생산성 및 성찰을 위한 Free 에버노트 저널 템플릿

시간이 곧 돈이라고들 합니다. 그러나 바쁜 일상 속에서 시간은 우리가 가장 소홀히 하는 것 중 하나입니다.

연구에 따르면 68%의 사람들이 하루 중 방해받지 않는 집중 시간이 부족하다고 느낍니다. 산만함은 그들의 주의를 여러 방향으로 끌어가며, 사소한 작업조차 예상보다 오래 걸리게 만듭니다.

끊임없는 알림과 작업, 책임으로 가득한 하루에 대한 해답으로 많은 이들이 일기를 선택합니다. 하지만 일기를 처음부터 새로 시작할 필요는 없습니다.

에버노트 저널 템플릿은 디지털 일기장처럼 미리 형식이 되어 있는 템플릿입니다. 생각, 일일 기록, 작업, 삶의 성찰 등을 담을 스페이스를 제공합니다. 이 글에서는 더 명확하게 기록하고자 하는 분들을 위한 최고의 에버노트 저널 템플릿을 살펴보겠습니다.

에버노트 저널 템플릿이란 무엇인가요?

에버노트의 저널 템플릿은 글쓰기를 시작하기 전에 미리 구성된 저널 페이지 구조를 제공하는 완성된 페이지입니다. 새 페이지나 새 저널을 시작할 때마다 동일한 형식을 만드는 데 시간을 낭비하지 말고, 새 노트를 열고 템플릿을 적용한 후 바로 내용을 채우기만 하면 됩니다.

이버노트 템플릿을 사용하면 특히 이미 계정이 있는 경우 빠르게 시작할 수 있습니다. 학교에 다니는 학생, 프로젝트를 관리하는 개발자, 예술이나 일상에서 동기를 찾는 사람 등 다양한 필요에 맞는 다양한 레이아웃을 제공하는 앱입니다.

에버노트 저널 템플릿이 특히 유용한 이유는 유연성에 있습니다. 에버노트 갤러리에서 선택하거나 자주 사용하는 노트를 저장하여 직접 만들 수 있습니다.

레딧 토론에서 한 에버노트 사용자가 표현했듯이,

매일 아이디어와 회의 노트를 기록하는 데 도움이 되는 템플릿을 사용합니다. 바로 이러한 방향성이 템플릿을 진정으로 유용하게 만드는 요소입니다.

일기장 템플릿 한눈에 보기

모든 에버노트 및 ClickUp 저널 템플릿을 요약한 테이블입니다:

좋은 에버노트 저널 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 에버노트 저널 템플릿이란 앉아서 바로 쓰기 시작할 수 있고, 최소한의 준비만으로 과거 입력을 빠르게 찾을 수 있게 해주는 것입니다.

가장 효과적인 템플릿은 일반적으로 몇 가지 공통된 특징을 공유합니다. 다음 사항을 확인하세요:

매일 기록, 반성, 작업 등 명확한 헤더와 섹션을 활용하여 모든 노트를 쉽게 훑어보고 작성할 수 있도록 하세요.

글쓰기를 안내하고 세부 사항을 처음부터 작성하지 않고도 채울 수 있도록 프롬프트나 체크리스트를 포함하세요.

제목이나 태그에 날짜를 포함해 노트를 정리하면 입력들이 날짜, 주, 월별로 체계적으로 분류됩니다.

습관, 목표 또는 프로젝트가 변할 때 템플릿을 편집할 수 있도록 유연성을 확보하세요.

진행 상황 추적, 미완료 작업 이월, 통찰력 기록을 위한 스페이스를 포함하여 검토를 더 쉽게 만드세요.

일기를 꾸준히 쓰는 사람들에게는 놀라운 효과를 발휘합니다. 일기 템플릿은 시작하기에 좋은 방법입니다. 댓글 추가, 맞춤형 섹션, 각 기능 활용 등 간단한 팁을 시도해 보면 생산성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

에버노트 저널 템플릿 TOP 10

모든 저널이 똑같이 생기지 않았다는 점이 바로 에버노트에서 템플릿을 사용하는 매력입니다.

흩어진 노트를 체계적으로 정리하고 유지하는 즐거움을 선사할 10가지 옵션을 소개합니다.

1. 일일 저널링 템플릿

여러 연구를 종합한 결과, 정기적으로 일기 작성 습관을 가진 사람들은 그렇지 않은 사람들에 비해 정신 건강 지표가 5% 개선된 것으로 나타났습니다.

에버노트의 일일 저널링 템플릿은 기록, 성찰, 습관 추적까지 미리 구성된 섹션을 제공합니다. 무엇을 먼저 쓸지 고민하지 않고 바로 시작할 수 있으며, 시간이 지남에 따라 꾸준히 작성하는 작은 입력들이 자연스럽게 이어지는 습관으로 자리잡게 됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

생각, 작업, 반성 등 명확한 섹션으로 각 입력을 체계적으로 정리하세요

내장된 체크박스로 습관과 일상을 추적하세요

레이아웃 걱정 없이 하루의 하이라이트를 기록하세요

새 노트북에서 날짜별 입력을 스크롤하며 진행 상황을 손쉽게 확인하세요

✨ 추천 대상: 매일 글쓰기 습관을 기르는 분들.

2. 2025 연간 달력 템플릿

우리는 모두 한 해를 선명하게 바라보려 합니다—그 큰 여행, 친구의 결혼식, 그리고 집에서 보내는 조용한 밤들까지. 하지만 체계적인 연간 보기가 없다면 플랜이 겹치기 마련입니다. 바로 이 때문에 Evernote의 연간 달력 템플릿이 새로운 시각의 제공자가 될 수 있습니다.

