생산성 극대화를 위한 ClickUp 데스크톱 앱 활용법

현대적인 업무는 분산되어 있습니다. 기본적인 워크플로우를 완료하기 위해 채팅, 회의, 문서, 이메일, 프로젝트 도구 사이를 오가며 작업해야 하는데, 이러한 분산은 실행 속도를 늦춥니다.

정말 지치죠. 그리고 당신만 그런 게 아닙니다. 😮‍💨

연구에 따르면 팀원들은 정보 검색이나 tool 업데이트에 시간의 61%를 소비하며, 직원들은 하루에 1,200번 앱을 전환하며 집중력을 되찾기 위해 매주 거의 4시간을 낭비합니다.

하지만 꼭 이렇게만 해야 할까요?

ClickUp 데스크톱 앱은 작업, 커뮤니케이션, 문서, 대시보드를 하나의 통합된 AI 작업 공간으로 모아 도구 분산을 없애줍니다.

이 가이드에서는 ClickUp을 최대한 활용하여 더 빠르게 움직이고, 집중력을 유지하며, 마침내 일을 제대로 해내는 방법을 배울 수 있습니다.

ClickUp 데스크톱 앱 설치하기

컴퓨터에 데스크톱 앱을 다운로드하고 설치하려면 다음 간단한 단계를 따르세요.

시스템 요구 사항

ClickUp 데스크톱 앱을 설치하기 전에 기기가 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하세요:

Windows: Windows 10 이상이 필요합니다

macOS: macOS X 10.16 이상이 필요합니다

Linux: 이 앱은 Linux용으로도 제공됩니다(AppImage 형식).

❗참고: ClickUp 데스크톱 앱은 모든 ClickUp 플랜에서 이용 가능하며 게스트를 포함한 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.

레딧 사용자가 ClickUp 데스크톱 앱에 대한 의견을 공유합니다:

데스크탑의 장점은 더 가깝게 접근할 수 있다는 점입니다. ClickUp 브라우저 탭을 찾아 헤맬 필요 없이 클릭 한 번으로 앱을 열 수 있습니다. 또한 앱을 열어두면 ClickUp이 로드될 필요가 없어 더 빠르게 느껴집니다. 또한 어떤 앱을 실행 중이든 상관없이 검색(CMD J)을 열거나 작업 생성(CMD E)을 할 수 있는 바로 가기를 제공합니다. 이는 꽤 유용하며 브라우저에서는 불가능한 기능입니다. 검색 기능은 ClickUp을 많이 사용하는 사용자에게 특히 유용합니다. 저는 주로 데스크톱 앱을 사용하지만, 가끔 브라우저에서도 작업합니다.

다운로드 및 설치 단계

ClickUp 웹사이트에서 직접 ClickUp 데스크톱 앱을 설치하거나, 일부 플랫폼의 경우 앱 스토어에서 설치할 수 있습니다.

📌 Windows용:

1. ClickUp 다운로드 페이지로 이동하세요

ClickUp 다운로드 페이지로 이동하여 "Windows용 다운로드"를 클릭하세요.

ClickUp 웹사이트를 방문하여 "Windows용 다운로드" 버튼을 클릭하면 설치 과정을 시작할 수 있습니다.

2. Microsoft Windows용 설치 프로그램 다운로드

Microsoft Store로 이동됩니다. '다운로드'를 클릭하여 ClickUp 앱을 설치하세요.

Microsoft Store로 이동합니다. '다운로드' 버튼을 클릭하여 ClickUp 앱을 설치하세요.

3. 설치 프로그램을 실행하세요

다운로드한 ClickUp 설치 프로그램(.exe) 파일을 실행하세요. 프롬프트가 표시되면 Microsoft Store 팝업에서 "설치"를 클릭하세요.

ClickUp 설치 프로그램(.exe) 파일을 클릭하여 실행하세요.

Microsoft Store 팝업에서 "설치" 를 클릭하여 ClickUp을 컴퓨터에 설치하세요.

4. 설치 완료를 기다리세요

앱은 자동으로 다운로드 및 설치됩니다. 완료되면 시작 메뉴에서 ClickUp을 실행할 수 있습니다.

다운로드가 완료될 때까지 기다려 주세요. ClickUp이 소스를 통해 다운로드되는 동안 진행 막대가 나타납니다.

📌 Mac용:

macOS 설치 프로그램 다운로드

ClickUp 다운로드 페이지로 이동하여 "Mac용 다운로드"를 선택하세요.

ClickUp 웹사이트를 방문하여 "Windows용 다운로드" 버튼을 클릭하면 설치 과정을 시작할 수 있습니다.

2. 다운로드한 파일을 엽니다

다운로드한 .zip 파일을 더블클릭하여 압축을 해제하세요.

설치를 시작하려면 .exe 파일을 더블클릭하세요.

3. ClickUp 설치하기

"ClickUp 설치" 애플리케이션을 더블클릭하고 프롬프트에 따라 설치를 완료하세요.

macOS에서 ClickUp 설치를 진행하려면 '열기'를 클릭하세요.

다운로드를 시작하면 진행 막대가 나타나며, ClickUp이 컴퓨터로 다운로드되고 있음을 알려줍니다. 다운로드가 완료되면 설치를 진행할 수 있습니다.

ClickUp 설치 프로그램이 다운로드 중입니다. 최신 버전을 가져오는 동안 잠시 기다려 주세요.

📌 Apple Mac M1 및 M2용:

1. 동일한 페이지에서 M1/M2 전용 설치 프로그램을 다운로드하세요

2. .dmg 파일을 더블클릭한 후 ClickUp 앱을 응용 프로그램 폴더로 드래그하세요.

