비즈니스 워크플로우를 간소화하는 AI 기반 ERP tools 10선

상상해 보세요: 월말이 다가왔습니다. 재고 보고는 낡았고, 재무팀은 스프레드시트에 파묻혀 있으며, 팀은 다섯 개의 서로 다른 앱에서 업데이트를 쫓아다니고 있습니다. 모든 것이 단절된 느낌이고 고통스럽게 수동적입니다. 이것이 바로 일 분산 현상이며, 이는 회사의 생산성과 잠재력을 잠식하고 있습니다.

AI 기반 기업 자원 관리(ERP) 시스템을 도입하세요. 이 tools에는 데이터 입력 자동화, 수요 예측, 예측 분석, 대화형 AI 등 비즈니스에 민첩성과 경쟁력을 유지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다.

궁극적으로 모든 비즈니스 프로세스, 데이터, 팀을 하나의 지능형 ERP 시스템으로 통합합니다.

본 기사에서는 기업 자원 계획(ERP)을 강화할 수 있는 최고의 AI 기반 tools를 엄선하여 소개합니다.

10대 AI ERP 시스템의 주요 기능, 구조 및 가격 정책을 확인해 보세요.

AI ERP를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

전 세계 기업의 59%가 ERP 시스템의 복잡성으로 어려움을 겪고 있습니다. IT, 인사, 공급망 관리 분야의 문제를 피하려면 고유한 비즈니스 운영과 요구사항에 맞는 AI ERP를 선택해야 합니다.

투자 효과를 극대화하기 위해 ERP 소프트웨어에서 찾아야 할 핵심 요소는 다음과 같습니다:

*스마트 자동화: 청구서 발행, 재고 업데이트, 인사 관리 워크플로우와 같은 비즈니스 프로세스와 일상 작업을 자동화하세요. 수작업 감소, 프로세스 효율성 향상, 팀이 핵심 비즈니스 프로세스에 집중할 수 있도록 지원합니다

예측 분석: ERP에 /AI를 활용하여 수요 예측, 재무 동향 모니터링, 잠재적 위험 요인 식별이 가능합니다. 데이터 기반의 선제적 의사결정으로 운영 차질을 사전에 방지하고 성장 기회를 조기에 포착하세요

*실시간 데이터 가시성: 전 부서 데이터를 동기화하여 비즈니스 현황을 명확하게 실시간으로 파악하세요. 영업 팀, 재고, 직원 성과 추적 등 모든 상황을 즉시 한눈에 확인하세요

자연어 처리 기능: 인공지능을 활용해 평이한 영어로 질문하고 즉각적인 인사이트를 얻으세요. 비기술적 사용자들이 데이터를 쉽게 활용할 수 있도록 하여 의사결정 속도를 높입니다

사용자 정의 가능한 대시보드: 역할과 핵심 성과 지표(KPI)에 따라 보기를 맞춤 설정하세요. ERP 대시보드에 가장 관련성 높은 정보를 표시하여 한눈에 성과를 모니터링하세요

*워크플로우 오케스트레이션: 부서 간 작업을 연결하고 자동화된 승인 체인을 설정하세요. 지속적인 확인 없이도 운영이 시계처럼 정확하게 돌아가도록 합니다

타사 통합: 기존 CRM, 전자상거래 플랫폼 또는 회계 소프트웨어와 연결하여 기술 스택이 원활하게 일하도록 하세요. 중복 작업을 줄이고 팀의 시스템 도입을 더욱 수월하게 만드십시오

역할 기반 접근 및 권한 관리: 역할에 따라 접근의 한도를 설정하여 민감한 재무 및 직원 데이터를 안전하게 보호하세요. 정보의 보기 또는 편집 권한을 완전히 통제하여 규정 준수를 보장합니다

감사 로그 및 규정 준수 추적: *규정 준수, 내부 감사 및 재고 관리를 위해 모든 변경 사항, 승인 및 사용자 작업을 추적합니다

👀 알고 계셨나요? 거의 97%의 기업이 온프레미스 ERP 솔루션보다 클라우드 기반 ERP 솔루션을 고려합니다. 그리고 이들 기업 대다수는 비즈니스 성장 지원과 프로세스 및 생산성 향상을 위해 ERP 솔루션을 선택합니다.

이제 이 ERP 시스템들의 기능, 활용 사례 및 한도에 대해 알아보겠습니다.

1. ClickUp (스마트한 작업 관리 및 ERP 워크플로우 통합에 최적)

ClickUp으로 프로젝트, 인사 운영, 제품 개발을 단일 플랫폼에서 모두 관리하세요

clickUp 은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, *ERP 프로젝트, 작업, 채팅 등이 맞춤형 확장형 솔루션에 하나로 통합됩니다.