이와 같은 에버노트 템플릿은 중요한 기념일, 마일스톤, 이벤트를 표시할 수 있는 단일 페이지를 제공하여 다가올 일정을 항상 파악할 수 있게 해줍니다.

모든 것이 명확하게 정리되면 바쁜 주간이 어디에 위치하는지, 그리고 휴식을 취할 스페이스를 제공하는 한산한 틈새가 어디인지 파악할 수 있습니다. 또한 생일을 잊어버리거나 막판에 여행을 예약하는 등 급한 상황에 쫓기는 일을 피하는 데도 도움이 됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

휴일, 마감일, 이벤트를 한곳에 표시하세요

세부 사항을 놓치지 않고 여행과 가족 모임을 플랜하세요

연간 목표를 월별 또는 분기별로 세분화하여 추적하세요

진행 상황을 파악하기 위해 한 해를 빠르게 돌아보세요

✨ 이상적인 대상: 한 해를 한눈에 파악할 수 있도록 체계적으로 계획하는 것을 좋아하는 야심 찬 플래너.

3. 식단 플랜 추적기 템플릿

일주일 중 절반은 무엇을 먹을지 고민하는 것 같죠. 급한 배달 음식, 잊어버린 장보기, 반복되는 식사는 사람들을 지치게 하고 지출을 늘립니다. 이 Evernote 식단 플랜 추적기 템플릿은 매일의 식사 플랜, 장보기 필요품 추적, 준비 노트를 기록할 스페이스를 제공합니다.

식사 준비가 매일의 허둥대기에서 벗어나 즐길 수 있는 시간이 되어가는 걸 느끼게 될 거예요. 가장 바쁜 저녁에도 미리 플랜을 세워두면, 이미 지친 상태에서 무엇을 요리할지 고민하는 스트레스가 사라집니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

카테고리별로 식료품 목록을 작성하여 쇼핑을 더 쉽게 만드세요

배치 조리나 항목 해동 같은 준비 노트를 미리 기록하세요

영양 목표를 추적하고 습관을 되돌아보며 개선하세요

✨ 추천 대상: 식단과 식료품 구매를 체계적으로 관리하고 싶은 분들.

👀 친절한 팁: 일기 쓰기의 가장 큰 장벽은 시작하기입니다 — 생각이 떠오르는데 타이핑이 느리게 느껴질 때 말이죠. ClickUp의 Talk to Text ( Brain MAX를 통해) 기능으로 생각을 소리 내어 말하면, 이를 다듬어진 텍스트로 변환해 줍니다. ClickUp Brain MAX의 음성 인식 기능을 사용하여 아이디어를 기록하고 생각을 일기장에 담으세요.

4. 운동 기록 템플릿

우리는 반복적으로 행하는 것 그 자체이다. 그러므로 탁월함은 행동이 아니라 습관이다.

이 알림은 피트니스와 완벽하게 어울립니다. 진정한 진행은 단 한 번의 강도 높은 운동에서 오는 것이 아니라 시간이 흐르며 꾸준히 실천하는 데서 비롯되기 때문입니다.

Evernote의 운동 기록 템플릿은 꾸준함을 기르는 데 도움이 됩니다. 각 운동을 기록하고, 세트와 반복 횟수를 노트로 남기며, 세션 중 느낌을 기록할 수 있는 스페이스를 제공합니다. 주간 목표를 점검하고, 개인 최고 기록을 축하하며, 개선점을 되돌아볼 수 있습니다.

작은 개선들이 쌓여가는 모습을 보며, 진행은 결코 헛되지 않다는 알림을 받게 됩니다. 의욕이 떨어지는 날에는 자신의 노력 기록을 되돌아보는 것이 계속 나아가게 하는 원동력이 될 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

세트, 반복 횟수, 중량, 휴식 시간을 포함한 운동 기록

기간, 칼로리, 개인 최고 기록으로 진행 상황을 추적하세요

주간 운동 목표를 설정하고 달성한 내용을 검토하세요

세션 후 기분, 에너지, 개선할 부분을 되돌아보세요.

✨ 추천 대상: 매일, 매주, 매월의 진행을 추적하고자 하는 피트니스 애호가.

5. 여행 위시리스트 템플릿

많은 사람들에게 휴가는 일 년 중 가장 기대되는 순간입니다. 일본에서 벚꽃을 감상하거나 파타고니아에서 하이킹을 한다는 생각만으로도 티켓을 예약하기 훨씬 전부터 설렘이 밀려옵니다. 하지만 플랜 없이는 꿈같은 여행은 그저 꿈으로만 남을 수 있습니다.

에버노트의 여행 위시리스트 템플릿은 영감을 구체적인 계획으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 꿈의 여행지, 계절별 노트, 가이드 링크, 심지어 빠른 플랜 체크리스트까지 작성할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

작성해 나가면 템플릿이 아이디어를 카테고리별로 정리해 주어, 가까운 미래에 실현 가능한 목표와 장기 계획 목록에 포함될 항목을 한눈에 파악할 수 있습니다. 더 이상 열려 있는 브라우저 탭을 관리할 필요 없이, 모든 것이 한곳에 모여 실제 실행에 옮길 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

꿈의 여행지를 노트, 연결된 링크, 최적의 방문 시기와 함께 목록으로 정리하세요

모험, 문화, 음식, 휴식에 대한 영감을 모으세요

항공편 알림, 비자 확인, 예산 관리 등 플랜된 할 일을 추적하세요

여행 tools와 빠른 링크를 한 페이지에 모아 쉽게 접근하세요

✨ 추천 대상: 꿈의 여행지를 목록으로 정리하고 계획적으로 플랜하는 여행자.