3. '응용 프로그램'에서 ClickUp 디스크 이미지를 더블클릭하여 설치를 완료하세요.

초기 설정 및 로그인

앱을 다운로드한 후, 시작하기 위해 작업 공간을 설정하는 것이 다음 단계입니다.

앱 실행 방법: 응용 프로그램(Mac/Linux) 또는 시작 메뉴(Windows)에서 ClickUp 데스크톱 앱을 실행하세요.

ClickUp 자격 증명을 입력하여 로그인하세요

작업 공간 선택: 여러 작업 공간에 속해 있는 경우, 접근할 작업 공간을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 권한 설정: 앱이 알림 및 시스템 통합을 위한 권한을 요청할 수 있습니다. 최적의 경험을 위해 해당 권한을 허용하세요. 설정 맞춤화: 오른쪽 상단 모서리의 아바타를 클릭하고 데스크탑 설정을 선택하여 데스크탑 전용 설정에 접근하세요. 여기서 다음을 수행할 수 있습니다:

시작 시 실행 활성화/비활성화

맞춤형 알림 설정

키보드 바로 가기 설정하기

작업 공간의 가시성과 사용 가능한 설정은 사용자 역할 및 권한에 따라 달라집니다:

작업 공간 및 사람 페이지 설정을 관리하려면 '설정' 또는 '사람' 아이콘을 클릭하세요

게스트 및 제한된 회원 은 작업 공간 휴지통, 앱 센터, 템플릿에 접근할 수 있습니다.

회원, 관리자, 소유자는 앱, 사용자 지정 필드, 자동화 등을 포함한 관리 섹션을 확인할 수 있습니다.

사용자 옆의 역할 열에 있는 역할 드롭다운 메뉴를 선택하여 맞춤형 역할을 할당하세요

이제 전용 데스크탑 환경에서 ClickUp의 모든 기능을 활용할 준비가 되었습니다!

🧠 재미있는 사실: 최초의 '데스크톱 앱'은 실제로 데스크톱 컴퓨터에 설치되지 않았습니다. 1964년 IBM은 자기 테이프에 텍스트를 저장할 수 있는 '자기 테이프 셀렉트릭 타자기'를 출시했는데, 이를 통해 사용자는 전체 페이지를 다시 쓰지 않고도 문서를 편집하고 재인쇄할 수 있었습니다.

데스크탑 인터페이스 탐색하기

데스크톱 앱을 설치했다면, 이제 모든 것의 위치를 파악하여 처음부터 더 스마트하게 일할 수 있도록 준비하세요.

글로벌 네비게이션 막대

글로벌 네비게이션 바는 데스크톱 앱 좌측 끝에 위치한 세로 메뉴입니다. 이 바는 hub 역할을 하여 탭이나 창을 전환하지 않고도 스페이스, 도구, 협업 영역에 접근할 수 있게 해줍니다.

📌 여기에서 이용 가능한 기능:

홈 사이드바

스페이스 사이드바

채팅, 문서, 대시보드, 화이트보드 등 기타 기능들

막대에 표시되는 항목을 맞춤형으로 설정하려면 기능을 핀하거나 고정 해제하세요

⭐ 보너스: 모든 팀은 각기 다른 방식으로 작업하며, ClickApp은 앱이 이에 맞춰 조정되도록 돕습니다. 이는 워크스페이스 소유자가 특정 기능을 활성화하여 자신의 워크플로우에 맞출 수 있게 하는 기능 토글입니다. 팀 간에 즐겨찾기 기능으로는 다음과 같은 것들이 있습니다: 우선순위 수준

스레드형 댓글

Zoom 통합

진행 중인 작업(WIP) 한도

사용자 정의 작업 ID

홈 및 스페이스 사이드바 개요

글로벌 네비게이션 바에는 워크플로우를 안내하는 두 개의 주요 사이드바가 있습니다. 각 사이드바의 기능과 사용 시점을 간단히 설명해 드리겠습니다.

홈 사이드바

맞춤형 홈 사이드바로 개인 작업과 팀 워크플로우를 분리하세요

홈 사이드바는 개인적으로 관련 있는 모든 것을 한 곳에 모아 줍니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

수신함 : 알림, 멘션, 할당된 댓글 확인

내 작업 : 본인에게 할당된 모든 작업 보기

답변 : 팔로워가 있는 채팅 스레드에 대한 답변을 확인하세요

스페이스 : 전체 계층 탐색

채널 및 다이렉트 메시지: 팀과 소통하세요

스페이스 사이드바

요소 확장/축소로 세부 정보를 열고 닫으며 일을 체계적으로 정리하세요

스페이스 사이드바는 작업 공간 전체에서 발생하는 모든 일을 체계적으로 보여줍니다. 이는 모든 업무를 구성하는 핵심 프레임워크인 ClickUp의 계층 구조를 기반으로 설계되었습니다.

ClickUp 계층으로 전체 워크플로우를 체계적으로 구성하세요

여기서 다음을 확인하세요:

모든 작업: 회사가 진행하는 모든 작업의 중심지

스페이스: 부서 및 팀을 위한 그룹

폴더: 스페이스 내 관련 리스트를 정리하기 위한 선택적 계층 구조

리스트: 공통 목표나 워크플로우를 가진 작업들의 집합

작업 보기

새 작업은 + 작업 추가 버튼을 사용하거나 Cmd + E (Mac) 및 Ctrl + E (Windows)와 같은 키보드 바로 가기로 추가하세요.

작업 관리 패널은 사이드바에서 스페이스, 폴더 또는 리스트를 선택한 후 ClickUp 작업과 상호작용하는 주요 작업 공간입니다.