지능형 작업 관리와 원활한 ERP 워크플로우 통합을 통해 비즈니스 프로세스를 간소화하고, 일상적인 작업을 자동화하며, 운영 효율성을 최적화할 수 있습니다. 모든 것이 한 곳에서 이루어집니다.

어떻게 하는지 알아봅시다.

ClickUp Brain

ClickUp Brain은 머신러닝을 활용하여 반복적인 데이터 입력을 자동화하고, 프로세스 문서를 생성하며, 더 스마트한 비즈니스 운영을 위한 예측 분석을 제공하는 플랫폼의 가상 비서입니다.

ClickUp Brain으로 프로젝트 요약 및 업데이트 자동화

작업 관리, 자원 수요 예측, 프로젝트 플랜 자동 생성, 팀 문의 즉시 답변이 가능합니다.

제품 출시를 관리한다고 가정해 보세요. 모든 단계를 수동으로 매핑하는 대신, Brain은 자동으로 타임라인을 생성하고, 자원 병목 현상을 표시하며, 팀 작업량을 기반으로 지연을 예측합니다. 이는 자원 관리를 완전히 간소화합니다. 자원 플랜부터 타임라인 조정, 사전 대응에 이르기까지 모든 것을 몇 번의 클릭만으로 완료할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 회의 노트에서 답변, 결정 사항 및 실행 항목을 추출하세요

ClickUp Brain MAX가 ERP를 어떻게 혁신하는지

*clickUp Brain MAX는 단순한 AI tool이 아닙니다 . 기업 자원 계획의 모든 측면을 효율화하도록 설계된 여러분의 지휘 센터입니다. 팀을 강화하는 방법은 다음과 같습니다:

통합 검색: 연결된 모든 앱과 클라우드에서 재무 기록, 인사 문서, 재고 데이터, 고객 정보를 즉시 찾아보세요

음성 기반 생산성: 텍스트 입력을 사용하여 작업 관리, 보고서 생성, 기록 업데이트를 수행하여 ERP 워크플로우를 간소화하세요

AI 기반 인사이트: ERP 환경 내에서 바로 상황별 재무 분석, 경쟁사 리서치, 영업 팀 예측을 확인하세요

하나의 강력한 AI: 사용자는 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 외부 AI tools를 단일한 컨텍스트 기반의 기업용 솔루션으로 활용할 수 있습니다

🎥 브레인 맥스를 최대한 활용하는 방법을 확인하세요:

ClickUp Brain MAX를 통해 단일 Enterprise급 AI 슈퍼 앱을 경험하세요. 워크플로우를 이해하고 데이터를 연결하며 음성 또는 텍스트로 전체 ERP 시스템을 관리할 수 있습니다. 서로 연결되지 않은 AI tools들의 조각난 조합은 버리고, 모든 ERP 사용 사례에 대한 원활하고 상황 인식형 자동화를 경험하세요.

ClickUp Autopilot 사전 구축 및 맞춤형 에이전트

ClickUp AI 에이전트로 ERP 시스템의 잠재력을 잠금 해제를 통해 최대한 발휘하세요. AI 에이전트는 프로세스 자동화, 워크플로우 간소화, 조직 전반에 걸친 실행 가능한 인사이트 제공을 위해 설계되었습니다.

ClickUp Brain으로 작업 예측을 생성하고, 대화를 실행으로 전환하며, 현재 작업량을 파악하고, 자원 배분 플랜을 수립하세요

ClickUp AI 에이전트를 활용할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다:

반복적인 ERP 작업 자동화:* 사전 구축된 AI 에이전트가 청구서 승인, 데이터 입력, 보고서 생성 같은 반복 작업을 처리하여 시간을 절약하고 수동 오류를 줄여줍니다

맞춤형 워크플로우 자동화: 구매 주문 처리, 재고 업데이트, 인사 온보딩 워크플로우 자동화 등 고유한 ERP 요구사항에 맞춰 설계된 구매 주문 처리, 재고 업데이트, 인사 온보딩 워크플로우 자동화 등 고유한 ERP 요구사항에 맞춰 설계된 맞춤형 AI 에이전트를 구축하세요

스마트 검색 및 분석: AI 에이전트가 문서(예: 계약서, 영수증, 재무제표)에서 키 정보를 추출하여 즉각적인 요약이나 통찰력을 제공하는 제공자로써 더 빠른 의사 결정을 지원합니다