6. 독서 목록 템플릿

대부분의 사람들은 '언젠가 읽을 플랜'인 책들이 점점 쌓여만 갑니다. Z세대는 이를 가리키는 흥미로운 용어까지 만들었죠: TBR [to-be-read]. ✨ 안타깝게도, 반쯤 읽은 제목들은 침대 옆 탁자에 방치된 채로 남아 있습니다.

하지만 에버노트의 독서 목록 템플릿은 책을 명확한 섹션으로 정리해 줍니다: 읽고 싶은 책, 현재 읽는 책, 그리고 읽은 책. 또한 이 템플릿은 서평, 즐겨찾기 인용구, 심지어 책 표지 이미지까지 추가할 수 있는 스페이스도 마련되어 있습니다.

또한 노트와 하이라이트가 준비된 상태로 과거 읽은 내용을 다시 찾아볼 수 있어, 마치 당신에게 중요한 내용을 기억하는 개인 도서관을 가진 듯한 느낌을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

친구와 가족의 추천을 한곳에 모아보세요

페이지 수와 노트로 현재 독서 진행 상황을 추적하세요

읽은 책을 리뷰하고, 평가를 추가하며, 의미 있는 인용문이나 통찰력을 저장하세요.

✨ 추천 대상: 북스타그램러, 책 중독자, 그리고 읽고 있는 책과 읽고 싶은 책 목록을 관리하고 싶은 모든 분들.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 78%가 장기 목표에 대한 동기 유지에 어려움을 겪습니다. 이는 의지 부족이 아니라 우리 뇌의 작동 방식 때문입니다! 동기를 유지하려면 성과를 확인해야 합니다. 💪바로 이 부분에서 ClickUp이 빛을 발합니다. ClickUp 마일스톤으로 성과를 추적하고, 집계로 진행 상황을 즉시 파악하며, ClickUp 알림으로 집중력을 유지하세요. 이러한 작은 성공을 시각화하면 장기적인 추진력을 얻을 수 있습니다. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자들은 부담감 없이 약 10% 더 많은 일을 처리할 수 있다고 보고합니다.

7. 홈 작업 체크리스트 템플릿

Evernote의 홈 태스크 체크리스트 템플릿은 가정 생활의 부담을 덜어줍니다. 청소, 정리, 소규모 프로젝트 아이디어까지 한 노트에 모아주며, 주간 순환과 책임 공유를 통해 집안일을 더 쉽게 관리할 수 있게 합니다.

체크리스트는 방별로 모든 것을 그룹화하므로, 무엇을 먼저 처리해야 할지 고민하며 돌아다니지 않아도 바로 따라할 수 있는 플랜이 마련됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

각 방을 명확한 할 일 목록으로 정리하세요

매주 가족 구성원 간 청소 책임을 공유하세요

프로젝트 아이디어와 영감을 한곳에 모아보세요

✨ 추천 대상: 집안일을 함께 관리하고 일정을 조정하는 가족이나 가구.

8. 주간 플래너 템플릿

주일이 흐릿하게 지나갈 수 있습니다. 어느새 Monday 아침이 지나고, 금요일 밤이 다가왔을 때 아직 처리하지 못한 일들의 목록이 산더미처럼 쌓여 있을 때가 있죠. Evernote의 주간 플래너 템플릿은 여러분의 우선순위, 일일 계획, 작은 습관들을 한눈에 볼 수 있는 간결한 보기로 정리해 줍니다.

이 템플릿은 한눈에 일주일을 파악하고, 커밋을 조율하며, 종이 조각을 뒤적이지 않고도 지출을 추적할 수 있도록 도와줍니다. 주말이 되면 잠시 멈춰 성찰하고, 다가올 일에 대비해 마음을 재정비할 스페이스도 마련되어 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

중요한 사항을 절대 놓치지 않도록 최우선 순위 를 기록하세요

일, 건강, 개인 생활을 위한 할 일 목록으로 매일 플랜하세요

지출을 의식하기 위해 주간 지출 내역을 추적하세요

간단한 트래커로 습관을 형성하고 진행 상황을 되돌아보세요

✨ 추천 대상: 매주 목표를 체계적으로 정리할 수 있는 명확한 구조로 하루를 계획하고 싶은 직장인과 학생. 포스트잇이나 미완성 목록 사이를 오갈 필요가 없습니다.

📮 친절한 팁: ClickUp 메모장은 아이디어, 일기, 할 일 목록을 즉시 기록할 수 있는 전용 스페이스를 제공합니다 . 작업 공간 어디에서나 접근 가능한 한 곳에서 모두 관리하세요: 메모장에서 형식 있는 텍스트, 체크리스트, 글머리 기호를 활용하여 일기 입력, 일일 성찰 또는 브레인스토밍 세션을 체계적으로 구성하세요.

드래그 앤 드롭 기능과 색상 코드 하이라이트로 노트를 정리하여 중요한 생각을 우선순위화하고 다시 살펴보기 쉽게 만드세요.

