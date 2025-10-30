Slack과 연동되는 최고의 프로젝트 관리 tools 13선

Slack은 특히 빠르게 변화하는 스타트업, 마케팅 에이전시, 기술 기업, 원격 또는 하이브리드 일 환경에서 현대적인 팀을 위한 핵심 커뮤니케이션 hub로 자리매김해 왔습니다.

실시간 메시징과 파일 공유부터 채널 및 달력 동기화에 이르기까지, Slack은 협업을 자유롭게 흐르게 합니다. 하지만 프로젝트 관리 타임라인과 실행을 관리할 때는 Slack만으로는 부족할 때가 있습니다.

대화 내용에 중요한 작업이 묻히면 후속 조치가 누락되기 쉽습니다. 적절한 Slack 연동을 통해 Slack 메시지를 작업으로 전환하고, 대화를 결과물에 연결하며, 팀 채팅과 실제 실행 간의 단절을 줄일 수 있습니다.

이 글에서는 Slack과 원활하게 연결되는 최고의 프로젝트 관리 tools 및 솔루션 소프트웨어 옵션을 소개합니다.

실시간 협업을 지원하고 Slack과 연동되는 클라이언트용 최고의 프로젝트 관리 tools들을 간단히 비교해 보세요:

tool 가장 적합한 경우 키 기능 가격* ClickUp AI 기반의 올인원 프로젝트 관리, 팀 커뮤니케이션 및 협업 솔루션 간트 차트, 칸반, 맞춤형 워크플로우, ClickUp Brain, 실시간 Slack 작업 동기화 Free Plan; 기업용 맞춤 설정 Wrike 프로젝트 수주 및 팀 간 일 간소화 동적 양식, 칸반 보드, 맞춤형 워크플로우, Slack 요청 캡처 Free Plan, 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작 Notion 아이디어를 공유 시스템으로 체계화하기 wiki, 문서, AI 요약, Slack 페이지 미리보기 Free Plan, 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 Trello 시각적 작업 추적 및 간편한 워크플로우 칸반 보드, 버틀러 자동화, Slack 카드 생성 Free 플랜, 유료 플랜은 사용자당 월 $5부터 시작합니다. Jira 애자일 방식의 작업 추적 및 스프린트 계획 수립 스크럼 보드, 백로그 정리, Slack 버그 티켓 Free Plan, 유료 플랜은 사용자당 월 $8.60부터 시작합니다. Basecamp 복잡함 없는 비동기 팀 커뮤니케이션 할 일 목록, 캠프파이어 채팅, Slack 스레드 대체 Free Plan, 유료 플랜은 사용자당 월 $15부터 시작 Miro 시각적 협업 및 브레인스토밍 화이트보드, Slack 스티커 노트, Jira 동기화 Free Plan, 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 시작 마이스터태스크 시각적 작업 추적 + 중간 크기 팀 자동화 칸반, Slack 알림, AI 지원, 일일 작업 동기화 Free Plan, 유료 플랜은 사용자당 월 $9부터 시작 팀워크 클라이언트 프로젝트를 정확하게 관리하세요 Slack 명령어, 리테이너 추적, 리소스 라이브러리 Free Plan, 유료 플랜은 사용자당 월 $13.99부터 시작합니다. Todoist Slack 내 간편한 작업 기록 기능 Slack 명령어, 체크리스트, 우선순위 태그 Free Plan, 유료 플랜은 사용자당 월 $2.50부터 시작합니다. Zoho 프로젝트 상세한 프로젝트 기준 설정 및 추적 간트 차트, 기록된 시간, Slack 업데이트 15일 무료 체험판, 맞춤형 가격 정책 Linear 제품 및 엔지니어링 팀 시각적 로드맵, 문제 분류, Slack 스레드 동기화 Free Plan, 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작 Hive 유연한 프로젝트 보기와 팀 협업 템플릿, 칸반, HiveMind AI, Slack 채팅-작업 변환 Free Plan, 유료 플랜은 사용자당 월 $1.50부터 시작합니다.

Slack과 연동되는 프로젝트 관리 tool을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

여러 tools를 오가며 작업할 필요 없이, 간단한 통합으로 팀원들이 동일한 Slack 작업 공간 내에서 모든 작업을 관리하고 소통할 수 있습니다.

최고의 Slack 통합 도구가 투자할 가치가 있는 이유는 다음과 같습니다:

공유 Slack 채널 전반에 걸쳐 Slack 메시지를 작업, 타임라인, 결과물과 연결된 상태로 유지하여 프로젝트 커뮤니케이션을 중앙 집중화 하세요.

실시간 프로젝트 업데이트와 마감일을 Slack 알림 으로 받아 팀원들이 Slack을 벗어나지 않고도 업무를 조율할 수 있도록 하세요.

사용자가 Slack 내에서 직접 작업을 할당하고, 상태를 업데이트하며, 진행을 추적할 수 있도록 하여 작업 관리를 강화하세요.

Slack 앱 내에서 파일 공유, 토론, 통합 작업을 통해 실시간 협업을 지원합니다.

💡 전문가 팁: 마이크 오류, 메시지 전송 실패, 파일 업로드 오류 등 이러한 문제 중 하나라도 겪고 있다면 제목 해결을 위해 직접 해결하세요. 'Slack의 흔한 문제와 해결책'을 통해 자주 발생하는 Slack 문제를 빠르게 해결하고 팀이 중단 없이 연결 상태를 유지할 수 있도록 하세요.