알림 및 권장 사항: 에이전트를 설정하여 ERP 데이터의 이상 징후, 마감일 또는 규정 준수 문제를 모니터링하고, 운영을 정상 궤도에 유지하기 위한 사전 예방적 알림이나 제안을 받아보세요

ClickUp 자동화 기능

일상적인 ERP 업무 자동화를 위해 ClickUp 자동화 기능을 활용하세요. 맞춤형 규칙을 설정하여 업무를 자동으로 이동시키므로, 관리 과정에서 수동 노력이 필요 없어 누락 없이 완벽하게 처리됩니다. 50가지 이상의 액션 트리거를 통해 ERP 운영의 거의 모든 부분을 자동화할 수 있습니다.

반복적인 ERP 작업을 ClickUp 자동화로 처리하세요

예시: 구매 주문서가 승인되면 ClickUp은 자동으로 다음 작업을 구매팀에 할당하고, 프로젝트 단계를 업데이트하며, 회계팀에 청구서 처리를 시작하라고 알립니다.

ClickUp 문서

동료와 협업하거나 팀과 공유할 자원 제약 조건 개요를 작성해야 한다면 ClickUp Docs를 사용하세요.

ClickUp 문서로 자원 관리 및 플랜 수립에 협업하세요

ERP 문서, 표준 운용 절차 (SOP), 비즈니스 프로세스를 공유하고 실시간으로 의견을 남길 수 있습니다. 운영 팀은 문서에 직접 의견을 추가하고, 주의가 필요한 부분을 강조 표시하며, 관련 팀원을 태그할 수 있습니다.

문서는 ClickUp 작업과 직접 연결되어 중요한 프로세스 정보가 항상 실행 가능하고 접근 가능하며 최신 상태를 유지합니다. 이를 통해 지식 관리를 중앙화하고 온보딩 및 규정 준수를 간소화합니다.

이 AI 기반 통합 솔루션은 연결된 앱 생태계 전반에 걸쳐 모든 비즈니스 운영과 프로세스를 한곳에서 연결할 수 있게 합니다.

ClickUp Operations로 모든 운영 및 관련 자원을 시각화하고 관리하세요

ClickUp Operations는 공급업체 온보딩과 시스템 구성부터 창고 직원 교육에 이르기까지 모든 운영 단계를 실시간으로 추적할 수 있는 ERP 시스템입니다.

모든 부서에 걸친 완료된 가시성을 확보하여 예산, 마일스톤, 규정 준수 요건에 맞춰 구현을 관리하세요—모든 것이 한곳에서 이루어집니다. 또한 ClickUp 프로젝트 관리 기능 전체를 이용할 수 있습니다.

🧩 템플릿 아카이브: ClickUp은 또한 무료로 제공되는 다양한 맞춤형 ERP 구현 및 재고 관리 템플릿을 통해 신속하게 시작할 수 있도록 지원합니다. 예시, ClickUp ERP 구현 작업 분해 구조 템플릿과 ClickUp 재고 관리 템플릿은 명확한 작업 계층, 간트 차트, 타임라인 보기를 통해 팀이 복잡한 ERP 도입 및 지속적인 운영을 관리하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿들은 수요 예측, 자원 배분, 진행 추적 지원을 제공하며, 모두 ClickUp의 AI 기반 인사이트로 구동됩니다.

ClickUp 최고의 기능

프로젝트 계정과 KPI, 운영 메트릭, ERP 성능을 실시간으로 시각화하는 맞춤형 ClickUp 대시보드

공급업체 데이터베이스를 디지털화하고 관리하며, 고정자산을 추적하고, 생산 일정을 모니터링하여 적시에 실행하세요

운영 플랜 템플릿으로 표준 운영 절차 및 추적 시스템을 구축하세요

고급 일정 관리 및 의존성 관리 기능을 통해 크기에 상관없이 ERP 구현 프로젝트를 플랜, 실행 및 모니터링하세요

ClickUp 채팅을 통해 팀원과 연결을 유지하며 자원 관리 팁을 논의하세요

자동화된 워크플로우와 중앙 집중식 문서 관리를 통해 채용, 온보딩 및 직원 관리를 효율화하세요

AI 생성 문서 및 알림을 활용하여 표준 운용 절차 (SOP)를 유지하고, 규정 준수 작업을 추적하며, 프로세스 표준화를 보장하세요

ClickUp의 한도

일부 사용자는 처음에는 다양한 기능이 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

최고의 올인원 DIY SaaS ERP. ClickUp은 다양한 워크플로우 생성을 단순화하는 모듈식 기능을 제공합니다. 개방형 기능 아키텍처는 창의성과 맞춤화를 촉진합니다. 정교하게 설계된 UI/UX는 직관적인 탐색과 세련된 미학을 제공합니다. 플랫폼은 사용자 맞춤형 애플리케이션 개발을 가능케 하여 가치 있는 다용도성을 더합니다. 역대 최고의 영업 팀!