클릭 한 번으로 어떤 노트든 ClickUp 작업이나 알림으로 즉시 변환하여, 통찰과 성찰을 실행 가능한 단계로 전환하세요. ClickUp 메모장에 아이디어, 생각, 감정을 쏟아내세요

9. 지출 관리 템플릿

작은 지출이 예산을 무너뜨리는 경우가 많습니다. 여기 커피 한 잔, 저기 스트리밍 구독료가 쌓이다 보면, 월말이 되면 예산이 맞지 않게 되죠. Evernote의 지출 관리 템플릿을 사용하면 지출을 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

이 템플릿은 일일 기록 스페이스, 지출 분류를 위한 카테고리, 주별 또는 월별 패턴을 보여주는 요약 기능을 제공합니다. 필수 비용과 예상치 못한 지출을 모두 기록함으로써 추세를 파악하고, 필요한 부분에서 지출을 줄이며, 미래를 위한 현실적인 목표를 설정할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

카테고리, 결제 방법, 노트 등 세부 사항과 함께 일일 지출을 기록하세요

지출을 주별 또는 월별로 요약하여 돈이 어디로 흘러가는지 파악하세요

통찰력과 패턴을 검토하여 습관을 조정하고 낭비를 줄이세요.

✨ 추천 대상: 개인 예산을 꼼꼼히 관리하고 모니터링하고자 하는 분들.

🧠 알고 계셨나요? 미국인들은 하루 평균 2분 미만만 적극적으로 재정을 관리합니다. 그러나 많은 미국인들이 하루 거의 4시간을 돈에 대해 생각하는 데 보냅니다. 한편, 자신의 개인 재정에 대해 충분히 알고 있다고 느끼는 사람은 54%에 불과합니다. 재정적 자신감은 종종 더 안정적인 자산과 장기적으로 더 나은 결과와 연결되어 왔습니다.

10. 여행 플랜 템플릿

여행 플랜을 세울 때 기대감보다 스트레스를 받기 쉽습니다. 항공권 예약, 식당 찾기, 비용 추적 등 세부 사항을 놓치기 마련이죠. Evernote의 여행 계획 템플릿은 모든 것을 한곳에 정리할 수 있는 간편한 방법을 제공합니다.

예산, 항공편, 호텔, 레스토랑, 필수 관광지까지 모두 포함됩니다. 일별 일정과 지출 추적 기능을 기록할 공간도 마련되어 있습니다. 여행 중에도 플랜이 이미 마련되어 있어 매일의 일정을 안내해 주므로, 현재에 집중하기가 훨씬 수월해집니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

항공편부터 호텔까지 여행 세부 사항을 하나의 노트에 정리하세요

체크리스트와 함께 일일 관광 일정을 플랜하세요

예상 비용과 실제 비용을 추적하여 예산 범위 내에서 관리하세요

향후 여행을 위한 레스토랑 아이디어, 영감, 노트를 저장하세요

✨ 특히 적합한 대상: 세부적인 여행 일정을 플랜하는 것을 좋아하는 여행자.

Evernote를 일기 템플릿으로 사용할 때의 한도

레딧의 한 오래된 에버노트 계정 사용자는 자신의 좌절감을 이렇게 요약했습니다:

저는 10년간 에버노트를 사용했고, 수십 명의 친구들에게도 사용하도록 권유했습니다. 몇 년간은 훌륭했지만, 핵심 존재 이유를 잃고 부풀어 오르며 느려지고 버그가 많아지며 복잡하고 어수선해졌습니다.

이러한 의견은 저널러들 사이에서 점점 커지는 우려를 반영합니다: 에버노트는 탄탄한 기반을 갖추고 있지만, 성능과 사용성 문제로 인해 일관성을 유지하기 어려운 경우가 있습니다. 저널링을 매끄럽고 수월하게 하고자 하는 사람들에게 이러한 장애물은 좌절감을 줄 수 있습니다:

템플릿 편집은 변경 사항을 직접 적용하는 대신 새 템플릿으로 저장해야 하므로 종종 추가 단계가 필요합니다.

태그나 작업 같은 특정 요소가 항상 원활하게 이어지지 않는 등 맞춤형 설정의 한도는 제한적입니다.

템플릿 갤러리는 산만하게 느껴져 특정 저널 레이아웃을 정리하고 찾기 어렵게 만들 수 있습니다

Free Plan의 제한 사항(기기 동기화 한도, 낮은 업로드 용량 등)으로 인해 미디어가 많은 저널링에는 실용성이 떨어집니다.

로딩 속도 저하, 동기화 지연, 예상치 못한 버그 같은 성능 문제는 일상의 글쓰기 흐름을 방해할 수 있습니다.

대체 저널 템플릿

모든 일상이 하나의 에버노트 저널 템플릿에 맞지 않을 수 있습니다. 새로운 시작을 원한다면, ClickUp의 대체 저널 템플릿이 다양한 스타일과 요구에 부응할 수 있습니다.

가장 큰 장점은? ClickUp을 사용하면 노트 앱에서 '일 앱'으로 전환할 필요가 없습니다. 일기 노트부터 일 노트까지 모든 것을 동일한 스페이스에서 관리할 수 있습니다.

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 통합하는 세계 최초의 컨버지드 AI 작업 공간이기 때문입니다. 저널 템플릿은 작업과 프로젝트 바로 옆에 위치하여 앱 전환 없이도 생각을 기록하고 패턴을 추적하며 진행 상황을 반성하는 것이 손쉽습니다.

업무 산만함도, 잊어버린 입력도 없습니다. 그래서 저널링이 더욱 재미있고 상호작용적으로 변합니다. 꾸준히 저널링을 유지하고 싶은 노트 작성자와 생산성 애호가를 위한 무료 ClickUp 템플릿을 소개합니다:

ClickUp 일일 노트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 노트 템플릿을 활용해 매일 돌아올 수 있는 전용 스페이스를 마련하세요.

