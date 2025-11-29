ChatGPT 프로젝트 기능: 사용 방법 (단계별 가이드)

상상해 보세요: ChatGPT에게 블로그 개요 초안을 작성해 달라고 요청합니다. 그다음 스크립트를 작성해 달라고 합니다. 그다음 헤드라인을 다시 작성해 달라고 합니다. 결국, 서로 연결되는 스레드 없이 12개의 서로 다른 채팅 기록만 남게 됩니다.

ChatGPT 프로젝트는 지식 근로자, 콘텐츠 제작자, 개발자, 마케터 및 파워 유저가 워크플로우에 체계와 맥락을 부여할 수 있도록 지원합니다. 각 프로젝트 내에서 맞춤형 지침을 설정하여 해당 프로젝트의 맥락에 맞게 ChatGPT의 응답을 맞춤화할 수 있습니다.

이를 통해 다단계 일을 체계화하고, 여러 작업 간 맥락을 관리하며, 아이디어를 발전시키기 쉽게 할 수 있습니다. 이 블로그 글에서는 ChatGPT 프로젝트 기능과 사용법을 살펴보겠습니다. 📝

ClickUp의 프로젝트 관리 템플릿으로 프로젝트의 모든 단계를 관리하세요

ChatGPT 프로젝트란 무엇인가요?

ChatGPT 프로젝트는 ChatGPT 내의 스마트 작업 공간으로, 관련 파일과 대화를 그룹화할 수 있는 전용 프로젝트 스페이스를 생성할 수 있게 해줍니다.

이를 통해 프로젝트와 관련된 모든 채팅, 파일, 맞춤형 지침을 한곳에 모아 관리할 수 있어, 장기적인 작업이나 협업 과정에서 맥락과 연속성을 유지하기가 훨씬 쉬워집니다. 글쓰기, 연구, 계획 수립, 학습 등 다양한 작업 과정에서 매우 유용합니다.

🔍 알고 계셨나요? ChatGPT 운영에 드는 가장 큰 비용은 데이터가 아니라 전기입니다. 사용자의 쿼리를 처리하는 데 많은 GPU 전력이 소모되기 때문입니다. 그래서 기술 기업들은 ChatGPT의 작동 방식을 파악한 후 모델을 더 빠르고 효율적으로 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

ChatGPT에서 새 프로젝트를 시작하는 방법은 무엇인가요?

첫 ChatGPT 프로젝트를 자신 있게 시작하고 AI로 작업을 자동화하는 데 도움이 되는 단계별 안내를 제공합니다.

1단계: ChatGPT 열기

ChatGPT 데스크톱 앱을 실행하거나 브라우저에서 chat.openai.com을 방문하세요. Plus, Pro, Team, Enterprise 또는 Edu 계정에 로그인했는지 확인하세요. 프로젝트 기능은 무료 사용자에게 제공되지 않습니다.

Open ChatGPT

단계 #2: 사이드바에 접근하기

접속 후 왼쪽 사이드바를 확인하세요. 기존 채팅과 프로젝트가 여기에 표시됩니다. 이전에 폴더를 사용한 적이 있다면, 프로젝트도 비슷한 섹션에 나타납니다.

왼쪽 사이드바에서 '프로젝트' 섹션을 찾으세요

단계 #3: '+' 버튼을 클릭하세요

프로젝트 섹션에서 + 버튼을 클릭하세요. 이 버튼은 프로젝트 옆이나 프로젝트 목록 상단에 위치합니다. 이렇게 하면 새 프로젝트 스페이스 생성 과정이 시작됩니다.

+ 아이콘을 눌러 새 프로젝트 폴더를 생성하세요

📮 ClickUp 인사이트: 직원 5명 중 1명은 결정 시점을 알기만 해도 업무 속도가 빨라질 것이라고 답했습니다. 그러나 바쁜 하루 속에서 타임라인 전달은 종종 소홀히 다루어집니다. 바로 여기에 ClickUp Brain이 등장합니다. AI 기반 업무 보조자로서 작업, 스레드, 문서의 업데이트를 자동으로 수집하여 일일 요약, 의사 결정 브리핑, 요약 코멘트를 제공합니다. 이제 사람(또는 정보)을 쫓아다닐 필요가 없습니다. 💨

단계 #4: 프로젝트 이름 지정 및 맞춤형 사용자 지정

프로젝트에 명확하고 설명적인 이름을 지정하세요. 다른 프로젝트와 시각적으로 구분하기 위해 색상이나 아이콘을 선택할 수도 있습니다. 특히 여러 클라이언트나 워크플로우별로 여러 프로젝트를 생성할 플랜이 있다면 유용합니다.

