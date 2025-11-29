영업 프로세스 자동화 및 확장을 위한 최고의 AI 영업 어시스턴트 11선

왜 AI 영업 어시스턴트가 필요할까요? 자세히 설명해 드리겠습니다.

영업 팀 프로세스는 매일 수많은 변수가 존재합니다. CRM 관리, 후속 조치, 통화 요약, 파이프라인 유지보수, 그리고 지난주에 연락했어야 했던 그 끝없이 늘어나는 리드 목록까지? 정말 부담스럽죠.

그리고 핵심은 이겁니다: 기술 스택이 커졌음에도 목표 달성률은 하락세입니다. Salesforce의 '영업 현황 보고서'에 따르면 영업 사원의 시간 중 단 28%만이 실제 영업 활동에 할애됩니다. 나머지는 데이터 입력과 리드 관리에 소모되고 있습니다.

이제 24시간 내내 일하며 모든 후속 조치를 기억하고, 모든 메시지를 개인화하며, 거래가 무너지기 직전에도 미리 알려주는 어시스턴트(혹은 다섯 명)를 상상해 보세요.

AI 영업 어시스턴트 소프트웨어는 영업 프로세스의 모든 단계에 지능을 더합니다. 리드 스코어링, 스마트 아웃리치, 실시간 통화 인사이트, 거래 위험 감지 등을 생각해 보세요.

최고의 AI 영업 어시스턴트 소프트웨어 한눈에 보기

아래는 주요 AI 영업 어시스턴트 소프트웨어를 한눈에 비교한 표로, 팀에 가장 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움이 될 것입니다.

도구 이름 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 영업 팀 워크플로우 자동화 및 협업 AI 글쓰기 보조, CRM 도구, 영업 템플릿, 대시보드, 자동화 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 Clari 매출 예측 및 파이프라인 가시성 예측 분석, 예측, 거래 검토 맞춤형 가격 책정 Gong 심층적인 거래 실행 인사이트와 대화 분석 통화 녹음, 실시간 피드백 및 코칭 tools 맞춤형 가격 책정 Salesforce Sales 클라우드 + Einstein 전체 수익 스택에 걸친 Enterprise급 AI 리드 점수화, 기회 인사이트, 워크플로우 자동화 유료 플랜은 월 $25부터 시작됩니다 HubSpot 영업 팀 중소기업(SMB) 및 인바운드 영업 팀 확장 이메일 추적, 자동 응답 시퀀스, AI 콘텐츠 어시스턴트 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $15부터 시작합니다 라벤더 콜드 이메일 성과 향상 이메일 점수화, 실시간 피드백, 작성 제안 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $29부터 시작합니다. Regie. ai AI 기반 영업 콘텐츠 생성 AI 생성 시퀀스, 이메일 개인화, 페르소나 타겟팅 유료 플랜은 35,000달러부터 시작됩니다. Clay 영업 팀의 영업 대상 발굴 및 리드 정보 보강 AI 기반 데이터 보강, CRM 연동, 연락처 탐색 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 $149부터 시작합니다. Dialpad AI 기반 영업 통화 및 회의 인사이트 음성 텍스트 변환, 실시간 통화 지원, 분석 기능 유료 플랜은 월 $27부터 시작됩니다 Apollo. io 올인원 아웃바운드 잠재고객 발굴 리드 데이터베이스, 콜드 세일즈 아웃리치, 이메일 자동화 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 $59부터 시작합니다 아웃리치 기업용 영업 참여 및 자동화 솔루션 영업 팀 시퀀스, 분석, 영업사원 코칭 맞춤형 가격 책정

AI 영업 어시스턴트란 무엇인가요?

AI 영업 어시스턴트는 모든 영업 사원이 꿈꾸는 팀 동료입니다. 지루한 영업 업무를 처리해 주어, 거래를 진전시키는 핵심 대화에만 집중할 수 있게 해줍니다.

상상해 보세요: 상담을 마친 후, 허둥지둥 메모를 적거나 CRM을 업데이트할 필요 없이 모든 내용이 이미 기록되어 있습니다. 요약본은 작업 공간에 준비되어 있고, 핵심 사항은 강조 표시되어 있으며, 후속 작업이 자동 생성됩니다. 손가락 하나 까딱하지 않아도 됩니다.

또는 여러 건의 거래를 동시에 처리하며 누가 무엇을 필요로 하는지 추적해야 하는 순간을 떠올려 보세요. AI 영업 어시스턴트는 모든 것을 조용히 지켜봅니다. 구매 의사가 높은 리드가 연락을 끊으면 알려주고, 파이프라인 내 누군가가 갑자기 가격 문의로 재참여하면 즉시 해당 거래를 귀하의 레이더에 올립니다.

이는 영업 사원을 대체하기 위한 것이 아닙니다. 오히려 이러한 tools는 불필요한 요소를 제거하여 영업 사원이 오직 인간만이 할 수 있는 업무에 집중할 수 있도록 합니다.

💟 예시: AI 기반 데스크탑 동반자인 ClickUp Brain MAX는 영업 리더에게 경쟁 우위를 제공합니다. CRM, 이메일, 달력, 영업 문서에 깊이 통합되어 Brain MAX는 항상 파이프라인, 거래, 팀 활동의 전체 맥락을 파악합니다. 음성 입력으로 업데이트나 질문을 말하기만 하면, Brain MAX가 즉시 노트를 기록하고 후속 조치를 예약하며 관련 클라이언트 정보를 검색합니다. 이 솔루션은 기회를 선제적으로 제시하고, 위험 요소를 경고하며, 다음 단계를 제안하여 시간을 절약하고 거래를 더 빠르게 성사시킵니다. Brain MAX를 통해 영업 팀 리더들은 모든 것을 체계적으로 관리하고 실행 가능하게 하며 항상 한 발 앞서 나가는 진정한 상황 인식형 어시스턴트를 확보할 수 있습니다.

AI 영업 어시스턴트의 작동 방식

AI 영업 어시스턴트는 영업 워크플로우의 모든 영역—전화 통화, 이메일, 작업, CRM—에 지속적으로 연결되어 가장 중요한 순간에 지원을 제공합니다.

먼저 경청합니다. 통화 후 AI는 대화를 분석하여 깔끔하고 체계적으로 재구성합니다. 영업 담당자는 내용을 다시 재생하거나 추측할 필요가 없습니다. AI가 이미 타임라인, 문제점, 다음 단계를 파악해 놓았기 때문입니다.

