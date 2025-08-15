Microsoft Project와 Primavera: 어떤 프로젝트 관리 도구가 가장 적합할까요?

당사의 설문조사 데이터에 따르면, 92%의 근로자가 일관되지 않은 방법으로 작업 항목을 추적하고 있으며, 그 결과 의사 결정이 누락되거나 실행이 지연되고 있습니다.

Microsoft Project와 Oracle Primavera는 이 문제를 해결할 수 있는 두 가지의 완전한 프로젝트 관리 시스템입니다. 두 제품 모두 복잡하고 리소스가 많은 프로젝트를 관리하는 팀에게 인기가 있지만, 귀하의 특정 요구 사항에 더 적합한 제품은 무엇일까요?

이 게시물에서는 Microsoft Project와 Primavera P6의 기능, 협업 기능, 데이터베이스 통합 등을 비교하여 올바른 결정을 내릴 수 있도록 도와드립니다.

두 가지 모두 적합한 옵션이 아닌 경우, 두 가지를 모두 능가하는 모든 일을 위한 앱인 ClickUp도 있습니다!

Microsoft Project와 Primavera의 주요 차이점

다음은 두 도구의 직접 비교와 ClickUp의 포괄적인 기능과의 비교입니다.

기능 Microsoft Project Oracle Primavera ⭐️ 보너스: ClickUp 사용자 경험 및 인터페이스 Excel 및 Word와 유사한 친숙한 리본 스타일의 인터페이스. 사용자 지정 가능한 간트 차트 및 타임라인 플래너로 쉽게 탐색할 수 있습니다 대규모의 복잡한 프로젝트 관리에 중점을 둔 보다 기술적이고 실용적인 인터페이스. 특히 초보자에게는 학습 곡선이 가파르다 깔끔하고 현대적이며 매우 직관적인 UI. 드래그 앤 드롭 기능, 모든 규모의 팀에 적합한 유연한 보기(간트, 칸반, 목록, 타임라인) 가장 적합한 Microsoft 생태계 내의 다양한 산업에 걸쳐 중규모 또는 소규모 프로젝트 및 사용자 건설, 엔지니어링 및 기타 기술 산업에서 여러 대규모 프로젝트를 처리하는 기업 하나의 강력한 AI 기반 플랫폼에서 작업, 프로젝트, 문서 및 지식 관리를 원하는 소규모 팀부터 기업 팀까지 데이터베이스 기능 Project Online 또는 Project Server를 통해 Microsoft SQL Server와 통합 Oracle 및 SQL 데이터베이스와 원활하게 연결되며, 복잡한 환경에서 여러 프로젝트를 제어할 수 있습니다 통합(예: Zapier, Make, API)을 통해 데이터베이스에 연결됩니다. 전통적인 데이터베이스는 아니지만, 민첩한 팀에 유연하게 대응할 수 있습니다 협업 Microsoft SharePoint, Teams, Excel, Power BI와 같은 Microsoft 365 앱과 기본적으로 호환됩니다. 플랫폼을 전환하지 않고도 간소화된 협업 및 보고를 지원합니다 다중 사용자 액세스를 제공하지만 협업 기능은 제한적입니다. 복잡한 설치 프로세스가 필요합니다 실시간 협업을 위해 설계되었습니다. 한 플랫폼에서 댓글, 작업 할당, 채팅, 화이트보드 및 문서를 사용할 수 있습니다. Slack, Zoom, Google Drive 등과의 기본 통합 통합 기능 기본적인 비용 추적 기능을 제공하고 분석 대시보드와 통합되지만, 고급 비용 및 결제 처리를 위한 기본 도구가 부족합니다 고급 비용 계획, 예측 및 획득 가치 분석을 제공합니다. 결제 및 규정 준수 관리를 위한 전용 도구가 포함되어 있습니다 시간 추적, 예산 필드 및 사용자 지정 대시보드를 제공합니다. QuickBooks, Harvest 등 재무 추적을 위한 도구와의 통합을 지원합니다

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한, 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 당사의 추천이 실제 제품 가치에 기반한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

Microsoft Project란 무엇입니까?

microsoft Project를 통해

Microsoft Project는 일정 및 프로젝트를 계획하고, 작업에 리소스를 할당하고, 프로젝트 진행 상황을 추적하기 위한 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 또한 프로젝트 예산 관리 기능을 제공하고 업무량을 분석하여 리소스 할당 및 작업 위임을 개선합니다.

Microsoft Project의 두드러진 기능은 심층적인 일정 관리 기능입니다. 대규모 프로젝트를 작업으로 세분화하여 상향식 일정 관리 방식을 적용하고, 의존성을 할당하고, 리소스를 할당하고, 그리드, 보드, 일정 또는 차트 보기로 모든 것을 시각화할 수 있습니다.

