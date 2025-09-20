프로젝트 플랜 수립 및 마일스톤 달성용 무료 Asana 로드맵 템플릿

새로운 프로젝트 플랜이 엉망이 되는 것에 지치셨나요? 😩

팀이 지속적으로 작업을 조율하고, 마감일을 준수하며, 또는 다음 단계 파악에 허둥대고 있다면, 확률적으로 한 가지 키 요소가 부족할 것입니다: 명확하고 즉시 활용 가능한 로드맵입니다.

하지만 솔직히 말해서… Asana에서 매번 처음부터 새로 만드는 건 마치 매번 바퀴를 재발명하는 기분이 들죠 🔁

그리고 실제로 여러분의 워크플로우에 맞는 템플릿을 찾는 건? 더 어렵습니다.

바로 그 이유로 이 가이드를 만들었습니다. 계획 수립을 간소화하고, 마일스톤을 달성하며, 팀이 계속 전진하도록 돕는 무료 Asana 로드맵 템플릿을 한곳에서 만나보세요. ✅

Asana 로드맵 템플릿이란 무엇인가요?

Asana 로드맵 템플릿은 프로젝트 타임라인, 목표, 키 마일스톤을 체계화하고 시각화하는 사전 구축된 계획 tools입니다. 수행해야 할 작업, 시기, 담당자를 명확히 보여줍니다. 향후 출시 예정인 제품 기능, 마케팅 플랜, 기능 업데이트 등 명확한 방향성이 필요한 모든 것을 계획할 수 있습니다. 🎯

이 템플릿에는 일반적으로 다음이 포함됩니다:

상위 목표 및 결과물 섹션

마감일 추적을 위한 타임라인 또는 간트 차트 스타일 보기

팀 회원에게 할당된 작업 목록

진행 상황을 추적할 수 있는 마일스톤 표시기

이 템플릿들은 플랜 수립을 더 빠르고, 명확하며, 협업 중심으로 만들어 줍니다.

🧠 재미있는 사실: 현재 널리 쓰이는 로드맵 작성의 빠른 시작 T‑Plan 플랜 방법론은 1990년대 후반 케임브리지에서 시작되었습니다. 이로 인해 중소기업과 중견기업도 로드맵을 쉽게 활용할 수 있게 되었습니다

좋은 Asana 로드맵 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 Asana 로드맵 템플릿은 따라하기 쉬우면서도 유연해야 하며, 시작부터 끝까지 팀이 일관성을 유지하도록 도와야 합니다. 다음은 주목해야 할 키 요소들입니다 👇

목표 설정 섹션이 실행과 연결됩니다: 목표를 정의하고 실행 가능한 작업으로 분할하는 데 도움을 줍니다

큰 그림을 명확히 파악할 수 있는 타임라인 또는 간트 차트 스타일 보기: 작업 간 의존성과 키 단계를 한눈에 보여주는 전체 프로젝트 시각화

진행 상황을 축하하는 마일스톤 표시기: 프로젝트 전반에 걸쳐 체크포인트를 추가하여 팀이 성과를 추적하고 필요에 따라 조정할 수 있도록 합니다

*명확한 소유자를 통한 작업 할당: 모든 구성원이 자신의 책임을 정확히 인지하도록 하여 업무 중복이나 누락을 방지합니다

*상태 업데이트 및 우선순위 라벨: 긴급한 사항, 블록된 사항, 완료됨 및 각 기능의 상태를 한눈에 추적할 수 있습니다

*팀 협업을 위한 내장 스페이스: 토론, 파일, 노트를 연결하여 커뮤니케이션이 맥락을 유지하도록 합니다

*사용자 지정 필드를 위한 사용자 지정 필드 및 태그: 단계, 우선순위, 부서 등의 라벨로 템플릿을 워크플로우에 맞게 조정할 수 있습니다

진행 상황 추적 대시보드: 팀과 내부 및 외부 이해관계자들을 위한 진행 현황을 시각적으로 요약하여 제공합니다

모바일 친화적이며 이동 중에도 쉽게 업데이트 가능: 일하는 모든 곳(데스크탑 또는 모바일)에서 로드맵에 접근할 수 있도록 지원합니다

Free Asana 로드맵 템플릿

Asana는 시간을 절약하고 팀의 협업을 원활하게 지원하는 무료 로드맵 템플릿을 다양하게 제공합니다. 가장 유용한 템플릿을 살펴보겠습니다:

1. 제품 로드맵 템플릿

asana를 통해

아사나 제품 로드맵 템플릿은 제품 팀이 제품 기능 출시, 업데이트 및 장기 목표를 하나의 중앙 보기에 플랜하고 시각화할 수 있도록 지원합니다. 일상적인 작업과 큰 그림의 목표를 연결하여 크로스-기능 팀 간의 협업을 유지하고 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있도록 합니다.

우선순위에 따라 계획을 구성하고, 의존성을 고려한 일정을 설정하며, 작업을 제품 목표와 연결된 작업으로 설정할 수 있습니다. 또한 팀의 작업 방식에 맞춰 보기(목록, 보드, 타임라인 등)를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

키 기능:

몇 달 또는 분기 동안의 기능 출시를 플랜하고, 타임라인을 조정하며, 중복이나 지연을 파악하세요

백로그를 우선순위(높음, 중간, 낮음)별로 정렬 및 필터링하고 진행 중, 검토 중, 완료됨 항목을 추적하세요

Asana 내에서 기능을 제품 또는 비즈니스 목표와 연결하여 팀이 일상 일정이 전략으로 어떻게 이어지는지 확인할 수 있도록 하세요

✅ 이상적인 대상: 제품 출시 플랜을 세우고 개발, 디자인, 마케팅 팀과 협업하며 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 기능을 추적하는 제품 관리자 및 크로스-기능 팀

2. 프로그램 로드맵 템플릿

Asana의 프로그램 로드맵 템플릿은 여러 프로젝트가 동시에 진행되는 대규모 프로그램 관리를 위해 설계되었습니다. 팀이 부서나 비즈니스 간 목표를 조정하고, 진행을 추적하며, 결과물을 관리할 수 있는 통합된 스페이스를 제공합니다.

이 템플릿은 분기별 OKR, 크로스-기능적 이니셔티브, 전사적 론칭 등 여러 업무 흐름을 추적할 때 이상적입니다. 팀별 또는 목표별로 각 프로그램을 구성하고, 소유자를 지정하며, 마일스톤을 통해 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 타임라인 및 목록 보기는 상위 수준과 작업 수준 모두에서 진행 상황을 모니터링할 수 있게 하여 경영진에게 명확한 개요를 제공하면서 현장 팀의 동기화를 유지합니다.

키 기능:

프로그램 전반에 걸쳐 검토, 출시, 내부 인수인계 등 중요한 날짜를 표시하기 위해 마일스톤을 활용하세요

명확한 소유권 지정, 실시간 상태 업데이트, 즉각적인 조치가 필요한 업무 흐름의 우선순위 지정

사용자 정의 가능한 보고 위젯으로 주간 리더십 검토 또는 이해관계자 점검을 간소화하세요

✅ 이상적인 대상: 단일 전략적 계획 하에 여러 프로젝트를 관리하며 팀 차원의 명확성과 경영진의 감독이 모두 필요한 프로그램 관리자, 운영 책임자 또는 부서장

바로 그 이유로 이 가이드를 만들었습니다. 계획 수립을 간소화하고, 마일스톤을 달성하며, 팀이 계속 전진하도록 돕는 무료 Asana 로드맵 템플릿을 한곳에서 만나보세요. ✅

3. 프로젝트 타임라인 템플릿

asana를 통해

프로젝트 타임라인 템플릿은 프로젝트를 시작부터 완료까지 시각적으로 플랜하고 추적하는 데 도움을 줍니다.

간트 차트 스타일의 타임라인 보기가 제공되어 각 작업을 지도하고, 의존성을 설정하며, 드래그 앤 드롭으로 간편하게 타임라인을 조정할 수 있습니다. 깔끔하고 시간순으로 구성된 레이아웃은 팀이 언제 어떤 작업이 필요한지, 지연이 향후 단계에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 작업을 할당하고 마감일을 설정하며, 프로젝트의 키 phases를 표시하기 위해 마일스톤을 활용할 수 있습니다.

