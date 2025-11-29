무료 클라이언트 대시보드 템플릿으로 클라이언트 보고 및 프로젝트 추적을 간소화하세요

오늘날 빠르게 변화하는 세상에서 클라이언트에게 실시간 가시성을 제공하는 것은 단순히 있으면 좋은 기능이 아니라 필수입니다.

에이전시, 프리랜서, 클라이언트 대응 팀에게 이는 도전과 기회가 동시에 됩니다. 영업 메트릭과 프로젝트 진행 상황부터 캠페인 성과까지 전체적인 그림을 제시하면서도 클라이언트를 압도하지 않아야 합니다.

이때 맞춤형 클라이언트 보고 대시보드와 대시보드 템플릿이 해결책이 됩니다. 여러 데이터 소스를 단일 통합 뷰로 집계함으로써, 클라이언트 대시보드 템플릿은 키 메트릭을 추적하고 커뮤니케이션을 간소화하며 신뢰를 구축할 수 있는 중앙 집중식 위치를 제공합니다.

클라이언트 보고를 위한 무료이며 맞춤 설정 가능한 ClickUp 템플릿을 살펴보겠습니다.

클라이언트 대시보드 템플릿 개요

최고의 무료 클라이언트 대시보드 및 보고 템플릿을 간단히 살펴보세요:

클라이언트 대시보드 템플릿이란 무엇인가요?

클라이언트 대시보드 템플릿은 재무 성과, 현금 흐름, 영업 실적, 프로젝트 메트릭 등 핵심 클라이언트 데이터를 단일화된 체계적 뷰로 표시하는 사전 구축된 맞춤형 레이아웃입니다. 여러 데이터 소스에서 정보를 수집하여 차트, 테이블, KPI로 구조화하므로 팀이 처음부터 시작하지 않고도 클라이언트 보고 대시보드를 신속하게 생성할 수 있습니다. 이를 통해 실행 가능한 인사이트를 확보하여 데이터 기반 의사결정을 내리고 직접적으로 ROI를 개선할 수 있습니다.

클라이언트 대시보드 템플릿은 특히 여러 클라이언트 계정을 관리하고 데이터를 한 곳에서 체계적으로 정리해야 하는 에이전시, 프리랜서 및 비즈니스 기업에 유용합니다.

💡 추천 자료: 프로젝트를 위한 최고의 데이터 시각화 tools

좋은 클라이언트 대시보드 템플릿의 조건은 무엇인가요?

클라이언트 대시보드 템플릿은 다양한 보고 방식을 지원할 수 있을 만큼 유연해야 하며, 이해관계자들이 별도의 설명 없이도 보고 내용을 파악할 수 있도록 해야 합니다.

다음과 같은 기능을 제공하는 템플릿을 찾아보세요:

클라이언트 정보 를 프로젝트, 재무, 성과별로 섹션화하여 체계적으로 관리하세요

Google 애널리틱스, CRM, 재무 앱과 같은 tools에서 데이터를 자동으로 연결하고 가져옵니다 .

맞춤형 시각적 요소 설정 : 차트, 그래프, 테이블을 활용하여 복잡한 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록 구성하세요

현금 흐름, 전환율, 판매 진행률과 같은 핵심 성과 지표(KPI) 를 정밀하게 추적하세요.

실시간 업데이트를 공유하여 클라이언트가 수동으로 새로 고침하지 않아도 정확하고 최신 데이터를 확인할 수 있도록 하세요.

클라이언트 대시보드 템플릿

클라이언트 관리가 탐정 작업처럼 느껴져서는 안 됩니다. 프로젝트 세부사항이 여러 플랫폼과 tools에 흩어져 있으면, 실제 가치를 전달하는 대신 정보를 찾아 헤매는 데 시간을 낭비하게 됩니다. 이를 흔히 '업무 분산(Work Sprawl)'이라고 부릅니다 .

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로서 이 문제를 해결합니다.

