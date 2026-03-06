프라이버시 보호에 민감한 팀을 위한 최고의 AI 도구

현재 88%의 기업이 최소 한 가지 비즈니스 기능에서 정기적으로 AI를 활용하고 있다고 보고하며, 이는 불과 1년 전 78%에서 증가한 수치입니다.

AI 도입이 가속화되면서 더 이상 실험이나 특수한 사용 사례에 국한되지 않습니다. AI는 이제 문서 작업, 분석, 회의, 고객 데이터, 내부 커뮤니케이션 등 일상 업무 전반에 걸쳐 활용되고 있습니다.

이러한 급속한 도입은 데이터 보호를 중시하는 팀에게 중요한 질문을 제기합니다: AI를 사용할 때 정보는 어디로 흘러가는가? 많은 AI 도구는 속도와 편의성을 최적화하지만, 프라이버시와 장기적인 데이터 통제권은 소홀히 합니다.

민감하거나 규제 대상 정보를 다루는 팀에게 이러한 격차는 대규모 위험을 초래합니다.

이 블로그 글에서는 프라이버시 보호에 민감한 팀을 위해 설계된 AI 도구를 살펴보며, 접근 통제를 어떻게 시행하고 책임감 있는 AI 사용을 지원하는지에 중점을 둡니다.

다양한 옵션을 빠르게 비교할 수 있도록, 최고의 데이터 프라이버시 tools들을 한눈에 비교해 볼 수 있는 개요 보기를 제공합니다.

도구 이름 주요 기능 가장 적합한 대상 가격* ClickUp 클릭업 브레인(ClickUp Brain)의 컨텍스트 AI, 데스크탑 동반자 브레인 맥스(Brain MAX), 권한 제어 기능이 있는 슈퍼 에이전트(Super Agents), AI 기반 작업 및 문서(Tasks and Docs), 역할 기반 접근 제어(RBAC), ISO 42001 표준에 부합하는 AI 거버넌스, 데이터 훈련 및 보존 제로 보장 개인정보 보호에 민감한 팀을 위한 솔루션: 일상 업무에 직접 통합된 컨텍스트 AI를 갖춘 안전하고 통합된 작업 공간 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 Lumo (Proton AG 제공) 대화 기록 없음, 기본값으로 모델 훈련 없음, 저장된 채팅에 대한 제로 액세스 암호화, 완전한 오픈 소스, GDPR 및 HIPAA 준수, ISO 27001 및 SOC 2 인증 획득 데이터 수집 위험 없이 글쓰기, 요약, 연구를 위한 프라이버시 중심 AI 어시스턴트를 원하는 팀을 위한 솔루션 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $12.99부터 시작합니다. 덕.AI 계정 불필요, 프롬프트 저장소 또는 모델 훈련 없음, 삭제 제어 기능이 있는 로컬 채팅 저장소, 암호화된 15분 캐시, 선택적 도시 단위 위치 공유 강력한 프라이버시 기본값을 갖춘 무료 익명 AI 챗봇을 원하는 개인 및 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $9.99부터 시작합니다. 퀼 완전한 로컬 회의 녹취, 실시간 요약, 후속 조치가 포함된 구조화된 노트, 화면 공유 중 스크린샷 캡처, 클라우드 오디오 라우팅 없음 외부 서버로 데이터를 전송하지 않고도 보안이 강화된 회의 녹취가 필요한 프라이버시 보호에 민감한 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $7.99부터 시작합니다. 표준 노트 종단 간 암호화된 노트, 기기 내 암호화 동기화, 장기적인 수정 내역 보관, 암호화된 이메일 백업, 이중 인증 (2FA) 및 생체 인식 잠금 기능 안전한 장기 노트 저장소 및 암호화된 지식 관리가 필요한 팀과 개인 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 연간 63달러부터 시작됩니다 Tutanota (Tuta) 종단 간 암호화 이메일 및 달력, 제로 지식 아키텍처, 양자 컴퓨팅 대비 암호화, 암호화된 검색, 익명 가입, 이중 인증 (2FA) 기본적으로 강력한 암호화가 적용된 안전한 비즈니스 이메일 및 달력이 필요한 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 €3.60부터 시작합니다. Skiff 종단 간 암호화된 이메일 및 문서, 암호화된 제목 줄, Skiff Pages에서의 실시간 협업, 추적기 차단, 맞춤형 도메인 및 별칭 기존 이메일 및 문서 작업 공간에 대한 보안이 보장되고 암호화된 대안을 원하는 팀을 위한 솔루션 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $4부터 시작합니다 Obsidian 로컬 우선 Markdown 저장소, 대화형 그래프 보기, 오프라인 접근, 세분화된 동기화 제어, 시각적 플랜을 위한 Canva 공급업체가 통제하는 클라우드 스토리지 없이 지식 관리에 대한 완전한 통제권을 원하는 개인 및 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $5/사용자부터 시작 (동기화) 심플로그인 오픈소스 이메일 별칭, PGP 암호화 지원, 맞춤형 도메인, 다중 메일박스 라우팅, TOTP 및 WebAuthn 기반 이중 인증 (2FA) 이메일 추적을 줄이고 주요 받은 편지함 신원을 보호하고자 하는 팀 및 개인 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $4부터 시작합니다 Protecto 자동화된 PII, PHI, PCI 탐지, 마스킹 및 토큰화, 형식 보존 편집, 컨텍스트 기반 접근 제어(CBAC), 규정 준수 지원(HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP) 내부 시스템과 AI 모델 사이에 데이터 보호 계층이 필요한 기업 맞춤형 가격 책정

팀이 데이터의 이동 경로나 사용 방식에 대해 불확실할 경우 AI 도입은 빠르게 좌초됩니다. 클라이언트 정보나 규제 대상 민감 데이터를 보관하는 조직에게 안전한 확장적 활용을 위해서는 프라이버시 중심 AI가 필수적입니다.