해당 프로젝트와 관련된 채팅이 이미 있다면, 새 프로젝트로 드래그 앤 드롭하기만 하면 됩니다. 새로 시작하고 싶다면 나중에 채팅을 이동할 수도 있습니다.

프로젝트에 이름과 색상을 지정하세요

💡 프로 팁: 프로젝트 작업 공간 내 업로드 아이콘을 클릭하고 추가하려는 관련 문서, PDF, 스프레드시트, 이미지 또는 코드 스니펫을 선택하세요.

단계 #5: 프로젝트별 지침 설정하기

각 프로젝트는 맞춤형 지침을 설정할 수 있어 ChatGPT가 더 나은 맥락으로 응답하도록 돕습니다. 이를 통해 목표, 어조, 대상 청중 또는 해당 프로젝트에 반드시 따라야 할 규칙을 명확히 할 수 있습니다.

이제 준비가 완료되었습니다. 프로젝트 내에서 새 프로젝트 채팅을 시작하거나 중단했던 부분부터 이어가세요.

프로젝트 컨텍스트에 대한 맞춤형 지침 추가

💡 전문가 팁: 기존 채팅을 프로젝트로 이동하여 작업 공간을 손쉽게 정리하세요. 채팅 목록에서 채팅을 프로젝트로 드래그하거나 채팅 메뉴에서 프로젝트로 이동을 선택하기만 하면 됩니다. 해당 채팅은 프로젝트의 지시사항과 파일 컨텍스트를 상속받으며, 동일한 메뉴에서 언제든지 제거할 수 있습니다.

기존 채팅을 프로젝트로 이동하기

ChatGPT를 이미 사용해 보셨고 특정 채팅을 프로젝트로 이동하고 싶다면, 방법은 다음과 같습니다:

채팅 목록에서 채팅을 프로젝트로 드래그하거나, 채팅 메뉴를 열고 프로젝트로 이동을 선택하세요. 이동 후 채팅은 프로젝트의 지시사항과 파일 컨텍스트를 계승합니다. 나중에 채팅 메뉴에서 (삭제)를 선택해 제거할 수 있습니다.

ChatGPT 프로젝트 내 기능

ChatGPT 프로젝트는 장기적, 복잡하거나 다층적인 작업을 처리하는 더 스마트한 방법입니다. 유용하게 활용할 수 있는 몇 가지 사례는 다음과 같습니다:

그룹 관련 일: 집중된 프로젝트 작업 공간 내에서 채팅, 파일 및 컨텍스트를 체계적으로 정리하세요

프로젝트별 지침으로 응답 맞춤 설정: 각 프로젝트 페이지에 맞춤형 지침을 설정하여 ChatGPT가 톤, 목표 및 세부 사항을 파악하도록 합니다.

채팅 간 파일 업로드 및 재사용: PDF, 이미지, 스프레드시트, 코드 스니펫 등을 프로젝트에 추가하여 참조하거나 분석할 수 있습니다.

심층 연구 수행: 업로드한 파일, 지침, 프롬프트를 웹 검색의 실시간 데이터와 결합하여 더 풍부하고 관련성 높은 통찰력을 얻으세요.

핸즈프리로 ChatGPT 활용하기: 이동 중에도 음성 모드를 사용하여 아이디어를 구상하거나, 파일을 검토하거나, 작업을 소리 내어 생각해보세요.

접근 제어 : 프로젝트 소유자는 참여 가능자와 접근 권한 수준을 제어합니다

팀 협업 : 공유 프로젝트를 통해 작업 공간 사용자들이 협업할 수 있습니다. 팀 회원들은 채팅, 파일, 지침을 함께 접근할 수 있습니다.