ClickUp 대시보드는 프로젝트 타임라인, 결과물, 예산, 진행 메트릭 등 모든 정보를 실시간으로 업데이트되는 단일 보기에 통합합니다. 이처럼 ClickUp은 탁월한 CRM 소프트웨어 역할도 동시에 수행합니다.

모든 형태의 업무 분산을 제거하여 100% 맥락을 제공하고, 사람과 에이전트가 함께 작업할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.

ClickUp은 또한 주간 또는 월간 보고 프로세스에 쉽게 통합할 수 있는 다양한 맞춤형 대시보드 템플릿의 범위를 제공합니다. 함께 살펴보시죠.

1. ClickUp 프로젝트 관리 대시보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 대시보드 템플릿으로 마일스톤, 위험 요소, 예산을 실시간으로 추적하세요.

ClickUp 프로젝트 관리 대시보드 템플릿을 통해 프로젝트 관리자 및 팀은 타임라인, 비용, 위험 요소를 완벽하게 파악하며 프로젝트 작업을 시각화하고 실행할 수 있습니다.

ClickUp의 대시보드는 프로젝트 스페이스와 목록에서 자동으로 세부 정보를 가져와 진행 상황부터 성과까지 모든 것에 대한 통찰력을 제공합니다. 다양한 위젯을 통해 원하는 방식으로 대시보드를 맞춤 설정할 수 있습니다: 완료율을 위한 진행률 막대, 추세를 위한 선 그래프, 개인 기여도를 위한 원형 차트, 자원 할당을 위한 작업량 위젯 등이 포함됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

간트 보기 에서 항목을 드래그하여 작업 날짜와 기간을 손쉽게 조정할 수 있는 프로젝트 활동의 시각적 타임라인을 확인하세요.

기간 및 잔여 예산에 대한 수식 기반 필드로 진행 상황을 자동으로 추적하여 수동 계산을 제거하세요.

작업량 계획 보기로 업무량을 조정하고 재분배하여 팀원들의 업무 배정이 부족하거나 과도한지 확인하세요.

📌 추천 대상: 비용, 의존성, 팀 용량을 모니터링할 대시보드 소프트웨어가 필요한 건설, IT, 마케팅, 운영 분야의 프로젝트 관리 및 팀 리더

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 31%는 시각적 보드를 선호합니다. 다른 이들은 간트 차트, 대시보드 또는 리소스 보기에 의존합니다. 하지만 대부분의 tools는 하나만 선택하도록 강요합니다. 보기가 여러분의 사고 방식과 맞지 않으면, 이는 또 다른 마찰 요소가 될 뿐입니다. 클릭업이라면 선택할 필요가 없습니다. AI 기반 간트 차트, 칸반 보드, 대시보드, 작업량 보기 사이를 한 번의 클릭으로 전환하세요. ClickUp AI를 사용하면 사용자, 경영진, 디자이너 등 보는 사람에 따라 맞춤형 보기나 요약 정보를 자동 생성할 수 있습니다. 💫 실제 결과: CEMEX는 ClickUp을 활용해 제품 출시 속도를 15% 단축하고 커뮤니케이션 지연을 24시간에서 몇 초로 줄였습니다.

2. ClickUp 분석 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 애널리틱스 템플릿을 활용하여 원시 데이터를 벤치마크와 트렌드가 포함된 명확한 시각적 요약으로 전환하세요.

ClickUp 분석 보고서 템플릿은 클라이언트 보고 대시보드 구성에 대한 명확한 로드맵을 제공합니다. 빈 페이지에서 시작하는 대신, 보고하려는 메트릭에 따라 데이터 개요를 위한 미리 구축된 섹션을 활용할 수 있습니다.

예를 들어, 세션 유형, 페이지 방문, 전환율, 트랜잭션량 및 기타 핵심 성과 지표(KPI)를 강조하여 웹사이트 효율성을 보여주는 고객 포털을 생성할 수 있습니다. 수치를 삽입하거나 다양한 차트 유형 또는 관련 이미지를 업로드하여 전략 실행의 진행 상황이나 결과를 시각화하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

분석 자료를 월간 서사로 구성하여, 오디언스 데이터에서 수익 인사이트로 이어지는 흐름을 보여주세요.

