2명 이상)

Fathom 평가 및 리뷰

G2: 5.0/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 5.0/5 (리뷰 800개 이상)

실제 사용자들은 Fathom에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

정확도가 매우 높아서, Fathom이 중요한 내용을 놓치고 있지는 않을까 고민할 필요 없이 긴 회의 내용을 요약할 수 있습니다. 절대 놓치지 않아요. 또한 제 아젠다와 동기화되므로 수동으로 추가할 필요가 없습니다. 정말 마음에 들어요! 저는 Mac에서 사용하는데, 간편한 다운로드 도구가 있어서 문제없이 사용할 수 있습니다. 지원팀에서 먼저 연락해 와서 도움이 필요한 부분이 있는지 확인해 줍니다. 저는 거의 매일 모든 Google Meet 회의에서 이 서비스를 사용하고 있습니다.

정확도가 매우 높아서, Fathom이 중요한 내용을 놓치고 있지는 않을까 고민할 필요 없이 긴 회의 내용을 요약할 수 있습니다. 절대 놓치지 않아요. 또한 제 아젠다와 동기화되므로 수동으로 추가할 필요가 없습니다. 정말 마음에 듭니다! 저는 Mac에서 사용하는데, 간편한 다운로드 도구가 있어서 문제없이 사용할 수 있습니다. 지원팀에서 먼저 연락해 와서 도움이 필요한 부분이 있는지 확인해 줍니다. 저는 거의 매일 모든 Google Meet 회의에서 이 서비스를 사용하고 있습니다.

🚀 마케팅 에이전시 Hit Your Mark가 여러 tools를 하나로 통합한 방법 Hit Your Mark는 커뮤니케이션을 위해 Slack, 비디오 클립을 위해 Loom/Vidyard, 협업 계획을 위해 Miro, 시간 추적 및 보고를 위해 Toggl, 문서화를 위해 Tango 등 여러 도구에 일이 분산되어 있었습니다. 결국 그들은 모든 것을 ClickUp으로 통합하기로 결정했습니다. ⚡ 결과는 즉각적이었습니다: 5가지 이상의 도구 대체 : 커뮤니케이션, 계획 수립, 보고 분야 전반

ClickUp으로 전환하여 Slack을 없애고 연간 3,000달러를 절약

스프린트 포인트, 업무량, 성과를 추적하는 실시간 대시보드

명확하고 측정 가능한 생산성 데이터 덕분에 보너스 지급이 더 빨라집니다

📚 함께 읽어보세요: AI 노트 작성 기능을 위한 최고의 Fathom AI 대안

5. tl;dv (회의 하이라이트 녹화 및 다중 회의 분석에 최적)

기업에서 필수 회의 참석을 줄이고자 할 때, tl;dv가 이를 지원합니다. 이 서비스는 단순한 텍스트 기록보다 비디오 녹화에 더 중점을 둡니다. 서로 다른 시간대에 있는 직원들이 각자의 일정에 맞춰 놓친 내용을 확인하기에 아주 좋습니다.

이 플랫폼은 녹화된 회의를 마치 YouTube 비디오처럼 처리합니다. 대화 내용을 분석하여 타임라인을 자동으로 구분된 챕터로 나누고 각 챕터에 라벨을 붙입니다.

즉, 팀 회원은 “3분기 마케팅 예산”이라는 제목의 타임스탬프를 클릭하면 1시간 분량의 나머지 내용을 모두 듣지 않고도 해당 업데이트 부분으로 바로 이동할 수 있습니다.

tl;dv 주요 기능

하이라이트 Clip: 중요한 순간을 표시하여 공유 가능한 짧은 비디오 클립을 생성합니다

다중 회의 인텔리전스: 전체 회의 기록에서 패턴과 반복되는 주제를 파악합니다

EU 내 호스팅 저장소: 프라이버시를 중시하는 팀을 위해 데이터 주권과 GDPR 준수를 보장합니다

다국어 지원: 30개 이상의 언어로 녹취 및 요약 기능을 지원합니다

요약: 장단점

장점:

여러 회의에 걸친 분석을 통해 단일 통화 tool로는 놓치기 쉬운 인사이트를 잠금 해제하세요

다양한 언어에서 뛰어난 녹취 정확도

별도의 커밋 없이 간편하게 초기 평가해 보세요

단점:

클라우드 기반의 녹음 봇의 가시성이 보장되어야 함

업종별 전문 용어에 대한 맞춤형 어휘 지원이 없습니다

모바일 기기에서는 웹 인터페이스 이용에 한도가 있습니다.

