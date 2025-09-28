2025년 최고의 워크플로우 관리 소프트웨어 25선

일은 마치 엉킨 이어폰을 풀어나가는 것처럼 답답하고 끝이 보이지 않습니다. 특히 반복 작업이 시간과 에너지를 소모할 때는 더욱 그렇습니다.

🧐 알고 계셨나요? 전 세계 직원의 67%가 반복적인 작업에 지나치게 많은 시간을 할애한다고 인정합니다.

하지만 좋은 소식은 워크플로우 관리 소프트웨어가 이를 더 쉽게 만들어 준다는 점입니다.

이 tools들은 프로젝트를 간소화하고, 작업을 자동화하며, 수동 노력을 줄여줍니다. 워크플로우 소프트웨어를 처음 접하시거나 더 적합한 솔루션을 찾고 계시다면, 바로 이곳이 답입니다.

팀의 일 방식을 혁신할 최고의 워크플로우 관리 소프트웨어 25선을 살펴보세요! 🔧

워크플로우 관리 소프트웨어란 무엇인가요?

워크플로우 관리 소프트웨어는 작업을 자동화하고 체계화하며 최적화하여 효율적인 작업 완료됨을 보장하는 디지털 솔루션입니다.

작업 할당과 진행 상황 추적부터 피드백 및 승인 절차 지원에 이르기까지, 워크플로우 관리 tools는 모든 프로젝트에 명확성과 협업 환경을 제공합니다.

이 워크플로우 관리 시스템은 모든 산업 분야나 팀 크기에 맞게 맞춤형으로 설정할 수 있어 매우 다용도로 활용 가능합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원 4명 중 1명은 일 맥락을 구축하기 위해 4개 이상의 tools를 사용합니다. 키 세부사항이 이메일 속에 묻혀 있거나, Slack 스레드에서 확장되어 있거나, 별도의 tool에 문서화되어 있어 팀이 일을 완료하기보다 정보를 찾아 헤매는 데 시간을 낭비하게 만듭니다. ClickUp은 모든 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "일 about 일"에 작별을 고하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다—이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 생산성 한 주를 활용해 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

워크플로우 관리 소프트웨어 사용의 이점

워크플로우 관리 소프트웨어의 장점은 단점보다 훨씬 많습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다:

생산성 향상: 반복 작업을 자동화하고 병목 현상을 제거하여 전략적 사고와 혁신을 위한 소중한 시간을 확보하세요

향상된 협업: 최소한의 수동 개입으로 손쉬운 커뮤니케이션 및 일 시스템을 구축하세요

오류 감소: 모든 수동 프로세스를 자동화하여 인적 오류를 최소화합니다

향상된 가시성: 프로젝트 진행 상황을 실시간으로 파악하고 개선이 필요한 부분을 신속하게 식별하세요

🧐 알고 계셨나요? 비효율적인 워크플로우로 인해 직원의 업무 속도가 저하되면 비즈니스는 연간 최대 130만 달러의 손실을 입을 수 있습니다.

그러니 워크플로우 관리 소프트웨어를 도입하지 않을 이유가 없습니다!

워크플로우 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

다양한 소프트웨어 옵션이 존재하는 만큼, 최적의 솔루션을 선택하는 것은 신중한 고려가 필요합니다. 다음은 고려해야 할 키 요소들입니다:

자동화 기능: 반복적인 프로세스와 작업 할당을 자동화할 수 있어야 합니다

🎥 "워크플로우 자동화"가 실제로 무엇을 의미하는지 궁금하신가요? 이 비디오에서 자동화 tools가 반복적인 작업을 원활한 프로세스로 전환하는 방식을 확인하실 수 있습니다. 이를 통해 팀은 업무 인수인계에 대한 세세한 관리를 중단하고 소프트웨어가 흐름을 관리하도록 할 수 있습니다.

사용자 정의 가능한 대시보드: 워크플로우 최적화를 위해 보기를 맞춤 설정할 수 있어야 합니다 워크플로우 최적화를 위해 보기를 맞춤 설정할 수 있어야 합니다

사용자 친화적 인터페이스: *기술에 익숙하지 않은 직원들도 최소한의 교육만으로 tool을 사용할 수 있도록 보장합니다

통합 기능: 기존 비즈니스 tools와의 호환성을 확인하여 원활한 전환을 보장하세요

분석: 소프트웨어는 프로젝트 진행에 대한 상세한 보고서 및 인사이트를 제공자로 제공해야 합니다

보안: 데이터 보안 및 규정 준수를 최우선으로 고려해야 합니다

💡전문가 팁: 확장성을 최우선으로 고려하고, 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능하며 미래 요구사항에 적응할 수 있는 tool을 선택하세요.

한눈에 보기: 일 효율화를 위한 최고의 워크플로우 소프트웨어 25선

다음은 25가지 tools에 대한 개요입니다:

tool 주요 기능 주요 사용 사례 가격 ClickUp AI 기반 자동화 기능, 15가지 이상의 워크플로우 보기, 내장형 AI 어시스턴트(ClickUp Brain) 자동화, 시각적 계획 수립 및 협업 일 관리를 위한 통합 플랫폼이 필요한 팀 free Forever; *기업 맞춤형 설정 가능 Asana 시각적 작업 추적, 워크플로우 자동화, 270개 이상의 통합 기능* 시각적 작업 관리와 효율적인 커뮤니케이션이 필요한 팀 Free Forever; 유료 플랜은 월 $13.49*부터 시작합니다 Monday 노코드 워크플로우 맞춤형 설정, 프로젝트 인사이트, CRM 및 개발자 tools 맞춤형 워크플로우 및 자원 관리 tools이 필요한 팀 Free Forever; 유료 플랜은 월 $12*부터 시작합니다 ProofHub 올인원 플랫폼, 시간 추적, 맞춤형 워크플로우 통합된 프로젝트 관리 및 협업을 원하는 중소 규모 팀 14일 무료 체험; 유료 플랜은 월 $50부터 시작합니다 ProcessMaker 로우코드 자동화, 지능형 문서 처리, 기업 통합 복잡한 다단계 워크플로우를 자동화하는 중견 비즈니스 데모 이용 가능; 유료 플랜은 월 3,000달러부터 시작합니다 Smartsheet 확장 가능한 뷰 (그리드, 간트, 칸반), 문서 생성, 협업 tools 유연한 워크플로우 형식과 데이터 동기화로 프로젝트를 확장하는 조직 30일 무료 체험; 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다 Wrike 일 인텔리전스 AI, 맞춤형 대시보드, 프로젝트 폴더 계층 구조 복잡한 다기능 프로젝트를 관리하는 기업 14일 무료 체험; 유료 플랜은 월 $10부터 시작합니다 Process Street AI 기반 체크리스트, 조건부 논리, 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿 반복 작업 워크플로우 및 SOP 관리와 양식 통합 기능 14일 무료 체험판; 맞춤형 가격 Hive 내장형 채팅 및 비디오 통화, 대시보드 보기, 작업 의존성 한 곳에서 실시간 협업과 커뮤니케이션이 필요한 Teams Free Forever; 유료 플랜은 월 $1.50*부터 시작합니다 Zapier 7,000개 이상의 통합 기능, 직관적인 자동화 빌더, 사전 구축된 Zaps 여러 타사 앱을 연결하여 워크플로우 자동화 Free Forever; 유료 플랜은 월 $29.99*부터 시작합니다 Kissflow 노코드 맞춤형 앱 빌더, 워크플로우 메트릭, 순환식 작업 할당 개발 리소스 없이 맞춤형 비즈니스 앱 구축 및 프로세스 자동화 무료 체험판; 유료 플랜은 월 1,500달러*부터 시작됩니다 Kintone 맞춤형 앱 빌더, 실시간 협업, 데이터 시각화 맞춤형 요구사항을 위한 노코드 디지털 작업 공간 구축 팀 30일 무료 체험판; 유료 플랜은 월 $16부터 시작합니다 Qntrl 시각적 워크플로우 에디터, 규정 준수 자동화, 맞춤형 역할 및 권한 설정* 복잡한 프로세스를 관리하는 Teams에게 완전한 가시성과 강제력을 제공합니다 무료 체험판; 유료 플랜은 월 20달러*부터 시작합니다 Airtable 스프레드시트-데이터베이스 하이브리드, 맞춤형 작업 공간, 활동 기록 추적* 협업형 시각적 워크플로우를 활용하는 크리에이티브 팀 및 에이전시 Free Forever; 유료 플랜은 월 $24*부터 시작합니다 Trello 간편한 칸반 방식, 버틀러 자동화, 다중 보기 토글 경량화된 시각적 워크플로우를 관리하는 소규모 팀 및 개인 Free Forever; 유료 플랜은 월 $5*부터 시작합니다 Nulab (Backlog) 버그 추적 + 워크플로우, Cacoo 다이어그램, 공유 문서 및 커뮤니케이션* 시각적 협업 tools이 필요한 엔지니어링 및 제품 팀 Free Forever; 유료 플랜은 월 $35*부터 시작합니다 Cflow 드래그 앤 드롭 빌더, 조건 논리, 1,000개 이상의 통합 기능 기존 프로세스를 코드 없는 자동화로 대체하는 팀들 무료 체험판; 유료 플랜은 월 $22*부터 시작합니다 Notion 통합 문서 + 워크플로우, 맞춤형 데이터베이스, 모듈식 설계 한 곳에서 지식 기반을 구축하고 협업 일을 관리하는 Teams Free Forever; 유료 플랜은 월 $12*부터 시작합니다 ProProfs 프로젝트 시간 추적 + 청구, 간트 타임라인, 경비 관리 소규모 팀 및 스타트업의 클라이언트 납품물 및 청구서 관리 Free Forever; 유료 플랜은 월 $49.97*부터 시작합니다 Nintex 드래그 앤 드롭 자동화, 디지털 서명, 클라우드 워크플로우 빌더 문서 중심 프로세스를 자동화하는 중견 및 대기업 데모 제공 가능; 맞춤형 가격 책정 Pipefy 노코드 빌더, 조건부 워크플로우, HR/IT 템플릿 운영 팀이 조달, 온보딩, 티켓팅을 자동화합니다 Free Forever; 맞춤형 가격* Miro 실시간 화이트보드, AI 요약하다, 협업 캔버스 워크숍 및 플랜 과정에서 원격 및 크로스-기능 팀이 시각적으로 협업합니다 Free Forever; 유료 플랜은 월 $8*부터 시작합니다 Next Matter 3,000개 이상의 통합 기능, 시간 추적, 분석 대시보드 운영 및 법무 팀을 위한 규정 준수 및 보안 자동화가 필요한 기업 무료 체험판; 월 $625 + 사용자별 요금*부터 시작 beSlick 가이드형 워크플로우 템플릿, 감사 추적, 모바일 친화적 UI 규제 산업 분야의 Teams은 규정 준수 워크플로우와 문서화가 필요합니다 14일 무료 체험; 유료 플랜은 월 $16부터 시작합니다 Bynder 중앙 집중식 DAM, AI 기반 자산 태그, 승인 워크플로우 디지털 자산, 크리에이티브 검토 및 규정 준수를 관리하는 마케팅 및 브랜드 팀 데모 제공 가능; 맞춤형 가격 책정