비교, 추세, 핵심 인사이트를 위한 프롬프트를 차트 옆에 추가하여 보고서를 클라이언트에게 바로 전달할 수 있도록 만드세요.

트래픽, 참여도, 영업 팀, 트랜잭션에 대한 미리 준비된 섹션을 활용하여 원시 분석 데이터를 실행 가능한 요약으로 전환하세요. 클라이언트가 몇 분 안에 훑어볼 수 있습니다.

📌 추천 대상: 플러그 앤 플레이 방식의 보고 템플릿으로 핵심 클라이언트 정보를 시각화하고자 하는 에이전시, 프리랜서, 사내 애널리스트

💡 전문가 팁: 분석 보고서 템플릿을 KPI 대시보드 템플릿 과 함께 사용하면 측정 가능한 비즈니스 목표에 맞춰 보고를 조정할 수 있습니다.

🧠 빠른 팁: 여러 보기를 뒤지지 않고도 프로젝트 지연을 미리 파악하고 싶으신가요? ClickUp Brain MAX를 사용하면 "이번 주 예산을 초과한 작업은 무엇인가요?" 또는 "피닉스 출시 프로젝트에서 과부하 상태인 담당자는 누구인가요?"와 같은 질문을 할 수 있으며, 전체 작업 공간과 연결된 앱에서 AI가 생성한 답변을 즉시 확인할 수 있습니다. 모든 것을 검색하고 무엇이든 물어보세요: ClickUp Brain MAX가 여러분의 일, 앱, AI 모델을 손끝에 제공합니다.

3. ClickUp 디지털 마케팅 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디지털 마케팅 보고서 템플릿을 활용하여 모든 캠페인의 트래픽, 전환율 및 투자 수익률(ROI)을 한눈에 파악하세요.

ClickUp 디지털 마케팅 보고서 템플릿은 마케팅 팀이 캠페인, 성과 및 ROI를 추적할 수 있는 즉시 사용 가능한 보고 형식을 제공합니다.

또한 캠페인 목표, 핵심 메트릭 등을 단일하고 깔끔하며 시각적으로 매력적인 문서로 구성할 수 있도록 높은 수준의 맞춤형 설정을 제공합니다. 각 블록은 편집 가능하여 캠페인 세부 정보를 추가하고, 시각 자료를 업로드하며, 핵심 메트릭을 강조하고, 연락처 정보를 제공할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

캠페인, KPI, 결과에 대한 사전 구축된 섹션을 편집하여 보고서를 처음부터 만들 필요 없이 활용하세요.

차트와 시각 자료에 자리 표시자를 사용하여 데이터 스토리텔링을 간소화하세요

브랜드 요소(로고, 색상, 연락처 정보)를 맞춤형으로 설정하여 보고서의 일관성을 유지하세요.

📌 추천 대상: 플러그 앤 플레이 방식의 보고 템플릿으로 핵심 클라이언트 정보를 시각화하고자 하는 에이전시, 프리랜서, 사내 애널리스트

⏱️ 시간 절약 팁: 통합 인사이트: 영업, 마케팅, 재무 메트릭을 하나의 대시보드에 결합하여 탭 전환 없이 전체적인 현황을 파악하세요.

