[연도]를 위한 최고의 Stepfun AI 대안 10선

대부분의 독립형 AI 도구와 마찬가지로 Stepfun AI도 장점이 있습니다. 하지만 이를 사용하는 팀들은 일을 완료하기 위해 탭을 계속 전환해야 하는 경우가 많습니다.

프로젝트 계획서의 내용을 AI에 복사-붙여넣기 한 후, 결과를 다시 작업 목록으로 가져와야 합니다. 결과는? 전환할 때마다 소중한 시간과 집중력을 잃게 됩니다.

ClickUp 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%는 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이 글을 읽고 계신다면, 업무와 분리된 도구가 오히려 업무 부담만 증가시킨다는 점을 이미 깨달으셨을 것입니다.

따라서 팀이 업무 속도를 높일 AI 도구를 찾고 있다면, 이 가이드에서 개발자를 위한 오픈소스 모델부터 통합 AI 작업 공간(업무를 이해하는 지능 계층으로 AI가 내장된 통합 플랫폼)까지 10가지 실용적인 Stepfun AI 대안을 소개합니다. (스포일러 경고: 바로 ClickUp AI 입니다)

한눈에 보는 최고의 Stepfun AI 대안들

tool 가장 적합한 용도 주요 기능 가격* ClickUp 일상 업무 관리에 AI를 통합하고자 하는 팀 ClickUp Brain, ClickUp 자동화, ClickUp 문서, 15개 이상의 보기 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 DeepSeek 오픈소스 추론 모델이 필요한 개발자분들 DeepSeek-R1, 오픈소스 가중치, 코드 작성 기능 API 기반 가격 정책 Qwen 중국어/영어 AI가 필요한 다국어 팀 Qwen2. 5개 모델, 다중 모달 지원, 긴 컨텍스트 처리 오픈소스; 클라우드 API 제공 지푸 AI 규정 준수 AI가 필요한 중국 기업 GLM-4 시리즈, 기업 API, 문서 전달 Enterprise 가격 정책 미니맥스 AI 음성 및 콘텐츠 생성에 집중하는 크리에이티브 팀 하일로 2.3 비디오 엔진, 스피치 2.8, 대화형 AI API 기반 가격 정책 문샷 문서 분석을 위해 긴 컨텍스트가 필요한 팀 Kimi 어시스턴트, 백만 토큰 컨텍스트 창, 문서 처리 Free 및 유료 요금제 백천 현지화된 대규모 언어 모델(LLM)이 필요한 중국 기업들 백천 모델, 기업 배포, 적응형 환각 Enterprise 가격 정책 ModelBest 효율적인 소형 모델을 탐구하는 연구자들 미니CPM 제품군, 에지 배포, 오픈소스 오픈소스 인피니전스 AI 최적화된 추론이 필요한 팀 추론 최적화, Omni 모델, FlashDecoding++ 엔진 맞춤형 가격 책정 Notion AI 이미 Notion을 사용하는 팀들 작업 공간, 글쓰기 지원, 자동 완성 관련 Q&A 애드온 또는 유료 플랜에 포함

왜 Stepfun AI 대안을 선택해야 할까요?

Stepfun은 자국 시장에서 인상적인 비디오 생성 능력과 경쟁력 있는 가격을 보여주고 있지만, 대안을 찾게 될 수도 있습니다. 이는 종종 실질적인 장애물이 업무 분산(Work Sprawl) 을 유발할 때 발생합니다. 이로 인해 팀은 실제 일을 완료하기보다 서로 소통하지 않는 흩어진 도구들을 관리해야 하는 상황에 처하게 됩니다.

독립형 AI 모델은 구현에 기술적 노하우가 필요해, 단순한 AI 지원 요구를 본격적인 개발 프로젝트로 바꿔버립니다. 팀에 전담 개발자가 없다면 이는 큰 장벽이 됩니다. 도구를 사용하기 위해 별도의 시스템을 구축할 필요는 없습니다. 도구 스택을 복잡하게 만들지 않으면서 작업 속도를 높여주는 AI가 필요합니다.

적합한 대안은 기술 설정에 따라 달라집니다:

API 사용에 익숙한 개발자이고 맞춤형 애플리케이션을 구축하고 싶다면, DeepSeek이나 Qwen과 같은 오픈소스 모델이 이상적일 수 있습니다.

업무 속도를 높이고 싶은 팀이라면, AI가 내장된 통합 작업 공간이 통합의 번거로움을 없애고 업무에 집중할 수 있게 해줍니다.

📮ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 도구를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 건 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화를 AI 기반 워크플로우와 함께 단일 플랫폼에 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 합니다.

사용하기 좋은 최고의 Stepfun AI 대안들

인프라 효율성부터 긴 맥락 연구까지 실제 병목 현상을 해결하는 방식을 기준으로 주요 경쟁사들을 분석하여, 여러분의 특정 기술 스택에 맞는 tool을 찾도록 도와드립니다.