그러면 AI가 미래를 내다보기 시작합니다. 거래가 평소 패턴과 다를 때 이를 감지합니다. 보통 이틀 안에 답장이 오는데 한 잠재 고객이 갑자기 연락이 끊기면, AI는 기다리지 않습니다. 당신 어깨를 톡톡 치며 이렇게 말하죠. "이건 좀 신경 써야 할 것 같아요."

하루가 진행되면서, 이 어시스턴트는 영업 담당자의 속도를 늦추는 사소한 순간들을 지원합니다. 빈 이메일 초안을 바라보고 있을 때, AI가 시작점을 제시합니다. 거래를 진행시킬 때, 세 개의 탭 사이를 오가며 확인하지 않아도 세부 사항이 중요한 모든 곳—CRM, 예측, 알림—을 자동으로 업데이트합니다.

최종 결과는 모든 것이 연결되고 최신 상태로 유지된다는 점입니다. 그리고 영업 담당자는 실제로 매출을 창출하는 일에 집중할 수 있습니다.

📖 더 알아보기: AI를 활용한 리드 생성 방법과 영업 파이프라인 확대 전략

AI 영업 팀 지원 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

영업 프로세스에 AI를 효과적으로 활용하는 방법을 모색 중이라면, AI 영업 도구에 반드시 필요한 다음 기능을 확인하세요:

예측형 AI 리드 스코어링: 행동 신호, 역사적 데이터, 파이프라인 동향을 분석하여 전환 가능성이 가장 높은 거래에 팀이 집중할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 무의미한 리드에 낭비되는 시간을 줄이고 예측 정확도를 향상시킵니다.

원활한 자동화: 후속 이메일, 통화 기록, 회의 일정 관리, 파이프라인 업데이트 등 반복적인 일상 작업을 자동화하여 관리 부담을 줄입니다.

대화형 인텔리전스: 어조, 대화 비율, 이의 제기, 경쟁사 멘션을 분석하여 관리자가 영업 사원을 코칭하고 대규모로 메시지를 개선할 수 있도록 지원합니다.

콘텐츠 생성 지원: 메시지 품질이나 브랜드 목소리를 해치지 않으면서 AI를 활용해 맞춤형 영업 이메일, 데모 비디오, 스크립트를 생성합니다.

심층 CRM 및 기술 스택 통합: CRM, 메시지, 커뮤니케이션 도구와 원활하게 연결되어 수동 설정이나 리드 데이터 누락을 방지합니다.

확장성 및 사용자 경험: 영업 프로세스가 발전해도 직관적이고 구성 가능하며 실질적인 가치를 제공하는 플랫폼으로 팀과 함께 성장합니다.

영업 팀이 더 정밀하게 거래를 추적하고 성사시키는 데 도움을 주는 최고의 AI 영업 도구를 알아보세요.

1. ClickUp (영업 워크플로우 자동화 및 고객 커뮤니케이션에 최적)

ClickUp Brain을 통해 모든 영업 프로세스를 단일 AI 기반 작업 공간으로 통합하세요

ClickUp은 작업, 파이프라인, 팀 커뮤니케이션, AI 도구를 한곳에 통합한 세계 최초의 융합형 AI 작업 공간입니다. CRM, 통화 기록, 영업 자료 폴더, 후속 이메일 사이를 오가며 관리할 필요 없이 ClickUp에서 바로 전체 영업 프로세스를 관리할 수 있습니다.

이 모든 것의 중심에는 내장형 CRM을 갖춘 작업 공간인 ClickUp for Sales Teams가 있습니다. 이 솔루션은 전체 영업 프로세스를 간소화하고 자동화합니다. 리드 할당, 후속 조치 설정, 실시간 대시보드 구축을 통해 AI 생성 ClickUp 작업으로 영업 성과를 추적할 수 있으며, 맞춤형 워크플로우와 영업 퍼널 템플릿을 활용하여 영업 담당자가 영업 활동에 집중할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp Brain은 Brain Agent, AI 노트테이커 및 맞춤형 AI 에이전트와 결합되어 모든 워크플로우를 지원합니다. ClickUp 내장형 컨텍스트 AI 어시스턴트로서, 현재 아웃바운드 전략을 재정의하는 동일한 생성형 AI를 활용해 통화 요약, 이메일 초안, 녹취록을 생성합니다. 이를 통해 ClickUp Brain은 모든 워크플로우를 연결하여 접점 간 마찰을 줄이고, 더 빠른 업무 인계와 모든 거래에 대한 깔끔한 후속 조치를 가능하게 합니다.

팀에 업무 구조가 마련되면 ClickUp 자동화 및 에이전트 기능이 업무 부담을 덜어주어, 번거로운 작업을 줄이는 영업 자동화 tools를 모색하는 팀에 이상적입니다. 거래 단계 수동 업데이트나 후속 조치 할당 대신, 간단한 '이 조건이면 저 작업 실행' 방식의 자동 트리거 워크플로우를 설정할 수 있습니다.

리드가 새로운 단계에 도달하면 작업을 할당하고, 회의 후 상태를 업데이트하며, 거래가 냉각되면 알림을 보내세요. 관리 업무를 줄이고 거래를 지연 없이 진행시키는 간편한 방법입니다.

워크플로우 자동화를 위한 맞춤형 에이전트 설정 방법은 다음과 같습니다. ⬇️

ClickUp for Sales Teams는 단순한 작업 관리 및 자동화를 넘어선 솔루션입니다. 리드 추적, 협업, 보고, 리더십 인수인계까지 모든 기능을 하나의 중앙 집중식 작업 공간에 통합합니다. 성과 대시보드를 생성하고, 영업 목표를 중심으로 팀을 조정하며, 모든 영업 사원이 퍼널 전반에 걸쳐 책임을 다하도록 보장할 수 있습니다.

즉시 사용 가능한 시스템으로, ClickUp의 영업 추적기 템플릿은 리드 단계, 영업 담당자 활동, 성과 추이를 실시간으로 모니터링할 수 있는 시각적 프레임워크를 제공합니다.

계정 및 거래 관리를 위한 영업 CRM 템플릿이나 영업 전략, 팀 목표, 영업 플랜, 매출 마일스톤을 수립하는 영업 계획 템플릿을 살펴보세요.

ClickUp 최고의 기능

고급 지원을 위한 다양한 AI 모델: 클로드(Claude), 제미니(Gemini), 챗GPT(ChatGPT) 등 AI 모델을 전환하여 신속한 요약, 심층 분석, 이메일 초안 작성, 대화 준비 등 필요한 유형의 지원을 정확히 받으세요.

