비디오 프로젝트를 효율화하는 Free Asana 비디오 제작 템플릿

teams의 46%가 크리에이티브 팀과 개발 팀 간의 피드백 관리에 가장 어려움을 겪습니다. 게다가 타임라인 전반에 걸친 가시성 부족과 공유된 최고의 실행 방식의 부재는 종종 비디오 제작 속도를 늦춥니다.

Asana 비디오 제작 템플릿은 대본, 자산, 제작 작업을 체계적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 그러나 커뮤니케이션을 완전히 중앙 집중화하거나 모든 제작 단계에 걸쳐 실시간 추적을 제공하지는 않습니다.

이 블로그 글에서는 Asana의 비디오 제작 템플릿을 살펴보고, 작업, 파일, 마감일, 커뮤니케이션을 한곳에 통합하는 더 강력한 대안인 ClickUp을 소개합니다.

시작해 보세요! 🎬

Asana 비디오 제작 템플릿이란 무엇인가요?

Asana 비디오 제작 템플릿은 팀이 영상 제작 과정을 플랜하고 관리할 수 있도록 설계된 사전 구축된 프로젝트 레이아웃입니다. 대본 작성, 자료 수집, 촬영, 편집, 최종 검토와 같은 단계를 체계적으로 지도할 수 있는 구조화된 프레임워크를 제공합니다.

각 작업은 마감일과 함께 팀 회원에게 할당할 수 있어, 모두가 자신의 책임과 일의 완료 시점을 명확히 파악할 수 있습니다. 이러한 템플릿은 제작 단계를 표준화하고 팀 협업을 개선하며, 어떤 단계도 누락되지 않도록 보장합니다.

Teams는 마케팅 캠페인, 설명 비디오 또는 소셜 미디어 콘텐츠 등 특정 비디오 유형에 맞게 템플릿을 맞춤 설정할 수도 있습니다.

Asana 및 ClickUp의 최고 비디오 제작 템플릿

좋은 Asana 비디오 제작 프로세스 템플릿의 조건은 무엇인가요?

Asana 비디오 제작 템플릿에서 확인해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:

워크플로우 단계를 정의합니다: *프로젝트를 프리프로덕션, 프로덕션, 포스트프로덕션과 같은 명확한 단계로 구분합니다

구조화된 하위 작업 포함: 대본 초안 작성, 촬영, 편집, 승인 등 세부 작업을 목록으로 작성하여 누락되는 단계를 방지합니다

사용된 사용자 지정 필드: 더 나은 관리를 위해 자산 형식, 우선순위, 승인 단계 또는 배포 채널 등의 세부 정보를 추가합니다

반복 작업을 자동화: *작업 이동, 일 배정 또는 검토자 알림을 자동으로 수행하여 수동 후속 조치를 줄입니다

*유연성 제공: 대부분의 표준 비디오 프로젝트 관리 워크플로우를 커버하면서도 특수한 프로젝트에 맞게 조정할 여지를 남겨둡니다

💡 전문가 팁: 콘텐츠 협업 소프트웨어를 활용해 '생생한 스토리보드'를 만들어보세요. 대본, 자산, 피드백이 실시간으로 진화하며 비디오 제작의 혼란을 창의적인 작업장으로 바꿔줍니다.

Free Asana 비디오 제작 템플릿

다음은 팀이 촬영 플랜 수립, 작업 할당, 진행 상황 추적을 위해 처음부터 시작하지 않고도 바로 사용할 수 있는 프레임워크를 제공하는 최고의 무료 Asana 비디오 제작 템플릿 몇 가지입니다.

1. Asana 디스커버리 크리에이티브 제작 템플릿

via Asana

비디오 제작 프로젝트 관리는 복잡할 수 있습니다. 여러 이해관계자, 겹치는 타임라인, 그리고 수많은 자원이 종종 지연과 혼란을 초래합니다.

디스커버리의 크리에이티브 제작 템플릿은 이러한 복잡성을 해소하여, 비디오 콘텐츠를 효율적으로 플랜, 추적, 전달할 수 있는 단일 hub를 제공합니다

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

이메일이나 폴더를 뒤지지 않고도 대본, 편집본, 그래픽, 최종 편집본을 추적하세요

프리프로덕션부터 게시까지 각 자산 유형별 명확한 로드맵으로 비디오 제작 프로세스를 표준화하세요

사용자 지정 필드를 활용하여 유형, 채널 또는 상태별로 비디오를 분류하여 우선순위 지정 및 필터링을 쉽게 수행하세요

📌 적합 대상: 워크플로우를 간소화하고 모든 비디오 프로젝트에서 일관성을 유지하고자 하는 비디오 제작 Teams, 콘텐츠 관리자, 크리에이티브 스튜디오.

2. Asana 크리에이티브 요청 템플릿

Asana의 크리에이티브 요청 템플릿은 모든 수신되는 비디오 제작 요청을 관리하고 우선순위를 지정할 수 있는 체계적인 시스템을 제공합니다.

소셜 Clip부터 튜토리얼 비디오에 이르기까지 모든 요청 사항이 필요한 세부 사항을 포함하고, 워크플로우를 원활하게 진행하며, 제시간에 완료됨을 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

형식, 해상도, 플랫폼, 마감일 등 창의적 사양을 사전에 수집하세요

소셜 비디오, 프로모션 콘텐츠, 내부 업데이트 등 유형별로 요청을 분류하여 더 정밀한 플랜을 수립하세요

신규, 진행 중, 검토 중, 승인 대기, 완료와 같은 내장된 단계를 통해 요청을 이동하세요

📌 적합 대상: 스토리보드 생성 작업을 위한 다수의 크리에이티브 요청을 관리하는 프로듀서, 콘텐츠 코디네이터 및 마케팅 팀.

