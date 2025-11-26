카테고리 디자인: 시장 카테고리를 창출하고 주도하는 방법

카테고리 디자인의 학문적 기원은 경제학자 폴 제로스키(Paul Geroski)의 2003년 저서 『신시장의 진화(The Evolution of New Markets)』로 거슬러 올라갑니다 . 이 책은 완전히 새로운 시장 카테고리의 모양이 어떻게 형성되고 시간이 지남에 따라 성숙해지는지 탐구했습니다 .

하지만 실제로 대부분의 카테고리 제작자들은 혼란 속에서 시작합니다.

창업자는 종종 'X와 비슷하지만 완전히 같진 않아요'라는 표현 없이 제품을 설명하지 못합니다. 제품 관리자가 진정 독창적인 제품을 출시해도, 대중은 계속 다른 tools와 비교합니다. 마케터는 가능한 모든 태그라인을 테스트해도 메시지가 제대로 전달되지 않습니다.

카테고리 디자인은 이전에 존재하지 않았던 것을 세상이 이해하도록 돕기 때문에 필수적입니다. 이는 전략이자 스토리텔링이며 시장 교육이기도 합니다.

이 블로그 포스트에서는 독자적인 시장 카테고리를 창출하는 방법과 일을 위한 올인원 앱인 ClickUp이 여러분의 노력을 어떻게 지원하는지 모든 것을 알아보겠습니다. 🏁

카테고리 디자인이란 무엇인가요?

카테고리 디자인은 기존 시장 내에서 경쟁하는 대신 완전히 새로운 시장 카테고리를 창조하고 정의하는 데 초점을 맞춘 비즈니스 전략입니다.

기존 접근법이 경쟁이 치열한 시장에서 경쟁사를 앞서는 데 중점을 두는 것과 달리, 이 기법은 시장에서 독특한 문제점 또는 '미충족 수요'를 발견하는 것을 목표로 합니다. 그런 다음 이 기회를 중심으로 스토리와 솔루션을 설계하여 사람들이 해당 스페이스를 인식하는 방식을 근본적으로 변화시킵니다.

🧠 재미있는 사실: 카테고리 디자인 개념은 크리스토퍼 로크헤드의 2016년 저서 Play Bigger를 통해 대중화(혹은 재조명)되었습니다. 핵심 아이디어는 모두가 인정하는 현실적 문제 해결을 중심으로 제품 + 스토리 + 브랜드 정체성을 구축하여 기존 시장에서 경쟁하는 대신 새로운 스페이스를 선도하는 것입니다. 최고의 기업들은 단순히 우리에게 팔기 위해 무언가를 발명하지 않습니다. 그들은 기존 제품이나 서비스를 조금씩 개선한 것만 만들지도 않습니다. 더 나은 것을 팔지도 않습니다. 가장 흥미로운 기업들은 우리에게 '다른 것'을 판매합니다. 그들은 세상에 새로운 제품이나 서비스 카테고리를 소개합니다. 마치 1세기 전 클래런스 버드아이가 냉동식품이라는 개념 자체를 창조했거나, 최근 몇 년간 우버가 온디맨드 교통 서비스를 정의한 것처럼 말이죠. 최고의 기업들은 단순히 우리에게 팔기 위해 무언가를 발명하지 않습니다. 그들은 기존 제품이나 서비스를 조금씩 개선한 것만 만들지도 않습니다. 더 나은 것을 팔지도 않습니다. 가장 흥미로운 기업들은 우리에게 '다른 것'을 판매합니다. 그들은 세상에 새로운 제품이나 서비스 카테고리를 소개합니다. 마치 1세기 전 클래런스 버드아이가 냉동식품이라는 개념 자체를 창조했거나, 최근 우버가 온디맨드 교통 서비스를 정의한 것처럼 말이죠.

제품 중심 vs. 전략 중심

비즈니스에서 카테고리 디자인이 무엇인지 이해하려면 제품 중심 전략과 전략 중심 전략의 차이를 살펴봅시다. 👇

Aspect 제품 중심 전략 카테고리 중심 전략 정의 기존 제품의 최적화, 차별화 및 마케팅을 강조합니다 새로운 시장 카테고리를 창출하고 정의하며, 해당 분야에서 리더십을 확립하는 데 중점을 둡니다. 목표 기존 시장에서 기능과 가격을 개선하여 점유율을 확보하세요 독보적인 기회를 발굴하여 완전히 새로운 시장 스페이스를 구축하고 주도하세요 접근 방식 점진적인 제품 개선, 직접적인 경쟁, 가격 전쟁 전략적 내러티브 구축, 기존 시장 경계 파괴, 조직 비전 정렬 성공 측정 제품의 영업 팀의 매출 성장, 카테고리 내 시장 점유율, 고객 만족도 새로운 카테고리의 시장 채택, 기업이 해당 카테고리와 동의어가 되며, 과반 점유율을 달성합니다. 혁신 유형 기능 개선, 기술 업그레이드 및 디자인 개선 문제를 재구성하고, 고객 인식을 바꾸는 혁신적인 솔루션 브랜딩 현재 시장 기준 내 제품 위치에 중점을 둡니다 시장에 새로운 언어와 맥락을 정립하고, 브랜드와 카테고리의 연결을 창출합니다.

카테고리 디자인이 중요한 이유는 무엇인가요?

포지셔닝의 아버지 앨 리즈는 이렇게 말합니다:

새로운 브랜드를 구축하려면 시장을 공략한다는 논리적 Notion을 극복해야 합니다. 대신 시장에 집중해야 합니다.

새로운 브랜드를 구축하려면 시장을 공략한다는 논리적 Notion을 극복해야 합니다. 대신 시장에 집중해야 합니다.

이를 염두에 두고, 스타트업에게 카테고리 디자인이 갖는 중요성을 살펴보겠습니다:

완전히 새로운 시장 스페이스를 창출하고 정의하여 직접적인 경쟁을 피하고 점진적인 직접적인 경쟁을 피하고 점진적인 제품 차별화를 넘어섭니다.

독보적인 관점을 확립하여 고객이 문제와 해결책을 인식하는 방식을 재구성합니다

지속 가능한 경쟁 우위 구축 이야기를 주도하고 카테고리 자체와 동의어가 됨으로써

가격 결정력을 강화 : 현 상태를 주도하고 시장 기대치를 설정하며 업계 기준을 형성함으로써

경쟁사보다 더 빠르고 수익성 있게 성장 합니다. 카테고리 제작자들이 시장의 성장 곡선을 형성하고 포착하기 때문입니다.

혁신을 고무하여 기업이 경쟁을 넘어 새로운 영역을 개척하도록 장려함으로써, 카테고리 생성이 비즈니스에 중요한 핵심 이유를 제시합니다.

🔍 알고 계셨나요? 버드아이(Birdseye)가 냉동식품 카테고리를 개척했습니다. 그 이전에는 아무도 '냉동식품'을 구매할 만한 것으로 인식하지 않았습니다. 그들은 비수기에 냉동 채소와 과일이 신선한 것만큼 훌륭하다는 점을 사람들에게 설득해야 했습니다.