데이터 수집 자동화: CRM 필드를 대시보드에 직접 연결하여 실시간 데이터가 자동으로 업데이트되도록 하세요

재사용하세요, 새로 만들지 마세요: 최고의 대시보드 예시를 템플릿으로 저장하여 새로운 클라이언트나 프로젝트에 재사용하세요

4. ClickUp 마케팅 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 템플릿으로 캠페인 성과, 파이프라인 영향력 및 향후 우선순위를 측정하세요.

마케팅 팀을 위한 ClickUp 마케팅 보고서 템플릿은 캠페인 분석, 웹사이트 및 소셜 미디어 성과, 고객 인사이트를 통합하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿에는 캠페인, 이메일 데이터, 웹 트래픽, 고객 전환을 위한 전용 섹션이 마련되어 있습니다. 주요 메트릭을 한눈에 확인할 수 있도록 하면서 시각 자료와 노트를 추가할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

내장 차트를 통해 캠페인 분석(광고, 이메일, 소셜 미디어)을 노출, 클릭, 전환으로 세분화하세요.

세션, 이탈률, 팔로워 증가율 등 웹사이트 및 소셜 미디어 메트릭을 추적하세요.

MQL, SQL 및 신규 클라이언트 확보 현황을 명확한 시각화로 제시하여 리드 및 고객 데이터를 효과적으로 전달하세요.

📌 추천 대상: 보고서 형식 작업에 시간을 들이지 않고도 캠페인 결과, 성과 메트릭, 성장 기회를 체계적으로 제시할 템플릿이 필요한 마케팅 관리자 및 분석가

⚡ 유용한 팁: ClickUp AI 에이전트를 활용하면 ClickUp 작업 공간에서 프로젝트 업데이트, 캠페인 성과, 채팅 요약, 작업 장애 요소 등 대시보드에 필요한 데이터를 즉시 추출할 수 있습니다. 이 지능형 에이전트는 필요한 인사이트를 바탕으로 클라이언트 대시보드에 필요한 메트릭(완료된 작업, 다가오는 마감일, 차단된 작업, 예산 대비 소요 시간 등)을 결정하는 데 도움을 줍니다. 트리거, 조건, 액션, 지식 기반을 기반으로 작동하므로 지정된 간격으로 업데이트를 게시하고 데이터 관련 쿼리에 답변할 수 있습니다. 사전 구축된 ClickUp AI 자동화 에이전트를 사용하거나 맞춤형 제작하세요.

5. ClickUp 프로젝트 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 보고서 템플릿을 활용하여 이해관계자에게 진행 상황, 장애 요소 및 향후 일을 제시하세요.

프로젝트의 전반적인 현황을 체계적이고 공유하기 쉬운 하나의 문서로 정리하고 싶다면 ClickUp 프로젝트 보고서 템플릿을 사용해 보세요. 프로젝트 세부사항, 상태, 주요 사항, 위험 요소, 향후 작업 계획 등 섹션이 구성되어 있어 핵심 내용을 빠짐없이 전달하며 진행 상황을 쉽게 공유할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

실행, 예산, 타임라인, 품질 전반에 걸쳐 명확한 상태 지표로 프로젝트 상태를 추적하세요.

주요 성과와 이점을 추가하여 측정 가능한 결과물과 함께 성공 사례를 포착하세요

소유자와 실행 플랜을 함께 기록하여 위험 요소와 장애물을 관리하고 책임 소재를 명확히 하세요.

📌 추천 대상: 보고서를 작성하는 데 시간을 낭비하지 않고도 경영진, 클라이언트 또는 크로스-기능적 이해관계자에게 프로젝트 업데이트를 명확하게 제시해야 하는 프로젝트 관리자 및 팀 리더

⚡ 템플릿 아카이브: PowerPoint 및 ClickUp용 클라이언트 관리 템플릿

6. ClickUp 영업 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 템플릿을 활용하여 파이프라인 상태, 수주율, 정확한 예측을 한눈에 분석하세요.

ClickUp 영업 보고서 템플릿은 영업 관리자 및 팀이 체계적인 뷰를 통해 월별, 분기별, 연간 실시간 업데이트와 성과를 추적할 수 있도록 지원합니다.

연간, 월간, 분기별 보고서와 같은 내장 뷰와 보드 보기, AI 카드를 통해 거시적 인사이트와 세부 분석을 자유롭게 전환할 수 있습니다. 또한 실제 매출액, 매출 예측, 매출 달성률, 지역 등 사용자 지정 필드를 활용하면 성과 추세를 손쉽게 필터링하고 비교할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

레이아웃을 재구성하지 않고도 연간, 월간 또는 분기별 판매 보고서 간 전환이 가능합니다.

