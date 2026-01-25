마케팅 리더십을 위한 최고의 AI 도구: 성장 가속화

분기별 검토 중 이상한 점을 발견했습니다. 캠페인 성과는 표면상 강력해 보였습니다. 트래픽은 증가했고, 콘텐츠 생산량은 두 배로 늘었으며, 팀은 분주했습니다. 그러나 매출 슬라이드가 등장하자, 어떤 캠페인이 실제로 파이프라인에 영향을 미쳤는지, 또는 최우선순위 론칭이 저조한 성과를 낸 이유를 명확히 설명할 수 있는 사람은 아무도 없었습니다.

데이터는 존재했지만, 대시보드, 스프레드시트, tools에 분산되어 있었습니다.

팀이 콘텐츠, 채널, 실험을 확장함에 따라 마케팅 리더의 과제는 조정과 통찰력 확보로 전환됩니다.

이 블로그 포스트에서는 성과와 결과를 연결하고, 위험을 조기에 발견하며, 팀이 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 마케팅 리더십용 AI 도구를 살펴보겠습니다. 📊

대부분의 리더십 팀은 더 많은 AI 출력이 필요하지 않습니다. 그들이 필요한 것은 두 가지 질문에 대한 명확한 답변입니다: 무엇이 영업 파이프라인을 주도하는가, 그리고 다음에 무엇이 위험에 처해 있는가.

최고의 AI 마케팅 tools가 제공하는 주요 기능은 다음과 같습니다:

통합 작업 공간 및 데이터 중앙화: 캠페인 플랜, 성과 데이터, 자산, 대화를 중앙화하여 보고 체계의 단절과 tool 과다 사용을 해소하세요.

AI 기반 인사이트: 자연어 질문을 통해 성과 데이터를 명확한 해답으로 전환하세요

예측 분석 및 위험 감지: 지연, 예산 초과, 성과 부진을 조기에 예측하여 결과가 하락하기 전에 개입할 수 있도록 합니다.

목표 추적: 디지털 마케팅 목표, KPI, 작업을 연결하는 디지털 마케팅 목표, KPI, 작업을 연결하는 목표 추적 앱을 활용해 마케팅 전략과 실행을 연계하세요. 이를 통해 리더들은 일상 작업이 수익 창출에 어떻게 기여하는지 확인할 수 있습니다.

자동화된 보고 및 상태 요약: 마케팅 리더십 업데이트, 주간 보고서, 캠페인 요약 작업을 자동화하여 업데이트 확인에 소요되는 시간을 줄입니다. 마케팅 리더십 업데이트, 주간 보고서, 캠페인 요약 작업을 자동화하여 업데이트 확인에 소요되는 시간을 줄입니다.

개인화: 운영 부담 없이 테스트, 메시지 변형, 채널 최적화를 확장하세요

실시간 의사 결정 지원: 분산된 스프레드시트 대신 실시간 대시보드와 AI 기반 추천을 통해 더 빠르고 확신 있는 의사 결정을 가능하게 합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 자동화 tools를 정기적으로 사용하고 적극적으로 새로운 자동화 기회를 모색하는 비율은 10%에 불과합니다. 이는 생산성 향상을 위한 주요 미개척 요소를 부각시킵니다: 대부분의 팀은 여전히 간소화하거나 제거할 수 있는 수작업에 의존하고 있습니다. ClickUp의 AI 에이전트는 자동화를 처음 사용하는 분들도 손쉽게 자동화된 워크플로우를 구축할 수 있게 합니다. 플러그 앤 플레이 템플릿과 자연어 기반 명령어를 통해 팀 내 모든 구성원이 업무 자동화를 활용할 수 있습니다! 💫 실제 결과: QubicaAMF는 ClickUp의 동적 대시보드와 자동화된 차트를 활용해 보고 시간을 40% 단축했습니다. 수시간 걸리던 수작업이 실시간 인사이트로 전환되었습니다.

마케팅 리더십을 위한 이러한 AI 도구의 비교 분석을 간략히 살펴보겠습니다:

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격 ClickUp ` 엔드투엔드 마케팅 기획, 실행 및 보고 팀 크기: 소규모 팀부터 기업까지 통합 AI 작업 공간, 슈퍼 에이전트, BrainGPT, 캠페인 요약, 대시보드 인사이트, 자동화, 문서, 화이트보드, 양식, 업무량 계획 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 HubSpot 마케팅 허브 (AI) 인바운드 마케팅 자동화 및 CRM 연결 캠페인 팀 크기: 중규모 팀부터 대규모 조직까지 AI 리드 스코어링, SEO 제안, Breeze AI 개인화, CRM 동기화, 어트리뷰션, AI 채팅, 양식 최적화 무료 플랜맞춤형 가격 Salesforce 마케팅 클라우드 + Einstein 대규모 다중 채널 여정 및 기업 맞춤형 개인화 팀 크기: 기업 예측 점수화, 발송 시간 최적화, 콘텐츠 선택, 고객 여정 빌더, 멀티터치 어트리뷰션, 모바일 메시지 사용자당 월 $25부터 시작, 고급 요금제는 연간 결제 Adobe Marketo Engage B2B 리드 관리 및 라이프사이클 자동화 팀 크기: 중견 기업 및 기업 AI 리드 스코어링, 생성형 AI 채팅, 웨비나 요약, 자동화 워크플로우, 다중 채널 육성, CRM 통합 맞춤형 가격 책정 6sense 예측적 구매 의도 분석, 계정 식별, 파이프라인 예측 팀 크기: B2B 마케팅 및 영업 팀 구매자 의도 점수화, AI 이메일 에이전트, Signalverse 데이터, 신원 확인, 워크플로우 오케스트레이션 무료 이용권맞춤형 가격 정책 Demandbase 계정 기반 마케팅 및 영업 연계 팀 크기: Enterprise GTM 팀 여정 분석, 차세대 오케스트레이션, AI 세분화, 에이전트베이스 자동화, IP 기반 광고 맞춤형 가격 책정 Dynamic Yield 고트래픽 웹사이트 및 커머스를 위한 실시간 개인화 팀 크기: 리테일, 마켓플레이스, 기업 웹 팀 AdaptML 추천 시스템, A/B 테스트, 다변량 실험, 예측 점수화, 경험 오케스트레이션 맞춤형 가격 책정 Braze 크로스 채널 참여 및 모바일 마케팅 팀 크기: 성장, 라이프사이클, 유지 관리 팀 AI 의사결정, Canva 여정 빌더, SMS, 이메일, 푸시 알림, WhatsApp, 제로 카피 트리거, 예측 속성 맞춤형 가격 책정 앰플리튜드 AI 제품 분석 및 행동 기반 성장 전략 팀 크기: 제품, 성장, 마케팅 AI 이상 탐지, 자연어 인사이트, 실험, 세션 재생, 행동 세분화 무료 이용권, 유료 플랜 월 $61부터 Canva 매직 스튜디오 캠페인을 위한 AI 기반 시각적 콘텐츠 생성 팀 크기: 마케팅, 디자인, 소셜 팀 매직 미디어, 매직 라이트, 매직 디자인, 매직 편집, 매직 애니메이트, 크로스 채널 리사이징 무료 이용 가능 Pro 요금제: $15/사용자/월부터

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

🔍 알고 계셨나요? 소셜 미디어 관리가 등장하기 훨씬 전부터 '바이럴 효과' 개념은 존재했습니다. 1900년대 초반, 입소문 전파 모델은 역학과 함께 연구되었으며, 이는 마케터들이 이후 추천 루프와 네트워크 효과를 이해하는 데 기초가 되었습니다.

