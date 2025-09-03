영상 통화를 마치고 나서야 키 내용을 기억하지 못한다는 사실을 깨달은 적이 있나요?

아니면 배경 소음 때문에 대화를 따라가기 힘들어 집중하기 어려웠던 적이 있나요?

영상 통화는 삶을 더 편리하게 만들어야 했지만, 오히려 불량한 음질, 어색한 침묵, 잊혀진 실행 항목이 뒤섞인 느낌입니다.

인공지능(AI)은 대화를 텍스트로 변환하고, 방해 요소를 제거하며, 키 사항을 요약하는 등 가상 회의를 간소화합니다.

이 블로그 글에서는 AI가 영상 통화를 더 선명하고 명확하게, 그리고 훨씬 덜 짜증나게 만드는 방법을 소개합니다. 📽️

영상 통화를 위한 AI 이해하기*

영상 통화는 화질이 나쁘고 끊기던 시절을 지나 크게 발전했습니다.

2018년 Skype의 배경 흐림 기능부터 Zoom과 Google Meet의 AI 향상 기능에 이르기까지, 기술은 지속적으로 발전하여 가상 회의가 더욱 자연스럽고 생산적으로 느껴지도록 합니다.

서비스형 AI가 비디오 회의를 향상시키는 방법은 다음과 같습니다:

*더 스마트한 오디오 및 비디오 품질: /AI가 화상 회의 설정을 거의 모든 측면에서 미세 조정하여 키보드 클릭음 같은 방해 요소를 제거합니다. 컴퓨터 비전 기술은 조명 개선, 비디오 선명도 향상, 그린 스크린 없이도 가상 배경 사용을 가능하게 합니다

향상된 커뮤니케이션과 접근성: *음성 인식 및 자연어 처리(NLP) 기술이 실시간 자막, 즉각적인 번역, 자동화된 회의 요약 기능을 구현하여 대화를 더욱 명확하고 포용적으로 만듭니다

효율성 및 보안 강화: *AI가 회의를 간소화하여 기술적 문제를 줄이고, 노트 작성을 자동화하며, 보안 기능을 강화하여 팀이 의사 결정에 집중할 수 있도록 지원합니다

🧠 재미있는 사실: 영상 통화는 생각보다 오래전부터 존재했습니다. 최초의 시연은 1927년, 미국 상무장관 허버트 후버가 기자들과 일방적 영상 통화를 한 것이었죠. 다른 tools들이 우리 삶을 지배하기 거의 한 세기 전의 일입니다.

영상 통화에서 AI 활용 방법

AI가 우리의 소통 방식을 바꾸고 있습니다.

다음 통화에서 바로 일할 수 있는 방법을 소개합니다. 📲

*자막 및 요약하다 기능

AI 도구는 대화를 자동으로 텍스트로 변환하고 간결한 요약본을 생성하여 수동 노트가 필요 없이도 키 포인트를 쉽게 파악할 수 있게 합니다.

생성형 AI와 예측형 AI를 비교할 때, 전자는 실시간 기록과 요약본을 생성하는 반면, 후자는 과거 회의 데이터를 분석하여 키 주제를 식별하고 실행 항목을 예측합니다.

도움되는 방법은 다음과 같습니다:

실시간 음성 텍스트 변환: *말씀하신 내용을 즉시 텍스트로 변환하여 정확한 회의 기록을 보장합니다

자동화 요약: 핵심 키 인사이트, 실행 항목 및 중요한 결정을 추출합니다

검색 가능한 회의록: 전체 회의를 다시 재생하지 않고도 특정 논의 내용을 빠르게 찾을 수 있도록 지원합니다

이러한 기능의 정확도는 AI tool과 음질에 의존하지만, 올바르게 구현될 경우 AI는 중요한 내용을 놓치지 않도록 보장합니다. 또한 더 나은 회의 기록을 생성하여 후속 조치와 책임 소재를 명확히 하는 데 도움이 됩니다.

검색 가능한 회의록이 판도를 바꿉니다! ClickUp Brain 같은 AI 도구를 사용하면 "X 회의에서 무엇을 논의했나요?"라고 간단히 검색하여 즉시 인사이트를 찾을 수 있습니다!

🤝 친절한 알림: 백업 마이크나 웹캠을 가까이에 준비해 두세요. 기술적 문제가 발생할 수 있지만, 대비가 되어 있다면 바로 대처할 수 있습니다.