이 스케줄링 소프트웨어는 프로젝트 계획을 시작할 수 있는 기본 및 고급 템플릿도 제공합니다. 또한, 일정을 준수할 수 있도록 시간 추적 보고 기능도 있습니다. 또한, 프로젝트 목표, 백로그 및 스프린트에 액세스할 수 있습니다. Microsoft 365 도구 세트의 일부이므로, 팀이 이미 해당 기술 스택을 사용하고 있는 경우 좋은 선택입니다.

Microsoft Project의 기능

Microsoft Project는 제품 팀, PMO 및 엔터프라이즈 팀을 위한 구조적이고 대규모의 프로젝트 계획을 지원하기 위해 만들어졌습니다. 단일 프로젝트에 집중하거나 여러 프로젝트를 관리하는 경우에 상관없이 타임라인, 리소스 및 의존성을 관리할 수 있습니다.

다음은 주요 기능의 요약입니다.

기능 #1: 간트 차트 및 타임라인 보기

microsoft Project를 통해

Microsoft Project의 뛰어난 기능 중 하나는 상세한 간트 차트 및 타임라인 보기입니다. 프로젝트의 시작부터 끝까지 명확하고 시각적인 타임라인을 확인할 수 있습니다.

이 보기는 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.

모든 작업, 마일스톤 및 의존성을 한 곳에서 지도에 표시하세요

작업을 드래그 앤 드롭하여 날짜 또는 타임라인을 조정하세요

누가 어떤 일을 하고 있으며, 얼마나 걸릴지 확인하세요

여러 타임라인을 만들어 다양한 워크스트림을 추적하세요

키 문구를 강조 표시하고 우선순위가 높은 결과물을 분류하세요

타임라인 스냅샷을 통해 이해 관계자에게 진행 상황을 보고하세요

MS Project를 사용하면 간트 차트의 색상, 패턴, 모양 및 높이를 변경하고 여러 간트 막대를 만들어 백로그, 할당되지 않은 프로젝트 등을 표시할 수도 있습니다.

💡 프로 팁: MS Project의 간트 차트에서 차트 부분을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 그리드선을 클릭합니다. 그러면 일정에 따라 현재 날짜에 해당 작업이 있어야 할 위치가 표시되며, 그 위치를 드래그 앤 드롭하여 간트 차트의 타임라인을 조정할 수 있습니다.

기능 #2: 화이트보드

microsoft Project를 통해

MS Project는 주로 작업 관리 소프트웨어 도구이지만, 프로젝트 워크플로우에 시각적 협업을 도입할 수도 있습니다. 아이디어를 지도에 표시하거나, 스프린트를 계획하거나, 킥오프 회의를 주최할 때도 팀은 실시간으로 작업을 진행할 수 있는 공유 디지털 캔버스를 사용할 수 있습니다.

내장된 화이트보드를 사용하여 아이디어를 스케치하거나 워크플로우를 그리거나 스티커 메모를 추가하여 생각을 구조화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 여러 장치에 걸쳐 팀 회원들과 실시간으로 협업하고 문서, 이미지 또는 링크를 추가하여 더 많은 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 간단히 말해서, 팀이 창의적으로 사고하고 함께 문제를 해결할 수 있는 유연하고 규칙이 없는 스페이스입니다.

기능 #3: 포트폴리오 관리

microsoft Project를 통해

Microsoft Project는 전체적인 계획을 세우는 데 도움이 되는 포트폴리오 관리 기능을 제공합니다. 다양한 포트폴리오 시나리오를 사용하여 프로젝트 실행, 리소스 관리 및 전반적인 비즈니스 건전성을 위한 최상의 전략적 경로를 결정할 수 있습니다.

이 프로젝트 관리 소프트웨어는 또한 프로젝트 제안서를 전략적 비즈니스 동인과 비교하여 비용 및 리소스 제약 조건을 시각화합니다.

포트폴리오 관리 기능을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

관련 프로젝트를 시각적이고 대화형 로드맵으로 그룹화 및 통합하여 가시성을 높입니다

포트폴리오 분석 기능을 사용하여 예산 제약 및 리소스 가용성 등의 요인에 따라 다양한 시나리오를 모델링하세요

영향력이 큰 프로젝트에 우선 순위를 지정하고 긴급하지 않은 프로젝트는 연기하세요

네이티브 OData를 사용하여 번다운 차트와 Power BI 대시보드를 만들어 포트폴리오 데이터를 집계하고 이해 관계자와 공유하여 모든 사람이 동일한 정보를 확인할 수 있도록 하세요

👀 알고 계십니까? 프로젝트 관리자의 28%는 여전히 프로젝트 일정을 관리하기 위해 스프레드시트를 사용하고 있다고 응답했습니다.

microsoft Project를 통해

MS Project는 각 프로젝트를 처음부터 시작할 필요가 없도록 다양한 워크플로우에 맞는 프로젝트 관리 템플릿을 제공합니다. 소프트웨어 개발에서 마케팅 캠페인에 이르기까지, 이러한 템플릿을 사용하여 프로젝트 팀을 안내하고 중요한 프로젝트에서 시간을 절약할 수 있습니다.