올바른 데이터 프라이버시 솔루션을 우선시해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

명확한 데이터 소유권 및 격리: 프롬프트, 파일, 출력물이 작업 공간에 국한되어 공개 데이터 자산이나 다른 고객 환경과 절대 혼합되지 않도록 보장합니다.

모델 훈련에 대한 명시적 제어: 기본적으로 훈련용 데이터 사용을 비활성화하고, 훈련이 허용될 때는 의도적인 옵트인을 요구합니다.

강제 적용되는 접근 제어 및 감사 가능성: 역할 기반 권한, 활동 로그, 사용 가시성을 적용하여 AI 접근이 역할 기반 권한, 활동 로그, 사용 가시성을 적용하여 AI 접근이 데이터 거버넌스 및 내부 보안 정책과 일치하도록 합니다.

설계 단계부터 규제 대비: GDPR, HIPAA, SOC 2, ISO 표준과 같은 GDPR, HIPAA, SOC 2, ISO 표준과 같은 프로젝트 규정 준수 요건을 지원하여 데이터 보안 예방 조치를 일상 워크플로우에 직접 통합합니다.

모델과 기능 전반에 걸친 일관된 프라이버시: 내부적으로 여러 AI 모델이나 기능이 사용되더라도 동일한 보안 및 데이터 거버넌스 규칙을 적용합니다.

운영 연속성과 미래 대비: 산업 규제가 강화되고 AI에 대한 감시가 증가함에 따라 워크플로우를 보호하여 향후 재작업이나 급한 마이그레이션을 방지합니다.

각 데이터 프라이버시 tools의 장점, 단점, 기능 및 가격을 비교하여 최고의 tools를 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (기업급 보안 및 규정 준수를 갖춘 AI 기반 생산성 도구로 최적)

AI 도입은 종종 숨겨진 위험을 초래합니다. 서로 연결되지 않은 도구에서 출력을 생성하면 누가 민감한 정보를 사용하거나 접근할 수 있는지 가시성을 잃게 됩니다. 프라이버시 보호에 민감한 팀에게 이러한 분산 구조는 AI 거버넌스와 규제 준수를 시행하기 어렵게 만듭니다.

ClickUp은 상황 인식 AI로 구동되는 통합 AI 작업 공간으로 이러한 문제를 해결합니다. AI가 기존 작업 환경에 직접 내장되어 있어, 알 수 없는 도구와 민감한 정보를 공유할 위험을 줄여줍니다. 또한 엄격한 접근 제어와 체계적인 권한 설정을 포함한 강력한 보안 기능을 제공하여 데이터를 보호합니다.

ClickUp이 어떻게 보안을 최우선으로 삼고, 기업급 기능으로 이를 뒷받침하여 AI 도입 시 발생하는 문제를 피할 수 있도록 지원하는지 자세히 살펴보겠습니다.

기본적으로 제공되는 기업급 프라이버시 및 보안 기능을 확보하세요

ClickUp은 플랫폼에서 사용하는 모든 기능의 기반이 되는 요소로 프라이버시와 보안을 다룹니다. 귀하의 데이터는 Amazon Web Services(AWS)에 호스팅된 기업급 인프라에서 운영되며, 내장된 지속적인 모니터링과 제한된 접근 제어 기능을 갖추고 있습니다.

ClickUp은 GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018을 준수하며, 이는 보안 관행을 독립적으로 검증합니다. 전송 중 및 저장 시 데이터가 암호화되어 ClickUp에 저장한 정보가 무단 접근으로부터 보호됩니다.

🎖️ 전략적 이점: ClickUp은 보안을 지속적으로 감시합니다. 플랫폼은 연중무휴 24시간 보안 및 성능을 모니터링하고 자동화된 위험 평가를 지속적으로 실행합니다. 또한 독립적인 제3자와 협력하여 정기적인 침투 테스트를 수행합니다.

민감한 데이터를 외부로 내보내지 않고 AI 출력을 생성하세요

ClickUp Brain은 별도의 챗봇이나 플러그인이 아닙니다. 내장형 AI 어시스턴트로, 사용자가 이미 소유하고 관리하는 작업(Tasks), 문서(Docs), 채팅(Chats), 프로젝트 데이터를 일로 인식합니다.

외부 AI 도구로 데이터를 내보내 민감한 정보를 중복 생성하는 대신, ClickUp Brain은 실제 작업 공간의 구조와 콘텐츠를 활용해 출력을 생성합니다.

ClickUp Brain은 다음과 같은 방식으로 활용할 수 있습니다:

명확한 어조와 형식으로 구조화된 보고서, 빠른 메시지, 이메일, 심지어 블로그 게시물까지 초안을 작성하세요.

일반적인 언어로 된 프롬프트로부터 작업 설명, 하위 작업 및 회의 요약 생성

자연어 질문을 통해 다양한 작업, 문서, 과거 대화에서 정확한 일 인사이트를 도출하세요.

AI 출력을 ClickUp 작업으로 직접 변환하고, 소유자, 마감일, 의존성을 할당하여 AI 기반 통찰력을 책임 있는 업무로 전환하세요. 또한 상태, 위험 수준, 클라이언트 정보 등의 세부 사항을 캡처하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하고, 우선순위를 설정하여 가장 시급한 사항을 강조하세요.