프로젝트 메모리: 각 프로젝트에는 내장 메모리가 있어 ChatGPT가 해당 프로젝트 내에서만 채팅 내용과 업로드된 파일을 기억할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: GPT의 'T'는 트랜스포머(Transformer)를 의미합니다. 이는 대규모 언어 모델을 가능하게 한 아키텍처입니다. 트랜스포머는 2017년 Google 연구진에 의해 발명되었으며, 이후 번역부터 밈 생성까지 모든 것을 변화시켰습니다.

💡 전문가 팁: ChatGPT의 브랜치형 채팅 기능을 사용해 보세요. 기존 채팅을 열어 대화를 이어가면서 원본 스레드를 유지한 채 새로운 아이디어를 탐색할 수 있습니다. 예를 들어, 데이터 과학자는 팀원의 채팅을 브랜치하여 새로운 가설을 테스트하면서도 원래의 사고 흐름을 보존할 수 있습니다.

예시를 통해 ChatGPT 프로젝트 기능 사용법 알아보기

ChatGPT 프로젝트를 여러분의 워크플로우에 적용하고 싶으신가요? 실용적인 예시를 통해 주요 기능을 함께 살펴보겠습니다.

1. 작성 및 편집

ChatGPT 프로젝트를 통해 스타일 가이드, 브랜드 음성 예시, 참고 자료를 저장할 수 있어 작성하는 모든 콘텐츠가 일관성을 유지하며 매번 어조를 재설정할 필요가 없습니다.

ChatGPT 프로젝트에서 글쓰기

작성 워크플로우 자동화를 보장하는 데 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다:

책, 보고서, 기사 같은 장문 콘텐츠를 초안 작성, 수정, 구조화합니다.

여러 버전의 편집 내역을 추적하고 대체 초안을 실험해 보세요

글을 장, 절 또는 주제로 구성합니다

📌 예시 프롬프트: ‘디스토피아적 도시 풍경을 중심으로 한 내 SF 소설의 1장 초안을 작성해 주세요’ 또는 ‘이 요약본의 최근 두 버전을 비교하고 변경된 부분을 강조해 주세요.’

💡 프로 팁: 브랜치 기능을 활용하면 최상의 버전을 덮어쓰지 않고도 다양한 어조나 결말을 테스트할 수 있습니다. 텍스트를 강조 표시하고 인라인 주석을 사용하여 편집 노트, 알림 또는 향후 세션을 위한 피드백 루프를 남길 수도 있습니다.

제품 또는 마케팅 캠페인 기획

ChatGPT 프로젝트를 활용해 캠페인 브리프, 타겟 연구 자료, 메시징 가이드라인을 저장하세요. 광고 콘셉트를 브레인스토밍하거나 포지셔닝을 다듬을 때 AI가 매번 처음부터 시작하지 않고 해당 컨텍스트를 기반으로 작업합니다.

제품 및 마케팅을 위한 복잡한 작업 구성

제품 또는 마케팅 캠페인에 ChatGPT 프로젝트를 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

크리에이티브 브리프, 페르소나, 콘텐츠 달력, 리서치를 한곳에 모아 관리하세요

개선된 프로젝트 메모리를 활용하여 메시지를 세밀하게 조정하고 여러 채팅 간에 아이디어를 브레인스토밍하세요

팀 회원을 초대하여 공동으로 기여하거나 검토하도록 하세요

📌 예시 프롬프트: ‘Z세대를 목표로 한 스니커즈 출시 소셜 미디어 캠페인 브리프 작성’ 또는 ‘경쟁사 메시지 분석 및 차별화 방안 3가지 제안’

학습 및 연구

독서 목록, 강의 노트, 연구 논문을 ChatGPT 프로젝트에 저장하면 AI가 정보를 종합하고 개념을 테스트하며 여러 출처의 아이디어를 연결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

고급 데이터 분석 수행

프로젝트가 이 사용 사례에 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다:

파일, 요약, Q&A로 구성된 지속적 지식 기반 구축

메모리 기능을 통해 몇 주 또는 몇 달에 걸친 학습 과정을 추적하세요

개념을 강화하기 위해 대화형 퀴즈나 개념 분석을 활용합니다.

📌 예시 프롬프트: ‘이 네 편의 경제학 논문에서 주요 아규먼트를 요약해 주세요’ 또는 ‘양자역학에 관한 제 질문과 GPT의 답변을 추적하는 테이블을 생성해 주세요.’

