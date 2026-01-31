[연도]에 오프라인에서 작동하는 최고의 AI 도구 10선

프라이버시는 기본적인 인권이다. 그리고 그 프라이버시는 오늘날 인공지능의 모든 측면에도 적용된다. 시스코의 보고서에 따르면, 응답자의 64%가 AI 도구를 사용할 때 민감한 정보를 실수로 공유할까 봐 걱정한다고 답했다.

이것이 바로 오프라인 AI 도구의 인기가 높아지는 이유 중 하나입니다. 모델이 로컬에서 실행되면 모든 것을 클라우드에 업로드하거나 Wi-Fi가 끊겨도 막히지 않고 글쓰기, 코드 작성, 요약, 창작을 할 수 있습니다.

이 목록에서는 오프라인에서 작동하는 최고의 AI 도구들을 소개합니다. 그중에는 이러한 도구들이 생성한 내용을 하나의 통합적이고 초고도로 안전한 시스템으로 정리하는 데 도움을 주는 슈퍼 앱도 포함되어 있습니다.

오프라인 AI 도구는 모델을 다운로드한 후 인터넷 연결 없이도 로컬 기기에서 대규모 언어 모델(LLM) 을 실행하는 소프트웨어 애플리케이션입니다. 모델 데이터는 컴퓨터에 직접 저장되므로 모든 처리(추론)는 사용자의 CPU 또는 GPU에서 수행됩니다.

이 온디바이스 처리에는 다음과 같은 키 이점이 있습니다:

완벽한 데이터 프라이버시: 귀하의 민감한 정보는 절대 귀하의 컴퓨터를 벗어나지 않습니다

정기적인 비용 없음: tool과 모델을 확보한 후에는 구독 비용이 발생하지 않습니다

어디서나 사용 가능: 비행기 안, 외딴 산장, 인터넷이 끊긴 상황에서도 사용할 수 있습니다

완전한 제어: 사용 모델과 구성 방식을 직접 선택합니다

현재 이용 가능한 최고의 오프라인 AI 도구에 대한 간략한 요약입니다.

Tool 이름 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 작업 및 알림을 위한 오프라인 모드, 음성 입력 기능이 포함된 ClickUp Brain MAX, 연결된 앱 전반의 Enterprise 검색, 문서 및 지식 관리, 자동화, 통합 및 API 오프라인 캡처와 온라인 실행, 거버넌스, AI 컨텍스트를 하나의 작업 공간에서 필요로 하는 팀 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 GPT4All 오픈 모델과 함께하는 로컬 채팅, 개인 문서 Q&A를 위한 LocalDocs, 앱 내 모델 탐색 및 다운로드, OpenAI 호환 로컬 API 서버 프라이버시 보호에 중점을 둔 사용자를 위한, 로컬 문서와 함께 간단한 오프라인 데스크탑 챗봇 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 40달러부터 시작합니다. LM 스튜디오 모델 탐색 및 다운로드, 채팅 UI와 로컬 RAG, OpenAI 호환 서버 또는 REST API, 프리셋 및 성능 튜닝 개발자와 고급 사용자를 위한 완성도 높은 오프라인 모델 작업대 Free 올라마 단일 명령어 모델, 스트리밍을 지원하는 로컬 REST API, 재사용 가능한 설정을 위한 모델 파일, RAG 파이프라인을 위한 임베딩 강력한 API 계층을 갖춘 CLI 중심의 로컬 런타임을 원하는 개발자들 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 20달러부터 시작합니다 1월. ai ChatGPT 스타일의 오프라인 UI, 어시스턴트 및 MCP 지원, 추가 기능을 위한 확장 프로그램, 선택적 OpenAI 호환 제공자 기술적 지식이 없는 사용자들이 원하는 깔끔한 오프라인 어시스턴트와 맞춤형 설정 기능 무료 및 오픈 소스 라마파일 단일 실행 파일 모델 패키징, OS 간 이동 가능한 배포, 웹 UI 및 API를 갖춘 로컬 서버 모드, 최소 의존성 런타임 어디서나 실행 가능한 설치 불필요한 휴대용 AI 파일을 원하는 사용자 무료 및 오픈 소스 프라이빗GPT 자체 호스팅 문서 수집 및 인덱스, 오프라인 RAG Q&A, 문서별 컨텍스트 필터링, 모듈형 LLM, 벡터 저장소 스택 Teams that need offline Q&A over internal files with a controllable RAG pipeline 무료 및 오픈 소스 속삭임.cpp 로컬 음성 텍스트 인식, 자원 사용량 감소를 위한 양자화 모델, VAD 지원, 더 많은 형식 처리를 위한 선택적 FFmpeg 처리 앱에 임베드할 수 있는 완전한 오프라인 트랜스크립션이 필요한 사용자 무료 및 오픈 소스 텍스트 생성 웹 UI 로컬 모델용 브라우저 기반 UI, Jinja2 프롬프트 템플릿, 생성 제어, 채팅 분기, 메시지 편집 로컬 웹 인터페이스에서 최대한의 맞춤형 설정을 원하는 사용자 무료 및 오픈 소스 llama.cpp 고성능 추론 엔진, 광범위한 양자화 지원, OpenAI 스타일 엔드포인트를 갖춘 로컬 서버, 임베딩 및 재순위 지정 지원 오프라인 AI 맞춤형 앱 또는 백엔드를 구축하는 개발자들 무료 및 오픈 소스