실적, 예상치, 달성률에 대한 사용자 지정 필드로 수익 성과를 추적하세요

보드 및 대시보드 보기를 활용하여 파이프라인 상태와 지역별 동향을 확인하고 시각화하세요.

📌 추천 대상: 영업 팀의 목표 모니터링, 성과 추세 추적, 다양한 기간별 보고를 위한 한눈에 파악 가능한 시스템이 필요한 영업 관리자, 지역 책임자, 수익 운영 팀

7. ClickUp 주간 상태 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 주간 상태 보고서 템플릿을 활용하여 긴 이메일 없이도 주간 성과, 우선순위, 장애 요소를 기록하세요.

ClickUp 주간 현황 보고서 템플릿은 팀이 단일 창구에서 진행 상황을 전달하고 성과를 강조하며 주의가 필요한 사항을 표시할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 완료된 작업과 예정된 마일스톤부터 장애 요소 및 위험 영역에 이르기까지 주요 업데이트를 하나의 체계적인 보고서로 통합합니다. 따라서 클라이언트는 추가 설명 없이도 프로젝트 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이 템플릿을 선호할 이유:

작업, 소유자, 상태별로 활동을 세분화하여 신속한 가시성을 확보하세요

주간 성과를 한곳에 모아 명확하게 다음 마일스톤으로 나아갈 수 있도록 하세요.

관계자들이 완료된 작업과 예정된 작업을 확인할 수 있도록 지원하며, 필요 시 관련 작업 링크를 제공합니다.

📌 추천 대상: 경영진, 후원자, 클라이언트에 일관된 주간 업데이트가 필요한 프로젝트 관리 팀, 고객 대응 팀, 크로스 기능 팀

8. ClickUp 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 프로젝트 상태, 비용, 타임라인 관리에 대한 포트폴리오 수준의 가시성을 확보하려면 ClickUp 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿을 활용하세요.

ClickUp 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿은 관리자가 진행 중인 프로젝트를 한 곳에서 포트폴리오 전체를 볼 수 있도록 설계되었습니다. 단일 프로젝트 포트폴리오 대시보드 내에서 여러 프로젝트를 탐색하고, 각 프로젝트별 결과물, 위험 요소, 비용, 품질 메트릭에 대한 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

프로젝트 상태(상태: 정상, 위험, 지연)를 나타내는 상태 표시기가 있어 팀이 진행 방향을 파악할 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

상대적 성과를 강조하세요(예: 프로젝트 A는 앞서 진행 중, 프로젝트 B는 지연 중)

프로젝트에 공유 리소스나 상충되는 타임라인이 있을 경우 의존성을 확인하세요

비용 테이블에 예상 대비 실제 비용을 입력하고 잔여 예산을 활용하여 초과/미달 지출을 파악하세요.

📌 적합 대상: PMO, 프로그램/포트폴리오 관리자, 에이전시 또는 실행 책임자, 그리고 경영진 보고용 타임라인이 필요한 다중 프로젝트를 관리하는 운영 팀

📚 더 알아보기: 프로젝트 관리 대시보드 예시 및 템플릿

9. ClickUp 월간 비즈니스 상태 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 월간 비즈니스 상태 보고서 템플릿을 활용하여 월별 업데이트를 소유자와 마감일이 지정된 실행 항목으로 전환하세요.

고수준 보고를 위한 시작점을 찾고 계신가요? ClickUp 월간 비즈니스 현황 보고서 템플릿을 통해 관리자와 팀은 프로젝트, 재무, KPI, 목표에 대한 진행 상황을 검토할 수 있습니다. 신속한 업데이트, 완료된 작업, 예정된 과제, 도전과제를 위한 편집 가능한 블록을 바로 활용할 수 있습니다.