🧠 재미있는 사실: 넷플릭스는 시청자 수요를 예측하고 피크 시간대에 스트리밍 대역폭을 효율적으로 할당하기 위해 자원 관리 알고리즘을 사용합니다.

2. SAP 비즈니스 AI (복잡한 물류를 처리하는 대기업에 최적)

via SAP 비즈니스 AI

부서 간 복잡한 운영 관리는 종종 데이터 사일로, 느린 의사 결정, 놓친 기회로 이어집니다. SAP 비즈니스 AI는 기업급 인텔리전스와 자원 계획 시스템을 결합합니다. 반복 작업을 자동화하고, 송장을 추적하며, 재고를 시각화하고, 자원 배분을 플랜할 수 있습니다.

예측 분석 및 매출 예측부터 AI 기반 청구서 매칭, 직원 쿼리용 지능형 챗봇에 이르기까지, 이 ERP 솔루션은 기업의 복잡성에 맞춰 확장되도록 설계되었습니다.

SAP 비즈니스 AI의 주요 기능

지능형 청구서 매칭을 통해 결제 처리를 가속화하세요

/AI 기반 이상 탐지로 사기 방지

반복적이고 커뮤니케이션이 많은 비즈니스 프로세스를 자동화하세요

머신러닝을 통해 비즈니스 활동을 지속가능성 요소에 맞춰 평가하세요

내장형 AI인 Joulie를 활용하여 필요할 때마다 답변을 얻고 리소스에 접근하세요

공급망, 물류 및 재고 메트릭을 관리하고, 비즈니스 화물 및 차량 운영 방식을 시각화하세요

SAP 비즈니스 AI의 한도

이 기업 자원 플랜 소프트웨어는 학습 곡선이 가파릅니다

통합 기능이 충분히 광범위하지 않습니다

SAP 비즈니스 AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

SAP 비즈니스 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5점 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5점 (300개 이상의 리뷰)

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 16%가 여러 tool에서 업데이트된 정보를 통합된 보기로 통합하는 데 어려움을 겪습니다. 업데이트가 흩어져 있으면 정보를 모으는 데 더 많은 시간을 소비하게 되고, 리더십을 발휘할 시간이 줄어듭니다. 결과? 불필요한 행정 업무, 놓친 인사이트, 그리고 부조화입니다. ClickUp의 올인원 작업 공간을 통해 관리자는 작업, 문서, 업데이트를 한곳에 모아 번거로운 작업을 줄이고, 가장 중요한 인사이트를 필요한 순간에 바로 확인할 수 있습니다. 💫 실제 결과: 200명의 전문가들을 하나의 ClickUp 작업 공간에 통합하여 맞춤형 템플릿과 시간 추적 기능을 활용함으로써 여러 위치에서 발생하는 간접비를 절감하고 납품 시간을 단축했습니다.

3. Microsoft Dynamics 365 (Microsoft 365를 주요 기술 스택으로 이미 사용 중인 팀에 최적)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365는 ERP와 CRM, 프로젝트 관리 tools를 결합하여 비즈니스 운영, 프로젝트, 고객 관계 관리를 위한 중앙 hub를 제공합니다.

이를 통해 영업 팀 추적, 고객 서비스 성과 모니터링, 고객 데이터 수집은 물론 재무 및 공급망 운영까지 관리할 수 있습니다.

AI 기반 인사이트와 로우코드 맞춤형 설정을 통해 이 ERP 재고 관리 소프트웨어는 업무 속도를 높이고, 고객 서비스를 개선하며, 실질적인 성장을 이끄는 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 이미 Microsoft 365를 주요 기술 스택으로 사용 중이라면, 이 ERP 솔루션이 완벽한 선택입니다.