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 절차를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 신뢰하실 수 있습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

오프라인 AI 도구를 평가하는 것은 기술적이고 혼란스러울 수 있어, 심지어 자신의 컴퓨터에서 실행조차 되지 않는 도구를 선택하게 만들 수 있습니다. 가장 중요한 고려 사항은 달성하고자 하는 목표입니다. AI 기반 앱을 개발하는 개발자와 단순히 글쓰기 지원을 위한 개인용 오프라인 AI 챗봇을 원하는 사람의 요구 사항은 매우 다릅니다.

평가할 키 기준은 다음과 같습니다:

설정 용이성: 기술적 지식과 명령어 작업이 필요한가요, 아니면 간단한 원클릭 설정인가요?

모델 선택: 다양한 모델 중에서 쉽게 선택할 수 있나요, 아니면 몇 가지 모델에만 제한되어 있나요?

프라이버시 보장: 해당 tool은 모든 데이터를 로컬에서 처리합니까, 아니면 숨겨진 클라우드 구성 요소가 있습니까?

하드웨어 요구 사항: 현재 사용 중인 컴퓨터에서 원활하게 작동할까요, 아니면 업그레이드가 필요할까요?

통합 기능: 다른 도구와 연결할 수 있나요, 아니면 완전히 독립적인 애플리케이션인가요?

사용 사례 적합성: 일반적인 채팅, 문서 관련 질문, 오디오 텍스트 변환, 코드 생성을 위해 설계되었나요?

최고의 AI 오프라인 도구에 대한 개요 보기입니다 👇

1. ClickUp (오프라인 및 온라인 작업 전반에 걸쳐 작업, 문서, AI 컨텍스트를 한곳에 보관하는 데 최적)

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인ClickUp은 단순히 답변을 생성하는 데 그치지 않는 '오프라인 AI'의 기반 위에 구축되었습니다. 그 이유는 생성된 결과가 파일과 채팅 속에 사라지지 않고, 실제 의사 결정과 작업, 다음 단계로 이어질 수 있는 공간이 여전히 필요하기 때문입니다.

그리고 긴 설치 과정과 도구 통합이 필요한 많은 오프라인 설정과 달리, ClickUp은 단일 위치에서 완벽한 실행 계층을 제공하며, 동일한 작업 공간 컨텍스트 위에서 AI가 작동합니다.

우선 ClickUp 오프라인 모드가 있습니다. 이 기능은 오프라인 상태에서도 자동으로 활성화되어 업무를 계속 진행할 수 있게 합니다. 즉, 모든 작업, 알림, 노트는 오프라인 상태에서도 접근 가능하며 필요 시 추가할 수도 있습니다. 다시 연결되면 새 작업과 알림이 자동으로 작업 공간에 동기화됩니다(컨텍스트를 잃어버리는 일은 이제 안녕 👋).

그런 다음 ClickUp Brain MAX , 프라이버시를 최우선으로 하는 데스크탑 AI 도우미가 있습니다. 이 도우미는 전체 작업 공간, 연결된 앱, 심지어 웹까지 저장하고 검색할 수 있습니다.

Talk-to-Text 기능이 탑재된 Brain MAX는 음성을 텍스트로 변환해 줍니다. 이메일 초안 작성, 문서 작성, 이동 중 빠른 업데이트 기록 등 핸즈프리로 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

브레인 맥스는 또한 최신 AI 모델과 채팅할 수 있도록 설계된 범용 AI를 제공합니다. 코딩, 글쓰기, 복잡한 추론 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다. 즉, ClickUp Brain을 비롯해 오픈AI, 클로드, 제미니 같은 옵션까지 한 곳에서 최고의 AI 모델에 질문할 수 있으며, tool 토글 없이도 가능합니다.

게다가 ClickUp 보안은 오프라인 도구들이 흔히 생략하는 안전 장치를 추가합니다. 암호화, 세분화된 권한 설정, SSO(단일 로그인), 프로비저닝, 감사 로그 같은 관리자 제어 기능을 생각해보세요. 이 모든 것은 기업급 보안이 필요한 팀을 위해 설계되었습니다.