다음은 저희가 추천하는 최고의 대안들입니다:

1. ClickUp (기술적 설정 없이 일상 업무에 AI를 통합하려는 팀에 최적)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp에서 작업, 문서, 프로젝트 위에 구축된 컨텍스트 기반 AI를 활용하세요

Stepfun AI 대안들은 일반적으로 인터페이스를 별도로 구축해야 하는 원시 모델입니다. ClickUp은 기존 도구에 AI를 내장된 팀원으로 통합하여 이 방식을 뒤집습니다. 이는 작업, 프로젝트, 문서, 팀 채팅을 한데 모은 통합 AI 작업 공간입니다. ClickUp의 내장형 AI 레이어는 이러한 모든 맥락 위에 구축되어 여러분의 일을 진정으로 이해합니다.

작업 환경에 자연스럽게 녹아드는 컨텍스트 인식 AI

문서를 작성하거나 작업 상태를 업데이트하는 동일한 탭에서 AI가 작동하도록 원하시나요?

ClickUp Brain은 세계에서 가장 완벽하고 맥락을 이해하는 AI 어시스턴트로 이를 가능하게 합니다. 실제 프로젝트 데이터 위에 구축되어 있기 때문에, 한 달 분량의 작업 업데이트를 요약하거나 팀의 특정 이력을 활용해 프로젝트 개요를 작성할 수 있습니다. 맥락을 복사-붙여넣기할 필요 없이 말이죠.

ClickUp Brain으로 프로젝트와 작업 공간 컨텍스트에 기반한 답변을 얻으세요

ClickUp 내에서 바로 ChatGPT, Claude, Gemini 등 주요 AI 엔진에 접근할 수도 있습니다. 이렇게 하면 별도의 서비스에 가입하지 않고도 필요에 맞는 최적의 답변이나 초안을 얻을 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 단일 인터페이스에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하세요

이로써 다양한 작업 유형마다 여러 AI 도구를 도입해야 하는 AI 확산 현상을 방지할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp 내부뿐만 아니라 Google Drive, HubSpot, Figma 등 다른 업무 앱의 컨텍스트까지 통합하는 AI 도구를 원하시나요? Brain MAX를 사용해 보세요. 이 AI 데스크톱 슈퍼 앱으로 ClickUp 작업 공간과 연결된 다른 앱들을 한 곳에서 검색할 수 있습니다. 내장된 음성 입력 기능을 사용해 작업, 노트, 문서를 4배 빠르게 입력할 수도 있습니다!

워크플로우를 종단 간 관리하는 에이전트

개발자를 고용해 AI를 워크플로우에 통합하는 대신, ClickUp은 슈퍼 에이전트를 활용해 업무량을 줄여줍니다. 이들은 작업에 할당하거나 노코드 자동화를 통해 트리거할 수 있는 AI 팀원으로, 업무 분류, 장애 요인 모니터링, 보고서 생성을 수행합니다.

복잡한 업무를 직접 지시할 필요 없이 처음부터 끝까지 처리해 줍니다. 게다가 24시간 연중무휴로 작동하므로 여러분이 그럴 필요가 없습니다. 이로 인해 ClickUp AI는 AI를 창의적인 실험에서 실제 일상 업무를 위한 자동화 엔진으로 전환하는 유일한 Stepfun AI 대안이 됩니다.

🎥 작동 방식을 자세히 알아보는 비디오를 시청하세요:

ClickUp 최고의 기능

ClickUp 자동화 : ClickUp AI 자동화 빌더를 사용해 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 맞춤형 자동화 규칙을 구축하세요 ClickUp AI 자동화 빌더를 사용해 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 맞춤형 자동화 규칙을 구축하세요

ClickUp Docs : 작업 공간 내에서 직접 프로젝트 플랜, 회의 노트, wiki를 생성하고 협업하세요. 실시간 작업을 삽입하고 AI를 활용해 콘텐츠를 즉시 편집할 수 있습니다. 작업 공간 내에서 직접 프로젝트 플랜, 회의 노트, wiki를 생성하고 협업하세요. 실시간 작업을 삽입하고 AI를 활용해 콘텐츠를 즉시 편집할 수 있습니다.

ClickUp 작업 : 맞춤형 상태, 중첩된 하위 작업, 작업 의존성을 통해 일을 체계적으로 관리하여 모든 프로젝트가 일정대로 진행되고 팀원이 다음에 해야 할 일을 정확히 파악할 수 있도록 지원합니다. 맞춤형 상태, 중첩된 하위 작업, 작업 의존성을 통해 일을 체계적으로 관리하여 모든 프로젝트가 일정대로 진행되고 팀원이 다음에 해야 할 일을 정확히 파악할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 뷰 : ClickUp 목록 보기, ClickUp 달력, ClickUp 목록 보기, ClickUp 보드 보기 ClickUp 간트 보기 등 15가지 이상의 다양한 방식으로 일을 시각화하여 각 부서가 선호하는 방식으로 동일한 데이터를 확인할 수 있습니다.