최고의 워크플로우 관리 소프트웨어 25선

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

필요에 맞는 최고의 워크플로우 관리 앱 목록에서 선택하세요.

1. ClickUp (맞춤형 워크플로우 생성 및 협업형 프로젝트 관리에 최적)

ClickUp을 무료로 체험해 보세요! ClickUp으로 팀워크를 간소화하고 모든 유형의 효율적인 워크플로우를 구축하세요

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp은 앱 간 일을 하나의 협업 플랫폼으로 통합하는 노코드 워크플로우 자동화 솔루션을 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: 94%의 비즈니스가 이미 관리 시스템을 통해 워크플로우를 디지털화하고 있습니다.

✨ ClickUp 자동화로 워크플로우를 자동화하세요

ClickUp 자동화는 지루한 수동 프로세스를 자동으로 실행되는 원활한 워크플로우로 전환합니다.

ClickUp 자동화로 알림과 리마인더를 손쉽게 트리거하세요

맞춤형 트리거와 액션을 설정함으로써 팀은 반복 일에 소요되는 시간을 줄이면서도 누락 없이 업무를 처리할 수 있습니다. 간단한 상태 변경부터 복잡한 다단계 워크플로우까지, ClickUp은 코딩 지식 없이도 팀의 고유한 프로세스에 유연하게 적응합니다.

ClickUp의 차별점은 전체 작업 공간에 걸쳐 자동화 규칙을 유연하게 생성할 수 있다는 점입니다. 마감일이나 상태 변경과 같은 트리거에 따라 작업을 자동 할당하고, 필드를 업데이트하며, 알림을 전송하고, 새 작업을 생성하는 워크플로우를 구축할 수 있어 수동 작업 감소와 함께 일관된 프로세스를 보장합니다.

키 워크플로우 자동화 기능:

업무량, 전문성 또는 순환 일정에 따라 팀 회원에게 자동으로 작업을 할당하세요

특정 기준에 따라 다양한 작업을 트리거하는 조건 워크플로우 생성

표준화된 프로세스를 위한 사전 입력된 템플릿으로 반복 작업을 설정하세요

조건이 충족되면 프로젝트 간 작업 이동 및 상태 업데이트

중요한 마일스톤에 도달했을 때 이해관계자에게 맞춤형 알림을 전송하세요

👀 나만의 방식으로 일을 관리하는 ClickUp 보기를 살펴보세요

시각적 보드부터 타임라인 기반 계획까지, ClickUp은 작업을 추적하고 관리할 수 있는 다양한 보기를 제공합니다:

ClickUp의 15가지 이상의 보기는 모든 팀을 위한 완벽한 솔루션을 조직에 제공합니다

집중적인 작업 추적을 위한 목록 보기

시각적 진행 관리를 위한 보드 보기(칸반)

타임라인 및 의존성을 위한 간트 차트 보기

한눈에 스케줄링을 위한 달력 보기

스프레드시트 스타일 플랜을 위한 테이블 보기

팀 업무량 관리를 위한 박스 보기

프로젝트 스타일에 맞춰 언제든지 보기 모드를 전환하세요.

🧠 ClickUp Brain으로 한 발 앞서 나가세요

ClickUp Brain은 작업, 문서, 담당자에 대한 AI 기반 진행 상황 업데이트 및 상태 보고서를 제공합니다. AI의 지원을 통해 회의 횟수를 줄이고, 신속한 요약 및 자동화된 작업을 통해 시간을 절약하며 집중력을 유지할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 활용하여 작업, 채팅, 회의 노트의 프로세스를 요약하다

clickUp 마인드 맵으로 아이디어를 시각화하세요

복잡한 워크플로우? 문제없습니다. ClickUp 마인드 맵으로 큰 아이디어를 세분화하고 워크플로우 다이어그램을 생성한 후 즉시 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

ClickUp 마인드 맵으로 복잡한 프로젝트를 시각화하고 아이디어를 브레인스토밍하며 작업을 연결하세요

🧩 ClickUp 화이트보드로 시각적으로 협업하세요

물리적 화이트보드 회의는 기억도 안 나고 지겹지 않나요? ClickUp 화이트보드를 사용하면 실시간 브레인스토밍, 문서 삽입, 작업 직접 연결이 가능해 아이디어를 언제 어디서나 접근할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드로 대화형 브레인스토밍, 실시간 협업 및 피드백을 통해 아이디어를 현실로 만들어 보세요

📝 어디서부터 시작해야 할지 모르시나요? ClickUp의 워크플로우 템플릿을 활용하세요

마케팅, 엔지니어링, 인사, 운영 등 다양한 분야에 맞춰 설계된 100개 이상의 즉시 사용 가능한 워크플로우 템플릿으로 어떤 프로세스든 즉시 시작하세요. 각 템플릿을 정확한 프로세스에 맞게 맞춤형으로 변경할 수 있어 처음부터 새로 구축할 필요가 없습니다.

한 가지 예시로 프로세스 플로우 차트 템플릿이 있습니다. 각 단계를 시각화하고 의사 결정 지점을 간소화하며 팀 간 업무 인계를 단순화하는 데 도움이 됩니다. 어떤 산업이나 워크플로우에도 유연하게 적용할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

작업 공간, 스페이스, 폴더, 목록, 작업의 계층 구조를 활용하여 워크플로우를 체계적으로 구성하세요

100개 이상의 사전 구축된 워크플로우 자동화 중에서 선택하여 맞춤형 작업 할당, 댓글 게시 등을 수행하세요

ClickUp 대시보드로 진행 상황을 추적하고, 성과를 모니터링하며, 병목 현상을 파악하세요

프로세스에 맞춤화된 트리거, 조건, 액션으로 완전히 맞춤형 자동화 구축

조건부 논리를 설정하여 특정 기준이 충족될 때만 자동화가 실행되도록 하세요

지속적인 워크플로우를 위한 ClickUp 반복 작업 생성을 자동화하세요

ClickUp Forms를 활용하여 양식 제출 내용을 기반으로 작업을 자동 생성 및 할당하세요

감사 로그 및 자동화 이력을 통해 자동화 활동을 추적하여 투명성을 확보하세요

강력한 암호화, 접근 제어 및 SOC 2 인증으로 보안을 최우선으로 하십시오

Slack, GitHub, Dropbox 등 1,000개 이상의 앱과 통합하세요

ClickUp의 한도

다양한 기능과 맞춤형 설정이 가능하지만, 일부 사용자는 학습 곡선을 경험할 수 있습니다

모바일 버전은 (아직!) 데스크탑의 모든 기능을 제공하지 않습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰:

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

ClickUp은 프로젝트 관리의 다용도성과 올인원 접근 방식으로 탁월합니다. 우리 조직에서 가장 자주 사용하는 앱이 되었습니다. 작업 관리, 문서 생성, 시간 추적, 목표, 협업 도구를 하나의 통합 인터페이스에 모아 구현의 용이성을 제공합니다. 맞춤형 보기와 상태부터 자동화 및 대시보드에 이르기까지 맞춤 설정 옵션이 특히 뛰어납니다. 확장성이 뛰어나 개인, 소규모 팀, 대규모 조직 모두에 적합합니다. 인터페이스는 세련되었으며, 반복 작업, 다양한 tools와의 연동, 모두 보기 같은 기능들은 워크플로우 관리 효율을 극대화합니다.

ClickUp은 프로젝트 관리의 다용성과 올인원 접근 방식으로 탁월합니다. 우리 조직에서 가장 자주 사용하는 앱이 되었습니다. 작업 관리, 문서 생성, 시간 추적, 목표, 협업 도구를 하나의 통합 인터페이스에 모아 구현의 용이성을 제공합니다. 맞춤형 보기와 상태부터 자동화 및 대시보드에 이르기까지 맞춤 설정 옵션이 특히 뛰어납니다. 확장성이 뛰어나 개인, 소규모 팀, 대규모 조직 모두에 적합합니다. 인터페이스는 세련되었으며, 반복 작업, 다양한 tools와의 연동, 모두 보기 같은 기능들은 워크플로우 관리 효율을 극대화합니다.