코딩 프로젝트

프로젝트 파일, API 문서, 스타일 가이드를 ChatGPT 프로젝트에 저장하세요. 이제 디버깅이나 신규 기능 개발 시 도움을 요청하면, AI가 이미 여러분의 코드 구조와 패턴을 파악하고 있습니다.

코딩 작업을 더 빠르게 완료하세요

소프트웨어 개발 작업 시 ChatGPT 프로젝트로 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

여러 파일에 걸쳐 스크립트나 앱을 작성하고 디버깅하며 문서화하세요

반복적인 문제 해결을 위한 지속적 컨텍스트 활용

AI 지원 메모리 및 파일 인식 기능으로 자신 있게 리팩토링하세요

📌 예시 프롬프트: ‘해시태그로 트윗을 스크래핑하고 결과를 CSV로 내보내는 Python 스크립트를 생성해 주세요’ 또는 ‘내 모든 API 기능에 인라인 문서를 추가하고 보안 문제를 확인해 주세요.’

레딧 사용자가 멘션한 것처럼:

채팅에 공통 컨텍스트를 설정하는 자산을 업로드하면, 해당 폴더 내 채팅에 자동 적용되는 특정 지침을 설정할 수 있습니다. 솔직히 말해서, 채팅을 정리할 수 있는 폴더가 있다는 것만으로도 감사할 따름입니다. 공통 컨텍스트 창은 덤으로 좋은 기능이죠.

채팅에 공통 컨텍스트를 설정하는 자산을 업로드하면, 해당 폴더 내 채팅에 자동 적용되는 특정 지침을 설정할 수 있습니다.

솔직히 말해서, 채팅을 정리할 수 있는 폴더가 있다는 것만으로도 감사할 따름입니다. 공통 컨텍스트 창은 덤으로 좋은 기능이죠.

🚀 친절한 팁: 여러 AI 도구를 하나의 중앙 집중식 생산성 hub로 통합하는 강력한 업그레이드, ClickUp Brain MAX를 만나보세요. 이제 더 이상 Gemini, Claude, ChatGPT 사이를 전환할 필요가 없습니다. Brain MAX는 프리미엄 AI 모델을 한곳에서 제공하며, 여러분의 작업 공간을 전체 맥락에서 이해하고 외부 도구와 연결되는 스페이스를 제공합니다. 또한 음성으로 작업을 지시하는 'Talk to Text' 기능, 보고서 자동 생성, Google Drive 및 SharePoint 같은 다른 도구와의 워크플로우 연동도 가능합니다. GPT-5.0부터 Claude Sonnet 4까지 각 작업에 최적화된 AI 모델을 선택할 수 있습니다.

ChatGPT 프로젝트 기능 활용을 위한 최고의 실행 방식

다음은 활용할 수 있는 ChatGPT 활용법입니다:

대안을 위한 브랜치: 재작성, 대담한 아이디어 또는 기능 포크를 탐색하기 위해 새 브랜치를 생성하세요

인라인 주석 추가: 파일 내에 직접 질문, 제안 또는 노트를 남기세요; ChatGPT가 이를 모두 스캔하여 한 번에 응답할 수 있습니다.

정기적으로 스냅샷 저장: 큰 재작성이나 코드 변경 전에 라벨링된 버전을 저장하여 진행 상황을 보호하고 신속한 복원을 가능하게 하세요.

작업 유형별 구조화: 작업 내용을 초안, 조사, 피드백, 할 일 파일로 분리하여 작업 내용을 초안, 조사, 피드백, 할 일 파일로 분리하여 AI 작업 관리자가 집중력과 체계성을 유지할 수 있도록 합니다.

주요 결정 사항 요약: 파일 상단에 '결정 사항 기록'을 핀하여 변경 사항을 문서화하고 반복적인 논의를 줄이세요.

스마트 검토 요청하기: ChatGPT에게 질문 요약, 실행 항목 목록 작성, 파일 간 불일치 표시 등을 요청하세요.

민감한 정보 보안: API 키나 독점 콘텐츠 같은 개인 데이터를 노출하지 않도록 공유 설정을 조정하세요.

