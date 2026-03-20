마케팅 및 디자인 팀을 위한 무료 Figma 이메일 템플릿

Figma 이메일 템플릿은 이메일 캠페인을 제작하기 위한 레이아웃, 컴포넌트, 스타일이 포함된 미리 제작된 디자인 파일입니다.

환영 이메일 시리즈와 프로모션 공지부터 주간 뉴스레터, 주문 확인서와 같은 트랜잭션 관련 이메일까지, 모든 이메일 템플릿 샘플에 탁월하게 활용됩니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? 모듈식 디자인 덕분에 처음부터 다시 시작할 필요 없이 각 캠페인의 요구 사항에 맞춰 섹션을 자유롭게 조합할 수 있습니다. 한마디로, 정말 훌륭합니다.

이 글에서는 훌륭한 Figma 이메일 템플릿의 요령과 유용한 추천 사례를 안내합니다. 또한 무료 ClickUp 템플릿을 활용해 Figma 파일과 실제 캠페인 간 프로젝트 관리의 간극을 혼란 없이 메우는 방법도 알아보실 수 있습니다.

Figma 이메일 템플릿이란 무엇인가요?

훌륭한 Figma 이메일 템플릿은 모든 기기에서 멋지게 표시되는 반응형 구성 요소를 통해 이메일 UI를 위한 견고한 기반을 제공해야 합니다.

양질의 Figma 이메일 템플릿을 고를 때 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다: ✨

반응형 레이아웃: 제약 기반 디자인을 활용하여 데스크탑부터 모바일( 제약 기반 디자인을 활용하여 데스크탑부터 모바일( 이메일 열람의 46.56%가 Apple 기기에서 발생)에 이르기까지 다양한 화면 크기에 구성 요소가 최적화되도록 하세요.

자동 레이아웃: 콘텐츠를 추가하거나 삭제할 때 스페이스가 자동으로 조정되는 유연한 템플릿을 사용하여 수동으로 조정할 필요가 없습니다.

컴포넌트 변형: 버튼, 헤더, 행동 유도 문구(CTA)를 위한 미리 제작된 상태를 활용하여 적은 노력으로 일관성을 유지하세요

타이포그래피 시스템: 템플릿은 Arial, Georgia, Helvetica와 같은 이메일 호환 폰트와 일치하는 일관된 텍스트 스타일을 사용해야 합니다.

색상 변수: 브랜드 색상을 쉽게 업데이트할 수 있고, 변경 사항이 모든 요소에 한 번에 적용되는 템플릿을 찾아보세요

Figma 워크플로우용 무료 이메일 디자인 템플릿

제공해 주신 Figma 커뮤니티 파일을 바탕으로, 요청하신 형식에 맞춰 각 템플릿별로 섹션을 구성했습니다.

1. Designmodo의 무료 이메일 템플릿

출처: Figma

Designmodo 무료 이메일 템플릿 팩을 사용하면 처음부터 새로 시작하지 않고도 전문적인 이메일을 간편하게 제작할 수 있습니다. 이 템플릿들은 마케팅 및 트랜잭션 관련 요구 사항을 포함한 다양한 사용 사례를 고려하여 제작되었으며, 모든 고객 접점에서 브랜드의 일관성을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 제품 출시를 알리거나 주간 업데이트를 발송할 때, 이 레이아웃들은 세련된 기반을 제공합니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

개발자 친화적: 널리 사용되는 이메일 프레임워크 및 내보내기 tools와 호환되도록 특별히 설계되었습니다

컴포넌트 기반: Figma의 자동 레이아웃 및 컴포넌트를 활용하여 이미지를 교체하고 색상을 즉시 변경할 수 있습니다.

모던한 디자인: 깔끔한 타이포그래피와 넉넉한 스페이스를 통해 모든 기기에서 가독성을 보장합니다

🧠 재미있는 사실: 1976년, 엘리자베스 2세 여왕은 이메일을 보낸 최초의 국가 원수가 되었습니다. 그녀는 로열 시그널 앤 레이더 에스태블리시먼트(Royal Signals and Radar Establishment)를 방문했을 때 ARPANET(인터넷의 전신)을 사용했습니다. 그녀의 사용자 이름은 위엄 있는 HME2(Her Majesty, Elizabeth II)였습니다.