💡 전문가 팁: 일일 스탠드업 회의 알림이나 작업 배정과 같은 위험도가 낮고 빈도가 높은 작업을 자동화하는 것부터 시작하세요. 이는 자동화 시스템에 대한 신뢰를 쌓는 가장 쉬운 방법입니다.

2. Asana (워크플로우 시각화 및 명확화 측면에서 최고)

via Asana

Asana는 프로젝트 관리자의 필수 도구 상자입니다. 그 기능들은 팀이 효율적으로 협업하고, 조직화하며, 프로젝트를 완료하는 데 도움을 줍니다.

혁신적인 일 그래프 데이터 모델과 작업 할당, 프로젝트 추적, 맞춤형 보기를 비롯한 다양한 기능을 통해 Asana는 모든 프로젝트가 시작부터 끝까지 원활하게 진행되도록 보장합니다.

Asana의 주요 기능

팀의 요구에 맞게 목록, 달력, 간트 차트, 칸반 보드 등 다양한 보기 중에서 선택하세요

반복적인 작업을 자동화하고 시간을 절약하는 AI 워크플로우 자동화로 전략적 계획에 집중하세요

Google Workspace, Microsoft Teams, Slack 등 270개 이상의 앱과 손쉽게 연결하세요

Asana의 한도점

작업은 한 번에 한 사람에게만 할당할 수 있습니다

Asana AI는 무료 사용자에게 제공되지 않습니다

Asana 가격 정책

개인용: Free Forever

스타터: 월 $13.49/사용자당

고급: $30.49/월(사용자당)

기업: 맞춤형 가격

기업+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰:

G2: 4.4/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Asana에 대해 말하는 것

Asana에 대한 이 G2 리뷰어의 의견을 읽어보세요

사용법이 간편하며, 간단한 tools를 활용하거나 더 복잡하게 구성할 수 있습니다. 심지어 프로젝트별로 제어 기능도 존재합니다. 일부는 단순할 수 있고, 일부는 복잡할 수 있습니다. 또한 여러 팀 프로젝트를 한눈에 확인할 수 있는 대시보드도 마음에 듭니다.

사용법이 간편하며, 간단한 tools를 활용하거나 더 복잡하게 구성할 수 있습니다. 심지어 프로젝트별로 제어 기능도 존재합니다. 일부는 단순할 수 있고, 일부는 복잡할 수 있습니다. 또한 여러 팀 프로젝트를 한눈에 확인할 수 있는 대시보드도 마음에 듭니다.

🎉 재미있는 사실: "워크플로우"라는 용어는 1900년대 초 제조업에서 처음 사용되었으며, 이제는 소프트웨어 팀이 더 빠르게 제품을 출시하고 마케터가 론칭을 플랜하는 데 도움을 주고 있습니다. 컨베이어 벨트 시대에서 정말 먼 길을 왔습니다.

3. Monday (고도로 맞춤화 가능한 워크플로우 생성 최적)

팀 워크플로우를 간소화하고 명확한 프로젝트 인사이트를 제공하는 강력한 작업 공간이 필요하신가요? monday.com이 해결해 드립니다.

가장 뛰어난 기능 중 하나는 코드 없이도 맞춤형이 가능하다는 점입니다. 팀은 코딩 없이도 워크플로우를 자신들의 정확한 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

또한 monday.com은 강력한 자원 관리 tools와 Monday CRM, Monday Dev 같은 전문 솔루션을 제공하여 모든 유형의 비즈니스에 완벽하게 부합합니다.

monday.com 주요 기능

간트 차트, 업무량 관리 및 실시간 인사이트로 진행 상황을 추적하세요

작업 할당 및 이메일 후속 조치와 같은 반복적인 작업을 자동화하세요

200개 이상의 앱과 연결하여 다양한 워크플로우를 간소화하세요

monday.com의 한도

초보자에게는 가파른 학습 곡선

일부 사용자에게는 플랫폼 디자인이 복잡해 보일 수 있습니다

monday.com 가격 정책

*free Forever

기본: 사용자당 월 $12

표준: 사용자당 월 $14

Pro: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

monday.com 평가 및 리뷰:

G2: 4.7/5 (12,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 monday.com에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 monday.com에 대해 남긴 의견은 다음과 같습니다:

저는 몇 달 동안 monday 일 관리 솔루션을 사용해 왔는데, 우리 팀에 있어 게임 체인저 역할을 했습니다. 이 플랫폼은 놀라울 정도로 사용자 친화적이며, 우리가 상상조차 못했던 방식으로 워크플로우를 간소화하는 데 도움을 주었습니다.

저는 몇 달 동안 monday 일 관리 솔루션을 사용해 왔는데, 우리 팀에 진정한 변화를 가져왔습니다. 이 플랫폼은 놀라울 정도로 사용자 친화적이며, 우리가 상상조차 못했던 방식으로 워크플로우를 간소화하는 데 큰 도움이 되었습니다.

4. ProofHub (종합적인 프로젝트 관리 및 팀 협업에 최적)

via ProofHub

ProofHub는 사일로를 해소하고 커뮤니케이션을 중앙화하며, 흩어진 작업을 효율적인 성공 사례로 전환하는 올인원 플랫폼입니다.

ProofHub는 작업 관리, 시간 추적 및 협업 tools를 통합하여 프로젝트 혼란을 전략적 실행으로 전환합니다.

ProofHub의 주요 기능

진행 상황을 추적하고 프로젝트 성과를 평가하기 위한 키 마일스톤을 정의하세요

내장된 시간 추적 기능으로 팀 성과를 모니터링하세요

맞춤형 워크플로우로 승인을 간소화하세요

ProofHub의 한도

필수 플랜에는 권한 관리와 같은 한도의 관리자 기능이 포함됩니다

온라인에서만 일합니다

ProofHub 가격 정책

14일 무료 체험판

에센셜: 월 50달러

완벽한 제어: 월 $99

ProofHub 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 ProofHub에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 ProofHub에 대해 이렇게 말했습니다:

ProofHub에서 가장 마음에 드는 점은 콘텐츠 마케팅의 다양한 측면을 관리하는 방식을 간소화한다는 것입니다. 콘텐츠 생성부터 협업과 교정까지 모든 것을 한 곳에서 처리할 수 있기 때문입니다. 캠페인 목표를 확정하면 '토론' 게시판을 활용해 플랜을 문서화하고 실시간으로 조정합니다. '보드' 보기를 통해 맞춤형 워크플로우를 생성하고 작업을 관리할 수 있는 기능이 특히 마음에 듭니다.

ProofHub에서 가장 마음에 드는 점은 콘텐츠 마케팅의 다양한 측면을 관리하는 방식을 간소화한다는 것입니다. 콘텐츠 생성부터 협업과 교정까지 모든 것을 한 곳에서 처리할 수 있기 때문입니다. 캠페인 목표를 확정하면 '토론' 게시판을 활용해 플랜을 문서화하고 실시간으로 조정합니다. '보드' 보기를 통해 맞춤형 워크플로우를 생성하고 작업을 관리할 수 있는 기능이 특히 마음에 듭니다.

💡 전문가 팁: 팀이 끊임없이 "후속 조치를 취하고" 있다면, 이는 워크플로우에 가시성이 부족하다는 신호입니다. 작업이 담당자를 기다릴 때 자동화 기능을 활용해 이해관계자에게 알림을 보내세요.

5. ProcessMaker (중견 비즈니스를 위한 복잡한 워크플로우 간소화에 최적)

via ProcessMaker

ProcessMaker는 복잡한 워크플로우를 자동화하고 간소화하여 수동 작업의 번거로움을 없애줍니다.

직관적인 로우코드 환경과 드래그 앤 드롭 인터페이스로 워크플로우 설계, 양식 디지털화, 작업 관리가 쉬워집니다.

복잡한 워크플로우 자동화를 원하는 중견 비즈니스, IT 리더, 기업 아키텍트, 소프트웨어 엔지니어에게 이상적입니다.

ProcessMaker의 주요 기능

직관적인 AI 기반 tools로 워크플로우를 설계하고 양식 생성을 자동화하세요

Salesforce, SAP, Microsoft Dynamics 365와 같은 통합을 통해 데이터 사일로를 해소하세요

인텔리전트 문서 처리(IDP)를 통해 청구서, 계약서, 양식 등 다양한 문서 유형의 데이터를 추출, 분석 및 처리하세요

ProcessMaker의 한도

고급 맞춤형 설정에는 PHP 또는 JavaScript에 대한 지식이 필요합니다

양식 작성 tools는 맞춤형 옵션의 한도를 제공합니다

ProcessMaker 가격 정책

요청 시 데모 제공 가능

표준: 월 3,000달러

프로페셔널: 맞춤형 가격

기업: 맞춤형 가격

ProcessMaker 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (170개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 ProofHub에 대해 말하는 것

ProcessMaker에 대한 G2 리뷰어의 의견을 읽어보세요:

ProcessMaker는 사용이 유연합니다. 구축 중인 프로세스를 검증하기 위한 테스트 실행 기능을 제공합니다. 원하는 만큼 프로세스를 구축하고 실행할 수 있습니다.