목표 설정 템플릿을 사용하면 대규모 프로젝트를 더 작은 목표로 나누고 마일스톤과 작업을 계획할 수 있습니다. 이 기능은 제품 출시 캠페인에 특히 효과적입니다.

또한 작업, 의존성 및 마감일을 설정하고, 진행 상황을 추적하고, 달력에 노트를 작성하는 데 도움이 되는 템플릿도 제공됩니다. 또한 자동 스케줄링을 사용하여 작업 변경에 따라 타임라인을 조정할 수 있습니다. 그리고 프로젝트 포트폴리오 관리 템플릿을 사용하여 실시간 업데이트를 기반으로 프로젝트 완료 날짜를 예측할 수 있습니다.

기능 #5: Microsoft 365와의 통합

microsoft 365을 통해

팀이 이미 Teams, Excel 또는 Power BI와 같은 도구를 사용하고 있다면 Microsoft Project는 워크플로우에 원활하게 통합됩니다. Microsoft 365와 기본적으로 통합되므로 프로젝트 작업을 Teams 채널에 연결하고, Power BI에서 타임라인을 시각화하고, Excel에서 직접 작업 목록을 업데이트할 수 있습니다.

Microsoft Teams에서 프로젝트 플랜을 직접 공유하고 보고 및 대시보드를 Power BI로 내보낼 수 있습니다. Outlook과 작업을 동기화하여 달력 기반 추적을 하고 Power Automate를 사용하여 앱 간에 작업을 연결하는 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 또한 Microsoft Project Server의 SQL Server 데이터베이스에 프로젝트 데이터를 안전하게 저장할 수 있습니다.

기능 #6: AI 기반 프로젝트 관리자

microsoft Project를 통해

MS Project의 AI 기반 프로젝트 관리자는 더 스마트한 프로젝트 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 지원합니다. 프로젝트 데이터를 분석하여 최적의 위험 관리를 수행하고 개선 사항을 공유합니다. 워크플로우 자동화 시퀀스를 설정하여 시간을 절약할 수도 있습니다.

이 기능을 사용하면 잠재적 위험을 평가하고, 완화 계획에 대한 제안을 확인하고, 프로젝트 내에서 발생할 수 있는 문제와 진행 중인 문제를 추적할 수 있습니다. AI 에이전트가 각 작업에 대한 예상 기간과 필요한 노력을 제안한 프로젝트 플랜을 생성합니다.

👀 알고 계십니까? 84%의 기업은 비즈니스 복원력을 확보하기 위해 위험 대비에 개선의 여지가 있다고 인정합니다.

Microsoft Project 가격

Microsoft 365의 Planner: Free Forever

Planner 플랜 1: 월 10달러/사용자

Planner 및 Project Plan 3: 월 30달러/사용자

Planner 및 Project Plan 5: 월 55달러/사용자

Primavera란 무엇인가요?

primavera를 통해

Primavera는 엔지니어링 및 공공 부문 운영과 같은 다양한 산업에서 대규모의 복잡한 프로젝트를 관리하기 위해 설계된 고성능 프로젝트 관리 소프트웨어 제품군입니다. 특히 건설 일정 관리에 이상적입니다. 작업 일정 관리, 리소스 관리, 비용 관리, 위험 관리 및 성과 분석과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

대량의 프로젝트 데이터를 속도 저하 없이 처리할 수 있는 능력이 Primavera P6의 차별화된 특징입니다. 팀은 중앙 집중식 플랫폼에서 여러 프로젝트를 관리하면서 작업 일정을 수립하고, 리소스를 할당하고, 예산을 추적하고, 위험을 완화할 수 있습니다.

또한, 내장된 분석 및 예측 도구를 통해 지연 및 비용 초과를 파악할 수 있어 Microsoft Project의 대안 중 최고의 선택입니다.

📮 ClickUp Insight: 지식 근로자들은 정보와 컨텍스트를 찾기 위해 매일 평균 25개의 메시지를 보냅니다. 이는 이메일과 채팅에서 분산된 대화를 스크롤하고, 검색하고, 해독하는 데 상당한 시간이 낭비되고 있음을 의미합니다. 😱 작업, 프로젝트, 채팅, 이메일(그리고 AI!)을 한 곳에서 연결하는 스마트한 플랫폼이 있다면 얼마나 좋을까요? 하지만 이미 있습니다!