Slack 연동 프로젝트 관리 tool에서 주목해야 할 키 기능

애자일 방법론을 사용하는 팀의 50%는 프로젝트 관리 방식과 함께 해당 프로젝트에 맞게 다른 tools들도 병행 활용합니다.

바로 이 때문에 프로젝트 관리 소프트웨어를 Slack 작업 공간에 직접 통합하는 것이 전략적 선택입니다.

하지만 모든 통합 기능이 동등한 것은 아닙니다. 그렇다면 최고의 Slack 프로젝트 관리 tools를 선택할 때 실제로 중요한 기능은 무엇일까요?

작업 관리: Slack을 벗어나지 않고도 작업을 생성, 할당 및 업데이트하세요

✅ 솔루션: 디자이너가 Slack 메시지에 모형을 첨부하면 팀원이 즉시 마감일이 설정된 작업으로 변환합니다.

2. 실시간 알림: 프로젝트 업데이트, 마감일 변경 사항, 댓글을 Slack에서 바로 확인하세요

✅ 솔루션: 팀들이 Slack 채널에서 실시간으로 작업 진행 상황을 확인하여 마감일 미준수 및 끝없는 확인 요청을 방지합니다.

3. 파일 공유 및 중앙 집중식 문서: 작업이나 스레드에 연결된 파일 공유 및 핀

✅ 솔루션: 캠페인 스프린트 기간 동안 크리에이티브 자산과 Google Docs를 한 곳에서 손쉽게 접근할 수 있습니다. 이메일 뒤지며 찾느라 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

4. 다른 tool과의 연동: Google Drive, Trello, Jira 등과 동기화

✅ 솔루션: 탭을 토글할 필요 없이, Slack이 모든 프로젝트 tools가 서로 소통하는 중앙 집중식 스페이스가 됩니다.

5. 워크플로우 자동화 : 봇이나 맞춤형 트리거를 활용해 반복적인 단계를 자동화하세요

✅ 솔루션: 새로운 작업 양식이 적절한 채널에 Slack 메시지를 트리거하여, 작업을 할당하고 알림을 설정합니다—이 모든 과정이 사람의 개입 없이 이루어집니다.

맥락을 유지하기 위해 여섯 개의 다른 탭 사이를 전환할 필요가 없습니다.

그럴 경우 프로젝트 관리 자동화는 약속된 이점을 제대로 실현하지 못하고 있습니다.

하지만 Slack과 직접 연결되는 이 13가지 tools로, 여러분이 잠든 동안에도 팀들이 원활하게 협업할 수 있도록 보장하세요.

ClickUp (올인원 프로젝트 관리 및 팀 커뮤니케이션에 최적)

Slack 내에서 바로 작업을 수행하고 tools 전환 없이 팀과 동기화 상태를 유지하세요

팀의 Slack이 일일 보고, 작업 멘션, 파일 링크로 가득하다면, ClickUp은 모든 것을 하나의 통합된 스페이스으로 모아주는 유일한 프로젝트 관리 플랫폼입니다.

ClickUp의 체계적인 프로젝트 관리로 프로젝트를 관리하세요

ClickUp의 프로젝트 관리 기능을 통해 프로젝트 타임라인의 보기를 시각화하고 즉시 조정하세요.

ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼은 문서, wiki, 채팅, 생성형 AI tools, AI 에이전트, 자동화 기능을 결합한 통합 AI 작업 공간입니다.

목록, 보드, 간트 차트, 달력 등 유연한 보기를 제공하여 팀이 프로젝트를 독립적으로 플랜, 추적 및 관리할 수 있도록 지원합니다. 작업을 폴더로 그룹화하고, 의존성을 세분화하며, 키 목표에 부합하는 마일스톤을 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 제품 출시 작업을 진행 중인 원격 디자인 팀은 전체 프로젝트 타임라인을 간트 보기에서 시각화한 후 작업 업데이트를 공유 Slack 채널에 직접 동기화하여 모든 구성원이 실시간으로 정보를 확인할 수 있도록 할 수 있습니다.

모든 것을 연결하는 Slack 통합

ClickUp 연동을 통해 실시간으로 채팅을 작업, 업데이트, 워크플로우와 연결된 상태로 유지하여 Slack을 생산성 hub로 전환하세요.

ClickUp과 Slack의 긴밀한 연동을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

Slack 메시지에서 바로 작업을 생성하세요

앱 전환 없이도 댓글이나 업데이트를 추가하세요

Slack 작업 공간에서 작업 알림과 마감일 알림을 받아보세요

팀의 Slack 채널에서 실시간 작업 활동을 통해 최신 정보를 확인하세요.

호크 미디어(Hawke Media)의 수석 보좌관 로렌 마키엘스키( Lauren Makielski)가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

모든 학습 스타일과 선호도를 충족하는 방식으로 프로젝트 가시성을 확보하는 것은 우리에게 매우 중요합니다. ClickUp은 Slack 및 Gmail과의 연동을 통해 플랫폼 간 일 흐름을 원활하게 유지할 수 있게 해주었습니다.*

모든 학습 스타일과 선호도를 충족하는 방식으로 프로젝트 가시성을 확보하는 것은 우리에게 매우 중요합니다. ClickUp은 Slack 및 Gmail과의 연동을 통해 플랫폼 간 일의 흐름을 원활하게 유지할 수 있게 해주었습니다.

ClickUp Chat으로 대화와 작업을 하나의 스페이스로 통합하세요

ClickUp 채팅으로 대화를 작업으로 전환하고 소유자를 지정하며 맥락을 유지하세요

ClickUp 채팅은 Slack 스타일 커뮤니케이션의 장점을 프로젝트 관리 플랫폼에 도입하지만, 중요한 차이점이 있습니다. Slack과 ClickUp의 차이점은 후자가 작업, 타임라인, 워크플로우와 직접 연결된다는 점입니다.