ProcessMaker는 사용이 유연합니다. 플랫폼은 구축 중인 프로세스를 확인하기 위한 테스트 실행 기능을 갖추고 있습니다. 원하는 만큼 프로세스를 구축하고 실행할 수 있습니다.

6. Smartsheet (확장 가능한 워크플로우 생성 및 손쉬운 협업에 최적)

via Smartsheet

워크플로우를 간편하게 관리할 방법을 찾고 있다면, Smartsheet가 바로 그 해답입니다. 맞춤형 보기로 데이터를 체계적으로 정리하고, 반복 작업을 자동화하며, 문서 생성 tool을 활용해 전문적인 문서를 제작할 수 있습니다.

확장 가능한 설계와 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 Smartsheet로 워크플로우를 최적화하고, 협업하며, 작업을 효과적으로 관리하세요.

Smartsheet의 주요 기능

그리드, 간트 차트 또는 칸반 형식으로 작업을 구성하고 시각화하여 명확성을 높이세요

문서를 손쉽게 생성하고 관리하며, 계약서에는 DocuSign과 연동하세요

Smartsheet와 외부 시스템 간 데이터를 손쉽게 가져오고 내보내며 워크플로우를 최신 상태로 유지하세요

Smartsheet의 한도

작업에 대한 제한된 시간 추적 기능

고급 자동화는 예상보다 더 많은 수동 일이 필요할 수 있습니다

Smartsheet 가격 정책

30일 무료 체험판

Pro: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

고급 일 관리: 맞춤형 가격 책정

Smartsheet 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (18,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 말하는 Smartsheet에 대한 평가

G2 리뷰어가 Smartsheet에 대해 남긴 의견은 다음과 같습니다:

Smartsheet는 초보자도 쉽게 사용할 수 있으며 기본 그리드, 보고, 심지어 고급 대시보드까지 설정하기가 매우 간편합니다. 복잡하게 구성할 수도 있지만, 프로그래밍 배경이 없어도 Smartsheet를 효과적으로 일할 수 있습니다.

스마트시트는 초보자도 쉽게 사용할 수 있으며 기본 그리드, 보고서, 심지어 고급 대시보드까지 설정하기 매우 간편합니다. 복잡하게 구성할 수도 있지만, 프로그래밍 배경이 없어도 Smartsheet를 통해 일을 효과적으로 할 수 있습니다.

7. Wrike (복수의 이해관계자가 참여하는 복잡한 프로젝트 관리에 최적)

via Wrike

중앙 집중식 작업 관리와 강력한 협업 tools를 갖춘 Wrike는 복잡한 부서 간 프로젝트를 처리하는 팀에 이상적입니다. 무제한 폴더, 프로젝트, 작업 및 하위 작업을 생성할 수 있으며, 명확한 담당자 가시성을 통해 책임을 손쉽게 추적할 수 있습니다.

Wrike의 핵심 기능인 Work Intelligence는 AI를 활용해 작업을 간소화하고 결과를 예측하며 더 스마트한 의사 결정을 가능하게 합니다.

Wrike의 주요 기능

맞춤형 대시보드로 실시간 인사이트를 확보하여 팀이 우선순위에 집중할 수 있도록 지원하세요

반복 작업을 자동화하고 워크플로우를 최적화하여 효율성을 높이고 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다. Work Intelligence AI로 구현하세요

Wrike의 한도

통합 설정은 때때로 복잡할 수 있습니다

일부 데스크톱 기능은 모바일 앱에서 사용할 수 없습니다

Wrike 가격 정책

14일 무료 체험판

팀: 사용자당 월 $10

비즈니스: 사용자당 월 $25

기업: 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 책정

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.2/5 (3,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (2,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Wrike에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 Wrike에 대해 남긴 평가:

일정 관리와 자원 배분부터 정확한 보고까지 팀의 모든 요구를 충족하는 유용한 PM tool입니다. 매일 사용하며 통합도 매우 쉬웠습니다. 고객 지원은 항상 이용 가능합니다

일정 관리와 자원 배분부터 정확한 보고까지 팀의 모든 요구를 충족하는 유용한 PM tool입니다. 매일 사용하며 통합도 매우 쉬웠습니다. 고객 지원은 항상 이용 가능합니다

🎉 재미있는 사실: ClickUp에서는 자동화, 템플릿, 할당된 댓글을 결합하여 반복 작업 주기를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 사람의 개입 없이도 알림을 보내고, 작업을 할당하며, 진행 상황을 기록할 수 있습니다.

8. Process Street (AI 기반 효율성으로 워크플로우 생성하기에 최적)

via Process Street

process Street는 반복적인 워크플로우 관리를 위한 간단하면서도 강력한 tool입니다. * 프로세스 체크리스트 생성, 승인 자동화, 조건 논리 활용을 지원합니다.

작업 할당, 승인, 공유 활동 피드를 갖춘 Process Street로 팀이 유기적으로 협업하세요. 즐겨찾기 tools를 통합하여 매끄럽고 일관된 워크플로우 경험을 창출하십시오.

Process Street의 주요 기능

조건부 논리를 활용하여 특정 조건에 동적으로 대응함으로써 복잡한 프로세스를 간소화하세요

워크플로우에 손쉽게 통합되는 양식으로 데이터를 효율적으로 수집하고 관리하세요

템플릿 라이브러리에서 맞춤형 프로세스 체크리스트 및 표준 운용 절차 (SOP)를 생성하고 여러 작업 공간에 적용하세요

Process Street의 한도

복잡한 워크플로우에는 체크리스트 중심 접근법이 효과적이지 않을 수 있습니다

실시간 진행 추적 기능 부족

Process Street 가격 정책

14일 무료 체험판

스타트업 : 맞춤형 가격

Pro : 맞춤형 가격 정책

기업: 맞춤형 가격

Process Street 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Process Street에 대해 말하는 것

Process Street에 대한 G2 리뷰어의 의견을 읽어보세요:

이 tool은 최종 사용자에게 매우 사용자 친화적인 경험을 제공하며, 설문조사, 데이터 및 자산 수집, 온보딩 등 다양한 유형의 프로세스를 구현할 수 있는 옵션을 제공합니다. 흐름 성능에 대한 상태 및 데이터를 볼 수 있는 기능은 정말 훌륭합니다. 또한 파워앱스 및 기타 tools과의 연결 기능도 매우 우수합니다. 마지막으로, 지원팀의 고객 서비스 역시 정말 훌륭합니다.

이 tool은 최종 사용자에게 매우 사용자 친화적인 경험을 제공하며, 다양한 유형의 프로세스(예: 설문조사, 데이터 및 자산 수집, 온보딩 등)를 구현할 수 있는 옵션을 제공합니다. 흐름 성능에 대한 상태 및 데이터를 보기 위한 기능은 정말 훌륭합니다. 또한 파워앱스 및 기타 tools과의 연결 기능도 매우 우수합니다. 마지막으로, 지원팀의 고객 지원 역시 정말 훌륭합니다.

9. Hive (간편한 커뮤니케이션과 프로젝트 실행에 최적)

via Hive

내장된 채팅, 영상 통화, 공유 캘린더를 상상해 보세요. 바로 Hive입니다. 모두가 같은 페이지에 있도록 합니다. Hive는 단순한 워크플로우 관리 tool이 아닙니다. 팀을 하나로 모으고 업무를 완수하는 커뮤니케이션 hub입니다.

작업 관리, 프로젝트 추적 및 통합 기능을 통해 워크플로를 간소화하고 실시간 협업을 강화합니다. 그 결과? 원활한 커뮤니케이션과 신속한 실행이 가능해집니다. Hive의 주요 기능

마감일, 우선순위, 작업 의존성 등의 기능을 통해 작업을 쉽게 생성, 할당 및 추적하세요

사용자 정의 가능한 대시보드로 팀의 진행 상황에 대한 실시간 개요를 얻으세요

Google Workspace, Slack, Trello 등 인기 tools와 연결하여 워크플로우를 중앙 집중화하세요

하이브의 한도

AI 어시스턴트 및 간트 차트와 같은 고급 기능은 유료 플랜에서만 이용 가능합니다

다양한 맞춤형 설정 옵션으로 인해 설정 시간이 길어질 수 있습니다

Hive 가격 정책

*free Forever

스타터: 월 1.50달러/사용자당

Teams: 사용자당 월 $5

기업: 맞춤형 가격

Hive 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (550개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Hive에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 Hive에 대해 남긴 의견은 다음과 같습니다:

Hive는 협업이 가능하고 유연하며 자동화 친화적인 프로젝트 관리 tool을 원하는 팀에게 최적입니다. 성장에 따라 확장 가능하며, 명확한 커뮤니케이션과 작업 가시성에 의존하는 원격 팀, 마케팅 부서, 크로스 기능 팀에게 특히 사랑받고 있습니다.

Hive는 성장에 따라 확장 가능한 협업적이고 유연하며 자동화 친화적인 프로젝트 관리 tool을 원하는 팀에 최적입니다. 특히 명확한 커뮤니케이션과 작업 가시성에 의존하는 원격 팀, 마케팅 부서, 크로스 기능 팀에게 사랑받고 있습니다.

10. Zapier (앱 연결 및 워크플로우 자동화에 최적)

zapier를 통해

Zapier는 여러분이 즐겨찾는 모든 앱을 한곳에서 연결하여, 몇 번의 클릭만으로 'Zaps'라고 불리는 워크플로우를 자동화할 수 있게 해줍니다.