비동기 데모를 위한 ClickUp Clips: Clips를 활용해 빠른 사용법 안내, 제품 설명 또는 맞춤형 영업 데모를 녹화하세요. AI가 자동으로 텍스트 변환 및 요약하여, 원하는 시간에 시청하기를 선호하는 잠재 고객과 비동기 업데이트를 손쉽게 공유할 수 있습니다. Clips를 활용해 빠른 사용법 안내, 제품 설명 또는 맞춤형 영업 데모를 녹화하세요. AI가 자동으로 텍스트 변환 및 요약하여, 원하는 시간에 시청하기를 선호하는 잠재 고객과 비동기 업데이트를 손쉽게 공유할 수 있습니다.

통합 커뮤니케이션을 위한 ClickUp Chat: 채팅 뷰를 통해 대화, 거래 업데이트, 문의사항, 내부 협의를 한곳에서 관리하세요. 영업 담당자가 Slack, 이메일, CRM 댓글 사이를 오갈 필요가 없습니다. 모든 내용이 거래와 연결된 ClickUp 작업 내부에 보관됩니다. 채팅 뷰를 통해 대화, 거래 업데이트, 문의사항, 내부 협의를 한곳에서 관리하세요. 영업 담당자가 Slack, 이메일, CRM 댓글 사이를 오갈 필요가 없습니다. 모든 내용이 거래와 연결된 ClickUp 작업 내부에 보관됩니다.

영업 가시성을 위한 맞춤형 대시보드: ClickUp 대시보드를 통해 실시간 ClickUp 대시보드를 통해 실시간 영업 대시보드를 구축하여 스프레드시트 사용이나 도구 전환 없이도 파이프라인 상태, 팀 성과, 거래 진행 속도, 예측 메트릭을 시각화하세요.

거래와 연결된 문서: ClickUp Docs를 활용해 발견 노트, 제안서 또는 온보딩 가이드를 관련 작업에 직접 연결하세요. 이를 통해 팀은 거래 주기의 모든 단계에서 완전한 맥락을 파악할 수 있습니다. ClickUp Docs를 활용해 발견 노트, 제안서 또는 온보딩 가이드를 관련 작업에 직접 연결하세요. 이를 통해 팀은 거래 주기의 모든 단계에서 완전한 맥락을 파악할 수 있습니다.

사용자 지정 필드 및 상태: 거래 크기, 리드 출처, 우선순위 등의 사용자 지정 필드를 추가하여 영업 워크플로우를 맞춤 설정하고, 파이프라인 단계에 맞춰 명확한 진행 상태로 모든 기회를 추적하세요.

이메일 및 캘린더 통합: 작업 화면에서 직접 이메일을 주고받고, Google 캘린더 또는 Outlook 캘린더와 회의를 동기화하며, 플랫폼 전환 없이 거래와 연계된 커뮤니케이션을 유지하세요. 작업 화면에서 직접 이메일을 주고받고, Google 캘린더 또는 Outlook 캘린더와 회의를 동기화하며, 플랫폼 전환 없이 거래와 연계된 커뮤니케이션을 유지하세요. 이메일 프로젝트 관리 기능을 통해 가능합니다.

ClickUp Forms 리드 수집용: 브랜드화된 양식으로 고품질 리드를 수집하여 작업 공간에 직접 연동하세요—잠재 고객이 양식을 작성하는 즉시 자동으로 작업 생성, 담당자 배정, 워크플로우 트리거가 이루어집니다. 브랜드화된 양식으로 고품질 리드를 수집하여 작업 공간에 직접 연동하세요—잠재 고객이 양식을 작성하는 즉시 자동으로 작업 생성, 담당자 배정, 워크플로우 트리거가 이루어집니다.

ClickUp의 한도

고급 AI 기능 이용은 상위 플랜으로 제한되어 예산이 빡빡하거나 사용 사례가 단순한 소규모 팀의 도입을 한도 안에 둘 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

자동화 및 사용자 정의 필드. 이 두 기능은 ClickUp의 핵심이며 우리 조직에 엄청난 시간을 절약해 줍니다. 사용자 정의 필드만 업데이트하면 이메일 템플릿을 생성하고 자동화된 이메일을 발송할 수 있게 도와줍니다.

자동화 및 사용자 정의 필드. 이 두 기능은 ClickUp의 핵심이며 우리 조직에 엄청난 시간을 절약해 줍니다. 사용자 정의 필드만 업데이트하면 이메일 템플릿을 생성하고 자동화된 이메일을 발송할 수 있게 도와줍니다.

2. Clari (매출 예측 및 파이프라인 가시성에 최적)

Clari 제공

Clari는 수익 오케스트레이션 플랫폼으로, 영업 팀 참여, 파이프라인 관리, 거래 검토, 예측, 고객 유지에 걸쳐 AI를 깊이 통합합니다.

이 도구들의 AI 기반 예측 기능은 과거 추세, 거래 단위 활동, 실시간 신호를 분석하여 기업 수준의 정확도를 제공합니다. 위험한 거래는 조기에 강조 표시되며 AI가 안내하는 개선 단계로 뒷받침됩니다.

또한 거래 점검 및 동향 분석 에이전트는 영업 팀 관리자가 매출에 영향을 미치기 전에 부진하거나 정체된 거래를 파악할 수 있도록 지원합니다.

Clari의 주요 기능

Clari의 예측 영업 예측 기능을 활용하여 개별 영업 사원부터 경영진까지의 전망을 통합하세요. 거래 단계별 활동, 다중 스레딩, 과거 계약 성사율을 기반으로 한 신뢰도 수준을 제공합니다.

주간별 파이프라인 변화, 정체된 거래, 이메일 발송 속도나 회의 빈도와 같은 영업 담당자 활동 패턴을 분석하여 선제적으로 코칭하고 가장 필요한 곳에 노력을 재배분하세요.

예측 검토, 파이프라인 상태 점검, 커밋 회의를 결합한 체계적인 주간 매출 주기로 시장 진출 팀을 조정하여 영업 팀, 마케팅 팀, 고객 성공 팀 전반에 걸쳐 책임감을 확보하세요.

Clari의 한도

플랫폼 간 전환은 번거로울 수 있으며, 연결된 팀 구조의 부재는 보고 및 데이터 분석을 더 수동적이고 시간 소모적으로 만듭니다.

Clari 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Clari 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (5,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Clari에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

데이터를 상세 정보로 보기, 담당자나 계정별로 필터링하며, 맞춤형 대시보드를 생성하는 기능 덕분에 워크플로우가 크게 간소화되었습니다. 또한 Clari의 AI 예측 기능은 우리가 정기적으로 참고하는 든든한 자료로, 예측 프로세스를 더 스마트하고 신뢰할 수 있게 만들어줍니다.