키 기능:

지연을 방지하고 업무 인계를 원활하게 하기 위해 "이 작업이 끝나야 다음 작업 시작" 태스크 관계를 설정하세요

플랜, 실행, 전달과 같은 명확한 단계로 작업을 그룹화하여 여정의 각 부분을 추적하세요

내부 검토, 서비스 출시, 최종 승인 등 중요한 체크포인트를 타임라인에 직접 표시하세요

✅ 적합한 대상: 마케팅 캠페인, 클라이언트 일, 제품 주기 등 명확한 시각적 흐름이 필요한 세부적이고 마감 기한이 중요한 프로젝트를 운영하는 팀

💡 전문가 팁: 로드맵을 “살아있는 문서”로 여기고, 변화하는 외부 및 내부 요구사항을 반영하기 위해 타임라인과 우선순위를 자주 업데이트하세요.

4. 프로젝트 일정 템플릿

asana를 통해

Asana의 프로젝트 일정 템플릿은 작업 플랜 수립, 마감일 설정, 프로젝트 생애주기 전반에 걸친 팀 책임 관리를 위한 간단하고 체계적인 방법을 제공합니다. 간트 차트의 복잡성이나 기술적 요소를 배제하면서도 명확한 결과물 분할을 원하는 팀에 이상적입니다.

이 템플릿은 프로젝트를 플랜, 실행, 납품과 같은 단계별로 체계적으로 구성합니다. 반복되는 프로젝트나 워크플로우에도 쉽게 복제하여 활용할 수 있습니다.

키 기능:

각 작업에 마감일과 소유자를 지정하여 팀이 책임을 다하고 병목 현상을 방지하도록 지원하세요

스타일에 맞는 보기를 선택하세요. 타임라인으로 확대/축소하거나 달력 보기로 주간 플랜을 세우세요

추정 소요 시간이나 현재 진행 상황 등 추가 세부 정보를 일정에 추가하여 더 효과적으로 추적하세요

*✅ 이상적인 대상: 특히 여러 클라이언트나 캠페인에 걸쳐 타임라인이 반복될 때, 명확하고 마감일 우선 구조로 체계적으로 관리하며 여러 프로젝트를 효율적으로 수행하고자 하는 프로젝트 관리자

⚡ 템플릿 아카이브: 마감일이 다가오고 있나요? 모든 작업과 마일스톤을 체계적으로 추적할 수 있도록 타임라인을 직관적인 시각적 플랜으로 전환해주는 간트 프로젝트 템플릿을 사용해 보세요

5. 전략적 플랜 템플릿

asana를 통해

전략적 계획 템플릿은 장기적인 비즈니스 목표와 일상적인 실행을 연결하는 데 도움을 줍니다. 단순한 작업 관리를 넘어 프로젝트를 더 큰 성과와 연계하고자 하는 기술 및 비즈니스 팀을 위해 설계되었습니다.

이 템플릿은 미션, 비전, 키 목표 및 측정 가능한 결과를 정의할 수 있는 스페이스를 제공합니다. 이를 바탕으로 실행 가능한 계획으로 세분화하고 소유자를 지정하며 타임라인을 설정할 수 있습니다. 특히 여러 부서가 공유 목표를 위해 협력해야 하는 분기별 또는 연간 플랜 수립에 이상적입니다.