🔍 알고 계셨나요? 역대 최장 영화는 스웨덴 실험 영화 < 로지스틱스>(2012)입니다. 상영 시간은 무려 857시간(35일 연속!)으로, 공장부터 매장 진열대까지 만보계 제조 과정을 기록한 작품입니다.

3. Asana 에디토리얼 달력 템플릿

Asana의 편집 달력 템플릿은 비디오 제작 및 콘텐츠 Teams에게 향후 모든 자산을 명확하게 시각화한 로드맵을 제공합니다.

블로그 게시물과 뉴스레터부터 비디오 대본과 소셜 Clip에 이르기까지, 이 템플릿은 콘텐츠 생성 과정의 모든 단계에서 정리, 추적 및 협업을 지원합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

달력에서 마감일을 시각화하여 역산 일정을 수립하고 다가오는 출시를 예측하세요

제작 단계별로 팀 회원에게 작업을 할당하여 책임감을 확보하세요

일정과 캠페인이 매일 변화함에 따라 마감일과 우선순위를 손쉽게 조정하세요

📌 적합 대상: 기업용 비디오 및 기타 콘텐츠를 플랜, 추적, 게시하기 위한 체계적인 달력이 필요한 비디오 팀, 마케팅 부서, 콘텐츠 관리자.

4. Asana 크리에이티브 자산 피드백 및 승인

여러 차례의 검토, 흩어진 노트, 상충되는 의견으로 인해 비디오 프로젝트 피드백 추적이 혼란스러워지면 생산성이 느려질 수 있습니다.

Asana의 크리에이티브 자산 피드백 및 승인 템플릿은 모든 피드백을 비디오 자산과 함께 중앙 집중화하여 Teams가 콘텐츠를 검토, 수정 및 효율적으로 최종 확정할 수 있도록 지원합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

각 비디오의 검토 주기를 초안, 검토 중, 수정 필요, 승인 완료와 같은 명확한 단계로 추적하세요

참고 자료, 스토리보드 또는 대본을 작업에 직접 첨부하여 검토자에게 맥락을 제공하세요

제출된 피드백 또는 승인 수신 시 자동 알림 설정

시각적 칸반 또는 보드 레이아웃을 활용하여 어떤 비디오가 입력 대기 중이고 어떤 비디오가 제작 준비 완료 상태인지 한눈에 파악하세요

📌 적합 대상: 피드백을 수집하고 지연 없이 비디오 콘텐츠 완성을 위한 명확하고 체계적인 시스템이 필요한 비디오 에디터.

🔍 알고 계셨나요? 스포츠 중계에서도 영화 같은 비디오 기법을 사용합니다. 1990년대 NHL 중계에서 보였던 빛나는 하키 퍽은 증강 비디오 제작의 초기 시도였으나, 팬들의 반응이 극명하게 갈려 몇 시즌 만에 해당 효과가 사라졌습니다.

5. Asana 타임라인 템플릿

Asana의 타임라인 템플릿을 활용하여 비디오 프로젝트를 정밀하게 플랜하고 실행하세요.

프리프로덕션 플랜과 촬영 일정부터 포스트프로덕션 편집과 최종 게시까지, 이 템플릿은 모든 단계를 체계적으로 지도하여 Teams가 작업량을 시각화하고, 자원을 조정하며, 예상치 못한 문제 없이 마감일을 준수할 수 있도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

시나리오 작성, 촬영, 편집, 게시까지 전체 비디오 프로젝트를 시간순 타임라인으로 시각화하세요

스토리보드 승인, 초안 편집, 클라이언트 검토 등 주요 단계별 마일스톤 설정 및 추적

작업 간 의존성을 추가하여 각 단계의 연결 관계를 시각화하고, 에디터와 프로듀서가 우선순위를 명확히 파악할 수 있도록 하세요

중복 작업을 보기 및 자원 제약 사항을 확인하여 잠재적 병목 현상을 조기에 파악하세요

📌 이상적인 대상 여러 비디오 프로젝트를 조정하고 타임라인에 대한 높은 수준의 개요가 필요한 비디오 마케팅 및 크로스-기능 Teams.

6. Asana 디자인 프로젝트 플랜 템플릿

창의적인 비디오 프로젝트 관리는 진행을 추적하고, 기여자를 조정하며, 마감일을 가시적으로 보여주는 체계가 필요합니다.

Asana의 디자인 프로젝트 플랜 템플릿은 비디오 팀이 목표를 정의하고, 책임을 할당하며, 모든 자산을 관리할 수 있는 체계적인 프레임워크를 제공하여 제작이 원활하고 예측 가능하게 진행되도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

소셜 Clip, 프로모션 영상, 튜토리얼, 캠페인 자산 등 각 비디오 유형별 표준화된 워크플로우를 설정하세요

작업에 자산, 참고 자료 및 디자인 파일을 직접 첨부 파일하여 모든 관련 자료를 쉽게 접근할 수 있도록 하세요

클라이언트, 캠페인 또는 콘텐츠 유형별로 프로젝트를 분류하여 체계적인 플랜을 수립하세요

대시보드로 진행 상황을 모니터링하여 진행 중인 작업, 검토 중인 작업, 승인 대기 중인 작업을 확인하세요

📌 적합 대상: 고품질 비디오 프로젝트를 효율적으로 실행하기 위해 체계적이고 반복 가능한 시스템이 필요한 비디오 디자이너, 모션 그래픽 Teams, 제작 관리자.

7. Asana 콘텐츠 전략 템플릿

성공적인 비디오 캠페인은 아이디어, 제작, 배포를 비즈니스 목표와 연계하는 명확한 콘텐츠 전략에서 시작됩니다.