*소음 제거

배경 소음은 가상 회의를 짜증나게 만들 수 있습니다. /AI 기반 소음 제거 기능이 방해 요소를 제거하여 선명하고 전문적인 음질을 보장합니다. 그 효과는 다음과 같습니다:

원치 않는 소리 제거: 타이핑 소리, 개 짖는 소리, 교통 소음 등 방해 요소를 걸러냅니다

음성 선명도 향상: 화자의 목소리를 분리하여 증폭시켜 참가자들이 대화를 쉽게 따라갈 수 있도록 합니다

에코 및 잔향 감소: 고급 오디오 처리 기술로 자연스러운 청취 환경을 조성하며, 음향 상태가 좋지 않은 공간에서도 에코와 잔향을 최소화합니다

이는 특히 하이브리드 및 원격 근무자에게 유용합니다. 인스턴스, 팀 매니저는 AI 소음 제거 기능을 활용하여 팀원의 위치와 관계없이 전문적인 회의를 보장할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 달력, 작업, 알림을 통해 AI로 삶을 정리하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 작업과 행정 일을 처리해주길 원합니다. 이를 위해 AI는 다음을 수행할 수 있어야 합니다: 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로우를 설정하는 것입니다. 대부분의 tools는 이 중 한두 가지 단계만 해결해 놓은 상태입니다. 그러나 ClickUp Brain MAX는 이러한 모든 요구사항을 단일 데스크톱 앱으로 통합했습니다! 우선순위에 따라 캘린더의 빈 시간대에 작업과 회의를 생성하고 할당할 수 있는 AI 기반 일정 관리 기능을 경험해 보세요. 이건 수많은 기능 중 하나에 불과합니다!

*AI로 향상된 비디오 화질 및 배경 효과

끝이 보이지 않는 회의에 참석해 본 경험이 누구에게나 있을 것입니다.

아직 순간이동은 불가능하지만, /AI가 배경만 바꿔주면 더 이자가 있는 장소에 있는 것처럼 보이게 할 수 있습니다.

더 많은 기능이 궁금하신가요? 다음과 같은 혜택을 제공합니다:

자동 조명 조정: 어두운 환경을 밝게 하고, 색상을 균형 있게 조정하며, 그림자를 보정하여 전문적인 화질을 구현합니다

흐림 효과: 어수선하거나 전문적이지 않은 배경을 숨겨 화자의 집중도를 유지합니다

배경: 실제 설정을 가상 사무실 환경 및 브랜드 배경으로 대체합니다

그러나 이러한 향상된 기능은 A/AI가 얼굴 기능을 감지하고 이를 배경에서 정확하게 분리하는 능력에 달려 있습니다.

/AI 기반 회의 보조 도구*

인공지능은 회의 관련 행정 작업을 자동화하여 참가자들이 운영 관리보다 논의에 집중할 수 있도록 합니다.

이 과정에서 챗봇과 대화형 AI는 서로 다른 역할을 수행합니다. 챗봇은 기본적인 일정 관리와 알림을 처리하는 반면, 대화형 AI는 더 깊은 수준의 상호작용을 제공합니다.

/AI 어시스턴트는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

/AI 영상 요약기로 회의를 녹화하고 요약하여 키 내용과 실행 항목을 제공합니다

팔로워 및 마감일 추적 , 알림 및 작업 목록 생성

*팀의 일정 가용성을 기반으로 최적의 시간을 제안하며 회의를 예약하고 최적화하세요

AI 회의 보조 도구는 실행 항목을 자동으로 문서화하여 리더가 Teams의 책임을 다하도록 지원합니다. 예시: IT 전문가는 AI를 활용해 키 기술 논의를 기록하고, 버그 수정을 우선순위화하며, 보고를 생성함으로써 수동 추적을 없앨 수 있습니다.

실시간 언어 번역을 위한 /AI

모국어가 아닌 언어로 복잡한 아이디어를 전달하는 것은 어려울 수 있지만, 인간 중심의 AI 번역 tools가 이를 더 쉽게 만듭니다. 이러한 솔루션은 글로벌 Teams가 추가 노력 없이도 언어 장벽을 허물고 원활하게 협업할 수 있도록 보장합니다.

예시, 글로벌 제품 출시 시 비즈니스 리더들은 이러한 tools를 활용하여 뉴욕에서 베를린에 이르는 팀들이 일관성을 유지하도록 할 수 있습니다.