Primavera의 기능

Primavera의 강점은 대규모 프로젝트 계획을 정밀하고 제어력 있게 처리하는 능력에 있습니다. 세부적인 일정 수립부터 위험 완화까지, 복잡한 프로젝트를 처음부터 끝까지 지원하도록 설계되었습니다.

기능 #1: 프로젝트 일정 관리 및 작업 관리

primavera를 통해

Primavera P6를 사용하면 대규모 프로젝트를 관리 가능한 단계, 작업 및 하위 작업으로 나눌 수 있습니다. 각 작업에 대한 책임과 마감일을 할당하고, 여러 사용자가 일정에 액세스할 수 있도록 보안 설정하고, 중앙 집중식 대시보드에서 각 작업의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

또한 다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다:

자세한 작업 분할 구조(WBS)를 구축하여 프로젝트의 모든 단계를 구성하세요

드래그 앤 드롭 스케줄링으로 작업 의존성을 설정하고 타임라인을 조정하세요

인력, 장비, 자재 자원을 특정 활동에 할당하세요

히스토그램, 워크시트 및 프로필을 사용하여 리소스 부족 및 병목 현상을 최적화하세요

막대 차트 및 네트워크 다이어그램으로 일정을 시각화하세요

다중 사용자 액세스를 통해 일정에 대해 협업하세요

📖 또한 읽기: Excel 및 ClickUp의 무료 리소스 계획 템플릿

기능 #2: 실시간 진행 상황 분석

primavera를 통해

여러 보고서를 일일이 살펴보지 않고도 프로젝트 진행 상황을 추적할 수 있습니다. Primavera P6는 시각적인 대시보드와 보고 도구를 제공하여 지연, 고정 비용 초과, 리소스 병목 현상을 파악할 수 있도록 지원합니다.

작업 및 마일스톤에 대한 진행 상황을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 또한 작업 관리 시스템을 통해 리소스 사용량, 비용 및 타임라인 변경에 대한 보고서를 생성할 수도 있습니다.

팀이 테이블에 최고의 성과를 가져올 수 있도록 하고 싶으신가요?

성능 임계값을 설정하고 메트릭이 기준을 벗어날 경우 경고를 받습니다. 또한, 실시간 프로젝트 대시보드를 이해 관계자와 공유하여 신속한 확인 및 간소화된 상태 업데이트를 할 수 있습니다.

primavera를 통해

대규모 프로젝트에는 피할 수 없는 위험이 따릅니다. Primavera P6는 위험이 일정이나 예산에 영향을 미치기 전에 위험을 파악, 분석 및 완화하여 준비를 유지할 수 있도록 지원합니다.

중앙화된 위험 등록부와 위험 관리 모듈에 액세스하여 일정 지연, 예산 변동, 자원 부족 등 다양한 위험 요인에 대한 위험 모델을 구축할 수 있습니다. Primavera P6는 또한 잠재적 결과를 평가하기 위해 몬테 카를로 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.

팀 회원에게 명확한 책임을 부여한 위험 완화 플랜을 할당하고, 전체 포트폴리오에서 위험 상태 및 업데이트를 추적하세요.

기능 #4: 결제 및 규정 준수 관리

primavera를 통해

Primavera P6를 사용하면 Oracle Textura Payment Management에 액세스할 수 있습니다. 이 솔루션은 인보이스 발행, 선취권 포기 수집 및 규정 준수 추적을 자동화하여 건설 프로젝트의 결제 프로세스를 간소화합니다. 이 클라우드 기반 솔루션은 적시 결제를 보장하고 모든 프로젝트 이해 관계자의 관리 부담을 줄여줍니다.

모든 청구서와 계약을 중앙에서 관리하고 고급 필터를 사용하여 특정 인출을 찾을 수 있습니다. 자동화된 전자 결제를 통해 하청업체 및 공급업체에 제때에 대금을 지급하고 규제 요건을 충족할 수 있습니다.

자동화된 규정 준수 워크플로우를 설정하고, 프로젝트 문서를 보호하며, 기록된 각 인출에 대한 선취권 포기 수집을 설정할 수 있습니다. 또한 Primavera P6의 결제 시스템은 회계 소프트웨어와 동기화되어 데이터 무결성을 유지합니다.

Primavera 가격

맞춤형 가격

Microsoft Project와 Primavera의 기능 비교

Primavera P6와 MS Project 중 어느 것을 선택해야 할지 아직 결정하지 못하셨다면, 아래에서 이 두 프로젝트 관리 소프트웨어 도구의 주요 차이점을 설명해드리겠습니다.