데이터를 상세 정보로 보고, 담당자나 계정별로 필터링하며, 맞춤형 대시보드를 생성하는 기능 덕분에 워크플로우가 크게 간소화되었습니다. 또한 Clari의 AI 예측 기능은 우리가 정기적으로 참고하는 든든한 자료로, 예측 프로세스를 더 스마트하고 신뢰할 수 있게 만들어줍니다.

3. Gong (심층적인 거래 실행 인사이트 및 대화 분석에 최적)

via Gong

Gong은 웹 회의, 전화 통화, 이메일을 포함한 고객 상호작용을 포착, 전사 및 분석하여 실제 대화에서 핵심 인사이트를 추출합니다.

이 솔루션은 300개 이상의 구매 신호를 종합 분석하여 거래 건전성을 평가하고, CRM 필드만으로는 불가능한 수준의 정확한 예측을 제공합니다. 대시보드는 정체되거나 위험에 처한 거래를 표시하여 영업팀의 파이프라인 가시성을 높입니다.

Gong은 Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics와 같은 CRM 시스템은 물론, 달력(G Suite, Office 365), Slack, Zoom과도 연동되어 저장된 고객 상호작용 데이터에서 도출된 인사이트로 CRM 데이터를 풍부하게 합니다.

Gong의 주요 기능

모든 영업 기회에 걸쳐 담당자 활동, 이해관계자 참여도, 커뮤니케이션 최신 정보를 시각화한 거래 실행 보기를 확인하세요.

대화 비율, 이의 처리, 경쟁사 멘션, 영업 방법론을 반영한 맞춤형 추적기 등 메트릭을 기반으로 핵심 코칭 시점을 자동으로 도출합니다.

시각적 히트맵을 통해 구매자 참여도 하락 또는 단일 스레드 대화 형태의 거래를 포착하여, 더 많은 거래가 냉각되기 전에 리더가 개입할 수 있도록 지원합니다.

Gong의 한도

플랫폼의 값은 리더십의 도입 여부에 달려 있습니다. 코칭과 파이프라인 검토에서 지속적으로 활용되지 않으면 데이터 기반 인사이트는 영업사원 수준에서 종종 활용되지 못한 채 방치됩니다.

Gong 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Gong 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (6,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Gong에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Gong은 통화 내용을 녹음하여 나중에 다시 듣고 검토할 수 있게 해줄 뿐만 아니라, 통화 내용을 텍스트로 변환하여 키워드 검색이 가능하고 원하는 통화 부분으로 바로 이동할 수 있게 합니다. Gong Engage로 아웃리치 워크플로우를 시작하여 잠재 고객을 효과적으로 관리할 수 있으며, 이 모든 기능은 이메일, 전화, CRM과 완벽하게 연동됩니다.

Gong은 통화 내용을 녹음하여 나중에 다시 듣고 검토할 수 있게 해줄 뿐만 아니라, 통화 내용을 텍스트로 변환하여 키워드 검색이 가능하고 원하는 통화 부분으로 바로 이동할 수 있게 합니다. Gong Engage로 아웃리치 워크플로우를 시작하여 잠재 고객을 효과적으로 관리할 수 있으며, 이 모든 기능은 이메일, 전화, CRM과 완벽하게 연동됩니다.

4. Salesforce Sales Cloud with Einstein Copilot (전체 수익 스택에 걸쳐 기업급 AI를 제공하는 최적의 솔루션)

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud 플랫폼은 계정, 연락처, 이력 및 상호작용을 단일 통합 프로필로 통합하여 정보에 기반한 소통을 가능하게 하며, 거래 크기, 단계 및 진행 동향의 실시간 변화를 파악하여 선제적 개입을 지원합니다.

Agentforce AI 에이전트 및 영업 코치 도구는 워크플로우에 통합되어 AI와 인간 영업 역량을 조화시킵니다. 이를 통해 영업 담당자에게 실시간 리서치, 메시징 조언, 상태 업데이트 자동화, 시뮬레이션 협상 코칭을 지원합니다.

아인슈타인 코파일럿은 AI를 활용해 전환 가능성에 기반하여 유망한 리드와 거래를 우선순위화하고, 대화 및 관계 인사이트를 제공하여 잠재고객에 대한 심층적인 맥락을 파악할 수 있도록 지원합니다.

Salesforce Sales Cloud 주요 기능

Einstein Copilot으로 영업 팀, 서비스, 마케팅 전반에 걸친 다음 단계를 조정하고 통합된 고객 활동 기반의 지능형 후속 조치를 생성하세요.

Einstein 1 Studio를 활용하여 조직별 AI 프롬프트를 구축하세요. 제3자 LLM 노출 없이 CRM 데이터에 보안적으로 접근할 수 있는 규정 준수 제어 기능을 포함합니다.

이메일, 회의 노트, 통화 요약서를 자동 기록하여 관리자 부담을 줄이고, AI 기반 데이터 분석으로 계약 체결일 예측과 파이프라인 정확도를 개선하세요.

Salesforce Sales 클라우드의 한계점

때로는 페이지나 보고서가 느리게 로드될 수 있으며, 특히 대규모 데이터셋이나 복잡한 대시보드를 다룰 때 더욱 그렇습니다.

Salesforce 클라우드 가격 정책

스타터 스위트: 월 $25/사용자 (연간 결제)

프로 스위트: 월 $100/사용자 (연간 청구)

Enterprise: 월 $175/사용자 (연간 결제)

Unlimited: 월 $350/사용자 (연간 결제)

Agentforce 1 영업 팀: 월 $550/사용자 (연간 결제)

Salesforce Sales 클라우드 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (23,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (18,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Salesforce Sales Cloud에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Salesforce Sales Cloud는 리드, 연락처, 거래를 한 곳에서 관리하기 정말 편리합니다. 각 거래가 파이프라인에서 어느 단계에 있는지 확인하고, 후속 조치 알림을 받으며, 내 작업과 활동을 추적할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 대시보드와 보고서도 매우 유용합니다.

Salesforce Sales Cloud 클라우드는 리드, 연락처, 거래를 한 곳에서 관리하기 정말 편리합니다. 각 거래가 파이프라인에서 어느 단계에 있는지 확인하고, 후속 조치 알림을 받으며, 내 작업과 활동을 추적할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 대시보드와 보고서도 매우 유용합니다.

5. HubSpot Sales Hub (중소기업 확장 및 인바운드 영업 팀에 최적)

HubSpot 제공

HubSpot Sales Hub는 퍼널 상단에 체계성과 가시성을 부여하여 인바운드 마케팅을 확장하는 팀에 최적의 솔루션입니다. 마케팅과 영업 데이터를 통합하여 팀이 여러 tools를 전환할 필요 없이 풍부한 컨텍스트 기반의 잠재고객 참여를 가능케 하는 점이 이 플랫폼의 차별화된 강점입니다.