성과와 파이프라인 간 명확한 연결이 필요한 마케팅 리더를 위한 추천 도구는 다음과 같습니다:

1. ClickUp (마케팅 운영, 플랜, 실행 전반에 최적)

ClickUp Brain에 문의하여 마케팅 파이프라인을 최적화하고 수집된 데이터를 몇 초 만에 분석하세요

첫 번째로 소개할 도구는 마케팅 팀을 위한 ClickUp입니다. 이 도구는 연결된 작업 공간에서 계획 수립, 협업, 문서화, 실행을 통합하여 업무 분산 현상을 해소합니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간으로, 문서, 채팅, 화이트보드, 자동화 등에 AI가 직접 내장되어 있습니다. 논의 내용을 요약하고 플랜을 생성하며, 맥락 전환 없이 시각적 자료에서 실행으로 바로 넘어갈 수 있습니다.

핵심 AI 융합 기능을 살펴보겠습니다:

작업 공간 내 컨텍스트 기반 AI

ClickUp Brain은 업무에 통합되어 작업, 문서, 댓글, 프로젝트 데이터의 맥락을 이해합니다. 이를 통해 일반적인 응답 대신 업무 상황을 고려한 답변을 제공하고, 활동을 요약하며, 장애 요소를 감지하고, 실제 업무 데이터를 기반으로 콘텐츠를 생성합니다.

다음과 같은 마케팅 활용 사례에 사용할 수 있습니다:

자동화된 캠페인 요약: ‘최근 4분기 캠페인 작업 현황(진행 상황, 주요 장애 요인, 다음 단계 포함)을 요약해 주세요’라고 요청하면 작업, 댓글, 문서의 상태를 추출해 보여줍니다.

크로스채널 피드백 인사이트: 캠페인 피드백 또는 성과 스프레드시트를 붙여넣기한 후 ‘주요 사용자 감정 동향과 권장 수정 사항을 강조해 주세요.’라고 프롬프트를 보내세요. 수동 분석 없이 원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환해 드립니다.

즉각적인 콘텐츠 지원: ClickUp Brain을 활용해 이메일 초안, 소셜 미디어 캡션, 블로그 개요를 작성하세요. 예를 들어, '과거 오픈율에 맞춰 어머니날 세일을 위한 이메일 제목 5개를 생성해 주세요'와 같은 프롬프트로 시작할 수 있습니다.

워크플로우를 위한 자율적 지원 도구

ClickUp 슈퍼 에이전트는 작업 공간의 변화에 적응하고 지시에 따라 행동하는 AI 팀원입니다. 최소한의 감독으로 스페이스 모니터링, 쿼리 응답, 작업 생성, 업무 조직을 수행할 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트로 모든 핵심 마케팅 워크플로우에 AI 전문가를 배치하세요

예를 들어, 다음과 같은 용도로 활용할 수 있습니다:

캠페인 분류 작업: '메시지에 '출시' 또는 '마감일'이 언급될 때마다 작업을 생성하고 캠페인 담당자에게 태그를 지정하세요'와 같은 프롬프트로 분류 에이전트 를 설정하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)용 답변 에이전트: 채팅에 답변 에이전트를 배치하여 ‘우리 브랜드의 목소리 가이드라인은 무엇인가요?’와 같은 일상적인 질문을 처리하세요.

성과 보고: 주별 메트릭을 집계하고 요약 보고서를 게시하는 맞춤형 에이전트를 구축하세요. 예를 들어, '이메일, 소셜, 유료 채널 전반의 주간 접점 성과 생성'과 같은 작업을 수행합니다. *에이전트는 24시간 연중무휴로 일하므로 팀은 항상 최신 인사이트를 확인할 수 있습니다.

이 에이전트들은 시간이 지남에 따라 적응하며 팀의 업무 방식과 점점 더 조화를 이룹니다.

자세한 내용은 여기에서 확인하세요:

모든 일을 위한 통합 AI 데스크톱

ClickUp Brain과 ClickUp Agents의 강력한 기능을 ClickUp 외부로 확장하세요. 전용 AI 데스크톱 앱인 ClickUp BrainGPT를 통해 연결된 모든 앱의 검색, AI 모델, 컨텍스트를 통합합니다. AI 스프롤을 종 식 시키고 필요한 곳 어디서나 일 컨텍스트를 즉시 제공합니다.

ClickUp 브레인GPT로 중앙 집중형 AI hub를 구축하고, 상황별 인텔리전스를 위한 여러 개별 tools를 대체하세요

다음과 같은 혜택을 누리세요:

도구 간 통합 검색: Figma, Google Drive, ClickUp 간 전환을 피하세요

음성에서 작업 초안 작성: ClickUp Talk-to-Text로 회의 노트나 캠페인 아이디어를 음성으로 입력하세요. BrainGPT가 타이핑 없이 말한 내용을 실행 가능한 작업으로 전환해 줍니다. ClickUp Talk-to-Text로 회의 노트나 캠페인 아이디어를 음성으로 입력하세요. BrainGPT가 타이핑 없이 말한 내용을 실행 가능한 작업으로 전환해 줍니다.

크로스 앱 인사이트: "최근 웹 페이지와 링크 출처의 경쟁 동향을 요약해 주세요"라고 요청하면 BrainGPT가 "최근 웹 페이지와 링크 출처의 경쟁 동향을 요약해 주세요"라고 요청하면 BrainGPT가 성장 마케팅 전략 문서와 연결된 인용 자료가 포함된 시장 조사 결과를 제공합니다.

ClickUp 최고의 기능

마케팅 데이터 정렬 및 필터링: ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 캠페인 유형, 대상 채널, 예산, URL, 자산 링크 등의 세부 정보를 추적하세요. 요약 생성, 작업 번역, 자동으로 실행 항목을 표시하는 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 캠페인 유형, 대상 채널, 예산, URL, 자산 링크 등의 세부 정보를 추적하세요. 요약 생성, 작업 번역, 자동으로 실행 항목을 표시하는 AI 필드도 활용할 수 있습니다.

캠페인 타임라인 시각화: 내장된 내장된 ClickUp AI 노트테이커가 탑재된 ClickUp 캘린더로 편집 일정과 출시일을 계획하세요. Google 캘린더와 동기화하여 팀 전체가 어떤 콘텐츠가 언제 공개되는지 파악할 수 있도록 하세요.

브리프 작성 및 협업: 콘텐츠 전략, 크리에이티브 브리프, 캠페인 플랜 또는 검색 엔진 최적화(SEO) 개요를 위한 공유 가능한 콘텐츠 전략, 크리에이티브 브리프, 캠페인 플랜 또는 검색 엔진 최적화(SEO) 개요를 위한 공유 가능한 ClickUp 문서를 생성하세요. 더 빠른 콘텐츠 생성 과정을 위해 Brain이 문서에 내장되어 있습니다.