ClickUp AI 지식 관리 기능은 '오프라인에서 온라인으로'의 업무 인계 과정에서 큰 도움이 됩니다. 팀원들이 문서와 wiki에 다양한 자료를 저장할 수 있는 허브를 제공하며, ClickUp Brain을 활용해 전체 작업 공간에서 즉각적인 답변을 도출하므로 업무 재개 시점에 바로 적절한 맥락을 활용할 수 있습니다.

🎬 에이전트 활약: 슈퍼 에이전트를 활용해 동기화된 일을 다음 단계로 전환하세요! ClickUp 슈퍼 에이전트는 AI 기반의 팀원으로, ClickUp 작업 공간 내에서 다단계 워크플로우를 실행하도록 생성하고 맞춤 설정할 수 있습니다. 특정 트리거, 지시사항 및 도구 접근 권한을 구성하여 설정된 범위 내에서 작동하도록 보장할 수 있습니다. 예를 들어, 오프라인 작업이 다시 동기화된 후 슈퍼 에이전트는 새 항목을 스캔하고 변경 사항을 요약하며 실행 단계를 도출한 후 업데이트 초안을 작성하여 검토를 위해 적절한 소유자에게 전달할 수 있습니다. 슈퍼 에이전트는 제어 가능하기 때문에 권한으로 접근 가능한 범위를 통제하고 수행 내용을 감사할 수 있습니다. 🔐

ClickUp 최고의 기능

모든 도구를 가로질러 무엇이든 찾으세요: ClickUp Enterprise 검색으로 한 곳에서 전체 작업 공간과 연결된 앱을 정렬하고 검색하세요. ClickUp Enterprise 검색으로 한 곳에서 전체 작업 공간과 연결된 앱을 정렬하고 검색하세요.

진정한 지식 기반 구축: 중첩 페이지, 템플릿, AI 지원 등을 활용하여 중첩 페이지, 템플릿, AI 지원 등을 활용하여 ClickUp Docs로 위키와 문서를 생성하세요

스택 연결 유지하기: ClickUp 통합 기능을 통해 ClickUp을 벗어나지 않고 Slack, GitHub 같은 도구와 일을 동기화하세요.

맞춤형 워크플로우 구축: 개인 토큰 또는 OAuth 2.0을 통해 개인 토큰 또는 OAuth 2.0을 통해 ClickUp API를 활용하여 맞춤형 자동화 및 통합 기능을 구현하세요.

스택 자동화: ClickUp 자동화 기능을 통해 작업 변경 시 소유자 지정, 상태 업데이트, 인수인계 시작 등의 작업을 트리거하세요.

ClickUp의 한도

다양한 범위의 기능으로 인해 일부 사용자는 학습 곡선을 경험할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어는 이렇게 말합니다:

애자일 보드, 통합 기능, 그리고 맞춤형 설정. 또한 오프라인 상태에서도 작업을 계속할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 게다가 어떤 목록이든 이메일을 보내면 자동으로 작업이 생성됩니다. 텍스트 에디터는 정말 훌륭합니다. MD 모드와 바로 가기 모두 지원하며, 콘텐츠를 인라인으로 미리 볼 수 있습니다.

애자일 보드, 통합 기능, 그리고 맞춤형 설정. 또한 오프라인 상태에서도 작업을 계속할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 게다가 어떤 리스트든 이메일을 보내면 자동으로 작업이 생성됩니다. 텍스트 에디터는 정말 훌륭합니다. MD 모드와 바로 가기 모두 지원하며, 콘텐츠를 인라인으로 미리 볼 수 있습니다.

2. GPT4All (로컬 LLM을 활용한 개인용 오프라인 AI 채팅에 최적)

GPT4All를 통해

Nomic.ai의 일부인 GPT4All은 오픈소스 대규모 언어 모델을 컴퓨터에서 직접 실행할 수 있는 데스크톱 앱입니다. 이를 통해 인터넷 접속이나 클라우드 API 호출 없이도 AI 어시스턴트와 채팅할 수 있습니다. 프롬프트, 응답 및 파일이 기기 내에 저장되는 '로컬 우선' 설정을 원하는 사용자를 위해 제작되었습니다.

가장 뛰어난 기능은 LocalDocs로, 검색 강화 생성 ( retrieval-augmented generation ) 방식을 활용해 개인 문서와 비공개 채팅을 가능하게 합니다. PDF나 텍스트 파일 폴더를 앱에 지정하면, 해당 폴더를 기반으로 로컬 지식 기반을 생성하여 질문할 수 있습니다.

GPT4All에는 Llama 및 Mistral과 같은 인기 모델로 구성된 선별된 라이브러리도 포함되어 있으며, 앱을 통해 직접 다운로드할 수 있습니다.