이 tools들은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

실시간 자막: *다국어 실시간 자막으로 해외 참가자들이 대화를 따라가도록 지원합니다

자동화 번역: 음성 및 팀 채팅 메시지를 다양한 언어로 변환하여 팀 회원들이 손쉽게 소통할 수 있도록 지원합니다

다국어 트랜스크립션: 참가자가 선호하는 언어로 회의 노트를 생성하여 논의 내용과 실행 항목을 손쉽게 검토할 수 있도록 합니다

*교육 및 원격 협업을 위한 /AI

원격 교육은 정보가 제대로 전달되고 있는지 알 수 없어 일방통행로처럼 느껴질 때가 많습니다.

AI는 이를 변화시켜 온보딩과 역량 강화 과정을 더욱 상호작용적이고 효과적으로 만듭니다. 실시간 피드백, 맞춤형 학습 경로, 자동화된 지식 점검을 통해 교육 세션이 지속적으로 흥미롭고 역동적이며, 학습 내용을 오래 기억할 수 있도록 설계됩니다.

다음과 같은 이점이 있습니다:

교육 자료 생성: 토론 내용을 기반으로 상호작용형 학습 콘텐츠와 교육 후 맞춤형 자료를 제공합니다

*협업 강화: 화이트보드와 마인드맵에 적용된 AI로 팀 회원들이 위치에 관계없이 실시간으로 함께 브레인스토밍하고 플랜을 수립할 수 있습니다

*참여도 추적: 참가자의 참여도를 모니터링하여 적극적으로 참여하는 사람과 집중력을 잃을 수 있는 사람을 식별합니다

🔍 알고 계셨나요? 1930년대 독일에서는 닫힘 폐쇄회로 비디오 전화가 실제로 사용되었습니다. 마치 페이스타임을 하는 것과 같았지만… 정부 운영의 독점 네트워크에 속한 사람들만 가능했죠.

*영상 통화에 AI 소프트웨어 활용하기

대부분의 회의는 '바쁘게' 느껴지지만 생산성이 낮습니다.

한 시간 동안 이야기한 후에도 시작할 때와 똑같은 할 일 목록만 남게 됩니다.

AI가 그 방정식을 바꿉니다. 에너지를 소모하는 통화 대신, 키 인사이트를 포착하고 우선순위를 강조하며 대화를 진행으로 전환하는 생산성 증폭기로 거듭납니다. 👀

가상 회의와 실행 가능한 결과 사이의 간극을 어떻게 메우는지 함께 살펴보겠습니다.

일정을 잡는 일의 번거로움을 없애세요*

회의 시간을 내는 것이 회의 자체보다 더 어렵게 느껴질 때가 많습니다.

끝없는 메시지 주고받기, 달력 조정, 수동 초대장은 대화가 시작되기도 전에 팀의 발목을 잡습니다. 상황 인식 AI는 우선순위, 가용성, 업무량을 이해하여 이러한 마찰을 제거하므로 일정 조정이 더 이상 별도의 작업이 되지 않습니다.

달력을 뒤적거리거나 최적의 시간을 추측하는 대신, AI가 모든 참여자에게 적합하고 프로젝트 타임라인과 조화를 이루는 시간을 즉시 찾아냅니다. 회의는 방해가 아닌 의도적인 활동으로 변모합니다.

ClickUp Brain과 ClickUp 달력을 통해 이러한 경험이 바로 구현됩니다.

Brain은 일정, 작업, 마감일을 종합적으로 분석하여 최적의 연결 시간을 제안하고, 달력은 일정 확인 및 공유를 원활하게 처리합니다. 결과적으로 회의 플랜에 소요되는 시간을 줄이고, 회의 자체에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

ClickUp AI의 AI 기반 달력으로 자연어 명령으로 회의를 예약하세요

영상 통화 녹화 및 텍스트 변환 *

자막은 영상 통화를 구하는 핵심 요소입니다. 우리는 이를 잘 알고 있습니다.

내장된 AI 도구로 더 이상 여러 tools를 추가하거나 통합할 필요가 없습니다. AI가 녹취를 프로세스의 자연스러운 일부로 만들어줍니다.

ClickUp의 SyncUps는 비디오 및 음성 체크인을 위한 전용 스페이스를 제공하여 Teams가 불필요한 지연 없이 진행을 추적하고, 문제를 해결하며, 플랜을 세밀하게 조정할 수 있도록 지원합니다.

예를 들어 IT 팀이 새로운 소프트웨어 업데이트를 배포한다고 가정해 보겠습니다.

여러 채널에서 상태 보고서를 찾아 헤매지 말고, ClickUp 채팅에서 바로 SyncUp을 시작하세요. 팀 회원들은 내장된 음성 및 비디오 기능을 통해 즉시 참여하여 실시간으로 논의할 수 있습니다. 모든 키 포인트가 기록되며, ClickUp Brain이 이를 텍스트로 변환해 결정을 추적하고 후속 조치를 쉽게 관리할 수 있게 합니다.