사용자 여정 및 전략 지도: ClickUp 화이트보드로 퍼널, 고객 여정 또는 콘텐츠 프레임워크를 스케치한 후 ClickUp Brain을 활용해 아이디어를 시각화하세요. ClickUp 화이트보드로 퍼널, 고객 여정 또는 콘텐츠 프레임워크를 스케치한 후 ClickUp Brain을 활용해 아이디어를 시각화하세요.

반복 작업을 자동화하세요: ClickUp 작업이 '초안 완료'로 표시되면 검토 상태로 전환하거나, 후속 조치를 할당하거나, 크리에이티브 자산 마감 시점에 이해관계자에게 알림을 보내는 등 ClickUp 작업이 '초안 완료'로 표시되면 검토 상태로 전환하거나, 후속 조치를 할당하거나, 크리에이티브 자산 마감 시점에 이해관계자에게 알림을 보내는 등 ClickUp 자동화 기능을 설정하세요.

요청을 중앙에서 수집하세요: ClickUp 양식을 활용해 크리에이티브 요청, 파트너십 문의 또는 스폰서십 문의를 수집하고 자동으로 적절한 캠페인 파이프라인으로 전달하세요.

ClickUp의 한도

고급 기능은 익숙해지려면 시간이 걸립니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 경험담을 들어보세요:

…내장된 AI 기능은 요약, 작업 재배정, 작업 검색 등에 매우 유용하며 전반적으로 사소한 작업에 드는 시간을 절약해 줍니다. 자동화 기능 역시 강력해서 우선순위 지정 등 반복적인 작업을 크게 줄여주며, 이를 AI 에이전트로 대체할 수 있는데, 이는 기본적으로 스테로이드를 맞은 자동화라고 할 수 있죠 ㅋㅋ…목록 뷰와 보드 보기를 모두 사용할 수 있는 점이 마음에 듭니다(목록만 지원하는 Asana나 보드만 지원하는 Trello와 달리). 채팅 채널이 Slack과 유사한 느낌이라 좋습니다. 별도의 소프트웨어 비용을 지불할 필요가 없고, 작업 내 문서 생성 기능이 매우 유용하죠. 드라이브로 이동해 Google Doc를 생성한 후 작업 내 연결 기능을 사용할 필요가 없습니다. 정신 건강에 도움이 되네요…

…내장된 AI 기능은 요약 작성, 작업 재배정, 작업 검색 등 사소한 작업에 시간을 절약해 주어 매우 유용합니다. 자동화 기능 역시 강력하여 우선순위 지정 등 반복적인 작업을 크게 줄여주며, 이를 AI 에이전트로 대체할 수 있는데, 이는 기본적으로 강화된 자동화라고 할 수 있죠 ㅋㅋ…목록 뷰와 보드 보기를 모두 사용할 수 있는 점이 마음에 듭니다(목록만 지원하는 Asana나 보드만 지원하는 Trello와 달리).

채팅 채널이 Slack과 유사한 느낌이라 좋습니다. 별도의 소프트웨어 비용을 지불할 필요가 없고, 작업 내 문서 생성 기능이 매우 유용하거든요. 드라이브로 이동해 Google Doc를 생성한 후 작업 내부에 연결할 필요가 없습니다. 정신 건강 유지에 도움이 되죠…

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 대시보드를 활용해 흩어진 마케팅 데이터를 의사 결정으로 전환하세요. AI 카드를 통해 캠페인 성과, 콘텐츠 속도, 팀 용량을 실시간으로 경영진에게 보고 가능한 형태로 파악할 수 있습니다. 작업, 문서, 댓글에서 수동으로 업데이트를 추출하는 대신, AI 카드가 자동으로 진행 상황을 요약하고 위험 요소를 표시하며 작업 공간 전반의 인사이트를 제공합니다. ClickUp 대시보드에 AI 카드를 추가하여 마케팅 전략에 대한 즉각적인 인사이트를 얻으세요 예를 들어, 성장 마케터는 '3분기 수요 창출 캠페인의 상태를 요약하고 장애 요인을 강조해 주세요'라는 프롬프트로 AI 카드를 추가해 진행 중인 캠페인, 지연된 캠페인 및 그 원인을 즉시 확인할 수 있습니다. 콘텐츠 리더는 '검토 단계에 머물러 있는 블로그 게시물은 무엇이며 얼마나 오래 걸렸나요?'라고 질문할 수 있으며, 성과 마케터는 지출 속도, 출시 준비 상태 또는 자산 의존성을 모니터링할 수 있습니다.

2. HubSpot 마케팅 허브 (AI) (인바운드 마케팅 자동화 및 CRM 통합에 최적)

HubSpot Marketing Hub (AI)를 통해

HubSpot 마케팅 허브는 리드 확보, 개인화, 성과 추적과 같은 일상적인 마케팅 작업을 지원하기 위해 AI를 활용합니다. AI 기능이 플랫폼에 직접 내장되어 있어 팀은 CRM 데이터를 기반으로 캠페인을 운영할 수 있습니다. 이러한 설정은 특히 캠페인 규모가 커질수록 이메일, 랜딩 페이지, 웹사이트를 보다 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

허브스팟 내에서 이미 운영 중인 마케팅 팀의 확장을 위해, 이 AI는 기존 워크플로우의 자연스러운 확장처럼 느껴집니다. 플랫폼의 Breeze AI 도구는 일반적인 마케팅 작업을 자동화하는 데 도움을 줍니다. 웹사이트 방문자를 관련 콘텐츠로 안내하고, 방문자 행동에 따라 양식을 조정하며, SEO 개선을 위한 제안으로 콘텐츠 플랜을 지원합니다.

HubSpot 마케팅 허브(AI) 주요 기능

멀티터치 어트리뷰션과 고객 여정 인사이트를 활용하여 전환에 기여하는 채널과 메시지를 파악하세요.

참여 신호에 따라 웹사이트 콘텐츠, 이메일, 제품 설명 및 CTA를 조정하세요.

행동 기반 잠재고객 분류를 통해 AI 기반 리드 스코어링으로 적합도가 높은 리드를 우선순위화하세요

AI 마케팅 에이전트(구 챗봇)로 대화를 주도하세요. 이 도구는 실시간으로 구매 의사가 높은 방문자를 선별하고, 관련 리소스로 안내하며, 데이터를 CRM에 직접 동기화합니다.

HubSpot 마케팅 허브(AI)의 한계

이메일 마케팅 캠페인을 기반으로 판매나 체결된 거래를 추적할 수 없다는 점은 큰 타협점입니다.

사용자들은 이메일 성장 플랜 템플릿의 맞춤형 설정 한도와 캠페인 관리 중 발생하는 성능 문제를 호소합니다.

HubSpot 마케팅 허브(AI) 가격

Free

맞춤형 가격 책정

HubSpot 마케팅 허브(AI) 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (14,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (6,100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot 마케팅 허브(AI)에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자에 따르면:

사용자 인터페이스가 매우 직관적이어서 신규 팀 회원도 빠르게 적응할 수 있습니다. CRM과 마케팅 기능 간의 원활한 연동은 데이터 일관성을 유지하고 프로세스를 자동화해 특히 유용합니다. 여러 도구 간에 왔다 갔다 할 필요가 없어 많은 시간을 절약합니다. 이메일 도구는 사용법이 매우 쉽고 직관적이라 마음에 듭니다. 드래그 앤 드롭으로 훌륭한 뉴스레터를 초고속으로 제작 및 발송할 수 있습니다…다만 일부 경우, 연락처 양식과 메일링 템플릿/모듈은 드롭다운 메뉴 수와 다양한 동의 사항 푸터 측면에서 한도가 있습니다.