Asana의 콘텐츠 전략 템플릿은 비디오 Teams가 제작할 콘텐츠를 플랜하고, 책임을 할당하며, 채널별 성과를 추적하여 모든 비디오가 마케팅 오브젝트를 지원하도록 돕습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

시청자 인사이트, 콘텐츠 마케팅 KPI , 플랫폼 선호도를 문서화하여 적절한 시청자에게 맞춤화된 비디오 콘텐츠를 제작하세요

기존 비디오 자산을 검토하여 재활용 가능한 고성능 콘텐츠를 식별하고 커버리지의 공백을 파악하세요

콘텐츠 주제와 형식을 플랜하고, 캠페인, 퍼널 단계 또는 플랫폼별로 비디오를 그룹화하세요

'개념 단계', '제작 중', '편집 중', '게시 준비 완료'와 같은 상태 필드로 진행 상황을 추적하세요

📌 적합 대상: 비디오 콘텐츠 캠페인을 전략적으로 플랜해야 하는 영상 마케팅 팀, 콘텐츠 전략가, 제작 관리자.

🧠 재미있는 사실: 비디오 역사상 최초의 '특수 효과'는 1896년 파리 거리 장면을 촬영하던 비디오 제작자 조르주 멜리에스가 실수로 카메라를 멈춘 순간 발생했습니다. 촬영을 재개했을 때, 마차가 장의차로 바뀌어 있었습니다.

8. Asana 브레인 덤프 템플릿

비디오 프로젝트를 관리할 때 아이디어는 거의 주문대로 떠오르지 않습니다. 대본을 검토하다가 장면에 대한 컨셉이 떠오르거나, 편집 도중에 샷 아이디어가 떠오를 수 있습니다. 이를 기록할 장소가 없다면, 그런 영감은 사라지거나 혼란을 가중시킬 뿐입니다.

Asana의 브레인 덤프 템플릿은 비디오 Teams가 크고 작은 모든 생각을 한 스페이스에 쏟아내도록 도와주어, 이를 분류하고 우선순위를 정하며 실행 가능한 단계로 전환하기 쉽게 만듭니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

프리프로덕션, 촬영, 포스트프로덕션 등의 카테고리로 입력을 분류하여 신속하게 정리하세요

긴급도 태그로 작업 우선순위를 지정하여 마감일 전에 처리해야 할 사항에 집중하세요

완성되지 않은 아이디어를 마감일과 첨부 파일이 포함된 할당 가능한 작업 항목으로 전환하세요

감독, 에디터, 프로듀서가 실시간으로 협업하여 아이디어를 자유롭게 교환하면서도 진행 상황을 놓치지 않도록 하세요

📌 적합 대상: 제작 단계 전반에 걸쳐 잠재적 위험과 도전 과제가 있는 산발적인 아이디어를 관리하는 비디오 Teams.

9. Asana 비전 보드 템플릿

대규모 비디오 프로젝트는 종종 '빈 페이지' 단계에서 시작됩니다. Asana의 비전 보드 템플릿은 제작팀에게 카메라 촬영 전까지 창의적 방향성을 지도하고, 참고 자료를 수집하며, 시각적 콘셉트를 조율할 수 있는 디지털 스페이스를 제공합니다.

스토리보드 템플릿 역할을 하여 높은 수준의 비전을 실행 가능한 크리에이티브 작업과 마감일로 세분화하는 데 도움을 줍니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

창의적인 영감을 포착하고 대본, 무드 레퍼런스 또는 스토리보드를 보드에 직접 업로드하세요

칸반 보드를 활용하여 내러티브, 촬영 기법, 사운드, 시각적 스타일 등의 테마별로 아이디어를 체계화하세요

인용문, 스타일 참고 자료 또는 경쟁사 예시를 추가하여 팀이 톤과 방향성에 대해 일관성을 유지하도록 하세요

컨셉 검토를 위한 알림을 설정하고 제작 과정이 진행됨에 따라 비전을 지속적으로 발전시키세요

📌 적합 대상: 제작 시작 전 브레인스토밍, 참고 자료 수집, 스타일 및 톤 조율을 위한 공유 스페이스가 필요한 크리에이티브 리더 및 비디오 팀.

10. Asana 에이전시 협업 템플릿

via Asana

외부 에이전시와 비디오 프로젝트를 협업할 때는 대본, 예산, 편집본, 끝없는 이메일 교환이 수반되기 마련입니다.

Asana의 에이전시 협업 템플릿은 모든 것을 한곳에 모아 사내 팀과 에이전시 파트너 모두가 첫 제안부터 최종 편집본까지 지속적으로 협업할 수 있도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

타임라인 보기를 통해 대본, 촬영 일정, 러프 컷, 최종 납품에 대한 마감일과 우선순위를 설정하세요

긴 이메일 스레드를 각 결과물에 직접 연결된 작업 코멘트, 파일 첨부 파일 및 피드백으로 대체하세요

광고 변형, 모션 그래픽, 다양한 채널용 비디오 형식 등 자산을 관리하면서 비용을 동시에 모니터링하세요

📌 적합 대상: 외부 에이전시와 협력하여 광고 캠페인 및 브랜드 비디오를 제작하는 마케팅 팀, 크리에이티브 디렉터 또는 프로듀서.

Asana의 한도

Asana는 프로젝트 관리에 널리 쓰이는 도구이지만, 단점이 없는 것은 아닙니다.

이러한 템플릿을 비디오 제작 워크플로우에 도입하기 전에, 그 한도와 부족한 부분이 어디인지 반드시 이해해야 합니다.