1. 사용자 경험 및 인터페이스

Microsoft Project는 Excel 및 Word와 유사한 리본 스타일의 레이아웃으로 친숙한 인터페이스를 제공합니다. 따라서 Microsoft 사용자는 직관적으로 탐색할 수 있습니다. 간트 차트 보기 및 타임라인 플래너는 이해하기 쉽고 사용자 지정도 간단합니다.

반면 Primavera는 보다 기술적인 제품입니다. 대규모 건설 및 엔지니어링 프로젝트와 인프라를 관리하는 경우에 더 적합합니다. 이 인터페이스는 디자인과 사용 편의성보다 기능과 세부적인 입력 필드를 우선으로 하기 때문에 학습 곡선이 가파릅니다.

🏆 우승자: Microsoft Project 사용의 용이성과 사용자 친화적인 UI가 우선순위라면 Microsoft Project가 더 적합합니다.

2. 데이터베이스 통합

Microsoft Project는 Microsoft 365 서비스를 사용하여 프로젝트 데이터를 로컬 또는 클라우드에 저장합니다. 소규모 프로젝트와 중규모 팀의 경우 이 설정은 효율적이고 사용자 친화적이지만, 건설 및 엔지니어링과 같은 대규모의 데이터가 많은 환경에서는 부족할 수 있습니다.

Primavera P6는 Oracle 또는 SQL 데이터베이스와 원활하게 통합되어 MS 프로젝트에서는 찾을 수 없는 수준의 민첩성을 제공합니다. 따라서 복잡하고 규제가 엄격한 프로젝트에서 방대한 데이터 세트를 처리하는 데 이상적입니다.

🏆 수상자: Primavera Primavera는 유연한 데이터베이스 통합 및 대량 데이터 처리와 같은 고급 기능이 필요한 기업을 위한 선두 주자입니다.

3. 협업

🧠 재미있는 사실: KPMG의 설문조사에 따르면, 2021년부터 2022년까지 응답자의 43%가 협업 도구의 사용이 크게 증가했으며, Microsoft 도구가 더 선호되는 것으로 나타났습니다.

MS Project는 Teams, Excel, Power BI 및 SharePoint와 같은 프로젝트 관리 협업 도구와 원활하게 통합됩니다. 타사 응용 프로그램으로 전환하지 않고도 프로젝트 데이터를 Teams 회의에 삽입하고, Excel을 통해 업데이트를 공유하고, Power BI를 통해 보고서를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 여러 부서의 팀이 프로젝트를 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

Primavera P6를 사용하면 여러 사용자에게 액세스 권한을 부여할 수 있지만, 협업 기능은 그다지 광범위하지 않으며, 팀은 프로젝트 관리를 위한 고급 기능에 익숙해지기까지 시간이 필요합니다. 설정을 위해서는 광범위한 IT 지원이 필요합니다. 일단 구성되면 강력하지만, 일상적인 협업에는 유연성이 다소 떨어질 수 있습니다.

🏆 우승자: Microsoft Project 자주 협업하고 Microsoft 360을 주요 기술 스택으로 사용하는 경우, Primavera와 MS Project를 비교할 때 MS Project가 더 잘 통합되고 협업에 적합한 옵션입니다.

4. 비용 및 결제 관리

MS Project는 고정 및 변동 요금을 통해 기본적인 비용 추적을 제공하므로 중소 규모의 예산 관리에 적합합니다. Excel과 통합되어 리소스 데이터를 더욱 심층적으로 분석할 수 있지만, 기본적으로 심층적인 재무 계획 기능은 부족합니다.

Primavera P6는 특히 엔터프라이즈급 요구 사항에 대한 비용 및 결제 관리에 탁월합니다. 이 도구를 사용하면 맞춤형 비용 코드를 구축하고, 예측을 실행하고, 실제 지출과 계획된 지출을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 또한 복잡한 요금 구조, 계약 및 규정 준수 관리, 획득 가치 분석을 지원하는 전용 결제 관리 도구도 제공합니다.

🏆 수상자: Primavera 강력한 재무 관리, 다양한 요금 유형, 엄격한 리소스 할당 감독이 필요한 경우 Primavera가 더 적합한 옵션입니다.

Reddit에서 Microsoft Project와 Primavera 비교

Redditors의 Primavera P6와 MS Project에 대한 의견은 엇갈립니다. 일부 사용자는 Microsoft Project의 접근성과 통합 기능을 칭찬하는 반면, 다른 사용자는 대규모의 복잡한 프로젝트 관리에 적합한 고급 기능을 갖춘 Primavera를 선호합니다.

예를 들어, r/Construction의 Reddit 사용자는 Primavera P6보다 Project를 선호한다고 밝혔습니다.