작업은 일의 기본 단위로, 행동을 기록하고 세부 사항을 추가하며 협업하고 일을 완료 상태로 진행할 수 있게 합니다.

ClickUp 작업에서 직접 책임을 위임하고 업무량을 우선순위별로 지정하세요

한 명 이상의 사람, 또는 권한이 허용되는 경우 전체 팀이나 게스트에게도 작업을 할당할 수 있습니다. 작업 소유자는 아니지만 진행 상황을 파악해야 하는 팔로워를 추가할 수도 있습니다. 또한 모든 구성원이 적절한 시기에 올바른 일에 집중할 수 있도록 ClickUp 작업 우선순위에는 네 가지 수준(긴급, 높음, 보통, 낮음)이 포함되어 있어 한눈에 중요도를 전달하기 쉽습니다.

ClickUp 맞춤형 상태 및 필드로 작업 공간을 개인화하여 명확성을 높이세요

우선순위와 함께, 모든 작업은 풍부하고 구성 가능한 속성을 지원하며, 팀의 작업 방식에 맞춰 완전히 사용자 정의할 수 있습니다.

예를 들어, 표준적인 '할 일, 진행 중, 완료됨' 방식을 강요하지 않고, 비디오 제작 파이프라인에 맞게 스크립팅, 촬영, 편집, 검토, 게시됨과 같은 ClickUp 맞춤형 상태를 생성할 수 있습니다.

동일한 작업 내에서 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하면 예약된 인력, 플랫폼(YouTube, Instagram, TikTok), 예상 소요 시간, 예산 승인 상태 등의 세부 정보를 추적할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 보기를 통해 데이터를 변경하거나 잃어버리지 않고도 관점을 전환하세요. 예를 들어, ClickUp 목록 보기에서 작업을 정리하고, 칸반 보드에서 작업 흐름을 관리하며, 간트 차트나 타임라인으로 일정을 계획하고, 달력에서 마감일을 설정하고, 테이블 레이아웃으로 데이터를 검토하거나 마인드 맵으로 아이디어를 시각화할 수 있습니다. ClickUp 보기를 활용하여 일을 가장 효율적으로 파악하세요

문서 및 메모장

이 프로젝트 관리 소프트웨어는 서로 다른 유형의 콘텐츠를 위해 설계된 두 가지 내장 노트 작성 tools를 제공합니다.

ClickUp 문서

ClickUp의 문서 기능은 문서화가 워크플로우와 프로젝트 실행을 직접 지원하는 통합 지식 기반을 구축하는 데 도움을 줍니다.

헤더, 체크리스트, 테이블, 임베드, 배너 등 풍부한 형식 기능을 통해 팀원과 실시간 협업이 가능합니다.

작업, 목록, 폴더 또는 스페이스에 ClickUp 문서를 첨부하여 더 빠르게 찾아보세요

📌 문서에 접근하는 방법은 다음과 같습니다:

글로벌 네비게이션 막대 > 문서

스페이스 , 폴더 또는 리스트 중 문서 보기가 가능한 곳에서

작업 내부에 첨부 파일로 문서 생성하기

ClickUp 메모장

ClickUp 메모장에서 나만의 스페이스를 만들어보세요. 아이디어를 적거나, 노트를 남기거나, 일일 플랜을 세우기에 이상적입니다.

ClickUp 메모장에 아이디어를 기록해 언제든지 실행 가능한 일로 전환하세요

메모장에서 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

리치 텍스트로 빠른 노트 작성하기

개인 할 일 목록을 위한 체크리스트 만들기

첨부 파일 및 지원 자료 첨부하기

공유할 준비가 되면 노트를 작업(Task)이나 문서(Doc)로 변환하세요

❗️ 참고: 메모장은 변환하여 콘텐츠를 명시적으로 공유하지 않는 한 개인 상태로 유지됩니다.

채팅 및 협업

ClickUp 채팅은 메시징, 피드백, 문서 기반 협업을 한곳에 모아 팀이 외부 커뮤니케이션 도구에 의존하지 않고도 함께 작업할 수 있도록 합니다.

ClickUp 채팅의 '게시물' 기능을 활용해 형식이 적용된 공지사항과 체계적인 업데이트를 공유하세요

이를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

채널을 활용하여 프로젝트, 주제 또는 팀별로 대화를 정리하세요

개인적으로 또는 소규모 그룹으로 다이렉트 메시지 로 채팅하세요

스레드 와 스레드형 답변 으로 대화를 집중하세요

@멘션을 사용하여 특정 사람이나 전체 Teams에게 알림을 보내세요

채팅 메시지에서 즉시 작업을 생성하세요

ClickUp SyncUps를 통해 채팅에서 실시간 비동기 오디오/비디오 회의를 호스팅하세요

💡 프로 팁: 훌륭한 협업은 포스트잇에서 멈춰서는 안 됩니다. ClickUp 화이트보드를 통해 팀원들이 함께 아이디어를 스케치하고, 연결하고, 구축할 수 있습니다. 데스크톱 앱에서 화이트보드를 생성하는 방법은 다음과 같습니다: 작업 또는 문서에 /화이트보드 를 입력하면 화이트보드를 삽입할 수 있습니다.

화이트보드 허브 를 활용하여 화이트보드를 정리하고, 검색하고, 새로 생성하세요.

+ 아이콘을 사용하여 스페이스, 폴더 또는 목록 에서 생성하세요

뷰 바에서 + 추가를 사용하여 원하는 위치에 보기로 추가하세요 ClickUp 화이트보드로 아이디어를 작업으로 전환하고 구조화하세요

알림 및 알림

ClickUp 알림 설정으로 집중력 관리하기

집중력을 희생하면서까지 정보를 확인하지 않아도 됩니다. ClickUp 알림은 작업 변경, 댓글, 할당, 멘션, 채팅 활동, 마감일 변경 등을 실시간으로 알려줍니다.