ClickUp 작업으로 일을 체계화하고 우선순위를 정해 AI 출력을 책임감 있는 실행으로 전환하세요

긴 형식의 콘텐츠의 경우, AI 출력을 ClickUp Docs에 저장하여 검색 가능하게 유지하거나 해당 작업에 직접 연결하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp 문서를 공유할 때, 누가 보고 편집할 수 있는지 정확히 제어할 수 있습니다. 문서를 개인으로 설정해 특정 사람이나 팀만 공유하거나, 작업 공간 내 모든 사용자에게 공개하거나, 이메일이나 링크로 외부 협업자를 초대할 수 있습니다. 또한 특정 권한을 '문서 보호' 토글과 결합하여 실수나 무단 편집을 방지함으로써 회사 정책 및 표준 운용 절차 (SOP)를 안전하게 유지하고 변경되지 않도록 할 수 있습니다.

ClickUp BrainGPT로 AI 확산 방지

ClickUp Brain MAX는 ClickUp의 컨텍스트 기반 AI 기능을 강력한 데스크탑 동반자로 확장하여 AI 확산을 줄이고 지능형 업무를 중앙화합니다. 서로 연결되지 않은 AI 도구 사이를 오가며 작업할 필요 없이, ClickUp 작업 공간에 기반을 둔 하나의 통제된 환경에서 콘텐츠를 검색하고 생성할 수 있습니다.

ClickUp BrainMAX로 워크플로우 내에서 직접 콘텐츠 초안을 작성하고 정보를 분석하세요.

또한 다음과 같은 혜택을 누리실 수 있습니다:

기업 AI 검색: ClickUp, 웹, Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint 등 연결된 앱을 한 곳에서 검색하여 작업, 문서, 파일 및 중요한 세부 정보를 즉시 찾아보세요.

AI 기반 작업: 자연어 쿼리를 사용하여 문서를 요약하고, 작업을 생성하며, 회의를 예약하고, 콘텐츠를 생성하거나, ClickUp 내에서 직접 업데이트를 게시하세요.

음성 입력 : 작업, 메시지, 검색어를 핸즈프리로 음성 입력하면 BrainMAX가 실시간으로 텍스트로 변환하고 실행합니다.

다양한 AI 모델: ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini 등 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 특정 사용 사례에 맞춰 선택하세요.

ClickUp은 명확한 데이터 거버넌스와 강제 가능한 보호 장치를 통해 AI 기능을 뒷받침합니다. 이 플랫폼은 AI를 책임감 있고 안전하게 관리하기 위한 글로벌 표준인 ISO 42001 인증을 획득했습니다. 또한 ClickUp AI는 사용자의 작업 공간 데이터를 기반으로 훈련되지 않으며, AI 파트너사와의 라이선스 계약은 고객 데이터를 모델 훈련에 사용하는 것을 명시적으로 금지합니다.

슈퍼 에이전트로 일을 자동화하되, 통제권을 잃지 마세요

ClickUp AI 슈퍼 에이전트는 작업 공간 내에서 직접 작동하는 AI 기반 팀원입니다. 실제 프로젝트 맥락을 활용하여 업무 진행을 지원합니다.

슈퍼 에이전트와 팀원처럼 소통하세요. 작업을 할당하고, 대화에서 @멘션하며, 문서 정리나 일 후속 조치를 자동으로 수행하도록 요청할 수 있습니다.

일상 업무를 자동화하고 AI 팀원과 협업하면서 권한 및 감독에 대한 완전한 통제권을 유지하세요.

슈퍼 에이전트는 명확히 정의된 경계 내에서 인간의 직접적인 통제 하에 작동합니다. 생성 시 작업 공간과의 상호작용 방식(사용 가능한 tools 포함)을 정확히 구성할 수 있습니다.

접근 권한 관리 권한이 있는 사용자는 언제든지 이 구성을 업데이트하여 지속적인 감독을 보장할 수 있습니다. 슈퍼 에이전트는 최신 상태를 유지하기 위해 공개 작업 공간 데이터를 자동으로 수신하지만, 특정 영역이나 민감한 영역에 대한 접근 권한은 반드시 명시적으로 부여해야 합니다.

💡 전문가 팁: 기존 작업 공간 역할을 통해 Super Agent 접근 권한을 검토하여 통제력을 강화하고 예측 가능하게 유지하세요. 회원별 접근 권한을 신중하게 관리하세요: 기본적으로 회원, 관리자, 소유자는 공개 슈퍼 에이전트를 생성, 트리거 및 관리할 수 있으므로, 이러한 역할을 가진 사용자를 정기적으로 검토하십시오.

개인 데이터 자동 보호: 역할 기반 권한 설정을 통해 사용자가 보기 권한이 없는 슈퍼 에이전트 프로필 정보를 자동으로 숨깁니다.

ClickUp 최고의 기능

회의 내용을 손쉽게 기록하세요: ClickUp AI 노트테이커를 사용해 요약본과 실행 항목을 생성하고, 작업 공간 내 작업 및 문서와 연결된 상태로 관리하세요.

가드레일과 함께 시각적으로 협업하세요: 작업 공간 권한을 상속하고 작업과 연결된 상태를 유지하는 작업 공간 권한을 상속하고 작업과 연결된 상태를 유지하는 ClickUp 화이트보드에서 브레인스토밍하고 계획하세요

대화 맥락 유지하기: 맥락을 분산시키고 보안을 위협할 수 있는 독립형 채팅 도구에 의존하지 말고, 작업 공간 내 맥락을 분산시키고 보안을 위협할 수 있는 독립형 채팅 도구에 의존하지 말고, 작업 공간 내 ClickUp 채팅으로 소통하세요.