Project. 그걸로 시작했기 때문입니다. Primavera는 사용한 적이 없습니다. Project는 잘 작동하지만, 개선이 필요한 부분도 있고, 아직 사용하지 않은 기능도 많습니다.

Project. 그걸로 시작했기 때문입니다. Primavera는 사용해 본 적이 없습니다. Project는 잘 작동하지만, 개선이 필요한 부분도 있고, 아직 사용하지 않은 기능도 많습니다.

그러나, 한 Redditor는 r/civilengineering에서 MS Project보다 Primavera P6를 더 선호한다고 밝혔습니다.

MS Project는 1개의 프로젝트에 적합합니다. 여러 프로젝트를 함께 조정하기 위해 이 도구를 사용하지 마십시오. 이 도구는 그러한 용도로 제작되지 않았습니다. 이를 위해 P6가 필요합니다. 대부분의 경우 MS Project에서 일회성 프로젝트를 진행하는 것으로 충분합니다. 각 업무가 기본적으로 서로 다른 프로젝트인 대규모의 다분야 프로젝트의 경우 P6가 더 강력하고 처리하기에 적합합니다.

MS Project는 1개의 프로젝트에 적합합니다. 여러 프로젝트를 함께 조정하기 위해 이 도구를 사용하지 마십시오. 이 도구는 그러한 용도로 제작되지 않았습니다.

이를 위해 P6가 필요합니다.

대부분의 경우 MS Project에서 일회성 프로젝트를 진행하는 것으로 충분합니다. P6은 각 업무가 기본적으로 서로 다른 프로젝트로 구성된 대규모의 다분야 프로젝트에 더 적합하고, 이러한 프로젝트를 처리하기 위해 만들어졌습니다.

Reddit 사용자가 r/pmp에서 두 도구의 장점을 다음과 같이 지적했습니다.

Project는 개별 프로젝트에 적합합니다. Primavera는 여러 프로젝트로 구성된 프로그램이나 포트폴리오에 적합하며, 여러 사용자가 동시에 액세스할 수 있도록 설계되었습니다. 집을 짓는다면 Project를 사용할 수 있습니다. 올림픽을 개최하기 위해 모든 이벤트 스페이스와 경기장을 짓는 일을 담당하고 있다면 Primavera를 사용할 수 있습니다.

Project는 개별 프로젝트에 적합합니다. Primavera는 여러 프로젝트로 구성된 프로그램이나 포트폴리오에 적합하며, 여러 사용자가 동시에 액세스할 수 있도록 설계되었습니다. 집을 짓는다면 Project를 사용할 수 있습니다. 올림픽을 개최하기 위해 모든 이벤트 스페이스와 경기장을 짓는 일을 담당하고 있다면 Primavera를 사용할 수 있습니다.

📮 ClickUp Insight: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 도구를 사용하는 경우가 4배 더 많지만, 성과가 높은 팀은 툴킷을 9개 이하의 플랫폼으로 제한하여 효율성을 유지하고 있습니다. 그렇다면 하나의 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요? 업무를 위한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅 및 통화를 AI 기반 워크플로우와 함께 단일 플랫폼으로 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있도록 해줍니다.

ClickUp을 만나보세요 — Microsoft Project 및 Primavera의 최고의 대안

MS Project와 Primavera P6는 모두 단점과 장점이 있습니다. 이러한 단점을 보완하면서 Microsoft Project의 간단한 인터페이스와 Primavera의 복잡한 프로젝트 관리 기능을 모두 이용하고 싶으신가요? 업무에 필요한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp을 선택하세요.

Brighten A Soul Foundation의 행정 지원 관리자 Judy Hellen은 다음과 같이 말합니다.

ClickUp 소프트웨어를 사용하면 회사 프로젝트를 매우 쉽고 효과적으로 추적하고 구성할 수 있습니다. 간단한 목록에서 복잡한 프로젝트에 이르기까지 ClickUp 소프트웨어는 작업을 예상대로 완료하는 데 사용되어 왔습니다. 작업 관리 문제를 해결하고 조직의 진행 중인 작업 및 프로젝트의 진행 상황을 추적할 때 매우 효과적인 소프트웨어입니다.

ClickUp 소프트웨어를 사용하면 회사 프로젝트를 매우 쉽고 효과적으로 추적하고 구성할 수 있습니다. 간단한 목록에서 복잡한 프로젝트에 이르기까지 ClickUp 소프트웨어는 작업을 예상대로 완료하는 데 사용되어 왔습니다. 작업 관리 문제를 해결하고 조직의 진행 중인 작업 및 프로젝트의 진행 상황을 추적할 때 매우 효과적인 소프트웨어입니다.