GPT4All 최고의 기능

다른 앱 및 자동화 작업 내에서 GPT4All 모델을 사용하기 위해 로컬 API 서버(OpenAI 호환)를 시작하세요.

앱 내에서 GGUF 모델을 검색, 비교 및 다운로드하세요. 좋아요, 다운로드 횟수, 업로드 날짜 등의 정렬 옵션을 제공합니다.

컨텍스트 길이, 최대 출력 길이, top-p, top-k, 반복 페널티, CPU 스레드, 그리고 GPU 레이어 오프로딩(Apple Silicon의 Metal 지원 포함)까지 조정 가능

GPT4All의 한계점

성능은 컴퓨터 하드웨어에 크게 의존합니다

대규모 문서 컬렉션의 인덱스화는 느릴 수 있습니다

GPT4All 가격 정책

무료 데스크톱 앱

비즈니스: 사용자당 월 40달러 (노믹 AI)

기업: 맞춤형 가격 책정 (노믹 AI)

GPT4All 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 GPT4All에 대해 어떻게 말하고 있나요?

레딧 사용자가 말하길:

RAG로 써본 것 중 최고예요. 다른 모든 것을 압도하고 심지어 LM Studio보다도 간편하네요. 폴더에 매핑하는 방식이 마음에 들고, 변경 사항을 자동으로 추적하고 처리해 주는 점이 좋습니다. 다른 것들처럼 아직 완성도는 높지 않지만, 당분간 제 기본값으로 쓸 거예요.

RAG로 써본 것 중 최고예요. 다른 모든 것을 압도하고 심지어 LM Studio보다도 간편하네요. 폴더에 매핑하는 방식이 마음에 들고, 변경 사항을 자동으로 추적하고 처리해 주는 점이 좋습니다. 다른 것들처럼 아직 완성도는 높지 않지만, 당분간 제 기본값으로 쓸 거예요.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 업무에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 안전하다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하여 AI 도입 시 발생하는 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에, 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결합니다. 클릭 한 번으로 답변과 통찰력을 찾아보세요!

3. LM Studio (성능 튜닝이 적용된 세련된 오프라인 모델 작업 환경에 최적)

LM 스튜디오를 통해

LM Studio는 터미널에 의존하지 않고도 UI 내에서 오픈소스 모델을 찾고, 테스트하고, 실행할 수 있도록 설계된 로컬 AI 데스크톱 앱입니다. 모델 선택, 로컬 실행, 프롬프트 및 설정 반복 작업과 같은 실험에 중점을 두며, 대부분의 CLI 중심 환경보다 더 긴밀한 피드백 루프를 제공합니다.

또한 완전히 오프라인 상태(로컬 RAG)에서 문서와 채팅할 수 있도록 지원합니다. 대화창에 첨부 파일을 첨부하고 응답 시 해당 파일을 참조할 수 있습니다. 이는 업로드가 불가능한 오프라인 연구, 학습 노트 또는 내부 문서 워크플로우에 이상적입니다.

LM Studio는 또한 AI 실행 방식을 정교하게 제어할 수 있도록 하여 온도, 컨텍스트 길이, GPU 사용량 등을 조정할 수 있는 옵션을 제공합니다.

LM Studio 최고의 기능

앱이 요구하는 방식에 따라 OpenAI 호환 모드 또는 LM Studio 자체 REST API를 사용하십시오.

LM Studio는 모델 위에 로컬 워크플로우를 구축하기 위한 JavaScript 및 Python SDK 옵션을 모두 제공합니다.

시스템 프롬프트와 매개변수를 프리셋으로 저장한 후 여러 채팅에서 재사용하세요(프리셋은 파일/URL에서 가져올 수도 있으며 LM Studio hub를 통해 공유하기 위해 게시할 수 있습니다)

LM Studio 한도

LM Studio는 DeepSeek R1 32B 실행 중 컴퓨터를 멈출 수 있습니다.

일부 사용자들은 검증되지 않은 비공개 소스 코드 때문에 해당 앱을 데이터 보안 및 프라이버시 문제로 신고합니다.

LM Studio 가격 정책

가정 및 업무용으로 무료

LM 스튜디오 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 LM Studio에 대해 어떻게 말하고 있나요?

레딧 사용자가 말하길:

정말 훌륭해요. 그냥 작동하고, 시작하기가 엄청 쉬워요. 경쟁사들 중에서 가장 멋진 UI를 가지고 있어요.

정말 훌륭해요. 그냥 일하고, 시작하기가 엄청 쉬워요. 경쟁사들 중에서 가장 멋진 UI를 가지고 있어요.