📌 다음에서 확인하실 수 있습니다:

수신함 (알림 지휘 센터)

데스크탑/브라우저 팝업

이메일

모바일 푸시 알림

🔔 알림 설정을 여러분의 일 스타일에 맞게 조정하세요:

알림 사전 설정: 기본값, 집중 모드, 멘션만, 또는 완전히 맞춤형

작업 공간별 규칙: 팀별로 다른 집중 스타일 적용

채널별 채팅 제어: 그룹 채팅을 음소거하고, 직접 요청에 대한 알림은 유지하세요

스마트 알림: ClickUp에서 작업 중일 때 알림을 일시 중지하세요

연기, 정리, 스레드 언팔로우: 받은 편지함을 깔끔하고 의도적으로 유지하세요

ClickUp 알림 기능은 후속 조치 보내기, 파일 가져오기, 팀원 확인하기와 같은 간단한 알림을 위해 전체 작업을 생성하지 않고도 활용하기에 완벽합니다.

완료된 ClickUp 알림을 체크하여 워크플로우를 간소화하세요

📌 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

어디서나 알림 생성하기 (바로 가기: R )

담당자, 마감일, 노트, 첨부 파일을 추가하세요

범위가 확대될 때 알림을 작업으로 전환하세요

알림이 예정된 시점이 되면, 기본 받은 편지함 탭에 자동으로 표시됩니다.

🧠 재미있는 사실: AI 확산 현상은 팀의 7.2%만이 AI 설정이 효과적이라고 답한 사실에서 명확히 드러납니다. 바로 이 지점에서 ClickUp이 그 가치를 발휘합니다.

산발적으로 흩어진 작업들을 처리하는 대신, 팀원들은 일과 AI가 실제로 함께 작동하는 단일 공간을 원합니다. ClickUp의 통합 접근 방식은 이러한 낭비되는 노력의 대부분을 초래하는 지속적인 작업 전환을 줄여줍니다.

데스크탑에서 ClickUp 기능 사용하기

이제 인터페이스 사용법을 익혔으니, 실제로 ClickUp을 활용해 볼 때입니다.

이 섹션에서는 탭 전환 없이 개인 작업을 위해 ClickUp을 활용하는 데 도움이 되는 핵심 기능을 단계별로 안내합니다. 📝

ClickUp Brain 및 BrainGPT

ClickUp Brain은 ClickUp 내장 작업 지원 AI입니다. 작업과 스레드를 요약하고, 콘텐츠 초안 작성 및 재작성을 돕고, 작업 공간 내 기존 컨텍스트를 활용해 질문에 답변합니다.

AI 명령줄, AI 사이드바, 도구 모음, 위치 헤더, 문서, 작업, 수신함, 댓글에서 ClickUp Brain에 접근하세요

📌 ClickUp AI 활용 방법:

작업, 문서, 채팅 스레드 및 긴 알림을 요약하세요

새로운 콘텐츠 생성, 프로젝트 업데이트, StandUp 회의, 팀 활동 요약 작성

ClickUp의 어디서나 콘텐츠를 즉시 번역하세요

웹 및 Google Drive나 GitHub 같은 연결된 앱을 검색하세요

프롬프트에서 작업, 문서, 사람을 직접 멘션하여 정확한 답변을 얻으세요

@brain을 입력하여 어디서나 트리거 AI를 실행하고 빠른 작업이나 스마트 요약 기능을 활용하세요

/AI 슬래시 명령어를 사용해 커서 위치에 따라 텍스트 수정, 콘텐츠 재작성 또는 새로운 아이디어를 창출하세요.

ClickUp Brain으로 막힌 작업을 식별하고 작업 항목을 통합하세요

ClickUp BrainGPT

이제 흥미로운 부분이 시작됩니다. ClickUp Brain이 앱 내 지능이라면, ClickUp BrainGPT는 음성 중심의 AI 데스크톱 동반자로, 컴퓨터 전체에서 작동합니다.

ClickUp BrainGPT로 흐름을 끊지 않고 질문하고, 콘텐츠를 생성하고, 일을 검색하세요

다양한 AI 모델을 지원하므로 작업에 적합한 모델을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 일 관련 답변에는 ClickUp Brain을, 다른 스타일의 추론이나 창의성이 필요할 때는 ChatGPT, Claude 또는 Gemini로 전환하세요.

음성 중심 생산성

가장 유용한 일상 업무 향상 도구 중 하나는? ClickUp 음성 텍스트 입력 기능으로, 일 속도를 최대 4배까지 높여줍니다.

타이핑 피로 통계에 따르면 근로자의 72%가 타이핑 관련 불편함을 경험합니다. 하지만 이 기능을 사용하면 키보드를 전혀 건드리지 않고도 보고서, StandUp, 스크립트 또는 이해관계자 업데이트를 완료할 수 있습니다. fn 키를 누르고 말하기만 하면 됩니다.

BrainGPT의 ClickUp 음성 입력 기능을 통해 손을 사용하지 않고 작업 업데이트를 음성으로 입력하고 메시지 초안을 작성하세요

이 컨텍스트 AI 슈퍼 앱은 일과 연동되어 있으므로 '@Jamie'라고 말하거나 작업 또는 문서를 참조하면 모든 것을 자동으로 정확하게 연결해 줍니다. 또한 BrainGPT는 50개 이상의 언어로 유창하게 작성합니다.