요약: 가격

Free

장점: 사용자당 월 $29.30

비즈니스 사용자당 월 $37.10

Enterprise: 맞춤형 가격

tl;dv 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (리뷰 400개 이상)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 tl;dv에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

저는 영업 팀과의 통화 중에 tl;dv를 사용해 녹음하고 노트를 남기는데, 덕분에 통화 중에 더 집중할 수 있습니다. 다른 소프트웨어에 로그인하는 것처럼 사용법이 정말 간편합니다. tl;dv의 AI를 통해 원하는 질문을 자유롭게 할 수 있으며, 구체적인 후속 단계를 포함한 후속 이메일 초안을 작성해 주는 등 매우 유용한 사전 설정된 프롬프트도 여러 가지 제공합니다. 모든 회의 내용을 지속적으로 기록해 주기 때문에 마치 비서가 회의록을 작성해 주는 듯한 느낌을 줍니다. 게다가 이메일 및 CRM 시스템과의 연동도 아주 원활합니다.

저는 영업 팀의 통화 중에 tl;dv를 사용해 녹음하고 노트를 남기는데, 덕분에 통화 중에 더 집중할 수 있습니다. 다른 소프트웨어에 로그인하는 것처럼 사용법이 정말 간편합니다. tl;dv의 AI를 통해 원하는 질문을 자유롭게 할 수 있으며, 구체적인 후속 단계를 포함한 후속 이메일 초안을 작성해 주는 등 매우 유용한 사전 설정된 프롬프트도 여러 가지 제공합니다. 모든 회의 내용을 지속적으로 기록해 주기 때문에 마치 비서가 회의록을 작성해 주는 듯한 느낌을 줍니다. 게다가 이메일 및 CRM 시스템과의 연동도 아주 원활합니다.

6. Granola (봇 없이 회의 노트를 작성하기에 가장 적합)

회의 봇은 클라이언트의 불편한 질문을 트리거하고 동의 과정에서 마찰을 일으킵니다. Granola는 눈에 띄는 봇을 회의에 참여시키지 않고도 기기에서 직접 회의 오디오를 캡처하는 데스크톱 앱입니다. 상대방은 앱이 실행 중인지 전혀 알 수 없습니다.

회의가 끝나면 AI가 실행 항목과 요약이 포함된 체계적인 노트를 생성합니다. AI와 채팅하여 구체적인 내용을 추출하거나 대상에 따라 노트의 형식을 조정할 수 있습니다. 이는 훌륭한 노트를 작성하는 데 있어 여전히 인간의 판단이 중요한 역할을 한다는 생각에 기반을 두고 있습니다.

대화 중에 직접 약어나 간단한 메모를 입력하면, 소프트웨어가 배경 음성을 분석하여 놓친 구체적인 내용을 채워줍니다.

그라놀라의 주요 기능

봇 없이 녹음: 참가자로 참여하지 않고도 데스크탑에서 직접 오디오를 녹음합니다

AI 채팅 인터페이스: 후속 질문을 하고 노트 형식을 수정할 수 있습니다

기본 통합 기능: 지식베이스 및 CRM과 직접 연결되어 기본적인 워크플로우를 지원합니다

임시 통화 프롬프트: 마이크 사용 중일 때 예정에 없던 통화를 감지하여 노트를 시작하도록 프롬프트를 표시합니다

그라놀라의 장단점

장점:

녹음 봇의 가시성을 제거하여 클라이언트의 불편함을 해소합니다

무제한 기록 기능을 필요로 하는 소규모 팀도 이용 가능

Enterprise급 프라이버시 제어 기능을 통해 모델 훈련 참여 거부 가능

단점:

타사 리뷰의 한도가 낮아 장기적인 신뢰성을 평가하기 어렵습니다

안드로이드 모바일 앱은 아직 제공되지 않습니다

출력 결과를 종합적인 작업 공간으로 전송하려면 타사 자동화 tools가 필요합니다

그라놀라 가격

기본: 무료

비즈니스: 사용자당 월 $14

Enterprise: 사용자당 월 $35

그라놀라 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (리뷰 20개 이상)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 그라놀라에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

제가 가지고 있고 사용하는 최고의 도구 중 하나입니다. 모든 통화 시 매일 사용하고 있습니다. 이 도구는 억양이 강한 상대방의 말을 이해하는 데 도움을 주며, 명확하고 정확한 대화를 나눌 수 있게 해줍니다. 또한 리드 선별을 위한 AI 프롬프트를 설정해 두었는데, 이 기능이 큰 도움이 되고 시간을 많이 절약해 줍니다!

제가 가지고 있고 사용하는 최고의 tool 중 하나입니다. 매일 모든 통화 시 이 tool을 사용합니다. 이 tool은 억양이 강한 상대방의 말을 이해하는 데 도움을 주며, 명확하고 정확한 대화를 나눌 수 있게 해줍니다. 또한 리드 선별을 위한 /AI 프롬프트를 설정해 두었는데, 이 기능이 큰 도움이 되고 시간을 많이 절약해 줍니다!

📚 함께 읽어보세요: 꼭 확인해봐야 할 최고의 Granola AI 대안

7. Krisp (소음 제거 및 AI 회의 노트 기능에 최적)

모든 비즈니스 대화가 미리 예약된 Zoom 링크를 통해 이루어지는 것은 아닙니다. Krisp는 특정 달력이나 회의 소프트웨어와 연동하는 대신, 컴퓨터의 오디오 시스템에 직접 연결되는 방식으로 작동합니다. 즉, 즉석에서 진행되는 Slack 빠른 회의부터 데스크탑에서 실행되는 전문 VoIP 전화 시스템에 이르기까지 모든 음성 애플리케이션과 호환됩니다.

이 소프트웨어는 단순한 AI 노트 필기 기능을 넘어 선명한 음성 품질을 기반으로 합니다. 단 한 마디도 텍스트로 변환하기 전에, 마이크와 상대방의 음성 모두에서 발생하는 배경 소음을 필터링하여 제거합니다.

이 솔루션은 모든 처리를 기본 오디오 레이어에서 수행하므로, 가상 비서를 회의실에 투입하지 않고도 회의록과 요약문을 생성합니다.

Krisp의 주요 기능

AI 소음 제거: 수신 및 발신 오디오에서 배경 소음과 에코를 제거합니다

플랫폼에 구애받지 않는 녹취 기능: 기기의 모든 애플리케이션에서 오디오를 캡처합니다

AI 회의 요약: 주제와 발표자별로 체계적으로 정리된 노트를 생성합니다

워크플로우 동기화: Core는 Slack, HubSpot, Affinity, Pipedrive와 같은 도구와의 연동 및 webhook 지원을 제공합니다.

Krisp의 장단점

장점:

소음 제거 기능과 회의 노트 기능을 하나의 구독 서비스로 통합

어떤 화상 회의 플랫폼이나 전화 통화에서도 안정적으로 일합니다

봇으로 통화 참여 없이 백그라운드에서 조용히 작동합니다

단점:

녹취 기능은 비교적 새로운 기능이라 전용 필기 도구만큼의 완성도가 떨어질 수 있습니다

CRM 및 프로젝트 관리 도구와의 기본 연결 기능이 부족합니다

사용량이 많은 사용자에게는 녹취록 기능이 다소 한도로 느껴질 수 있습니다

Krisp 요금제

무료 체험판

Core: 사용자당 월 $16

고급: 사용자당 월 $30

Enterprise: 맞춤형 가격

Krisp 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (리뷰 1,000건 이상)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Krisp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

Krisp의 가장 큰 장점은 회의 요약 기능을 처리하는 방식입니다. 자동 녹음 기능은 연달아 이어지는 통화 시 정말 큰 도움이 됩니다. 또한 트랜스크립션 tool의 유연성도 마음에 듭니다. 실시간 통화뿐만 아니라, 어떤 오디오 파일이라도 플랫폼에 직접 업로드하여 텍스트로 변환할 수 있기 때문입니다.