2. 디자이너와 스타트업을 위한 이메일 템플릿

출처: Figma

디자이너 및 스타트업 템플릿은 차별화를 원하는 분들을 위해 제작되었습니다. “지루한” 기업 이메일에서 벗어나, 이 템플릿은 틀을 깨는 요소와 대담한 행동 유도 문구를 사용하여 시선을 사로잡습니다. 시각적 감각이 우선순위인 포트폴리오나 기술 제품 발표에 특히 효과적입니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

시각적 스토리텔링: 고품질 이미지와 창의적인 타이포그래피 배치를 위해 최적화되었습니다

스타트업에 최적화: “팀 소개”, “제품 마일스톤”, “주요 기능 소개”를 위한 전용 섹션 포함

사용 편의성: 드래그 앤 드롭 방식의 모듈식 시스템을 통해 블록을 쌓듯이 섹션을 조합할 수 있습니다

3. 2025년 이메일 템플릿: 데스크탑 및 모바일

출처: Figma

커뮤니케이션의 미래를 내다보는 Email Templates 2025 팩은 접근성과 최첨단 모바일 상호작용에 중점을 둡니다. 이 템플릿들은 최신 이메일 클라이언트 기능을 지원하도록 설계되어, 고급스럽고 현대적인 느낌을 주는 세련된 디자인을 제공합니다. 또한 '엄지손가락으로 사용하기 편한' 탐색 기능과 고대비 레이아웃을 우선시합니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

다크 모드 최적화: 라이트 모드와 다크 모드 테마 모두에서 멋지게 보이도록 특별히 제작되었습니다.

모바일 우선 디자인: 모바일 경험을 최우선으로 하여, 작은 화면에서도 버튼과 링크를 쉽게 탭할 수 있도록 보장합니다

인터랙티브 요소: 해당 기능을 지원하는 클라이언트를 위해 “호버 상태”와 인터랙티브 구성 요소를 고려하여 디자인되었습니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 11%는 주로 브레인스토밍과 아이디어 구상을 위해 AI를 활용하고 있습니다. 하지만 이 훌륭한 아이디어들은 그 후 어떻게 될까요? 바로 이때 ClickUp Whiteboards와 같은 AI 기반 화이트보드가 필요합니다. 이를 통해 브레인스토밍 세션에서 나온 아이디어를 즉시 작업으로 전환할 수 있습니다. 또한 개념을 명확히 설명하기 어려울 때는 AI 이미지 생성기에 프롬프트를 입력해 시각 자료를 만들어 달라고 요청하세요. 아이디어를 구상하고, 시각화하며, 더 빠르게 실행할 수 있게 해주는 일용 앱입니다! ClickUp Brain을 사용하여 ClickUp 화이트보드에서 모형, 다이어그램 등을 생성하세요

4. 뉴스레터 이메일 템플릿

출처: Figma

뉴스레터 이메일 템플릿은 큐레이터와 작가들을 위해 설계되었습니다. 정보, 기사 또는 주간 요약 내용을 공유하는 것이 목표라면, 이 템플릿이 완벽한 계층 구조를 제공합니다. 텍스트가 많은 섹션과 주요 이미지를 적절히 조화시켜 독자들이 콘텐츠에 압도감을 느끼지 않도록 합니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

명확한 계층 구조: 다양한 크기의 헤드라인과 콘텐츠 구분선을 사용하여 정보를 논리적으로 구성합니다

한눈에 파악되는 레이아웃: 내용을 훑어보는 것을 선호하는 독자를 위해 “빠른 링크” 및 “추천 항목” 섹션을 포함합니다

깔끔한 타이포그래피: 가독성에 중점을 두어 긴 형식의 뉴스레터도 눈이 편안하게 읽을 수 있도록 했습니다

5. 무료 이메일 템플릿 10선

출처: Figma

이 10가지 템플릿 번들은 이메일 디자인의 “만능 도구”입니다. 매우 다양한 스타일을 제공하므로, “환영” 이메일, “비밀번호 찾기” 알림, “시즌 세일” 공지 등 거의 모든 상황에 맞는 템플릿을 찾을 수 있습니다. 포괄적인 이메일 라이브러리를 빠르게 구축하는 데 탁월한 자료입니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

다양성: 이커머스, SaaS, 개인 브랜딩 등 다양한 카테고리를 아우릅니다

체계적인 레이어 구성: 꼼꼼하게 정리된 Figma 레이어 덕분에 초보자도 파일을 쉽게 탐색할 수 있습니다

바로 사용 가능: 10가지 템플릿은 모두 단순한 일부가 아닌 완료된 페이지로, 처음부터 끝까지 완벽한 디자인을 제공합니다.