ClickUp 장단점

장점:

업무 맥락을 이해하는 AI: 독립형 모델과 달리 ClickUp Brain은 사용자의 작업 공간에 접근할 수 있어 특정 독립형 모델과 달리 ClickUp Brain은 사용자의 작업 공간에 접근할 수 있어 특정 ClickUp 프로젝트 및 작업에 대한 정확한 답변을 제공합니다.

도구 산재 현상 해소: 프로젝트 관리, 문서, 프로젝트 관리, 문서, ClickUp 채팅 , AI를 한곳에 통합함으로써 집중력을 떨어뜨리고 정보 격리를 초래하는 앱 간 끊임없는 전환이라는 도구 산재 현상을 없앨 수 있습니다.

기술 전문성 없이도 높은 수준의 맞춤 설정 가능: 개발자 없이도 개발자 없이도 ClickUp 사용자 지정 필드 , 자동화 기능, ClickUp 템플릿을 활용해 팀의 정확한 요구사항에 맞게 ClickUp을 조정할 수 있습니다.

단점:

다양한 기능이 많아 신규 사용자에게는 부담스러울 수 있으므로, 템플릿으로 시작하여 점차 탐색해 보는 것이 좋습니다

모바일 앱은 강력하지만, 데스크톱 버전에서 제공되는 기능의 범위를 모두 갖추고 있지는 않습니다.

매우 복잡한 다단계 자동화를 설정하는 데는 완벽하게 맞추기까지 시간이 다소 소요될 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 피드백:

ClickUp이 작업 관리, 문서, 팀 협업을 하나의 플랫폼에 통합한 점이 마음에 듭니다. 매우 유연해서 팀의 실제 업무 방식에 맞춰 워크플로우, 상태, 보기를 맞춤형으로 커스터마이징할 수 있죠. 모든 것을 한곳에 모아두면 도구 전환을 줄이고 프로젝트를 더 체계적으로 관리할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 평균적인 기업은 일을 처리하기 위해 101개의 애플리케이션을 사용합니다! 이것이 바로 도구 확산의 근본 원인입니다.

2. DeepSeek (저비용으로 오픈소스 추론 모델이 필요한 개발자에게 최적)

via DeepSeek

개발자라면 AI 모델에 대한 좌절감이 다를 것입니다. 필요한 제어권을 주지 않는 비싸고 제한적인 API에 지치셨을 겁니다. DeepSeek은 바로 이 문제점을 해결합니다.

Stepfun이 영화 같은 비디오 생성에 집중하는 반면, DeepSeek는 고성능 기술적 추론과 코드 생성에 주력합니다. 모델 가중치를 공개함으로써 제한적인 클라우드 API를 우회하고 자체 인프라에서 지능을 실행할 수 있게 합니다.

이를 통해 모델을 자유롭게 검토하고 필요에 맞게 수정하며 예측 불가능한 API 비용을 피할 수 있습니다. 이러한 기능들은 또한 Hugging Face의 이상적인 경쟁자로 만들기도 합니다.

DeepSeek 최고의 기능

DeepSeek-R1 추론 모델: 이 모델은 복잡한 추론을 위해 특별히 설계되었으며, 수학 문제, 이 모델은 복잡한 추론을 위해 특별히 설계되었으며, 수학 문제, 코드 생성 및 논리적 분석에 탁월합니다.

오픈소스 가중치: DeepSeek는 모델 가중치를 공개하여 다운로드 후 자체 하드웨어에서 실행할 수 있도록 하여 완전한 제어권과 비용 효율성을 제공합니다.

강력한 코딩 능력: 해당 모델들은 코딩 벤치마크에서 우수한 성능을 발휘하여 코드 완성, 디버깅, 상용구 생성 등에 유용합니다.

DeepSeek 장단점

장점:

비용 효율성: 로컬에서 추론을 실행하면 쿼리당 API 요금이 발생하지 않아 대량 애플리케이션에 큰 비용 절감 효과를 제공합니다.

데이터 프라이버시: 모델을 에어갭 처리하여 독점 코드가 내부 환경을 벗어나지 않도록 보장합니다

높은 기술적 정확도: 코딩 벤치마크 및 논리적 추론에서 최첨단 모델과 꾸준히 동등한 성능을 보입니다

단점:

배포 및 관리에 상당한 기술 전문성이 필요하여 비기술 팀에는 적합하지 않습니다.

문서화와 지원은 기존 서양 제공자들보다 덜 성숙한 편입니다

로컬에서 모델을 실행하려면 강력한 GPU 설정이 필요합니다

DeepSeek 가격 정책

API 기반 가격 정책:

100만 입력 토큰 (캐시 적중): $0.028

100만 입력 토큰 (캐시 미스): $0.28

100만 토큰: $0.42

DeepSeek 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

트러스트파일럿: 2.3/5 (110개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 DeepSeek에 대해 어떻게 말하고 있나요?