비즈니스에 카테고리 디자인이 필요한지 판단하는 방법

고객이 여러분의 사업 내용이나 그 중요성을 이해하기 어려워한다면, 새로운 시장 카테고리를 구축할 시점일 수 있습니다. 카테고리 디자이너는 주로 세상이 문제를 인식하고 그 해결책을 바라보는 모양을 형성하는 데 주력합니다.

주목할 점은 다음과 같습니다. 👀

🚩 당신은 크고, 미개척이거나, 오해받고 있는 문제를 해결하고 있습니다

기존 카테고리로 설명되지 않는 신흥 또는 간과된 과제를 다루는 비즈니스라면, 여러분의 노력이 방향을 잘못 잡고 있을 수 있습니다.

고객이 당신의 솔루션을 기존 지식과 연결 짓지 못한다면, 새로운 기준점을 정의해야 한다는 신호입니다.

🚩 당신의 솔루션은 근본적으로 다릅니다

새로운 기술, 배송 설정, 완전히 다른 가치 제안처럼 기존 규칙을 바꾸는 혁신적인 비즈니스 모델을 구축했다면, 당신의 과제는 이해도 확보입니다.

카테고리 디자인은 시장에 '무엇이 부족한지'와 그 중요성을 설명할 수 있는 언어와 맥락을 제공합니다.

🚩 고객 기대치와의 괴리가 존재합니다

잠재 고객이 귀사의 업무를 오해하거나 기존 카테고리 내에서 귀사를 '분류'하는 데 어려움을 겪는다면, 포지셔닝이 발목을 잡고 있을 수 있습니다. 새로운 카테고리를 창출하면 고객과 투자자 모두에게 명확성을 제공합니다.

새로운 유형의 제품을 만들고 있는지 판단할 수 있는 간단한 테스트: 현재 속한 카테고리 내에서 여러분의 차별화 요소를 쉽게 설명할 수 있나요?

고객들이 종종 "이런 건 처음 봐요!"라고 말하지 않나요?

당신의 솔루션은 기존 솔루션들을 구식이나 무의미하게 느끼게 합니까?

업계 라벨이나 비교가 사람들이 귀사의 가치를 인식하는 방식을 제한하고 있지는 않나요?

기존 시장에 속하지 않으면서도 카테고리 디자인이 과도하게 느껴진다면, 브랜드 차별화, 제품 혁신 또는 종단간 고객 경험에 집중하세요.

전체 산업을 재창조한 카테고리 정의 비즈니스 예시

산업을 재정의한 성공적인 비즈니스 사례를 간략히 요약합니다. 자세한 내용은 후속 콘텐츠에서 다루겠습니다!

회사 기존 방식 그들이 재창조한 것 새로운 카테고리를 정의한 이유 Amazon 매장에서 한도 있는 선택지와 느린 재고 보충으로 제품을 구매하는 것 방대한 재고와 빠른 배송을 통한 원클릭 온라인 구매 소매업을 항상 이용 가능하고 알고리즘 기반의 거의 즉각적인 주문 처리로 전환 Netflix 연체료가 부과되고 선택의 한도가 있는 오프라인 매장에서 DVD를 대여하는 것 개인화된 추천과 함께 어디서나 이용 가능한 주문형 스트리밍 엔터테인먼트를 예약으로 보기에서 즉각적인 디지털 접근으로 전환했습니다 페이스북(메타) 모임, 포럼 또는 긴 이메일 체인을 통한 교류 신원 기반 프로필과 알고리즘 피드를 통한 실시간 글로벌 소셜 네트워킹 디지털 소셜 아이덴티티를 표준으로 정립하고 정보 확산 방식을 재편했습니다 Uber 우연히 택시를 잡으며 예측 불가능한 요금 앱을 통한 주문형 차량 예약 서비스: GPS 추적 및 투명한 가격 정책 제공 긱 모빌리티 카테고리를 창출하고 앱 기반 교통 서비스를 normal화했습니다 에어비앤비 고정 재고와 공식 숙박 시설 구조를 갖춘 호텔 예약 호스트와 동적 가격 정책으로 운영되는 커뮤니티 주도형 숙박 서비스 호텔을 넘어 확장된 여행 산업은 홈을 새로운 자산 클래스로 전환시켰습니다 Spotify 앨범 구매 또는 개별 곡 다운로드 AI가 선별한 재생 목록과 발견 기능을 통한 무제한 스트리밍 음악 소비를 소유권에서 접근으로 전환 테슬라 대리점을 통해 판매되는 가솔린 차량 운전 무선 업데이트(OTA) 및 직접 영업 팀이 있는 소프트웨어 중심 전기차 차량을 소프트웨어 정의 장치로 위치하고 전기차의 주류 시장 채택을 가속화했습니다. Stripe 복잡한 은행 연동을 통한 온라인 결제 설정 분 안에 통합 가능한 개발자 친화적 결제 API 표준화된 현대적 디지털 커머스 인프라

💡 전문가 팁: 카테고리 스토리를 고통스럽고 시의적절한 문제에 기반하세요. 사람들이 아직 공감하지 못하는 미래지향적 아이디어 주변에서는 카테고리가 성장하지 않습니다. 구매자들이 이미 해결하고 싶어 안달하는 좌절감 주변에서 성장합니다.

카테고리 디자인으로 성공적인 시장 카테고리를 만드는 방법은 무엇인가요?

ClickUp 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어는 차세대 AI 자동화 및 검색 기술로 가속화된 단일 플랫폼에서 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 통합합니다.

신규 시장 카테고리를 창출하는 방법(ClickUp 활용): 브랜드 관리 전략을 통해 충성도 높은 고객을 유치하고 순수한 신규 수요를 창출하는 방법:

1단계: 문제 파악하기

현재 솔루션이 완전히 해결하지 못하는 실제적이고 미해결된 문제점을 집중적으로 파악하는 것부터 시작하세요. 목표는 사람들이 이 문제를 바라보는 방식을 재구성하고 현 상태에서 무엇이 문제인지 부각시키는 것입니다.

이를 위해 표면적인 불만보다 더 깊이 파고들어야 합니다. 사용자와 대화하고, 워크플로우를 관찰하며, 체계적인 발견 과정을 통해 패턴을 검증하세요. 이를 위한 훌륭한 방법은 문제 식별 설문조사나 인터뷰 시리즈를 진행하여 대상 고객에게 진정으로 중요한 것이 무엇인지 밝혀내는 것입니다.