⚡️ 템플릿 아카이브: 효율적인 업무 인계를 위한 무료 프로젝트 인계 템플릿

이메일용 Figma 템플릿 사용의 한계

아름답게 디자인된 Figma 이메일 디자인이 갇혀 있습니다. 이는 실제 이메일이 아닌 이미지에 불과하며, 캠페인 플랜, 카피, 승인 프로세스와 단절된 채 고립되어 있습니다.

단순한 연결 단절처럼 보이지만, 결국 수동적인 업무 인계, 끝없는 댓글 스레드 속에서 사라지는 피드백, 캠페인 상태의 가시성 부족으로 이어집니다. 이는 전형적인 업무 분산 현상, 즉 서로 연동되지 않는 여러 tools에 업무가 파편화되는 문제이며, 이는 시간을 낭비하고 오류 발생의 여지를 만들어 냅니다.

문제는 Figma가 이메일 캠페인 관리 워크플로우 전체를 처리하도록 설계되지 않았다는 점입니다. 다음과 같은 문제점들이 발생할 수 있습니다:

HTML 내보내기 불가: Figma 디자인을 실제 작동하는 HTML 이메일로 만들려면 수동으로 코드를 입력하거나 타사 tool을 거쳐야 하므로, 추가 단계가 필요하고 실수할 가능성이 높아집니다.

캠페인 추적 불가: 디자인이 Figma를 벗어나면 해당 디자인의 가시성이 없어집니다. 디자인 파일을 오픈율, 클릭률 또는 기타 메트릭과 연결할 방법이 없습니다.

승인 병목 현상: Figma에 댓글을 남기는 것은 시각적 피드백을 주는 데는 훌륭하지만, 마감일과 담당자 배정이 포함된 공식적인 승인 워크플로우와 연결되지 않습니다.

버전 관리 의 문제점: A/B 테스트나 여러 캠페인을 위해 이메일의 다양한 버전을 관리할 때, 이를 체계적으로 정리해 줄 프로젝트 관리 도구가 없다면 금세 혼란스러워집니다.

어려운 프로젝트 인계 : 개발자와 이메일 마케터에게는 단순한 디자인 파일 이상의 것이 필요합니다. 혼란을 피하기 위해 사양, 최종 카피, 마감일 등 모든 정보를 한곳에 모아두어야 합니다. 개발자와 이메일 마케터에게는 단순한 디자인 파일 이상의 것이 필요합니다. 혼란을 피하기 위해 사양, 최종 카피, 마감일 등 모든 정보를 한곳에 모아두어야 합니다.

예를 들어, A/B 테스트는 전용 워크플로우 계층이 없으면 버전과 결과를 추적하기 어려워지는 가장 빠른 방법 중 하나입니다.

이메일 관리를 위한 무료 ClickUp 템플릿

이메일 워크플로우가 여러 앱과 수동 단계로 인해 혼란스럽다면, 훌륭한 캠페인을 기획하는 대신 관리자 업무에 시간을 낭비하게 됩니다.

이러한 공백을 메워주는 것이 바로 워크플로우 관리 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 디자인 단계와 이메일 제작 라이프사이클의 나머지 과정을 연결하여, 시작부터 끝까지 단일 정보 소스를 제공합니다.

Figma 디자인을 보완하는 ClickUp 워크플로우 템플릿을 활용해 이메일 캠페인의 기획부터 성과 검토에 이르는 운영 전반을 관리하세요.