Microsoft Dynamics 365의 최고의 기능들

반복적인 자원 관리 워크플로우를 자동화하여 효율성을 높이세요

내장된 AI 및 분석 기능으로 실시간 인사이트 확보

로우코드 tools를 활용해 앱을 손쉽게 맞춤형으로 설정하세요

Microsoft Teams 및 Outlook과 같은 Microsoft 365 tools와 원활하게 통합하세요

공급망 물류를 종단간 추적하고 최적화하세요

온프레미스 배포용 액세스 라이선싱

Microsoft Dynamics 365의 한도

Microsoft를 사용하지 않는다면 이 tool은 불편할 수 있습니다

대규모 데이터 세트를 다룰 때 가끔 성능 문제가 발생할 수 있습니다

Microsoft Dynamics 365 가격 정책

Dynamics 365 Business Central Essentials: 사용자당 월 $70부터 시작

Dynamics 365 Business Central Premium: 사용자당 월 $100부터 시작

Dynamics 365 Business Central 팀 회원: 사용자당 월 $8부터 시작

Dynamics 365 영업 팀 Professional: 사용자당 월 $65

Microsoft Dynamics 365 평가 및 리뷰

G2: 4/5점 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 없습니다

실제 사용자들은 Microsoft Dynamics 365에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

저는 지난 1년간 D365를 사용해 왔는데, 제공하는 다양한 맞춤형 옵션과 Teams 및 Outlook과의 원활한 연동 방식에 정말 놀랐습니다. 맞춤형 대시보드, 보고 기능은 물론, 그뿐만 아니라 코파일럿이 이 모든 기능을 보완해 주었습니다. 대량의 고객을 추적하는 일을 한다면 이 시스템이 여러분의 일을 훨씬 수월하게 만들어 줄 것입니다.

4. Oracle ERP 클라우드 (정부 기관 및 규제 산업에 최적)

via Oracle ERP 클라우드

금융 및 의료와 같이 규제가 엄격한 산업에서 ERP를 관리한다는 것은 규정 준수를 탐색하고, 위험을 완화하며, 끊임없이 변화하는 규제에 신속히 적응하는 것을 의미합니다. 기존 ERP는 이러한 변화 속도를 따라잡지 못해 구식 프로세스, 분산된 보고, 그리고 비용이 많이 드는 오류의 결과로 이어집니다.

복잡하고 규정 준수 부담이 큰 환경을 위해 설계된 내재적 민첩성, 자동화, 감사 준비형 인텔리전스를 갖춘 Oracle ERP Cloud는 Microsoft Dynamics의 훌륭한 대안입니다. 재무, 조달, 프로젝트 관리, 리스크, 규정 준수를 하나의 통합 시스템으로 제공합니다.

Oracle ERP 클라우드의 주요 기능

AI와 머신러닝으로 재무 프로세스를 자동화하세요

동적 보고 및 대시보드로 실시간 가시성 확보

내장된 제어 및 감사 기능을 통해 위험과 규정 준수를 관리하세요

지능형 공급업체 관리로 조달 프로세스를 간소화하세요

통합 예측 및 예산 편성 tools로 플랜 수립

오라클 AI 앱으로 프로젝트 재무, 자원, 성과 추적을 통합하세요

Oracle ERP Cloud의 한도

해당 AI 기능은 한도입니다

사용자들은 UI가 복잡하고 직관적이지 않다고 보고합니다

Oracle ERP 클라우드 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Oracle ERP Cloud 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5점 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Oracle ERP 클라우드에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

다양한 모듈에 걸쳐 풍부한 기능이 제공되며, 기본적으로 서로 매우 잘 통합됩니다. 또한 확장 기능은 핵심 비즈니스 사용 사례에 도움이 됩니다. 클라우드 환경에서는 지원이 다소 불편할 수 있으며, 백엔드 접근 권한이 없어 오라클에 완전히 의존해야 합니다. 지원은 많은 경우 고객별 특정 시나리오를 처리하도록 설계되지 않았습니다.

5. Odoo (올인원 비즈니스 운영 관리에 최적)

via Odoo

고객과 작업을 따로 관리하는 데 지치셨다면, Odoo가 좋은 선택입니다. CRM, 영업 팀, 작업을 하나의 플랫폼에 통합한 오픈소스 ERP 소프트웨어입니다.

Oddo는 자동으로 인보이스 데이터를 수집하여 대시보드에 기록합니다. 은행 시스템과 동기화하여 모든 결제 및 지출 내역을 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

또한 문서를 직접 평가, 서명 및 승인하고, 자원 관리 작업에 대한 자동화를 설정하며, 심지어 회사 서버에 tool을 배포할 수도 있습니다.

Odoo 최고의 기능

유연한 모듈식 구조 덕분에 필요에 따라 모듈을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

특정 비즈니스 요구사항에 맞춰 워크플로우, 보고서 및 인터페이스를 맞춤형으로 설정하세요.