안전한 업무 모니터링: ClickUp 대시보드를 통해 실시간 인사이트를 시각화하면서, 민감한 데이터에 대한 역할 기반 접근 권한을 적용하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능을 가진 이 도구는 신규 사용자가 익숙해지기까지 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,080개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,540개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

클릭업의 끊임없는 혁신과 AI에 대한 적극적인 접근 방식이 정말 인상적입니다. AI 슈퍼 에이전트는 강력하며 일상적인 작업을 매우 빠르게 설정할 수 있게 해줍니다. 설정 과정에 많은 시간과 노력이 필요하지만, 템플릿도 매우 유용하게 활용되고 있습니다.

👀 알고 계셨나요? Acuvity의 'AI 보안 현황 보고서'에 따르면, 여전히 70%의 기업이 최적화된 AI 거버넌스를 갖추지 못하고 있습니다. 같은 보고서는 38%의 기업이 AI 런타임 보안을 가장 큰 기업 AI 보안 과제로 꼽았다고 밝혔습니다.

2. Lumo (데이터 기록이나 모델 훈련 없이 프라이버시 중심 AI를 구현하는 데 최적)

via Lumo

프로톤 메일과 프로톤 드라이브 개발팀이 만든 루모는 글쓰기, 요약, 분석 등의 작업을 처리하는 AI 어시스턴트입니다.

Proton은 사용자의 데이터를 수집하지 않고도 작동하도록 tool을 설계했습니다. 대화를 기록하거나 개인화를 위해 상호작용을 재사용하지 않습니다. 플랫폼은 사용자가 묻는 내용이나 어시스턴트의 답변을 볼 수 없으며, 프로필 구축이나 AI 모델 훈련을 위해 데이터를 절대 사용하지 않습니다.

대화는 제로 액세스 암호화로 저장되어 오직 사용자의 기기에서만 복호화할 수 있습니다. 이 tool은 완전한 오픈 소스이므로 사용자와 보안 팀이 코드를 독립적으로 검토할 수 있어, 시스템 자체에 프라이버시 보호 기능이 내장되어 있다는 확신을 강화합니다.

Lumo의 주요 기능

로그인이나 계정 생성 없이 즉시 채팅을 시작하세요. 빠르고 간편한 접근을 유지합니다.

GDPR 및 HIPAA와 같은 규제 요건에 부합하며, Proton의 ISO 27001 및 SOC 2 인증으로 뒷받침됩니다.

데이터를 완전히 격리하여 대화 내용이 제3자 또는 외부 AI 제공자와 공유되지 않도록 방지하세요.

Lumo의 한도

정밀한 계산 시 일관성 없는 결과를 생성할 수 있으며, 동일한 입력값에 대해 반복된 쿼리 시 서로 다른 답변을 반환할 수 있습니다.

Lumo 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12.99

Lumo 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Lumo에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 말하길:

저는 연구 목적으로 Lumo AI를 사용해봤습니다. 이 목적에 매우 적합한 AI입니다. 다만 Mistral과 함께 사용하죠. 상세한 프롬프트 후 더 자세히 알아보고 싶은 주제를 상세히 설명해달라고 요청했는데, 직설적이고 요점만 전달하는 방식이었습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 직원이 업무 환경을 효과적으로 활용할 수 있도록 돕는 무료 회사 정책 및 절차 템플릿

3. Duck.ai (계정이나 추적 없이 익명으로 AI 대화 및 빠른 요약에 최적)

Duck.ai는 2025년 DuckDuckGo가 출시한 무료 프라이버시 중심 AI 챗봇입니다. GPT-4o mini, Claude 3.5 Haiku, Llama 4 등 다양한 대규모 언어 모델과 상호작용할 수 있으며, 사용자의 프롬프트가 저장되거나 모델 훈련에 활용되지 않도록 보장합니다.

계정 생성이나 개인 신원 연결 없이도 답변 생성 및 텍스트 요약 기능을 이용할 수 있습니다. 원격 서버에 대화를 저장하는 기존 도구와 달리, Duck.ai는 최근 채팅 기록을 기기 내부에 보관하므로 언제든지 삭제할 수 있습니다.

Duck.ai는 상황적 관련성을 위한 세심한 프라이버시 제어 기능도 제공합니다. 선택적 '대략적 위치 사용' 토글을 통해 모델 제공자와 도시 수준의 위치 데이터만 공유할 수 있습니다. 정확한 위치와 IP 주소는 숨겨지며, 데이터 거버넌스에 대한 완전한 통제권을 부여하기 위해 기본적으로 이 설정은 꺼져 있습니다.

Duck.ai의 주요 기능

최대 5개의 채팅을 최근 대화 목록 상단에 고정하여 신속하게 접근하고, 삭제 방지 버튼으로 보존하세요.

제한된 세부 정보를 공유하여 응답 맥락을 정교화하세요. 그러면 답변이 올바른 단위, 날짜 및 시간대를 따릅니다.

연결 문제 발생 시 최대 15분 동안 암호화된 캐시에 세션 데이터를 임시 저장한 후 영구 삭제합니다.

Duck.ai의 한계점

The tool may provide personalized and less relevant responses, requiring additional input to achieve the desired result.

