지원 및 지식 자동화를 위한 최고의 Eesel AI 대체 솔루션

Eesel은 스마트 Q&A 레이어로 탁월한 성능을 발휘합니다. Slack을 연결하고 문서를 등록하기만 하면 반복적인 '~는 어디에 있나요?' 같은 질문이 사라지는 것을 확인할 수 있습니다. 기본적인 조회 요청을 줄이고 지식을 신속하게 노출시키는 것이 목표일 때 특히 빛을 발합니다.

그러나 팀이 더 많은 볼륨, 신규 제품 라인 또는 특수한 내부 워크플로우를 관리하기 시작하면 금방 한계가 드러납니다. 여러 대상 그룹에 공유되는 단일 봇, 제한된 워크플로 자동화, 그리고 표면적인 보고는 활용에 어려움을 초래합니다.

이 가이드에서는 단순한 빠른 답변 이상의 기능을 제공하는 Eesel AI 대안을 살펴봅니다. 다중 봇 및 대상 관리, 헬프데스크 및 프로젝트 스페이스와의 심층 연동, 티켓 분류 및 후속 조치 자동화가 가능한 tools들을 확인하실 수 있습니다.

시작해 보세요!

한눈에 보는 상위 10개 Eesel 대체 솔루션

이 블로그에서 소개하는 모든 Eesel 대안을 비교한 테이블입니다. 📊

tool 가장 적합한 주요 기능 가격 정책 ClickUp 모든 규모의 팀이 기능 간 프로젝트, 티켓, 문서를 조정할 수 있도록 AI 강화 자동화 및 크로스-툴 워크플로우를 통한 올인원 지식 및 작업 관리 솔루션 통합 작업 공간: 작업, 목록, 문서, 목표 관리, ClickUp Brain, 다중 AI 모델, 맞춤형 자동화 기능 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Featurebase 중대형 고객 지원 및 제품 팀을 위한 AI 기반 인사이트를 활용한 고객 지원 및 제품 피드백 워크플로우 AI 지원 에이전트(Fibi), 옴니채널 받은 편지함, 중앙 집중형 피드백 hub, 변경 내역 및 로드맵, AI 기반 피드백 우선순위 지정 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $37부터 시작 Intercom 대화형 지원 자동화, 고객 참여, 관리자 및 대규모 팀을 위한 워크플로우 라우팅을 통해 맞춤형 메시징과 고가치 고객 여정에 집중하세요. Fin AI Copilot: 자동 응답, API 접근, 다단계 작업 자동화, 실시간 채팅 및 메시징 도구 지원 유료 플랜은 사용자당 월 39달러부터 시작됩니다 Helpjuice 내부 및 외부 지식 기반 구축을 위한 중견 팀의 지식 관리 및 셀프 서비스 워크플로우 고급 markdown 에디터, 검색용 AI 액션, 세분화된 권한 설정, 문서 사용 분석 기능 유료 플랜은 30명 기준 월 $249부터 시작됩니다. GPTGO 빠른 연구, 요약 또는 응답이 필요한 개별 사용자를 위한 신속한 정보 검색 및 콘텐츠 생성 워크플로우 자연어 쿼리, 웹 소스 전반에 걸친 즉각적인 답변, 신속한 인사이트를 위한 직관적인 인터페이스 Free SiteGPT 웹사이트 콘텐츠로 훈련된 맞춤형 AI 챗봇 워크플로우로 내부 운영 팀의 효율성을 극대화하세요 사용자 URL/문서를 기반으로 학습된 맞춤형 챗봇, 연중무휴 자동화 지원, 다국어 지원 유료 플랜은 사용자당 월 59달러부터 시작됩니다. ChatGPT 다양한 작업에 유연한 AI가 필요한 개인 또는 소규모 팀을 위한 콘텐츠 초안 작성, 문서 요약, 쿼리 응답을 지원하는 유연한 대화형 AI 자연어 이해, 대화 맥락 기억, GPT 스토어 맞춤형 어시스턴트, 코드/데이터 분석 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $20부터 시작 Zendesk 중대형 지원 운영을 위한 고급 티켓팅, 라우팅 및 옴니채널 경험을 갖춘 종단간 고객 지원 워크플로우 AI 기반 트라이아지 및 라우팅, 대화형 봇 지원, 감정 분석, 통합 티켓팅, 에이전트 코파일럿 유료 플랜은 사용자당 월 25달러부터 시작됩니다. Tidio 전자상거래 및 중소기업 환경의 고객 지원팀을 위한 실시간 채팅 및 기본 AI 챗봇 자동화 Lyro AI 챗봇, 실시간 채팅 위젯, 시각적 자동화 빌더, 다중 채널 수신함, 제품 추천 기능 유료 플랜은 월 29달러부터 시작됩니다. Freshdesk 대규모 팀을 위한 AI 강화 헬프데스크 및 티켓팅 워크플로우: 옴니채널 지원과 통합 셀프서비스가 필요한 환경에 최적화 Freddy AI: 스마트 응답 및 요약, 티켓 자동화 및 라우팅, 감정 분석, 맞춤형 워크플로우 지원 유료 플랜은 사용자당 월 25달러부터 시작됩니다.

Eesel AI 대체 솔루션에서 무엇을 살펴봐야 할까요?

많은 팀이 심화된 워크플로우, 다중 봇 운영, 핵심 지식 관리 시스템과의 긴밀한 연동이 필요할 때 Eesel AI의 한계에 부딪힙니다.

Eesel 대안을 평가할 때 주목해야 할 주요 기능은 다음과 같습니다. 👇

다중 봇 및 작업 공간 지원: 지원, 성공 관리, IT, 내부 운영 등 각기 다른 구성, 지원, 성공 관리, IT, 내부 운영 등 각기 다른 구성, 실시간 지식 소스, 권한을 가진 분리되지만 연결된 AI 에이전트를 운영합니다.