하루 종일 이 작업에서 저 작업으로 쫓기다 보니 저녁이 되면 무슨 일이 완료됨인지 반쯤 잊어버린 적이 있나요? 바로 그런 순간에 일일 노트 시스템이 판도를 바꿀 수 있습니다.

여기저기 붙여놓은 메모나 반쯤 채워진 일기장 대신, ClickUp 데일리 노트 템플릿은 하루가 끝나기 전에 생각을 정리하고, 완료한 일을 추적하며, 반성할 수 있는 하나의 깔끔한 페이지를 제공합니다. 또한 담당자와 마감일을 설정하여 노트를 실행 항목으로 전환할 수도 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

생각나는 대로 빠르게 노트, 아이디어, 알림을 기록하세요

일일 목표를 작은 작업으로 나누고 진행을 표시하세요

매일 하루를 마무리하며 성취한 것과 배운 교훈을 되돌아보세요.

목록, 보드 또는 가이드 보기 간 전환으로 노트를 체계적으로 정리하고 쉽게 다시 확인할 수 있습니다.

✨ 추천 대상: 일상의 생각, 작업, 반성을 한곳에 정리하고 싶은 전문가나 개인.

🎥 비디오 시청: 저널링은 매우 생산적인 일과에 필수적인 부분이 될 수 있습니다. 업무를 더 잘 관리할 수 있도록 작업 우선순위를 정하는 방법을 알려주는 짧은 비디오를 확인해 보세요.

2. ClickUp 인생 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 라이프 플랜 템플릿으로 우선순위가 변할 때마다 정기적으로 성찰하고 계획을 조정하세요.

대부분의 사람들은 실존적 질문이 40대가 되어야 찾아온다고 생각하지만, 사실은 그렇지 않습니다. 언제든 (종종 20대에도) 일어날 수 있습니다. 갑자기 스스로에게 묻게 됩니다: 내 인생은 어디로 가고 있는 제목일까?

ClickUp 라이프 플랜 템플릿은 바로 그런 순간을 위해 만들어졌습니다. 이 체계적인 인생 플랜은 장기 목표를 기록하고, 이를 작은 마일스톤으로 나누어, 지속적으로 전진할 수 있도록 추적할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

또한 사용자 지정 필드를 활용해 해당 항목이 속한 삶의 영역이나 목표 달성을 돕는 책임 파트너 등 추가 정보를 입력할 수 있습니다.

🌻이 템플릿을 좋아할 이유:

의미 있는 목표를 설정하고 실행 가능한 작은 작업으로 나누세요

마일스톤을 설정해 진행을 측정하고, 그 과정에서 동기를 유지하세요.

목표를 건강, 경력, 관계 등 삶의 영역별로 정리하세요

"할 일", "진행 중", "완료"와 같은 맞춤형 상태를 통해 각 목표의 진행 상황을 항상 정확히 파악할 수 있습니다.

✨ 추천 대상: 장기적인 꿈을 명확한 마일스톤을 가진 체계적인 목표로 전환하고자 하는 분들.

💡 프로 팁: 저널링을 어디서 어떻게 시작해야 할지 막막하신가요? 개인 AI 비서인 ClickUp Brain 의 도움을 받아보세요. 최근 활동, 목표 또는 도전 과제를 바탕으로 깊이 생각하게 하는 맞춤형 저널링 질문을 생성해 주어 더 깊고 꾸준히 성찰할 수 있도록 도와줍니다. 그리고 더 많은 기능을 제공합니다: 일지 입력에서 실행 가능한 통찰력을 도출하고, 자동으로 작업과 알림을 제안하거나 생성하세요.

ClickUp 내에서 일기 입력과 노트를 체계적으로 정리하여 쉽게 찾아보고 지속적으로 성장하세요.

저널링과 생산성 패턴을 분석하여 맞춤형 팁과 습관 개선 제안을 제공합니다.

노트 내용을 요약하고 작업, 목표 등에 대한 보고서를 공유하세요.

3. ClickUp 일일 실행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 가장 중요한 일을 우선순위로 정하고 ClickUp 일일 실행 계획 템플릿으로 하루의 최상위에 배치하세요.

하루를 긍정적인 의도로 시작해도 작업이 쌓이면서 집중력을 잃는 경우가 흔합니다. ClickUp 일일 실행 계획 템플릿을 사용하면 우선순위를 지도하고, 이를 작은 단계로 나누어 하루에 현실적으로 달성 가능한 목표를 확인할 수 있습니다. 이 템플릿을 통해 진행이 압도적이기보다는 꾸준하게 느껴집니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

단일 일일 목표를 명확하고 실행 가능한 단계로 전환하세요

긴급도 순으로 작업을 정리하여 다음에 무엇을 해야 할지 고민하지 않도록 하세요

가시성을 잃지 않으면서 팀원들과 책임을 공유하세요

하루를 돌아보며 일한 점과 내일 조정할 점을 확인하세요

작업 난이도와 목표 진행도를 포함한 네 가지 사용자 지정 필드로 각 작업의 요구 수준을 추적할 수 있는 추가적인 명확성을 확보하세요.

✨ 추천 대상: 우선순위에 집중하여 하루를 체계적으로 관리하고자 하는 모든 분.

4. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿으로 막연한 열망을 실질적인 진행으로 전환하세요.

연구에 따르면 개인 개발 플랜을 가진 직원의 직무 만족도는 86%인 반면, 플랜이 없는 직장은 44%에 불과했습니다. 이는 성장이 체계적이고 의도적임을 강력히 알림입니다.