내장된 AI 도구는 거래 우선순위 지정, 통화 분석, 영업 담당자 역량 강화에 도움을 주며, 동시에 실시간 업데이트를 중앙 CRM에 반영합니다. 빠른 확장을 원하는 팀을 위해 HubSpot은 올인원 인터페이스로 추가 AI 영업 도구의 필요성을 줄여줍니다.

소규모 영업팀의 경우, 운영 성숙도를 높이기 위한 첫걸음으로 HubSpot을 선택하는 경우가 많습니다. 개발자나 외부 도구 없이도 팀이 신속하게 움직일 수 있도록 사전 구성된 자동화 흐름, 영업 플레이북, 거래 파이프라인 템플릿을 제공합니다. 또한 영업 조직이 성장함에 따라 대화 인텔리전스, 통화 코칭, 수익 기여도 분석과 같은 고급 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다.

HubSpot Sales Hub 주요 기능

AI가 생성한 컨텍스트가 포함된 공유 받은 편지함을 통해 영업 담당자가 모든 대화와 접점을 연결할 수 있도록 지원받으세요.

세일즈 플레이북 모듈을 통해 맞춤형 템플릿과 AI 생성 프롬프트를 활용하여 영업 팀 담당자가 체계적인 고객 분석 및 이의 처리 과정을 안내받도록 지원합니다.

내장된 대화 인텔리전스 기능을 활용하여 통화 내용을 기록, 전사하고 키워드 멘션 및 코칭 기회를 태그하여 CRM 내에서 직접 관리하세요.

HubSpot Sales Hub의 한도

대규모 데이터베이스나 매우 활발한 팀의 경우 레코드 로딩, 파이프라인 전환 또는 데이터 동기화 시 지연 현상이 발생할 수 있습니다.

HubSpot 영업 팀 가격 정책

무료 도구

세일즈 허브 스타터: 월 $15/사용자

스타터 고객 플랫폼 : 월 $20/사용자

Sales Hub Professional: 월 $100/사용자

Sales Hub Enterprise: 월 $150/사용자

HubSpot 영업 팀 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (12,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (480개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot Sales Hub에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

소규모 비즈니스 소유자로서 HubSpot Sales Hub에서 가장 마음에 드는 점은 리드 관리와 후속 조치를 얼마나 쉽게 처리할 수 있게 해주는지입니다. 이메일 추적, 거래 파이프라인, 작업 알림 기능 덕분에 대규모 영업 팀 없이도 체계적으로 업무를 관리할 수 있습니다. 사용자 친화적이며, 특히 여러 클라이언트를 동시에 관리할 때 자동화 도구가 많은 시간을 절약해 줍니다.

소규모 비즈니스 소유자로서 HubSpot Sales Hub에서 가장 마음에 드는 점은 리드 관리와 후속 조치를 얼마나 쉽게 처리할 수 있게 해주는지입니다. 이메일을 추적하고, 거래 파이프라인을 관리하며, 작업 알림을 통해 대규모 영업 팀 없이도 체계적으로 업무를 관리할 수 있습니다. 사용자 친화적이며, 특히 여러 클라이언트를 동시에 관리할 때 자동화 도구가 많은 시간을 절약해 줍니다.

6. 라벤더 (이메일 성과 향상에 최적)

via Lavender

Lavender는 AI 이메일 마케팅 도구로서 이메일 클라이언트(Gmail, Outlook, Chrome 확장 프로그램 등) 내에서 직접 즉각적인 코칭을 제공하며, 제목 줄 효과성, 문장 구조, 어조 및 가독성 개선을 제안합니다.

작성하는 동안 이 도구는 잠재 고객 데이터와 성격 특성, 뉴스, 기업 정보를 수집하여 실시간 맞춤형 제안을 생성합니다. 이를 통해 각 수신자에게 맞춤화된 더 매력적인 소개문과 가치 제안을 작성할 수 있도록 지원합니다.

또한 이메일 메트릭과 함께 오픈율, 회신율, 감정 분석을 아우르는 트렌드 분석 및 KPI 보고 기능을 제공하여 캠페인 최적화를 강화합니다.

라벤더의 주요 기능

브라우저 내 이메일 인텔리전스를 활용하여 실시간으로 어조, 감정, 구조를 평가하고 메시지 효과를 강화하세요.

링크드인 프로필, 과거 고객 상호작용, CRM 노트를 분석하여 연락처별 맞춤형 소개 문구를 제안받으세요.

팀 분석, 대응 데이터, 제목 줄, 개인화 수준별 응답률 등 대시보드에서 시각화하여 효과적인 코칭 전략을 수립하세요.

라벤더의 한도

일부 사용자는 이 tool의 피드백이 의미 있는 개선을 제시하기보다는 문장 길이에 대한 비판에 한도되는 경향이 있다고 느꼈습니다.

라벤더 가격 정책

기본: Free Forever

스타터: 월 $29/사용자

개인 프로: 월 $49/사용자

팀 플랜: 월 $99/사용자

라벤더 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 라벤더에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

이메일 내용에 대한 실시간 피드백(최고의 실행 방식 기반)을 받는 것은 매우 유용합니다. 개인화 어시스턴트는 잠재 고객 이메일 신속한 맞춤 설정에도 탁월합니다.

이메일 내용에 대한 실시간 피드백(최고의 실행 방식 기반)을 받는 것은 매우 유용합니다. 개인화 어시스턴트는 잠재 고객 이메일 신속한 맞춤 설정에도 탁월합니다.

📚 더 알아보기: 영업 팀의 생산성 향상 방법

7. Regie.ai (AI 기반 영업 콘텐츠 생성에 최적)

Regie는 AI 기반 영업 참여 플랫폼으로, 잠재 고객 발굴, 아웃리치, 정보 보강, 구매 의도 기반 우선순위 지정, 병렬 다이얼링을 단일 tool로 통합합니다. '3P 프레임워크'—페르소나(Persona), 페인 포인트(Pain Point), 가치 제안(Value Proposition)—를 활용해 모든 메시지를 관련 구매자 인사이트와 연계하고 참여도를 높입니다.

Regie의 AI 어시스턴트와 Rapid Writer는 제목, 소개문, 가치 제안, 통화 스크립트, InMail 메시지 등 다양한 영업 지원 콘텐츠 생성을 도와줍니다. 또한 블록 기능을 활용해 성과가 우수한 소개문과 제목을 저장해 캠페인의 일관성과 속도를 위해 재활용할 수 있습니다.