ClickUp BrainGPT로 연구 및 작업 관리를 간소화하세요

검색 기능도 대폭 업그레이드되었습니다. 앱을 일일이 뒤질 필요 없이 BrainGPT가 ClickUp, 웹, Google Drive나 GitHub 같은 연결된 앱까지 아우르는 유니버설 검색을 제공합니다.

📌 ClickUp BrainGPT 설치 방법

데스크탑 다운로드 버튼을 클릭하여 ClickUp BrainGPT를 데스크탑에 설치하세요

공식 ClickUp BrainGPT 페이지로 이동하여 macOS 또는 Windows용 BrainGPT를 다운로드하세요. 컴퓨터에 설치하세요

macOS용:

.dmg 설치 프로그램을 다운로드하세요.

다운로드한 파일을 열어주세요

BrainGPT 앱을 응용 프로그램 폴더로 드래그하세요

응용 프로그램에서 BrainGPT 실행

Windows용:

.exe 설치 프로그램을 다운로드하세요.

설치 프로그램을 더블 클릭하고 화면의 프롬프트를 따르세요.

ClickUp 계정 자격 증명을 사용하여 로그인하세요

📮 ClickUp 인사이트: 24%의 사람들이 모든 것을 한 번에 처리해주는 '마스터 탭'을 꿈꿉니다. 원리는 간단합니다: 우리의 뇌는 열려 있는 수십 개의 탭을 동시에 처리하도록 설계되지 않았으며, 각 새 창은 눈에 띄지 않더라도 미묘한 스트레스와 인지적 부담을 가중시킵니다. 🧠 ClickUp BrainGPT를 통해 정보를 중앙 집중화하고, 여러 AI 모델을 가로지르는 검색을 수행하며, 필요한 내용을 즉시 찾아보세요. 이 AI 데스크탑 도우미는 모든 창을 열어두는 부담 없이 단일 접근 지점을 제공합니다. 복잡함은 줄이고, 스트레스는 덜며, 통제력은 높여보세요. ✨

AI 에이전트

자동화 에이전트와 슈퍼 에이전트가 작업 공간을 자동으로 운영해 주므로, 업데이트 내용이 채팅에서 묻히거나 실행 항목이 회의 노트에서 사라지는 일이 없습니다.

오토파일럿 에이전트 (규칙 기반, 상시 가동 지원 도구)

자동화 에이전트는 사용자가 정의한 규칙에 따라 특정 위치(스페이스, 폴더, 리스트, 채팅 채널 등)에서 작업을 수행할 수 있습니다. 예시로는 반복되는 업데이트 게시, 활동 요약, 자주 묻는 질문에 대한 답변 제공, 트리거 발생 시 메시지를 구조화된 작업으로 전환하는 등이 있습니다.

설정할 때 일반적으로 다음을 정의합니다:

트리거: 예약된 시간, 새 메시지, 생성/수정된 작업 등

조건: 에이전트가 언제 행동해야 하는지에 대한 선택적 규칙(키워드, 우선순위, 상태, 담당자 등)

작업(들): 수행해야 할 작업 (요약 게시, 작업 생성 또는 업데이트, 소유자 지정, 댓글 추가 등)

지식: 참조 가능한 항목 (허용한 작업, 문서, 채널)

에이전트 트리거 아래에 ClickUp 자동화 조건 추가

빠르게 시작하려면 사전 구축된 에이전트 옵션(작업 공간 및 플랜에 따라 제공 여부가 다름)을 활성화할 수 있습니다. 예를 들어:

주간 보고서 에이전트

일일 보고서 에이전트

팀 StandUp 에이전트

자동 응답 에이전트

ClickUp 에이전트로 팀 쿼리에 즉시 응답하세요

슈퍼 에이전트 (심층 실행을 위한 역할 기반의 전문화된 에이전트)

슈퍼 에이전트는 접수 분류, 프로젝트 조정 또는 에스컬레이션 처리와 같은 전문적인 "역할 기반" 에이전트를 구축하기 위한 고급 계층입니다.

슈퍼 에이전트의 차별점은 명확한 지시사항과 정의된 지식 범위를 부여할 수 있어 일관된 행동을 보이고, 더 복잡한 다단계 워크플로우를 처리할 수 있다는 점입니다. "요약하는 AI"가 아닌 "프로세스 운영을 지원하는 AI"를 위해 설계되었습니다.

예시: 출시 채널에서 "디자인이 블록되었습니다" 또는 "금요일까지 승인이 필요합니다"와 같은 업데이트를 공유합니다. 슈퍼 에이전트는 요청을 감지하여 적절한 작업을 생성 또는 업데이트하고, 소유자를 지정하며, 마감일이나 에스컬레이션 규칙을 설정하여 플랜을 계속 진행시킬 수 있습니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트로 사전 설정된 지침과 개성을 가진 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요.

에이전트 활성화 및 관리 방법

에이전트가 일해야 하는 스페이스, 폴더, 목록 또는 채팅 채널로 이동하세요. 에이전트 아이콘(로봇/AI 심볼)을 클릭하세요 사전 구축된 옵션을 선택하거나 맞춤형 에이전트 생성을 선택하세요. 트리거 → 조건 → 동작 → 지식을 설정하고 활성화하세요

영업 팀의 생산성과 CRM 자동화를 위한 최고의 AI 에이전트를 만나보세요. 👇🏼

대시보드 및 보고

ClickUp 대시보드는 카드(모든 대시보드의 구성 요소)를 활용해 메트릭, 업데이트, 인사이트를 한데 모읍니다. 각 카드는 작업 공간의 실시간 데이터를 가져와 시각화하고 추적 가능하며 실행 가능한 형태로 변환합니다.