프로젝트 동기화 중 팀원이 누락된 자산에 대한 알림을 남기거나 장애 요소를 발견하면, 도구를 전환하거나 나중에 Slack 스레드를 뒤질 필요가 없습니다. 해당 메시지를 즉시 작업으로 전환하고, 담당자를 지정하며, 마감일을 설정한 후 적절한 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 또는 채팅 창 안에서 바로 ClickUp Brain에게 이 작업을 수행하도록 명령어(명령어)로 지시하세요!

이 기능은 메시징과 작업 생성을 결합하여 ClickUp을 올인원 메시징 앱으로 만듭니다.

개인 AI 비서인 ClickUp Brain이 힘든 작업을 대신해 드립니다

ClickUp Brain은 실용적인 AI를 일상 워크플로우에 도입합니다. 맥락을 인식하고 반복적인 수동 작업을 제거하도록 설계되었습니다.

예시: 팀 회의 후, ClickUp Brain은 프로젝트 요약서를 생성하고, 관련 팀원에게 다음 단계를 할당하며, 중복되는 마감일을 표시할 수도 있습니다.

ClickUp Brain을 무료로 사용해 보세요 ClickUp Brain으로 Slack 대화 내용을 즉시 요약하고 팀을 위한 실행 가능한 다음 단계를 정의하세요.

휴가 후 업무를 따라잡아야 한다면, ClickUp Brain의 "Catch Me Up" 기능을 사용해 프로젝트 전반의 업데이트 요약(Slack 대화 하이라이트, 새 댓글, 블록된 작업 포함)을 즉시 확인할 수 있습니다.

ClickUp Brain에게 "3분기 마케팅 플랜 상태는 어때?"와 같은 질문을 던져보세요. 그러면 작업 목록, 프로젝트 문서, 대화에서 실시간 정보를 추출해 알려줍니다.

🎥 ClickUp Brain에서 질문하는 방법에 대한 간단한 비디오 설명입니다:

💡 추가 정보: 복잡함을 줄여주고 일 AI에 원하는 모든 것을 제공하는 데스크톱 앱을 찾고 계신가요? ClickUp Brain MAX가 적합할 수 있습니다. 다음으로 프로젝트 관리를 혁신하세요: 원활한 자동화: 여러 개의 분리된 AI tools를 대체하고, 일상적인 작업을 자동화하며 진행을 추적하고 모든 프로젝트에 실행 가능한 인사이트를 제공하는 지능형 플랫폼으로 ChatGPT, Gemini, Claude와 같은 프리미엄 외부 AI 모델에 접근하세요.

정보 중앙화: ClickUp, Google Drive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 프로젝트 플랜, 타임라인, 파일을 즉시 검색하고 접근하세요.

음성 입력: 음성 명령어로 노트를 음성 명령어로 노트를 텍스트로 변환하고, 작업을 생성하며, 프로젝트 상태를 업데이트하고, 책임을 할당하세요. 손을 사용하지 않고도 프로젝트 관리를 더 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다. ClickUp Brain MAX는 여러분의 일을 이해하므로 진정으로 여러분을 이해하는 AI 슈퍼 앱입니다. AI tool의 과도한 사용을 버리고, 음성으로 업무를 완료하고, 문서를 생성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

ClickUp 최고의 기능

간트 차트, 칸반 보드, 달력 및 맞춤형 워크플로우로 프로젝트를 관리하세요

작업, 문서, 화이트보드, 양식을 하나의 중앙 집중식 공간에서 연결하세요

실시간 편집, 스레드형 댓글, 라이브 화이트보드를 통한 협업

ClickUp Brain을 활용해 스레드를 요약하고, 작업을 자동 생성하며, 작업 공간 전반의 질문에 답변하세요.

Slack 메시지를 작업으로 전환하고, 업데이트를 수신하며, 일에 댓글을 달 수 있습니다—모두 Slack 채널 내에서 가능합니다.

ClickUp의 한도

기능이 매우 다양하여 신규 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다

매우 큰 작업 공간에서 가끔 발생하는 지연 또는 동기화 지연

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5.0 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5.0 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유한 내용:

애자일 스프린트를 운영하고, 문서를 발행하며, 앱을 전환하지 않고도 OKR을 관리합니다. 네이티브 통합(Slack, Drive, GitHub)은 빠르게 설정할 수 있습니다.*

애자일 스프린트를 운영하고, 문서를 발행하며, 앱을 전환하지 않고도 OKR을 관리합니다. 네이티브 통합(Slack, Drive, GitHub)은 빠르게 설정할 수 있습니다.*

2. Wrike (프로젝트 접수 간소화 및 크로스-기능적 업무량 관리에 최적)

Wrike를 통해

분산된 할 일 목록은 기업 팀에서 흔히 발생하는 문제입니다. 작업이 Slack, 이메일, 회의, 스프레드시트 등 다양한 경로를 통해 전달되기 때문입니다. 게다가 소유권이나 진행을 추적할 명확한 시스템이 마련되어 있지 않습니다.

Wrike는 동적 접수 양식, 자동 할당 작업, 팀별 워크플로우를 통해 들어오는 요청을 공식 프로젝트로 전환할 수 있게 합니다. 내장된 Slack 연동 기능을 통해 팀원들은 Slack 채널을 떠나지 않고도 최신 정보를 확인할 수 있어, 불필요한 소통을 줄이고 부서 간 명확한 책임 소재를 보장합니다.