트러스트파일럿 사용자가 엇갈린 평가를 남겼습니다:

편지 초안 작성이나 휴가 때 가볼 만한 장소 같은 일반적인 조언을 원하는 일반 사용자에게는 정말 좋습니다. 수학 문제 해결에도 능합니다. 프로그래머나 민감한 정치 관련 문제에는 적합하지 않을 수 있지만, 일반적인 용도로는 무료이며 꽤 유용합니다. 저는 매우 좋아하고 자주 사용합니다.

3. Qwen (중국어와 영어 AI 성능이 뛰어난 다국어 팀에 최적)

via Qwen

서양과 중국 시장을 동시에 공략하는 팀이라면 단편화된 AI 도구는 종종 실망스러운 결과를 초래합니다. 품질 불일치, 중복 노력, 비효율적인 워크플로우를 야기하죠. 이는 평범한 번역만 제공하는 AI가 아닌 진정한 이중 언어 AI가 필요한 글로벌 팀의 공통 과제입니다.

알리바바 클라우드의 대규모 언어 모델 제품군인 Qwen은 해당 팀을 위한 유능한 오픈소스 옵션입니다. Stepfun이 비디오에 집중하는 것과 달리, Qwen은 텍스트 이해, 코드 생성, 텍스트와 이미지 처리를 결합한 다중 모달 작업에서 탁월합니다.

Qwen을 사용하면 중국어로 작성된 비즈니스 문서를 분석하고 맥락을 잃지 않은 채 영어로 후속 질문을 할 수 있습니다. 오픈 소스 공개로 인해 자체 인프라에 배포하여 최대한의 통제권을 확보할 수도 있습니다.

Qwen 최고의 기능

네이티브 멀티모달 에이전트 (Qwen3-VL): 단순한 이미지 인식의 한계를 넘어, PC 또는 모바일 GUI를 조작하여 작업을 자율적으로 완료할 수 있는 시각적 에이전트 역할을 수행합니다.

Qwen3-Coder-Next 모델: 신중하고 느린 추론과 빠른 실행의 균형을 유지하며, 다중 단계 소프트웨어 엔지니어링 작업에서 최첨단 모델과 경쟁합니다.

긴 컨텍스트 창: 256K 토큰(100만 토큰까지 확장 가능)의 네이티브 컨텍스트 창을 제공하여, 전체 교과서나 수시간 분량의 비디오를 입력하고 특정 세부 정보를 검색할 수 있습니다.

Qwen 장단점

장점:

강력한 다국어 성능: 중국어와 영어 모두에 최적화되어 언어 간 일관된 품질을 제공합니다

오픈소스의 유연성: 모델을 로컬에 배포하여 더 나은 제어권을 확보하고 API 의존성을 피할 수 있습니다

주요 클라우드 제공자의 지원: 알리바바 클라우드의 참여로 지속적인 개발 및 기업 지원 옵션이 보장됩니다

단점:

중국 외부에서 관리형 API를 사용할 경우 일부 팀에 지연 시간 또는 데이터 규정 준수 문제가 발생할 수 있습니다

일부 문서는 주로 중국어로 작성되어 번역이 필요할 수 있습니다

중국 시장에서는 기업급 지원이 더 확고히 자리잡고 있습니다

Qwen 가격

Qwen-Max: $6

Qwen-Plus: $1.2

Qwen-Flash: $0. 4

Qwen-Coder: $1.5

참고: 이 가격은 처리된 100만 토큰당 계산됩니다*

Qwen 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

트러스트파일럿: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Qwen에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자 사용자가 자신의 경험을 공유했습니다:

알리바바 클라우드는 IaaS, PaaS, SaaS, FaaS 등 다양한 환경에 대응하는 훌륭한 클라우드 플랫폼입니다. 클라우드 컴퓨팅을 시작하는 초보자에게 완벽한 제품으로, 탁월하고 효율적인 지원팀과 문서(주로 영어)를 보유하고 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 현재의 생성형 AI 및 기타 기술은 현재 직원들의 시간 중 60~70%를 차지하는 일 활동을 자동화할 잠재력을 지니고 있습니다.

4. Zhipu AI (현지 규정 준수가 필요한 중국 기업을 위한 생산 환경 지원 AI 솔루션)

via Zhipu AI

Stepfun의 창의적 초점과 달리 Zhipu는 기업 애플리케이션에 집중합니다: 대화형 AI, 지식 관리, 비즈니스 자동화 등 중국어의 미묘한 차이에 최적화된 솔루션입니다.

중국에서 사업을 운영하는 기업이라면 복잡한 규정 준수, 데이터 현지 저장 의무, 제한된 현지 지원이라는 난관에 직면하게 됩니다. 해외에 호스팅된 모델을 사용하는 것은 불가능한 선택일 수 있으며, 이로 인해 팀은 경쟁력을 유지하는 데 필요한 AI 도구를 확보하지 못할 수 있습니다.