Duck.ai 가격 정책

Free

구독: 월 9.99달러

Duck.ai 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📮 ClickUp 인사이트: 53%의 조직이 AI 거버넌스가 없거나 비공식적인 가이드라인만 보유하고 있습니다. 사람들은 자신의 데이터가 어디로 흘러가는지, 또는 특정 tool이 규정 준수 위험을 초래할 수 있는지 알지 못할 때 주저하게 됩니다. 신뢰할 수 있는 시스템 외부에 위치하거나 데이터 처리 방식이 불분명한 AI 도구의 경우, "이것이 보안이 취약하다면?"이라는 우려만으로도 도입이 중단될 수 있습니다. ClickUp의 완벽하게 통제되고 안전한 환경은 다릅니다. ClickUp AI는 GDPR, HIPAA, SOC 2를 준수하며 ISO 42001 인증을 획득하여 귀하의 데이터가 개인적으로 보호되고 책임감 있게 관리되도록 보장합니다. 제3자 AI 제공자는 ClickUp 고객 데이터로 학습하거나 이를 보유하는 것이 금지되며, 다중 모델 지원은 통합된 권한, 프라이버시 제어 및 엄격한 보안 기준 하에 운영됩니다. 여기서 AI 거버넌스는 작업 공간 자체의 일부가 되어 팀이 추가 위험 없이 AI를 자신 있게 활용할 수 있습니다.

4. Quill Meetings (개인 회의 녹취에 최적화, 완전히 기기 내에서 실행)

via Quill 회의

대화 내용을 외부 시스템으로 전송하지 않는 회의용 AI를 찾고 계신다면, 퀼(Quill)이 프라이버시 중심 솔루션을 제공합니다.

실시간으로 회의를 녹취하여 구조화된 요약과 후속 조치 항목으로 전환함으로써, 팀이 수동 필기에 의존하지 않고도 의사결정을 기록할 수 있도록 지원합니다.

봇으로 회의에 참여하거나 멀티 클라우드 환경을 통해 오디오를 전송하는 대신, Quill은 완전히 사용자의 Mac 또는 PC에서 실행됩니다. 또한 오디오는 기기를 벗어나지 않아 대화를 개인 정보로 유지하며, 대면 회의나 혼자 하는 브레인스토밍 세션에도 유연하게 활용할 수 있습니다.

이 tool은 시각적 컨텍스트도 자동으로 캡처합니다. 회의 중 누군가 화면을 공유하면 스크린샷을 찍어 해당 정보를 노트에 바로 추가합니다.

퀼의 주요 기능

간편한 인터페이스로 키 인사이트를 검색하고 표면화하여 중요한 정보를 신속하게 찾아 강조 표시하세요.

주간 요약과 개선 제안, 후속 조치가 필요한 프로젝트 목록을 명확하게 받아보세요.

대화에서 메트릭을 추출하여 체계적인 테이블로 정리하고 팟캐스트, 프레젠테이션 또는 강의를 위한 콘텐츠를 생성하세요.

퀼의 한도

Quill은 사용자의 기기에서 실행되므로 성능은 하드웨어 사양에 의존하며 구형 기기에서는 속도가 느려질 수 있습니다.

퀼 가격 정책

Free

라이트: 월 $7.99

Unlimited: 월 19.99달러

Teams: 월간 좌석당 $15

퀼 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Quill에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

여러 창업자 통화, 임원 통화, 고객 연구 인터뷰를 처리하는 컨설턴트로서 Quill Meetings는 모든 후속 조치와 다음 단계를 관리하는 데 큰 자산이 되었습니다. 모든 것이 로컬에서 처리된다는 사실은 클라이언트의 프라이버시를 보장하며, 이는 민감한 성장 및 시장 진출 전략을 다룰 때 매우 중요합니다.

📚 추천 자료: 워크플로우 간소화 및 데이터 관리 효율화를 위한 최고의 데이터 관리 tools

5. Standard Notes (보안 및 암호화된 노트 작성과 장기 지식 저장소에 최적)

via Standard Notes

Standard Notes는 보안이 강화된 장기 지식 저장을 위해 설계된 종단 간 암호화 노트 앱입니다. 방해받지 않는 글쓰기를 위한 일반 텍스트로 시작하여 리치 텍스트, 스프레드시트, 작업, 할 일, Markdown, 비밀번호, 토큰으로 확장할 수 있습니다.

모든 노트는 동기화되기 전에 기기에서 암호화되어, 본인 및 명시적으로 권한을 부여받은 공동 작업자만 접근할 수 있습니다. 장기적인 수정 내역은 무제한 취소 기능을 보완하며, 노트의 첫 초안부터 모든 버전을 다시 확인하고 복원할 수 있게 합니다.

데이터 거버넌스 강화를 위해, 본 tool은 받은 편지함 내 전체 노트를 매일 밤 암호화된 이메일 백업으로 제공합니다. 또한 시간 기반 토큰을 활용한 2단계 인증을 지원하여 데이터 유출을 방지하고 민감한 정보를 보호합니다.

Standard Notes의 주요 기능

중요한 노트를 핀으로 고정하거나 복구 가능/영구 삭제 옵션과 함께 휴지통으로 이동하여 노트를 효율적으로 정리하세요.

추가 비밀번호로 개별 노트를 잠그면 민감한 콘텐츠에 대한 보호 계층을 한층 더 강화할 수 있습니다.

전용 패스코드 또는 Face ID, 지문 인식과 같은 생체 인증을 통해 앱 접근을 보안하여 무단 열람을 방지하세요.

Standard Notes의 한도

모바일에서 노트 동기화 및 암호 해독이 느릴 수 있으며, 가끔 앱이 강제 종료될 수 있습니다.

Standard Notes 가격 정책

표준: 무료

생산성: 연간 63달러

프로페셔널: 연간 84달러

Standard Notes 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Standard Notes에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

이 제품이 기기 내에서 데이터와 노트를 동기화하는 고도로 보안된 암호화 채널을 통해 무엇보다도 프라이버시를 최우선으로 한다는 점이 마음에 듭니다. 또한 개발자 도구를 제공한다는 점도 매우 만족스럽습니다. 브라우저에서 볼 수 있는 바로 그 개발자 도구가 이 소프트웨어에도 탑재되어 있습니다. 즉, 내 노트의 코드 불일치나 스타일링 문제를 직접 확인해볼 수 있다는 뜻이죠.