CRM에 신규 리드 추가부터 작업 기한 초과 시 트리거된 Slack 알림 발송까지 모든 것을 자동화하세요. 방대한 생태계에 7,000개 이상의 앱을 보유한 Zapier는 사용 중인 거의 모든 tool과 연동됩니다.

Zapier의 주요 기능

직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스로 손쉽게 Zaps를 구축하세요

트리거와 액션을 시각적으로 설정하고 대부분의 작업을 자동화하세요

사전 구축된 Zaps로 빠르게 시작하고, AI 기능을 활용하여 대화를 요약하거나 데이터 인사이트를 추출하세요

Zapier의 한도

복잡한 자동화 생성에는 신규 사용자에게 학습 곡선이 있을 수 있습니다

고급 기능은 유료 구독이 필요하며, 소규모 팀에는 적합하지 않을 수 있습니다

Zapier 가격 정책

*free Forever

프로페셔널: 월 $29.99

팀: $103. 5/월

기업: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

Zapier에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰어가 Zapier에 대해 이렇게 말했습니다:

*저는 몇 년째 워드프레스에서 다른 애플리케이션을 통합하기 위해 Zapier를 사용해 왔습니다. Zapier의 가장 큰 장점은 사용 편의성입니다. 특히 코딩 기술이 없어도 'Zaps'(자동화된 워크플로우) 설정이 직관적이고 간단하다는 점이 마음에 듭니다

*저는 몇 년째 워드프레스에서 다른 애플리케이션을 통합하기 위해 Zapier를 사용해 왔습니다. Zapier의 가장 큰 장점은 사용 편의성입니다. 특히 코딩 기술이 없어도 'Zaps'(자동화된 워크플로우) 설정이 직관적이고 간단하다는 점이 마음에 듭니다

11. Kissflow (코드 없이 맞춤형 비즈니스 앱 구축에 최적)

via Kissflow

팀원들이 시민 개발자로 변신할 수 있다면 어떨까요? Kissflow의 직관적인 노코드 앱 빌더로 그 꿈이 현실이 됩니다!

드래그 앤 드롭 기능으로 누구나 맞춤형 애플리케이션을 생성하고 프로세스를 자동화하여 비즈니스 절차를 간소화할 수 있습니다. 복잡한 코드나 IT 자원 의존 없이도 가능합니다.

Kissflow의 주요 기능

단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 특정 요구사항에 맞춤화된 애플리케이션을 구축하세요

개별 담당자, 다수 담당자 또는 부서에 작업을 할당하세요. 라운드 로빈 방식이나 고정 마감일과 같은 유연한 옵션을 활용할 수 있습니다

내장된 메트릭과 사전 구축된 보고서로 워크플로우 효율성을 측정하고 진행을 추적하세요

Kissflow의 한도

소규모 비즈니스에게는 비용이 부담스러울 수 있습니다

다른 플랫폼과의 통합의 한도

Kissflow 가격 정책

무료 체험판 제공

기본: 월 1,500달러

기업: 맞춤형 가격

Kissflow 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (550개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 1/5 (60개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Kissflow에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 Kissflow에 대해 남긴 의견을 읽어보세요:

KissFlow의 가장 큰 장점은 모든 양식과 문서를 자동화할 수 있다는 점입니다. 직원들이 진행을 추적할 수 있어 책임성을 확보하고 사용이 간편합니다. 통합 및 구현이 매우 쉬웠습니다.

KissFlow의 가장 큰 장점은 모든 양식과 문서를 자동화할 수 있다는 점입니다. 직원들이 진행을 추적할 수 있어 책임성을 보장하고 사용이 간편합니다. 통합 및 구현이 매우 쉬웠습니다.

12. Kintone (이상적인 디지털 작업 공간을 위한 맞춤형 앱 구축에 최적)

via Kintone

복잡한 스프레드시트와 일반적인 tools은 잊으세요—Kintone으로 귀사의 고유한 요구사항에 맞춘 맞춤형 애플리케이션을 제작하세요. 팀을 위한 완벽한 노코드 디지털 작업 공간을 구축하세요!

고객 지원 티켓 관리부터 재고 추적, 인사 프로세스 구성, 프로젝트 관리에 이르기까지 Kintone은 더 열심히 일하는 것이 아니라 더 스마트하게 일하는 데 필요한 정확한 tools를 구축할 수 있게 해줍니다.

Kintone 주요 기능

데이터베이스를 설계하고, 워크플로우를 구축하며, 팀의 요구에 맞게 보기를 맞춤형으로 설정하세요

앱 내 댓글, @멘션, 실시간 알림을 통해 팀과 협업하세요

데이터의 실시간 시각화를 제공하는 맞춤형 차트와 그래프로 가치 있는 통찰력을 얻으세요

Kintone의 한도

앱당 50,000개 레코드, 양식당 150개 필드로 한도입니다

소프트웨어를 살펴보는 데 시간이 걸릴 수 있습니다

Kintone 가격 정책

30일 무료 체험판

프로페셔널: 사용자당 월 $16

맞춤형: *월 $20/사용자

Kintone 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Kintone에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 Kintone에 대해 남긴 의견은 다음과 같습니다:

Kintone은 저희 팀의 전환을 위한 탁월한 플랫폼이었습니다. 앱의 체계적인 구성, 각 앱 내에서의 유연한 맞춤 설정 기능, 그리고 무엇보다도 설정 과정 전반에 걸쳐 제공받은 뛰어난 고객 서비스에 감사드립니다. 지원팀은 저희의 온보딩 경험을 원활하게 만들어 주었으며, 이는 플랫폼에 대한 저희의 신뢰를 더욱 공고히 했습니다.

Kintone은 우리 팀의 전환을 위한 탁월한 플랫폼이었습니다. 앱의 체계적인 구성, 각 앱 내에서의 유연한 맞춤 설정, 그리고 무엇보다도 설정 과정 전반에 걸쳐 제공받은 뛰어난 고객 서비스에 감사드립니다. 지원팀은 우리의 온보딩 경험을 원활하게 만들어 플랫폼에 대한 신뢰를 더욱 공고히 해주었습니다.

13. Qntrl (완료한 가시성과 제어 기능을 갖춘 복잡한 워크플로우 관리에 최적)

via Qntrl

Qntrl은 비즈니스 프로세스를 통제할 수 있도록 지원하며, 작업을 체계화하고 워크플로우를 자동화하며 협업을 개선하는 중앙 집중식 플랫폼을 제공합니다.

드래그 앤 드롭 인터페이스로 모든 것을 시각화하고, 규정 준수 점검을 자동화하며, 단일 hub에서 요청을 관리하세요. 보고 및 분석 기능을 통해 성과를 측정하고 워크플로우를 효과적으로 최적화할 수 있습니다.

Qntrl의 주요 기능

사용자 정의 가능한 보기와 실시간 업데이트로 전체 워크플로우를 시각화하세요

자동화된 프로세스 점검 및 정책 시행으로 표준 준수를 보장하세요

데이터 접근, 업데이트 및 피드백을 워크플로우에 직접 통합하여 커뮤니케이션 장벽을 허물어보세요

Qntrl의 한도

한도 있는 맞춤형 옵션

모바일 환경이 충분히 좋지 않을 수 있습니다

Qntrl 가격 정책

무료 체험판 제공*

표준: 월 20달러

기업: *월 40달러

맞춤형: 맞춤형 가격

Qntrl 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (25개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

Qntrl에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰어가 Qntrl에 대해 이렇게 말했습니다:

자바스크립트 기반의 맞춤형 스크립트를 생성할 수 있습니다. 특정 담당자 배정, 역할/팀별 배정, 사용자 정의 기능으로 자동화하는 등 다양한 옵션이 제공됩니다.

자바스크립트 기반의 맞춤형 스크립트를 생성할 수 있습니다. 특정 담당자 배정, 특정 역할 또는 팀 배정, 맞춤형 기능으로 자동화하는 등 다양한 옵션이 제공됩니다.

14. Airtable (스프레드시트 스타일 협업 워크플로우에 최적)

via Airtable

스프레드시트의 간편함과 데이터베이스의 강력한 기능을 결합한 Airtable은 그 자체로 인기 있는 tool입니다.

Airtable은 단순한 스프레드시트 플랫폼을 넘어 맞춤형 프로젝트 관리 워크플로우를 구축할 수 있게 합니다. 맞춤형 워크플로우 설계, 프로젝트 관리, 데이터 정리, 팀과의 실시간 협업까지—모든 작업을 한 곳에서 수행하세요.

Airtable의 주요 기능

Airtable의 코빌더 기능으로 완벽한 작업 공간을 구축하세요

칸반 보드, 달력 등 다양한 도구 중에서 선택하여 팀의 일 방식에 가장 적합한 방식으로 프로젝트를 시각화하세요

효과적인 협업을 위해 작업을 할당하고, 프로젝트 상태 공유, 활동 기록 관리를 수행하세요

Airtable의 한도

복잡한 데이터 분석 및 보고에는 충분하지 않을 수 있습니다

고급 기능은 유료 플랜에서만 이용 가능합니다

Airtable 가격 정책

*free Forever

팀: 사용자당 월 $24

비즈니스: 사용자당 월 $54

기업 규모: *맞춤형 가격 정책

Airtable 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (2,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Airtable에 대해 말하는 것

Capterra 리뷰어의 Airtable에 대한 의견을 읽어보세요:

전반적으로 Airtable은 단순성과 강력한 기능 사이의 탁월한 균형을 제공하여 프로젝트 관리, 데이터 정리, 워크플로우 간소화에 최적의 선택입니다. 직관적인 디자인과 맞춤형 옵션으로 개인 및 팀 모두에게 사용자 친화적입니다.