카드 기반 ClickUp 대시보드로 진행 상황 모니터링 방식을 맞춤형으로 설정하세요

카드는 카테고리별로 정리되어 시각화하려는 데이터를 빠르게 찾을 수 있습니다:

추천: 고민 없이 추가할 수 있는 인기 카드와 신규 카드

AI 브레인: 맞춤형 프롬프트 실행으로 인사이트 또는 요약 추출 AI 스탠드업™: 선택한 기간 동안 수행한 작업 내용 표시 AI 팀 스탠드업™: 선택한 팀원별로 그룹화된 요약 AI 카드 : 보고서에 ClickUp Brain을 활용하세요. 다음과 같은 카드를 사용해 보세요:맞춤형 프롬프트 실행으로 인사이트 또는 요약 추출선택한 기간 동안 수행한 작업 내용 표시선택한 팀원별로 그룹화된 요약

AI 브레인: 맞춤형 프롬프트를 실행하여 인사이트나 요약 정보를 추출하세요

ClickUp AI 요약 카드로 전체적인 상태 점검을 받아보세요

맞춤형 (차트): 직관적인 시각적 보고를 직접 제작하세요. 막대, 원형, 선 차트 등 다양한 옵션을 제공합니다.

Sprints 카드: 번다운 차트, 벨로시티 차트, 스프린트 업무량 추적 등 애자일 방식에 적합한 진행 상황 추적 기능

시간 추적: 청구 및 자원 관리에 탁월합니다. 담당자, 작업 또는 프로젝트별로 그룹화된 시간을 확인하세요.

플랜에 따라 개별 카드를 PDF, PNG, JPEG, SVG 또는 CSV로 내보낼 수 있습니다. 전체 보기를 공유하고 싶으신가요? 대시보드 전체를 PDF로 내보내면 빠르게 오프라인에서 접근할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 포레스터의 총 경제적 영향(TEI™) 연구에 따르면, ClickUp을 도입한 복합 조직은 자동화와 AI를 통해 3년차까지 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성하고 92,400시간의 생산성을 절감했습니다. 이는 약 44명의 정규직 직원 연수(FTE-year)의 용량으로(FTE-year당 2,080시간 근무 기준), 3년 차에 달성됩니다.

연동 기능

여러 팀의 일이 여러 앱에 흩어져 있다면, ClickUp 통합 기능을 통해 SaaS 확산의 번거로움 없이 모든 것을 한곳에 모을 수 있습니다.

ClickUp은 Slack, Google 캘린더, GitHub, 이메일, HubSpot, Calendly, Office 365, 심지어 Notion과 같은 도구들과의 수십 가지 즉시 사용 가능한 연동을 제공하여 ClickUp 내에서 업무 분산을 해결합니다.

ClickUp Slack 통합 사용법:

채팅을 떠나지 않고 Slack 메시지를 ClickUp 작업으로 전환하세요

선택한 채널에서 실시간 작업 업데이트를 받아보세요

자동화 기능(마감일 변경 등)을 활용해 Slack 알림을 트리거하세요

다양한 ClickUp Google Workspace 통합 기능을 통해 수행할 수 있는 작업:

ClickUp 내에서 Google Drive 파일을 첨부 파일로 첨부, 생성 및 검색하세요

Google 캘린더 이벤트와 작업을 양방향으로 동기화하세요

ClickUp을 떠나지 않고 Gmail 받은 편지함을 검색하세요

ClickUp GitHub 통합 기능 활용하기:

레포지토리를 스페이스에 연결하여 문제와 PR의 가시성을 자동으로 확인할 수 있습니다

커밋, 브랜치, 풀 리퀘스트를 ClickUp 작업에 연결하세요

연결된 검색을 사용하여 GitHub 파일 검색하기

생산성 극대화를 위한 팁

ClickUp 데스크톱 앱으로 업무를 더 빠르게 처리하세요. 집중력을 유지하고, 작업 간 원활하게 전환하며, 일을 계획대로 진행하는 데 도움이 되는 빠른 팁을 활용하세요.

다중 창 워크플로우에서 작업하기

여러 우선순위 사이를 오가며 작업할 때 탭 전환은 작업 속도를 늦출 수 있습니다. ClickUp 데스크톱 앱은 문서, 작업, 대시보드를 나란히 열어둘 수 있게 하여 이 문제를 해결합니다.

ClickUp에서 다중 창 생산성을 최대한 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

참조와 업데이트를 동시에: 프로젝트 문서를 열어둔 상태에서 다른 창에서 관련 작업을 업데이트하세요

동시 모니터링 및 실행: 30분마다 업데이트되는 대시보드를 확인하고 전체 작업 공간에서 시간을 추적하세요

손쉬운 상호 참조: 문서 비교, 여러 작업 검토, 다양한 소스 간 세부 정보 확인이 가능합니다.

나만의 방식으로 체계적으로 관리하세요: 우선순위 작업의 가시성을 높여 놓치는 일이 없도록 하세요

오프라인 모드에서도 생산성을 유지하세요

와이파이가 없어도? 문제없습니다.

ClickUp의 오프라인 모드는 인터넷 연결이 끊겨도 일을 계속 진행할 수 있게 해줍니다. 이 기능은 재택근무 필수품 중 하나로, 필요할 때까지 그 가치를 깨닫지 못할 수 있습니다. 모든 플랜에서 이용 가능하며 웹, 데스크톱 앱, 모바일 앱에서 작동합니다.

ClickUp은 사용자가 오프라인 상태임을 감지하면 알림을 보내므로, 업무 흐름을 끊지 않고 계속 진행할 수 있습니다.