Wrike의 주요 기능

동적 양식으로 들어오는 요청을 포착하고 자동으로 라우팅하세요

칸반 보드, 간트 차트, 맞춤형 대시보드로 일을 시각화하세요

Wrike의 Slack 앱을 사용하여 메시지에서 작업을 생성하고 실시간 프로젝트 업데이트를 받아보세요.

승인 흐름과 의존성을 포함한 맞춤형 워크플로우를 각 부서별로 설정하세요.

파일, 피드백, 작업 커뮤니케이션을 중앙 집중화하여 팀 간 협업을 강화하세요.

Wrike의 한도

워크플로우 및 권한 설정을 위한 초기 설정은 복잡할 수 있습니다

일부 사용자는 신규 팀 회원에게 학습 곡선이 가파르다고 보고합니다

Wrike 가격 정책

Free

팀 : 사용자당 월 $10

비즈니스 : 사용자당 월 25달러

기업 : 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 정책

Wrike 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5.0 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5.0 (2,800개 이상의 리뷰)

사용자들이 Wrike에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

Wrike의 강력한 프로젝트 관리 기능 덕분에 저희는 프로젝트 운영을 관리하는 데 간편하고 효율적인 경험을 누릴 수 있었습니다.*

Wrike의 강력한 프로젝트 관리 기능 덕분에 저희는 프로젝트 운영을 관리하는 데 간편하고 효율적인 경험을 누릴 수 있었습니다.*

3. Notion (구조화되지 않은 일을 정리하고 아이디어를 공유 시스템으로 전환하는 데 최적)

via Notion

대부분의 원격 팀에서는 아이디어 구상과 실행 사이에 명확한 연결 고리가 없습니다. Notion은 wiki, 문서, 프로젝트, 작업이 한데 어우러진 유연한 올인원 작업 공간으로 이 문제를 해결합니다.

Slack, Notion과 같은 플랫폼과의 연동을 통해 업데이트 내용이 팀 대화로 직접 흐르므로, 팀의 지식은 고립되거나 끝없는 DM 속에서 사라지지 않습니다.

Notion 최고의 기능

유연한 드래그 앤 드롭 블록을 사용하여 공유 페이지에 작업, 노트, 회의 요약 등을 기록하세요.

보드, 목록, 타임라인, 달력 보기를 전환하며 프로젝트를 추적하세요

지식을 내부 wiki와 연결된 데이터베이스로 체계화하여 팀 전체가 가시성을 확보하세요.

Slack과 연동하여 업데이트를 수신하고, 구조화된 메시지를 전송하며, 채팅 창에서 바로 Notion 페이지를 미리 보세요.

Notion AI를 활용하여 문서나 노트에서 작성, 요약하다, 필드 자동 채우기, 실행 항목 추출을 수행하세요.

Notion의 한도

내장형 시간 추적 기능이나 간트 차트 지원이 부족합니다.

Free Plan에서는 2단계 인증(2FA)과 같은 보안 기능을 이용할 수 없습니다.

구조화되지 않거나 온보딩이 없는 복잡한 작업 공간은 압도적으로 느껴질 수 있습니다

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (6,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

사용자들이 Notion에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

Notion AI가 Notion, Slack, Google Drive 등 다양한 통합 tools에서 포괄적이고 맥락을 고려한 답변을 추출하는 기능이 마음에 듭니다. 이 통합은 지식 기반 전반에 걸친 인사이트를 표면화하여 정보 검색을 간소화합니다.

Notion AI가 Notion, Slack, Google Drive 등 다양한 통합 tool에서 포괄적이고 맥락을 고려한 답변을 추출하는 기능이 마음에 듭니다. 이 통합은 지식 기반 전반에 걸친 통찰력을 표면화함으로써 정보 검색을 간소화합니다.

4. Trello (시각적 작업 추적 및 간단한 워크플로우에 최적)

Trello를 통해

프로젝트 관리 협회(PMI)의 설문조사에 따르면, 프로젝트 관리자의 64%가 효과적인 작업 우선순위 설정이 성공적인 프로젝트 수행의 키라고 답했습니다. 그러나 대부분의 팀은 현재 진행 상황, 담당자, 마감일을 제대로 파악하지 못하고 있습니다.

Trello는 팀들이 실시간으로 일을 추적할 수 있는 공유 시각화 보드를 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. 각 작업은 "할 일", "진행 중", "완료됨"과 같은 단계를 거치며 이동하는 카드 형태로 관리됩니다.

Slack 연동을 통해 메시지에서 바로 Trello 카드를 생성하고, 알림을 설정하며, 업데이트 내용을 채널에 자동으로 게시할 수 있습니다.

Trello의 주요 기능

칸반 보드, 체크리스트, 라벨, 첨부 파일로 프로젝트를 체계적으로 관리하세요

간단한 바로 가기로 Slack 메시지에서 바로 Trello 카드를 생성하세요

Trello와 Slack 채널 간 업데이트 및 마감일 알림 동기화

멘션, 댓글, 회원 태깅으로 실시간 협업하세요

Butler(Trello의 내장 자동화 tool)로 반복적인 워크플로우를 자동화하세요.

Trello의 한도

고급 보고 기능이나 작업량 보기가 부족합니다.

Free Plan에서는 자동화 및 파워업 기능이 한도가 있습니다.

복잡한 프로젝트 계층이나 의존성을 지원하지 않습니다.