외부 시간 추적 tools 필요: *Asana에는 내장된 시간 추적 기능이 없어, 정확한 청구 또는 자원 배분을 위해 Teams는 타사 앱에 의존해야 합니다

작업당 담당자 지정은 한 명만 허용됩니다:* 작업은 여러 팀 회원에게 동시에 할당할 수 없어 협업이 복잡해지며, 작업 복제 같은 우회 방법이 필요할 수 있습니다

*보고 및 분석 맞춤형 기능 부족: 내장된 대시보드와 보고서가 한도여서 심층적인 데이터 인사이트와 모니터링을 위해 외부 tools가 필요한 경우가 많습니다

받은 편지함 혼잡 및 알림 과부하:* 사용자들은 업데이트로 인해 받은 편지함이 넘쳐나고, 이는 우선순위 작업에 집중하기 어렵게 하며 전반적인 집중력에 영향을 미친다고 보고합니다

🔍 알고 계셨나요? 뮤직비디오는 영상 편집 문화의 모양에 기여했습니다. MTV는 1981년 최초의 뮤직비디오인 더 버글스의 Video Killed the Radio Star를 방송하며 출범했습니다. 이는 오디오 형식보다 비디오의 부상을 예견한 상징적인 순간이었습니다.

비디오 콘텐츠 플랜 및 제작을 위한 Asana 템플릿 대안

Asana의 한도가 답답하게 느껴진다면, ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어가 더 유연한 대안을 제공합니다.

일을 위한 모든 것을 아우르는 앱인 ClickUp은 작업, 문서, 자산, 승인을 한곳에 통합하여 마케팅 및 크리에이티브 팀이 캠페인을 플랜하고 협업하며 실행하기 쉽게 합니다. 고급 맞춤 설정, 내장형 자동화, AI 지원 기능을 통해 ClickUp은 모든 마케팅 tools를 하나의 플랫폼으로 통합합니다.

마케팅 비디오 제작 프로젝트의 모든 단계를 손쉽게 플랜, 실행, 관리할 수 있는 최고의 무료 ClickUp 템플릿을 소개합니다. 🎥

1. ClickUp 비디오 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비디오 제작 템플릿으로 비디오 제작 워크플로우를 표준화하세요

비디오 프로젝트는 스토리보드 제작, 장비 스케줄링, 촬영, 편집, 최종 납품 등 여러 단계로 진행됩니다.

ClickUp 비디오 제작 템플릿은 명확하고 반복 가능한 프레임워크를 제공하여 팀이 기획부터 완료됨까지 진행할 수 있도록 안내합니다. 맞춤형 워크플로우, 세부 조정 가능한 필드, 유연한 보기를 통해 지연과 의사소통 오류를 줄이면서 비디오 프로젝트를 플랜, 추적, 전달할 수 있는 통합된 스페이스를 확보하세요.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

ClickUp의 맞춤형 작업 상태 (예: 기획, 편집, 최종 편집, 게시)로 제작의 모든 단계를 추적하세요

ClickUp 사용자 지정 필드 (예: 위치 주소, 인력 요구 사항, 파트너 에이전시)를 활용하여 프로젝트별 세부 정보를 기록하세요

비디오 제작 프로세스, 프리미어 날짜, 프로젝트 목록 등의 보기로 타임라인과 책임을 시각화하세요

의존성, 시간 추적 및 알림 기능을 활용하여 포스트 프로덕션을 일정대로 진행하세요

📌 적합 대상: 단발성 기업 홍보 비디오부터 대규모 비디오 캠페인까지 모든 것을 관리하는 비디오 제작 Teams, 크리에이티브 에이전시, 내부 마케팅 Teams.

📮 ClickUp 인사이트: Monday blues? Turns out Monday stands out as a weak link in weekly productivity (의도치 않은 말장난), with 35% of workers identifying it as their least productive day. This slump can be attributed to the time and energy spent hunting for updates and weekly priorities on Monday mornings. ClickUp(ClickUp)과 같은 일용 모든 것 올인원 앱이 여기에 도움이 될 수 있습니다. 인스턴스, ClickUp Brain(ClickUp AI)은 몇 초 만에 모든 중요한 업데이트와 우선순위를 '한눈에 파악'할 수 있게 해줍니다. 또한 통합 앱을 포함한 일용 모든 것은 ClickUp의 '연동 검색(Connected Search)'으로 검색 가능합니다. ClickUp의 지식 관리(Knowledge Management)를 통해 조직을 위한 공유된 기준점을 구축하는 것도 쉽습니다! 💁

2. ClickUp 비디오 제작 타임라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비디오 제작 타임라인 템플릿으로 병목 현상을 방지하세요

ClickUp 비디오 제작 타임라인 템플릿은 비디오 생성 과정의 모든 단계에 대한 명확한 일정을 제공합니다. 스프레드시트나 채팅에서 날짜를 관리하는 대신, 하나의 동적 타임라인에 전체 프로세스를 지도할 수 있습니다.

모든 작업은 마감일에 연동되고 논리적으로 순차화되어 다음 단계와 담당자를 항상 파악할 수 있습니다. 이 템플릿은 제작 달력이 체계적이고 정확하게 유지되며, 변화에 즉각 대응할 수 있을 만큼 유연하게 관리되도록 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

드래그 앤 드롭 방식의 ClickUp 간트 보기로 일정을 손쉽게 구성하고 조정하세요

촬영 종료 날짜, 편집 점검 포인트, 출시 마감일과 같은 키 마일스톤을 추적하여 가시성을 높이세요

스토리보드가 완성되는 동안 대본 작업과 같은 중복되는 워크플로우를 병렬 작업 추적 으로 관리하세요

단일 촬영 일정을 세밀하게 플랜하려면 Zoom하고, 전체 제작 주기의 개요 보기를 파악하려면 축소하세요

📌 적합 대상: 여러 촬영, 편집, 마감일을 체계적으로 추적하기 위해 정확한 자원 스케줄링이 필요한 제작 관리자, 크리에이티브 디렉터 및 비디오 제작 팀.