📌 예시: 하이브리드 팀을 위한 더 나은 협업 tools를 만들고자 하는 스타트업은 다음과 같은 단계를 따릅니다:

인터뷰 하이브리드 및 원격 근무 팀의 관리자 및 직원 15~20명을 대상으로 하이브리드 및 원격 근무 팀의 관리자 및 직원 15~20명을 대상으로 기능 동등성(feature parity 을 파악합니다. 간단한 설문지를 배포합니다. '일상 워크플로우에서 가장 큰 불편함은 무엇인가요?' 또는 '팀이 진정으로 협력하고 있는지 어떻게 측정하나요?'와 같은 개방형 질문이 포함됩니다. 패턴을 분석합니다; 70%가 '가시성 부족'이나 '우선순위 불일치'를 멘션한다면, 그것이 진짜 문제입니다 인사이트를 재구성하여 명확한 문제 진술로 전환합니다

🚀 ClickUp의 강점: ClickUp Forms는 발견 설문지와 피드백 루프를 실행 가능한 데이터로 전환하여 올바른 인사이트를 신속하게 수집하도록 지원합니다. 사용자 불편 사항, 기능 요청 또는 워크플로우 공백을 포착하기 위한 맞춤형 양식을 구축하세요. 응답은 자동으로 ClickUp 작업으로 전송되어 분석됩니다. 각 제출물은 태그 지정, 정렬, 시각화가 가능한 기록으로 작업 공간 내에 저장됩니다. ClickUp에서 브랜드화된 양식 디자인하기 ClickUp 양식으로 사용자 피드백과 경험을 수집하세요

2단계: 카테고리 정의하기

문제가 명확해지면, 신규 카테고리가 무엇을 의미하는지, 그리고 기존 카테고리와 근본적으로 어떻게 다른지 개요를 작성하세요.

명확히 정의된 카테고리:

문제를 명확히 합니다

귀사의 솔루션이 어떻게 차별화되는지 보여줍니다

변화를 약속합니다

이를 실행 가능한 전략으로 만들기 위해 카테고리 정의를 소규모 연구 및 마케팅 성장 전략 수립 과정처럼 접근하세요. 다음 질문들에 대한 답변을 문서화하여 카테고리가 견고하고 명확하게 정의되었는지 확인하십시오:

핵심 문제는 무엇인가요? 목표 고객은 누구인가요? 당신 카테고리의 핵심 신념은 무엇인가요? 귀사의 솔루션은 어떻게 차별화되나요? 해당 카테고리는 어떤 변화를 약속하나요? 이 카테고리를 정의할 언어는 무엇일까요?

ClickUp Docs를 활용하여 카테고리 정의를 구조화된 생생한 문서로 전환하고, 팀이 협업하여 지속적으로 개선할 수 있도록 하세요.

카테고리 정의라는 제목의 문서를 생성하여 시작하세요. 각 키 질문에 대한 섹션을 구성하세요: 핵심 문제는 무엇인가, 대상 고객은 누구인가, 핵심 신념은 무엇인가 등.

ClickUp Docs 내에서 새롭고 차별화된 카테고리를 위한 살아있는 문서를 생성하세요, 그리고 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain의 도움을 받으세요

Docs에서는 실시간 협업이 이루어집니다. 팀원들은 공동 편집, 인라인 코멘트, @멘션을 통해 즉각적인 피드백을 공유할 수 있어 전략적 논의가 채팅이나 이메일에 흩어지지 않고 한곳에 집중됩니다. 시장 조사 결과, 시각 자료 또는 연결된 작업을 문서 내에 직접 삽입할 수도 있습니다.

전략이 발전함에 따라 이 문서를 문서 허브에 핀하거나 저장하여 단일 정보 출처로 활용하세요.

카테고리 디자인의 다음 단계를 ClickUp 문서 내에서 바로 실행으로 전환하세요

카테고리 프레임워크가 구축되면, 문서 내에서 다음 단계를 실행 가능한 ClickUp 작업으로 전환하세요. 마감일과 담당자를 포함시켜 진행하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 16%가 포트폴리오의 일환으로 소규모 비즈니스를 운영하고 싶어하지만, 현재 실제로 운영하는 비율은 7%에 불과합니다. 모든 것을 혼자서 해야 한다는 두려움은 사람들을 주저하게 만드는 수많은 이유 중 하나입니다. 솔로 창업자라면 ClickUp Brain MAX가 비즈니스 파트너 역할을 합니다. AI 에이전트가 번거로운 업무를 처리하는 동안 영업 리드 우선순위 지정, 아웃리치 이메일 초안 작성, 재고 추적 등을 요청하세요. 서비스 마케팅부터 주문 처리까지 모든 작업을 AI 기반 워크플로우로 관리할 수 있어, 단순히 운영에 그치지 않고 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.

📖 추천 자료: 최고의 무료 비즈니스 가치 제안서 템플릿

3단계: 시장을 교육하라

시장이 당신과 같은 방식으로 문제나 해결책을 자동으로 인식하지는 않습니다. 시장을 교육한다는 것은 인식을 형성하고, 잠재 고객이 문제를 인식하도록 돕고, 당신의 카테고리가 해결책인 이유를 입증하는 것을 의미합니다.

교육은 다음 세 가지 수준에서 일합니다:

문제를 가르치세요: 고객은 종종 문제가 존재한다는 사실이나 그 심각성을 인지하지 못합니다 격차 부각: 기존 솔루션이 부족한 이유를 보여주세요 카테고리 솔루션 소개: 귀사의 접근 방식이 문제를 근본적으로 더 나은 방식으로 해결하는 방법을 설명하세요

📌 예시: ‘연결된 업무 가시성 플랫폼’을 홍보하는 회사는 다음과 같이 할 수 있습니다: 팀 생산성을 높이는 핵심 요소인 '일치성(alignment)'의 중요성을 설명하는 가이드를 발행하세요.

분산된 도구로 인해 시간 낭비가 발생하는 실제 사례를 보여주는 웨비나 시리즈를 개최하세요

책임감 향상을 경험한 얼리 어답터들의 사례 연구를 공유합니다

블로그 게시물, 이메일, 소셜 미디어 전반에 걸쳐 '연결된 업무 가시성'이라는 용어를 일관되게 사용하십시오.

ClickUp Brain의 AI Writer for Work는 모든 커뮤니케이션 채널에 걸쳐 이 교육 과정을 손쉽게 확장할 수 있도록 지원합니다. 팀이 명확하고 일관되며 카테고리와 부합하는 콘텐츠를 제작하여 정보를 전달하고, 관점을 재구성하며, 설득하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp Brain을 활용하여 인사이트를 수집하고 초안을 작성하며 메시지를 다듬어 보세요

컨텍스트 인식 AI가 작업 공간 데이터(작업, 문서, 댓글 포함)를 분석하여 모든 메시지가 브랜드 목소리와 전략적 포지셔닝을 반영하도록 합니다. 문제점을 부각하고 격차를 설명하며 독보적인 카테고리 솔루션을 소개하는 블로그 게시물, 사례 연구, 사고 리더십 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

또한 모든 마케팅 자료가 귀사가 정의한 카테고리 내 서사와 톤을 일관되게 반영하도록 보장합니다. 작업 공간의 맥락을 활용하여 일반적인 AI 채우기 문구 없이 기업 고유의 목소리로 작성합니다. 가장 큰 장점은? 필요에 따라 Brain 인터페이스에서 다양한 대규모 언어 모델(LLM)에 접근할 수 있다는 점입니다!