전반적으로 Airtable은 단순성과 강력한 기능 사이의 탁월한 균형을 제공하여 프로젝트 관리, 데이터 정리, 워크플로우 간소화에 최적의 선택입니다. 직관적인 디자인과 맞춤 설정 옵션으로 개인 및 팀 모두에게 사용자 친화적입니다.

🧐 알고 계셨나요? 권한 기반 워크플로는 재무 승인 작업이 디자인 팀 전체에 가시성이 주어져서는 안 되듯, 의도치 않은 정보 과다 공유를 방지합니다.

15. Trello (시각적 작업 관리 및 협업에 최적)

via Trello

전 세계 팀의 필수 디지털 노트 for projects로 인정받는 Trello는 시각적 프로젝트 관리 소프트웨어입니다.

마케팅 캠페인을 플랜하든 복잡한 제품 출시를 조정하든, 이 워크플로우 관리 tool은 혼란스러운 할 일 목록을 간소화된 칸반 보드로 전환하여 작업 추적을 용이하게 합니다.

Trello의 최고의 기능

칸반 보드, 목록, 카드로 워크플로우를 시각화하세요

타임라인, 달력, 대시보드 보기를 빠르게 전환하세요

반복적인 작업을 자동화하기 위해 Trello의 자동화 tool인 Butler를 활용하세요

Trello의 한도

시간 추적 및 보고와 같은 한도의 프로젝트 관리 기능

보드는 통합을 통해서만 PDF로 내보낼 수 있습니다

Trello 가격 정책

*free Forever

표준: 사용자당 월 $5

프리미엄: 사용자당 월 $10

*기업: 사용자당 월 $17.50

Trello 평가 및 리뷰:

G2: 4.4/5 (13,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,000개 이상의 리뷰)

Trello에 대한 실제 사용자의 평가:

G2 리뷰어가 Trello에 대해 남긴 의견은 다음과 같습니다:

사용이 매우 간편하다는 점이 마음에 들었습니다. 기술에 익숙하지 않은 직원들도 쉽게 사용할 수 있을 정도로 쉬워서 제가 뒤에서 실수를 수정해 주지 않아도 되었습니다. 맞춤형 설정이 가능해 특정 산업에 한정되지 않고 진행 중인 모든 프로젝트에 활용할 수 있었습니다.

사용법이 매우 간편하다는 점이 마음에 들었습니다. 기술에 익숙하지 않은 직원들도 쉽게 사용할 수 있을 정도로 쉬워서 제가 뒤에서 실수를 수정해 줄 필요가 없었습니다. 맞춤형 설정이 가능해 특정 산업에 한정되지 않고 진행 중인 모든 프로젝트에 활용할 수 있었습니다.

16. Nulab (혁신과 협업을 위한 통합 작업 공간에 최적)

via Nulab

Nulab은 프로젝트 관리를 위한 Backlog, 워크플로우 다이어그램 작성을 위한 Cacoo와 같은 강력한 워크플로우 관리 tools를 제공합니다.

이 통합 플랫폼은 작업 관리와 문제 추적부터 실시간 커뮤니케이션 및 시각적 협업에 이르기까지 프로젝트를 효율적으로 플랜, 추적 및 실행하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

Nulab의 주요 기능

간트 차트, 칸반 보드, 번다운 차트와 같은 tools로 프로젝트를 플랜하고 추적하며 관리하세요

온라인 화이트보드, 공유 문서, 통합 커뮤니케이션 tools 등의 기능으로 실시간 협업하세요

내장된 tools로 버그 추적 프로세스를 간소화하여 문제를 효율적으로 포착, 할당 및 해결하세요

Nulab의 한도

Free Plan은 최대 5개 통합만 허용합니다

10MB 한도로 인한 파일 관리 제한

Nulab 가격 정책

*free Forever

스타터: 월 35달러

표준: 월 100달러

프리미엄: 월 175달러

기업: 맞춤형 가격

Nulab 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들이 누랩에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 Nulab의 워크플로우 관리 tool인 Backlog에 대해 남긴 평가입니다:

이 소프트웨어의 가장 큰 장점은 직관적인 디자인과 신규 사용자에게도 쉬운 접근성입니다. 제가 이 회사에 입사했을 때처럼 이 분야가 완전히 생소해도 모든 기능을 쉽게 익힐 수 있었죠. 버그 추적 소프트웨어를 통해 버그를 보고해야 했던 첫 경험이었는데도 말입니다. 이 도구로 버그를 간편하게 멘션하고 담당자를 지정할 수 있었고, 어떤 버그가 우선순위 1인지를 명확히 멘션할 수도 있었습니다.

이 소프트웨어의 가장 큰 장점은 직관적인 디자인과 신규 사용자에게도 쉬운 접근성입니다. 제가 이 회사에 입사했을 때처럼 이 분야가 완전히 생소해도 모든 기능을 쉽게 익힐 수 있었죠. 버그 추적 소프트웨어를 통해 버그를 보고해야 했던 첫 경험이었는데도 말입니다. 이 도구로 버그를 간편하게 멘션하고 담당자를 지정할 수 있었으며, 특히 어떤 버그가 최우선 순위인지 명확히 표시할 수 있었습니다.

🧐 알고 계셨나요? 워크플로우를 통해 후속 조치, 업데이트, 관리자 같은 보이지 않는 일을 드러내어, 하루를 잡아먹게 내버려 두지 않고 제거하거나 자동화할 수 있게 해줍니다.

17. Cflow (기존 비즈니스 프로세스를 자동화된 워크플로우로 전환하는 데 최적)

via Cflow

종이 문서를 없애고 복잡한 비즈니스 프로세스를 간소화하고 싶으신가요? Cflow는 바로 그 일을 해낼 수 있는 강력한 노코드 워크플로우 관리 솔루션입니다.

지능형 자동화를 활용하여 업무 방식을 혁신하고 전 부서 운영을 디지털화합니다. Zapier와 같은 1,000개 이상의 연동 기능과 최고 수준의 보안을 갖춘 신뢰할 수 있는 워크플로우 관리 시스템입니다.

Cflow의 주요 기능

기술적 지식 없이도 드래그 앤 드롭 방식의 양식 생성기로 맞춤형 양식을 제작하세요

승인을 위한 조건부 논리를 적용한 복잡한 자동화 워크플로우 설정

실행 가능한 인사이트를 확보하여 비즈니스 프로세스를 최적화하고 워크플로우 병목 현상을 파악하세요

Cflow의 한도

템플릿 라이브러리는 주로 비즈니스 프로세스 자동화 템플릿을 포함하며, 모든 사용자에게 적합하지 않을 수 있습니다

한도 프로젝트 관리 기능

Cflow 가격 정책

무료 체험판 제공*

Joy: 사용자당 월 $22

Bliss: 사용자당 월 32달러

Zen: 맞춤형 가격 책정

Cflow 평가 및 리뷰:

G2: 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들이 Cflow에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 Cflow에 대해 남긴 의견을 읽어보세요:

몇 달간 사용해 본 결과 업무를 효율적으로 정리하는 데 큰 도움이 되었습니다. 코딩 없이도 사용 가능한 구조와 AI 기반 솔루션 덕분에 여러 프로젝트와 승인 절차를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 특히 각 프로젝트별로 템플릿을 생성한 후 신규 프로젝트마다 필요에 따라 맞춤형으로 변경할 수 있는 기능이 가장 뛰어난 점입니다. 칸반 보드는 프로젝트 관리를 표준화하고 체계화하는 또 하나의 장점입니다. 모든 프로젝트나 작업의 상태 를 손쉽게 추적하며 효과적인 관리를 실천할 수 있습니다.

몇 달간 사용해 본 결과 내 일을 효율적으로 정리하는 데 큰 도움이 되었습니다. 코딩 없이도 사용 가능한 구조와 AI 기반 솔루션 덕분에 여러 프로젝트와 승인 절차를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 특히 각 프로젝트별 템플릿을 생성한 후 신규 프로젝트마다 필요에 따라 맞춤형으로 변경할 수 있는 기능이 가장 돋보입니다. 칸반 보드는 프로젝트 관리를 표준화하고 체계화하는 또 하나의 장점입니다. 모든 프로젝트나 작업의 상태를 손쉽게 추적하며 효과적인 관리를 실천할 수 있습니다.

18. Notion (사용자 정의 가능한 작업 공간으로 중앙 집중식 지식 기반 구축에 최적)

via Notion

여러 앱을 번갈아 사용하던 방식은 잊으세요. Notion은 프로세스 문서화, 프로젝트 관리, 팀 협업을 하나의 강력한 플랫폼으로 통합하여 작업 공간을 재정의합니다.

모든 것을 한곳에 정리하여 작업, 노트, 프로젝트 관리를 손쉽게 해줍니다. 맞춤형 템플릿과 데이터베이스를 통해 Notion을 여러분의 워크플로우에 맞게 조정할 수 있습니다.