지푸 AI는 바로 이러한 시나리오를 위해 설계되었습니다. 칭화대학교에서 분사된 이 기업은 중국에서 가장 인기 있는 대화형 AI 시스템 중 하나인 ChatGLM을 구동합니다. 중국 AI 프로그램에 부합하는 생산 준비 완료 AI와 기업이 필요로 하는 현지 지원 인프라를 제공합니다.

지푸 AI의 최고의 기능

GLM-4 모델 시리즈: 지푸(Zhipu)의 최신 모델은 중국어 작업, 추론 및 코드 생성에서 강력한 성능을 제공합니다.

SLA 기반 기업 API: 가동 시간 보장과 규제 산업 전용 지원을 포함한 기업급 API 접근을 제공합니다.

엔드투엔드 문서 생성: 원시 프롬프트나 데이터를 형식화된 .docx, .PDF, .xlsx 파일로 변환하는 기본 기능을 갖추어 파일 생성용 실용적인 tool입니다.

지푸 AI 장단점

장점:

중국 시장 즉시 가동 가능: 중국 기업에 필요한 현지 데이터 보관 및 규정 준수 인증을 제공합니다

강력한 대화형 AI: ChatGLM은 방대한 사용자 피드백의 결과를 통해 정제되어 자연스럽고 효과적인 대화를 구현합니다

기업 지원 및 맞춤화: 오픈소스 모델에는 없는 미세 조정 서비스와 전용 배포 옵션을 제공합니다

단점:

주로 중국 시장에 집중되어 있어 국제 팀에게는 접근성이 떨어집니다

기업 가격 정책은 영업 팀과의 협의를 필요로 하며, 이는 셀프 서비스 API보다 투명성이 떨어집니다.

주로 영어 또는 다른 언어로 일하는 팀에는 적합하지 않음

지푸 AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

지푸 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

TrustPilot: 리뷰가 충분하지 않습니다

5. 미니맥스 (AI 생성 콘텐츠 및 음성에 집중하는 크리에이티브 팀에 최적)

via Minimax

미니맥스는 스텝펀의 주요 창의적 경쟁자로, 단순 텍스트 추론에서 고급 멀티미디어 제작으로 초점을 전환했습니다. 그들의 기술은 인기 앱 토키를 구동하며, 사용자가 AI 캐릭터와 상호작용할 수 있게 하여 긴 대화에서도 개성과 맥락을 유지하는 능력을 보여줍니다.

이 플랫폼은 에이전트 유니버스에 중점을 둡니다. 이는 AI가 대본을 작성하고 자연스러운 음성과 물리 기반 비디오를 생성하는 스페이스입니다.

미니맥스 최고의 기능

하이루오 2.3 비디오 엔진: 전문적인 물리 시뮬레이션을 활용하여 사실적인 조명, 유체 역학 및 복잡한 미세 표정을 처리하여 생성된 Clip의 품질을 향상시킵니다.

MiniMax Speech 2.8: 텍스트 음성 변환(Text-to-Speech) 생성 기능으로 다양한 스타일의 고품질 자연스러운 음성을 제공하여 보이스오버 및 오디오 콘텐츠 제작에 최적화되었습니다.

캐릭터 일관성을 갖춘 대화형 AI: 모델은 일관된 성격을 유지하도록 설계되어 AI 동반자나 인터랙티브 스토리 캐릭터 같은 애플리케이션 구현이 가능합니다.

미니맥스의 장단점

장점:

강력한 음성 및 오디오 기능: 텍스트 음성 변환 품질이 제작 수준의 콘텐츠에 적합합니다

캐릭터 중심 대화: 일관된 인물을 유지하는 능력은 일반적인 챗봇이 처리할 수 없는 독특한 애플리케이션을 가능하게 합니다

소비자 앱 검증: 그들의 Talkie 앱 성공은 해당 기술이 실제 환경에서 작동함을 입증합니다

단점:

좁은 초점으로 인해 분석이나 코딩 작업에는 적합하지 않습니다

API 문서 및 개발자 리소스는 대형 제공자만큼 포괄적이지 않을 수 있습니다

주요 시장 초점은 중국이므로 국제적 지원의 한도가 있을 수 있습니다

미니맥스 가격 정책

스타터: 월 $10

추가 혜택: 월 $20

최대: 월 $50

미니맥스 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

TrustPilot: 리뷰가 충분하지 않습니다

6. Moonshot (문서 분석을 위해 극도로 긴 컨텍스트가 필요한 팀에게 최적)

via Moonshot

대규모 언어 모델은 종종 한도 있는 컨텍스트 창을 가지고 있어 한 번에 몇 페이지 분량의 텍스트만 기억할 수 있습니다. 이로 인해 문서를 여러 조각으로 나누어 AI에 하나씩 입력한 후 답변을 다시 조합해야 합니다. 이 과정이 얼마나 번거롭고 오류가 발생하기 쉬운지 설명할 필요도 없을 것입니다. 아마도 여러분도 동의하시겠지만, 이는 애초에 AI를 사용하는 목적을 무색하게 만듭니다.