📌 오프라인에서 가능한 작업:

1️⃣ 작업 및 알림 생성하기

온라인 상태인 것처럼 아이디어를 계속 포착하고 일을 진행하세요

새 작업과 알림은 연결이 복구되는 즉시 자동으로 동기화됩니다

주의: 오프라인 상태에서는 하위 작업을 생성할 수 없지만, 나중에 작업을 하위 작업으로 변환할 수 있습니다.

2️⃣ 최근에 열었던 작업과 노트 보기

로컬에 저장된 모든 것은 계속해서 접근 가능합니다

어디서나 세부 사항 확인, 참고 노트 작성, 체계적인 관리가 가능합니다.

바로 가기로 더 빠르게 작업하세요

ClickUp 데스크톱 앱에서 효율적으로 탐색하고 작업을 실행하는 데 필요한 핵심 단축키를 종합적인 목록으로 소개합니다:

참고: ClickUp의 대부분의 키보드 바로 가기는 일반적인 기본값을 사용하며 맞춤형 설정이 불가능합니다. 그러나 일부 데스크톱 앱 바로 가기(예: "새 작업 생성" 및 "지휘 센터 열기")는 데스크톱 앱 설정에서 변경할 수 있습니다. 사용 가능한 바로 가기를 확인하거나 조정하려면 개인 설정 또는 작업 공간 설정을 확인하세요.

글로벌 바로 가기

실행 Mac 바로 가기 Windows 바로 가기 새 작업 생성 Cmd + E Ctrl + E 알림 생성 R R Open AI 명령어 막대 (전체 데스크톱) Cmd + J Ctrl + J Open AI 명령줄 (앱 내) Cmd + K Ctrl + K 메모장 열기 N 또는 P N 또는 P 사이드바 표시/숨기기 Cmd + \ Ctrl + \ 사이드바에서 현재 위치로 스크롤 Cmd + I Ctrl + I

참고: 데스크톱 앱이 실행 중일 때 컴퓨터 어디에서나 Cmd/Ctrl + J를 누르면 AI 명령줄이 열립니다. Cmd/Ctrl + K를 누르면 앱 창 내에서 열립니다.

참고: 데스크톱 앱이 실행 중일 때 컴퓨터 어디에서나 Cmd/Ctrl + J를 누르면 AI 명령줄이 열립니다. Cmd/Ctrl + K를 누르면 앱 창 내에서 열립니다.

작업 바로 가기

실행 바로 가기 상태 변경 Shift + S 댓글 추가 Shift + M 날짜 설정 Shift + D 담당자 지정 Shift + A 작업 자신을 할당하기 M 우선순위에 추가 Option + A (Mac) / Alt + A (Win) 타이머 Shift +. 태그 Shift + L 하위 작업 Shift + T 우선순위 Shift + P 리스트에서 작업 간 이동하기 Ctrl + Shift + 좌/우 화살표

텍스트 에디터 바로 가기

실행 Mac 바로 가기 Windows 바로 가기 슬래시 명령어 / / 사용자 멘션 @ @ 작업 멘션 @@ @@ 멘션 문서 @@@ @@@ 가장 최근 댓글 편집 위쪽 화살표 위쪽 화살표 이모티콘 추가 : : 텍스트/이미지 붙여넣기 Cmd + V Ctrl + V 하이퍼링크 (텍스트 강조) Cmd + K Ctrl + K 선택한 텍스트 복제 Cmd + D Ctrl + D 텍스트 왼쪽 정렬 Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L 텍스트 오른쪽 정렬 Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R 텍스트 중앙 정렬 Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E 인라인 코드 형식 지정 Cmd + Shift + C Ctrl + Shift + C 글머리 기호 목록 만들기 Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 체크리스트 만들기 Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 번호 매겨진 목록 만들기 Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 제목 생성 Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

채팅 바로 가기

실행 Mac 바로 가기 Windows 바로 가기 메시지 작성 Cmd + G Ctrl + G 메시지 검색 Cmd + F Ctrl + F 첫 번째 읽지 않은 메시지로 이동 Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J

ClickUp Brain 바로 가기

실행 Mac 바로 가기 Windows 바로 가기 ClickUp Brain 열기 Option + K Alt + K Open AI 명령줄 (데스크톱 앱) Cmd + J Ctrl + J Open AI 명령줄 (브라우저) Cmd + K Ctrl + K /AI 슬래시 명령어 사용하기 /AI를 텍스트 필드 어디에나 입력하세요 /AI를 텍스트 필드 어디에나 입력하세요

💡 프로 팁: 설정에서 바로 가기를 활성화/비활성화하고 사용 가능한 모든 명령어를 살펴보세요. 개인 아바타 > 바로 가기를 클릭한 후 왼쪽의 각 카테고리를 탐색하여 사용할 수 있는 모든 바로 가기를 확인하세요.

반복적인 단계 자동화

ClickUp 자동화 기능이 반복 작업을 처리하므로 팀원들이 직접 할 필요가 없습니다. 업데이트에 반응하고 프로세스 규칙을 적용하며 일을 자동으로 진행시켜, 지속적인 수동 확인 없이도 프로젝트를 체계적으로 관리하고 계획대로 진행할 수 있습니다.

모든 자동화는 간단하면서도 강력한 구조를 따릅니다:

트리거: 자동화를 시작하는 이벤트(예: 상태 변경, 마감일 도래)

조건: 선택적 필터 (예: 우선순위가 긴급함, 태그에 '검토' 포함)

작업: 시스템이 자동으로 수행해야 하는 작업 (예: 사용자 할당, 작업 이동, 이메일 발송)

ClickUp 자동화 기능을 활용해 순차적 작업을 실행하는 다단계 자동화 구축하기

활성화되면 해당 규칙은 코드 없이도 자동으로 실행됩니다.