4. Ollama (간단한 CLI + 로컬 서버로 로컬 LLM 실행에 최적)

올라마를 통해

올라마는 독립형 채팅 앱이라기보다 대규모 언어 모델(LLM) 런타임에 가까운 동작을 보이는 로컬 모델 실행기입니다. 터미널 중심 설계로, 간단한 명령어(예: ollama run llama3)로 공개 모델을 불러와 실행한 후, 이를 로컬 서비스를 통해 노출하여 다른 인터페이스가 상위에서 활용할 수 있도록 합니다.

올라마의 강점은 REST API에 있습니다. 올라마가 백그라운드에서 실행되면, 어떤 애플리케이션이든 간단한 HTTP 요청을 통해 올라마와 통신할 수 있습니다. 이를 통해 자체 소프트웨어에 AI 기능을 구축하는 데 도움이 됩니다.

Ollama는 또한 단일 명령어로 다운로드 가능한 인기 모델 라이브러리를 제공하며, AI용 Dockerfile과 유사한 맞춤형 모델 구성을 생성할 수 있습니다.

올라마의 최고의 기능

Modelfile을 사용하여 재사용 가능하고 버전 관리 가능한 모델 레시피(기본 모델 선택, 프롬프트 템플릿, 시스템 메시지, 매개변수, 어댑터) 생성

앱 및 스크립트에서 실시간 토큰 출력을 위해 선택적 스트리밍 기능을 갖춘 채팅/생성 같은 엔드포인트를 통해 모델을 실행합니다.

Ollama의 임베딩 기능과 권장 임베딩 모델을 활용하여 의미적 검색 및 검색 파이프라인용 임베딩 생성

올라마의 한도

내장 그래픽 인터페이스가 없으므로 비기술 사용자는 별도의 프론트엔드 도구가 필요합니다.

Ollama의 macOS 데스크톱 앱은 오프라인 상태에서 응답하지 않을 수 있으며, 모델이 이미 다운로드된 경우에도 마찬가지입니다. 반면 CLI는 계속 작동합니다.

올라마 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

최대: 월 100달러

올라마 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Ollama에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Producthunt 리뷰어의 말:

배포와 관리가 간편합니다. Ollama는 로컬 LLM 운영을 매우 쉽게 만들어줍니다. 최고의 경험을 위해 OpenWebUI와 함께 사용하세요.

배포와 관리가 간편합니다. Ollama는 로컬 LLM 운영을 매우 쉽게 만들어줍니다. 최고의 경험을 위해 OpenWebUI와 함께 사용하세요.

🧠 재미있는 사실: 음성 인식 기술은 '숫자 전용'으로 시작했습니다. 벨 연구소의 오드리 (AUDREY, 1952년)는 0부터 9까지의 숫자를 인식했으며, 한 계정에 따르면 발명가가 직접 말했을 때 가장 잘 작동했다고 합니다.

5. Jan. ai (오프라인 환경에서 프라이버시를 최우선으로 하는 ChatGPT 스타일 어시스턴트에 최적)

Jan. ai는 macOS, Windows, Linux에서 ChatGPT와 유사한 채팅 경험을 제공하는 오픈소스 데스크탑 어시스턴트로, 기본적으로 로컬 우선 사용 방식을 기본값으로 채택합니다. 필요할 때 기기 내에서 실행되며, 대화 기록과 사용 데이터는 로컬에 저장되어 컴퓨터 외부로 유출되지 않습니다.

이것은 오픈소스 모델을 로컬에서 실행하는 것을 지원하며, OpenAI 호환 API와 같은 원격 제공자에 대한 선택적 연결도 허용합니다. 이는 오프라인 사용의 우선순위가 높지만 클라우드 접근이 가끔 필요한 경우 유연성을 제공합니다.

1월 AI 최고의 기능

각각의 지시사항과 설정을 가진 보조 프로그램을 생성한 후, 매번 프롬프트를 다시 작성하지 않고도 보조 프로그램 탭에서 서로 전환하세요.

개방형 표준을 활용하여 도구 사용 스타일 워크플로우에 맞게 설계된 방식으로 Jan을 MCP 도구 및 데이터 소스와 연결하십시오.

확장 프로그램을 설치하여 웹 검색이나 코드 해석기 같은 새로운 기능을 추가하세요. 이 모듈식 접근 방식은 간단하게 시작하여 점차 더 많은 기능을 추가할 수 있게 해줍니다.

1월 AI 한도

Jan은 아직 완전히 다운로드되지 않은 모델 파일의 로딩을 허용할 수 있으며, 이는 파일이 완료될 때까지 혼란스럽거나 일관성 없는 동작을 유발할 수 있습니다.

API를 활성화하면 스레드 채팅에 간섭이 발생할 수 있으며, '로드된 모델 가져오기'나 '모델 교체'와 같은 기본 엔드포인트가 원활하게 작동하지 않을 수 있습니다.