3. ClickUp YouTube 비디오 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp YouTube 비디오 제작 템플릿으로 YouTube 게시 일관성을 유지하세요

ClickUp YouTube 비디오 제작 템플릿은 채널 운영의 일관성을 유지하고자 하는 제작자를 위해 제작된 즉시 사용 가능한 작업 템플릿입니다. 비디오 아이디어 브레인스토밍부터 YouTube 게시까지 워크플로우의 모든 단계가 한곳에서 체계적으로 관리됩니다.

출판 일정을 추적할 수 있도록 지원하며, 모든 비디오가 적절한 자산, 제목 및 메타데이터와 함께 공개되도록 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

프리프로덕션, 촬영, 편집, 게시와 같은 내장 상태로 각 제작 단계를 정의하세요

스크립트 초안, 썸네일, 스토리보드, 비디오 개요 등 모든 크리에이티브 자산을 단일 작업에 저장하세요

YouTube 최적화를 위해 비디오 제목, 키워드, 태그, 배너 아트 등의 사용자 지정 필드를 추가하세요

📌 적합 대상: 반복 가능한 방식으로 일관되게 비디오를 플랜하고 공개하고자 하는 YouTube, 크리에이티브 Teams, 마케터.

🚀 ClickUp의 장점: 이메일로 비디오 편집을 설명해 본 적 있나요? 정말 힘들죠. ClickUp Clip은 제작자를 위해 그 과정을 훨씬 원활하게 만들어 줍니다. Clip를 사용하면 화면을 녹화하고 음성으로 설명을 추가하여 팀에게 정확히 전달하고자 하는 내용을 보여줄 수 있습니다. 썸네일 수정 사항을 지적하거나, 대본 초안을 검토하거나, 러프 컷을 설명하는 등 어떤 상황에서도 가능합니다. 이렇게 하면 피드백이 긴 이메일 스레드에 묻히지 않고 명확하고 연결된 느낌으로 전달됩니다. ClickUp Clip으로 피드백을 핀하고 정확한 타임스탬프에 바로 코멘트를 추가하세요

4. ClickUp YouTube 플랜 및 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp YouTube 플랜 및 제작 템플릿으로 콘텐츠 생성 프로세스를 체계화하세요

YouTube 비디오 제작 템플릿과 달리, ClickUp의 YouTube 플랜 및 제작 템플릿은 장기적인 채널 성장을 위한 전체 콘텐츠 파이프라인을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

이 콘텐츠 달력 템플릿은 지휘 센터 역할을 합니다: 비디오 콘셉트를 브레인스토밍하고 우선순위를 정하며, 마감일과 지도하여 계획하고, 작업을 할당하며, 분석을 통합하여 성공을 측정하세요. YouTube 콘텐츠가 원활한 흐름으로 제작될 수 있도록 반복 가능한 시스템을 구축하는 데 도움이 됩니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

각 콘셉트별로 키워드, 목표 오디언스, 비디오 제목 아이디어를 추적하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하세요

팀에게 작업을 할당하고 기여도를 추적하여 원활한 협업을 실현하세요

프로모션 캠페인을 비디오 플랜과 병행하여 도달률과 참여도를 극대화하세요

📌 적합 대상: 여러 비디오를 동시에 관리할 프레임워크가 필요한 YouTube 크리에이터 및 제작 팀.

🧠 재미있는 사실: 매트릭스(1999)로 유명해진 슬로우 모션 회전 카메라 효과인 '불릿 타임'은 일렬로 배치된 정지 카메라를 동시에 트리거하여 촬영했습니다. 이후 프레임을 이어붙여 시간이 멈춘 듯한 착시 효과를 구현했죠.

5. ClickUp YouTube 썸네일 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp YouTube 썸네일 템플릿으로 채널 전반에 걸쳐 일관된 시각적 정체성을 유지하세요

썸네일은 비디오가 클릭될지 무시될지를 결정합니다. ClickUp YouTube 썸네일 템플릿은 초안이나 피드백을 추적하지 않고 썸네일을 디자인하고 검토하며 승인할 수 있는 전용 시스템을 제공합니다.

이 템플릿은 썸네일 제작의 창의적 과정에 집중하여, 모든 비디오가 공개 전에 완벽하게 다듬어진 브랜드 정체성을 반영한 모습으로 브랜드 키트와 일치하도록 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

'할 일', '진행 중', '완료'와 같은 맞춤형 상태로 모든 초안을 추적하세요

썸네일 승인, 썸네일 샘플, 디자이너, 디자인 진행 상황, 제목 승인 등 8가지 사용자 지정 필드로 키 정보를 저장하세요

썸네일 요약, 썸네일 목록, 제작 보드 등 체계적인 보기로 워크플로우를 한눈에 관리하세요

트렌드 파악을 마스터하고, 디자이너와 손쉽게 협업하며, 이미지 자산을 첨부 파일로 첨부하고, 피드백을 공유하며, 승인된 버전을 한 곳에서 최종 확정하세요

📌 적합 대상: 비디오 썸네일의 제작 라이프사이클을 관리하는 YouTube 크리에이터 및 에디터.

YouTube 제작 워크플로우에 ClickUp을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보기 위해 여기를 클릭하세요:

6. ClickUp YouTube 콘텐츠 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp YouTube 콘텐츠 플랜 템플릿으로 꾸준한 콘텐츠 흐름을 유지하세요

ClickUp YouTube 콘텐츠 플랜 템플릿을 사용하면 아이디어를 지도하고, 업로드를 일정 관리하며, 성과를 추적할 수 있어 마감일을 절대 놓치지 않고 아이디어를 반복하지 않습니다.