사용자 인터페이스가 매우 직관적이어서 신규 팀 회원도 빠르게 적응할 수 있습니다. CRM과 마케팅 기능 간의 원활한 연동은 데이터 일관성을 유지하고 프로세스를 자동화해 특히 유용합니다. 여러 도구 간에 왔다 갔다 할 필요가 없어 많은 시간을 절약합니다. 이메일 도구는 사용법이 매우 쉽고 직관적이라 마음에 듭니다. 드래그 앤 드롭으로 훌륭한 뉴스레터를 초고속으로 제작 및 발송할 수 있습니다… 다만 일부 경우, 연락처 양식과 메일링 템플릿/모듈은 드롭다운 메뉴 수와 다양한 동의 풋터 측면에서 한도가 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 15~16세기 베네치아 인쇄업자와 상인들은 초기 형태의 고객 세분화를 활용했습니다. 인쇄업자들은 뉴스지 콘텐츠를 맞춤화하고, 제목 페이지에 장르별 라벨을 사용하며, 특정 독자층을 겨냥한 메시지를 제작했습니다.

📖 함께 읽기: ClickUp 마케팅 팀의 ClickUp 활용 사례

3. Salesforce 마케팅 클라우드 + Einstein (복잡하고 대규모의 다중 채널 여정 및 개인화에 최적)

Salesforce 마케팅 클라우드 + Einstein 클라우드를 통해

Salesforce Marketing Cloud는 Einstein AI를 활용하여 이메일, 모바일, 웹 채널 전반에 걸친 데이터 기반 마케팅을 지원합니다. 이 AI 마케팅 tool은 Salesforce의 Data Cloud를 기반으로 작동하여 팀이 고객 행동을 분석하고, 참여도를 예측하며, 실시간으로 캠페인을 조정할 수 있도록 합니다.

이 플랫폼은 대량의 고객 상호작용과 복잡한 여정을 관리하는 기업들에게 널리 선택됩니다. 아인슈타인은 메시지 발송 시기, 참여도 평가 방법, 우선순위 대상 선정과 같은 의사결정을 자동화하여 마케팅 관리자의 업무를 간소화합니다.

또한 제목, 이메일 초안, 대상 세분화와 같은 AI 생성 콘텐츠를 지원합니다. 분석 측면에서는 마케팅 팀이 멀티터치 어트리뷰션과 여정 성과를 파악할 수 있으며, 최적화할 영역에 대한 권장 사항도 제공합니다.

Salesforce 마케팅 클라우드 + Einstein 주요 기능

아인슈타인 참여도 점수 로 오픈률, 클릭률, 구독 취소율을 예측하여 대상 세그먼트를 정교화하고 더 나은 ROI를 달성하세요.

아인슈타인 발송 시간 최적화 를 활용해 수신자 행동을 분석하여 이메일을 최적의 참여 시간대에 발송함으로써 열람률을 극대화하세요.

아인슈타인 콘텐츠 선택 을 통해 맞춤형 메시지를 전달하세요. 이 기능은 역사적 데이터를 기반으로 가장 관련성 높은 콘텐츠 블록을 선별합니다.

관심을 유지하기 위한 최적의 연락 주기를 추천하는 아인슈타인 참여 빈도를 활용해 피로를 방지하세요

Salesforce 마케팅 클라우드 + Einstein의 한도

플랫폼을 최대한 활용하려면(SQL 쿼리 사용 등) AMPScript 이해와 같은 관련 기술 전문 지식이 필요합니다.

페이지가 재로드될 때 인터페이스가 컨텍스트를 잃고 사용자는 폴더 구조가 무너지는 현상을 경험합니다.

Salesforce 마케팅 클라우드 + Einstein 가격 정책

Salesforce Starter: 사용자당 월 $25

마케팅 클라우드 성장: 전체 조직 기준 월 $1,500 (연간 청구)

마케팅 클라우드 어드밴스드: 전체 조직 기준 월 $3,250 (연간 청구)

Salesforce Personalization: 전체 조직 기준 월 $8,000 (연간 청구)

마케팅 인텔리전스: 사용자당 월 $10,000 (연간 청구)

로열티 관리: 전체 조직 기준 월 20,000달러 (연간 청구)

계정 Engagement+: 전체 조직 기준 월 $1,250 (연간 청구)

Engagement+: 전체 조직 기준 월 $2,000 (연간 청구)

Intelligence+: 전체 조직 기준 월 $11,000 (연간 청구)

Personalization+: 전체 조직 기준 월 $15,000 (연간 청구)

Salesforce 마케팅 클라우드 + Einstein 평가 및 리뷰

G2: 4/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Salesforce Marketing Cloud + Einstein에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Salesforce Marketing Cloud Engagement(MCAE)는 Pardot, HubSpot, Marketo 등 플랫폼보다 훨씬 진보된 기능을 제공하는 강력하고 유연한 Journey Builder로 차별화됩니다. 이 tool은 마케터가 실시간 의사 결정과 맞춤형 경험을 통합하여 복잡한 다중 채널 고객 여정을 시각적으로 설계하고 자동화할 수 있도록 지원합니다. 핵심 강점은 WhatsApp, MobileConnect를 통한 SMS, 푸시 알림과 같은 모바일 메시징 채널에 대한 내장 지원입니다. 이러한 기능은 다른 플랫폼에서는 종종 애드온으로만 제공되거나 한도가 있습니다… 기업 수준의 확장성, 고급 데이터 관리 기능, Einstein을 통한 AI 기반 개인화와 결합될 때 SFMC는 진정으로 포괄적이고 미래 지향적인 마케팅 자동화 플랫폼으로 두각을 나타냅니다.

Salesforce Marketing Cloud Engagement(MCAE)는 Pardot, HubSpot, Marketo 등 플랫폼보다 훨씬 진보된 기능을 제공하는 강력하고 유연한 Journey Builder로 차별화됩니다. 이 tool은 마케터가 실시간 의사 결정과 맞춤형 경험을 통합하여 복잡한 다중 채널 고객 여정을 시각적으로 설계하고 자동화할 수 있도록 지원합니다. 핵심 강점은 WhatsApp, MobileConnect를 통한 SMS, 푸시 알림과 같은 모바일 메시징 채널에 대한 내장 지원입니다. 이러한 기능은 다른 플랫폼에서는 종종 애드온으로만 제공되거나 한도가 있습니다… 기업 수준의 확장성, 고급 데이터 관리 기능, Einstein을 통한 AI 기반 개인화와 결합될 때 SFMC는 진정으로 포괄적이고 미래 지향적인 마케팅 자동화 플랫폼으로 두각을 나타냅니다.

🧠 재미있는 사실: 색상 심리학은 고대 문명에서 깊은 뿌리를 두고 있습니다. 이집트에서는 금색, 파란색, 녹색 같은 안료가 신성함, 재생, 다산, 권위를 상징하는 강력한 의미를 지녔습니다. 현대 브랜드 색상 심리학은 이러한 오랜 전통을 계승하여 색상으로 인식과 행동에 영향을 미치는 것입니다.