키 기능:

목표를 실행 계획으로 전환하고, 실행 계획을 소유자와 마감일이 지정된 실제 작업 목록으로 전환하세요

모든 작업을 목표에 연결하고 상태 업데이트, 사용자 지정 필드 또는 대시보드를 통해 진행 상황을 측정하세요

공유된 시각과 타임라인을 통해 각 팀이 자신의 노력이 전체 그림에 어떻게 기여하는지 이해하도록 하세요

✅ 이상적인 대상: 분기별 또는 연간 목표를 크로스-기능 팀 실행과 연계하는 리더십 팀, 부서장 또는 비즈니스 전략가

6. 제품 출시 템플릿

asana를 통해

제품 출시 템플릿은 성공적인 출시를 위한 모든 계획, 조정 및 추적을 위한 필수 도구입니다. 초기 준비부터 출시 후 분석까지, 팀이 모든 단계에서 동일한 페이지를 유지하고 제품 계획을 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

출시 전 작업(QA 및 이해관계자 검토), 출시 당일 제공물(공지사항 또는 기능 플래그), 출시 후 조치(고객 피드백 및 성과 추적)를 위한 섹션을 포함합니다. 역할과 타임라인이 명확하게 구성되어 마케팅, 제품, 지원, 엔지니어링 팀이 동기화하여 진행할 수 있습니다. 또한 의존성을 설정하여 장애 요인이 발생하기 전에 방지할 수 있습니다.

키 기능:

QA, 마케팅, 제품, 지원 등 각 팀에 작업을 할당하여 책임 범위를 명확히 하세요

드래그 앤 드롭 작업으로 출시 로드맵을 시각화하거나, 스프린트 플랜을 위해 칸반 스타일 보드로 전환하세요

내부 검토, 승인 단계를 추가하고 피드백을 워크플로우에 직접 수집하세요

✅ 이상적인 대상: 신규 기능이나 제품 출시를 위해 긴밀한 협업과 다중 팀 실행이 필요한 제품, 마케팅, 지원팀

💡 프로 팁: Asana GitHub 통합 기능을 사용하면 GitHub 풀 리퀘스트 상태 업데이트를 Asana 제품 로드맵과 자동으로 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 풀 리퀘스트 진행 상황을 쉽게 추적하고, 작업을 프로젝트 목표와 연계하며, 기술 팀과 비즈니스 팀 간의 연결된 워크플로를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

Asana 프로젝트 관리의 한계점

Asana는 작업 정리와 프로젝트 플랜에 탁월하지만 단점이 없는 것은 아닙니다. G2, Capterra 같은 플랫폼의 사용자 리뷰를 바탕으로 팀들이 보고한 몇 가지 일반적인 한계점은 다음과 같습니다:

반복 작업 지원은 한도입니다: *유연한 반복 작업 설정이 까다롭고 역동적인 팀에 제약이 될 수 있습니다

단일 담당자 제한: 각 작업은 한 명의 담당자만 지정할 수 있어 공유 책임 관리가 어려워집니다

템플릿 관리가 번거롭습니다: 프로젝트마다 템플릿을 새로 만들고 편집해야 하며, 이를 중앙에서 관리할 방법이 없습니다

알림과 과부하: 사용자들은 이메일과 앱 내 알림으로 인해 과부하를 겪고 있으며, 이는 주의 산만과 혼란을 초래한다고 보고합니다

작업 공간 권한 및 보안 제약 사항: *대규모 팀은 특히 민감한 데이터를 분리 관리해야 할 때 Asana의 접근 제어 기능이 지나치게 경직되어 있다고 느낍니다

고급 사용자를 위한 인터페이스 복잡성: *처음에는 직관적이지만, 복잡성이 증가함에 따라 고급 사용자들이 보고하는 바에 따르면, 인터페이스가 복잡해지고 직관성이 떨어진다고 합니다

대체 Asana 템플릿

팀이 성장하고 프로젝트가 복잡해질수록, 경직된 템플릿, 단일 담당자 규칙, 유료 기능 제한 등 Asana의 한도가 느껴지기 시작합니다. 바로 이때 대체 Asana 템플릿이 필요합니다.

ClickUp은 다양한 강력한 옵션을 제공합니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로서, 이 플랫폼(및 템플릿)은 작업, 문서, 타임라인, 목표, 대시보드를 하나로 통합하고 상황 인식 AI로 강화합니다. 100개 이상의 사용자 정의 가능한 템플릿(로드맵 포함!)을 통해 Asana가 종종 놓치는 유연성을 제공하므로 팀이 더 스마트하게 플랜하고 더 빠르게 확장할 수 있습니다.