인계 설계: 향후 협업자가 최소한의 노력으로 업무를 인수할 수 있도록 README 파일이나 명확한 지침을 포함하세요.

🔍 알고 계셨나요? 2023년 OpenAI는 아이슬란드 정부와 협력하여 GPT 모델이 아이슬란드어를 이해하도록 훈련시켜 아이슬란드어 보존을 지원했습니다.

OpenAI는 ChatGPT 프로젝트의 기능을 꾸준히 확장하고 있습니다. 주목할 만한 기능은 다음과 같습니다:

프로젝트당 최대 40개 파일 지원, 향상된 음성 상호작용, Notion, Canva, HubSpot과 같은 통합 tool 등 기능을 확장했습니다.

또한 모든 ChatGPT 사용자에게 프로젝트 기능을 확대 적용하여, 무료, 플러스, 프로 계정 모두 팀원을 초대하고 채팅을 공동 작업하며 파일을 업로드할 수 있는 공유 작업 공간을 생성할 수 있게 되었습니다.

이제 사용자는 프로젝트 전용 메모리 제어 기능을 통해 프로젝트 내에서 다른 채팅의 컨텍스트 접근을 제한할 수 있습니다.

맞춤형 기능도 개선되었습니다: 이제 각 프로젝트별로 색상과 아이콘을 선택하여 작업 공간을 더 잘 정리하고 개인화할 수 있습니다.

OpenAI는 현재 프로젝트 내에서 심층 연구 기능(웹 검색 + 프로젝트 컨텍스트)과 음성 상호작용 모드를 구축 중이며, 이를 통해 더욱 원활한 AI 협업을 지원할 예정입니다. 향후 OpenAI는 데이터 분석이나 양식 작성과 같은 다단계 워크플로우를 프로젝트 내에서 실행할 수 있는 자율 에이전트 도입을 플랜으로 가지고 있습니다.

🧠 재미있는 사실: GPT 모델의 훈련 데이터셋에는 공개 웹 페이지, 서적, 논문, 코드 등이 포함됩니다. 그러나 OpenAI는 전체 출처 목록을 공개한 적이 없으며, 위키피디아나 스택 오버플로우 같은 특정 사이트들은 무단 스크래핑에 반대해 왔습니다.

ChatGPT 프로젝트의 한도 (+ 주의할 점)

ChatGPT 프로젝트는 강력한 기능을 제공하지만, 타임라인을 방해하고 ChatGPT 대안을 고려하게 만들 수 있는 몇 가지 중요한 한도가 있습니다. 이러한 한도를 이해하면 흔히 발생하는 문제점을 피하는 데 도움이 될 것입니다:

파일 업로드 한도: 프로/Enterprise 사용자의 경우 프로젝트당 40개 파일(플러스는 20개)만 업로드 가능하며, 한 번에 10개 파일만 업로드할 수 있습니다.

채팅 연속성: 프로젝트 내 이전 채팅은 참조되지 않는 한 자동으로 컨텍스트가 이어지지 않습니다.

컨텍스트 한도: ChatGPT는 긴 대화나 상세한 프로젝트 스레드를 추적하지 못할 수 있습니다

사용 제한: 메시지 한도는 플랜에 따라 다릅니다. Pro 및 Plus 사용자는 사용량이 많을 경우 세션 한도에 도달할 수 있습니다.

프롬프트 민감도: 모호하거나 애매한 프롬프트는 관련성 없는 응답이나 목표에서 벗어난 응답(환각 현상이라고도 함)을 유발할 수 있습니다.

데이터 안전성: OpenAI는 정책에 따라 업로드된 데이터를 보관할 수 있어 안전성과 기밀성 문제가 제기됩니다.

편향 위험: 응답은 훈련 데이터에서 비롯된 유해하거나 편향된, 또는 고정관념적인 패턴을 반영할 수 있습니다.

멀티태스킹 불가: 모델은 한 번에 하나의 쿼리만 처리하며, 여러 스레드를 동시에 처리할 수 없습니다.