단일 인터페이스에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)에 접근하세요!

📌 다음 프롬프트를 활용해 보세요: [카테고리 이름]이라는 새로운 카테고리를 소개하는 블로그 포스트 초안을 작성하세요. 브랜드 목소리를 바탕으로 기존 솔루션이 [특정 문제]를 해결하지 못하는 이유를 설명하십시오.

우리 카테고리의 핵심 신념을 강조하는 간결한 LinkedIn 게시물을 작성하세요. 대화체이면서도 권위 있는 어조를 유지하세요

잠재 고객에게 [문제]를 무시할 때 발생하는 숨겨진 비용에 대해 알리는 이메일을 작성하세요

4단계: 메트릭 정의하기

마지막 단계는 카테고리 채택률과 비즈니스 성공을 모두 반영하는 명확한 메트릭을 정의하는 것입니다.

메트릭은 시장을 교육하고, 솔루션을 차별화하며, 카테고리를 선도하기 위한 노력이 성과를 내고 있음을 측정 가능한 증거로 제공합니다.

카테고리의 핵심 목표와 부합하는 메트릭을 식별하는 것부터 시작하세요: 시장 인식: 카테고리 이름에 대한 검색 트렌드, 미디어 멘션, 소셜 미디어 대화 모니터링

고객 채택률: 신규 고객이 제품을 이해하고 구매하는 속도를 측정합니다

참여도와 사용률: 제품 사용 현황, 반복 참여도, 카테고리 관련 기능 채택률을 살펴보세요.

비즈니스 성과: 카테고리 포지셔닝과 연계된 매출 성장률, 전환율, 유지율 메트릭을 추적하세요

ClickUp 작업을 활용하면 시장 인지도 제고나 제품 채택률 향상과 같은 고차원적 카테고리 목표를 측정 가능한 결과물로 전환할 수 있습니다. 각 목표는 검색량 벤치마크, 브랜드 멘션 횟수, 고객 채택률 등 하위 작업과 체크리스트 항목으로 세분화할 수 있습니다.

ClickUp 작업은 모든 세부 사항을 포착하고 추적하는 데 도움을 줍니다

예를 들어, '이번 분기 카테고리 인지도를 30% 향상시킨다'는 목표를 설정하고, 콘텐츠 도달률, 웨비나 참석률, 인바운드 리드 수와 연계된 세부 목표를 설정할 수 있습니다.

단계 #5: 종합 전략을 정렬하세요

카테고리 생성은 전사적 협력이 필요합니다. 제품, 비즈니스 모델, 기업 문화 모두가 카테고리 비전을 지원해야 합니다.

주요 조정 영역은 다음과 같습니다: 메시징, 영업 팀 전략, 마케팅 로드맵

기능과 로드맵으로 카테고리 문제를 해결합니다

가격 모델, 제품 패키징, 파트너십

ClickUp 채팅은 제품, 마케팅, 영업 팀, 운영 팀을 모두 한데 모읍니다. 제품 조정, 가격 논의, 카테고리 캠페인을 위한 전용 채널을 생성할 수 있습니다.

채팅은 스레드, @멘션, 첨부 파일 기능을 지원하여 대화 추적과 관련 링크/데이터 공유를 간편하게 합니다. 또한 게시물을 통해 전사적 업데이트, 추진 과제, 중요 결정을 공유할 수 있습니다. 더불어 싱크업으로 신속한 음성/영상 통화를 통해 진행 상황 점검이나 전략적 논의를 진행할 수 있습니다.

첼시 베넷이 LuluPress에서 ClickUp을 사용한 경험에 대해 이렇게 말합니다:

마케팅 팀에게 프로젝트 관리 플랫폼은 필수적이며, 다른 부서와의 연결을 유지하는 데 도움이 된다는 점이 마음에 듭니다. 저희는 말 그대로 매일, 모든 것에 대해 ClickUp을 사용합니다. 크리에이티브 팀에게 매우 유용했으며 그들의 워크플로우를 더 효율적이고 원활하게 만들어 주었습니다.

마케팅 팀에게 프로젝트 관리 플랫폼은 필수적이며, 다른 부서와의 연결을 유지하는 데 도움이 된다는 점이 마음에 듭니다. 저희는 말 그대로 매일, 모든 업무에 ClickUp을 사용합니다. 크리에이티브 팀에게 매우 유용했으며 그들의 워크플로우를 더 효율적이고 원활하게 만들어 주었습니다.

6단계: 지속적으로 강화하기

카테고리 창출은 지속적인 과정입니다. 리더십을 유지하려면 일관된 메시지 전달, 혁신, 그리고 검증된 사례를 통해 카테고리의 가치를 지속적으로 강화해야 합니다.

카테고리 스토리를 강화하고 근본적인 문제를 해결하는 기능을 정기적으로 출시하세요. 또한 카테고리가 실제로 적용된 성공 사례, 사례 연구 및 예시를 공유해야 합니다. 사용량, 채택률 및 고객 인사이트를 모니터링하여 시간이 지남에 따라 카테고리 위치를 발전시키세요.

ClickUp 자동화 + AI 에이전트는 일관성 유지가 훨씬 쉬워집니다. 반복 작업을 간소화하여 카테고리 메시지, 업데이트, 소셜 증거가 제때 전달되도록 보장합니다.

맞춤형 ClickUp 자동화 기능을 생성하여 일이 백그라운드에서 지속적으로 흐르도록 보장하세요

자동화는 '이 일이 발생하면, 다음 작업을 실행한다'는 간단한 원리로 작동합니다. 예를 들어 문서에 새로운 추천글이 추가되면 소셜 미디어 팀이 이를 게시물로 전환할 수 있도록 작업이 자동 생성되도록 설정할 수 있습니다.

AI 에이전트는 더 복잡한 워크플로우를 지능적으로 관리함으로써 한 단계 더 나아갑니다.

예를 들어, 단순한 작업 생성 외에도 AI 에이전트가 소셜 미디어 게시물 초안을 작성하고, 적절한 팀원에게 할당하며, 최적의 참여를 위해 게시 일정을 잡을 수 있습니다. 월간 카테고리 영향 보고서나 분기별 콘텐츠 캠페인과 같은 반복 작업은 AI 에이전트가 완전히 관리할 수 있습니다. 데이터 수집, 보고서 생성, 작업 할당, 마감일 준수를 통해 수동 노력을 줄이고 프로세스를 더욱 효율화합니다.

실제 사용 사례 보기:

카테고리 디자인은 시장을 지속적으로 생성하고, 문제를 정의하며, 인식을 형성하고, 신념을 확장하는 과정입니다. 이를 효과적으로 수행하기 위해, 아이디어를 카테고리로 전환할 수 있는 스타트업용 카테고리 디자인 프레임워크를 살펴보겠습니다. 💪🏼

카테고리 킹 프레임워크

자신의 영역을 장악하는 것이 목표라면, 카테고리 킹 프레임워크가 당신의 전략서입니다. 이 프레임워크는 하나의 핵심 아이디어를 중심으로 구축되었습니다: 제품을 판매하지 말고, 당신이 해결하는 문제와 창조하는 새로운 세상을 판매하세요.