ClickUp 템플릿을 사용하면 도구를 전환할 필요 없이 Figma 파일을 작업에 직접 첨부하고, 디자인 검토를 추적하며, 팀의 협업을 원활하게 조정할 수 있습니다. 또한 내장된 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 통해 초기 이메일 문안을 생성하고, 캠페인 피드백을 요약하며, 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

이메일 제작의 모든 단계를 처리할 수 있는 9가지 무료 템플릿을 소개합니다. 🛠️

1. ClickUp™의 마케팅 이메일 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 마케팅 이메일 템플릿을 사용하면 시선을 사로잡고 참여도를 높이는 아름답고 개인화된 이메일을 쉽게 만들 수 있습니다.

스프레드시트로 멀티 터치 이메일 마케팅 캠페인을 계획하는 것은 마감일을 놓치고 업무를 잊어버리는 지름길입니다. ClickUp™의 이 마케팅 이메일 템플릿은 아이디어 구상부터 발송까지 캠페인을 실행할 수 있는 체계적인 프레임워크를 제공하여, 어떤 세부 사항도 놓치지 않도록 보장합니다. 여러 이메일 캠페인을 동시에 관리하는 마케팅 팀에 안성맞춤입니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

캠페인 단계 추적: 플랜, 디자인, 카피 작성, 검토, 발송 등 체계적인 섹션을 통해 캠페인을 진행하세요

ClickUp 사용자 지정 필드 : 이메일 유형, 대상 세그먼트, 캠페인 상태를 한눈에 파악하세요 이메일 유형, 대상 세그먼트, 캠페인 상태를 한눈에 파악하세요

ClickUp 타임라인 보기: 캠페인을 시각적으로 일정 관리하여 현실적인 마감일을 설정하고 팀의 용량을 관리하세요

ClickUp Brain 연동: 캠페인 작업 내에서 직접 제목 줄 변형과 초안 문구를 생성하세요( 캠페인 작업 내에서 직접 제목 줄 변형과 초안 문구를 생성하세요( 매일 AI를 사용하는 사용자의 92%가 생산성 향상을 경험했다고 보고함).

🎥 ClickUp에서 AI를 활용해 대규모 콘텐츠를 제작하는 방법을 알아보세요.

2. ClickUp™의 이메일 광고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이메일 광고 템플릿으로 고객에게 제품 및 서비스 소식을 전달하세요

플래시 세일이 진행 중일 때는 오류가 전혀 없습니다. 이메일 광고 템플릿을 사용하면 할인 코드, 유효 기간, 광고 문구가 하나의 체계적인 흐름으로 완벽하게 통합됩니다.

이 솔루션은 Figma 디자인을 실제 재고 및 출시 일정에 동기화해야 하는 이커머스 팀을 위해 특별히 설계되어, 혼란스러운 프로모션을 전환율 극대화를 위한 체계적인 전략으로 바꿔줍니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

프로모션 캘린더: 공유 캘린더에 판매 이벤트, 제품 출시, 계절별 캠페인을 체계적으로 계획하세요

오퍼 추적 필드: 사용자 지정 필드를 사용하여 할인 코드, 유효 기간 및 프로모션 세부 정보를 저장하세요

Figma 첨부 파일 지원: Figma 이메일 템플릿 디자인 파일을 작업에 직접 연결하여 검토 시 쉽게 참조할 수 있습니다.

변환 노트: 향후 프로모션 효과를 높이기 위해 각 작업에 성과 분석 내용을 기록하세요

3. ClickUp™의 이메일 마케팅 캠페인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이메일 마케팅 캠페인 템플릿으로 이메일 전략을 관리하세요

복잡한 이메일 시퀀스를 실행하려면 각 이메일을 관리하기 쉬운 작은 단위로 나누는 작업 관리 방식이 필요합니다.