목표 달성에 진지한 모든 분을 위해, ClickUp의 개인 발전 계획 템플릿이 그 명확성을 현실로 만들어 드립니다. 모호한 야망에 머물지 말고 구체적인 목표로 세분화하고, 성과를 추적하며, 효과적인 부분을 되돌아보세요. 일상 속 바쁜 와중에도 성장 과정을 가시화하고 관리 가능하게 하여 추진력을 잃지 않도록 합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

성장 영역을 파악하고 현실적이면서도 의미 있는 목표를 설정하세요

시간이 지남에 따라 마일스톤을 추적하고 진행을 측정하세요

자원, 작업, 타임라인을 한곳에서 체계적으로 정리하세요

성취한 것을 되돌아보고 플랜을 손쉽게 조정하세요

✨ 추천 대상: 개인 성장 목표를 설정하고 꾸준한 진행을 추적하고자 하는 전문가.

🧠 알고 계셨나요? 강력한 개발 프로그램을 제공하는 기업은 동종 업계 대비 재무 성과가 2.4배 더 우수할 뿐만 아니라 맞춤형 개발 플랜 시행 후 생산성이 17% 증가합니다.

5. ClickUp 자기 관리 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 셀프케어 플랜 템플릿으로 마음과 몸을 안정시키는 작은 습관들을 위한 스페이스를 마련하세요.

ClickUp 셀프케어 플랜 템플릿은 마음과 몸을 안정적으로 유지하는 작은 습관을 위한 시간을 블록하도록 도와줍니다.

달성, 실패, 보류 등 6가지 내장 상태로 모든 습관을 추적할 수 있어 진행 상황을 명확히 파악할 수 있습니다. 또한 ClickUp 달력 보기를 통해 일주일 동안의 습관 지도를 시각적으로 확인함으로써, 자기 관리가 회의나 마감일처럼 현실적이고 가시적인 목표가 됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

정신적, 신체적, 정서적 웰빙을 한곳에서 추적하세요

목록 및 달력 보기를 활용하여 매일 또는 매주 자기 관리를 계획하세요

웰니스 유형이나 노트 같은 사용자 지정 필드를 추가하여 개인화하세요

'달성', '진행 중', '보류' 등의 상태로 진행 상황을 모니터링하세요.

✨ 추천 대상: 정신적, 신체적, 정서적 웰빙을 키우는 루틴을 만들고자 하는 개인.

6. ClickUp 일일 목표 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 일일 목표 템플릿을 통해 큰 목표와 연계된 측정 가능한 일일 목표를 설정하세요.

ClickUp 일일 목표 템플릿은 우선순위를 설정하고, 이를 작은 행동으로 나누며, 하루 종일 진행 상황을 확인할 수 있는 구조를 제공합니다. 보드, 목록, 달력 보기가 내장되어 있어 스스로에게 책임을 지는 것이 쉽습니다.

보드 보기로 전환하여 작업들을 우선순위에 따라 드래그 앤 드롭하거나, 달력 보기로 전환하여 마감일을 놓치지 않도록 관리하세요. 빠른 메모 작성을 위해 데일리 노트 보기를 사용하면 계획한 일과 완료한 내용을 실시간으로 기록할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

보드 및 달력 보기를 활용하여 우선순위를 정하고 마감일을 계획하세요

완료, 검토 완료, 할 일 등 명확한 상태로 진행 상황을 추적하세요.

작은 성취를 축하하는 마일스톤으로 동기를 유지하세요

✨ 추천 대상: 작은 일일 목표를 설정하여 더 큰 성과를 이루고자 하는 분들.

7. ClickUp 일일 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 플래너 템플릿으로 하루를 마무리하며 성찰하고, 그 교훈을 내일로 이어가세요.

사람들은 다음에 무엇을 할지 결정하는 데 낭비하는 정신적 에너지를 종종 과소평가합니다. ClickUp 데일리 플래너 템플릿은 부드러운 안내자 역할을 하여, 산만하고 압도적인 하루가 아닌 안정적이고 관리 가능한 하루의 모양을 만들어가도록 도와줍니다.

ClickUp Docs가 더 쉽게 만들어 드립니다. 플래너와 함께 사용할 수 있는 문서로 회의 노트, 간단한 생각, 내일의 우선순위까지 간편하게 정리하세요. ClickUp Docs는 여러분의 아이디어를 실제 수행할 일과 직접 연결해 줍니다. 💯

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

개인, 일, 목표 작업을 한곳에 모아 관리하세요

우선순위를 표시하여 진정으로 중요한 것을 결정하세요

목록, 테이블 또는 달력 보기를 활용하여 선호하는 방식으로 하루를 확인하세요

"진행 중"과 "완료하다" 같은 간단한 상태로 작업을 체크하세요.

✨ 추천 대상: 바쁜 비즈니스 전문가들이 모든 일일 우선순위와 노트를 한곳에서 확인하고자 할 때.

8. ClickUp 월간 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 변화하는 상황에 맞춰 진행 상황을 추적하고 계획을 조정하세요. ClickUp의 월간 플래너 템플릿으로 가능합니다.

월간 플래너는 한눈에 전체를 파악할 수 있는 보기를 제공해 주어, 정말로 주의를 기울여야 할 것과 기다려도 되는 것을 구분할 수 있게 합니다. ClickUp 월간 플래너 템플릿은 업무, 개인 목표, 중요한 마일스톤을 한곳에 모아 한 달을 명확하게 지도할 수 있도록 도와줍니다.