창업자들이 해결하려는 문제를 중심으로 스토리를 구성하고, 초기 지지자들을 결집시키며, 제품, 마케팅, 전략을 포함한 전체 회사가 그 스토리에 맞춰 움직이도록 안내합니다.

마케팅 플레이북을 만드는 방법을 알아보세요:

블루 오션 전략

블루오션 전략은 경쟁이 없는 시장 스페이스를 발견하거나 창출하는 데 도움을 줍니다. 즉, 다른 누구도 제공하지 못하는 독보적인 가치를 제안할 수 있는 장소를 찾아내는 것입니다.

전략 캔버스 같은 도구는 업계가 집중하는 부분을 시각화하고, 네 가지 행동 프레임워크는 고객 가치를 재구성하기 위해 제거할 것, 줄일 것, 높일 것, 만들 것을 결정하는 데 도움을 줍니다.

🧠 재미있는 사실: Keurig는 '1회용 커피'라는 카테고리를 창출했습니다. 편의성, 다양성, 개인의 선택에 초점을 맞춰 기존 드립 머신이나 대용량 커피 메이커와 차별화되었습니다.

시장 매핑

시장 매핑은 추상적인 전략을 명확한 시각적 통찰로 전환합니다. 현재 위치와 아직 누구도 진출하지 않은 영역을 파악하는 데 도움이 됩니다. 가격, 기능, 대상 고객, 성과 등 다양한 변수를 기준으로 기존 제품과 경쟁사를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 혼잡한 영역, 소외된 스페이스, 그리고 기회를 발견하는 패턴을 발견하게 됩니다.

제품 관리자에게 이 과정은 매우 소중합니다. 제품이 새로운 가치를 창출할 수 있는 지점, 위치 방법, 그리고 차별화된 제품을 받아들일 준비가 된 고객 세그먼트를 보여줍니다.

📖 추천 자료: 디자인 사고 프로세스 단계 및 예시

경쟁사 분석

경쟁사 분석은 타사가 제공하는 제품/서비스뿐만 아니라 그들이 시장을 어떻게 정의하는지 파악하는 데 도움이 됩니다. SWOT 분석이나 포터의 5가지 경쟁 요인 같은 카테고리 생성 및 시장 매핑 tools를 활용하면 기존 시장 논리의 한계점과 충족되지 않은 수요 또는 가정된 부분을 발견할 수 있습니다.

마케터에게는 이 정보가 금광과 같습니다. 메시지를 다듬고, 제품을 재포지셔닝하며, 고객 기대를 재구성하는 스토리를 만드는 데 도움이 됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 리글리는 놀라운 피드백을 활용해 비즈니스 방향을 전환했습니다. 원래 비누를 판매하던 이 회사는 사람들이 무료 베이킹파우더를 좋아한다는 점을 발견하고, 그 양을 늘렸습니다. 이를 바탕으로 베이킹파우더에 집중하다가 결국 껌 사업으로 전환했습니다. 이러한 전환은 새로운 시장 기대를 창출하고 주도하는 데 기여했습니다.

Jobs-to-be-Done (JTBD)

JTBD는 사람들이 특정 제품이나 서비스를 구매하는 근본적인 이유를 직관적으로 파악합니다. 이는 하나의 진리를 중심으로 구축되었습니다: 고객은 당신의 제품을 원하는 것이 아니라, 자신의 삶에서 진전을 이루고 싶어 합니다.

이 프레임워크는 고객이 제품에 진짜로 원하는 '해결 과제'를 찾아내는 데 도움을 줍니다. 아침 출근길에 밀크셰이크를 사는 사람은 밀크셰이크를 좋아해서가 아닙니다. 지루한 운전 시간을 채우고 점심까지 배고픔을 달래기 위해서죠. 그러면 갑자기 경쟁 상대는 스타벅스가 아니라 바나나, 베이글, 그리고 지루함 그 자체가 됩니다.

💡 전문가 팁: 구매 후 몇 달이 지난 시점이 아닌 바로 구매 직후에 고객을 인터뷰하세요. '이 제품이 필요하다고 결정한 순간 무엇을 하고 계셨나요?'라고 물어보세요. 그들의 답변이 '진정한 필요(job)'를 드러냅니다. 기능적 필요(내 탱크를 채워줘), 감정적 필요(출퇴근을 덜 괴롭게 해줘), 사회적 필요(내 삶이 잘 정리된 것처럼 보이게 해줘)를 주의 깊게 관찰하세요. 이 세 가지를 모두 충족시키면, 당신은 막을 수 없습니다.

카테고리 입력점

고객이 가장 필요할 때 당신의 존재를 잊어버린다면, 이 방법이 해결책입니다. 사람들은 지난주에 본 광고 때문이 아니라 특정 순간이 트리거가 될 때 브랜드를 기억합니다.

중요한 순간을 주도하도록 안내합니다.

레드불은 '오후 3시에 기운이 떨어진다'는 표현을 소유하고 있습니다.

우버는 '술 취해서 차가 필요해'라는 시장을 장악했습니다.

애드빌은 '머리가 터질 것 같아'를 소유합니다

누군가 당신의 카테고리가 필요한 모든 상황을 지도한 후, 가치 있는 영역을 장악하세요. 중요한 순간에 가장 먼저 떠오르는 이름이 되십시오.

비소비 분석

당신의 카테고리가 필요한 대부분의 사람들은 누구에게도 구매하지 않습니다. 그들은 고통을 겪거나 형편없는 임시방편을 사용하고 있을 뿐입니다. 따라서 경쟁사만 주시한다면 가장 큰 시장을 외면하는 것입니다.

또한 사람들이 아예 선택하지 않는 이유를 연구하도록 권장합니다. 너무 비싸서? 너무 복잡해서? 시간이 너무 오래 걸려서? 인튜이트는 수백만 명이 연필로 세금 신고를 한다는 사실을 발견했습니다. Canva는 사람들이 워드로 전단지를 만든다는 사실을 발견했습니다. 해결책 없이 고군분투하는 사람들을 찾아내고, 그들을 가로막는 장애물을 제거하세요. 그러면 당신은 새로운 카테고리를 발명하게 됩니다.

💡 전문가 팁: 비싼 우회 방법을 찾아보세요. 누군가 회의 일정을 잡기 위해 가상 비서(VA)에게 월 200달러를 지불한다면, 이는 20억 달러 규모의 Calendly 시장이 될 수 있습니다. 개발자들이 다섯 가지 도구를 임시방편으로 묶어 쓰고 있다면, 그게 바로 당신의 진입점입니다. 그들의 우회 방법이 더 복잡하고 비쌀수록, 당신의 기회는 더 커집니다.

새로운 카테고리를 장악하기 위해 제품을 어떻게 마케팅하고 위치시킬 것인가?