4. Adobe Marketo Engage (B2B 리드 관리 및 마케팅 자동화에 최적)

via Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage는 여러 채널에 걸쳐 길고 복잡한 구매자 여정을 관리해야 하는 B2B 팀에서 자주 사용됩니다. 이메일, 웹, 광고, 모바일 등 어떤 채널을 통해서든 대규모 개인화를 지원하도록 설계된 AI 기능을 제공합니다.

일상 업무 측면에서는 Marketo의 실행 관리용 AI가 브랜드에 맞는 이메일 초안 작성, 제목 줄 조정, 행동 기반 콘텐츠 맞춤화 등을 지원합니다. 자동화는 리드 스코어링, 여정 단계, 타이밍 결정 등을 처리하며, 마케팅 분석은 파이프라인 영향력과 캠페인 성과에 대한 가시성을 제공합니다.

Adobe Marketo Engage 주요 기능

GenAI 기반 Adobe Dynamic 채팅 을 도입하여 프롬프트 기반 플레이북, 지식 기반 응답, 실시간 라우팅을 통해 방문자를 전환하세요.

GenAI를 통해 녹화된 인터랙티브 웨비나 에서 챕터, 요약 및 핵심 인사이트를 생성하여 콘텐츠 재활용과 접근성을 높입니다.

AI 마케팅 에이전트를 도입하여 참여 데이터를 기반으로 지속적인 리드 스코어링, 라이프사이클 단계, 영업 팀 준비 요약 정보를 확보하세요.

Adobe Marketo Engage의 한도

데이터 정리 같은 간단한 작업조차 관리자 수준의 지원이 필요하거나 여러 단계 뒤에 숨겨져 있습니다.

고급 내장 분석 기능이 부족하여 심층적인 인사이트를 얻기 위해 수작업이 필요합니다.

Adobe Marketo Engage 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Adobe Marketo Engage 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (3,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Adobe Marketo Engage에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

Adobe Target과 같은 Adobe 제품과의 원활한 연동으로 잠재 고객을 집중 타겟팅하는 효율성을 제공해 게임 체인저 역할을 합니다. 영업 후속 관리를 위한 CRM 통합 기능이 특히 마음에 듭니다. 캠페인을 생성하고 다중 채널을 활용해 더 넓은 고객층에 배포하는 다재다능함도 장점입니다. 리드 육성 및 세분화 측면에서 최고입니다… 맞춤 설정은 시간과 관심이 필요한 작업으로, 쉽게 접근하기 어려운 부분입니다.

Adobe Target과 같은 Adobe 제품과의 원활한 연동으로 잠재 고객을 집중 타겟팅하는 효율성을 제공하여 게임 체인저 역할을 합니다. 영업 후속 조치를 위한 CRM 통합 기능이 특히 마음에 듭니다. 캠페인을 생성하고 다중 채널을 활용해 더 넓은 고객층에 배포하는 다재다능함도 장점입니다. 리드 육성 및 세분화 측면에서 최고입니다… 맞춤형 설정은 시간과 관심이 필요한 작업으로, 쉽게 접근하기 어려운 부분입니다.

🔍 알고 계셨나요? 인지 부하 이론에 따르면, 마케터가 카피, 크리에이티브, 채널, 예산 등 동시에 처리해야 할 결정이 과도하게 많을 때 '안전한' 선택으로 돌아가는 경향이 있습니다. 이는 구조, 브리프, 프레임워크, 자동화가 실제로 창의성을 높이는 이유를 설명해 줍니다.

5. 6sense (B2B 계정 식별 및 예측적 의도 데이터에 최적)

via 6sense

6sense는 B2B 영업 팀이 구매 의도를 퍼널 초기 단계에서 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 핵심은 6AI로, 6sense Signalverse 전반의 의도 데이터, 기업 정보, 기술 정보, 행동 신호를 분석하여 잠재 고객이 스스로를 드러내기 전에 구매 단계를 예측합니다.

이러한 인텔리전스는 계정 우선순위 결정에 직접 반영되어, 현대적인 마케팅 및 영업 팀이 실제 구매 의도를 보이는 계정에 집중할 수 있도록 지원합니다.

예측 모델링 및 구매 단계 세분화와 같은 리더십 tools는 계정의 점수를 매기고 구매 위원회를 지도합니다. 또한 아이덴티티 그래프는 익명의 웹사이트 활동을 Salesforce와 같은 CRM 내의 알려진 계정과 연결합니다.

6sense 주요 기능

AI 기반 이메일 에이전트, 지능형 워크플로우, 다중 채널 오케스트레이션을 활용하여 광고, 이메일, 웹 경험 전반에 걸친 아웃리치를 자동화하세요.

보고 대시보드를 활용하여 시장 내 계정, 파이프라인 위험, 참여 타이밍을 파악하세요.

대화형 이메일을 통해 AI 기반 이메일 에이전트를 출시하여 상황 인식 응답을 생성하고 거래를 다중 스레드 처리하여 파이프라인 속도를 가속화하세요.

6sense의 한도

사용자들은 직관적인 인터페이스 부재와 빈번한 버그 발생을 불만 사항으로 지적합니다.

통합 설정, 특히 Salesforce 통합은 시간이 많이 소요됩니다.

6sense 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

6sense 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 6sense에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 소감은 다음과 같습니다:

웹 익명화 해제 및 오디언스 빌더는 진정한 게임 체인저입니다. 내장된 워크플로우와 오케스트레이션 tools를 통해 데이터를 손쉽게 실행 가능한 형태로 전환할 수 있습니다. 특히 단순한 실행 항목에 집중하는 것뿐만 아니라 복잡한 동적 변화 흐름을 생성할 수 있다는 점이 탁월합니다. 다양한 기술 수준에 적합합니다. 필요한 기능을 수행하는 엔진을 구축한 후에는, 나머지는 6sense가 처리해 줄 것이라고 믿어도 됩니다. 6sense 사용 전반에 걸쳐 티켓 시스템과 고객 성공 매니저(CSM)의 고객 지원은 매우 소중했습니다. 신속한 지원, 신규 기능 설명, 인사이트 제공을 통해 항상 도움을 주었습니다.

웹 익명화 해제 및 오디언스 빌더는 진정한 게임 체인저입니다. 내장된 워크플로우와 오케스트레이션 tools를 통해 데이터를 손쉽게 실행 가능한 형태로 전환할 수 있습니다. 특히 단순한 실행 항목에 집중하는 것뿐만 아니라 복잡한 동적 흐름을 생성할 수 있다는 점이 탁월합니다. 다양한 기술 수준에 적합합니다. 필요한 기능을 수행하는 엔진을 구축한 후에는, 나머지는 6sense가 처리해 줄 것이라고 믿어도 됩니다. 6sense 사용 전반에 걸쳐 티켓 시스템과 고객 성공 매니저(CSM)의 고객 지원은 매우 소중했습니다. 신속한 지원, 신규 기능에 대한 설명, 인사이트 제공을 통해 항상 도움을 주었습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp 전략적 마케팅 플랜 템플릿은 광범위한 전략적 사고에서 실행 단계로 전환하는 데 도움이 되는 즉시 사용 가능한 폴더입니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 전략적 마케팅 템플릿을 활용하여 실행 가능한 플랜을 수립하기 위해 시장 내 기회를 식별하고 평가하세요. 마케팅 캠페인 템플릿은 다음과 같은 기능을 제공합니다: ClickUp의 계획됨 , 진행 중 , 취소됨 , 완료됨 과 같은 과 같은 맞춤형 상태는 전략의 모든 단계를 추적하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp의 채널 , OKR 유형 , 분기 와 같은 사용자 지정 필드를 활용해 각 작업의 전략적 맥락을 포착하세요. 이를 통해 채널(예: 이메일, 소셜, 유료), 중점 영역 또는 분기별 타임라인별로 플랜을 손쉽게 세분화할 수 있습니다.