드래그 앤 드롭 tools로 데이터와 작업을 시각화하고 관리하세요

내장된 AI 기능을 활용하여 인간의 지능이 필요한 작업을 자동화하세요

클라우드 및 온프레미스 환경 모두에 배포 가능

세부적인 권한 설정과 감사 추적을 통해 사용자 접근을 제어하세요

Odoo의 한도

팀 규모를 확장할 때 소프트웨어 비용이 높아질 수 있습니다

복잡한 비즈니스 운영 관리 시 로딩 시간이 더 오래 걸립니다

Odoo 가격 정책

Free Forever

표준: 사용자당 월 $31.10

맞춤형: 월 $46.80/사용자

Odoo 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5점 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5점 (1200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Odoo에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Odoo ERP에서 가장 마음에 드는 점은 계정부터 재고 관리까지 비즈니스 요구사항의 넓은 범위를 포괄하는 올인원 솔루션이라는 점입니다. 간편한 맞춤형과 사용자 친화적인 인터페이스로 운영을 간소화하고 전반적인 효율성을 높여줍니다.

🧠 재미있는 사실: NASA는 SPIFe(탐사를 위한 스케줄링 및 플랜 인터페이스)라는 자체 자원 계획 도구 키트를 보유하고 있습니다.

6. Acumatica ERP (개방형 아키텍처로 /AI 강화 ERP 시스템을 맞춤형으로 구축하는 데 최적)

via Acumatica ERP

기존 ERP 시스템 대부분은 확장성이 부족하거나 비용이 너무 높아서, 특히 성장 중인 중소 비즈니스의 경우 지속적인 IT 유지보수가 필요합니다.

Acumatica의 ERP 시스템은 AI를 통합하여 기존 틀을 깨고, 인기 있는 Salesforce 대안으로 자리매김했습니다. 이상 탐지, 예측 분석, 스마트 워크플로우 등 AI 기반 기능을 포함합니다.

사용성을 위해 설계된 현대적인 클라우드 중심 ERP입니다. 비즈니스에 맞게 조정 가능한 모듈식 오픈 아키텍처 ERP 플랫폼을 제공합니다. 어디서나 접근 가능하며 다른 tools와 손쉽게 연동됩니다. 팀 전체가 실시간으로 데이터에 접근하여 더 스마트하고 신속한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

Acumatica ERP의 주요 기능

지능형 ERP 시스템을 지원하는 개방적이고 유연한 플랫폼으로 워크플로우를 자동화하세요

타사 앱과 원활하게 연결하여 공급망 관리와 일상 업무를 효율화하세요

통합 대시보드를 통해 실시간 및 역사적 데이터를 보기를 통해 더 스마트한 의사 결정을 내리세요

재무, 재고, CRM, 프로젝트를 한 곳에서 관리하여 비즈니스 전반에 걸친 완벽한 가시성을 확보하세요

콘텐츠 생성, 데이터 시각화, 향상된 문서 인식 기능을 위한 AI 기반 tools를 제공합니다.

Acumatica ERP의 한도

코딩 지식이 없다면 일부 기능 사용이 다소 어려울 수 있습니다

ERP 시스템의 데이터 분석 및 보고서 생성 과정은 복잡합니다

Acumatica ERP 가격 정책

맞춤형 가격 책정

아쿠마티카 ERP 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5점 (1,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 사용자 리뷰가 없습니다

실제 사용자들은 Acumatica ERP에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Acumatica는 기존 프로그램에 비해 매우 사용자 친화적입니다. 다양한 신기술을 지속적으로 도입하고 Teams 같은 여러 프로그램과 통합되는 점이 마음에 듭니다. 현장 작업 중에도 쉽게 접근할 수 있어 큰 도움이 됩니다! 모든 직원이 매일 사용할 수 있도록 프로그램을 완전히 가동하는 날이 기다려집니다.

7. 인포 클라우드스위트 (실시간 공급망 가시성이 필요한 제조업체에 최적)

via Infor Cloudsuite

산업별 맞춤형 기능, 실시간 데이터 인사이트, 원활한 클라우드 배포를 통해 Infor는 특히 복잡하고 중요한 환경에서 AI ERP 솔루션 중 두각을 나타냅니다.

업계별 요구사항에 정확히 부합하는 강력한 클라우드 네이티브 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 원활한 비즈니스 운영을 위한 자원 효율화, 규제 준수 간소화, 연결 데이터와 지능형 자동화를 통한 스마트 의사결정 구현이 가능합니다.