ClickUp의 One Up #1: ClickUp 프로젝트 관리 플랫폼

ClickUp 프로젝트 관리로 하나의 협업 공간에서 작은 작업부터 다층적인 프로젝트까지 처리하세요

Primavera와 Microsoft Project는 강력한 도구이지만, 학습 곡선이 가파르고 워크플로우가 단절되어 있으며, 빠르게 변화하는 팀에 대한 유연성이 제한적인 경우가 많습니다. ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼은 세부적인 제어가 가능한 중앙 집중식 맞춤형 작업 공간을 통해 이러한 격차를 해소합니다.

이 솔루션은 세계에서 가장 강력한 컨텍스트 인식 AI(곧 자세히 설명할 예정입니다!)를 통해 프로젝트, 지식 및 커뮤니케이션을 한 곳에서 통합합니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼을 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

목록, 간트, 달력, 칸반 보기 등 15개 이상의 ClickUp 보기를 통해 원하는 방식으로 일을 시각화하세요

중첩된 하위 작업, 체크리스트 및 의존성을 통해 작업을 구성하고 유연한 활동 제어를 통해 작업을 관리하세요

작업량 보기 및 맞춤형 프로젝트 대시보드를 통해 팀원에게 특정 작업을 쉽게 할당하고 용량을 관리할 수 있습니다

ClickUp 목표를 사용하여 여러 기준에 대한 진행 상황을 추적하여 결과물을 완벽하게 관리하세요

ClickUp의 간단하고 코드가 필요 없는 자동화 기능을 사용하여 반복적인 워크플로우를 자동화하여 매주 최소 하루의 시간을 절약하세요

중앙에서 액세스 가능한 지식 기반을 만들고 ClickUp Docs로 모든 프로젝트 문서를 체계적으로 정리하세요

ClickUp 채팅을 사용하여 별도의 커뮤니케이션 앱에 투자하지 않고도 팀원들과 연결을 유지하고 프로젝트 계획에 대해 협업할 수 있습니다

Microsoft Project의 Excel과 유사한 레이아웃이나 Primavera의 고도로 기술적인 UX와 달리, ClickUp 프로젝트 관리에서는 깔끔하고 사용자 친화적인 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

MS Project는 몇 가지 템플릿을 제공하지만, 복잡한 프로젝트에 필요한 상세하고 구조화된 템플릿이 부족합니다. 목표 계획, 작업 일정, 리소스 관리에 별도의 템플릿을 사용해야 합니다. ClickUp은 상세한 프로젝트 관리 및 작업 목록 템플릿을 선택할 수 있어 이러한 단점을 보완합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿을 사용하여 모든 프로젝트, 상태 및 타임라인을 한 곳에서 관리하세요

예를 들어, ClickUp 프로젝트 관리 템플릿은 프로젝트, 프로그램 및 포트폴리오 관리자가 계획부터 실행까지 이니셔티브를 관리하면서 사일로와 병목 현상을 최소화할 수 있도록 설계되었습니다.

작업, 문서, 목표, 타임라인, 대시보드 등 모든 프로젝트 구성 요소를 통합된 플랫폼에 중앙 집중화합니다. 따라서 다음에 이상적입니다.

크로스 기능 또는 다단계 이니셔티브를 관리하는 팀

구조화되고 확장 가능한 워크플로우를 원하는 프로젝트 관리자

여러 기여자 간의 강력한 가시성, 의존성 및 작업 추적이 필요한 조직

🧠 재미있는 사실: ClickUp으로 전환한 팀은 3개 이상의 도구를 대체하고 매주 3시간 이상을 절약하고 있습니다!

ClickUp의 One Up #2: ClickUp Brain

작업 공간에서 작업 인사이트 및 요약을 추출하고, 복잡한 워크플로우를 정의하고, ClickUp Brain으로 프로젝트 플랜을 작성하세요

Primavera에서 대량의 프로젝트 데이터를 관리하고 분석하려면 시간, 기술적 노하우 및 수동 입력이 필요합니다. 기술에 익숙하지 않은 사용자는 복잡한 보고서와 오래된 대시보드에서 쉽게 길을 잃을 수 있습니다.

ClickUp Brain은 세계에서 가장 일관된 업무 AI의 실시간 AI 지원을 통해 이러한 작업을 단순화합니다. 워크플로우에 직접 통합되어 있으므로, 작업하는 곳에서 바로 작동하므로 AI의 무분별한 확산과 그에 따른 컨텍스트 전환이 필요 없습니다.