ClickUp 뷰에는환영 페이지(모든 구성원이 플랜에 참여하도록 안내)와 OKR 뷰(핵심 성과 모니터링) 등이 포함됩니다. (모든 구성원이 플랜에 참여하도록 안내)와(핵심 성과 모니터링) 등이 포함됩니다.

6. Demandbase (종합적인 계정 기반 마케팅 및 영업 팀 연계에 최적)

via Demandbase

Demandbase는 어떤 고객 계정에 집중해야 할지 명확한 신호가 필요한 계정 기반 시장 진출 팀을 위해 설계된 캠페인 관리 tool입니다. AI가 실시간 구매 의도 데이터와 계정 활동을 분석하여 구매 준비도를 파악하고, 영업 팀과 마케팅 팀을 연계하며, 고객 접근을 안내합니다.

JourneyIQ는 계정이 구매 단계를 거치면서 광고와 참여 방식을 자동 조정합니다. 또한 Demandbase GPT를 통해 팀은 자연어 질문으로 세그먼트 생성이나 캠페인 추천을 받을 수 있습니다. 실행 측면에서는 구매 그룹 설정 에이전트와 필터 에이전트가 페르소나 매핑과 계정 우선순위 지정을 자동화합니다.

Demandbase 주요 기능

차세대 오케스트레이션 을 활용하여 광고, 웹사이트 경험, CRM 워크플로우 전반에 걸쳐 액션을 트리거하세요.

파이프라인 영향력 및 AI 기반 대시보드를 활용하여 고객 여정 진행 상황, 파이프라인 속도, 매출 영향력을 추적하세요.

Demandbase One 을 통해 의사 결정권자에게 쿠키 없는 IP 기반 광고를 전달하고, AI로 편향성과 크리에이티브를 최적화하세요.

Agentbase 연결형 AI 에이전트를 활용하여 리드 식별부터 다중 채널 전략 실행 및 영업 팀 알림에 이르는 엔드투엔드 워크플로우를 수행하세요.

Demandbase의 한도

리드-계정 매칭 엔진이 직관적이지 않아 높은 데이터 품질을 보장하기 어렵습니다.

고객 데이터 업데이트 지연을 초래하는 빈번한 동기화 문제로 실시간 의사 결정에 영향을 미칩니다.

Demandbase 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Demandbase 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (1,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Demandbase에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Demandbase One의 인터페이스는 매우 직관적입니다. 시작하는 데 복잡한 교육이 필요하지 않아 플랫폼 학습에 많은 시간을 할애하지 않아도 개인이 접근하기 쉽고 사용자 친화적입니다. 광고 측면의 기능, 특히 디스플레이 광고에서 특정 계정을 타겟팅하는 능력도 높이 평가합니다. 이 tool 없이는 불가능한 작업이죠… Demandbase One의 초기 설정은 상당히 복잡하며, 필요한 모든 기술적 통합을 관리할 전담 팀이 필요합니다. 이러한 복잡성은 기술 전문성이 없는 사람들에게는 어려울 수 있습니다. 또한 제 경험처럼 내부 팀이 제대로 처리하지 못하면 통합 과정에 차질이 생길 수 있습니다.

Demandbase One의 인터페이스는 매우 직관적입니다. 시작하는 데 복잡한 교육이 필요하지 않아 플랫폼 학습에 많은 시간을 할애하지 않아도 개인이 접근하기 쉽고 사용자 친화적입니다. 광고 측면의 기능, 특히 디스플레이 광고에서 특정 계정을 타겟팅하는 능력도 높이 평가합니다. 이 tool 없이는 불가능했을 것입니다… Demandbase One의 초기 설정은 상당히 복잡하며, 필요한 모든 기술적 통합을 관리할 전담 팀이 필요합니다. 이러한 복잡성은 기술 전문성이 없는 사람들에게는 어려울 수 있습니다. 또한 제 경험처럼 내부 팀이 제대로 처리하지 못하면 통합 과정에 차질이 생길 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? ‘브랜드(brand)’라는 용어는 고대 노르드어 brandr에서 유래되었으며, 이는 ‘태우다’라는 의미입니다. 가축 소유자들이 가축을 식별하기 위해 실제로 상징을 불로 새겼기 때문입니다.

7. Dynamic Yield (AI 기반 실시간 웹사이트 개인화 및 최적화에 최적)

Dynamic Yield 제공

마스터카드의 자회사인 다이내믹 야일드는 디지털 광고 접점 전반에 걸친 실시간 개인화에 주력합니다. 경험 운영체제(Experience OS)는 AdaptML을 포함한 자체 AI를 활용해 사용자의 행동과 맥락에 따라 각 사용자에게 표시할 콘텐츠, 제품 또는 오퍼를 결정합니다.

이 플랫폼은 웹, 모바일, 앱, 이메일, 광고 전반에 걸쳐 일관된 개인화가 필요한 팀, 특히 트래픽이 많거나 상거래 비중이 높은 환경에서 주로 사용됩니다.

내부적으로 AdaptML은 예측 모델과 자체 학습형 자연어 처리(NLP) 기술을 기반으로 합니다. 이를 통해 제품 추천, 장바구니 포기 경험 관리, '중단한 곳부터 재개' 여정 같은 기능을 구현합니다. 추천 엔진은 딥 러닝과 강화 학습을 결합하여 방대한 제품 카탈로그를 처리하고 실시간으로 경험을 조정합니다.

Dynamic Yield 주요 기능

NextML 자체 학습 모델로 차선 선택 항목을 예측 및 노출하여, 행동 분석과 '중단한 지점부터 이어가기' 논리를 통해 사용자에게 관련 제품에 집중하도록 유도합니다.

실시간 성과 데이터를 기반으로 AI가 최적의 변형을 선택하는 자동 최적화 기능을 활용하여 A/B 테스트 및 다변량 실험을 실행하세요.

기업 규모에 맞는 1:1 타겟팅을 위해 기업 정보, 기술 정보 및 실시간 상호작용을 결합한 예측 리드 스코어링 알고리즘을 활용한 적응형 사용자 프로필 구축을 리더십 전략으로 삼으십시오

Dynamic Yield의 한도

워크플로우를 맞춤형으로 설정하고 제어하려면 기술적 지식이 필수적입니다.

타사 도구와의 연결은 페이지별로 통합해야 하므로 시간이 많이 소요됩니다.