핵심 도구와의 심층 통합: ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence, Notion과 같은 헬프데스크, 프로젝트 도구 및 ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence, Notion과 같은 헬프데스크, 프로젝트 도구 및 AI 지식 베이스 와 원활하게 연결됩니다.

엔드투엔드 워크플로우 자동화: Q&A 처리, AI 기반 분류, 라우팅, 우선순위 지정, SLA 기반 에스컬레이션을 수행하며, 작업 생성, 필드 업데이트, 팀 자동 알림을 포함한 워크플로우를 제공합니다.

채널 전반에 걸쳐 완전한 제어권으로 배포: 웹 위젯, 앱 경험, 이메일 또는 채팅을 통해 고객과 내부 팀에 서비스를 제공하며, 유연한 브랜딩, 어조 및 사용자 경험을 지원합니다.

실제 운영 지식을 기반으로 구축: 문서와 과거 티켓 또는 대화 기록 모두로 AI를 훈련시켜 답변이 문제 해결 방식을 반영하도록 하며, 버전 관리, 검증 및 콘텐츠 거버넌스 tools를 통해 지원합니다.

정확성, 안전장치, 가시성 보장: 답변 품질, 전환율, 오류 유형을 추적하고, 신뢰도 기준, 인력 전환, 제한된 작업과 같은 제어 기능을 적용하여 은밀한 오류를 방지합니다.

투명한 가격 정책으로 깔끔하게 확장: 여러 계정을 관리하거나 숨겨진 비용을 지불하지 않고도 단일 프로젝트나 팀을 넘어 성장할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 디지털 지원 시스템이 등장하기 전에도 콜센터 기술 혁신은 고객 트래픽 관리를 개선했습니다. 1960년대 어나 슈나이더 후버(Erna Schneider Hoover) 는 컴퓨터화된 전화 교환 논리를 발명하여 통화 우선순위를 지정하고 피크 시간대 과부하를 방지했습니다. 이는 지원 부하 분산 자동화의 초기 양식이었습니다.

최고의 Eesel AI 대안 솔루션

팀이 단순한 Q&A 전환을 넘어 성장하고 있다면, 이 Eesel AI 대안들은 더 강력한 해결 경로, 라우팅, 세분화 및 실제 내부 지원을 위한 인사이트를 제공합니다. 🚀

1. ClickUp (자동화 기능을 갖춘 올인원 지식 및 작업 관리에 최적)

ClickUp 문서 내에서 팀과 실시간으로 데이터를 편집하고, 댓글로 전문가를 태그하며, 후속 조치를 할당하고, 초안 텍스트를 추적 가능한 작업으로 전환하세요

Eesel AI가 분산된 스택 위에 구축될 경우, 질문에 답변하고 티켓을 처리할 수는 있지만, 근본적인 일, 프로세스 및 지식은 여전히 여러 tools에 흩어져 있습니다.

클릭업(ClickUp)은 고객 지원팀을 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로 AI, 문서, 작업, 워크플로우를 단일 시스템에 통합합니다. 표준 운용 절차 (SOP), 내부 문서, 지원 플레이북이 티켓, 프로젝트, 프로세스와 바로 인접해 관리됩니다.

문서를 일 자체에 연결하여 일 분산을 방지하므로 프로세스가 변경될 때 표준 운용 절차 (SOP)를 상황에 맞게 업데이트할 수 있습니다.

이제 최고의 기능들을 살펴볼까요! 🤩

ClickUp 문서로 지원 지식 기반을 구축하세요

ClickUp Docs를 활용해 작업 공간 내에서 직접 내부 및 외부 지식 기반을 구축하세요. 제품 FAQ, 플레이북, 표준 운용 절차 (SOP), 릴리스 노트를 생성한 후 해당 문서를 지원 리스트나 ClickUp 작업에 바로 연결하면 모든 티켓에서 클릭 한 번으로 적절한 실행 가이드를 확인할 수 있습니다.

나만의 지식 기반을 구축하세요. 👇

ClickUp Brain으로 상황에 맞는 답변과 응답을 얻으세요

중앙 집중식 지식 기반을 구축하셨다면, 이제 플랫폼 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain으로 답변을 얻으세요.

ClickUp Brain으로 티켓 스레드를 FAQ로 요약하고, 문제를 명확히 설명하며, 고객 대응용 메시지를 생성하세요

Eesel AI와 달리, 플랫폼 내 기존 티켓, 연결된 문서, 이전 고객 대화, 관련 작업을 즉시 확인합니다. 이를 통해 작업 공간의 맥락을 종합하여 제안 사항을 생성합니다. ​​ 이 AI 도구를 지식 관리에 활용하려면 자연어로 질문하기만 하면 됩니다.

📌 예시 프롬프트: 지난주 영업 팀 회의에서 어떤 내용이 논의되었나요?

EU 고객에게 영향을 미치는 청구 버그에 대한 최신 합의된 해결 방법은 무엇인가요?

서비스 중단 대응을 위한 최신 에스컬레이션 런북은 어디에 있나요?