총 납품물, 청구 가능 시간, 이월 작업, 위험 항목 등 원하는 특정 메트릭과 범주를 포함하도록 템플릿을 맞춤형으로 설정하세요.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

월간 하이라이트를 명확한 다음 단계로 전환하여 작업이나 소유자를 할당하세요

내장된 예/아니오 확인 기능을 통해 범위 변경 사항과 누락된 납품물을 즉시 파악하세요.

노트, 코멘트, 소유자, 마감일을 통해 맥락을 추가하여 책임 소재를 명확히 하세요.

📌 적합 대상: 경영진 및 크로스-기능적 이해관계자를 위한 간결하고 반복 가능한 월간 업데이트 대시보드가 필요한 운영 리더, 부서장, 프로젝트 리더

10. ClickUp 소셜 미디어 분석 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 분석 템플릿을 활용해 클라이언트 맞춤형 대시보드로 크로스 채널 KPI를 추적하세요.

ClickUp 소셜 미디어 분석 템플릿은 소셜 미디어 팀이 Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Snapchat 등 모든 소셜 미디어 채널에서 KPI를 측정할 수 있도록 포괄적인 개요를 제공합니다.

벤치마크, 목표 결과, 실적에 대한 사용자 지정 필드를 통해 완벽한 기능의 운영 대시보드로 변환할 수 있어, 캠페인이 어느 부분에서 성과를 초과하거나 미달하는지 확인할 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

데이터를 스프레드시트로 내보내지 않고도 모든 플랫폼에서 캠페인 성과를 비교하세요

담당자, 태그 또는 우선순위별로 KPI를 그룹화하여 소유권과 책임감을 명확히 하세요.

사용자 지정 필드 를 활용하여 기준치, 목표치, 실제 결과 및 실행 플랜을 보고하여 표면적인 보고를 넘어서는 깊이 있는 정보를 제공하세요.

플랫폼별 세부 분석 및 채널 간 비교를 위해 목록 보기 또는 테이블 보기 등 다양한 보기로 전환하세요.

📌 추천 대상: 소셜 미디어 관리자, 내부 마케팅 팀, 실시간 KPI와 명확한 소유권을 갖춘 다중 플랫폼 보고를 원하는 에이전시

15분 이내에 대시보드를 만드는 단계별 튜토리얼을 소개합니다!

11. ClickUp KPI 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp KPI 템플릿을 활용하여 목표 대비 성과를 측정하고, 계획에서 벗어난 메트릭을 사전에 파악하세요.

ClickUp KPI 템플릿을 사용하면 목표, 기준치, 실제 성과를 한 곳에서 쉽게 추적하여 실시간으로 KPI를 측정할 수 있습니다.

요약 목록으로 모든 KPI 현황을 한눈에 확인하거나, 부서별 OKR으로 전환해 팀별 KPI 달성 현황을 검토하세요. 진행 상황 보드의 스탠드업 미팅과 타임라인 보기를 통해 상태, 담당자 또는 부서별로 그룹화할 수도 있습니다. 이는 책임 소재의 공백과 일정 충돌을 파악하는 탁월한 방법입니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

ClickUp에서 자동화를 설정하세요. 예를 들어, 실제 달성률 < 목표 대비 10% 미달 → 상태를 "위험 상태"로 설정하고 소유자에게 @멘션하여 목표 달성 전에 개입하도록 합니다.

기준값(현재 값 또는 과거 평균)과 목표(달성하고자 하는 목표)를 입력하여 의미 있는 비교를 수행하세요.

ClickUp 목표에 연결하여 진행 상황이 자동으로 집계되어 목표 추적 및 KPI를에 연결하여 진행 상황이 자동으로 집계되어 목표 추적 및 경영진 대시보드에 반영되도록 하세요.

📌 추천 대상: 팀원들이 실제로 활용할 실용적인 KPI 대시보드가 필요한 운영, 마케팅, 영업 팀, 인사, PMO 리더

12. ClickUp 회사 OKR 및 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회사 OKR 및 목표 템플릿을 활용하여 목표 대비 실적 측정과 프로젝트 진행 상황 추적을 수행하세요.