Dynamic Yield 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Dynamic Yield 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Dynamic Yield에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

사용자 인용:

Dynamic Yield는 여러 브랜드에 걸쳐 우리의 개인화 노력을 크게 확장시킨 최고 수준의 개인화 플랫폼입니다. 강력한 세분화 및 타겟팅 tools를 통해 웹, 모바일, 이메일을 아우르는 영향력 있는 데이터 기반 캠페인을 제공하여 원활한 옴니채널 경험을 창출합니다. Dynamic Yield를 매우 좋아하며 적극 추천합니다. 불만 사항은 없으나 극복 가능한 사소한 한계점은 다음과 같습니다: 제한된 내장 분석 기능(상세한 정보가 필요한 경우) – 이 기능을 보완하기 위해 원시 데이터를 내부 분석 tool로 전송하는 작업을 진행 중입니다.

Dynamic Yield는 최고 수준의 개인화 플랫폼으로, 여러 브랜드에 걸친 개인화 노력을 크게 확장시켰습니다. 강력한 세분화 및 타겟팅 tools를 통해 웹, 모바일, 이메일을 아우르는 영향력 있는 데이터 기반 캠페인을 제공하여 원활한 옴니채널 경험을 창출합니다. Dynamic Yield를 매우 좋아하며 적극 추천합니다. 불만 사항은 없으나 극복 가능한 사소한 한계점은 다음과 같습니다: 제한된 내장 분석 기능(상세한 정보가 필요한 경우) – 이 기능을 보완하기 위해 원시 데이터를 내부 분석 tools로 전송하는 작업을 진행 중입니다.

🧠 재미있는 사실: 1800년대 프랑스 신문 '라 프레스 ( La Presse)'는 구독료를 낮추고 광고로 운영 자금을 조달하는 최초의 대규모 콘텐츠 수익화 모델을 도입했습니다. 이는 성장 전략, 고객 획득 비용(CAC) 절감, 수익 다각화의 초기 모범 사례였습니다.

8. Braze (크로스채널 고객 참여 및 모바일 마케팅에 최적)

via Braze

맞춤형 고객 여정을 운영하려면 Braze가 좋은 선택입니다. BrazeAI는 플랫폼의 핵심으로, 이메일, SMS, 푸시 알림, WhatsApp, 인앱 메시징 전반에 걸쳐 실시간 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다. 1인칭 데이터와 예측 및 생성형 인공지능을 결합하여 사용자 행동에 따라 적응하는 캠페인을 지원합니다.

Canva와 Canva Context는 임시 변수를 활용한 유연한 여정 오케스트레이션으로 심층적인 개인화를 가능하게 합니다. 또한 Zero-copy Canvas 트리거는 클라우드 웨어하우스에서 직접 데이터를 활성화합니다.

Braze 주요 기능

세그먼트 빌더 를 활용해 계산된 속성으로 대상 고객을 지속적으로 정교화하세요.

BrazeAI Decisioning Studio 를 활성화하여 사용자별 최적의 채널, 콘텐츠, 타이밍을 선택하고 참여도와 유지율 같은 핵심 성과 지표를 자동으로 최적화하세요.

데이터 웨어하우스에서 Canva 트리거 를 활용해 복사 작업 없이 즉시 개인화를 시작하세요. 구매 후 즉시 실행되는 흐름 또는 동적 세그먼트를 가능하게 합니다.

캠페인 전반에 걸쳐 더 스마트한 세분화와 맞춤형 메시지를 위해 평균 주문 값 및 구매 빈도와 같은 속성을 실시간으로 계산하세요.

Braze의 한도

테스트 환경에서 캠페인을 생성하여 바로 게시할 수는 없습니다.

고객 중심의 분석 및 보고 기능이 부족합니다.

Braze 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Braze 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.74/5 (160개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Braze에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자는 이렇게 말했습니다:

동종 제품 및 기업과 비교했을 때, Braze는 단연 두각을 나타냅니다. Braze는 더욱 강력한 기능과 역량을 갖추고 있으며, 지속적으로 개선 및 업데이트되고 있습니다. 강력한 비즈니스 도구를 제공하는 것 외에도, 해당 기업은 이를 효과적으로 활용하는 방법에 대한 풍부한 정보를 제공합니다. 저희는 온보딩 담당자의 도움 덕분에 빠르게 적응할 수 있었으며, 고객 서비스도 탁월합니다.

동종 제품 및 기업과 비교했을 때, Braze는 단연 두각을 나타냅니다. Braze는 더욱 강력한 기능과 역량을 갖추고 있으며 지속적으로 개선 및 업데이트됩니다. 강력한 비즈니스 도구를 제공하는 것 외에도, 해당 기업은 이를 효과적으로 활용하는 방법에 대한 풍부한 정보를 제공합니다. 온보딩 담당자의 도움으로 빠르게 적응할 수 있었으며, 고객 서비스도 탁월합니다.

🧠 재미있는 사실: 1963년 영국에서 폭발적으로 확산되어 1964년 전 세계적으로 정점을 찍은 비틀 즈 열풍( Beatlemania)은 사회학자들이 급속하고 전염성 있는 문화 확산의 초기 예시로 자주 연구합니다. 이는 대중 매체, 팬 네트워크, 그리고 감정 전염에 의해 주도되었습니다.

📖 추천 자료: 기술 기업을 위한 확장 가능한 마케팅 전략 구축 방법

9. Amplitude AI (제품 분석 및 AI 기반 디지털 성장에 최적)

via Amplitude AI

앰플리튜드는 사용자의 행동 패턴을 이유까지 파악하고자 하는 제품, 마케팅, 성장 팀이 활용합니다. 제품 분석, 웹 분석, 세션 재생이 유기적으로 연동되어 행동 데이터를 명확한 인사이트로 전환합니다.

AI는 특히 활성화, 유지율 또는 전환율 변화를 추적할 때 팀이 패턴을 발견하고, 문제를 진단하며, 더 빠르게 반복할 수 있도록 다층적으로 적용됩니다.

AI 에이전트와 같은 기능은 데이터를 지속적으로 모니터링하여 이상 징후를 감지하고 다음 단계를 제안합니다. '지난주 전환율이 하락한 이유는 무엇인가요?'와 같은 자연어 쿼리를 직접 던져 답변을 얻을 수 있습니다. 기능 및 웹 실험은 코드 없이 A/B 테스트와 다변량 테스트를 지원합니다.

Amplitude AI 주요 기능

제품 내에서 가이드와 설문조사 를 활용하여 행동 기반 온보딩 및 피드백을 구현하세요.

AI 기반 이상 탐지 기능을 통해 메트릭의 급증 또는 급감 현상을 24시간 모니터링하고, 문제 원인을 진단하는 근본 원인 분석을 수행하세요.

행동 세그먼트를 기반으로 목표 웹 실험과 앱 가이드를 구축하고, 세션 재생 및 히트맵을 통해 고객 여정을 최적화하세요.

Amplitude AI의 한도

사용자들은 계정 기반 분석과 사용자 기반 분석의 기여도 측정에서 어려움을 겪고 있다고 보고합니다.

Amplitude 대안에서 제공하는 고객 성공 및 건강 점수 평가 기능이 부족합니다.