1월 AI 가격 책정

오픈 소스

1월 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Jan. ai에 대해 어떻게 말하고 있나요?

레딧 사용자가 말하길:

Jan. ai는 제가 자주 사용하는 지역 LLM 앱입니다. 정말 훌륭해요.

Jan. ai는 제가 자주 사용하는 지역 LLM 앱입니다. 정말 훌륭해요.

6. Llamafile (LLM을 휴대용 실행 파일로 패키징하는 데 최적)

라마파일(Llamafile)은 모질라가 주도하는 프로젝트로, 완전한 오픈소스 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 실행 파일로 묶어 제공합니다. 런타임 설치, 의존성 관리, 별도의 UI 연결 작업 없이 하나의 파일을 다운로드하여 앱처럼 실행할 수 있습니다.

핵심 개념은 배포입니다. '라마파일'은 모델 가중치와 컴파일된 런타임을 포함하며, 최소한의 설정으로 여러 운영체제에서 실행되도록 제작되었습니다. 설치 문제를 해결하지 않을 팀원, 학생 또는 고객과 오프라인 도구를 공유해야 할 때 특히 유용합니다.

라마파일 최고의 기능

Llamafile은 llama.cpp와 Cosmopolitan Libc를 결합하여 광범위한 바이너리 이식성을 지원함으로써 플랫폼별 패키징 일을 줄입니다.

서버 모드는 웹 GUI와 OpenAI API 호환 완성 엔드포인트를 제공하여, 로컬 앱 개발 및 테스트 중 클라우드 호출을 대체하는 데 유용합니다.

패키징된 라마파일은 일반적인 x86_64 및 ARM64 머신에서 실행되도록 설계되어 혼합된 시스템 환경에서도 배포가 용이합니다.

라마파일 한도

모델 선택은 Llamafile로 패키징된 것으로 한도됩니다

전체 모델이 내장되어 있기 때문에 파일 크기가 매우 큽니다.

라마파일 가격 정책

무료 및 오픈 소스

라마파일 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 최초의 웹사이트는 지금도 방문할 수 있습니다. CERN은 info.cern.ch에서 이를 호스팅하며, '최초 웹사이트의 홈'이라 부릅니다.

7. PrivateGPT (자체 호스팅 RAG 스택을 통한 파일 기반 오프라인 Q&A에 최적)

via PrivateGPT

PrivateGPT는 '문서와 채팅하기' 워크플로우를 위해 구축된 생산 환경에 바로 적용 가능한 자체 호스팅 프로젝트입니다. 로컬 파일을 불러와 인덱스한 후, 클라우드 챗봇의 기억에 의존하지 않고 사용자의 콘텐츠에서 관련 맥락을 추출하여 질문에 답변합니다. 이 프로젝트는 완전히 오프라인에서 실행되도록 설계되었으며, 데이터가 실행 환경 내에 머문다는 점을 강조합니다.

일반적인 오프라인 채팅 앱과 차별화되는 점은 모듈식 아키텍처입니다. 즉, 하드웨어 및 프라이버시 제약 조건에 따라 LLM, 임베딩 제공자, 벡터 저장소를 자유롭게 조합한 후 로컬 API + UI를 통해 모든 기능을 실행할 수 있습니다.

PrivateGPT 최고의 기능

내장된 수집 파이프라인을 사용하여 PDF, DOCX, PPT/PPTX/PPTM, CSV, EPUB, Markdown, JSON, MBOX, IPYNB, 이미지(JPG/PNG/JPEG) 및 MP3/MP4까지 수집할 수 있습니다.

PGPT_PROFILES(예시: local,cuda)를 사용하여 레이어 프로필을 설정하면 여러 설정 파일을 병합하고 기본 구성을 재작성하지 않고도 배포 환경을 전환할 수 있습니다.

컨텍스트 기반 완성 엔드포인트 호출 시 context_filter를 사용하여 수집된 문서의 특정 하위 집합에 대한 응답을 필터링합니다.

PrivateGPT 한도

여러 구성 요소를 동시에 실행하기 때문에 더 높은 하드웨어 요구 사항이 있습니다.

단일 파일로부터의 다중 문서 수집(예시: 페이지당 하나의 문서를 생성하는 하나의 PDF)은 대용량 업로드 관리 시 인덱스 규모와 복잡성을 증가시킬 수 있습니다.

PrivateGPT 가격 정책

오픈 소스

PrivateGPT 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

8. Whisper.cpp (앱에 임베드할 수 있는 완전 오프라인 음성-텍스트 변환에 최적)

Whisper.cpp는 OpenAI의 Whisper 자동 음성 인식 모델을 고성능 C/C++로 구현한 것으로, 무거운 런타임 의존성 없이 로컬에서 실행되도록 설계되었습니다. 소형의 휴대 가능한 바이너리나 자체 제품에 포함시킬 수 있는 C 스타일 라이브러리가 필요한 오프라인 트랜스크립션 파이프라인에서 널리 사용됩니다.