Krisp의 가장 큰 장점은 회의 요약 기능을 처리하는 방식입니다. 자동 녹음 기능은 연달아 이어지는 통화 시 정말 큰 도움이 됩니다. 또한 필사 tool의 유연성도 마음에 듭니다. 실시간 통화뿐만 아니라, 어떤 오디오 파일이라도 플랫폼에 직접 업로드하여 필사할 수 있기 때문입니다.

📮ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 결과에 따르면, 팀의 42%가 비동기 작업을 위해 녹화 영상(21%)이나 프로젝트 관리 도구(21%)를 사용하는 것으로 나타났습니다. 하지만 이러한 도구를 사용하려면 종종 추가 도구, 별도의 구독, 로그인 절차, 그리고 학습 과정이 필요할 수 있습니다. 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 비동기적 커뮤니케이션을 더욱 간편하게 만들어줍니다. 비디오 클립, 음성 메시지, 프로젝트 워크플로우, 공동 편집 문서, 그리고 내장형 AI 노트 필기 기능을 단일 작업 공간에서 모두 이용할 수 있습니다. 하나의 솔루션으로 전체 워크플로를 간소화할 수 있는데, 굳이 여러 구독 서비스와 흩어진 정보를 관리해야 할까요? 💫 실제 결과: ClickUp의 회의 관리 기능을 사용하는 팀들은 불필요한 대화와 회의가 무려 50%나 감소했다고 보고합니다!

8. Avoma (대화 분석 기능이 필요한 영업 팀에 최적)

많은 도구가 단순히 말한 내용을 기록하는 데 그치는 반면, Avoma는 어떻게 말했는지를 평가합니다. 이 플랫폼은 통화 품질을 측정하기 위해 특별히 설계된 대화 인텔리전스 플랫폼으로 작동합니다. 따라서 영업 팀 관리자가 말을 너무 많이 하는지, 아니면 실제로 클라이언트의 요구를 경청하고 있는지 파악하려는 경우 매우 유용합니다.

이 소프트웨어는 회의 내내 대화 메트릭을 추적하며, 여기에는 말하기 대 듣기 비율, 채움말 사용 빈도, 발표자의 전반적인 감정 상태 등이 포함됩니다. 이러한 구체적인 데이터를 분석함으로써 단순한 녹취록을 넘어 실질적인 코칭 자료를 제공합니다.

Avoma의 주요 기능

주제 파악: 대화를 가격, 이의 제기 등의 주제로 분류합니다

CRM 자동 동기화: 체계적인 통화 요약 및 주요 내용을 영업 팀 파이프라인으로 전송합니다

코칭 스코어카드: 관리자가 맞춤형 기준에 따라 통화 내용을 평가하고 성과를 추적할 수 있게 해줍니다

공유 가능한 통화 하이라이트: 녹취록이나 재생 내용을 바탕으로 하이라이트를 생성하거나, 하이라이트를 자동 생성하여 전체 회의 내용, 노트, 또는 Clip를 내부 또는 외부와 공유하세요

Avoma의 장단점

장점:

영업 팀 및 고객 성공 라이프사이클을 위해 특별히 설계되었습니다

구조화된 CRM 데이터는 파이프라인 보고의 정확도를 높여줍니다

Coaching tools provide a framework for onboarding new representatives

단점:

기본적인 요약 기능만 필요한 팀에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

새로운 경쟁사들에 비해 사용자 인터페이스가 다소 구식이라는 느낌이 듭니다

소규모 팀은 투자 비용을 정당화할 만큼 충분한 기능을 활용하지 못할 수도 있습니다

Avoma 요금

Startup: 월 29달러/녹음 좌석당

Organization: 월 39달러/녹음 좌석당

Enterprise: 월 39달러/녹음 좌석당

대화 인텔리전스: 월 35달러/좌석

Avoma 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (리뷰 1,000건 이상)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Avoma에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

저는 주로 데모 및 고객 통화 시 잠재 고객과 고객의 핵심 요점과 주요 고충 사항을 손쉽게 파악하기 위해 이 서비스를 사용합니다. 단순한 녹취록 외에도 Avoma의 키워드 추적, 대화 패턴 분석, 통화 평가, 심지어 실시간 보조 기능까지 마음에 들었습니다.

저는 주로 데모 및 고객 통화 시 잠재 고객과 고객의 핵심 요점과 주요 고충 사항을 손쉽게 파악하기 위해 이 서비스를 사용합니다. 단순한 녹취록 외에도 Avoma의 키워드 추적, 대화 패턴 분석, 통화 평가, 심지어 실시간 보조 기능까지 마음에 들었습니다.

9. Fellow (협업형 회의 아젠다 및 후속 조치 관리에 최적)

관리자가 논의가 실제로 업무 완료로 이어지도록 보장해야 할 때, Fellow는 단순한 녹취를 넘어 회의의 전체 라이프사이클에 집중합니다. 초기 회의 아젠다를 최종 실행 항목과 직접 연결하여 누가 어떤 업무를 담당하는지 명확히 파악할 수 있도록 설계되었습니다.

이 소프트웨어는 핵심적인 책임 관리 도구로 작동합니다. 통화 중에 이루어진 약속을 추적하여 팀의 프로젝트 관리 소프트웨어로 직접 전송합니다. 이를 통해 모든 사람이 통화를 마친 후에도 결정 사항이 잊혀지는 것을 방지할 수 있습니다.

주요 기능 비교

협업형 아젠다: 회의 시작 전에 주제를 정리하여 회의가 핵심을 벗어나지 않도록 합니다

아젠다 기반 요약: 노트와 실행 항목을 구체적인 논의 주제와 연결해 줍니다

작업 항목 추적: 마감일과 알림 기능을 설정하여 특정 팀 회원에게 작업을 할당합니다.

업로드된 회의 자료 지원: 업로드된 오디오 또는 비디오 파일을 기반으로 요약본을 생성하며, 자동 화자 식별 기능도 포함됩니다.

각 제품의 장단점

장점:

회의 계획부터 결과 보고까지 전체 과정을 아우릅니다

강력한 통합 생태계로 기존 워크플로우에 손쉽게 적용 가능

깔끔한 인터페이스로 팀이 바로 사용할 수 있습니다

단점:

녹취 기능은 전문 필기 담당자의 정확도에 미치지 못할 수 있습니다

회의 분석 기능은 대화 인텔리전스 tools에 비해 한도가 있습니다

소규모 팀은 핵심 기능 세트에서 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다

Fellow 요금

Free

팀: 사용자당 월 $11

비즈니스: 사용자당 월 $23

Enterprise: 맞춤형 가격

Fellow 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fellow에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

회의 녹음에 아주 유용한 도구이며, AI 필기 기능도 정말 유용합니다. 모든 회의를 텍스트로 변환하고 노트 내용을 생성해 주므로, 시간을 낭비하지 않고 바로 참고할 수 있습니다. 많은 시간과 노력을 절약해 줍니다. 사용하기 쉽고 모든 회의를 자동으로 녹음합니다.

회의 녹음에 아주 유용한 tool이며, AI 필기 기능도 정말 유용합니다. 모든 회의를 텍스트로 변환하고 노트 내용을 생성해 주므로, 시간을 낭비하지 않고 바로 참고할 수 있습니다. 많은 시간과 노력을 절약해 줍니다. 사용하기 쉽고 모든 회의를 자동으로 녹음합니다.