앰플리튜드 AI 가격 정책

스타터: 무료

추가 혜택: 월 $61

성장: 맞춤형 가격 정책

기업: 맞춤형 가격

앰플리튜드 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (2,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (60개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Amplitude AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에서 언급한 바와 같이:

Amplitude Analytics에서 가장 마음에 드는 점은 사용 편의성, 속도, 유연성이 완벽하게 조화된다는 것입니다. 플랫폼 구현이 매우 쉽고 기존 데이터 스택과 원활하게 통합되어 팀 전반에 걸쳐 도입이 매끄러웠습니다…Amplitude Analytics의 한 가지 한계는 시각화를 한 번에 최대 1년치 데이터로만 생성할 수 있다는 점입니다. 다년간의 추세나 과거 성과를 한눈에 분석하려는 팀에게는 제약이 될 수 있습니다. 시각화 범위를 확장한다면 장기 분석에 있어 플랫폼의 역량이 더욱 강화될 것입니다.

Amplitude Analytics에서 가장 마음에 드는 점은 사용 편의성, 속도, 유연성이 완벽하게 조화를 이룬다는 것입니다. 플랫폼 구현이 매우 쉽고 기존 데이터 스택과 원활하게 통합되어 팀 전반에 걸쳐 도입이 매끄러웠습니다…Amplitude Analytics의 한 가지 한계는 시각화를 한 번에 최대 1년치 데이터로만 생성할 수 있다는 점입니다. 다년간의 추세나 과거 성과를 한눈에 분석하려는 팀에게는 제한적일 수 있습니다. 시각화 범위를 확장하면 장기 분석에 있어 플랫폼의 역량이 더욱 강화될 것입니다.

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp 마케팅 팀 운영 템플릿은 마케팅 팀이 콘텐츠, 캠페인, 협업, 보고 전반에 걸쳐 일을 체계화하고 가시성을 높이며 운영을 효율화하는 데 도움을 줍니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 팀 운영 템플릿으로 캠페인 기획부터 실행, 성과 분석까지 원스톱으로 진행하세요. 다음과 같은 기능을 활용할 수 있습니다: 17가지 사전 정의된 맞춤형 상태로 각 이니셔티브의 진행 상황(마케팅 콘텐츠 초안 검토부터 캠페인 실행 마일스톤까지)을 추적하세요.

사용자 지정 필드를 통해 작업에 우선순위, 캠페인 유형, 대상 세그먼트, 결과물 링크 등 의미 있는 속성을 추가하세요.

설정 시간을 단축하고 마케팅 wiki, 조직도, 팀 문서 등 6가지 맞춤형 뷰를 통해 모든 팀원이 일에 명확한 접근 경로를 확보하세요.

10. Canva 매직 스튜디오 (AI 강화 시각 콘텐츠 생성 및 디자인에 최적)

via Canva Magic Studio

Canva Magic Studio는 AI를 Canva의 디자인 워크플로우에 직접 통합합니다. 이 제품군은 텍스트, 이미지, 비디오 생성을 결합하여 간단한 프롬프트만으로 소셜 게시물, 프레젠테이션, 캠페인 비주얼을 제작할 수 있게 합니다.

초기 단계 생성은 Magic Media와 Magic Design이 담당하며, Magic Edit, Magic Grab, Magic Expand는 고급 디자인 기술 없이도 세부 조정을 지원합니다. Magic Switch는 다양한 채널에 맞게 디자인을 변환하고, Magic Write는 시각적 요소와 함께 카피를 다듬는 데 도움을 줍니다.

Canva Magic Studio 주요 기능

Magic Media 와 Dream Lab 을 활용하여 프롬프트를 맞춤형 이미지, 그래픽 또는 일러스트레이션으로 변환하세요.

Magic Animate 와 Beat Sync 를 통해 모션 효과, 전환 효과, 비디오 하이라이트를 적용하여 정적 콘텐츠를 매력적인 프레젠테이션과 소셜 릴로 변환하세요.

매직 스위치를 활용해 단일 디자인을 다양한 형식(Instagram, 링크드인, 이메일)에 적용하세요. 레이아웃과 텍스트를 자동 조정하면서도 품질을 유지합니다.

Canva Magic Studio의 한도

모든 레이어에 대한 블렌딩 옵션이 부족하며, 이는 대체 도구에서 제공됩니다.

사용자들은 AI 이미지 생성 기능이 기대에 미치지 못하며 유료 플랜에도 불구하고 추가 비용이 발생한다고 불만을 제기합니다.

Canva 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $15

비즈니스: 사용자당 월 20달러

기업: 맞춤형 가격

Canva 매직 스튜디오 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (13,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Canva Magic Studio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 공유했습니다:

Canva는 놀라울 정도로 다재다능하며, 지난 몇 년간 저는 이를 광범위하게 사용해왔습니다… Canva는 너무 많은 기능을 추가해 점점 복잡해지고 있습니다. 사용자 편의성이 크게 저하되었으며, 현재 구독이 만료되면 갱신하지 않기로 결정했습니다. AI 기능은 제가 기대하는 바와 정확히 일치하지 않으며, 이미지가 때때로 정말 이상합니다. 일부 AI 기능은 추가 비용이 발생하는데, 유료 구독을 하는 입장에서는 정말 예상치 못한 부분입니다.

Canva는 놀라울 정도로 다재다능하며, 지난 몇 년간 저는 이를 광범위하게 사용해왔습니다… Canva는 너무 많은 기능을 추가해 점점 복잡해지고 있습니다. 사용자 편의성이 크게 저하되었으며, 현재 구독이 만료되면 갱신하지 않기로 결정했습니다. AI 기능은 제가 기대하는 것과 정확히 일치하지 않으며, 이미지가 때때로 정말 이상합니다. 일부 AI 기능은 추가 비용이 발생하는데, 유료 구독을 이용 중일 때 이런 점은 정말 예상치 못한 부분입니다.

🔍 알고 계셨나요? 1920년대 심리학자 다니엘 스타치는 광고가 반드시 '보여져야(seen), 읽혀져야(read), 믿어져야(believed), 기억되어야(remembered)' 한다는 점을 강조한 초기 광고 효과 모델을 개발했습니다. 그의 일은 현대 크리에이티브 측정 방법의 기초가 되었습니다.

📖 함께 읽기: 디자이너를 위한 최고의 Canva AI 대안

ClickUp Knows It AI-L

AI는 더 빠르게 작성하고, 더 스마트하게 테스트하며, 더 깊이 개인화하고, 결과를 더 일찍 예측하는 데 도움을 줍니다. 하지만 마케팅에서는 언제 행동해야 하는지, 무엇을 무시해야 하는지, 팀을 어떻게 조율해야 하는지도 알아야 합니다. 바로 이 지점에서 많은 스택이 무너집니다. 인사이트는 한 tool에, 캠페인은 다른 tool에 존재하기 때문입니다.

통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 계획, 협업, 문서화, 실행 및 AI를 하나의 시스템으로 통합합니다. ClickUp Brain은 캠페인 성과를 요약하고, 토론 내용을 실행 항목으로 전환하며, 맥락을 잃지 않고 플랜을 생성합니다.

게다가 ClickUp 슈퍼 에이전트는 워크플로우 모니터링, 위험 요소 표시, 일상적 의사 결정 자동화가 가능합니다. ClickUp BrainGPT를 통해 팀은 업무, 문서, 대시보드, 작업 전반에 걸쳐 더 빠르고 심층적인 AI 지원을 받습니다. 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