또한 다양한 환경에서 유연하게 활용 가능하며, 공식 지원 범위는 데스크탑, 모바일, WebAssembly, Docker는 물론 라즈베리 파이급 하드웨어까지 포함합니다. 이로 인해 여러 장소에서 실행되어야 하는 오프라인 tools에도 적합합니다.

이름에 포함된 'cpp'는 성능에 중점을 둔다는 의미입니다. 이 구현체는 파이썬 기반 대안보다 훨씬 빠르고 메모리 사용량이 적어, 강력한 GPU 없이도 현대 컴퓨터에서 실시간 트랜스크립션이 가능합니다.

Whisper.cpp 최고의 기능들

음성 활동 감지(VAD)를 프로젝트의 일부로 실행하여 음성을 분할하고 스트리밍 스타일 워크플로우에서 잡음이 많거나 빈 오디오 트랜스크립션을 줄입니다.

퀀타이즈 위스퍼 모델을 디스크 및 메모리 요구 사항을 줄이기 위해 퀀타이즈하며, 더 빠른 로컬 추론을 위해 설계된 다양한 퀀타이즈 옵션을 제공합니다.

Linux에서 선택적 FFmpeg 지원을 포함하여 빌드하면 기본 WAV 전용 경로 외에도 더 많은 입력 형식을 처리할 수 있습니다.

Whisper.cpp 한도

Whisper.cpp의 명령줄 인터페이스(CLI)는 기본적으로 16비트 WAV 입력을 기대하므로, MP3, MP4, M4A 또는 기타 일반적인 형식으로 작업할 때 추가 변환 단계가 필요합니다.

기본적으로 화자 라벨(화자 식별)을 수행하지 않아 다중 화자 녹음에서 인용문을 정확히 귀속시키기 어렵습니다.

Whisper. cpp 가격 정책

오픈 소스

Whisper. cpp 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. 텍스트 생성 웹 UI (로컬 LLM을 위한 브라우저 기반 콘솔을 원하는 사용자에게 최적)

Text Generation Web UI를 통해

텍스트 생성 웹 UI(흔히 'oobabooga'라 불림)는 제어와 실험에 중점을 둔 로컬 모델 실행을 위한 Gradio 기반 웹 인터페이스입니다. 이는 완전한 작업대처럼 작동합니다: 다중 모델 백엔드, 다중 상호작용 모드, 그리고 생성 동작을 위한 다양한 조절 기능을 제공합니다.

또한 프롬프트 형식 자동화, 노트북 스타일 생성, 대화 브랜치 같은 기능으로 많은 오프라인 도구가 생략하는 '작가/개발자' 워크플로우를 적극 활용합니다. 웹 UI가 여전히 필요한 오프라인 설정에서는 이 카테고리에서 가장 유연하게 구성 가능한 프론트엔드 중 하나입니다.

텍스트 생성 웹 UI의 최고의 기능들

Jinja2 템플릿을 활용한 자동 프롬프트 형식 변경으로 다양한 모델 계열 간 프롬프트 형식 오류 감소

수십 가지 설정을 조정하여 창작 글쓰기, 코딩, 역할극 등 특정 요구에 맞게 AI의 출력을 미세 조정하세요.

버전 탐색 및 대화 분기 기능을 통한 메시지 편집, 동일한 채팅의 여러 방향을 유지하면서 처음부터 다시 시작하지 않음

텍스트 생성 웹 UI 한도

원클릭 설치 프로그램은 약 10GB의 디스크 공간이 필요하며 PyTorch를 다운로드하므로, 저장소가 제한된 컴퓨터에서는 설정 과정이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.

OpenAI 호환 임베딩 엔드포인트는 768차원 임베딩을 사용하는 sentence-transformers/all-mpnet-base-v2를 활용합니다. 이는 OpenAI의 1536차원 기본값을 기준으로 구축된 파이프라인의 가정 사항을 무효화할 수 있습니다.

텍스트 생성 웹 UI 가격 정책

오픈 소스

텍스트 생성 웹 UI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. Llama.cpp (CPU와 GPU를 아우르는 고성능 로컬 LLM 추론에 최적)

Llama.cpp는 최소한의 의존성과 다양한 하드웨어에서 강력한 성능을 바탕으로 로컬에서 대규모 언어 모델(LLM)을 실행하기 위한 C/C++ 추론 엔진 및 툴체인입니다. 이는 '채팅 앱'이라기보다는 CLI, 로컬 HTTP 서버, 또는 자체 제품 내 임베디드 라이브러리 등 주변에 워크플로우를 구축할 수 있는 로컬 런타임에 가깝습니다.