이 템플릿을 사용하면 제목, 설명, 태그, 썸네일, 게시 일정을 하나의 hub에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

노트, 관련 파일, 게시일, 콘텐츠 필러, 비디오 번호, 편집 등 콘텐츠 사용자 지정 필드로 콘텐츠 플랜을 상세하고 체계적으로 관리하세요

반복되는 시리즈나 형식의 플랜 구조를 처음부터 시작하지 않고도 복제하세요

내장된 시간 추적, 태그, 종속성 경고 기능으로 업무량을 관리하세요

📌 적합 대상: 급한 업로드에서 체계적인 콘텐츠 로드맵으로 전환하고자 하는 제작자 또는 팀

7. ClickUp YouTube 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp YouTube 템플릿으로 비디오 콘텐츠 제작 프로세스를 체계화하세요

ClickUp YouTube 템플릿은 올인원 폴더 템플릿으로 설계되어 채널 전체를 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다.

이 소셜 미디어 템플릿은 제작 및 플랜을 넘어, 재생 목록을 정리하고 업로드 일정을 추적하며 비디오를 분류하고 심지어 게시 상태까지 모니터링할 수 있는 전용 스페이스를 제공합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

콘텐츠 생성 단계에 맞춰 미리 준비된 작업 목록과 타임라인으로 비디오 제작 프로젝트 관리를 간소화하세요

개방, 논의 중, 최종, 거부됨과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 아이디어부터 게시까지 각 비디오의 진행 상황을 모니터링하세요

플레이리스트, 촬영 완료, 게시 상태, 카테고리, URL 등의 사용자 지정 필드로 키 세부 정보를 체계적으로 관리하세요

ClickTip 플레이리스트, 20개 비디오, 업로드 일정, 목록 보기 등 다양한 뷰에서 활동을 추적하세요

📌 이상적인 대상: 채널 전체 관리 시스템을 통해 비디오 제작과 YouTube 채널의 전반적인 성장 및 조직화를 감독해야 하는 제작자 및 팀.

🧠 재미있는 사실: 1951년에 녹음된 유명한 '빌헬름 비명' 스톡 음향 효과는 400편 이상의 영화와 TV 프로그램에 재사용되었습니다. 비디오 에디터들은 여전히 이를 현대 작품에 몰래 넣으며 내부 농담으로 삼곤 합니다.

8. ClickUp 비디오 제작 청구서 템플릿

Free 템플릿 받기 클라이언트 청구 관리를 위한 체계적인 프레임워크를 제공하는 ClickUp 비디오 제작 청구서 템플릿을 활용하세요

비디오 프로젝트를 완성하는 것은 작업의 절반에 불과합니다. 정확한 금액을 제때 지급받는 것도 마찬가지로 중요합니다. ClickUp 비디오 제작 청구서 템플릿 ( ClickUp 문서 내장)은 영상 산업에 맞춤화된 전문적인 청구서를 즉시 사용할 수 있는 구조를 제공합니다.

서비스, 시간, 요금을 명시한 전문적인 청구서를 생성하고, 반복 클라이언트나 반복 프로젝트용 청구서를 단 몇 초 만에 복제하세요.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

대본 작성, 촬영, 편집, 그래픽 작업, 출장 경비 등 세부 항목을 정확하게 구분하여 관리하세요

촬영 일수, 장비 대여, 포스트 프로덕션 편집에 대한 총 비용을 자동 계산하세요

ClickUp 양식과 연동하여 클라이언트 청구 세부 정보를 직접 인보이스로 가져옵니다

📌 추천 대상: 전문성을 유지하면서 청구 절차를 간소화하고 재정적 투명성을 확보하고자 하는 프리랜서, 스튜디오 및 제작 Teams.

9. ClickUp 비디오/오디오 팟캐스트 제작 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 비디오/오디오 팟캐스트 제작 템플릿을 활용한 표준 프레임워크로 제작 속도를 높여보세요

ClickUp 비디오/오디오 팟캐스트 제작 템플릿은 각 에피소드별 워크플로우를 제공하여, 미처 챙기지 못한 부분들을 쫓느라 시간을 낭비하지 않고 매력적인 콘텐츠 제작에 집중할 수 있게 합니다. 게스트 섭외부터 포스트 프로덕션까지 각 에피소드를 명확한 상태와 마감일과 함께 추적할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

대본, 쇼 노트, 아트워크, 게시 체크리스트를 중앙 집중화하여 손쉽게 접근하세요

목록, 달력, 보드와 같은 내장 보기로 게시 일정을 플랜하세요

게스트 알림, 파일 요청 또는 상태 업데이트와 같은 반복적인 작업을 자동화하세요

게스트 승인, 생방송 날짜, 트랜지스터 연결된 링크, YouTube 연결된 링크 등과 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 모든 세부 정보를 한곳에 기록하세요

📌 추천 대상: 오디오 전용 또는 비디오 중심 팟캐스트 제작자로, 에피소드를 추적하고 일관성을 유지할 신뢰할 수 있는 시스템이 필요한 분들.