작업 유형이나 부서 같은 사용자 지정 필드를 추가하면 월별 보기가 단순한 목록이 아닌, 각 항목이 속한 위치를 구조화한 지도 됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

작업, 마감일, 이벤트를 한 달 보기로 모아보세요

중요도에 따라 우선순위를 정해 큰 목표가 사소한 일에 묻히지 않도록 하세요

목록, 보드, 달력 보기 간 전환으로 손쉬운 플랜 수립

✨ 추천 대상: 다가오는 한 달 동안의 프로젝트, 이벤트, 마감일을 지도하고 싶은 팀과 개인.

9. ClickUp 일일 할 일 템플릿

무료 템플릿 받기 기억하는 대신 완수에 집중하세요. ClickUp 일일 할 일 템플릿을 사용해 보세요.

ClickUp 데일리 할 일 템플릿은 일상에 질서와 안도감을 선사하도록 설계되었습니다. 포스트잇이나 머릿속 알림을 관리하는 대신, 모든 작업을 깔끔한 한곳에 모아줍니다.

내장된 체크리스트 형식은 완료된 항목을 가시적으로 보여줌으로써 미묘한 진행감을 제공하여 하루 종일 추진력을 유지하게 합니다. 하루가 끝날 때쯤이면 산발적인 노력의 막연한 기억 대신, 무엇을 완료됨에 대한 명확한 기록을 갖게 됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

해야 할 모든 일을 명확하고 체계적인 보기로 목록에 나열하세요

내장된 체크리스트를 활용하여 작업을 더 작고 실행 가능한 단계로 나누세요

우선순위나 마감일 같은 세부 사항을 기록할 수 있도록 사용자 지정 필드를 추가하세요

진행 상황을 체크할 항목들을 체크하며 가시적인 진행의 동력을 느껴보세요

✨ 추천 대상: 간단하고 만족스러운 체크리스트로 하루를 관리하고 싶은 모든 분.

10. ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 75 하드 웰니스 챌린지 템플릿으로 매일의 운동, 식사, 웰니스 습관을 한곳에서 추적하세요.

아마도 틱톡이나 Instagram에서 75 Hard 챌린지가 유행하는 걸 보셨을 겁니다. 사람들은 "42일차, 여전히 잘 해내고 있어요" 같은 캡션과 함께 진행 상황 사진, 물통, 운동 연속 기록을 공유하곤 합니다.

꾸준함을 유지하는 비결은 단순히 운동이나 독서가 아니라 매일 꾸준히 실천하는 습관입니다. ClickUp 75 Hard 웰니스 챌린지 템플릿은 인터넷에서 유명한 이 챌린지에 체계적인 접근법을 제공합니다. '할 일', '진행 중', '완료됨' 같은 상태로 진행 상황을 기록할 수 있어 작은 성취도 눈에 띄게 확인할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목표, 반성, 마일스톤과 같은 세부 사항을 기록하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하세요.

요약 보기와 상세 보기 사이를 전환하여 큰 그림과 일일 진행 상황을 모두 확인하세요.

"완료", "진행 중", "할 일" 같은 상태로 성과를 축하하세요

도전 과제 요약 및 도전 과제 간트 보기를 포함한 다섯 가지 내장 보기로 매일의 활동을 추적하면서 동시에 얼마나 진전되었는지 큰 그림을 확인할 수 있습니다.

✨ 추천 대상: 건강한 습관을 기르기 위한 체계적인 75일 챌린지에 커밋할 준비가 된 분들.

11. ClickUp 운동 기록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 운동 기록 템플릿으로 기록을 되돌아보며 진전을 확인하고 성취를 축하하세요.

피트니스의 진정한 진행은 종종 사소한 디테일에서 드러납니다. 지난주보다 조금 더 무거운 무게를 들거나, 몇 분 더 오래 달리거나, 단순히 하기 싫었던 날에도 꾸준히 운동하는 것일 수 있습니다. ClickUp 운동 기록 템플릿은 모든 운동 내용을 명확하게 기록하여 진행을 추적하고 시간이 지남에 따라 얼마나 발전했는지 확인할 수 있도록 도와줍니다.

또한 미리 플랜을 세울 수 있는 '운동 일정' 보기 및 지난 기록을 확인할 수 있는 '운동 기록' 보기 사이를 전환하며 진행을 쉽게 파악하고 필요할 때 루틴을 조정할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

각 운동별 세트, 반복 횟수, 중량, 기간을 기록하세요

유산소 운동부터 근력 운동, 유연성 운동까지 다양한 운동 유형을 기록하세요

양식, 에너지 수준 또는 필요한 조정 사항에 대한 노트를 추가하세요

✨ 특히 적합한 대상: 시간이 지남에 따라 운동, 세트, 반복 횟수, 개인 최고 기록을 추적하고자 하는 피트니스 애호가.

12. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿으로 완료된 습관을 되돌아보고 장기적인 성공을 위한 루틴을 개선하세요.

목표 수준에 도달하는 것이 아니라, 시스템 수준에 맞춰 추락한다

바로 여기에 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿이 필요합니다. 간단하면서도 강력한 구조를 제공하여 연속 기록을 한눈에 확인하고 진행 상황을 측정 가능하게 합니다. 머릿속으로 모든 것을 기억하거나 세 군데에 메모를 적어두는 대신, 얼마나 꾸준히 실천했는지, 무엇이 효과가 있는지, 어떤 부분을 조정해야 하는지 명확히 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 목표를 설정하고 이를 매일 추적 가능한 습관으로 전환하세요

단계 수, 읽은 페이지 수, 물 섭취량과 같은 사용자 지정 필드로 진행 상황을 모니터링하세요.

테이블 및 목록 보기를 활용하여 일관성을 한눈에 쉽게 파악하세요

✨ 추천 대상: 일상 습관과 장기적인 루틴을 추적하며 스스로에게 책임을 다하고자 하는 개인.