ClickUp Brain은 지식 기반을 생성하거나 유지 관리할 때도 유용합니다. 예를 들어, 원본 티켓 기록, 댓글 또는 회의 노트를 바탕으로 새로운 지식 기반 문서, 매크로, 표준 운용 절차 (SOP) 또는 사후 분석 보고서를 작성할 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트로 복잡한 워크플로우 자동화하기

ClickUp 슈퍼 에이전트는 AI 기반 팀원으로, 다단계 워크플로우 수행, 질문 답변, 작업 실행 등 다양한 기능을 수행할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 문서, 작업, 대화에서 답변을 추출하여 지식 구조에 맞게 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구성하세요

예를 들어, ClickUp 양식 또는 연결된 헬프데스크를 통해 IT 요청이 제출되면 ClickUp IT 티켓 관리 AI 에이전트가 문제를 분석하고 긴급성을 평가한 후 적절한 IT 대기열 또는 소유자에게 전달합니다. 또한 관련 인시던트, 버그 또는 과거 티켓을 표시하여 기술자가 전체 맥락을 파악한 상태에서 작업을 시작할 수 있도록 합니다.

다양한 도구를 아우르는 지원 인텔리전스를 위한 ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT는 Google Docs, OneDrive, SharePoint, GitHub, 심지어 웹까지 외부 도구와 연결됩니다. 이를 통해 ClickUp 내 과거 지원 티켓 및 문서뿐만 아니라 다른 시스템의 제품 사양, 계약서, 외부 지식베이스까지 검색 가능한 통합 AI 검색 플랫폼을 구현합니다.

예를 들어, 티켓 작업 시 BrainGPT는 ClickUp 작업에 고정된 상태로 드라이브의 API 문서, GitHub의 아키텍처 노트, SharePoint의 정책 문서를 동시에 불러올 수 있습니다.

여러 도구에서 인사이트를 수집하여 워크플로우를 최적화하려면 ClickUp BrainGPT를 활용하세요

Eesel AI와 달리 BrainGPT는 단일 대규모 언어 모델에 의존하지 않습니다. 대신 다중 모델 설정을 활용하여 당면한 작업에 가장 적합한 엔진을 선택할 수 있도록 합니다.

또한 ClickUp의 Talk to Text 기능을 사용하면 "최근 5건의 P1 인시던트를 요약하고 각 팀별 후속 작업을 생성해줘"와 같은 음성 프롬프트를 내릴 수 있습니다. 요청 내용을 즉시 음성 인식하여 작업, 문서, 프로젝트 및 연결된 tools의 정보를 활용해 요약본을 제공합니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

ClickUp은 높은 수준의 맞춤 설정이 가능하기 때문에, 모든 기능이 직관적으로 느껴지기 전에 팀이 스페이스, 필드, 자동화, 보기를 구성하는 데 시간이 필요할 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 줄로 요약한 리뷰:

ClickUp 사용이 정말 최고예요! 티켓, 문서 및 관련 정보 관리를 이렇게 쉽고 매끄럽게 해본 적이 없어요. 필요한 모든 것이 한곳에 체계적으로 정리되어 있어 직관적으로 이해가 가요. 저희에게 가장 큰 장점 중 하나: 다른 플랫폼(특히 Jira)에서 합류하는 신입 직원들은 ClickUp의 직관성을 즉시 알아챕니다. 학습 곡선은 거의 존재하지 않습니다. 기존 tools와 비교해 ClickUp으로 일하는 것이 얼마나 더 쉽고 빠르며 단순히 더 나은지 빠르게 깨닫게 됩니다. ClickUp은 업무 조직 및 관리 방식을 완전히 혁신했습니다. 더 가볍고, 더 스마트하며, 더 사용자 친화적이면서도 복잡한 워크플로우를 처리할 만큼 강력합니다.

ClickUp 사용이 정말 최고예요! 티켓, 문서 및 관련 정보 관리를 이렇게 쉽고 매끄럽게 해본 적이 없어요. 필요한 모든 것이 한곳에 체계적으로 정리되어 있어 직관적으로 이해가 가요.

저희에게 가장 큰 장점 중 하나: 다른 플랫폼(특히 Jira)에서 합류하는 신입 직원들은 ClickUp의 직관성을 즉시 알아챕니다. 학습 곡선은 거의 존재하지 않습니다. 기존 tools와 비교해 ClickUp으로 일하는 것이 얼마나 더 쉽고 빠르며 단순히 더 나은지 빠르게 깨닫게 됩니다.

ClickUp은 업무 조직 및 관리 방식을 완전히 혁신했습니다. 더 가볍고, 더 스마트하며, 더 사용자 친화적이면서도 복잡한 워크플로우를 처리할 만큼 강력합니다.

2. Featurebase (고객 지원 및 제품 피드백 워크플로우에 최적)

via Featurebase

Featurebase는 고객 대화, 제품 피드백, 내부 영업 팀 간의 연결 고리 역할을 합니다.

앱 내 채팅, 이메일, 커뮤니티 채널의 지원 대화 내용을 하나의 받은 편지함으로 통합하세요. 포털, 위젯 또는 맞춤형 통합을 통해 제출된 피드백은 실제 사용자 및 계정에 연결된 구조화된 입력 자료로 변환됩니다.

Teams는 헬프 센터 내에서 직접 AI 검색을 통해 즉각적인 셀프 서비스 답변을 제공할 수 있으며, 추가 클릭 없이 문서에서 정확한 응답을 추출합니다.

브랜드화된 변경 로그와 앱 내 위젯을 통해 제품 업데이트를 게시하고 세분화하여 사용자가 적절한 시점에 변경 사항을 확인할 수 있습니다. 또한 사람의 손길이 필요한 경우, 노코드 자동화가 SLA 관리, 라우팅, 후속 조치 및 내부 인수인계를 처리합니다.

Featurebase 주요 기능

앱 내 메시지, 이메일, 커뮤니티 토론을 통합 받은 편지함으로 가져와 옴니채널 대화를 중앙 집중화하세요.

Fibi AI Agent 라는 라는 지식 기반 AI 에이전트를 활용하여 일반적인 문제에 자동으로 답변하고, 체험판 확장이나 할인과 같은 트리거를 자동으로 실행하세요.