10. ClickUp 그래픽 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 그래픽 디자인 템플릿으로 모든 디자인 파일을 즉시 찾고 접근하세요

정리되지 않은 파일 폴더와 불분명한 타임라인은 창의적인 작업 흐름을 방해합니다. ClickUp 그래픽 디자인 템플릿은 파일 정리, 진행 추적, 디자인 마감일 관리를 도와 창작에 더 많은 시간을 할애하고 'final_final.jpg' 같은 파일을 열 때마다 낭비하는 시간을 줄일 수 있게 합니다

이 템플릿을 사용하면 체계적인 작업 구성으로 디자인 파일을 즉시 찾고 접근할 수 있으며, 파이프라인 내에서 시간 추정을 할당하고 디자인 요청의 우선순위를 지정할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

목록, 간트, 임베드 보기로 프로세스의 모든 단계를 시각화하세요

Figma, Illustrator 또는 클라우드 스토리지와 같은 tools에서 링크를 삽입하여 디자인 자산을 중앙 집중화하세요

사용자 지정 필드(디자인 단계, 브리프 링크, 디자인 링크, 카피 링크, 승인)로 창의적인 세부 사항을 체계적으로 관리하세요

📌 추천 대상: 초안부터 승인까지 창의적 요청 사항을 추적할 수 있는 유연한 시스템을 원하는 프리랜서, 에이전시 또는 사내 디자이너.

11. ClickUp 스토리보드 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스토리보드 템플릿으로 녹화 전에 아이디어를 시각화하세요

ClickUp 화이트보드에서 구축된 ClickUp 스토리보드 템플릿은 장면 스케치, 카메라 각도 지도, 대사 기록을 지원하여 제작 시작 전 팀이 명확한 시각적 플랜을 수립할 수 있도록 합니다.

인터랙티브 화이트보드를 통해 단편 영화, 소셜 비디오 또는 게임 컷씬을 샷별로 플랜하여 창의적 과정을 보다 체계적이고 시각적으로 관리하세요.

각 장면마다 동작, 대사, 오디오 신호, 효과음 프롬프트 등의 세부 사항을 자유롭게 추가할 수 있어 스토리보드가 완료된 창작 청사진으로 거듭납니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

프레임을 드래그, 드롭, 재배치하여 시각적 시퀀스를 빠르게 조정하세요

무제한 Box와 섹션으로 프로젝트 범위에 맞게 커스터마이징하세요

노트와 피드백을 한곳에 집중하여 크리에이티브 Teams와 제작 Teams의 협업을 원활하게 유지하세요

감독, 작가, 에디터, 클라이언트와 실시간으로 협업하며 스토리보드에 바로 코멘트를 달 수 있습니다

추천 대상: *시각적 접근을 통해 크리에이티브 방향성을 전달해야 하는 영화 제작자, 비디오 마케터, 에이전시, 게임 디자이너.

12. ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿으로 콘텐츠를 플랜하고 추적하세요

ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿으로 모든 블로그, 캠페인, 소셜 미디어 게시물을 플랜하세요.

여러 마케팅 채널에 걸친 콘텐츠를 지도하고, 일정 관리하며, 추적할 수 있도록 지원하여 팀이 아이디어 구상부터 게시까지 일관된 방향성을 유지할 수 있게 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

ClickUp의 달력, 리스트, 보드 보기로 연간 콘텐츠 전략을 시각화하세요

자산, 카테고리, 채널, 링크, 게시일별 사용자 지정 필드로 키 세부 정보를 추적하세요

첨부 파일, 브리프, 코멘트를 중앙 집중화하여 각 콘텐츠 옆에 피드백이 함께 표시되도록 하세요

📌 이상적인 대상: 마케팅 Teams, 콘텐츠 제작자, 에이전시 등 여러 플랫폼에 걸쳐 콘텐츠를 플랜, 검토, 출시할 중앙 hub가 필요한 분들.

🚀 ClickUp의 장점: 비디오 아이디어는 있지만 지도할 시간이 없으신가요? ClickUp Brain이 어려운 작업을 대신해 드립니다. 간단한 프롬프트만 입력하면 몇 초 만에 비디오 대본, 개요, 심지어 전체 크리에이티브 브리프까지 작성해 줍니다. 프로젝트 규모가 너무 커서 감당하기 어려울 때는 ClickUp Brain이 명확한 하위 작업으로 분할하여 워크플로우를 보다 관리하기 쉽게 만들어 줍니다. ClickUp Brain으로 콘텐츠 플랜을 자동화하여 스크립트를 즉시 사용 가능한 게시 일정으로 전환하세요 ✅ 이 프롬프트를 사용해 보세요: “[주제/제품/서비스]에 관한 60초 분량의 비디오 스크립트를 작성하세요. 그런 다음 스크립트를 실행 가능한 단계(스크립트 작성, 촬영, 편집, 썸네일 생성, 게시 등)로 세분화하여 콘텐츠 달력에 추가할 수 있도록 콘텐츠 스케줄로 구성하세요. *“

13. ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿으로 콘텐츠 전반에 걸쳐 세밀한 가시성을 확보하세요

다양한 이해관계자 간 블로그, 뉴스레터, 팟캐스트, 캠페인을 관리하는 일은 금방 복잡해질 수 있습니다. ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿은 초기 요청부터 최종 승인까지 모든 것을 체계적이고 맞춤 설정 가능한 시스템으로 처리하여 가시성을 유지합니다.

이 템플릿은 다중 채널 콘텐츠 운영을 위해 설계되어 마케팅 생태계 전반에 걸쳐 자산을 생성, 추적 및 최적화할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

글로벌 달력과 채널별 달력(예: 블로그, 소셜, 이메일, 웹)을 전환하여 필요에 따라 Zoom/축소하세요

개념 단계, 개발 중, 검토 중, 보류 중, 게시됨과 같은 세부적인 진행 단계로 일의 추적을 하여 정확한 제작 가시성을 확보하세요

예산, 채널, 링크, 마케팅 작업 유형, 모형 영감 등 키 세부 정보를 추가하여 각 콘텐츠에 더 많은 맥락을 부여하세요

칸반 플랜 수립을 위한 보드 보기, 작업 우선순위 설정을 위한 목록 보기, 자원 배분을 위한 타임라인 보기, 캠페인 일정을 위한 간트 차트 간 원활한 전환이 가능합니다

📌 적합 대상: 복잡한 다중 채널 운영을 관리하며 모든 단계에서 유연성과 가시성이 필요한 콘텐츠 Teams.