👀 재미있는 사실: Wiz의 '클라우드 AI 현황' 보고서에 따르면, 자체 호스팅 AI가 본격적인 성장세를 보이고 있으며, 주요 모델 유형 중 BERT 채택률이 전년 대비 49%에서 74%로 급증했습니다.

6. Tutanota (프라이버시 보호에 중점을 둔 팀을 위한 종단 간 암호화 이메일 및 달력에 최적)

via Tutanota

Tuta는 강력한 보안과 사용 편의성을 동시에 제공하는 암호화 이메일 및 달력 플랫폼으로, 팀과 개인 사용자를 위해 설계되었습니다.

다른 Tuta 사용자에게 이메일을 보낼 때는 비대칭 암호화를 통해 자동으로 종단 간 암호화가 적용됩니다. 플랫폼 외부로 전송되는 메시지의 경우에도, 수신자가 메시지를 복호화하는 데 사용하는 대칭 암호화를 통한 일회성 공유 비밀번호로 이메일을 안전하게 보호할 수 있습니다.

아키텍처 수준에서 본 tool은 제로 지식 모델을 따르며 양자 암호화 이후 기술을 활용합니다. 이 접근 방식은 서버가 침해되더라도 데이터를 보호하며, 새롭게 등장하는 사이버 위협으로부터 통신을 미래에도 안전하게 유지합니다.

Tutanota의 주요 기능

여러 이메일 별칭과 맞춤형 도메인을 지원하여 신원을 관리하고 전문적인 이미지를 유지하세요.

전화번호나 IP 기록 없이도 2단계 인증과 익명 등록으로 계정을 안전하게 보호하세요.

Tuta Mail의 내장 필터 및 추적 차단 기능을 통해 피싱으로부터 데이터를 보호하고 회사 AI 정책 준수를 보장하세요.

Tutanota의 한도

이메일 정리를 위한 하위 폴더를 지원하지 않아, 덜 체계적인 받은 편지함으로 이어질 수 있습니다.

Tutanota 가격 정책

개인 : Free 혁신적: €3.60/월 ($4.18/월) 레전드: €9.60/월 ($11.14/월)

비즈니스 : 에센셜: 월 €7.20/사용자 ($8.35/사용자) 어드밴스드: 월 €9.60/사용자 ($11.14/사용자) 무제한: 월 €14.40/사용자 ($16.70/사용자)

Free

Tutanota 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Tutanota에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 사용자의 말:

우리는 환자와의 기밀 통신(종단 간 암호화)에 이를 활용합니다. 여러 직원이 환자와의 전체 통신 기록에 접근할 수 있는 공유 메일박스를 구축했습니다. 이는 일상 업무를 매우 편리하게 만듭니다.

7. Skiff (강력한 신원 보호 기능을 갖춘 암호화된 이메일 및 문서 협업에 최적)

via Skiff

콘텐츠를 스캔하거나 활동을 추적하는 tools를 통해 민감한 이메일과 문서를 공유하는 것은 불필요한 위험을 초래합니다. Skiff는 암호화와 사용자 제어 기능을 중심으로 구축된 안전한 작업 공간을 제공함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

기본적으로 종단 간 암호화를 적용하여 이메일과 제목 줄이 의도된 수신자에게만 가시성이 있도록 합니다. Skiff Pages는 동일한 보호 기능을 문서로 확장하여 모든 콘텐츠를 완전히 암호화한 상태에서 실시간으로 콘텐츠를 생성, 편집 및 공유할 수 있게 합니다.

맞춤형 도메인, 이메일 별칭, 추적기 차단, 폴더 기반 받은 편지함 정리 등의 기능을 통해 데이터 수집 방식과 신원을 완벽히 통제하면서 전문적으로 협업할 수 있습니다.

Skiff의 주요 기능

Skiff 받은 편지함에서 직접 초대장, 참석 여부 응답, 업데이트를 추가하여 달력 이벤트를 자동 동기화하세요

외부 협업 시 접근 권한을 보호하는 암호화된 링크로 파일을 안전하게 공유하세요

암호화폐 지갑 기반 로그인 옵션을 활용하여 협업 및 공유 시 개인적으로 인증하세요.

Skiff의 한도

Skiff는 현재 타사 이메일 플랫폼과의 통합에 대한 한도의 지원을 제공합니다.

Skiff 가격 정책

Free

필수: 월 4달러

프로: 월 10달러

비즈니스: 사용자당 월 15달러

Skiff 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Skiff에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

종단 간 암호화, 완벽한 보안, 탁월한 사용자 경험이 Skiff Mail의 가장 큰 장점입니다. 별칭 추가, 추적기 차단부터 필터 설정, 맞춤형 도메인 추가까지, Skiff Mail은 팀의 이메일 관리를 손쉽게 해줍니다.

👀 알고 계셨나요? 거의 50%의 기업이 AI 도구로 인한 데이터 유출을 예상하고 있습니다. 또 다른 49%는 섀도우 AI를 두 번째로 큰 보안 위협으로 지목하며, 관리되지 않은 AI 사용의 위험성을 강조하고 있습니다.

8. Obsidian (로컬 우선 지식 관리 및 개인 지식 베이스에 최적)

via Obsidian

Obsidian은 정보에 대한 완전한 통제를 원하는 사용자를 위해 설계된 로컬 우선 지식 관리 플랫폼입니다. 모든 노트는 공급업체가 통제하는 클라우드가 아닌 사용자의 기기에 일반 Markdown 파일로 저장되어 데이터 거버넌스에 대한 직접적인 통제권을 제공합니다.