공개 피드백 포털 , 앱 내 임베드 가능한 위젯, 직접 연동을 통해 제품 피드백을 원천에서 포착하세요.

중복을 감지하고 영향력 높은 요청을 선별하는 AI 기반 피드백 분석으로 아이디어를 지능적으로 우선순위화하세요.

Featurebase의 한도

AI 에이전트는 해결된 티켓에서 자동으로 학습하거나 내부 지식 구축을 위해 과거 대화를 재사용하지 않습니다.

보고 및 대시보드에는 심층적인 행동 통찰력과 고급 분석 기능이 부족합니다.

Featurebase 가격 정책

Free

성장: 사용자당 월 $37

프로페셔널: 사용자당 월 $75

Enterprise: 사용자당 월 $129

Featurebase 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Featurebase에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 고객의 평가를 소개합니다:

Featurebase를 선호하는 이유는 사용자를 위한 변경 로그 게시가 간편하고 직관적이기 때문입니다. […] 또한 기능 요청 옵션을 활용하여 다른 사용자가 제안을 확인하고 추천할 수 있게 함으로써 더 빠르게 추진력을 얻고 있습니다. […] 다만 변경 로그 업데이트가 Slack으로 자동 전송될 때 제공되는 뷰어 옵션에는 만족스럽지 않습니다. 이 때문에 자동 전송 기능은 주로 내부 팀 업데이트용으로 사용합니다.

Featurebase를 선호하는 이유는 사용자를 위한 변경 로그 게시가 간편하고 직관적이기 때문입니다. […] 또한 기능 요청 옵션을 활용하여 다른 사용자가 제안을 확인하고 추천할 수 있게 함으로써 더 빠르게 추진력을 얻고 있습니다. […] 다만 변경 로그 업데이트가 Slack으로 자동 전송될 때 제공되는 뷰어 옵션에는 만족스럽지 않습니다. 이 때문에 자동 전송 기능은 주로 내부 팀 업데이트용으로 사용합니다.

3. Intercom (대화형 지원 자동화, 고객 참여, 워크플로우 라우팅에 최적)

via Intercom

Intercom은 실시간 대량의 고객 상호작용을 처리하도록 설계된 AI 기반 고객 커뮤니케이션 및 지원 플랫폼입니다. 온보딩 및 교육부터 문제 해결 및 유지 관리에 이르기까지 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 작동합니다.

Teams는 Intercom을 자체 차세대 헬프데스크를 포함한 완전한 고객 서비스 제품군으로 배포하거나, 플래그십 AI 에이전트인 Fin을 Zendesk나 Salesforce 같은 기존 헬프데스크에 통합할 수 있습니다.

이 플랫폼의 강점은 AI를 1차 대응자로 활용하는 방식에 있습니다. Fin은 고객사의 절차, 정책, 지식 소스를 학습하고 출시 전 시뮬레이션된 대화 환경에서 테스트를 거칩니다. 이후 채팅, 이메일, 음성, 소셜 채널에 걸쳐 일관되게 배포됩니다.

AI가 문제를 종단간 해결하지 못할 경우, Copilot의 지원을 받는 인간 상담원에게 업무를 인계합니다.

Intercom의 주요 기능

실제 운영 전 핀 플라이휠 을 활용한 통제된 테스트를 통해 AI 행동을 훈련 및 검증하세요

Knowledge Hub 를 통해 Notion, Confluence, Zendesk, PDF, 웹사이트 등에서 가져온 콘텐츠를 중앙에서 지식 소스를 동기화하세요.

Copilot 으로 실시간 에이전트 지원: 문제 해결, 교육, 번역 및 다음 단계 안내

컨텍스트 기반 업무 인계를 위해 설계된 차세대 헬프데스크로 대화와 티켓을 통합 관리하세요

Intercom의 한계점

문서가 AI 활용을 위해 체계적으로 구성되지 않았거나 최신 상태가 아니거나 명확하게 작성되지 않은 경우 정확도가 떨어집니다.

Fin은 매우 구체적이거나 틈새 시장 관련, 또는 특이한 표현의 질문에 어려움을 겪을 수 있으며, 이 경우 사람의 개입이 필요할 수 있습니다.

Intercom 가격 정책

필수 사항: 사용자당 월 $39

고급: 사용자당 월 $99

전문가: 사용자당 월 $139

Intercom 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (3,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Intercom에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

Fin은 저희 지원 워크플로우에 큰 도움이 되었습니다. 빠르고 정확한 답변을 제공하며 응답 시간을 크게 단축시켜 줍니다. 클라이언트들은 즉각적인 지원을 높이 평가하며, 저희 팀은 더 복잡한 사례에 집중할 수 있습니다. […] 때로는 답변이 너무 일반적이거나 특정 클라이언트 질문에 맞는 맥락이 부족하게 느껴집니다. 어조를 더 잘 제어하고 브랜드 음성에 맞출 수 있는 훈련 옵션을 더 제공한다면 큰 차이를 만들 수 있을 것입니다.

Fin은 저희 지원 워크플로우에 큰 도움이 되었습니다. 빠르고 정확한 답변을 제공하며 응답 시간을 크게 단축시켜 줍니다. 클라이언트들은 즉각적인 지원을 높이 평가하며, 저희 팀은 더 복잡한 사례에 집중할 수 있습니다. […] 때로는 답변이 너무 일반적이거나 특정 클라이언트 질문에 맞는 맥락이 부족하게 느껴집니다. 어조를 더 잘 제어하고 브랜드 음성에 맞출 수 있는 훈련 옵션을 더 제공한다면 큰 차이를 만들 수 있을 것입니다.