카테고리가 정의되면 진짜 일이 시작됩니다: 세상이 여러분의 시각으로 이를 인식하도록 가르치는 일입니다. 새로운 카테고리를 장악한다는 것은 서사를 주도하고, 자신의 관점을 강화하며, 여러분의 접근 방식이 미래를 대표함을 증명하는 것을 의미합니다.

하나의 명확한 메시지로 추진력을 구축하세요

일관된 스토리텔링을 통해 시장 모멘텀을 구축하는 것부터 시작하세요. 웹사이트 콘텐츠부터 미디어 출연에 이르기까지 모든 메시지는 해당 카테고리가 기반을 둔 동일한 신념을 반영해야 합니다.

모든 캠페인은 고객의 고민, 카테고리의 약속, 제품의 증거를 연결해야 합니다. 일관성 없는 메시지는 시장을 혼란에 빠뜨리는 지름길입니다. 카테고리 리더들은 하나의 명확한 이야기를 시장이 인정할 때까지 반복함으로써 기억에 남습니다.

교정을 설득력으로 전환하세요

다음으로 초기 채택자를 전도사로 전환하세요. 고객 사례는 가장 설득력 있는 카테고리 자산입니다. 솔루션 도입 전후의 변화를 부각하고, 귀사의 솔루션이 어떻게 그들의 성공 기준을 재정의했는지 강조하세요.

타인이 귀사의 카테고리가 새로운 성과를 창출한다는 확실한 증거를 목격할 때, 이는 마케팅 리더십을 입증하고 시장 도입을 가속화합니다.

전략을 연결된 상태로 유지하세요

지속적인 우위를 유지하려면 이벤트, 콘텐츠, 커뮤니티, 파트너십 등 모든 접점에 걸쳐 카테고리 스토리를 확장하세요. 해당 카테고리가 해결하는 광범위한 문제를 논의하기 위해 웨비나나 라운드테이블을 개최하세요. 여러분의 관점을 확대할 수 있는 애널리스트, 인플루언서, 미디어와 협력하세요.

고객 여정을 매핑하거나 경쟁사 위치를 분석하거나 시장 진출 전략을 설계할 때, ClickUp 화이트보드를 통해 전체 전략을 한눈에 시각화하세요.

ClickUp 화이트보드를 활용해 모든 마케팅 자료에 일관성을 유지하는 카테고리 디자인 전략을 구상하세요

캠페인 아이디어를 브레인스토밍하고, 시장 세그먼트를 정의하며, 시각적 마케팅 캠페인 관리를 위해 작업과 문서를 직접 연결할 수도 있습니다. 예를 들어, 마케팅 팀이 화이트보드에 카테고리 인지도 퍼널을 설계합니다. 교육, 참여, 전환과 같은 각 단계를 실제 ClickUp 작업(소유자 및 마감일 포함)에 연결합니다.

작업 공간과 연결된 앱 전반의 모든 논의 내용을 ClickUp Brain으로 검색하세요!

한편, ClickUp Brain은 전략 기획 소프트웨어 내에서 카테고리 전략가이자 톤 가디언 역할을 수행합니다.

AI 프로젝트 관리자는 진행 상황 추적, 스탠드업 미팅, 후속 조치를 자동화합니다. 팀원들은 실시간 작업 공간 데이터를 기반으로 캠페인 결과 요약, 프로젝트 업데이트 생성, 심지어 다음 단계 제안까지 Brain에게 요청할 수 있습니다.

모든 캠페인을 완벽하게 관리하세요

워크플로우를 처음부터 만들고 싶지 않으신가요? ClickUp 템플릿을 활용하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿으로 회사 디자인 콘텐츠를 체계적으로 정리하고 일정을 관리하세요

ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿은 하나의 메인 카테고리 아래 여러 콘텐츠 스트림이나 하위 프로젝트를 관리할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 블로그, 소셜 미디어, 뉴스레터 또는 기타 캠페인을 한 위치에서 효율적으로 운영할 수 있습니다.

사전 설정된 4가지 보기(달력, 목록, 보드, 타임라인)를 통해 팀원들은 역할이나 작업에 따라 관점을 전환할 수 있습니다.

시장 진출 전략 템플릿에는 콘텐츠 라이프사이클의 다양한 단계를 나타내는 7가지 내장 상태(초안, 검토 중, 예정, 게시됨 등)도 포함됩니다. 또한, 다섯 가지 사전 구성된 사용자 지정 필드를 통해 팀은 콘텐츠 유형, 캠페인, 대상 세분화, 게시 채널 등 필수 메타데이터를 수집할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 카테고리 프로토타입은 문화와 디자인에 따라 변화합니다. 사람들이 노트북이나 보청기의 외관을 기대하는 모습이 변하기 때문에, 디자인의 미적 트렌드를 따라가는 기업들이 종종 앞서 나가게 됩니다.

카테고리 디자인의 일반적인 과제와 극복 방안

여기서는 카테고리 설계 과정에서 마주칠 수 있는 일반적인 과제들을 살펴보겠습니다. 하지만 안심하세요, 새로운 시장 카테고리를 창출하는 데 있어 장애물을 극복하는 방법에 대한 조언도 함께 제공됩니다. 👀

시장 회의론

새로운 카테고리를 도입하는 것은 쉽지 않습니다. 회의론을 극복하려면 인내심, 스토리텔링, 지속적인 교육이 필요합니다. 구매자들은 기존 솔루션에 익숙해져 있기 때문에, 그들에게 현 상태를 재고하도록 설득하는 것은 좌절감을 줄 수 있습니다.

주요 과제 중 하나는 채택 주기가 느리다는 점입니다. 사람들이 해당 카테고리를 이해하고 받아들이기까지 시간이 필요하기 때문입니다. 또한 자원 소모 문제도 있습니다: 이벤트 운영, 사고 리더십 콘텐츠 제작, 증거 포인트 구축 등 모든 작업에 상당한 시간과 투자가 필요합니다.

✅ 지금 바로 체험해 보세요 대화형 퀴즈, 챌린지 또는 평가 도구 를 활용해 맞춤형 고객 경험에서 문제가 개인적으로 어떤 영향을 미치는지 보여주세요

틈새 시장 전문가나 마이크로 인플루언서와 협력하세요 . 이들은 소규모이지만 참여도가 높은 고객층을 대상으로 문제점과 귀사의 해결책을 신뢰성 있게 제시할 수 있습니다.

체험판 제공 한도로 사용자가 직접 카테고리 혜택을 경험하게 하여 추상적인 개념을 구체화하세요

📖 추천 자료: 디자인 사고를 위한 최고의 tools

내부 정렬

매력적인 카테고리 스토리가 있더라도 내부적 동의는 매우 중요하며 종종 까다롭습니다. 마케팅, 제품, 영업 팀, 운영 팀은 각기 다른 우선순위를 가지고 있으며, 이들이 제대로 조화를 이루지 못하면 진행이 지연될 수 있습니다.