Notion의 최고의 기능들

팀의 워크플로우에 완벽하게 맞는 작업 공간을 설계하세요—프로젝트, 작업, 문서를 체계적으로 관리하세요

다양한 콘텐츠 유형으로 표현하세요—텍스트, 이미지, 테이블, 심지어 칸반 보드와 달력까지

댓글, 멘션, 공유 문서를 활용하여 모든 구성원이 동일한 페이지에 있도록 하세요

Notion의 한도점

일부 사용자는 페이지 기반 인터페이스가 복잡하다고 느낄 수 있습니다

오프라인 접근 불가

Notion 가격 정책

*free Forever

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (5,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Notion에 대해 말하는 것

Capterra 리뷰어가 Notion에 대해 남긴 의견은 다음과 같습니다:

전반적으로 정말 마음에 듭니다. 일과 개인 프로젝트 모두에 거의 매일 Notion을 사용하는데, 몇 달간 사용해도 아직까지 아무런 문제가 없었습니다. 훌륭한 애플리케이션이며 개인적으로 즐겨찾기 중 하나입니다.

전반적으로 정말 마음에 듭니다. 일과 개인 프로젝트 모두에 거의 매일 Notion을 사용하는데, 몇 달간 사용해도 아직까지 아무런 문제도 없었습니다. 훌륭한 애플리케이션이며 개인적으로 즐겨찾기 중 하나입니다.

💡 전문가 팁: Notion, ClickUp, Trello 같은 tools에서 달력과 칸반 보기를 연결하면 컨텍스트를 잃지 않고 타임라인과 상태를 자유롭게 전환할 수 있습니다

19. ProProfs 프로젝트 (중소기업을 위한 효과적인 워크플로우 구축에 최적)

via ProProfs 프로젝트

ProProfs Project는 소규모 및 성장 중인 팀을 위한 프로젝트 관리 솔루션을 제공합니다. 최대 5명의 사용자를 위한 무료 플랜을 포함한 비용 효율적인 솔루션으로, 막 시작하는 스타트업과 소규모 기업에 이상적입니다.

프로젝트 성과, 자원 배분, 팀 생산성에 대한 통찰력 있는 보고서를 생성하고, 비용을 추적하며, 손쉽게 협업할 수 있습니다.

ProProfs 프로젝트 주요 기능

작업 할당, 마감일 설정, 하위 작업 및 우선순위 수준을 통한 진행 추적으로 모든 구성원의 책임성을 유지하세요

간트 차트로 프로젝트 타임라인과 의존성을 시각화하여 모든 구성원이 동일한 페이지에 있도록 보장하세요

청구 가능한 시간을 손쉽게 기록하고 추적된 시간에서 직접 청구서를 생성하여 청구 프로세스를 간소화하세요

ProProfs 프로젝트 한도

복잡한 프로젝트에 대한 고급 기능의 한도

제한된 맞춤형 옵션

ProProfs 프로젝트 가격 정책

*free Forever

비즈니스: $49.97/월

ProProfs 프로젝트 평가 및 리뷰:

G2: 4. 4/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (75개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 ProProfs 프로젝트에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 ProProfs 프로젝트에 대해 남긴 평가:

ProProfs는 업무량을 원활하게 최적화하는 데 도움을 줍니다. 직관적인 대시보드를 통해 어떤 자원이 과부하 상태인지, 또는 활용도가 낮은지 추적할 수 있습니다. 이를 통해 워크플로우를 신속하게 조정하고 일상적인 작업량을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

ProProfs는 업무량을 원활하게 최적화하는 데 도움을 줍니다. 직관적인 대시보드를 통해 어떤 자원이 과부하 상태인지, 또는 활용도가 낮은지 추적할 수 있습니다. 이를 통해 워크플로우를 신속하게 조정하고 일상적인 업무량을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

20. Nintex (자동화 중심 워크플로우에 최적)

via Nintex

Nintex는 복잡한 워크플로우 관리를 원하는 중대형 기업부터 대규모 기업에 이르기까지 다양한 기업에 특히 적합합니다. 자동화와 프로세스 최적화에 중점을 두어 인사, 재무, 고객 서비스 비즈니스에 이상적입니다.

이 플랫폼은 효율적인 워크플로우 및 문서 관리를 위한 다양한 애플리케이션을 지원합니다.

Nintex의 주요 기능

직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스로 손쉽게 워크플로우를 구축하세요

디지털 서명 및 대화형 문서 워크플로우와 같은 기능으로 승인을 간소화하고 규정 준수를 보장하세요

클라우드 기반 자동화로 데이터 통합 및 작업 관리 구현

Nintex의 한도

고급 워크플로우 관리 및 협업 기능이 부족합니다

소규모 팀에게는 비용이 부담스러울 수 있습니다

Nintex 가격 정책

요청 시 데모 제공 가능

맞춤형 가격 책정

Nintex 평가 및 리뷰:

G2: 평점 4.2/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (250개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Nintex에 대해 말하는 것

Nintex에 대한 G2 리뷰어의 의견을 읽어보세요:

Nintex는 비즈니스 프로세스 자동화를 완전히 바꿔놓았습니다. 강력하면서도 사용하기 쉬운 워크플로우 자동화 기능은 정말 탁월합니다. 이로 인해 우리는 Front에서 수많은 시간을 절약할 수 있었으며, 데이터 입력 및 승인 절차와 같은 반복적인 작업을 자동화할 수 있었습니다. 또한, 그들의 양식 및 앱 기능은 어디서나 작성하고 전송할 수 있는 맞춤형 양식 개발에 도움이 되어 필드 정보 수집을 훨씬 간편하게 만들어주었습니다.

Nintex는 비즈니스 프로세스 자동화를 완전히 바꿔놓았습니다. 강력하면서도 사용하기 쉬운 워크플로우 자동화 기능은 정말 탁월합니다. 이로 인해 우리는 이 분야에서 수많은 시간을 절약할 수 있었으며, 데이터 입력 및 승인 절차와 같은 반복적인 작업을 자동화할 수 있었습니다. 또한, 그들의 양식 및 앱 기능은 어디서든 작성하고 제출할 수 있는 맞춤형 양식 개발에 도움을 주어 현장 정보 수집을 훨씬 간편하게 만들어주었습니다.

🎉 재미있는 사실: 체크리스트는 가장 과소평가된 워크플로우 tool입니다. 수술실에서 우주 탐사에 이르기까지, 가장 복잡한 일조차도 단순하고 반복 가능한 목록에서 시작됩니다.

21. Pipefy (노코드 자동화에 최적)

via Pipefy

채용과 같은 인사 작업 처리부터 조달 및 고객 서비스 운영 간소화에 이르기까지 Pipefy는 다양한 비즈니스 요구를 충족합니다.

파이프파이(Pipefy)는 IT 지원에 크게 의존하지 않고도 워크플로우를 구축, 자동화 및 관리할 수 있는 tools를 제공하는 노코드 플랫폼입니다.

Pipefy의 주요 기능

드래그 앤 드롭 tools, 조건부 논리, 자동화된 작업 할당으로 워크플로우를 설계하세요

300개 이상의 애플리케이션과 연결하여 원활한 데이터 흐름을 보장하세요

비즈니스 프로세스 관리를 위한 템플릿으로 워크플로우를 신속하게 구현하세요

Pipefy의 한도

Free Plan에서는 맞춤형 설정 옵션에 한도가 있습니다

PDF에는 조건 논리를 사용할 수 없습니다

Pipefy 가격 정책

*free Forever

비즈니스: 맞춤형 가격

기업: 맞춤형 가격

무제한: 맞춤형 가격

Pipefy 평가 및 리뷰:

G2: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

Pipefy에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰어가 Pipefy에 대해 남긴 의견은 다음과 같습니다:

파이프파이(Pipefy)는 제가 해야 할 일과 일상 업무의 단계 추적을 도와줍니다. 가장 큰 장점은 중요한 업무를 놓치는 경우가 거의 없다는 점입니다.

파이프파이(Pipefy)는 제가 해야 할 일과 일상 업무의 단계 추적을 도와줍니다. 가장 큰 장점은 중요한 업무를 놓치는 경우가 거의 없다는 점입니다.

22. Miro (아이디어 시각화 및 효율적인 협업에 최적)

via Miro

Miro는 아이디어에서 결과물까지의 여정을 가속화하는 혁신적인 온라인 협업 플랫폼입니다. 특히 다양한 산업 분야의 팀이 협업과 프로젝트 관리를 용이하게 할 유연하고 직관적인 플랫폼을 찾는 데 적합합니다.

실시간 브레인스토밍과 플랜을 지원하는 기능 덕분에 제품 개발, 마케팅 캠페인, UX 디자인에 이상적입니다.

Miro의 주요 기능

무료 버전에서도 무제한 회원과 함께 문서, 마인드 맵, 다이어그램 등을 결합할 수 있는 인텔리전트 캔버스를 활용하세요

실시간 공동 편집, 비디오 화상 회의, 직접 코멘트 기능으로 손쉽게 일하세요

AI를 활용한 협업 일에서 프로토타입 생성, 논의 요약하고 가치 있는 인사이트를 도출하세요

Miro의 한도

모바일 앱은 때때로 기능이 부족할 수 있습니다

큰 보드는 서퍼들의 속도를 늦춥니다

Miro 가격 정책

*free Forever

스타터: 사용자당 월 $8

비즈니스: 사용자당 월 $16

기업: 맞춤형 가격

기업 가드: *맞춤형 가격 책정

Miro 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (1,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Miro에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 Miro에 대해 이렇게 말했습니다 :

저는 프로젝트 관련 정보를 정리할 때 Miro를 사용합니다. 스크린샷, 링크, 흐름도, 경쟁사 정보, 타임라인 등 모든 자료를 하나의 거대한 Miro 보드에 모아 필요한 정보를 쉽게 찾고 다른 사람들과 효율적으로 공유할 수 있습니다.