4. Helpjuice (지식 관리 및 셀프 서비스 워크플로우에 최적)

via Helpjuice

헬프주스(Helpjuice)는 즉각적인 답변을 원하는 팀을 위해 설계된 전용 지식베이스 플랫폼입니다. 다른 지식 근로자용 AI 도구와 달리, 문서를 고성능 검색 시스템으로 전환하는 데 중점을 둡니다.

팀은 고객 대상 헬프 센터나 내부 wiki를 게시한 후, AI 기반 검색 및 채팅 기능을 활용하여 모호하거나 표현이 불분명한 질문을 1초 이내에 정확한 답변으로 전환합니다.

제품 및 지원 팀은 동일한 시스템을 사용하여 신입 사원 온보딩을 가속화하고, 프로세스를 한 번만 문서화하며, 업데이트를 모든 언어 및 버전에서 동기화 상태로 유지합니다.

기존 생태계에도 자연스럽게 통합되어 Slack, Teams, 브라우저 또는 임베디드 위젯 내에서 답변을 제공하므로 다른 Helpjuice 대안보다 우수합니다.

헬프주스 최고의 기능

의도, 맞춤법 오류, 자연어를 이해하는 Swifty AI Search 로 답변을 즉시 검색하세요

헬프 센터와 내부 포털에 직접 내장된 Swifty AI Chat 으로 대화형 사용자 안내를 구현하세요

AI 지식베이스 분석 으로 숨겨진 통찰력을 발견하세요. 검색 격차, 막다른 길, 미사용 콘텐츠를 드러냅니다.

Wizardshot을 활용해 시각적으로 단계별 튜토리얼을 생성하여 신속한 프로세스 문서화를 구현하세요

Helpjuice의 한도

문서화에는 효과적이지만, 작업 관리, 워크플로우 또는 실행 시스템과의 깊은 내재적 연동성이 부족합니다.

관련성 높은 글이 키워드를 설정해도 항상 노출되지는 않습니다

헬프주스 가격 정책

지식 베이스: 30명 기준 월 $249

AI-Knowledge Base: 100명 기준 월 $449

무제한 AI 지식베이스: 월 $799

헬프주스 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Helpjuice에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

검증된 사용자의 표현이 가장 적절합니다:

라이브챗 담당자들은 매우 친절하고 신속하게 응답합니다. 통합 및 맞춤 설정도 매우 쉽습니다. 코딩에 대해 아주 기초적인 이해만 있는 사람으로서 말입니다. 무료 AI 챗봇도 제공되어 기술/고객 지원팀이 있다면 많은 시간을 절약할 수 있습니다… 새로운 기능들은 종종 완전히 준비되기 전에 출시됩니다. 우리는 종종 출시를 기다린 후, 몇 달간 문제점이 해결되기를 기다린 다음 도입합니다. 버그를 발견하거나 예정된 출시 일정을 문의해도 SLA(서비스 수준 계약)나 ETA(예상 도착 시간)가 제공되지 않습니다. 때로는 우회 방법을 찾아 그대로 사용해야만 했습니다.

라이브챗 담당자들은 매우 친절하고 신속하게 응답합니다. 통합 및 맞춤 설정도 매우 쉽습니다. 코딩에 대해 아주 기초적인 이해만 있는 사람으로서 말입니다. 무료 AI 챗봇도 제공되어 기술/고객 지원팀이 있다면 많은 시간을 절약할 수 있습니다… 새로운 기능들은 종종 완전히 준비되기 전에 출시됩니다. 우리는 종종 출시를 기다린 후, 몇 달간 문제점이 해결되기를 기다린 다음 도입합니다. 버그를 발견하거나 예정된 출시 일정을 문의해도 SLA(서비스 수준 계약)나 ETA(예상 도착 시간)가 제공되지 않습니다. 때로는 우회 방법을 찾아 그대로 사용해야만 했습니다.

5. GPTGO (빠른 정보 검색 및 콘텐츠 생성 워크플로우에 최적)

via GPTGO

기존 지식베이스나 AI 에이전트 플랫폼과 달리 GPTGO(구 GooGPT)는 Google 스타일의 웹 검색 결과와 ChatGPT 스타일의 답변을 결합한 하이브리드 AI 검색 레이어입니다. 내부 문서 설정이나 수집 과정이 필요 없어, 선별된 지식 소스에 의존하는 Eesel AI 같은 도구와는 근본적으로 다릅니다.

GPTGO는 연구 보조 도구로 활용하거나, 생소한 문제를 신속히 파악하고, 답변 초안을 작성하거나, 실제 지식 베이스에 게시하기 전 답변의 타당성을 검증하는 데 사용할 수 있습니다.

게다가 계정이 필요하지 않으며 익명성을 강조합니다. 즉, 팀이 내부 tools에 로그인하거나 독점 데이터를 노출하지 않고도 신속한 상황 파악이 필요한 초기 조사 단계에서 활용할 수 있습니다.

GPTGO의 주요 기능

검색 흐름을 벗어나지 않고 Ask GPT 채팅 모드를 사용하여 대화식으로 후속 질문을 하세요.

100개 이상의 언어를 지원하는 다국어 쿼리 및 응답으로 포괄적이고 글로벌하게 검색하세요.

개인 데이터나 활동 추적을 피하는 프라이버시 우선 설계로 사용자 익명성을 보호합니다.

가벼운 웹 인터페이스, Chrome 확장, 모바일 친화적 환경을 통해 기기 간 기존 지식 기반에 접근하세요.

GPTGO의 한도

내부 도구처럼 사용자의 선호도나 작업 공간 컨텍스트를 실제로 학습할 수는 없습니다.