이 이메일 마케팅 캠페인 템플릿은 각 메시지를 정교한 하위 프로젝트로 다루어 다중 이메일 흐름을 완벽하게 관리할 수 있도록 도와줍니다. 7일간의 온보딩 시리즈를 구축하든 장기적인 육성 트랙을 기획하든, 이 프레임워크를 활용하면 스토리의 일관성을 유지하고 모든 CTA가 받은 편지함으로 전송되기 전에 철저히 검토할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

각 구성 요소별 ClickUp 하위 작업: 제목, 미리보기 텍스트, 본문, CTA를 별도의 체크리스트 항목으로 세분화하세요 제목, 미리보기 텍스트, 본문, CTA를 별도의 체크리스트 항목으로 세분화하세요

ClickUp 작업 의존성 : 작업을 연결하여 디자인이 승인되면 카피라이터에게 알림이 전송되도록 하여 병목 현상을 방지하세요 작업을 연결하여 디자인이 승인되면 카피라이터에게 알림이 전송되도록 하여 병목 현상을 방지하세요

마감일 추적: 각 단계에 현실적인 각 단계에 현실적인 ClickUp 마감일을 설정하여 막판에 허둥대는 상황을 방지하세요

시퀀스 추적: 발송된 내용과 다음 단계가 무엇인지 명확한 가시성을 통해 다중 이메일 캠페인을 관리하세요

🌼 알고 계셨나요? 빌 클린턴 전 대통령은 대통령 재임 기간 동안 단 두 통의 이메일만 보냈다고 주장한 것으로 유명합니다. 하지만 사실은 그렇지 않습니다. 수많은 이메일 기록이 남아 있거든요!

4. ClickUp™의 ClickUp 템플릿을 활용한 이메일 자동화

무료 템플릿 받기 'ClickUp 이메일 자동화 템플릿'을 통해 원활한 이메일 자동화 프로세스를 위한 상세한 체크리스트를 확인하세요.

주간 뉴스레터나 월간 보고서 발송과 같은 반복 작업은 상당한 수작업 관리 업무를 유발합니다. ClickUp™의 이 'ClickUp 이메일 자동화 템플릿'을 사용하면 이러한 반복 작업에 대한 자동화된 워크플로우를 설정할 수 있어, 팀원들이 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있는 여유를 확보할 수 있습니다.

일부 캠페인은 개인적인 손길이 필요할 수 있지만, 이 템플릿은 대량으로 예측 가능한 이메일 워크플로우를 가진 팀을 위해 설계되었습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

ClickUp 자동화: 캠페인 마일스톤이 달성되면 작업을 자동으로 할당하거나, 상태를 변경하거나, 이해관계자에게 알림을 보냅니다.

ClickUp 반복 작업 : 주간 또는 월간 일정에 맞춰 뉴스레터 제작 작업을 체계적으로 생성하세요 주간 또는 월간 일정에 맞춰 뉴스레터 제작 작업을 체계적으로 생성하세요

연동 트리거: 이메일 제공자와 연결하여 외부 이벤트에 따라 ClickUp 작업을 실행하세요

👉🏽 수동 업데이트 작업 중 일부를 에이전트에게 맡겨보는 건 어떨까요? ClickUp의 다음 세 가지 슈퍼 에이전트가 도움이 될 수 있습니다:

5. ClickUp™의 뉴스레터 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 뉴스레터 화이트보드 템플릿으로 업데이트 내용을 원활하게 공유하세요

뉴스레터와 같은 창의적인 프로젝트를 계획할 때, 단순한 작업 목록만으로는 충분하지 않을 때가 있습니다.

시각적 사고를 선호하는 분들을 위해, 뉴스레터 화이트보드 템플릿은 콘텐츠의 핵심 요소를 드래그 앤 드롭하고 연결할 수 있는 무한한 캔버스를 제공합니다. 이 템플릿은 대략적인 Figma 레이아웃과 최종 편집 달력 사이의 완벽한 프로젝트 관리 지도로 기능하여, 마감일을 정하기 전부터 뉴스레터의 “분위기”를 시각화할 수 있게 해줍니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

아이디어 구상을 위한 ClickUp 화이트보드 스티커 노트: 주제 아이디어, 콘텐츠 각도, 헤드라인을 자유로운 형식의 시각적 방식으로 기록하세요

작업으로 변환: 화이트보드에 있는 최고의 아이디어를 클릭 한 번으로 프로젝트 목록의 실행 가능한 작업으로 바로 전환하세요

Figma 프로토타입 삽입: 기획 세션 중 시각적 참고 자료로 사용할 수 있도록 화이트보드에 실시간 Figma 프로토타입 링크를 삽입하세요

실시간 협업: 팀원들과 브레인스토밍을 하며, 팀원들이 어디에 있든 모두의 커서가 실시간으로 움직이는 모습을 확인하세요

6. ClickUp™의 디자인 검토 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 검토 템플릿으로 모든 디자인 단계를 정리할 수 있는 협업 스페이스를 만들어보세요

이메일이나 Slack을 통해 피드백과 승인을 기다리는 것은 비효율적이며, 의견 누락과 혼란스러운 버전 관리를 초래합니다.