클릭업 회사 OKR 및 목표 템플릿은 엔드투엔드 OKR 워크플로우 관리를 위한 필수 도구입니다. OKR 제출 양식(빌드 → 설정 → 미리보기)을 사용하여 요청자, 후원자, 기준선, 및 목표를 수집한 후, 필드 매핑과 소유자 설정이 완료된 상태로 목표 목록에 OKR 작업을 자동 생성하세요.

모든 관련 OKR 항목을 활용해 하나의 테이블에서 제안서를 검토 및 승인하고, OKR 달력에 점검 일정을 배정하며, 목록/보드 보기에서 상태와 우선순위를 통해 진행 상황을 추적하세요.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

제출 양식으로 OKR 접수를 표준화하여 작업 공간에 즉시 작업을 생성함으로써 신속한 라우팅 및 검토를 가능하게 합니다.

승인 단계별로 모든 관련 OKR 항목 을 필터링하고 소유자, 날짜, 우선순위를 일괄 할당하여 목표 승인 및 실행 속도를 높여보세요.

OKR 달력과 자동 계산된 진행률(기준 → 목표 → 실제)의 가시성을 리더와 팀에 제공하여 납품을 일정대로 유지하세요.

📌 추천 대상: 전사적 OKR을 도입하는 PMO/운영 리더로, 접수 → 승인 → 일정 관리 → 추적을 단일 시스템에서 처리해야 하는 경우

13. ClickUp SMART 목표 실행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SMART 목표 실행 플랜 템플릿을 활용하여 체계적이고 측정 가능한 목표를 설정하고 실행 과정을 손쉽게 추적하세요.

실제로 달성 가능한 SMART 목표를 위한 작업 대시보드가 필요한 팀을 위해, ClickUp SMART 목표 실행 계획 템플릿이 해결책을 제시합니다.

이 템플릿을 활용하여 '완료율' 및 '목표 달성 현황'과 같은 사용자 지정 필드로 진행 상황을 추적하고, 장애물을 기록하며, 핵심 목표를 ClickUp 마일스톤으로 전환하세요. 또한 일정 점검을 위한 달력이나 추세를 시각화하는 대시보드를 추가하여, 팀원마다 수동으로 확인할 필요 없이 실행 계획이 항상 가시화되도록 하세요.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

목표를 SMART 단계로 드래그하여 매주 실제 진행 상황을 확인하세요(별도의 상태 보고서가 필요 없습니다)

목표 이니셔티브 또는 주요 팀 별로 그룹화하여 어떤 작업 흐름이 성과를 내는지 확인하세요

핵심 항목을 마일스톤으로 승격하고 달력 보기를 핀하여 검토 주기를 강화하세요

📌 추천 대상: 목표를 추적 가능한 실행으로 전환하기 위해 간단하면서도 SMART 원칙에 부합하는 시스템이 필요한 관리자 및 창업자

ClickUp으로 클라이언트 보고를 실시간 인사이트로 전환하세요

정적 보고서는 이제 과거의 유물입니다. 클라이언트가 진정으로 필요로 하는 것은 성과 데이터, 진행 상황 업데이트, 위험 분석, 비즈니스 성과가 지속적으로(그리고 자동으로) 최신 상태로 유지되는 실시간 인사이트 hub입니다.

ClickUp의 대시보드, 자동화, 맞춤형 템플릿, AI 기반 에이전트를 활용하면 여러 프로젝트의 실시간 데이터를 가져와 동적 차트와 인터랙티브 위젯으로 시각화할 수 있습니다.

즉각적인 가시성과 더 스마트한 의사결정으로 팀과 클라이언트에게 힘을 실어주고 싶으신가요?

지금 바로 ClickUp을 무료로 이용하고 첫 번째 클라이언트 대시보드를 구축하세요.