이 도구를 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

작업 진행 상황 및 업데이트 요약 , 스탠드업 보고서, 프로젝트 노트 및 회의 기록

실행에 착수하기 전에 몇 초 만에 프로젝트 개요, 실행 계획 및 문서를 생성하세요

작업 공간에서 작업, 문서 또는 댓글 스레드에 대해 AI에 질문하고 즉시 답변을 받으세요

일반 텍스트 프롬프트에서 작업에 대한 하위 작업, 타임라인 및 체크리스트를 자동 생성

자연어 명령어를 사용하여 워크플로우를 자동화하고 팀의 협업을 가속화하세요

도구를 이해하기 위해 IT 지원이 필요하지 않습니다. 요청만 하면 ClickUp Brain이 복잡하거나 소규모 프로젝트에 대한 모든 중요한 정보를 몇 초 만에 보여줍니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain MAX의 Talk to Text 기능을 사용하여 음성을 구조화된 프로젝트 작업, 상태 업데이트 또는 회의 요약으로 즉시 변환하세요. "다음 주 금요일에 캠페인을 시작하기 위한 작업을 만들고 Alex에게 할당해줘"와 같은 생각을 말하기만 하면 데스크탑 AI 도우미인 Brain MAX가 이를 텍스트로 변환할 뿐만 아니라 스마트한 컨텍스트 태그, 마감일 및 담당자를 지정하여 작업 공간에 자동으로 정리합니다. ClickUp Brain의 Talk to Text를 사용하여 아이디어를 캡처하고, 지침을 공유하고, 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요. MAX 즉석에서 아이디어를 포착하고, 이동 중에도 작업을 관리하며, 키보드를 건드리지 않고도 초고속으로 작업을 진행할 수 있는 완벽한 도구입니다. ✨

ClickUp의 One Up #3: ClickUp Portfolios

ClickUp Portfolios로 모든 프로젝트를 한 곳에서 시각화하고 추적하세요

Microsoft Project에서 여러 프로젝트를 추적하고 비교하려면 파일, 보기 또는 다른 Microsoft 도구 사이를 오가야 하는 경우가 많습니다. Primavera P6을 사용하면 통합 개요를 보기 위해 고급 구성이나 IT 지원이 필요할 수 있습니다. 빠르게 움직이는 팀에게는 이는 큰 병목 현상입니다.

ClickUp Portfolios를 사용하면 모든 프로젝트를 한 곳에서 복잡함 없이 중앙 집중식으로 실시간으로 볼 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

하나의 대시보드에서 여러 프로젝트의 상태, 타임라인 및 상태를 모니터링하세요

팀, 클라이언트 또는 목표에 따라 관련 프로젝트를 맞춤형 컬렉션으로 그룹화하세요

각 프로젝트를 드릴다운하여 자세한 진행 상황, 마일스톤 및 작업을 확인하세요

예산, 소유자 또는 우선순위와 같은 사용자 지정 필드를 추가하여 가장 중요한 사항을 추적하세요

회의 없이도 이해 관계자와 실시간으로 포트폴리오 보기를 공유하여 실시간 업데이트를 확인할 수 있습니다

무료 템플릿 받기 ClickUp 포트폴리오 관리 템플릿을 사용하여 여러 이니셔티브의 작업 진행 상황과 목표를 한 곳에서 시각화하세요

ClickUp 포트폴리오 관리 템플릿을 사용하여 프로젝트 전반에 걸쳐 모든 데이터와 이동 요소를 추적할 수도 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 리소스, 작업 및 목표를 관리하고 진행 상황, 팀 성과 및 예산된 자재 비용을 시각화할 수 있습니다. 포트폴리오 마스터 목록, 프로젝트 SOP 및 시작 가이드와 같은 네 가지 다른 보기를 통해 모든 정보를 체계적으로 정리하고 쉽게 액세스할 수 있습니다.

ClickUp으로 팀에 맞춤화된 작업 공간에서 프로젝트를 관리하세요

Microsoft Project는 친숙한 UI와 Microsoft 365와의 긴밀한 통합을 제공하는 반면, Oracle Primavera P6는 강력한 엔터프라이즈급 계획 및 데이터베이스 성능을 제공합니다. 그러나 두 제품 모두 학습 곡선이 가파르고, 협업이 제한적이며, 구현 속도가 느립니다.

타협을 원하지 않으십니까? ClickUp으로 기존의 프로젝트 관리 도구를 뛰어넘으세요. 실시간 협업, AI 기반 요약, 동적인 보고 및 유연한 프로젝트 보기를 한 곳에서 통합합니다.

앱을 전환하거나 스프레드시트를 내보낼 필요 없이 아이디어를 실행 항목으로, 채팅을 작업으로, 포트폴리오를 진행 상황 스냅샷으로 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain은 프로젝트 업데이트, 회의 및 댓글 스레드까지 자동으로 요약합니다.

오늘 ClickUp에 무료로 가입하고 팀이 모든 마일스톤을 달성하는 데 필요한 명확성, 속도 및 구조를 제공하세요.