인포 클라우드스위트의 주요 기능

재무, 조달, 인사 부문의 자동화 및 스마트 워크플로우로 수동 데이터 입력을 줄이세요

직관적인 인터페이스와 맞춤형 대시보드로 팀에게 더 간편한 사용자 경험을 제공하세요

실시간 및 역사적 데이터에 대한 접근을 통해 고급 데이터 분석을 수행하고, 비즈니스 효율성과 의사결정 능력을 향상시키세요

클라우드 아키텍처와 유연한 배포 옵션으로 손쉽게 확장하세요

타사 시스템과 원활하게 통합하여 통합된 기업의 운영을 실현하세요

플랫폼에 내장된 거버넌스 tools로 규정 준수 및 위험 관리를 강화하세요

인포 클라우드스위트(Infor Cloudsuite)의 한도

고가 모듈의 비용은 스타트업에게 부담스러울 수 있습니다

고객 지원 해결에는 시간이 소요됩니다

인포 클라우드스위트 가격 정책

맞춤형 가격 책정

인포 클라우드스위트 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Infor Cloudsuite에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

인포 프로세스 자동화는 비즈니스 프로세스 관리에 유용한 기능을 제공합니다. 사용자와 개발자 모두를 위한 간편한 검색 애플리케이션과 일할 수 있는 환경을 제공합니다

👀 알고 계셨나요? 작업 전환은 직원들의 생산적 시간 최대 40%를 소모할 수 있습니다. 이는 주로 작업 전환 후 정신적 노력을 들여 방향을 재조정하고 집중력을 회복해야 하기 때문입니다. 특히 여러 tools이나 단절된 워크플로우에 의존하는 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서는 지속적인 컨텍스트 전환이 주의력 분산, 느린 의사 결정, 효율성 저하로 이어집니다. 바로 이 때문에 ClickUp과 같은 통합 ERP 플랫폼이 주목받고 있습니다: 운영을 중앙화하고, 앱 전환 필요성을 줄이며, 팀이 더 오래 흐름에 머물 수 있게 합니다.

8. 에피코어(Epicor) (제조업체, 공급업체 및 엔지니어링 주문형 환경에 최적)

via Epicor

91%의 기업이 최적의 재고 수준 유지를 ERP 소프트웨어의 가장 큰 장점 중 하나로 노트했습니다.

에피코어의 AI ERP 시스템은 제조업체, 유통업체 및 ETO 기업을 지원하기 위해 특별히 설계되었습니다. 재고 관리 및 기타 운영을 효율화하는 에피코어 키네틱(Epicor Kinetic)과 에피코어 이클립스(Epicor Eclipse) 등 다양한 제품을 제공합니다.

유연하고 사용하기 쉬우며, 확장되는 공급망 요구사항을 따라잡을 만큼 스마트합니다. 또한 이 소프트웨어에는 내장형 고객 관계 관리( CRM ) tool이 포함되어 있어 ERP와 CRM 사이를 번갈아 가며 사용할 필요가 없습니다.

에피코어 최고의 기능

다중 통화 지원으로 재무 운영을 관리하세요

생산 플랜 및 현장 관리를 모니터링하세요

내장된 CRM 및 HR 모듈을 활용하여 영업 팀 및 인력 관리를 간소화하세요

Prism AI 툴킷으로 비즈니스 인텔리전스 및 분석 대시보드에 접근하여 데이터 기반 의사결정을 내리세요

가격 분석 및 계약 가격 관리를 통해 제품에 경쟁력 있는 가격을 설정하세요

에피코어의 한도

유지보수 비용이 다른 대안들보다 훨씬 높습니다

타사 앱과의 연동 기능은 한도입니다

에피코어 가격 정책

맞춤형 가격 책정

에피코어 평가 및 리뷰

G2: 4/5점 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 에피코어에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

기본 기능은 탄탄하며 일상 작업의 90%를 충족시킵니다. 유연성과 통합 옵션 측면에서는 다른 현대적 ERP 시스템에 비해 뒤처집니다.

9. Sage Intacct AI (재무 팀에 최적)

via Sage Intacct AI

재무팀이 비즈니스 성장 기회 분석보다 오류 수정 작업에 더 많은 시간을 할애하고 있다면, 더 스마트한 솔루션이 필요한 때입니다. Sage Intacct는 재무 관리에 특화된 클라우드 기반 ERP 소프트웨어입니다.

핵심 재무 작업을 자동화하고, 실시간으로 성과를 향한 가시성을 제공하며, 스트레스 없이 확장할 수 있도록 지원합니다. 다중 법인 통합 관리를 하든 투자자용 보고 작성을 하든, Sage Intacct는 재무 작업을 더 빠르고, 더 쉽게, 훨씬 더 통찰력 있게 만들어줍니다.