Trello 가격 정책

Free

스탠다드 : 사용자당 월 $5

프리미엄 : 사용자당 월 $10

기업: 사용자당 월 $17.50

Trello 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5.0 (13,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5.0 (23,600개 이상의 리뷰)

사용자들이 Trello에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 확인된 내용:

사용 시작 시 최소한의 설정만으로 간편하게 도입할 수 있다는 점도 장점입니다. 통합된 워크플로우를 위해 Slack이나 Google Drive 같은 다른 tools와의 손쉬운 연동도 마음에 듭니다.

사용 시작 시 최소한의 설정만으로 간편하게 도입할 수 있다는 점도 장점입니다. 통합된 워크플로우를 위해 Slack이나 Google Drive 같은 다른 tools와의 손쉬운 연동도 마음에 듭니다.

5. Jira (애자일 작업 추적 및 스프린트 플랜에 최적)

Jira를 통해

채팅에서 작업이 표시되지만 스프린트 보드에 반영되지 않으면 백로그가 복잡해지고 관리가 어려워집니다. 이는 엔지니어링 팀이 자주 겪는 과제입니다.

Jira는 Slack을 애자일 작업 공간의 확장으로 전환하여 이러한 간극을 해소합니다. 스크럼 보드, 스프린트 보고서, 백로그 정리를 단일 시스템에 통합함으로써 Jira는 이러한 마찰을 제거합니다.

또한 채팅을 떠나지 않고도 Slack 메시지를 버그 티켓으로 전환하거나, 스프린트 알림을 트리거하거나, 문제 상태를 업데이트할 수 있습니다.

Jira의 주요 기능

Slack 메시지에서 직접 문제를 생성할 수 있도록 Slack과 Jira를 연결하세요

필터나 트리거에 기반하여 Slack에서 즉시 프로젝트 알림을 받으세요

사용자 정의 가능한 애자일 보드를 활용하여 에픽, 스토리, 버그를 체계적으로 관리하세요.

티켓 할당이나 상태 업데이트 같은 반복 작업을 자동화하세요

각 반복 주기별 스프린트 번다운 차트와 속도 보고를 보기

Jira의 한도

비기술 사용자에게 복잡한 설정 및 구성

개발팀 외의 크로스-기능 팀에게는 UI가 경직되어 느껴질 수 있습니다

팀 규모가 커지거나 고급 기능이 필요할수록 가격은 빠르게 상승합니다

Jira 가격 정책

Free

표준 : 사용자당 월 $8.60

프리미엄 : 사용자당 월 17달러

기업: 맞춤형 가격

Jira 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5.0 (6,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5.0 (15,100개 이상의 리뷰)

사용자들이 Jira에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰의 기능:

Confluence, Slack, GitHub 같은 tool과의 연동으로 더욱 강력해집니다. 협업, 작업 할당, 마감일 설정, 부서 간 책임 관리가 손쉽게 이루어집니다.

Confluence, Slack, GitHub 같은 tool과의 연동으로 더욱 강력해집니다. 협업, 작업 할당, 마감일 설정, 부서 간 책임 관리가 손쉽게 이루어집니다.

6. Basecamp (복잡함 없이 팀 커뮤니케이션에 최적)

via Basecamp

너무 많은 회의는 실제 일의 완료됨에 쓸 수 있는 시간을 낭비합니다. 팀이 의사소통을 위해 오직 전화 회의에만 의존할 때, 그들의 생산성은 저하됩니다.

Basecamp는 팀이 업데이트를 공유하고, 작업을 추적하며, 비동기적으로 소통할 수 있는 중앙 스페이스를 제공함으로써 이 방정식을 뒤집습니다. Slack 스레드를 쫓거나 동기화 회의를 설정할 필요가 없습니다. Basecamp를 열기만 하면 마감일, 공유된 내용, 그리고 여러분의 의견이 필요한 사항을 바로 확인할 수 있습니다.

Basecamp의 주요 기능

할 일 목록, 문서, 일정, 메시지 보드를 한곳에서 관리하며 프로젝트를 체계적으로 구성하세요

흩어진 Slack 스레드를 내장 그룹 채팅(Campfire)으로 대체하세요

문서와 파일을 중앙 저장소로 공유하세요

달력과 자동 체크인을 통해 키 프로젝트 일정을 추적하세요

힐 차트를 통한 시각적 진행 상황으로 실시간 프로젝트 업데이트를 확인하세요

Basecamp의 한도점

한도 작업 의존성 및 자동화 기능

기본 제공 시간 추적 기능 없음

복잡한 다중 팀 프로젝트 워크플로우에는 적합하지 않음

Basecamp 가격 정책

Free

Basecamp Plus : 사용자당 월 15달러

Basecamp Pro Unlimited: 사용자당 월 $299 (연간 결제)

Basecamp 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (5,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (14,500개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Basecamp

이 G2 리뷰에서는 다음과 같은 내용을 공유합니다:

자동화는 업무를 새로운 차원으로 끌어올립니다: 몇 시간이 걸리던 작업이 이제 스스로 해결됩니다. 또한 Slack 및 기타 유틸리티 tools와의 연동 기능도 빼놓을 수 없습니다. *

자동화는 업무를 새로운 차원으로 끌어올립니다: 몇 시간이 걸리던 작업이 이제 저절로 해결됩니다. Slack 및 기타 유틸리티 tools와의 연동 기능도 빼놓을 수 없습니다.*

7. Miro (팀 간 시각적 협업 및 브레인스토밍에 최적)

via Miro

텍스트 tools는 시각적 사고를 위해 설계되지 않았습니다. 팀원들은 스프린트 플랜 수립, 워크플로우 지도, 아이디어 구상 등을 스프레드시트나 문서에서 시도할 때 종종 아이디어를 평면화합니다.