저는 프로젝트 관련 정보를 정리할 때 Miro를 사용합니다. 스크린샷, 링크, 흐름도, 경쟁사 정보, 타임라인 등 모든 자료를 하나의 거대한 Miro 보드에 모아두면 필요한 정보를 쉽게 찾고 다른 사람들과 효율적으로 공유할 수 있습니다.

🧐 알고 계셨나요? ClickUp 화이트보드나 Miro 같은 화이트보드 tools은 단순한 브레인스토밍 tools이 아닙니다. 실시간 작업 및 워크플로우와 연결되어 아이디어 구상 과정을 실행 과정의 일부로 만들 수 있습니다.

23. 넥스트 매터 (기업 복잡한 워크플로우 자동화에 최적)

via Next Matter

넥스트 매터는 중대형 기업을 위한 노코드 워크플로우 자동화 소프트웨어로, 운영을 간소화하고 협업을 강화합니다.

다양한 부서에서 운영 효율성을 극대화하기 위해 복잡한 워크플로우를 생성하고 법적 문제를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하며, 이를 위해 방대한 코드의 지식이 필요하지 않습니다.

넥스트 매터의 주요 기능

3,000개 이상의 애플리케이션과 통합하여 손쉬운 데이터 교환을 실현하고 데이터 입력 자동화를 구현하세요

정확한 시간 추적으로 개별 작업을 완벽하게 관리하세요

포괄적인 분석을 통해 운영 성과에 대한 가치 있는 통찰력을 얻으세요

Next Matter의 한도

소규모 팀에게는 비용이 부담스러울 수 있습니다

대규모 워크플로우들은 로딩 지연이 발생할 수 있습니다

Next Matter 가격 정책

무료 체험판 제공*

스타터: 플랫폼 이용료 월 625달러 + 사용자당 월 19달러

성장형: 플랫폼 이용료 월 2,950달러 + 사용자당 월 29달러

프로페셔널: 플랫폼 이용료 월 7,500달러 + 사용자당 월 49달러

기업: 맞춤형 가격

넥스트 매터 평가 및 리뷰:

G2: 4. 4/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들이 Next Matter에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 Next Matter에 대해 남긴 의견을 읽어보세요:

이 tool은 사용하기 매우 직관적입니다. 온보딩 과정에서 팀이 사용법 교육과 모든 질문에 대한 답변을 훌륭하게 완료해 주셨기에, 이제 우리 회사에 새로운 흐름과 프로세스를 구축하는 것이 매우 쉬워졌습니다. 온보딩 과정 중 교육 부분이 플랫폼 도입과 성공에 정말 키였던 것 같습니다.

이 tool은 사용하기 매우 직관적입니다. 온보딩 과정에서 팀이 사용법 교육과 모든 질문에 대한 답변을 훌륭하게 수행해 주셨기 때문에, 이제 우리 회사에 새로운 흐름과 프로세스를 구축하는 것이 매우 쉬워졌습니다. 온보딩 과정 중 교육 부분이 플랫폼 도입과 성공의 키였다고 생각합니다.

24. beSlick (효율적이고 규정 준수 운영에 최적)

via beSlick

이전 Process Bliss로 알려진 beSlick은 팀이 작업을 효과적으로 관리하고 협업을 강화하며 책임성을 확보할 수 있도록 설계된 올인원 워크플로우 관리 플랫폼입니다.

3,000개 이상의 통합 기능을 통해 즐겨찾기 앱과 원활하게 연결됩니다. 사용자 친화적인 디자인과 모바일 앱으로 팀의 멤버들은 어디서든 생산성을 유지할 수 있습니다.

이는 금융, 건설 및 프로젝트 관리 산업에 탁월한 선택입니다.

beSlick 주요 기능

드래그 앤 드롭 인터페이스로 손쉽게 워크플로우 생성 및 맞춤형

시각적 대시보드와 보고서로 작업 할당, 마감일 설정, 모든 구성원의 진행 상황 추적을 원활히 수행하세요

감사 추적 및 규정 준수 기준 회의에 참여하는 tool로 핵심 작업을 완벽하게 관리하세요

beSlick의 한도

무료 체험판은 모든 기능을 제공하지 않습니다

설정에는 시간이 소요됩니다

beSlick 가격 정책

14일 무료 체험판

유료 버전: 사용자당 월 $16

beSlick 평가 및 리뷰:

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (25개 이상의 리뷰)

BeSlick에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰어가 beSlick에 대해 남긴 의견은 다음과 같습니다:

직관적이고 간편하게 설정 가능한 템플릿으로 문서화를 표준 프로세스의 실제 안내 및 기록된 실행과 연결합니다. 간단한 프로세스, 조건 프로세스, 다단계 프로세스 등 어떤 유형이든 설정 과정이 용이하며 최소한의 노력만 필요합니다. 뛰어나고 신속한 지원 서비스를 제공합니다.

직관적이고 쉽게 설정 가능한 템플릿으로 문서화를 표준 프로세스의 실제 안내 및 기록된 실행과 연결합니다. 간단한 프로세스, 조건 프로세스, 다단계 프로세스 등 어떤 유형이든 설정하기 쉬운 사용성과 최소한의 노력만 필요합니다. 뛰어나고 신속한 지원이 제공됩니다.

25. Bynder (종합적인 디지털 자산 관리에 최적)

via Bynder

모든 디지털 자산을 관리할 tool이 필요하신가요? 그렇다면 Bynder를 사용해 보세요. 이 DAM(디지털 자산 관리) 플랫폼은 콘텐츠 워크플로우를 체계화하고, 브랜드 일관성을 보장하며, AI 기반 기능으로 팀 협업을 강화하는 데 도움을 줍니다.

또한 WordPress, Hootsuite, Vimeo와 같은 애플리케이션과의 연동으로 사용자 정의 가능한 단일 공간에서 전체 작업 공간을 유지할 수 있습니다.

Bynder의 주요 기능

중앙 집중식 자산 라이브러리를 통해 필요한 모든 것을 한곳에서 체계적으로 정리하고 찾으세요

사용자 정의 가능한 워크플로우를 통해 콘텐츠를 손쉽게 생성, 검토 및 승인하세요

자동화 태그, 향상된 검색, 성능 인사이트를 포함한 더 스마트한 자산 관리를 위해 AI를 활용하세요

Bynder의 한도

대용량 파일이나 자산 라이브러리는 소프트웨어 성능을 저하시킬 수 있습니다

일부 고객은 승인 워크플로우가 규제가 엄격한 산업에 적합하지 않다고 생각합니다

Bynder 가격 정책

요청 시 데모 제공 가능

맞춤형 가격 책정

Bynder 평가 및 리뷰:

G2: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Bynder에 대해 말하는 것

G2 리뷰어가 Bynder에 대해 이렇게 말했습니다:

수년간 여러 DAM 시스템을 사용해 본 결과, Bynder는 관리자 설정과 전반적인 사용자 경험 모두에서 가장 사용자 친화적입니다. 이는 도입률과 전반적인 성공에 크게 기여합니다. Bynder는 강력한 기능들을 갖추고 있기 때문에, 초기 온보딩 과정은 관리 가능한 방식으로 소량 단위로 제공되도록 설계되었습니다. 이 점이 특히 마음에 들었습니다. 팀이 더 효율적으로 일할 수 있게 해주었기 때문입니다: 과거 주제를 회의에서 다시 논의하는 데 시간을 낭비할 필요가 없었습니다.

수년간 여러 DAM 시스템을 사용해 본 결과, Bynder는 관리자 설정과 전반적인 사용자 경험 모두에서 가장 사용자 친화적입니다. 이는 도입률과 전반적인 성공에 크게 기여합니다. Bynder는 강력한 기능들을 갖추고 있기 때문에, 초기 온보딩 과정은 관리 가능한 방식으로 소량씩 제공되도록 설계되었습니다. 이 점이 특히 마음에 들었습니다. 팀이 더 효율적으로 일할 수 있게 해주었기 때문입니다: 과거 주제를 회의에서 다시 논의하는 데 시간을 낭비할 필요가 없었습니다.

📖 함께 읽기: 워크플로우 예시 및 활용 사례

워크플로우 관리 소프트웨어 특별 멘션

camunda *는 오픈소스 기반의 고도로 커스터마이징 가능한 기능으로 복잡한 프로세스를 간소화하는 강력한 워크플로우 자동화 플랫폼입니다.

Teamwork 는 협업형 프로젝트 관리 tool로, 팀이 여러 프로젝트에 걸쳐 작업을 효율적으로 관리하고 소통하며 진행을 추적할 수 있도록 지원합니다.

Toggl Track 은 팀이 일 시간을 모니터링하고 생산성을 최적화하며 프로젝트 타임라인을 개선할 수 있도록 지원하는 간단하면서도 효과적인 시간 추적 tool입니다.

ClickUp으로 원활한 워크플로우 관리를 경험하세요

적합한 워크플로우 관리 플랫폼 선택은 전체 진행 상황과 생산성을 결정합니다. 다양한 옵션이 존재하지만, ClickUp은 포괄적이고 다재다능한 솔루션으로 더 열심히가 아닌 더 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

강력한 작업 관리, 추적 및 협업 기능이 필요하신가요? 확인! 워크플로우에 고급 AI를 통합하고 싶으신가요? 재확인!

ClickUp은 모든 일을 위한 단일 정보 소스를 제공합니다. 지금 바로 무료 ClickUp 계정에 가입하세요! ✅