일반적인 장애물로는 부서별 목표가 분산되어 레거시 KPI에 집착하는 대신 카테고리 성장을 지원하기 위한 전환을 하지 못하는 경우가 있습니다. 또한 카테고리 리더십에는 새로운 기술과 전략적 사고가 필요한 경우가 많아 교육 격차도 발생합니다.

리더십 피로도 또 다른 중대한 위험 요소입니다. 카테고리 생성은 장기적인 노력이 필요한 작업이며, 커밋이 부족한 경영 팀은 추진력을 잃을 수 있습니다.

✅ 지금 바로 체험해 보세요 각 부서에 '카테고리 담당자'를 지정하세요 . 이 담당자는 . 이 담당자는 ClickUp 할당 댓글 기능을 활용해 카테고리 이니셔티브를 적극적으로 프로모션하고 모니터링합니다.

팀이 실제 상황을 지도하는 대화형 워크숍 활용

팀원들이 각자의 기능 관점에서 카테고리를 명확히 설명하는 내부 뉴스레터나 프레젠테이션을 공동 제작하도록 장려하세요 . 이를 통해 소유권을 고취시킬 수 있습니다.

카테고리 사고를 발전시키는 아이디어나 행동에 대해 직원에게 보상하세요

🚀 ClickUp의 강점: 많은 팀이 공유된 비전을 각자의 역할에 맞는 콘텐츠로 전환하는 데 어려움을 겪습니다. 마케팅은 스토리텔링에, 제품은 혁신에 중점을 두는 식이죠. ClickUp Brain MAX는 이러한 격차를 해소하는 데 도움을 줍니다. ClickUp Brain MAX로 모든 팀의 목소리를 카테고리 스토리에 담으세요 예를 들어, 마케팅 및 제품 팀은 Brain MAX에게 '신규 기능이 우리 카테고리 위치를 어떻게 강화하는지 설명하는 공동 내부 뉴스레터를 작성해 달라'고 요청할 수 있으며, 영업 및 운영 팀은 '고객 피드백을 우리 카테고리 목표와 연결하는 공유 프레젠테이션 초안을 작성해 달라'고 지시할 수 있습니다. 각 부서가 각자의 관점을 제시하면, Brain MAX가 이를 통합하여 일관성 있고 브랜드 정체성에 부합하는 업데이트로 완성합니다. 보너스! ClickUp Brain MAX에게 카테고리 디자인 스코어카드 생성을 요청하세요:

경쟁사 대응 전략

카테고리가 성장세를 보이기 시작하면 경쟁사들의 반격이 예상됩니다. 기존 업체들은 귀사의 메시지를 모방하거나 자신들에게 유리한 방향으로 이야기를 재구성하거나, 혼란을 야기하기 위해 대항 솔루션을 출시할 수 있습니다.

여기서 한도는 분명합니다: 자금력이 풍부한 기존 기업들에 맞서 리더십을 방어하는 것은 특히 스타트업에게 예산 부담을 가중시킬 수 있습니다.

경쟁사들이 신속한 가치 입증을 요구함에 따라 단기 ROI 압박이 심화되는 반면, 진정한 카테고리 성장은 시간이 필요합니다. 빠른 팔로워들은 메시지를 희석시킬 수 있으며, 대형 플레이어들은 서사를 가로채려 시도해 방어적 입장에 몰아넣을 수도 있습니다.

✅ 지금 바로 체험해 보세요 팀과 함께 '경쟁사 시뮬레이션'을 실행 하여 경쟁사가 어떻게 대응할지 예측하고 선제적 캠페인을 설계하세요

선택된 고객에게 신규 기능이나 인사이트를 조기 제공 하여 충성도를 확보하고 방어 가능한 차별화를 창출하세요.

소규모 팀을 구성해 시장의 메시지 트렌드를 모니터링하고 잘못된 정보를 바로잡으세요. ClickUp Brain이 이 부분을 도와줄 수 있습니다: ClickUp 작업 공간뿐만 아니라 웹에서도 ClickUp Brain을 통해 답변을 찾아보세요

카테고리 디자인의 광범위한 한도

이러한 핵심 과제 외에도 염두에 두어야 할 더 큰 그림의 한도가 존재합니다. 카테고리를 지나치게 광범위하게 정의하면 시장을 혼란스럽게 할 수 있으며, 지나치게 틈새 시장으로 한정하면 채택 속도가 느려질 수 있습니다.

투자자와 이해관계자들은 카테고리가 일반적으로 제공하는 것보다 빠른 수익을 기대할 수 있어 인내심을 시험받게 됩니다. 또한 완전한 실패의 위험도 존재합니다: 카테고리가 실제 수요를 해결하지 못하면 모든 투자, 시간, 자금, 자원이 헛되게 될 수 있습니다. 마지막으로, 초기 위치 설정에서의 실수는 수정 비용이 많이 들 수 있으며, 방향 전환, 재투자, 메시지 전면 개편이 필요할 수 있습니다.

✅ 지금 바로 체험해 보세요 소규모 실험 또는 하위 카테고리를 출시 하여 메시지, 목표 세그먼트, 채택 패턴을 검증하세요

투자자와 키 파트너를 카테고리 개발 워크숍에 참여시켜 기대치를 조정하세요

동적 메트릭을 생성하여 도입 추세, 피드백, 시장 성숙도에 따라 자동 조정되도록 하세요

🔍 알고 계셨나요? 시장 카테고리 연구의 짧은 역사와 긴 미래라는 제목의 논문은 1990년대 이후 신규 카테고리 구축, 카테고리 스패닝, 카테고리 변화 등의 주제로 분류되는 실증 연구가 지속적으로 증가해 왔음을 보여줍니다.

성공적인 카테고리 디자이너들의 실제 사례 연구

문제를 재정의하고 시장 내 리더로 위치한 성공적인 시장 카테고리 생성 사례를 소개합니다. 🎯

1. ClickUp

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간, ClickUp으로 업무 확산을 방지하세요

ClickUp은 통합 AI 작업 공간이라는 올인원 생산성 분야의 새로운 카테고리를 창출했습니다. 경쟁이 치열한 시장에서 두각을 나타내기 위해 심층적인 사용자 인사이트와 콘텐츠 중심의 교육을 결합한 성장 전략을 펼쳤습니다.

특별한 점은 다음과 같습니다:

제품 주도 성장(Product-led growth): 템플릿, 튜토리얼, 데모를 활용해 사용자를 교육하면서 워크플로우 문제를 해결합니다.

다용도성: 맞춤형 작업 공간으로 다양한 팀과 산업에 활용 가능

콘텐츠 중심 도입: 풍부한 비디오 라이브러리와 가이드로 인지도와 유지율을 높입니다

통합 생태계: 프로젝트 관리, 문서, 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에 결합하여 프로젝트 관리, 문서, 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에 결합하여 일 분산을 방지합니다

💡 전문가 팁: 지나치게 설명하려는 유혹을 참으세요. 강력한 카테고리 스토리는 영업 팀이 두 문장으로 설명할 수 있을 만큼 간단해야 하며, 고객이 노트 없이도 반복할 수 있어야 합니다. 20페이지 분량의 프레젠테이션이 필요하다면, 아직 제대로 자리 잡지 못한 것입니다.