10. Notion AI (유연한 지식 기반 내 회의 노트 작성에 최적)

팀에서 이미 프로젝트와 문서를 관리하는 주 작업 공간으로 Notion을 사용하고 있다면, Notion에 내장된 AI 회의 노트 기능이 가장 효율적인 선택입니다. 별도의 녹취 도구에 비용을 지불할 필요가 없으며, 앱 간에 요약 내용을 끊임없이 복사하고 붙여넣는 번거로움도 없앨 수 있습니다.

이 서비스의 핵심 기능은 작업 공간 통합입니다. Notion의 어느 페이지에서든 간단한 명령어(/meet)를 입력하면, 현재 작업 중인 문서에 녹음 블록이 바로 삽입됩니다.

또한, AI 검색 기능을 사용하면 모든 회의 노트와 작업 공간 콘텐츠를 동시에 쿼리할 수 있습니다.

Notion AI의 주요 기능

AI 회의 노트: 체계적인 요약문을 생성하여 작업 공간 페이지로 직접 저장합니다

AI 검색: 전체 지식베이스의 데이터를 활용해 자연어 질문에 답변합니다

관계형 데이터베이스: 회의 노트를 특정 프로젝트, 클라이언트 또는 팀원과 연결합니다

달력 연동 노트: AI 회의 노트는 Notion 달력과 연결될 수 있습니다

Notion AI의 장단점

장점:

이미 해당 플랫폼을 사용하고 있다면 별도의 필기 앱이 필요 없습니다.

블록 기반 에디터를 통해 노트 템플릿을 매우 유연하게 맞춤형으로 설정할 수 있습니다

방대한 커뮤니티에서 제공하는 수천 개의 미리 제작된 템플릿

단점:

AI 기능은 선택적 애드온으로 제공됩니다

Transcription capabilities are still less mature than dedicated audio tools.

회의 기록이 대량으로 쌓이면 데이터베이스 성능이 저하될 수 있습니다

Notion AI 요금

Free

추가: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (10,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

Notion의 인터페이스가 정말 마음에 듭니다. 이해하기 매우 쉽거든요. Notion의 AI는 꽤나 직관적이어서 클릭해야 할 위치를 알려주므로, 문서를 분석하거나 새로 작성하기가 훨씬 수월합니다. 이 tool의 사용 편의성은 일상에서 큰 도움이 됩니다. Notion의 AI는 제 시간을 효율적으로 관리해 주고 업무 정리를 더 잘할 수 있게 해줍니다. 예시로는 회의 중에 녹음을 한 뒤 주요 주제가 담긴 요약을 받을 수 있습니다. 이 인터페이스는 제 일상을 더 편리하게 만들어 주고, 시간을 효율적으로 관리하며, 필드를 자동으로 채워주고, 생성 과정에서 새로운 아이디어를 제시해 줍니다.

Notion의 인터페이스가 정말 마음에 드는데, 이해하기 매우 쉽습니다. Notion의 AI는 꽤나 직관적이어서 클릭해야 할 위치를 알려주므로, 문서를 분석하거나 새로 작성하기가 훨씬 수월합니다. 이 tool의 사용 편의성은 일상에서 큰 도움이 됩니다. Notion의 AI는 제 시간을 효율적으로 관리해 주고 업무 정리를 더 잘할 수 있게 해줍니다. 예를 들어 회의 중에는 녹음을 한 뒤 주요 주제가 담긴 요약을 받을 수 있습니다. 이 인터페이스는 제 일상을 더 편리하게 만들어 주고, 시간을 효율적으로 관리하며, 필드를 자동으로 채워주고, 생성 과정에서 새로운 아이디어를 제시해 줍니다.

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AI 회의 보조 도구는 그 결과가 실질적인 후속 조치로 이어질 때만 유용합니다. 노트는 아무도 확인하지 않는 별도의 앱에 방치되어서는 안 됩니다. 실행 항목은 채팅 속에서 잊혀져서는 안 됩니다. 회의 후 결정 사항이 사라져서는 안 됩니다.

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자주 묻는 질문

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