개인 도구와의 접근 또는 통합 불가

GPTGO 가격 정책

Free

GPTGO 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

6. SiteGPT (웹사이트 콘텐츠로 훈련된 맞춤형 AI 챗봇 워크플로우에 최적)

via SiteGPT

SiteGPT는 외부에서 내부로 접근하는 방식으로 AI 지원을 구현합니다. 팀에게 별도의 지식 기반을 구축하거나 콘텐츠를 새 시스템으로 이전하도록 요구하지 않고, 기존 자원을 활용합니다. 여기에는 웹사이트, 헬프 센터, PDF, 공개 문서 등이 포함되며, 이를 실시간 대화형 인터페이스로 전환합니다.

URL을 입력하거나 파일을 업로드하면 SiteGPT가 해당 콘텐츠를 스캔, 해석하여 제품 전문가처럼 행동하는 챗봇으로 운영화합니다.

이 솔루션은 질문이 반복되고, 컨텍스트가 공개되며, 심층적인 워크플로우 통합보다 속도가 더 중요한 트래픽이 많은 환경에 가장 적합합니다. 예를 들어, 지원 담당자는 티켓이 대기열에 등록되기 전에 반복적인 '이 기능은 어떻게 작동하나요?' 같은 질문을 사전에 차단하는 데 활용할 수 있습니다.

SiteGPT 주요 기능

빠른 프롬프트 를 통해 고의도 질문과 자주 묻는 질문을 표면화하여 대화를 능동적으로 유도하세요.

지원 상호작용 중 내장된 리드 생성 기능을 통해 자격을 갖춘 리드를 자동으로 확보하세요

기능 을 통해 채팅으로 작업을 자동화하세요. 자연어를 앱 내 또는 시스템 작업으로 변환합니다.

이메일 요약 및 채팅 기록 인사이트를 통해 응답을 모니터링하고 개선하세요. 해당 정보가 직접 받은 편지함으로 전달됩니다.

SiteGPT의 한도

주로 웹사이트의 고객 대상 채팅을 위해 설계되었으며, 내부 지식 운영이나 팀 간 워크플로우에는 적합하지 않습니다.

직접 통합 지원 기능이 매우 제한적이어서 헬프데스크, 프로젝트 도구 또는 내부 시스템과의 심층 연결 가능성에 제약이 있습니다.

SiteGPT 가격 정책

스타터: 사용자당 월 $59

성장형: 월 $129 (최대 4명 사용자)

규모: 월 $429 (최대 10명 사용자)

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

SiteGPT 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 SiteGPT에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

고객들의 실제 후기:

모든 수준의 사용자가 실제로 활용할 수 있는 실용적인 상호작용 방식을 제공합니다. 집에서 요리 레시피를 찾는 주부든, 새로운 비즈니스 기회를 모색하는 고위 경영진이든 상관없습니다. 그들은 확실히 AI 혁명을 시작했지만, 모든 최신 트렌드를 따라잡지는 못했습니다. 분명히 다른 곳에서 더 나은 기능을 찾을 수 있지만, GP.T는 모든 것을 완벽하게 하지는 못해도 여전히 모든 기능을 수행합니다.

모든 수준의 사용자가 실제로 활용할 수 있는 실용적인 상호작용 방식을 제공합니다. 집에서 요리 레시피를 찾는 주부든, 새로운 비즈니스 기회를 모색하는 고위 경영진이든 상관없습니다. 그들은 확실히 AI 혁명을 시작했지만, 모든 최신 트렌드를 따라잡지는 못했습니다. 분명히 다른 곳에서 더 나은 기능을 찾을 수 있지만, GP.T는 모든 것을 완벽하게 하지는 못해도 여전히 모든 기능을 수행합니다.

7. ChatGPT (콘텐츠 초안 작성 및 쿼리 응답을 위한 유연한 대화형 AI에 최적)

via ChatGPT

내부 문서 및 티켓을 기반으로 에이전트를 훈련시키는 데 중점을 둔 Eesel AI와 달리, ChatGPT는 프롬프트, 업로드된 파일, 프로젝트 또는 맞춤형 GPT를 통해 모양을 바꿀 수 있는 백지 상태이지만 매우 유능한 모델로 시작합니다.

이 도구를 활용해 특수 사례 티켓을 분석하고, 미묘한 차이의 답변을 작성하거나, 긴 고객 스레드 내용을 요약하세요. 대규모 문서를 분석하고, 흩어진 정보를 종합하거나, 문서 공개 전 명확성을 검증하는 것도 가능합니다.

맞춤형 GPT를 통해 팀은 문서를 업로드하고 동작을 정의함으로써 '내부 AI 어시스턴트'를 구현할 수 있으며, 고객 대상 완전한 배포를 진행하지 않아도 됩니다.

ChatGPT는 Eesel처럼 헬프데스크에 기본적으로 내장되거나 티켓을 자동으로 전환하지는 않지만, 사고 파트너이자 외부 인텔리전스 hub로서 탁월한 성능을 발휘합니다.

ChatGPT 최고의 기능

공유 목표 아래 채팅, 파일, 컨텍스트를 그룹화하는 프로젝트 로 장기 일 체계화하기

Deep Research 를 활용하여 웹 전반의 정보를 종합하고 인용하는 다중 출처 연구 수행

에이전트 모드 를 통해 사이트 탐색, 파일 편집, 다단계 작업 완료 등 복잡한 워크플로우를 실행하세요.

Python을 활용한 계산, 정리, 시각화를 지원하는 데이터 분석으로 자체 데이터를 논리적으로 분석하세요.

ChatGPT의 한도

응답은 확신에 찬 것처럼 들릴 수 있으나, 특히 사실 기반, 시의성 있는 주제 또는 규제 대상 주제의 경우 여전히 검증 필요합니다.

톤 제어, 에스컬레이션 로직 또는 응답 승인 워크플로우를 위한 내장형 기업용 가이드레일이 부족합니다.