2. 테슬라

로이터 통신

테슬라는 자동차 혁신과 지속 가능한 에너지 솔루션을 병합하여 전기차의 새로운 기준을 제시했습니다. 이 제품 마케팅 예시가 두드러지는 이유는 다음과 같습니다:

첨단 배터리 기술을 탑재한 장거리 전기차

무선 업데이트를 통한 프리미엄 사용자 경험

에너지 저장소 및 태양광 솔루션으로의 확장을 통한 종합 생태계 구축

기존 대리점을 거치지 않는 소비자 직판(D2C) 영업 팀 모델

3. Netflix

via Netflix

넷플릭스는 전 세계적으로 엔터테인먼트 소비 방식을 재정의했습니다. 업계 리더가 된 비결은 다음과 같습니다:

개인화된 시청을 위한 AI 기반 추천

국제적 참여도를 높이기 위한 현지화된 오리지널 콘텐츠

DVD 대여에서 스트리밍으로의 선제적 전환

직관적인 카드 기반 인터페이스로 원활한 사용자 경험 제공

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 36%가 시간을 잘 관리하고 압도당하지 않는 모습을 보이는 팀원을 존경한다고 답했습니다. 그 차분하고 통제된 분위기는 공중에 떠다니는 것이 아닙니다. 성공을 위한 스마트 시스템을 의도적으로 설계함으로써 생겨납니다. ClickUp Brain은 여러분을 위한 주변 AI 생산성 파트너입니다. 상황 인식을 통해 여러분의 업무량, 작업 우선순위, 마감일, 실시간 달력 가용성을 이해합니다. 실제로는 어떻게 적용될까요? AI는 사용자가 과부하 상태임을 인지하고 자동 재조정, 우선순위 재설정, 에이전트 워크플로우를 통한 작업 자동화를 지원하여 당일의 요구에 따라 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.

4. GoPro

via GoPro

전략적 카테고리 디자인 예시로 다음은 GoPro입니다. 틈새 시장용 카메라를 모험과 익스트림 스포츠를 중심으로 한 글로벌 라이프스타일 카테고리로 변모시켰습니다.

이것이 카테고리 킹인 이유:

액션과 모험을 위한 견고하고 컴팩트한 카메라

커뮤니티 주도형 콘텐츠 생성 및 소셜 공유

브랜드 정체성을 강화하는 인플루언서 및 라이프스타일 마케팅

💡 전문가 팁: 수요 창출 시기를 신중하게 선택하세요. 카테고리 스토리가 주목받기 전에 인지도 캠페인을 진행하면 경쟁사를 위해 시장을 교육하는 결과가 될 수 있습니다. 먼저 내부 협업을 완벽히 조율한 후 외부로 확장하세요.

5. Spotify

via Spotify

스포티파이는 고급 데이터 분석과 예측 알고리즘을 통해 맞춤형 음악 스트리밍을 중심으로 한 카테고리를 구축했습니다.

스포티파이를 차별화하는 요소:

'디스커버 위클리'와 같은 초개인화된 재생목록

소셜 공유를 유도하는 'Wrapped' 같은 매력적인 연간 캠페인

머신러닝을 통한 사용자 경험 예측 및 맞춤화

🧠 재미있는 사실: 1970년대 덴마크에는 특이한 기간이 있었습니다. 영화 제작자들이 코미디와 당시 '불법적'으로 여겨지던 장르 요소를 결합한 영화를 제작했죠. 이를 판매하기 위해 장르를 재분류하거나 혼합해야 했습니다. 마케팅은 카테고리 규범을 전환함으로써 사람들이 새로운 것을 받아들이도록 돕는 역할을 해야 했습니다.

ClickUp으로 경쟁 우위 확보하기

카테고리 디자인은 기존 규칙을 재정의하고 세상이 존재조차 몰랐던 문제를 드러내는 작업입니다. 시장을 주도하는 브랜드들은 인식을 형성하고, 새로운 기준을 제시하며, 자신들의 솔루션 중심으로 운동을 창출합니다.

시장 교육부터 카테고리 강화까지, 일을 위한 올인원 앱 ClickUp이 모든 단계를 한곳에 통합합니다.

양식으로 사용자 인사이트를 수집하고, 문서나 화이트보드에서 바로 실행 가능한 작업으로 아이디어를 전환하세요. 채팅과 SyncUps로 팀을 조율하고, ClickUp 자동화로 반복적인 워크플로우를 자동화하세요.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문

카테고리 디자인 스코어카드는 기업이 카테고리 디자인을 얼마나 효과적으로 실천하고 있는지 평가하기 위해 카테고리 파이러츠가 개발한 프레임워크입니다. 다음 다섯 가지 핵심 영역을 평가합니다: 카테고리에 대한 명확한 관점 보유, 새로운 카테고리 성공적 정의, 이를 중심으로 한 생태계 구축, 전략적 언어를 활용한 카테고리 인식 형성, 데이터 활용을 통한 고객 니즈 예측. 각 영역에 점수를 부여하여 기업이 기존 시장에서 경쟁하는지에 그치는지, 아니면 실제로 새로운 시장 카테고리를 창출하고 주도하는지 판단하는 데 도움을 줍니다.

카테고리 페이지를 디자인할 때는 해당 카테고리의 독보적인 가치와 차별점을 명확히 전달하는 것이 중요합니다. 해당 카테고리가 해결하는 문제점과 기존 솔루션과의 차별점을 설명해야 합니다. 매력적인 콘텐츠, 강력한 시각적 요소, 쉬운 탐색 기능은 물론, 방문자가 자세히 알아보고, 구독하거나, 다음 단계를 밟도록 유도하는 명확한 행동 유도가 핵심입니다. 목표는 이 페이지를 새로운 카테고리에 대한 교육과 흥미를 유발하는 중심 hub로 만드는 것입니다.

카테고리 파이러츠(Category Pirates)는 크리스토퍼 로크헤드(Christopher Lochhead), 에디 윤(Eddie Yoon), 니콜라스 콜(Nicolas Cole)이 설립한 카테고리 생성 및 설계 전문가 그룹입니다. 기업가와 비즈니스가 새로운 시장 카테고리를 생성하고 장악할 수 있도록 자원, 프레임워크, 실용적인 조언을 제공합니다. 그들의 일에는 카테고리 설계의 예술과 과학에 초점을 맞춘 뉴스레터, 도서, 디지털 강좌가 포함됩니다.

마케팅에서의 카테고리 예시로는 테슬라의 전기차 접근법이 있습니다. 테슬라는 기존 자동차 시장에서 직접 경쟁하기보다 고성능 럭셔리 전기차 카테고리를 창출하고 주도했습니다. 이를 통해 기존 시장의 또 다른 참여자가 아닌 새로운 시장 영역의 선두주자로 위치했습니다.