Regie.ai의 주요 기능

캠페인 빌더의 드래그 앤 드롭 인터페이스로 전체 아웃바운드 워크플로우를 구축하세요. 각 페르소나와 구매 단계에 맞춤화된 AI 생성 콘텐츠를 활용할 수 있습니다.

과거 캠페인의 참여 메트릭을 활용해 초안을 평가하고 고성과 대안을 제안하는 콘텐츠 평가 엔진으로서

성공적인 스크립트와 시퀀스를 팀 전체 콘텐츠 라이브러리에 중앙 집중화하여 영업 담당자 간 메시지 일관성을 보장하세요.

Regie.ai의 한계점

여러 사용자가 메시지가 기계적으로 들리고 자연스럽지 않다고 보고하여, 인간적인 느낌을 주기 위해 수동 편집이 필요하다고 합니다.

Regie.ai 가격 정책

AI 에이전트: 35,000달러부터 시작

AI 에이전트 + AI 다이얼러: 35,000달러부터 시작

RegieOne: 맞춤형 가격 정책

Regie.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Regie.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

이메일 전달률을 높이기 위해 Regie.ai는 가치 제안을 유지하면서 문구를 재구성하는 데 도움을 줍니다. 또한 기업별 또는 개인별 정보를 가져와 대규모 맞춤형화를 가능하게 합니다. 맞춤형 콘텐츠 작성에 드는 시간을 크게 절약해 주었습니다.

이메일 전달률을 높이기 위해 Regie.ai는 가치 제안을 유지한 채 문구를 재구성하는 데 도움을 줍니다. 또한 기업별 또는 개인별 정보를 가져와 대규모 맞춤형 맞춤화를 가능하게 합니다. 맞춤형 콘텐츠 작성에 드는 시간을 크게 절약해 주었습니다.

8. Clay (영업 팀의 대상 발굴 및 리드 정보 보강에 최적)

via Clay

Clay는 50~130개 이상의 데이터 소스(예: Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith)를 통합하며, 폭포식 접근법을 사용하여 자동으로 소스를 순차적으로 탐색합니다.

이 도구의 AI 리서치 에이전트 '클레이젠트(Claygent)'는 웹사이트, 기술 스택, 자금 조달 소식 또는 블로그 콘텐츠를 수집하여 영업 팀이 잠재고객의 온라인 활동에서 직접 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.

또한 Salesforce, HubSpot과 같은 CRM은 물론, Zapier/webhook을 통해 Outreach.io나 Salesloft 같은 아웃리치 tool과의 원활한 연동을 지원합니다.

Clay의 주요 기능

공개 소스와 API를 활용한 실시간 연락처 및 기업 필드 업데이트로 더 정확한 목표를 구현하세요

대규모로 아이스브레이커나 문제점 참조 자료 같은 맞춤형 스니펫 생성

비기술적 사용자도 시각적 워크플로우 빌더를 활용해 구매자 행동이나 의도에 기반한 잠재고객 발굴 트리거를 자동화할 수 있습니다.

Clay의 한계

기존 데이터베이스로의 데이터 임포트는 데이터 병합 및 중복 처리라는 일반적인 노력으로 인해 원활하지 않습니다.

클레이 가격 정책

Free

스타터: 월 $149/사용자

익스플로러: 월 $349/사용자

프로: 월 $800/사용자

Enterprise: 맞춤형 가격

클레이 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Clay에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

클레이는 프로그래매틱 방식의 자동화된 리드 소싱, 정보 보강, 조사, 아웃리치를 대중화했습니다. 이제 저 같은 비개발자도 영업 팀의 기술 개발을 훨씬 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

클레이는 프로그래매틱 방식의 자동화된 리드 소싱, 정보 보강, 조사, 아웃리치를 대중화했습니다. 이제 저 같은 비개발자도 영업 팀의 기술 개발을 훨씬 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

9. Dialpad (AI 기반 영업 통화 관리에 최적)

via Dialpad

60억 분 이상의 비즈니스 대화로 훈련된 Dialpad의 독자적 대규모 언어 모델(DialpadGPT)을 기반으로 구축된 이 플랫폼은 정확한 음성-텍스트 변환, 감정 분석, 키워드 추적 및 대화 인사이트를 제공합니다.

Dialpad의 AI 영업 센터는 음성 톤, 키워드, 이의 제기 트리거를 기반으로 영업 담당자에게 실시간 통화 가이드를 제공합니다. 영업 관리자는 실시간 코칭 트리거를 설정하고 Dialpad의 녹음 및 대본을 활용해 온보딩 라이브러리를 구축할 수 있습니다. 통화 중심 팀이 통화 중 성과와 통화 후 분석을 중시할 때 탁월한 선택입니다.

Dialpad 최고의 기능

실시간 통화 지원 기능으로 실시간 코칭을 활성화하세요. 통화 중 이의 제기 패턴이나 경쟁사 멘션이 발생할 때 영업 담당자에게 즉시 프롬프트를 제공합니다.

영업 관리자가 주제, 단계 또는 결과별로 대화를 추적하여 맞춤형 통화 태깅을 활용한 통화 후 코칭을 수행할 수 있도록 지원합니다.

코칭 플레이리스트를 생성하여 뛰어난 통화 사례를 체계적인 학습 모듈로 편성해 영업 사원 역량 강화에 활용하세요.

Dialpad의 한도

소음이 많은 환경이나 다양한 억양을 가진 팀원들과 함께할 경우 실시간 자막 정확도가 떨어질 수 있습니다.

Dialpad 가격 정책

표준: 월 $27/사용자

프로: 월 $35/사용자

Enterprise: 맞춤형 가격

Dialpad 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (4,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Dialpad에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

실시간 및 통화 후 통화 기록을 확인할 수 있는 기능은 매우 유용합니다! 과거 통화 내용의 노트나 주요 주제를 다시 살펴볼 수 있는 기능은 훌륭하며, 자주 활용하게 됩니다.

실시간 및 통화 후 통화 기록을 확인할 수 있는 기능은 매우 유용합니다! 과거 통화 내용의 노트나 주요 주제를 다시 살펴볼 수 있는 기능은 훌륭하며, 자주 활용하게 됩니다.

10. Apollo.io (올인원 아웃바운드 프로스펙팅에 최적)

Apollo.io는 리드 발굴부터 아웃리치 실행까지 고객 확보 전략을 팀이 구현하도록 지원합니다. 2억 7,500만 개 이상의 연락처로 구성된 독자적 데이터베이스와 내장된 시퀀싱 tools를 통해 Apollo는 타사 데이터 보강 또는 다이얼러 tools에 대한 의존도를 줄여줍니다.