중국산 AI 솔루션인 문샷 AI는 수백만 토큰(수천 페이지에 해당)을 처리할 수 있는 긴 컨텍스트 윈도우를 제공하며 주목받았습니다. 키미 채팅 어시스턴트를 통해 책 전체를 업로드하고, 처음부터 끝까지 전체 텍스트를 이해해야 하는 상세한 질문을 할 수 있습니다.

문샷 최고의 기능

초장기 컨텍스트 창: 수백만 토큰 규모의 문서를 처리하여 단일 쿼리로 전체 책이나 방대한 코드베이스 분석이 가능합니다

Kimi 채팅 어시스턴트: 문서 분석 및 연구에 최적화된 세련된 인터페이스로, 파일을 업로드하고 대화식으로 상호작용할 수 있습니다.

문서 처리 기능: 전문적인 지식 작업을 위해 설계된 기능으로 다양한 파일 형식을 내장 지원합니다.

문샷의 장단점

장점:

타의 추종을 불허하는 컨텍스트 길이: 긴 문서를 분할하거나 요약해야 하는 번거로움을 없애며, 이로 인해 정보가 누락되는 문제를 방지합니다

연구 중심 설계: 지식 근로자, 연구원 및 분석가에게 특히 적합합니다

실용적인 문서 워크플로우: 실제 문서 분석 요구사항을 중심으로 설계된 기능들

단점:

전문적인 초점으로 인해 창의적 생성이나 코딩 작업에는 덜 적합합니다

주로 중국 시장에서 이용 가능하므로 국제적 접근성의 한도가 있을 수 있습니다

매우 긴 문서를 처리하는 속도는 표준 쿼리보다 느릴 수 있습니다

문샷 가격 정책

맞춤형 가격 책정

문샷 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

트러스트파일럿: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Moonshot에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자가 Moonshot을 평가했습니다:

이 소프트웨어의 가장 큰 장점은 사용하기 쉬운 인터페이스입니다.

7. 바이촨(Baichuan) (현지화된 대규모 언어 모델 배포가 필요한 중국 기업에 최적)

via Baichuan

지역 비즈니스 용어를 이해하고, 데이터 거주지 법규를 준수하며, 기업급 지원을 제공하는 모델이 필요하신가요? 중국 주요 검색 엔진인 백천 인텔리전스가 해결해 드립니다!

해당 기업은 고객 서비스, 지식 관리, 내부 검색 등 중국 기업 실무에 최적화된 대규모 언어 모델(LLM) 구축에 주력하고 있습니다.

Stepfun의 창의적 도구와 달리, 중국에서 운영되는 기업을 위해 설계된 배포 옵션과 규정 준수 기능을 제공하여 현지화되고 지원되는 AI 솔루션이 필요한 기업에게 신뢰할 수 있는 선택지입니다.

백천의 최고의 기능

백천-M3 의료 추론: 임상 질의 및 진단 정확도 측면에서 인간 의사를 능가하는 전문 분야 모델

하이브리드 클라우드 배포 (InfiniCore): 기업이 온프레미스 서버와 프라이빗 클라우드에 걸쳐 모델을 배포할 수 있도록 지원합니다.

적응형 환각 억제: 외부 패치에 의존하지 않고 내부적으로 사실을 검증하는 저환각 네이티브 아키텍처의 기능을 제공합니다.

백천 장단점

장점:

기업용 인프라: 중국 비즈니스 요구에 맞춰 설계된 배포 옵션 및 지원 구조 제공

탁월한 중국어 최적화: 일반 다국어 모델보다 특정 분야 작업에서 더 우수한 성능을 발휘합니다

실용적인 비즈니스 중심: 기능은 실제 기업 문제 해결에 초점을 맞춥니다

단점:

중국 외부에서 주로 일하는 팀에게는 제한된 관련성

국제적으로 더 잘 알려진 대안들에 비해 커뮤니티 지원이 상대적으로 부족합니다

기업용 가격은 영업 팀과의 직접 상담이 필요합니다

백천 가격 정책

API 기반 가격 정책 (CNY 기준)

백천 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

TrustPilot: 리뷰가 충분하지 않습니다

8. ModelBest (효율적인 소규모 언어 모델을 탐구하는 연구자에게 최적)

👀 알고 계셨나요? ClickUp의 AI 성숙도 설문조사에 따르면 업무 환경에서의 AI 접근성은 여전히 제한적입니다—36%는 전혀 접근할 수 없으며, 단 14%만이 대부분의 직원이 실제로 AI를 실험해볼 수 있다고 답했습니다.

프론티어 모델의 거대한 크기 및 비용으로 AI 실험이 불가능하다면, 당신만 그런 게 아닙니다. 네이티브 챗봇을 구축하든, 휴대폰 같은 에지 디바이스에 AI를 배포하든, ModelBest의 MiniCPM 모델 제품군이 해결책을 제공합니다.

이 연구 중심 기관은 소규모 언어 모델 개선에 주력합니다. 소비자용 하드웨어에서도 충분히 효율적으로 실행되어 막대한 예산이 없는 팀에게도 무한한 가능성을 열어줍니다.