Sage Intacct AI의 최고의 기능

복수 법인 및 다중 통화 운영을 손쉽게 관리하세요

더 스마트한 의사 결정을 위한 실시간 재무 보고 및 대시보드를 생성하세요

Salesforce, ADP 등 인기 tools와 원활하게 통합하세요

차원별 회계를 활용하여 부서, 프로젝트, 위치별 성과를 추적하세요

내장된 감사 추적 기능과 역할 기반 접근 제어로 규정 준수를 간소화하세요

성장하는 비즈니스를 위해 설계된 클라우드 아키텍처로 손쉽게 확장하세요

Sage Intacct AI의 한도

모바일 기능의 한도가 있습니다

소규모 기업은 필요하지 않은 기능에 비용을 지불하게 될 수 있습니다

Sage Intacct AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Sage Intacct AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 없습니다

Capterra: 리뷰가 없습니다

실제 사용자들은 Sage Intacct AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

다양한 모듈 간 이동이 매우 사용자 친화적입니다. 보고 기능이 우수하며 자체 보고서를 생성할 수 있어 매우 유용합니다. 다른 소프트웨어와의 손쉬운 연동 역시 우리 비즈니스에 큰 장점입니다. [하지만] 공급업체나 고객 환불을 해당 계정으로 직접 처리하지 못하고 조정 항목으로 처리해야 하는 등, 일부 일회용 방법이 필요해 프로세스가 불필요하게 길어지는 경우가 있습니다. 또한 결제/청구서 할당을 확인할 때 전혀 명확하지 않다는 점도 발견했습니다.

10. NetSuite with AI (보고를 위한 생성형 AI 활용에 최적)

netSuite with AI를 통해

비즈니스가 성장함에 따라 재고, 재무, 운영을 여러 tools로 관리하는 것은 복잡해지고 비용이 증가합니다. NetSuite의 AI ERP는 재무, 공급망, CRM 등을 포함한 모든 기능을 하나의 시스템으로 통합한 클라우드 기반 플랫폼으로, 귀사와 함께 성장합니다.

실시간 데이터, 자동화된 워크플로우, 맞춤형 대시보드를 통해 NetSuite는 운영 효율화, 가시성 향상, 더 빠르고 현명한 의사결정을 지원합니다.

AI 최적화 기능이 탑재된 NetSuite

재무, 조달, 운영 전반의 반복 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄이세요

생성형 AI 서비스를 활용하여 보고를 작성하고, 실행 방안을 제안하며, 키 비즈니스 인사이트를 도출하세요

청구, 승인, 주문 관리와 같은 워크플로우에 원활한 프로세스 자동화를 구현하세요

실시간 및 역사적 데이터를 기반으로 한 AI 예측으로 수요 예측을 개선하세요

종단간 가시성과 스마트 계획 tools를 통해 공급망 관리를 최적화하세요

NetSuite의 AI 한도

대용량 데이터 처리 시 가끔 지연이나 성능 문제가 발생할 수 있습니다

NetSuite AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

NetSuite with AI 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5점 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 없습니다

실제 사용자들은 AI 기반 NetSuite에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

사용자 정의가 매우 용이하며, 기존에 사용 중인 다른 소프트웨어와의 연결도 간편합니다. 2025년 1월에 넷스위트 사용을 시작했는데도 이미 소프트웨어에 상당히 익숙해졌습니다. 원하는 데이터와 형식으로 추출이 가능하지만, 맞춤형 보고 생성에는 솔루션에 대한 고급 지식이 필요합니다. 또한 플랫폼에서 쉽게 처리하기 어려운 일부 조정 작업(예: 이연 수익 조정)은 오프라인에서 수행해야 합니다.

ClickUp으로 더 스마트하고, 더 빠르게, 더 긴밀하게 연결된 운영을 실현하세요

소개된 모든 AI 기반 ERP tools은 다양한 사용 사례에 맞는 탁월한 차별화 요소(USP)를 제공합니다. 그러나 필수 ERP 기능은 물론 그 이상의 기능을 모두 갖춘 소프트웨어를 원하신다면 ClickUp을 선택하세요.

실시간 협업, AI 기반 자원 계획, 프로세스 자동화, 자원·재고·주문 추적 템플릿을 직관적인 단일 작업 공간에 통합합니다.

문서를 워크플로우로, 채팅을 실행으로, 업데이트를 스마트 요약으로 전환하세요. 코딩 지식이나 복잡한 IT 경험이 필요 없습니다!

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요. 복잡함 없이 AI 기반 ERP 시스템이 제공하는 명확성과 통제력을 팀 전체가 누릴 수 있습니다.