ClickUp 사용자의 생생한 경험담을 들어보세요:

ClickUp은 우리 팀의 업무 방식을 혁신했습니다. 단일 정보 소스를 제공하여 팀을 하나로 묶고 목표에 집중할 수 있게 합니다. 템플릿과 자동화를 활용하고 워크플로우를 제대로 설정하는 것은 효율성과 커뮤니케이션 측면에서 획기적인 변화를 가져왔습니다.

14. ClickUp 크리에이티브 프로젝트 플랜 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 프로젝트 플랜 템플릿으로 창의적인 워크플로우를 효율적으로 관리하세요

ClickUp 크리에이티브 프로젝트 플랜 템플릿은 목록 형식으로 구축되어 크리에이티브 팀이 프로젝트의 모든 단계를 명확하게 분해, 할당 및 추적할 수 있도록 지원합니다. 흩어진 노트나 이메일 대신, 크리에이티브 워크플로우를 위해 특별히 설계된 구조화된 필드, 상태 및 보기를 활용할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

'블록', '승인 대기', '진행 중', '수정 중', '완료됨' 등의 상태로 창작 과정의 모든 단계를 모니터링하세요

승인 유형, 프로젝트 단계, 최종 결과물, 담당 팀, 초안 등의 속성을 활용하여 각 결과물에 필요한 사항을 정확히 파악할 수 있도록 세부 정보를 추가하세요

크리에이티브 프로젝트 목록, 타임라인, 진행 상황 보드 간 전환하여 내 일을 관리하세요

📌 추천 대상: 광고 캠페인, 비디오 촬영, 웹사이트 리디자인 등 다단계 프로젝트를 관리하는 크리에이티브 팀.

15. ClickUp 크리에이티브 및 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 및 디자인 템플릿으로 크리에이티브 자산을 저장, 추적 및 관리하세요

ClickUp 크리에이티브 & 디자인 템플릿은 접수부터 납품까지 들어오는 크리에이티브 요청, 캠페인 및 디자인 자산을 관리하기 위해 구축된 폴더 템플릿입니다.

이 템플릿은 모든 아이디어, 브리프, 자산 파일을 한곳에 모아 디자인 Teams가 업데이트를 쫓느라 시간을 낭비하지 않고 실행에 집중할 수 있도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

프로젝트 진행 상황을 완벽하게 가시성을 확보할 수 있도록 '진행 중', '컨셉', '요청 분류 완료', '닫힘' 등의 상태로 요청 및 크리에이티브 일을 단계별로 추적하세요

채널, 마케팅 작업 유형, 모크업 영감, 오브젝트, 주요 마케팅 목표와 같은 속성으로 프로젝트별 세부 사항을 추가하여 모든 요청이 명확하게 정의되도록 하세요

회의, 환영 메시지, 목록, 크리에이티브 프로세스 등 다양한 보기를 통해 일의 접근하여 요청과 실행을 모두 쉽게 관리하세요

크리에이티브 요청 양식으로 모든 크리에이티브 요청을 체계적으로 처리하세요

📌 적합 대상: 대량의 요청(소셜 그래픽, 브랜드 자산, 제품 모형)을 처리하고 중앙 집중식 시스템이 필요한 디자인 Teams 및 사내 크리에이티브 에이전시.

16. ClickUp 스타일 가이드 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 스타일 가이드 템플릿으로 모든 구성원이 동일한 가이드라인을 준수하여 브랜드 일관성을 유지하세요

ClickUp 스타일 가이드 템플릿은 모든 브랜드 요소를 한곳에 통합하도록 설계된 문서 템플릿입니다. 이 템플릿은 브랜드 일관성을 위한 단일 정보원 역할을 하여 모든 색상, 폰트, 로고 적용이 동일한 기준을 따르도록 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

색상, 폰트, 로고 사양, 사용 규칙 등 브랜드를 정의하는 모든 요소를 중앙 문서에 모아 관리하세요

브랜드 요소에 구조화된 속성을 추가하여 Teams가 여러 프로젝트에서 이를 쉽게 분류하고 참조할 수 있도록 하세요

문서 beyond를 넘어 목록, 달력, 간트, 작업량 보기로 확장하여 스타일 표준을 프로젝트 워크플로우와 일치시키세요

ClickUp의 보드 보기를 활용하여 브랜드 적용의 실제 예시를 보여주고, 추상적인 개념을 실행 가능한 지침으로 전환하세요

📌 적합한 대상: 일관성을 보장하기 위해 중앙 집중식 인터랙티브 브랜드 가이드가 필요한 마케팅, 디자인, 브랜드 Teams.

ClickUp으로 비디오 마법을 만들어보세요

Asana 비디오 제작 템플릿은 작업을 체계적으로 관리하고 프로젝트를 원활하게 진행하는 효과적인 방법으로, Teams가 대본, 편집, 일정을 철저히 관리할 수 있도록 지원합니다.

그러나 프로젝트 규모가 커지거나 여러 이해관계자가 관여할 경우, 소통과 가시성의 부족으로 작업 속도가 느려질 수 있습니다.

바로 여기서 ClickUp이 빛을 발합니다. 통합된 작업 공간, 실시간 추적, 내장 협업 기능, 맞춤형 템플릿을 통해 ClickUp은 팀이 제작 과정을 처음부터 끝까지 원활하게 관리하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하고 창의적인 워크플로우가 살아나는 모습을 확인하세요! 🎨