13. ClickUp 식단 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 식사 플랜 템플릿으로 먹는 식사를 진정으로 즐기세요

대부분의 우리는 저녁 7시, 배고프고 지친 상태로 냉장고 앞에 서서 두려운 질문을 스스로에게 던진 적이 있습니다: 오늘 저녁은 뭘 먹지?

ClickUp 식단 계획 템플릿으로 레시피를 정리하고, 주간 플랜을 세우며, 식료품 저장실 재고를 기록하세요. 요리 유형 보드로 요리를 분류하거나, 달력 보기로 주간 식사 일정을 관리하거나, 주간 요약 보드로 모든 것을 한눈에 확인할 수 있습니다.

상태를 '준비 중'에서 '완료됨'으로 업데이트하면 어떤 식사가 바로 먹을 수 있고 어떤 식사가 아직 준비가 필요한지 정확히 알 수 있습니다. 마치 식료품 목록을 기억하고 영양 목표를 꾸준히 지키도록 도와주는 주방 조수를 둔 것과 같습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

간편한 드래그 앤 드롭 목록으로 주간 식사 플랜을 세우세요

레시피를 쉽게 찾을 수 있는 폴더로 정리하세요

재료 목록을 추적하고 쇼핑 목록을 자동으로 생성하세요

사용자 지정 필드로 칼로리, 매크로 또는 식이 요구 사항을 모니터링하세요

✨ 추천 대상: 식사 플랜, 레시피 정리, 장보기 간소화를 원하는 홈 요리사, 셰프, 가족들.

14. ClickUp 개인 생산성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 생산성 템플릿으로 정신없이 허둥대지 않고 꾸준히 나아갈 수 있는 흐름을 만드세요.

ClickUp 개인 생산성 템플릿은 하루를 체계적으로 정리하고 우선순위를 정하며 추적할 수 있는 명확한 시스템을 제공하여 압도당하기보다 통제감을 느끼게 합니다. '식사 계획', '레시피', '완료됨' 등 최대 15개의 맞춤형 상태를 통해 작업을 하나의 긴 목록에 방치하지 않고 정확한 단계로 세분화할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

작업들을 정리하고 우선순위를 정해, 무엇부터 해결해야 할지 파악하세요.

명확한 상태와 보기 기능으로 진행 상황을 추적하며 집중력을 유지하세요

마감일과 여유 시간을 균형 있게 조율하는 일정을 만드세요

시간 추적을 활용하여 매일 실제로 에너지가 어디로 흘러가는지 확인하세요

✨ 권장 대상: 작업과 우선순위를 더 명확하게 관리하고 스트레스를 줄이고자 하는 전문가.

💡 전문가 팁: 추가 세부사항을 기록할 수 있는 사용자 지정 필드를 추가하고, 시간 추적 기능을 활용해 실제 시간 사용처를 파악하세요. 추측을 실제 통찰력으로 전환할 수 있습니다.

15. ClickUp 피트니스 연간 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 클릭업 피트니스 연간 목표 템플릿으로 피트니스 여정이 발전함에 따라 타임라인과 작업을 조정하세요.

매년 1월이면 헬스장은 영화 <록키>의 몽타주 장면처럼 변합니다: 에너지와 결의로 가득 찬 사람들이 거대한 피트니스 목표를 품고 모이죠. 하지만 영화 속처럼, 이를 지속할 명확한 플랜이 없다면 그 열기도 금세 식어버릴 수 있습니다.

ClickUp 피트니스 연간 목표 템플릿은 "새해, 새로운 나"라는 구호를 단순한 슬로건 이상으로 만들어줍니다. 12개월 동안 피트니스 목표를 설정하고, 추적하며, 조정할 수 있는 실용적인 시스템을 제공하여 일시적인 폭발적 성과가 아닌 실제적이고 꾸준한 진전을 확인할 수 있도록 합니다.

큰 목표를 작은 작업으로 나누고, '진행 중' 또는 '완료됨' 같은 상태로 추적하며, 훈련 유형이나 마일스톤 날짜 같은 세부 사항을 기록할 수 있는 사용자 지정 필드를 추가하세요. ClickUp 뷰를 통해 연도별 운동 계획을 세우고, ClickUp 대시보드로 목표 달성 속도를 한눈에 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

근력, 지구력 또는 전반적인 건강을 위한 명확하고 측정 가능한 목표를 설정하세요.

실제로 추적할 수 있는 작은 마일스톤으로 나누세요

다양한 보기와 대시보드를 활용하여 시간이 지남에 따라 쌓여가는 진행을 확인하세요.

✨ 추천 대상: 연간 피트니스 목표를 설정하고 월별 진행을 확인하고자 하는 개인.

ClickUp: 일기에 필요한 반전 요소

하루를 마무리하며 일기를 쓰는 것은 결국 자신의 목소리를 위한 공간을 만드는 일입니다. 복잡한 생각을 정리하거나, 작은 성취를 추적하거나, 잊고 싶지 않은 순간들을 담기 위해서라도 말이죠.

시중에는 체계적인 관리를 약속하는 tools이 많지만, ClickUp은 단순한 노트 작성에 그치지 않기 때문에 조용히 승리를 거둡니다.

이 템플릿은 일기와 작업, 목표, 플랜을 자유롭게 결합할 수 있도록 하여 일기를 일상의 일부로 만들어 줍니다.

시작할 적절한 순간을 기다려왔다면, 지금이 바로 그 신호입니다. 🥳 지금 바로 체험해보고 나만의 방식으로 활용해 보세요. 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요!