미로는 시각적 협업 공간을 제공함으로써 이 딜레마를 해결합니다. 여러 tools 사이를 토글할 필요 없이 한 곳에서 아이디어를 스케치하고 구조화하며 발표할 수 있습니다. 또한 Slack과 Jira 같은 통합 기능을 통해 피드백이 캔버스와 연결된 상태로 유지됩니다.

Miro의 주요 기능

실시간 브레인스토밍과 애자일 플랜을 위한 인터랙티브 화이트보드를 생성하세요

고객 여정 지도, 칸반 보드, 회고 세션을 위한 사전 제작된 템플릿을 활용하세요.

Slack 메시지를 Miro 스티커 노트로 변환하여 아이디어를 즉시 포착하세요

내장된 비디오, 댓글, 프레젠테이션 모드로 실시간 협업하세요

Jira, Asana, ClickUp, Google 캘린더와 같은 tools로 작업을 동기화하세요

Miro의 한도

단일 보드에 너무 많은 협업자가 참여하면 복잡해질 수 있습니다

복잡하거나 미디어 요소가 많은 무거운 보드에서 성능이 저하됩니다

Free Plan은 한도의 보드와 저장소를 제공합니다

Miro 가격 정책

Free

스타터 : 사용자당 월 $8

비즈니스 : 사용자당 월 $16

기업: 30회원 기준 맞춤형 가격

Miro 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5.0 (8,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들이 Miro에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

미로는 Jira, Trello, Slack, Google Workspace 등 다양한 인기 생산성 tools와도 원활하게 연동되어 효율적인 워크플로우 유지에 핵심적인 역할을 합니다.

미로는 Jira, Trello, Slack, Google Workspace 등 다양한 인기 생산성 tools와도 원활하게 연동되어 효율적인 워크플로우 유지에 핵심적인 역할을 합니다.

8. MeisterTask (중규모 팀을 위한 자동화 기능이 포함된 시각적 작업 추적에 최적)

MeisterTask를 통해

MeisterTask는 원활한 Slack 연동을 제공하여 일상적인 대화를 몇 번의 클릭만으로 실행 가능한 작업으로 전환합니다.

이 통합 기능을 통해 사용자는 매일 작업 요약 정보를 수신하고, Slack 메시지를 MeisterTask 작업이나 코멘트로 변환하며, 전체 프로젝트를 Slack 채널에 연결하여 실시간 업데이트를 받을 수 있습니다. 이를 통해 팀의 원활한 작업 소유권 추적과 마감일 관리가 보장됩니다.

MeisterTask 주요 기능

칸반 보드와 달력 보기로 프로젝트를 시각화하세요

작업 생성, 할당 및 전환을 자동화하세요

작업 내에서 직접 시간과 진행을 추적하세요

체크리스트, 태그, 의존성 및 파일 첨부 기능을 추가하세요

요약, 글쓰기 지원, 지식 검색을 위해 Meister AI를 활용하세요

Slack 알림을 수신하고 메시지에서 작업을 생성하세요

MeisterTask의 한도

작업 보드 레이아웃의 맞춤형 유연성의 한도

타임라인 중심 팀을 위한 내장형 간트 차트 없음

고급 자동화 또는 필드 설정을 위한 학습 곡선

실시간 채팅 지원은 특정 시간대에만 한도가 있습니다.

MeisterTask 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $9

비즈니스 : 사용자당 월 $16

기업: 맞춤형 가격

MeisterTask 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5.0 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (1,160개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 MeisterTask

이 G2 리뷰에서 확인된 내용:

저는 Zendesk, GitHub, Slack 등 가장 인기 있는 제품들과의 통합 기능을 매우 높이 평가합니다. 이를 통해 우리의 워크플로우가 충분히 원활해졌기 때문입니다. MeisterTask는 모든 것을 단순하고 쉽게 만들어 주었습니다.

저는 Zendesk, GitHub, Slack 등 가장 인기 있는 제품들과의 통합 기능을 매우 높이 평가합니다. 이를 통해 우리의 워크플로우가 충분히 원활해졌기 때문입니다. MeisterTask는 모든 것을 단순하고 쉽게 만들어 주었습니다.

9. Teamwork (정밀한 클라이언트 일 관리에 최적)

via Teamwork

여러 작업 관리 소프트웨어를 통해 클라이언트 프로젝트를 관리하면 청구 가능한 시간과 자원 활용도에 대한 가시성을 쉽게 잃을 수 있습니다.

팀워크는 서비스 기반 팀을 위해 특별히 설계된 tool로, 프로젝트 관리, 자원 계획, 클라이언트 커뮤니케이션을 결합합니다. 업무량 예측이든 리테이너 프로젝트의 마진 추적이든, 이 팀 커뮤니케이션 앱은 워크플로우를 복잡하게 만들지 않으면서 맞춤형 제어 기능을 제공합니다.

팀워크 최고의 기능

실시간 업데이트와 자동화 기능을 갖춘 프로젝트 전용 Slack 채널을 설정하세요

단일 명령어("/tw help")로 Slack 메시지를 작업으로 변환하세요

Slack에서 공유된 링크로 공유 리소스 라이브러리를 생성하세요

프로젝트 활동 트리거에 기반한 Slack 알림 자동화

내장된 수익성 및 리테이너 추적 기능을 활용하여 마진을 모니터링하세요

팀워크의 한도

소규모 팀에게는 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다

수익성 추적과 같은 고급 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

클라이언트와 직접 접촉하지 않는 내부 프로젝트 워크플로우에는 적합하지 않습니다.