Llama.cpp 자체는 최종 사용자 애플리케이션은 아니지만, GPT4All 및 LM Studio를 포함한 이 목록의 많은 도구를 구동하는 엔진입니다. 이 엔진은 GGUF 모델 형식을 도입했는데, 이는 소비자 하드웨어에서 대규모 모델을 실행하기 위한 표준이 되었으며 모델 크기를 효율적으로 축소합니다.

또한 Python 및 Rust와 같은 인기 프로그래밍 언어용 바인딩을 제공하며, 서버 모드에서는 OpenAI 호환 API를 제공할 수 있습니다.

Llama.cpp 최고의 기능들

lama-server를 사용하여 내장된 웹 UI와 /v1/chat/completions 엔드포인트를 갖춘 OpenAI API 호환 로컬 서버를 실행합니다.

오프라인 RAG 파이프라인을 위해 /embedding 및 /reranking을 사용하여 동일한 서버에서 임베딩 모델(심지어 재정렬 모델까지)을 실행하세요.

모델을 1.5비트부터 8비트까지 양자화하여 메모리 사용량을 줄이고 로컬 추론을 가속화한 후, 가능한 경우 CUDA/Metal 및 Vulkan/SYCL 백엔드를 통해 실행을 가속화합니다.

Llama.cpp 한도

Llama.cpp는 완성도 높은 데스크탑 어시스턴트로 제공되지 않습니다. 이는 오프라인 사용 시 CLI 명령어나 llama-server 호스팅이 필요하며, 많은 사용자가 일상적인 채팅을 위해 타사 UI에 의존함을 의미합니다.

Llama.cpp의 OpenAI 호환성은 모든 OpenAI 클라이언트 기능과 항상 1:1로 일치하지 않으며, 사용자들은 /v1/chat/completions의 response_format과 같은 구조화된 출력 매개변수 주변에서 불일치를 보고합니다.

라마. cpp 가격 정책

오픈 소스

실제 사용자들은 Llama.cpp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

소스포지 리뷰어는 이렇게 말합니다:

대단하네요. 모두를 위한 AI 민주화. 그리고 정말 잘 작동합니다!

대단하네요. 모두를 위한 AI 민주화. 그리고 정말 잘 작동합니다!

ClickUp으로 오프라인 AI 출력을 실제 일로 전환하세요

적합한 오프라인 AI 도구를 선택하는 것은 결국 작업에 맞는 도구를 고르는 일입니다.

여기까지 오셨다면, 아마도 세 가지를 최적화하고 계실 겁니다: 프라이버시, 인터넷 의존성 없음, 그리고 또 다른 구독 서비스에 얽매이지 않는 자유.

이 목록에 있는 도구들은 각기 다른 방식으로 그 측면에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 즉, 일부는 글쓰기와 코딩에 더 적합하고, 다른 일부는 검색, 노트 작성 또는 창작 작업에 더 적합하다는 의미입니다.

하지만 팀에게 더 큰 도전은 단순히 AI를 로컬에서 실행하는 것이 아닙니다. AI 출력을 실제 워크플로우로 전환하는 것입니다.

ClickUp의 AI 기능이 작업, 문서, 지식에 통합되어 업무가 이루어지는 바로 그 자리에서 다음 단계를 손쉽게 확인할 수 있습니다(기업급 보안으로 보호됨).

ClickUp을 무료로 체험해 보세요. AI와 실행이 마침내 함께 살아 숨 쉬는 모습을 직접 확인해 보세요. ✨

예, 모델 파일을 처음 다운로드한 후에는 많은 AI 도구가 인터넷 연결 없이도 기기 내에서 완전히 실행될 수 있습니다. 이로 인해 민감한 데이터를 처리하거나 연결 상태가 좋지 않은 위치에서 일하기에 완벽합니다.

로컬 LLM은 모든 데이터를 개인 기기에서 처리하므로 정보가 기기를 벗어나지 않습니다. 반면 클라우드 기반 AI는 프롬프트를 원격 서버로 전송해 처리합니다. 로컬 tools는 일반적으로 설정 후 무료로 사용할 수 있는 반면, 클라우드 AI는 구독료가 발생할 수 있으나 더 강력한 모델을 제공할 수 있습니다.

10억~30억 개의 매개변수를 가진 소규모 모델은 8GB RAM을 탑재한 대부분의 최신 노트북에서 실행 가능합니다. 70억 개 이상의 매개변수를 가진 더 크고 성능이 뛰어난 모델은 16GB 이상의 RAM과 전용 GPU를 사용할 때 최적의 성능을 발휘하며, Apple Silicon 기반 Mac과 NVIDIA GPU는 상당한 성능 향상을 제공합니다.