ChatGPT 가격 정책

Free

플러스 플랜: 사용자당 월 $20

비즈니스 플랜: 사용자당 월 $30

프로 플랜: 사용자당 월 200달러

엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 가격

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (250개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

꼭 읽어볼 만한 생생한 리뷰:

ChatGPT에서 가장 높이 평가하는 점은 맥락을 잘 이해하고 즉각적인 해결책을 제시한다는 것입니다. 전문적인 이메일 초안 작성, 문법 수정, 콘텐츠 아이디어 신속 도출에 도움을 줍니다. […] 때로는 제공된 정보가 사실과 다르거나 오래된 경우가 있어 중요한 데이터는 항상 교차 확인해야 합니다. 또한 무료 버전은 피크 시간대에 속도가 느려지거나 이용 불가 상태가 되는 경우가 많아 긴급한 작업을 할 때 불편합니다. 실시간 데이터 접근성이 더 개선되면 좋을 것 같습니다.

ChatGPT에서 가장 높이 평가하는 점은 맥락을 잘 이해하고 즉각적인 해결책을 제시한다는 것입니다. 전문적인 이메일 초안 작성, 문법 수정, 콘텐츠 아이디어 신속 도출에 도움을 줍니다. […] 때로는 제공된 정보가 사실과 다르거나 오래된 경우가 있어 중요한 데이터는 항상 교차 확인해야 합니다. 또한 무료 버전은 피크 시간대에 속도가 느려지거나 이용 불가 상태가 되는 경우가 많아 긴급한 작업을 할 때 불편합니다. 실시간 데이터 접근 기능이 더 강화되면 좋을 것 같습니다.

8. Zendesk (엔드투엔드 고객 지원 워크플로우 및 옴니채널 경험에 최적)

via Zendesk

최고의 지식 기반 챗봇 중 하나인 Zendesk는 팀이 헬프데스크 내에서 AI를 활용해 문제를 해결하도록 지원합니다. AI 에이전트는 헬프 센터, Confluence, 과거 티켓 기록을 활용하여 실제 요청을 처음부터 끝까지 처리합니다.

문서를 시작으로 에이전트를 구축하는 방식과 달리, Zendesk는 실시간 고객 상호작용을 기반으로 티켓, 대화, 채널에 지능을 직접 적용합니다.

이 솔루션은 이메일, 채팅, 음성, 소셜, 메시징을 통합하는 옴니채널 티켓팅을 통해 대화를 중앙 집중화합니다. 이후 해당 채널의 모든 메시지는 완전한 이력이 첨부된 구조화된 작업 단위로 전환됩니다.

Zendesk 주요 기능

Zendesk AI 에이전트 로 해결 방안을 자동화하세요. 요청을 분석하여 판단하고, 사람의 개입 없이 작업을 완료합니다.

헬프 센터, 외부 소스 및 내부 문서를 동기화하는 Zendesk Knowledge 를 통해 신뢰할 수 있는 답변을 찾아보세요.

사용자 인증, 문제 해결, 워크플로우 작업 수행을 위해 설계된 음성 AI 에이전트 로 대규모 음성 처리 구현

Admin Copilot으로 위험 요소, 우선순위, 권장 변경 사항을 강조하여 관리자에게 선제적으로 안내하세요.

Zendesk의 한도

기본적인 티켓팅은 쉽지만, 복잡한 워크플로우, 자동화 및 크로스 모듈 통합을 구성하는 데는 시간과 전문성이 필요합니다.

모바일 기기에서의 채팅 및 티켓 처리는 종종 불편하거나 일상적인 상담 업무에 적합하지 않다고 평가받습니다.

Zendesk 가격 정책

지원팀: 사용자당 월 $25

Suite 팀: 사용자당 월 $69

Suite Professional: 사용자당 월 $149

Suite Enterprise: 사용자당 월 $219

젠데스크 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (6,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zendesk에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

1. 티켓 처리 시 필요한 모든 확장 기능을 원활하고 쉽게 통합한 플랫폼. 2. 보안이 보장되고 신뢰할 수 있는 플랫폼. 대시보드는 매우 직관적이며 옵션을 바로 확인할 수 있습니다. 3. 티켓 패널 내에서 직접 티켓 이력을 확인하고 관련 지식베이스를 생성 및 검색할 수 있습니다. 인력 계산, 채팅 및 통화 기능은 완벽하며 시작 및 일에 별도 지침이 필요하지 않습니다. […] 노트북이 회사 VPN에서 분리되어 인터넷에 직접 연결될 경우 인터페이스 속도가 매우 느려집니다.

1. 티켓 처리 시 필요한 모든 확장 기능을 원활하고 쉽게 통합한 플랫폼. 2. 보안이 보장되고 신뢰할 수 있는 플랫폼. 대시보드는 매우 직관적이며 옵션을 바로 확인할 수 있습니다. 3. 티켓 패널 내에서 직접 티켓 이력을 확인하고 관련 지식베이스를 생성 및 검색할 수 있습니다. 인력 계산, 채팅 및 통화 기능은 완벽하며 시작 및 일에 별도 지침이 필요하지 않습니다. […] 노트북이 회사 VPN에서 분리되어 인터넷에 직접 연결될 경우 인터페이스 속도가 매우 느려집니다.

9. Tidio (실시간 채팅 및 기본 AI 챗봇 자동화에 최적)

via Tidio

Tidio는 다른 도구들에 비해 더 단순하고 현장 중심적인 접근 방식으로 AI 지원을 제공합니다.

라이브 채팅, 기본 헬프데스크, AI 에이전트(Lyro)를 하나의 간편한 플랫폼으로 통합한 것이 강점입니다. 반복적인 고객 문의 자동화와 리드 확보가 목표일 때 가장 효과적인 대안입니다.