Teams가 플랜을 세밀하게 다듬을 때, 새로운 업무 배정이나 프로젝트 타임라인 업데이트와 같은 논의 내용을 ClickUp 작업에 바로 연결할 수 있습니다. 이를 통해 정보의 단절을 없애고 단일 플랫폼 내에서 일을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

언제든지 ClickUp 채팅에서 빠른 SyncUp을 통해 논의에 참여하세요

aI 노트 작성기로 키 인사이트를 포착하세요*

Monday 아침 급박한 회의에서 모든 세부 사항을 추적하는 것은 누구에게도 꿈꾸는 시나리오가 아닙니다. 바로 이 때문에 지난 몇 년간 AI 노트 작성 도구의 폭발적인 성장이 이루어졌습니다.

인스턴스, 경영팀의 리더가 분기별 성과를 검토하고 있다고 가정해 보겠습니다.

키 사항을 기록할 담당자를 지정하는 대신, AI를 활용한 회의 노트 기능으로 모든 논의 사항을 포착하세요. 스마트 요약 기능은 긴 회의를 간결한 요약으로 정리해주며, 검색 가능한 회의록을 통해 특정 논의 내용을 몇 초 만에 찾아볼 수 있습니다.

문제는? 대부분의 사람들이 외부 노트 작성 도구를 사용한다는 점입니다. 이는 더 많은 연동 관리가 필요하다는 의미죠. 하지만 ClickUp은 다릅니다! ClickUp AI 노트 작성 도구는 중요한 내용을 놓치지 않도록 보장하며, 수동 기록 없이도 대화를 체계적인 요약과 실행 가능한 작업으로 전환합니다.

ClickUp AI 노트 작성기가 세부 사항을 처리해 드리니, 영상 통화에 집중하세요

*비동기식 커뮤니케이션을 더욱 원활하게 만드세요

팀이 시간대를 넘나들거나 빡빡한 일정 속에서 일할 때, 진정한 도전은 대화를 하는 것이 아닙니다.

가장 어려운 작업은 회의에 참석하지 못한 사람들에게 대화를 신속히 전달하는 것입니다. AI는 실시간 대화를 검색 가능하고 공유 가능한 인사이트로 전환하여 언제든지 활용할 수 있게 함으로써 이러한 전달 과정을 손쉽게 만들어 줍니다.

세부 사항을 반복하거나 결정을 되짚는 대신, AI가 즉시 발언 내용을 기록하고 키 요점을 강조하며 다음 단계를 제시합니다. 이는 업데이트가 달력 속도가 아닌 일 속도로 진행된다는 의미입니다.

ClickUp Clips를 사용하면 이 모든 작업이 자동으로 이루어집니다. 한 번만 녹화하면 /AI가 자동으로 텍스트 변환, 요약하다, Docs, Tasks 또는 채팅에 바로 추가할 수 있는 작업까지 생성해 줍니다. 또한 Clips를 ClickUp 문서 및 채팅에 직접 추가하여 논의 내용을 맥락에 맞게 유지할 수 있습니다.

ClickUp Clip으로 스페이스 내에서 팀과 화면 녹화물을 기록하고 공유하세요

내 일에서 의미를 부여하세요

Teams의 업무 속도를 늦추는 것은 정보 부족이 아닙니다.

대부분의 사람들은 그것이 여기저기 흩어져 있다는 사실을 다루고 있습니다.

회의 기록은 한 곳에 모이고, 진행 상황 업데이트는 대시보드에 묻히며, 중요한 결정들은 Slack 스레드 속에 묻혀버립니다.

AI의 진정한 장점은? 조각들을 하나로 이어 전체 그림을 선명하게 보여준다는 점입니다.

맥락을 쫓느라 에너지를 낭비하지 마세요. AI가 모든 잡음 속에서 핵심을 추출해 줍니다—지난주 통화에서 나온 실행 항목을 표시하고, 오늘의 대시보드 업데이트와 연결하며, 채팅 내 후속 조치를 연결된 상태로 만듭니다. 갑자기 모든 것이 단절되거나 사라진 느낌이 사라집니다.

ClickUp Brain이 바로 이를 실현합니다. 컨텍스트 AI로서 작업, 문서, 대시보드, 대화를 하나의 의미 스레드로 연결하여 일을 단순히 기록하는 것을 넘어 이해할 수 있게 합니다.