이 도구의 AI 어시스턴트는 성과 기록과 실제 영업 데이터를 기반으로 최적의 제목, 콘텐츠, 발송 시점을 제안합니다. 또한 AI 기반 워크플로우 자동화를 통해 잠재 고객 목록 구축, 정보 보강, 점수 매기기, 메시지 작성, CRM 동기화를 하나의 간소화된 흐름으로 완전히 자동화할 수 있습니다.

Apollo.io의 주요 기능

고급 검색 필터를 활용하여 기업 기술 스택, 직책, 채용 신호 등 세부 속성을 기반으로 고품질 리드를 정확히 타겟팅하세요.

이메일, 음성, LinkedIn을 아우르는 다중 접점 맞춤형 아웃리치를 자동화하고 내장형 응답 추적 기능을 활용하세요

Chrome 확장 프로그램을 설치하면 LinkedIn 또는 이메일 받은 편지함에서 바로 연락처 정보와 상호작용 내역을 빠르게 확인할 수 있습니다.

Apollo.io의 한도

가끔 사용자들이 오래된 이메일 주소나 잘못된 직함을 발견하여 아웃리치 효율성에 영향을 미친다고 보고한 바 있습니다.

Apollo.io 가격 정책

Free

기본: 월 $59/사용자

프로페셔널: 월 $99/사용자

조직: 월 $149/사용자

Apollo.io 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (8,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Apollo.io에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Apollo.io는 우리 영업 파이프라인 관리 방식을 완전히 바꿔놓았습니다. 가장 인상적인 부분은 방대하면서도 정확한 연락처 데이터베이스로, 다양한 산업 분야의 검증된 리드를 손쉽게 찾을 수 있게 해줍니다. 또한 이 플랫폼은 탁월한 필터 기능을 제공하여 이상적인 고객 프로필을 정밀하게 타겟팅할 수 있도록 지원합니다.

Apollo.io는 우리 영업 파이프라인 관리 방식을 완전히 바꿔놓았습니다. 가장 인상적인 부분은 방대하면서도 정확한 연락처 데이터베이스로, 다양한 산업 분야의 검증된 리드를 손쉽게 찾을 수 있게 해줍니다. 또한 이 플랫폼은 탁월한 필터 기능을 제공하여 이상적인 고객 프로필을 정밀하게 타겟팅할 수 있도록 지원합니다.

📚 더 알아보기: 영업 팀을 위한 최고의 B2B CRM 소프트웨어

11. 아웃리치 (기업 영업 팀 참여 및 자동화에 최적)

via Outreach

아웃리치는 엄격한 거버넌스, 코칭 인프라, 그리고 전체 영업 퍼널에 걸친 다중 팀 가시성이 필요한 기업을 위한 신뢰할 수 있는 tool입니다.

이 tool의 스마트 딜 어시스트는 거래 결과를 예측(정확도 약 81%)하고 거래를 정상 궤도에 유지하기 위한 조치를 선제적으로 제안합니다. 또한 아웃리치 카이아를 통해 영업 담당자는 통합된 단일 플랫폼에서 실시간 통화 코칭, 이메일 분석, 거래 건전성 인사이트를 얻을 수 있습니다.

이 도구는 이메일, 통화, 회의, 작업을 CRM(Salesforce, Dynamics, HubSpot)에 자동 기록하며, 성과 벤치마킹과 영업 전략의 정밀 조정을 가능하게 합니다.

아웃리치 최고의 기능

리드 활동 빈도, 영업 담당자 행동, 구매자 응답률을 분석하여 거래 가속화 점수를 생성함으로써 파이프라인의 취약점을 파악하세요.

실시간 통화 인텔리전스를 활용해 코칭 기회 제공, 자동 기록 노트, 후속 알림을 통해 수동 일을 줄이세요

영업 팀 담당자 성과 보고서를 생성하여 활동, 전환율, 참여도 추세를 벤치마킹하고 코칭 기회를 도출하세요.

아웃리치 한계점

중복 레코드 처리 불가(Salesforce 내 동일 이메일의 리드 및 연락처)와 같은 기술적 한도는 명확한 오류 메시지 없이 오류를 유발하여 문제 해결을 어렵게 만듭니다.

아웃리치 가격 정책

맞춤형 가격 책정

아웃리치 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (3,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 아웃리치에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

이메일과 전화로 파이프라인 생성에 집중하는 저 같은 사람에게 아웃리치는 최고의 파트너입니다. 마치 선생님처럼 무엇이 효과가 있고 없는지 안내해주며, 통계/분석은 매우 명확하고, 접점별 성과를 모니터링하며, 데이터를 잘 수집하고 미처리 작업도 강조해줍니다.

이메일과 전화로 파이프라인 생성에 집중하는 저 같은 사람에게 아웃리치는 최고의 파트너입니다. 마치 선생님처럼 무엇이 효과가 있고 없는지 안내해주며, 통계/분석은 매우 명확하고, 접점별 성과를 모니터링하며, 데이터를 잘 수집하고 미처리 작업도 강조해줍니다.

AI 영업 어시스턴트의 장점

AI 영업 어시스턴트는 영업 팀의 업무 속도를 높이고, 업무 효율을 극대화하며, 관리 업무에 파묻히는 시간을 획기적으로 줄여줍니다. 거래를 마법처럼 성사시켜주지는 않지만, 영업 담당자가 최상의 성과를 내는 데 방해가 되는 장애물을 제거해줍니다.

AI가 도입되면 실제로 달라지는 점은 다음과 같습니다:

영업 시간은 늘리고, 허둥대는 일은 줄이세요

영업사원들은 마침내 시간을 되찾습니다. 대화 후 20분 동안 정리 작업으로 시간을 낭비하지 않아도 됩니다. AI가 이미 요약 내용을 기록하고, 다음 단계를 도출하며, CRM을 업데이트해 놓았기 때문입니다. 이로 인해 관리 업무 대신 실제 영업 대화에 집중할 수 있는 시간이 확보됩니다.

영업사원에게 "더 엄격해지라" 강요하지 않고도 더 깨끗한 데이터를 확보하세요

대부분의 CRM 문제는 노력 부족이 아니라 시간 부족에서 비롯됩니다. AI는 활동 기록, 필드 업데이트, 배경에서 기록 일관성 유지로 이러한 공백을 메웁니다. 관리자는 신뢰할 수 있는 대시보드를 확보하고, 영업 사원은 바쁘다는 이유로 불이익을 받지 않는 시스템을 얻습니다.