팀워크 가격 정책

Free

Deliver : 사용자당 월 $13.99

Grow : 사용자당 월 $25.99

Scale : 맞춤형 가격 정책

기업: 맞춤형 가격

팀워크 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (1,170개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들이 Teamwork에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

개발자 및 디자이너와 정기적으로 일하는 분이라면 프로젝트를 제시간에 완료됨으로 만들기 위해 책임감이 필요하다는 점을 잘 알고 계실 겁니다. Slack 연동 기능 역시 유용합니다.

개발자 및 디자이너와 정기적으로 일하는 분이라면 프로젝트를 제시간에 완료됨으로 만들기 위해 책임감이 필요하다는 점을 잘 알고 계실 겁니다. Slack 연동 기능 역시 유용합니다.

10. Todoist (Slack 내에서 가볍게 작업 추적하기에 최적)

via Todoist

하루 종일 Slack 채널이 분주할 때, 간단한 작업이나 가벼운 요청은 스크롤 속에 쉽게 묻히곤 합니다. Todoist는 Slack 메시지를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환해 이 간극을 메워줍니다.

알림을 복사 붙여넣기하거나 기억에 의존하는 대신, 일이 이루어지는 바로 그 자리에서 할 일 목록을 최신 상태로 유지하세요.

Todoist 최고의 기능

/todoist 명령어로 Slack 메시지를 Todoist 작업으로 변환하세요

Slack을 벗어나지 않고 우선순위, 라벨, 프로젝트별로 작업을 정리하세요

작업 알림 및 마감일 알림을 Slack 내에서 바로 받아보세요

프로젝트 링크와 체크리스트를 공유하여 스레드 내에서 작업 맥락을 제공하세요

Todoist의 한도

기본적인 작업 및 프로젝트 보기에만 한도(타임라인 또는 간트 차트 없음)

복잡한 의존성이나 자원 관리에는 적합하지 않습니다.

Slack 연동은 개인 또는 소규모 팀 워크플로우에 가장 효과적입니다.

Todoist 가격 정책

초보자 : 무료

Pro : 사용자당 월 $2.50

비즈니스: 사용자당 월 $8

Todoist 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,600개 이상의 리뷰)

Todoist에 대한 사용자 평가

이 G2 리뷰에서 인용:

사용 편의성과 효과적인 목록 분리 방식. 또한 디자인이 매우 단순하며, Slack, Teams, Apple, Android, Windows에서 지원됩니다.

사용 편의성과 효과적인 목록 분리 방식. 또한 디자인이 매우 간결하며, Slack, Teams, Apple, Android, Windows에서 지원됩니다.

11. Zoho Projects (상세한 프로젝트 플랜 및 기준 설정 최적)

via Zoho

팀의 48%만이 프로젝트 일정을 꾸준히 기준선으로 설정하여 진행 상황을 측정하고 타임라인을 조정하기 어렵습니다. Zoho Projects는 동적 간트 차트, 정확한 시간 추적, 상세한 작업 관리로 이 문제를 해결하여 팀이 플랜을 확인하고 편차를 파악하며 신속하게 일을 정상 궤도로 되돌릴 수 있도록 합니다.

Slack 연동을 통해, 작업 중복 없이 프로젝트 진행 상황이 일상적인 채팅으로 자연스럽게 흐릅니다.

Zoho 프로젝트 주요 기능

맞춤형 워크플로우와 의존성을 통해 작업 및 하위 작업을 추적하세요

대화형 간트 차트로 일정과 병목 현상을 시각화하세요

청구 가능 시간과 청구 불가 시간을 직접 청구서에 기록하세요

드래그 앤 드롭 방식의 작업 규칙으로 반복 작업을 자동화하세요

Zoho CRM, Slack, Google Drive 등과 연결하세요

Zoho 프로젝트의 한도

처음 사용하는 사용자에게는 학습 곡선이 가파르게 느껴질 수 있습니다

모바일 앱은 데스크톱 버전보다 기능이 제한적입니다.

일부 맞춤형 옵션은 고급 경쟁사 대비 한도입니다

Zoho 프로젝트 가격 정책

15일 무료 체험판

맞춤형 가격 책정

Zoho 프로젝트 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (470개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,200개 이상의 리뷰)

사용자들이 Zoho 프로젝트에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

다른 Zoho 앱 및 타사 tools와의 통합이 원활하여 프로젝트를 처음부터 끝까지 관리하는 데 이상적입니다.

다른 Zoho 앱 및 타사 tools와의 통합이 원활하여 프로젝트를 처음부터 끝까지 관리하기에 이상적입니다.

12. Linear (현대적인 제품 및 엔지니어링 팀에 최적)

via Linear

현대적인 제품 및 엔지니어링 팀은 서로 연결되지 않은 tools 사이에서 계획 문서, 사양서, 로드맵, 버그 트래커를 일일이 연결하는 데 수많은 시간을 낭비할 수 있습니다.

Linear는 제품 방향성, 프로젝트 업데이트, 문제 추적을 하나의 초고속 시스템으로 통합합니다.

결과, 팀은 시각적으로 로드맵을 플랜하고, 주기를 추적하며, 버그를 분류하고, 실시간 인사이트와 세심한 Slack 연동을 통해 대화와 작업을 동기화하여 항상 일관된 상태를 유지할 수 있습니다.

Linear의 최고의 기능들

마일스톤, 이니셔티브, 단계를 활용하여 제품 로드맵을 시각적으로 플랜하고 관리하세요.