디자인 검토 템플릿 은 모든 이해관계자에게 투명한 검토 단계를 제공하여 “끝없는 피드백 루프”를 해결합니다. 검토 과정을 중앙 집중화함으로써, Figma 디자인의 모든 수정 단계가 번거로운 반복 소통 없이 철저히 검토되고, 추적되며, 승인받을 수 있도록 보장합니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

체계적인 검토 단계: 전용 ClickUp 승인 워크플로우를 사용하여 디자인을 초기 검토, 수정, 최종 승인 단계로 진행하세요

ClickUp 댓글 스레드: 피드백을 디자인 작업에 직접 연결하여 모든 댓글을 한곳에 모아두고 올바른 버전과 연결하세요

승인을 위한 사용자 지정 필드: 승인 상태를 추적하고, 아직 검토가 필요한 사람을 확인하며, 수정 횟수를 파악하세요

7. ClickUp™의 그래픽 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 이 그래픽 디자인 템플릿에 포함된 다양한 미리 준비된 목록을 활용하여 모든 디자인 요청에 한발 앞서 대응하세요

사방에서 디자인 요청이 쇄도하면 업무량의 우선순위를 정하고 관리하기가 어렵습니다.

이 그래픽 디자인 템플릿은 이메일 헤더, 아이콘, 헤로 이미지를 수신하고 적용하는 방식을 표준화하여 업무의 물꼬를 틉니다. 이를 통해 디자인 담당자는 영향력이 큰 자산에 우선적으로 집중할 수 있으며, 주요 캠페인이 임박한 상황에서 사소한 요청에 파묻혀 허덕이는 일이 없도록 보장합니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

요청 접수용 ClickUp 양식 : 필요한 모든 사양, 마감일, : 필요한 모든 사양, 마감일, 브랜드 가이드라인을 한 번에 수집할 수 있는 양식을 통해 들어오는 디자인 요청을 표준화하세요.

ClickUp 우선순위 : 우선순위 필드를 사용하여 긴급 요청을 표시하면 디자이너가 가장 영향력 있는 일에 먼저 집중할 수 있습니다 우선순위 필드를 사용하여 긴급 요청을 표시하면 디자이너가 가장 영향력 있는 일에 먼저 집중할 수 있습니다

ClickUp 파일 첨부: 최종 결과물을 ClickUp 작업에 직접 저장하여 원활한 인계와 완료된 작업에 대한 명확한 기록을 확보하세요

마감일 추적: 마감일을 설정하고 추적하여 모든 자산이 제때 전달되도록 하세요

8. ClickUp™의 스타일 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 이 템플릿을 사용하여 프로젝트별 스타일 가이드라인을 만들고 혼란과 실수를 방지하세요

버튼 반경이 틀리거나 색상 코드가 '대충 비슷하다'는 식의 일관성 없는 브랜딩은 전문적인 이메일을 사기성 이메일로 보이게 할 수 있습니다. 스타일 가이드 템플릿을 사용하여 브랜드의 '규칙집'을 만들어 보세요. 타이포그래피, CTA 스타일, 로고 사용 지침을 저장하는 이 살아있는 문서를 통해 모든 이메일이 브랜드 고유의 느낌을 갖도록 보장할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

ClickUp 문서 연동: 프로젝트 및 작업과 바로 연동되는 검색 및 공유가 가능한 스타일 가이드를 생성하세요 프로젝트 및 작업과 바로 연동되는 검색 및 공유가 가능한 스타일 가이드를 생성하세요