개념, 인물, 장소, 도서, 아이디어 간 노트를 연결하여 시간이 지남에 따라 유기적으로 성장하는 개인 지식 시스템을 구축할 수 있습니다. 대화형 그래프 보기는 이러한 연결 관계를 시각적으로 지도하여, 그렇지 않으면 놓칠 수 있는 패턴을 발견하도록 도와줍니다.

팀을 위해 이 tool은 동기화와 협업에 대한 세밀한 제어를 제공합니다. 기기 간 동기화할 파일과 설정을 정확히 선택하면서 다른 콘텐츠는 개인 정보로 유지하세요. 공유 파일을 통해 모든 데이터를 중앙 시스템으로 전송하지 않고도 협업이 가능하므로, 민감한 콘텐츠에 대한 명확한 경계를 유지할 수 있습니다.

Obsidian의 주요 기능

각 노트의 수정 내역을 검토하고 복원할 수 있는 내장 버전 기록 기능으로 시간 경과에 따른 변경 사항을 추적하세요(최대 1년간의 기록).

인터넷 연결 없이 오프라인에서 노트 편집 후 동기화하세요. 온라인 상태가 되면 변경 사항이 자동으로 병합됩니다.

내장된 노트, 미디어, 웹 콘텐츠를 활용하여 브레인스토밍과 플랜을 위한 Canva로 아이디어를 시각적으로 정리하세요.

Obsidian의 한도

Free Plan은 실시간 협업을 지원하지 않으며, 효과적인 사용을 위해서는 Markdown에 대한 이해가 필요합니다.

Obsidian 가격 정책

Free

동기화: 월 $5/사용자

게시: 월 $10/사이트

Obsidian 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Obsidian에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자의 말:

로컬 볼트 모델은 지연 시간과 데이터 유출 우려를 없애면서도, Obsidian 동기화를 통해 어떤 기기에서든 중단한 부분부터 바로 이어서 작업할 수 있습니다. 로컬 우선 아키텍처는 모든 노트를 기기에 보관하므로 속도가 번개처럼 빠르고 보안 위협에 훨씬 덜 노출됩니다.

9. SimpleLogin (이메일 신원 보호 및 보안 별칭을 통한 추적 감소에 최적)

via SimpleLogin

이메일 추적 및 데이터 노출을 줄이고 싶다면, SimpleLogin은 주요 받은 편지함을 보호하도록 설계된 오픈소스 이메일 별칭 tool입니다.

이메일 별칭을 생성하여 메시지를 실제 이메일 주소로 전달하는 방식으로 작동합니다. 이를 통해 실제 신원을 전혀 노출하지 않고도 다양한 도구와 서비스에 가입할 수 있습니다.

각 별칭 주소는 즉시 일시 중지, 삭제 또는 재활성화할 수 있습니다. 이는 별칭으로 스팸이 수신되거나 데이터 유출에 노출된 경우에 특히 유용합니다. 또한 별칭에서 직접 이메일에 답장하여 스팸 및 피싱을 방지하면서도 완전한 흐름을 유지할 수 있습니다.

PGP 지원이 활성화된 상태에서 이 tool은 수신 이메일을 사용자의 PGP 키로 암호화한 후 메일함으로 전달합니다. 이를 통해 오직 본인만이 메시지를 복호화하여 읽을 수 있습니다.

SimpleLogin 주요 기능

기존 받은 편지함을 추가하고 각 별칭이 이메일을 전달할 위치를 선택하여 별칭을 여러 사서함으로 라우팅하세요.

TOTP 및/또는 WebAuthn(FIDO)을 통한 2단계 인증을 활성화하여 계정 보안을 강화하고 무단 접근으로부터 보호하세요.

자사 도메인을 활용해 contact@your-domain.com이나 hi@your-domain.com과 같은 브랜드화된 별칭을 생성하세요. 주요 받은 편지함은 비공개로 유지됩니다.

SimpleLogin의 한도

맞춤형 도메인은 다른 사용자와 공유할 수 없어 가족 구성원이나 팀 간 별칭 관리가 한도입니다.

SimpleLogin 가격 정책

오픈 소스

Free

프리미엄: 월 $4/사용자

SimpleLogin 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 SimpleLogin에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 말하길:

저는 몇 달 동안 모든 것에 이 서비스를 사용해 왔으며 단 한 번도 문제가 발생한 적이 없습니다. 별칭으로 여러 개의 맞춤형 도메인 이름도 사용하고 있습니다. 정말 훌륭합니다.

10. Protecto (AI 모델 사용 시 기업 데이터 보호 및 거버넌스에 최적)

via Protecto

Protecto AI는 운영 체제와 사용 중인 AI 모델 사이에 존재하는 기업용 데이터 보호 계층입니다.

문서와 데이터 세트 전반에 걸쳐 개인 식별 정보(PII), 건강 정보(PHI), 결제 카드 정보(PCI) 및 기타 기밀 비즈니스 정보를 자동으로 식별합니다. 사용자가 정의한 정책에 따라 필요에 따라 민감한 요소를 가리거나, 삭제하거나, 토큰화하거나, 블록할 수 있습니다.

이러한 수준의 제어는 컨텍스트 기반 접근 제어(CBAC)를 통해 구현됩니다. 이 tool은 AI 요청을 수행하는 주체와 데이터 사용 컨텍스트를 평가하여 복잡한 환경 전반에 걸쳐 세분화된 규칙을 일관되게 적용할 수 있도록 합니다.

결정론적 토큰화 및 형식 보존 마스킹을 통해 데이터 구조가 그대로 유지되므로, AI 모델은 실제 값에 접근하지 않고도 정확하고 의미 있는 출력을 생성할 수 있습니다.