맞춤형 워크플로우, 스프린트, 트라이아지 대기열로 문제, 버그, 작업을 추적하세요

코드 생성 같은 작업을 위한 강력한 AI 에이전트로 일상 업무를 자동화하세요

Slack을 연결하여 스레드를 동기화하고 업데이트를 공유하며, 맥락 속에서 이슈를 생성하거나 댓글을 달 수 있습니다.

범위, 사이클 시간 및 팀 속도를 측정하기 위한 실시간 진행 상황 인사이트를 확보하세요.

선형적 한도

주로 제품 및 엔지니어링 팀을 위해 설계되었으며, 일반적인 프로젝트 워크플로우에는 적합하지 않습니다.

광범위한 운영을 위한 기본 자원 또는 재무 관리 tools가 부족합니다.

일부 고급 통합 기능은 여전히 레거시 기업 시스템보다 현대적 스택을 선호하는 경향이 있습니다

선형 가격 정책

Free

기본 : 사용자당 월 $10

비즈니스 : 사용자당 월 $16

기업: 맞춤형 가격

선형 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들이 Linear에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

Linear는 모든 크기의 프로젝트에 적용 가능하며 즉시 구현할 수 있습니다. 다양한 타사 서비스와 연동됩니다. *

Linear는 모든 크기의 프로젝트에 적용 가능하며 즉시 구현할 수 있습니다. 다양한 타사 서비스와 연동됩니다. *

13. Hive (유연한 프로젝트 보기 및 팀 협업에 최적)

via Hive

여러 클라이언트 캠페인을 동시에 관리하는 크리에이티브 에이전시를 상상해 보세요. 디자이너들은 승인을 기다리고, 마케터들은 캠페인 작업을 추적하며, 프로젝트 매니저들은 상태 업데이트를 확인하기 위해 채팅, 이메일, 스프레드시트 사이를 수시간 동안 오가야 합니다.

Hive는 팀이 이 모든 것을 관리할 수 있는 단일 작업 공간을 제공함으로써 문제를 해결합니다. 이 tool은 Slack과 직접 연결되므로 팀원들은 Slack 채팅을 Hive 작업으로 전환하고, 작업을 Slack 채널에 다시 공유하며, 실시간으로 업데이트를 받을 수 있습니다.

Hive의 주요 기능

100개 이상의 프로젝트 템플릿을 활용해 몇 초 만에 새로운 계획을 시작하세요

칸반 보드, 간트 차트, 캘린더, 테이블, 타임라인 보기를 간 원활하게 전환하세요

이메일을 Hive로 가져와 메시지를 즉시 작업으로 변환하세요

노트, 즉각적인 비즈니스 메시징 , Zoom과 같은 비디오 통합 기능을 통해 실시간으로 협업하세요.

Hive (유연한 프로젝트 보기와 팀 협업에 최적)

맞춤형 워크플로우와 Hive의 AI 어시스턴트 HiveMind로 반복 작업을 자동화하세요.

Hive의 한도

프리미엄 애드온은 고급 기능을 위해 총 비용을 증가시킬 수 있습니다

대형 플랫폼에 비해 통합 기능의 한도가 있는 기본 기능

모바일 앱은 일부 데스크톱 기능을 지원하지 않습니다.

Hive 가격 정책

Free

스타터 : 사용자당 월 $1.50

Teams : 사용자당 월 $5

기업: 맞춤형 가격

Hive 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (610개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (210개 이상의 리뷰)

사용자들이 Hive에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

Hive의 통합 기능은 tool 인터페이스를 통해 Google Drive 및 Slack과 원활하게 연결됩니다. Hive는 단순한 인터페이스 구조를 사용자 요구에 맞춰 설계하여 기술 경험이 부족한 팀 회원도 어려움 없이 사용할 수 있습니다.

Hive의 통합 기능은 tool 인터페이스를 통해 Google Drive 및 Slack과 원활하게 연결됩니다. Hive는 단순한 인터페이스 구조를 사용자 요구에 맞춰 설계하여 기술 경험이 부족한 팀 회원이 어려움 없이 사용할 수 있습니다.

Slack 연동을 제공하며 앞서 소개한 도구들과 함께 사용하기에 적합한 추가 프로젝트 관리 tools 3가지를 소개합니다:

Asana : 메시지를 Asana 작업으로 전환하고, 작업이 업데이트될 때 Slack에서 알림을 받으며, Slack 스레드에서 직접 작업에 댓글을 달 수 있습니다.

Smartsheet : 작업 변경 시 알림 수신, 행에 대한 댓글 달기, Slack 채널 내에서 직접 시트 공유 가능

Airtable : Airtable 자동화 기반으로 Slack 알림 전송, Slack 메시지로 레코드 생성, 업데이트를 Slack 채널에 직접 연결된 상태

Slack과의 원활한 연동으로 한 단계 업그레이드하세요

프로젝트 팀이 Slack을 사용하지만 적절한 프로젝트 관리 통합이 없다면, 그 대화들은 너무나 자주 스크롤 속으로 사라져 버립니다.

Slack을 프로젝트 관리 솔루션과 연결하면 모든 메시지가 실행 항목으로 전환되고, 모든 마감일이 가시적으로 관리되며, 끝없는 오락가락 없이 모든 프로젝트가 계획대로 진행됩니다.

수많은 협업 tools이 이러한 연결성을 약속하지만, 여전히 미완성 작업 간 토글, 맥락 상실, 단절된 워크플로우로 인해 불편함이 남습니다. ClickUp은 실시간 Slack 연동, AI 기반 요약, 작업 생성, 채팅-작업 변환 기능을 통해 이러한 간극을 메웁니다.

메시지와 마일스톤 사이에서 시간을 낭비하는 것을 멈출 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!