ClickUp 버전 기록: 가이드라인의 변경 내역을 시간순으로 추적하고, 필요 시 이전 버전을 복원하세요

ClickUp 공유 링크: 외부 협력자나 대행사에 스타일 가이드에 대한 보안 읽기 전용 권한을 부여하세요

임베드: 라이브 Figma 임베드, 색상 견본, 폰트 샘플을 문서에 직접 포함하세요

⚡️ 템플릿 아카이브: 브랜드 가치를 높여줄 10가지 스타일 가이드 템플릿

9. ClickUp™의 브랜드 아이덴티티 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 아이덴티티 템플릿으로 강력한 브랜드 아이덴티티 구축 과정을 간소화하세요

브랜드 자산이 여러 폴더와 드라이브에 흩어져 있으면, 팀원들은 올바른 파일을 찾는 데 시간을 낭비하게 되고 결국 오래된 버전을 사용하게 되는 경우가 많습니다.

ClickUp™의 이 브랜드 아이덴티티 템플릿은 모든 브랜드 아이덴티티 자산과 가이드라인을 체계적으로 정리된 하나의 ClickUp 스페이스에 통합합니다. 브랜드 톤 앤 매너 문서부터 아이콘 팩, 로고에 이르기까지, 이 스페이스를 통해 내부 CMO부터 외부 프리랜서까지 모든 팀원이 동일한 기준으로 작업할 수 있습니다.

🌟 이것이 마음에 드실 이유:

자산 라이브러리 정리: 작업 기능을 활용해 로고, 아이콘, 브랜드 요소를 명확한 명명 규칙과 첨부 파일과 함께 저장하세요

브랜드 보이스 문서: ClickUp 문서를 생성하여 브랜드의 어조, 메시지 가이드라인, 이메일 문안 작성 시 주의사항을 정의하세요.

로고 사용 가이드라인: 일관성을 유지하기 위해 스페이스 규칙, 색상 변형 및 금지된 사용 사례를 문서화하세요

부서 간 가시성: 마케팅, 디자인, 콘텐츠 팀과 스페이스를 공유하여 모든 구성원이 일관된 방향으로 업무를 진행할 수 있도록 하세요

📖 더 읽어보기: 팀에 적합한 프로젝트 관리 소프트웨어 선택 방법

디자인 워크플로우가 원활하지 않으신가요? ClickUp으로 바꿔보세요!

디자인은 이야기의 시작에 불과합니다. 그 이야기가 대상 고객에게 어떻게 전달되느냐는 전적으로 여러분의 인프라에 달려 있습니다.

Figma 이메일 템플릿은 시각적 스토리텔링을 위한 훌륭한 tool이지만, 아무리 훌륭한 디자인이라도 비효율적인 워크플로우 때문에 그 효과가 반감될 수 있습니다.

디자인 파일을 ClickUp의 워크플로우 템플릿과 결합하면, 아이디어 구상부터 실행까지 자연스럽게 이어지는 원활한 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 이 통합 기능을 통해 캠페인 목표, 자산, 타임라인이 항상 동기화되도록 보장합니다. 수동 업데이트에서 벗어나 자동화되고 연결된 생태계로 전환하여 제작 수준을 한 단계 높여보세요.

지금 바로 ClickUp을 무료로 시작하고 직접 확인해 보세요!

Figma 이메일 템플릿에 관한 자주 묻는 질문

네. Figma 파일 링크를 ClickUp 작업에 직접 첨부하거나 ClickUp 문서에서 라이브 프로토타입을 삽입하여 디자인 관련 전체 워크플로우를 한 곳에서 관리하세요.

Figma 이메일 UI 키트는 Figma 내에서 사용할 수 있는 버튼, 헤더, 레이아웃과 같은 시각적 디자인 구성 요소를 제공합니다. ClickUp에 있는 것과 같은 이메일 워크플로우 템플릿은 작업 할당, 승인, 마감일, 캠페인 추적을 포함한 디자인 운영 프로세스를 관리합니다.

ClickUp 대시보드로 맞춤형 보고서를 생성하여 주요 이메일 캠페인 메트릭을 추적하세요. 이메일 서비스 제공자의 성과 보고서를 완료된 캠페인 작업에 첨부하세요. ClickUp Brain을 통해 결과를 요약하고 향후 캠페인을 위한 최적화 제안을 받아보세요.