Protecto의 주요 기능

개인 식별 정보(PII)를 가리고 민감한 데이터 접근을 통제하여 HIPAA, GDPR, DPDP, CPRA와 같은 프라이버시 규정을 준수하세요.

민감한 정보를 노출하지 않고 마스킹된 데이터셋을 사용하여 안전하게 데이터를 분석하고 모델링하세요.

개인 식별 정보(PII) 및 건강 정보(PHI)를 안전한 토큰으로 대체하여 분석, AI 개발, 공유 및 보고를 지원하고 위험을 줄이세요.

Protecto의 한도

도메인별 또는 독점 데이터 처리는 맞춤형 스키마와 튜닝이 필요할 수 있습니다

Protecto 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Protecto 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

ClickUp으로 하나의 안전한 시스템에서 프라이버시 중심 AI 실행을 통합하세요

AI는 업무 방식에 자연스럽게 녹아들고 시작부터 끝까지 통제될 때 가장 효과적입니다. 프라이버시 보호에 민감한 팀에게 흩어진 AI 도구는 보안 위험과 AI 확산을 초래합니다.

그러나 ClickUp은 기존 권한 및 데이터 거버넌스가 구축된 작업 공간 내에서 직접 작동하는 컨텍스트 기반 AI를 제공합니다. ClickUp Brain으로 출력을 생성하는 것부터 BrainMAX 및 Super Agents를 통해 이를 실행하는 모든 AI 상호작용은 안전한 기록 시스템 내에서 안전하게 관리됩니다.

귀하의 데이터는 모델 훈련에 사용되지 않으며, 명확한 접근 제어 및 GDPR, SOC 2, ISO 42001 준수에 따라 관리됩니다.

데이터 통제권을 잃지 않고 AI를 활용할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp을 무료로 시작하여 업무와 AI를 하나의 안전한 작업 공간에서 통합하세요.

자주 묻는 질문

기본적으로 개인정보 보호 기능을 제공하는 LLM은 없습니다. 프라이버시는 모델의 배포, 관리 및 제한 방식에 달려 있습니다. 가장 안전한 접근 방식은 ClickUp과 같은 통제된 플랫폼을 통해 LLM을 사용하는 것입니다. 이 플랫폼은 사용자의 데이터를 훈련에 활용하지 않으며, 처리 후에도 보관하지 않습니다. 강력한 작업 공간 권한 및 규제 준수 기준을 통해 접근을 통제합니다.

프라이버시 보호 중심의 AI 도구는 명확한 데이터 거버넌스를 갖추어 수집되는 정보와 사용 방식이 투명하게 공개됩니다. 사용자가 명시적으로 허용하지 않는 한 데이터는 모델 훈련에 활용되지 않습니다. 암호화, 역할 기반 접근 제어, 감사 로그, 공인된 규제 기준 준수 등 강력한 보안 통제 장치가 마련되어 있습니다. 또한 필요한 정보만 수집하는 데이터 최소화 원칙을 준수하며, 사용자가 필요 시 언제든지 데이터를 삭제할 수 있는 완전한 통제권을 제공합니다.

일부 AI 도구는 회사 데이터를 활용해 학습할 수 있지만, 실제 적용 여부는 해당 도구의 데이터 정책과 사용자의 설정에 전적으로 달려 있습니다. 개인정보 관리 도구는 기본적으로 사용자 데이터를 학습에 사용하지 않으며 명시적 동의가 필요합니다. 고객 데이터를 자동으로 학습하거나 모호한 약관으로 이를 숨기는 도구는 프라이버시 보호에 중점을 둔 팀에 적합하지 않습니다.

기본적으로 아니지만, 기업용 AI 도구는 일반적으로 소비자용 도구보다 강력한 보안 제어 기능을 제공합니다. 이러한 모델 거버넌스 도구에는 암호화, 역할 기반 접근 제어, 감사 로그, SSO(단일 로그인), SOC 2 또는 GDPR과 같은 개인정보 보호 규정 준수 기능이 포함되는 경우가 많습니다. 또한 더 나은 관리자 제어 기능과 데이터 격리 기능을 제공합니다. 그러나 '기업용'이라는 사실이 자동으로 개인정보 보호를 보장하지는 않습니다. 회사 데이터와 함께 사용하기 전에 해당 도구의 데이터 정책과 훈련 관행을 반드시 검토해야 합니다.

일부 경우에는 그렇습니다. 의료, 금융, 법률 서비스와 같은 규제 산업에서 근무한다면, 공개 AI 도구는 규정 준수 및 데이터 노출 위험을 초래할 수 있습니다. 많은 소비자용 도구가 모델 개선을 위해 데이터를 사용하거나 엄격한 접근 통제가 부족하기 때문입니다. 규제 대상 팀은 명확한 데이터 정책, 기본 모델 훈련 없음, 강력한 보안 조치, 그리고 해당 산업 요구 사항에 부합하는 규정 준수 지원을 제공하는 AI 거버넌스 도구를 사용해야 합니다.

업무에서 AI를 가장 안전하게 사용하는 방법은 민감한 비즈니스 데이터를 처리하는 다른 시스템과 동일하게 취급하는 것입니다. 투명한 데이터 정책, 명확한 보존 기간을 제시하며, 명시적 동의 없이 고객 데이터로 모델 훈련을 수행하지 않는 공급업체를 선택하세요. 역할 기반 접근 제어(RBAC)를 구현하고, 최소 권한 원칙을 준수하며, 필요한 최소한의 정보만 공유하십시오. 무엇보다도 내부 AI 사용 가이드라인을 수립하여 허용되는 사항과 금지되는 사항을 모두가 명확히 이해하도록 해야 합니다.