생산성을 한 단계 높이기 위해 ClickUp Brain으로 AI 기반 작업 자동화를 활용하세요. 이를 통해 다음과 같은 완전히 새로운 범주의 작업을 수행할 수 있습니다:

AI 할당: 맞춤형 기준에 따라 작업에 가장 적합한 담당자를 자동으로 선택합니다.

AI 우선순위 지정: 맞춤형 기준(예: '고객 에스컬레이션' 포함 시 긴급 표시)을 활용해 적절한 우선순위를 설정하세요.

AI 에이전트: 에이전트에게 다단계 일을 완료하도록 프롬프트를 보내세요

AI 필드: 작업 콘텐츠를 기반으로 요약, 번역, 실행 항목 등을 생성하는 AI 필드를 생성하세요.

ClickUp Brain을 활용해 자동화 작업의 소유권을 신속하게 조정하세요

📖 함께 읽기: 실시간 컨텍스트로 AI를 더 똑똑하게 만드는 라이브 인텔리전스

일반적인 문제 및 해결 방법

가장 흔한 문제들을 신속하게 진단하고 해결하는 데 도움이 되는 빠른 문제 해결 가이드입니다.

로그인 문제

로그인에 실패할 경우(로딩 중 멈춤, 반복 실패, 화면이 하얗게 뜰 때) 기본 사항부터 확인하세요: 로그인 정보를 다시 확인하고 네트워크 연결이 안정적인지 확인하십시오.

때로는 문제가 손상된 로컬 데이터에서 비롯됩니다. 앱 캐시를 삭제하거나(또는 시스템 데이터에서 ClickUp 폴더를 삭제한 후) 앱을 재시작하면 지속적인 로그인 문제가 해결되는 경우가 많습니다. 또한 앱의 최신 버전을 실행 중인지 확인하세요.

작업이나 업데이트가 기기 간에 동기화되지 않는 경우, 먼저 인터넷에 연결되어 있는지 및 ClickUp 서버가 정상 작동 중인지(전역 장애가 아닌지) 확인하세요.

다음으로 앱이 최신 버전인지 확인하세요. 구버전에서는 동기화 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 지속되면 수동 새로 고침을 시도하거나 데스크톱 앱을 다시 실행하세요. 모바일이나 브라우저에서 변경 사항을 적용한 경우, 다른 기기에서 로그아웃 후 재로그인하면 새로 동기화되는 경우가 많습니다.

알림이 표시되지 않음

종종 누락된 알림은 단순히 설정 문제입니다. 먼저 데스크탑 알림이 활성화되어 있는지 확인하세요.

그런 다음 운영 체제의 알림 권한을 확인하고 ClickUp이 푸시 알림을 보낼 수 있도록 허용하세요.

여전히 문제가 발생하면 로그아웃 후 다시 로그인하거나 앱을 재시작하세요.

앱 충돌

ClickUp이 충돌하거나 멈추거나 실행되지 않을 경우, 'ClickUp 정보' 또는 업데이트 메뉴를 통해 최신 버전을 사용하고 있는지 확인하세요.

업데이트로 해결되지 않을 경우, 전체 재설치를 통해 손상된 파일을 정리할 수 있습니다. macOS에서는 사용자 데이터 폴더(~/Library/Application Support/ClickUp)를 삭제한 후 앱을 재시작하세요. Windows에서는 프로그램을 제거한 후 %AppData%\Roaming\ClickUp 폴더를 정리하고 재설치하세요.

또한 시스템 리소스 사용량을 확인하세요. 컴퓨터의 메모리나 CPU 사용량이 부족할 경우, ClickUp 실행 전에 다른 무거운 앱을 닫으면 안정성이 향상될 수 있습니다.

ClickUp 데스크톱 앱으로 효율성 극대화하기

원격 및 하이브리드 근무에는 고유한 어려움이 따릅니다: 흩어진 도구, 상실된 맥락, 끝없는 앱 전환.

ClickUp 데스크톱 앱은 팀이 필요로 하는 모든 것을 하나의 통합된 작업 공간으로 통합하여 이 문제를 해결합니다. 실시간 업데이트, 자동화, 오프라인 접근을 통해 팀원들은 어디에 있든 원활하게 협업할 수 있습니다.

ClickUp에 무료로 가입하고, 분산된 워크플로우를 하나의 생산성 원천으로 통합하세요.

자주 묻는 질문

네, ClickUp은 데스크탑에서 오프라인 모드를 지원합니다. 최근에 열었던 작업과 노트를 볼 수 있으며, 오프라인 상태에서도 새 작업이나 알림을 생성할 수 있습니다. 다시 연결하면 모든 내용이 자동으로 동기화됩니다.

일반적으로 그렇습니다. 데스크탑 버전은 반응 속도가 더 빠르며, 브라우저에서 ClickUp을 실행할 때 가끔 발생하는 지연 현상과 리소스 오버헤드를 피할 수 있습니다.

작업, 문서, 채팅, AI, 알림 등 대부분의 핵심 기능은 데스크톱 앱에서도 작동합니다. 다만 일부 기능(예: 특정 브라우저 기반 통합 또는 임베드)은 웹 버전과 비교해 동작 방식이 약간 다를 수 있습니다.

BrainGPT(구 Brain MAX)는 ClickUp의 동반 AI 경험으로, 음성 우선 입력과 빠른 접근을 지원하여 작업, 문서, 연결된 컨텍스트 전반에서 원활한 업무 수행을 돕습니다.

예, 에이전트는 ClickUp 내에서 설정하신 트리거와 지시에 따라 동작할 수 있습니다. 고급 설정에서는 더 전문적인 워크플로우를 위해 슈퍼 에이전트를 활용할 수 있습니다.