ModelBest는 작업을 완료하는 데 항상 가장 큰 모델이 필요하지 않음을 증명하며, 효율적인 AI에 관심 있는 연구자와 개발자를 위한 훌륭한 오픈소스 대안입니다.

모델베스트 최고의 기능

MiniCPM 모델 계열: 대형 모델 대비 훨씬 적은 리소스로 구동되는 효율적인 소형 언어 모델 시리즈

오픈소스 중심: 모델, 훈련 코드, 연구 자료가 모두 공개되어 커뮤니티 협업을 장려합니다

에지 배포 기능: 모델이 모바일 기기나 기타 에지 배포 하드웨어에서 실행될 만큼 충분히 작아 모델이 모바일 기기나 기타 에지 배포 하드웨어에서 실행될 만큼 충분히 작아 오프라인 AI 및 저지연 애플리케이션을 가능하게 합니다.

모델별 장단점

장점:

자원 효율성: 고가의 인프라 없이도 적당한 하드웨어에서 성능 좋은 AI 모델을 실행할 수 있습니다

연구 투명성: 오픈소스 접근 방식은 모델에 대한 심층적인 검토와 학술적 연구를 가능하게 합니다

엣지 배포 옵션: 클라우드 연결 없이 로컬에서 실행해야 하는 애플리케이션에 완벽합니다

단점:

소형 모델은 한도가 있으며 가장 복잡한 추론 작업에는 적합하지 않습니다

상업적 제공자보다 기업 지원이 적은 연구 중심 조직입니다

문서는 기술적 이해도를 가진 독자를 대상으로 합니다

모델최고 가격

맞춤형 가격 책정

ModelBest 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

TrustPilot: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. Infinigence AI (최적화된 AI 추론 및 에지 배포가 필요한 팀에 최적)

인피니전스 AI는 AI 스택의 인프라 레이어에 집중하여 고성능 모델을 기존 비용의 일부로 실행하는 방법을 해결합니다. 그들의 최적화 기술은 클라우드 컴퓨팅 비용을 획기적으로 절감하고 지연 시간을 개선하여 실시간 AI 애플리케이션 구현을 가능하게 합니다.

AI 배포의 운영 측면에 어려움을 겪는 기술 팀에게 적합한 선택입니다.

인피니전스 AI의 최고의 기능들

MxN 이종 인프라: 단일 AI 작업이 다양한 칩 유형에서 동시에 실행될 수 있도록 하는 특수 컴퓨팅 패러다임

인피니-메그레즈-옴니 모델: 30억 매개변수의 온디바이스 모델로, 이미지 및 오디오 이해 분야에서 최첨단 정확도를 달성합니다.

FlashDecoding++ 엔진: LLM 디코딩 속도를 최대 3배까지 향상시켜 대화형 애플리케이션에서 실시간 응답성을 가능하게 합니다

인피니전스 AI 장단점

장점:

비용 절감: 고성능 애플리케이션의 경우 추론 최적화를 통해 클라우드 비용을 크게 절감할 수 있습니다

지연 시간 개선: 더 빠른 응답 속도로 기존에는 불가능했던 실시간 사용 사례 구현 가능

배포 유연성: 에지 최적화를 통해 안정적인 인터넷 연결이 없는 환경에서도 AI를 실행할 수 있습니다

단점:

완벽한 솔루션은 아닙니다. 자체 AI 모델을 가져와야 하며 이를 구현할 기술적 전문성이 필요합니다.

최적화 결과는 모델과 사용 사례에 따라 달라질 수 있습니다

주요 요구사항이 더 나은 AI 기능이지 배포 효율성 개선이 아닌 팀에게는 덜 관련성이 있습니다.

인피니전스 AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

인피니전스 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

TrustPilot: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. Notion AI (통합 AI 지원을 원하는 기존 Notion 사용 팀에게 최적)

Notion AI는 문서, 회의 노트, 프로젝트 계획 등을 위해 이미 사용 중인 작업 공간에 AI 지원을 직접 내장합니다. 새로 배워야 할 도구나 설정해야 할 통합 기능이 없습니다. AI가 바로 인터페이스에 있어 Notion 페이지 내에서 글쓰기, 요약, 정보 찾기를 도와줍니다.

이는 독립형 모델에서 필요한 통합 작업을 생략할 수 있음을 의미합니다. 단점은 무엇일까요? Notion 생태계에 묶이게 된다는 점입니다. 또한 일이 여러 플랫폼에 걸쳐 있다면, Notion AI의 컨텍스트는 Notion 내부로만 제한됩니다(ClickUp과 같은 대안과 달리, Brain MAX는 여러 앱의 컨텍스트를 한곳으로 통합합니다!).

via Notion AI

Notion AI 최고의 기능

작업 공간 내 Q&A: 질문을 던지면 Notion 페이지와 데이터베이스에서 직접 가져온 답변을 받아보세요

작성 지원: 다른 도구로 전환하지 않고도 Notion 페이지 내에서 직접 콘텐츠 초안 작성, 편집 및 요약이 가능합니다.