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면 , ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성했습니다 . 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

ClickUp이 프로젝트 관리를 어떻게 돕는지 알아보세요

콘텐츠 캠페인을 계획하기 위해 ChatGPT 프로젝트를 사용할 수 있지만, 결과물을 문서로 복사하고, 수동으로 작업을 생성하며, 팀원에게 할당하고, 별도의 도구에서 진행 상황을 추적해야 할 수 있습니다. 이를 우리는 '업무 분산(Work Sprawl)'이라고 부릅니다 .

AI는 생각할 수 있도록 도와주지만, 실행하는 데는 도움을 주지 않습니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로 차별화된 접근 방식을 취합니다. ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 단순히 AI 대화를 정리하는 데 그치지 않고, 실제 워크플로우와 직접 연결합니다. Brain으로 콘텐츠 개요를 생성할 수 있습니다. 단일 프롬프트로 즉시 작업으로 전환하세요. 동일한 공간에서 기능 아이디어를 브레인스토밍하세요. 전체 컨텍스트와 함께 개발자에게 할당하세요. 결정이 이루어지는 프로젝트 문서에 연결하세요. ClickUp이 AI 프로젝트 관리 자동화와 워크플로우를 어떻게 새로운 차원으로 끌어올리는지 확인해 보세요?

실제 사용자의 경험 공유:

프로젝트 관리에 어려움을 겪는 모든 조직을 위해 ClickUp이 작업 협업을 지원합니다. 이 소프트웨어를 통해 구성원들은 할 일 목록 항목을 추적하고 정해진 시간 내에 해당 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 프로젝트 관리 팀이 프로젝트의 전반적인 진행 상황을 추적하여 마감일을 준수할 수 있도록 돕습니다.

프로젝트 관리에 어려움을 겪는 모든 조직을 위해 ClickUp이 작업 협업을 지원합니다. 이 소프트웨어를 통해 구성원들은 할 일 목록 항목을 추적하고 정해진 시간 내에 해당 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 프로젝트 관리 팀이 프로젝트의 전반적인 진행 상황을 추적하여 마감일을 준수할 수 있도록 돕습니다.

AI 출력과 실제 일 사이의 간극을 수동으로 메우는 데 지친 지식 근로자와 팀을 위해, ClickUp의 프로젝트 관리 소프트웨어가 ChatGPT를 능가하는 이유를 소개합니다.

가장 강력한 AI로 구동되는 프로젝트

ClickUp Brain으로 생산성을 10배 향상시키세요. AI 기반 어시스턴트는 더 스마트하고, 빠르며, 연결된 방식으로 작업할 수 있도록 설계되었습니다. 단일 플랫폼에서 지식에 즉시 접근하고, 프로젝트를 관리하며, 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.

여러분이 크로스 기능적 출시를 총괄하는 제품 매니저라고 가정해 보세요. ClickUp Brain에게 '프로젝트에 참여 중인 모든 직원의 현재 상태는 어떻게 되나요?'라고 물어보기만 하면 됩니다. 워크스페이스 전반의 관련 작업, 업데이트, 장애 요소를 즉시 요약해 보여줍니다.

ClickUp의 AI 기업 검색은 작업, 문서, 대화에서 즉시 답변을 추출하며, Brain은 일상적인 업데이트, 스탠드업, 추적 업무를 처리할 수 있습니다.

더욱 유용하게, 이 AI 협업 도구는 주간 이해관계자 이메일용 프로젝트 업데이트를 자동 생성하고, 최근 댓글을 기반으로 새로운 하위 작업을 제안하며, 기한이 지난 항목을 표시해 줄 수도 있습니다.

이 모든 것이 너무 좋아 보인다면, AI 데스크탑 동반자 'Brain MAX'를 사용해 보시기 바랍니다.

ClickUp Brain MAX를 통해 ClickUp 및 연결된 앱의 컨텍스트를 통합하여 문제를 더 빠르게 진단하세요.

통합 검색 및 상황 인식 AI: 작업, 문서, 회의 및 기타 연결된 앱을 즉시 검색하여 AI가 일의 전체 범위를 이해하도록 합니다.

음성 입력 생산성: 아이디어, 회의 노트 또는 작업 업데이트를 음성으로 입력하세요—Brain MAX가 타이핑보다 빠르게 정제된 텍스트로 변환합니다 아이디어, 회의 노트 또는 작업 업데이트를 음성으로 입력하세요—Brain MAX가 타이핑보다 빠르게 정제된 텍스트로 변환합니다

다중 모델 AI 지원: 필요에 따라 GPT-4.1, Claude, Gemini 등 다양한 AI 모델 간 전환이 가능합니다. 문맥을 유지한 채로 말이죠.