Lyro AI는 사용자가 제공한 검증된 콘텐츠만으로 훈련되어 답변을 통제하고 브랜드 정체성을 유지합니다. 그러나 이는 여러 내부 시스템에 걸쳐 추론하도록 설계된 tool보다 유연성이 떨어진다는 의미이기도 합니다.

전자상거래 브랜드와 중소기업에게 이 절충안은 종종 가치가 있습니다. Tidio는 복잡한 지식 관리보다 속도, 비용 효율성, 사용 편의성을 우선시합니다.

Tidio 주요 기능

가벼운 웹사이트 위젯을 통해 실시간 채팅 및 봇으로 고객과 대화하세요

채팅, 이메일, Instagram, 메신저, WhatsApp의 대화를 하나의 받은 편지함에 통합하세요

노코드 흐름 으로 방문자를 능동적으로 전환하세요. 행동 기반 메시지 발송을 트리거합니다.

데이터 수집, 회의 예약, 요청 전달을 수행하는 봇을 통해 리드를 자동으로 검증하세요.

Tidio의 한도

일부 워크플로우와 챗봇 자동화는 적응성이 떨어지며, 복잡하거나 비선형적인 사용 사례에는 우회 방법이 필요합니다.

사용자들은 특정 맞춤형 챗봇 흐름과 Lyro AI를 동시에 실행할 때 한도가 있다고 보고합니다.

Tidio 가격 정책

스타터: 월 $29

코어: 월 39달러

성장: 월 $59

추가 혜택: 월 $749

프리미엄: 맞춤형 가격 책정

Tidio 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Tidio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

고객 피드백에서 발췌:

제가 가장 높이 평가하는 점은 플랫폼의 직관성과 고급 기술 지식 없이도 웹사이트에 빠르게 설정할 수 있다는 점입니다 […] 성능은 우수하지만 일부 자동화 기능이 더 유연하고 맞춤화 가능했으면 합니다. 특정 상황에서는 채팅 흐름 학습 곡선이 다소 혼란스러워 시행착오가 필요합니다. 또한 현재 보고 및 분석 옵션은 유용하지만 상세한 추적이 필요할 경우 다소 제한적이어서 더 고급 기능이 아쉬웠습니다.

제가 가장 높이 평가하는 점은 플랫폼의 직관성과 고급 기술 지식 없이도 웹사이트에 신속하게 설정할 수 있다는 점입니다 […] 성능은 우수하지만 일부 자동화 기능이 더 유연하고 맞춤화 가능했으면 합니다. 특정 상황에서는 채팅 흐름 학습 곡선이 다소 혼란스러워 오류가 발생하기도 합니다. 또한 현재 제공되는 보고 및 분석 옵션은 유용하지만 상세한 추적이 필요할 경우 다소 제한적이어서 더 고급 기능이 아쉬웠습니다.

10. Freshdesk (AI 강화형 헬프데스크 및 티켓팅 워크플로우에 최적)

via Freshdesk

Freshdesk는 Freshworks의 클라우드 기반 AI 고객 서비스 소프트웨어로, 기업이 이메일, 채팅, 소셜 미디어, 전화 등 다양한 채널을 통해 고객 상호작용을 관리할 수 있도록 지원합니다.

헬프데스크 및 티켓팅 시스템을 활용해 지원을 간소화하고, 상담원 생산성을 높이며, 고객 만족도를 개선합니다. 모든 상호작용은 이력, 소유권, 책임 소재가 기록된 티켓으로 전환됩니다. Freddy AI는 백그라운드에서 자동 라우팅, 응답 제안, 일상적인 문제 해결까지 수행합니다.

Freshdesk 주요 기능

모든 고객 채널을 단일 헬프데스크로 통합하여 상담원이 전체 대화 내역을 확인할 수 있도록 하세요

에이전트와 팀 리더를 위한 전용 지휘 센터 를 통해 단일 작업 공간에서 더 빠르게 해결하세요

검색 가능한 지식 센터와 헬프 센터를 구축하여 셀프 서비스로 티켓을 전환하세요

Freshdesk의 한도

규칙과 워크플로우가 증가함에 따라 티켓이 특정 방식으로 처리된 이유를 추적하거나 자동화 문제를 디버깅하기 어려워집니다.

일부 사용자들은 해결 시간과 환불 처리 과정이 마찰 요인으로 지적되었습니다.

Freshdesk 가격 정책

지원팀: 사용자당 월 $25

Suite Team: 사용자당 월 $69

Suite Professional: 사용자당 월 $149

Suite Enterprise: 사용자당 월 $219

Freshdesk 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (3,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Freshdesk에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

주목할 만한 고객 인사이트:

저는 Freshdesk가 특히 티켓을 담당 에이전트에게 배정하는 데 매우 유용하다고 생각합니다. 티켓 처리 자동화 기능이 풍부한 훌륭한 도구로 생산성 향상에 도움이 됩니다. […] 고객 지원팀에 여러 번 문의한 경험이 있는데, 문제 해결 과정이 다소 번거롭습니다. 때로는 자동화 기능이 제대로 작동하지 않아 티켓이 잘못된 담당자에게 배정되기도 합니다.

저는 Freshdesk가 특히 티켓을 담당 에이전트에게 배정하는 데 매우 유용하다고 생각합니다. 티켓 처리 자동화 기능이 풍부한 훌륭한 tool로 생산성 향상에 도움이 됩니다. […] 고객 지원팀에 여러 번 문의한 경험이 있는데, 문제 해결 과정이 다소 번거롭습니다. 때로는 자동화 기능이 제대로 작동하지 않아 티켓이 잘못된 담당자에게 배정되기도 합니다.