추가 혜택: 끝없는 채팅 스레드를 한눈에 파악하세요

채팅은 멈추지 않습니다—Slack, 이메일, DM까지—누구도 스크롤할 수 없을 만큼 빠르게 쌓여만 갑니다. 진짜 문제는 메시지를 놓치는 게 아니라, 진짜 중요한 내용의 스레드를 잃어버리는 것입니다. AI는 잡음을 걸러내고, 고생 없이 핵심만 전달함으로써 이 문제를 해결합니다.

수백 개의 답글을 일일이 읽을 필요 없이 깔끔한 요약본을 받아보세요. ClickUp 채팅에서는 한 단계 더 나아갈 수 있습니다. 어떤 대화든 작업으로 전환하고 맥락을 함께 첨부하세요. 일 자체에 집중하는 동안 자동 응답 에이전트가 질문을 분류하거나 업데이트를 전송해 드립니다.

회의 내용을 정리하는 일이 더 이상 숙제처럼 느껴지지 않습니다. 잡담을 헤쳐나가지 않아도 결정사항, 요청사항, 다음 단계가 명확히 정리됩니다.

ClickUp 채팅에서 자동으로 작업 생성하기

영상 통화의 일반적인 문제점과 /AI가 이를 해결하는 방법*

비동기식 비디오 커뮤니케이션은 음질 저하, 연결 지연, 세부사항 누락 등 여러 가지 문제점을 안고 있습니다.

다행히도 /AI는 이러한 흔한 문제들에 대한 해결책을 제공하여 가상 회의가 더 원활하고 효율적으로 진행될 수 있게 합니다.

여러분이 마주할 수 있는 일반적인 문제점과 해결책을 살펴보겠습니다. ⚒️

➡️ 음성 선명도 문제: 배경 소음이나 에코로 인한 음질 저하는 대화를 어렵게 만듭니다. /AI 기반 소음 제거 기술이 키보드 타자 소리, 교통 소음, 개 짖는 소리 같은 방해음을 걸러내어 모든 참가자의 목소리가 선명하고 명확하게 전달되도록 합니다

➡️ 비디오 품질 및 조명 문제: 낮은 해상도, 불충분한 조명, 또는 어수선한 배경은 메시지 전달에 방해가 될 수 있습니다. AI 도구는 자동으로 밝기를 조정하고 해상도를 향상시키며 배경 흐림 효과나 가상 배경을 적용하여 물리적 환경과 무관하게 세련되고 전문적인 모습을 제공합니다

➡️ 의사소통 오류와 정보 과부하: 긴 통화에서 키 사항과 결정을 추적하는 것은 어렵습니다. AI 회의 녹취 tools는 실시간으로 스마트 챕터를 텍스트로 변환하며, 요약 기능의 기능은 중요한 요점을 강조하여 후속 조치와 작업 배정을 간편하게 만듭니다

➡️ 참여도 및 주의력 저하: 원격 회의 참가자의 참여도를 파악하기 어려울 수 있습니다. /AI 분석을 통해 감정 분석과 상호작용 수준을 측정할 수 있습니다

➡️ 언어 장벽: 글로벌 팀은 다양한 언어로 인해 종종 의사소통에 어려움을 겪습니다. AI 번역 tools는 실시간 자막과 자동 번역을 제공하여 모국어와 관계없이 모든 사람이 논의 내용을 이해할 수 있도록 합니다

➡️ 연결성 및 대역폭 변동: 불안정한 연결은 지연, 버퍼링 또는 통화 끊김의 결과를 초래할 수 있습니다. AI 알고리즘은 네트워크 성능에 따라 동적으로 비디오 품질을 조정하여 모든 참가자에게 원활하고 중단 없는 회의 경험을 제공합니다

*clickUp으로 올바른 (영상) 통화하기

AI는 대부분의 분야에서 경험을 향상시킵니다. 영상 통화도 예외는 아니며, 생산적이고 체계적인 회의를 보장합니다.

Microsoft Teams나 Zoom 같은 비디오 회의 소프트웨어가 음성 텍스트 변환, 소음 제거, 회의 관리 기능을 제공하지만, ClickUp은 고급 기능으로 모든 것을 한 곳에서 효율적으로 관리합니다.

SyncUps는 일정 조율과 논의 사항 관리를 간소화하며, Clip은 Teams가 키 대화를 녹화하고 공유할 수 있게 합니다. ClickUp Brain은 한 단계 더 나아가 회의 녹음 내용을 텍스트로 변환하고, 비디오 내용을 요약하며, 실행 항목을 실행 가능한 작업으로 전환합니다.

그러니 망설일 필요 없어요! 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