자동 채우기 속성: 페이지 콘텐츠를 기반으로 데이터베이스 필드를 자동으로 채워 수동 데이터 입력을 줄여줍니다

Notion AI 장단점

장점:

통합 불필요: 이미 Notion 사용자라면 AI가 바로 사용 가능합니다

상황 인식 응답: 실제 문서에서 추출된 답변이므로 관련성이 높습니다

원활한 워크플로우: AI 지원이 여러분이 이미 작업 중인 바로 그 자리에서 제공됩니다

단점:

Notion 생태계로만 한도가 있으며 다른 도구의 정보에 접근할 수 없습니다

AI 기능은 복잡한 추론이나 생성보다는 글쓰기와 지식 검색에 중점을 둡니다.

Notion 가격 정책

Free Plan: 제한된 AI 체험판

추가 혜택: 1인당 월 $12 + AI 체험판의 한도

비즈니스: 월 $24/명

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2500개 이상의 리뷰)

TrustPilot: 2.5/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자 사용자가 자신의 경험을 공유했습니다:

사용자 정의 가능한 작업 공간으로 모든 것을 체계적으로 정리할 수 있으며, Q&A AI 기능이 정보를 빠르게 찾아주어 바쁜 날에도 시간을 절약해 줍니다.

실제 워크플로우에 맞는 AI를 선택하세요

Stepfun AI 대안을 선택하는 것은 순위표에서 '최고' 모델을 찾는 것이 아닙니다. 팀이 수행해야 할 작업에 적합한 도구를 고르는 것입니다. 옵션들은 몇 가지 명확한 범주로 나뉩니다.

개발자 분들께: 기술 팀을 보유하고 맞춤형 AI 애플리케이션을 구축하고자 한다면, DeepSeek, Qwen, ModelBest와 같은 오픈소스 모델이 놀라운 유연성과 비용 관리 기능을 제공합니다.

중국 기업을 위한 정보: 중국에서 사업을 운영 중이라면 지푸 AI(Zhipu AI)와 백천(Baichuan)과 같은 제공자가 현지화되고 규정을 준수하는 솔루션을 제공하며, 필요한 기업 지원도 함께 제공합니다.

특화된 작업용: 음성 콘텐츠 생성이나 방대한 문서 분석과 같은 특정 요구사항이 있다면, Minimax나 Moonshot 같은 특화 tools가 바로 그런 용도에 맞춰 설계되었습니다.

하지만 팀이 AI 전문가가 되고 싶지 않다면, 저희가 다른 해결책을 제시합니다. 독립형 AI 모델의 문제점은 오히려 업무량을 늘린다는 점입니다—또 다른 도구를 관리하고, 컨텍스트를 입력하며, 정보를 수동으로 왔다갔다 옮겨야 합니다. 네이티브 AI를 탑재한 통합 AI 작업 공간은 이 문제를 해결합니다.

일상 도구 속에 내장된 AI는 이미 여러분의 프로젝트, 문서, 워크플로우를 이해하고 있어 추가 부담 없이 업무 속도를 높여줍니다. 더 많은 작업을 생성하는 대신, 여러분을 대신해 업무를 처리하기 시작합니다.

ClickUp으로 무료로 시작하여 내장형 컨텍스트 AI가 일을 어떻게 빠르게 하는지 확인해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

Stepfun AI는 비디오 생성 및 대규모 언어 모델을 전문으로 하는 중국 AI 기업입니다. 중국 외부에서의 접근 한도, 텍스트 추론과 같은 다른 AI 기능의 필요성, 또는 데이터 거주지 요구사항 등으로 인해 Teams는 종종 대안을 찾습니다.

AI 모델 제공자는 개발자가 맞춤형 애플리케이션을 구축하는 데 사용하는 API를 통해 파운데이션 모델을 제공합니다. ClickUp과 같은 AI 기반 작업 플랫폼은 생산성 도구 내에 AI를 직접 내장하여 기술적 통합 없이도 워크플로우 내에서 지원을 제공합니다.

상황에 따라 다릅니다. Qwen이나 DeepSeek 같은 오픈소스 모델은 어디서든 직접 인프라에 다운로드하여 실행할 수 있습니다. 그러나 중국 제공자의 클라우드 API는 국제 팀에게 지연, 규정 준수 또는 접근성 문제가 발생할 수 있으므로, 해당 지역의 데이터 보관 정책 및 지원 정책을 반드시 확인해야 합니다.

비기술 팀에게는 ClickUp이 가장 강력한 선택지입니다. ClickUp은 작업 공간 내에서 직접 AI 지원을 제공하기 때문입니다. API 통합이나 프롬프트 엔지니어링이 필요 없으므로, 직접 구축할 필요 없이 업무를 이해하는 컨텍스트 인식 AI를 활용할 수 있습니다.