AI 기반 작업: 음성 또는 텍스트 프롬프트를 기반으로 Brain MAX에게 작업, 프로젝트 또는 문서 생성을 요청하세요. 작업 공간 컨텍스트를 활용해 후속 작업을 자동화하도록 설정할 수 있습니다.

Brain MAX를 통해 AI 도구 과다 사용을 줄이고 협업을 간소화하며 팀 전체의 업무 조율을 유지하세요.

반복적인 일은 에이전트에게 맡기세요

반복 작업을 자동화하고, 적절한 시점에 필요한 정보를 제공하며, 모든 구성원의 업무를 일관되게 조정함으로써 ClickUp 에이전트는 창의적이고 전략적이며 영향력 있는 일에 집중할 수 있는 여력을 확보해 줍니다.

ClickUp 에이전트가 프로젝트 관리를 구체적으로 어떻게 향상시키는지:

프로젝트 설정 자동화: 워크플로우에 따라 프로젝트 플랜을 수립하고, 결과물을 세분화하며, 소유자를 배정하세요.

프로젝트 진행 관리: 작업 진행 상황을 모니터링하고, 장애 요소를 표시하며, 알림을 발송하여 마감일을 준수하도록 합니다.

소통을 중앙화하세요: 채널이나 스레드에서 프로젝트 관련 질문에 답변하고, 업데이트를 요약하며, 보고서를 게시하여 모두가 동일한 정보를 공유하도록 하세요.

프로세스에 맞춰 조정하세요: 작업 생성, 상태 변경, 마감일 임박 등 주요 프로젝트 이벤트 발생 시 에이전트가 자동으로 트리거되도록 설정하여 워크플로우를 항상 최적화하세요.

또한 주간 보고서, 일일 보고서, 팀 StandUp, 답변 에이전트와 같은 사전 구축된 에이전트를 활용하면 최소한의 설정만으로 프로젝트 채널에서 업데이트, 진행 상황 요약, 즉각적인 Q&A를 처리할 수 있습니다.

ClickUp의 AI 에이전트를 활용하여 반복 작업을 자동화하세요

더 맞춤화된 요구사항을 위해 맞춤형 에이전트를 활용하면 특정 트리거, 작업, 지식 소스를 정의하여 고유한 워크플로우에 맞출 수 있습니다 .

💡 전문가 팁: 프로젝트 관리자는 여러 프로젝트에 걸친 업데이트, 결정 사항, 후속 조치를 처리하며 회의에 많은 시간을 할애합니다. ClickUp의 AI 노트 작성기는 회의 내용을 자동으로 기록하고 핵심 사항을 요약하며 실행 가능한 항목을 추출합니다. 이를 통해 프로젝트 관리자는 논의 내용을 즉시 작업으로 전환할 수 있습니다. ClickUp AI 노트테이커로 자동 회의 요약 또는 리캡을 받아보세요

작업 관리 능력을 한 단계 업그레이드하세요

ClickUp 작업은 마감일, 담당자, 우선순위, 그리고 여러분의 고유한 워크플로우를 반영하는 사용자 지정 필드를 통해 큰 아이디어를 실행 가능한 작은 단계로 분해하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp에서 첫 번째 작업을 생성하세요 효율적인 프로젝트 관리를 위해 담당자와 우선순위가 지정된 ClickUp 작업을 생성하세요.

예를 들어, 제품 출시 전략을 수립했다면 랜딩 페이지 카피, 광고 크리에이티브, 이메일 캠페인, 이해관계자 검토 등 개별 작업을 생성할 수 있습니다. 각 작업은 적절한 팀원에게 할당하고 명확한 마감일을 설정하며, 작업 관리 소프트웨어 내에서 관련 자산과 연결할 수 있습니다.

모든 것을 체계적으로 관리하려면 ClickUp 뷰(목록, 칸반 보드, 달력, 간트 차트 등)를 활용해 이러한 작업을 시각화하세요.