더 빠르고 개인화된 영업 활동

AI가 이메일을 작성할 때 일반적인 메시지를 생성하지 않습니다. 담당자의 과거 대화, 잠재 고객의 행동, 거래 상황을 활용합니다. 담당자가 여전히 메시지를 승인하지만, 백지 상태의 부담감은 사라집니다.

거래가 무너지기 시작할 때 더 빠른 경고

AI는 사람이 놓치는 미세한 신호를 포착합니다: 평소 활발하던 리드가 갑자기 침묵하는 경우, 다음 단계가 없는 거래, 또는 한밤중에 다시 관심을 보이는 계정 등. 이러한 알림은 거래가 사라지기 전에 영업 담당자가 행동하도록 돕습니다.

더 원활하고 예측 가능한 영업 파이프라인

AI가 도구, 통화, 이메일, 작업, CRM 업데이트 등 모든 활동을 연결하므로 모든 정보가 실시간으로 동기화됩니다. 영업 담당자는 추측이 아닌 단일하고 정확한 현황을 바탕으로 업무를 수행합니다. 관리자는 '해야 할 일'이 아닌 '실제 진행 상황'을 반영한 예측을 확보합니다.

AI 영업 어시스턴트 vs. 인간 영업 사원

가장 뛰어난 기능 AI 영업 팀 어시스턴트 인적 영업 팀 상황 이해 전화, 이메일, CRM 업데이트의 모든 세부 사항을 즉시 기억합니다. 어떤 시스템도 포착하지 못하는 어조, 의도, 그리고 말하지 않은 신호를 읽어냅니다. 반복적인 작업 활동 기록, 필드 업데이트, 후속 조치 초안 작성, 깨끗한 데이터 관리를 자동으로 수행합니다. 이러한 작업은 수행할 수 있지만, 실제 영업 활동에 투입해야 할 시간과 에너지를 소모합니다. 속도와 일관성 24시간 연중무휴로 일하며, 절대 잊지 않고, 압도당하지 않으며, 대량 작업을 손쉽게 처리합니다. 판단에 따라 우선순위를 정하지만, 용량은 한도가 있으며 매일 변동됩니다. 파이프라인 인식 거래 건전성을 모니터링하고, 위험을 조기에 포착하며, 대규모 데이터 세트 전반에서 비정상적인 패턴을 감지합니다. 관계 변화, 정치적 역학, 구매자 심리를 파악합니다. 개인화 과거 대화 및 행동 데이터를 활용해 맞춤형 메시지를 신속하게 생성합니다. 미묘한 뉘앙스, 감정, 유머, 그리고 진정성 있는 인간적 이해를 더합니다. 의사 결정 데이터와 패턴을 기반으로 다음 단계를 제안합니다. 판단력을 발휘하고, 이의를 해결하며, 실시간으로 적응합니다. 최적의 역할 워크플로우 자동화, 분석, 체계화 및 가속화. 신뢰 구축, 협상, 스토리텔링, 그리고 거래 성사.

ClickUp으로 더 스마트하게 판매를 시작하세요

영업 팀은 멈추지 않습니다. 당신도 멈춰서는 안 됩니다.

위험 예측부터 후속 조치 가속화까지, 올바른 tool은 복잡성을 해소하고 영업 담당자가 매출 창출에 집중할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp의 AI 영업 어시스턴트는 CRM 뷰, 작업 추적, 영업 대시보드, 내장 자동화, 영업 주기 모든 단계의 마찰을 제거하도록 설계된 AI 기능을 하나의 작업 공간에 통합합니다.

지금 바로 ClickUp AI를 무료로 체험해 보세요. 영업 팀의 영업 방식, 협업 방식, 성공 방식을 혁신적으로 변화시키세요.

자주 묻는 질문

AI 영업 어시스턴트는 메모 작성, 후속 조치, CRM 업데이트, 리드 스코어링, 통화 요약 등의 작업을 처리하여 영업 담당자를 지원하는 디지털 도구입니다. 백그라운드에서 작동하여 거래를 지속적으로 진행시키므로 영업 팀은 관리 업무에 할애하는 시간을 줄이고 영업 활동에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.

아니요. AI는 반복 작업을 자동화하고 데이터를 분석하며 다음 단계를 제안할 수 있지만, 인간의 판단력, 관계 구축 또는 협상을 대체할 수는 없습니다. AI가 힘든 작업을 처리하고 영업 담당자가 대화와 계약 체결에 집중할 때 최상의 결과가 나옵니다.

AI는 이메일, 통화, 웹사이트 활동, 거래 내역, CRM 데이터 전반의 신호를 분석하여 전환 가능성이 가장 높은 리드를 식별합니다. 잠재 고객을 점수화하고 이상적인 구매자를 조기에 표시하며, 영업 담당자가 몇 주 후가 아닌 바로 오늘 주목해야 할 계정을 안내합니다.

그렇습니다—대규모 팀보다 더 큰 효과를 발휘하기도 합니다. 중소기업은 일반적으로 관리 업무, 데이터 입력, 후속 조치를 처리할 여력이 없습니다. AI 어시스턴트는 이러한 공백을 메우고, 영업 파이프라인을 체계적으로 관리하며, 영업 담당자가 수익 창출 업무에 집중할 수 있는 시간을 확보해 줍니다.

가격은 기능, 사용량 한도, CRM 연동 여부에 따라 크게 다릅니다. 일부 플랫폼은 AI 기능을 별도로 판매하지 않고 핵심 가격에 포함합니다.

네, AI는 맞춤형 콜드 이메일을 초안 작성하고, 대화 주제를 제안하며, 참여 신호에 기반해 후속 조치 시점을 제안할 수 있습니다. 영업 담당자가 여전히 아웃리치를 승인하고 발송하지만, AI는 백지 상태의 부담을 덜어주고 전체 프로세스를 가속화합니다.

대부분의 AI 어시스턴트는 Salesforce, HubSpot 등 주요 CRM과 직접 연동됩니다. 설정 과정은 일반적으로 CRM 계정 연결, 데이터 읽기/쓰기 권한 부여, AI가 자동화할 워크플로우 선택으로 이루어집니다. 연결 후에는 활동이 자동으로 동기화됩니다.

AI는 정리, 분석, 자동화를 수행할 수 있지만 여전히 한도가 있습니다. 맥락을 오해하거나, 인간 검토 없이 일반적인 메시지를 생성하거나, 구매자의 어조에서 미묘한 차이를 놓칠 수 있습니다. 또한 AI는 CRM 데이터의 품질에 의존합니다. AI는 강력한 조력자이지만, 올바른 판단을 내리기 위해서는 여전히 인간의 감독이 필요합니다.