반복 작업에 드는 시간을 절약하고 싶으신가요? ClickUp의 자동화 기능을 통해 '이 조건이 충족되면 저 작업을 실행'하는 트리거, 조건 및 작업을 설정하여 자동으로 실행할 수 있습니다.

ClickUp 자동화로 반복 작업을 없애세요

예를 들어, 작업 상태가 '검토 중'으로 변경되면 ClickUp은 자동으로 해당 작업을 QA 리더에게 할당하고, 마감일을 이틀 후로 설정하며, 해당 담당자를 태그한 댓글을 게시합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 대시보드를 사용하면 목표, 팀 업무량, 마감일, 프로젝트 상태를 추적할 수 있는 실시간 제어 센터를 확보할 수 있습니다. 작업 진행 상황, 스프린트 속도 또는 기한 초과 항목을 모니터링하도록 카드를 맞춤형으로 설정하여 항상 실제 결과물과 일치하도록 하세요.

Docs에서 생성, 협업, 편집하기

아이디어와 프로젝트 타임라인이 확정되면 ClickUp Docs를 활용해 상세한 결과물, 회의록, 브리핑 자료, 표준 운용 절차 (SOP)를 저장하세요. 팀원과 실시간 공동 편집이 가능하며, 댓글을 남기고, 작업을 문서에 직접 삽입하며, 모든 내용을 프로젝트 워크플로우와 연결해 관리할 수 있습니다.

ClickUp 문서로 내부 지식을 체계적으로 관리하세요

캠페인 브리프, 제품 업데이트, 내부 프로세스 문서를 작성 중이라면, Brain의 뛰어난 글쓰기 능력으로 시간을 절약하고 메시지를 더욱 선명하게 다듬을 수 있습니다. 대략적인 생각을 입력한 후 AI에게 재작성, 확장 또는 요약해 달라고 요청하기만 하면 됩니다.

정교한 콘텐츠 작성을 위해 ClickUp Brain의 AI Writer를 활용하세요

예를 들어 분기별 로드맵 발표를 준비 중이라고 가정해 보겠습니다. 업데이트 사항을 글머리 기호 목록으로 작성한 후, AI에게 청중에게 적합한 어조와 구조로 명확하고 전문적인 메시지로 변환해 달라고 요청할 수 있습니다.

기존 기술 스택에 ClickUp을 통합하세요

Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab 및 시간 추적 앱과 같은 플랫폼과의 연동을 통해 ClickUp은 프로젝트 허브를 벗어나지 않고도 첨부 파일 첨부, 작업 동기화, 디자인 임베딩, 문제 관리 등을 가능하게 합니다.

ClickUp 통합으로 전체 기술 스택을 동기화하세요

프로젝트 관리자에게 이러한 통합 기능은 프로젝트의 모든 측면에 대한 실시간 가시성과 통제력을 의미합니다.

예를 들어, 마케팅, 디자인, 개발 팀이 각기 다른 도구로 작업하는 제품 출시 프로젝트를 상상해 보세요. ClickUp 통합 기능을 사용하면 디자이너가 Figma 프로토타입을 ClickUp 작업에 직접 삽입할 수 있어, 마케터와 개발자가 작업 공간을 벗어나지 않고도 이를 검토하고 의견을 제시할 수 있습니다. 동시에 Jira와 작업을 동기화하여 개발팀의 모든 업데이트가 ClickUp에 즉시 반영되도록 할 수 있습니다.

이 통합된 접근 방식은 모든 프로젝트 자산, 피드백 및 진행 상황 업데이트를 한곳에 보관하여 프로젝트 전달을 더욱 효율적으로 만듭니다.

프로젝트 기획부터 실행까지 ClickUp으로

ChatGPT 프로젝트는 아이디어 구상, 크리에이티브 브리프 작성, 연구 자료 정리, AI와의 협업 계획 수립을 위한 훌륭한 출발점입니다. 하지만 이러한 생각들을 체계적인 아이디어로 전환하려면 ClickUp이 필요합니다.

AI 기반 작업 관리, 실시간 대시보드, 협업 가능한 문서, 맞춤형 워크플로우를 통해 플랫폼은 여러분이 예정보다 앞서 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

자, 무엇을 망설이시나요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