Asana 템플릿을 완벽하게 대체할 수 있는 최고의 ClickUp 템플릿을 소개합니다 👇

1. ClickUp 간단한 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 깔끔한 문서 스타일의 ClickUp 심플 로드맵 템플릿으로 주간 업데이트와 출시 플랜을 추적하세요

ClickUp 심플 로드맵 템플릿은 프로젝트 규모에 맞춰 확장 가능한 깔끔한 문서형 기획 tool입니다. ClickUp 문서 내에서 구축되어 복잡한 설정 없이 목표, 단계, 작업을 개요화할 수 있는 사전 설정된 섹션을 제공합니다. 작업, 목표 또는 타임라인과 연결할 수 있으며 팀과 공유하여 완전한 투명성을 확보할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

타임라인, 진행, 위험 요소 및 의존성에 대한 명확한 기대치를 설정하여 모든 구성원이 같은 방향으로 나아가도록 하세요

이미지, 비디오, 링크를 삽입하고 문서 내에서 바로 댓글을 할당하여 모든 것을 한곳에 모아 관리하세요

유연한 형식 및 권한 제어 기능을 활용하여 보안성을 저해하지 않으면서도 콘텐츠를 유연하게 조정하세요

로드맵에 마일스톤을 정의하여 중요한 마감일이나 성과를 표시하고, 이를 중심으로 작업을 구성하여 완료까지의 경로를 보여주세요

✅ 이상적인 대상: *소규모 또는 발전 중인 프로젝트를 위해 손쉬운 맞춤형과 시각적 추적이 가능한 문서 스타일 로드맵을 원하는 팀

2. ClickUp 분기별 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 분기별 로드맵 템플릿으로 분기별 목표를 설정하고, 이니셔티브를 추적하며, 맞춤형 보기를 적용해 더 나은 맥락을 확보하세요

ClickUp 분기별 로드맵 템플릿은 팀이 3개월 동안 우선순위 목표에 집중할 수 있도록 지원합니다. 단기 실행과 장기 전략을 연계하여 작업, 마감일, 결과물을 체계적으로 구성하고 쉽게 추적할 수 있도록 설계되었습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

✅ 이상적인 대상: *분기별 스프린트로 일하거나 정기적인 추적과 신속한 전환이 필요한 OKR을 관리하는 제품, 전략, 운영 팀

💡 알고 계셨나요? 2008년 애플이 아이폰 SDK 로드맵을 발표하며 앱 스토어 생태계를 열었을 때, 로드맵 개념은 하드웨어를 넘어 확장되었습니다.

3. ClickUp 로드맵 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 로드맵 화이트보드 템플릿으로 팀 작업을 시각적으로 지도하고 수개월에 걸친 프로젝트 단계를 플랜하세요

ClickUp 로드맵 화이트보드 템플릿은 시각적 협업 플랜에 특화된 팀에 이상적입니다. 포스트잇, 모양, 연결선을 활용해 아이디어 브레인스토밍, 타임라인 구성, 소유자 지정, 작업 정리를 위한 유연한 디지털 캔버스를 제공합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

각 로드맵 항목에 대해 계획 중, 진행 중, 완료됨과 같은 단계를 추적하세요

각 작업에 우선순위, 기능 유형 또는 팀*와 같은 컨텍스트 데이터를 추가하여 가시성을 높이세요

ClickUp 문서에서 제품 기능 브레인스토밍, 출시 플랜 또는 전략적 마일스톤을 수립하세요

작업 정리, 타임라인별 그룹화, 필요 시 색상 코드 지정, 관련 항목을 선이나 모양으로 연결하세요

✅ 이상적인 대상: 제품 기획, 출시 또는 개선을 위해 시각적 협업에 의존하는 제품 관리자, 개발 팀 및 UX 디자이너

시각적으로 프로젝트 플랜을 간소화하고 싶으신가요? 아이디어를 브레인스토밍하고, 작업을 할당하며, 타임라인을 지도하는 방법에 대한 ClickUp 화이트보드 사용법 퀵 튜토리얼을 시청하세요.

4. 타임라인이 포함된 ClickUp 비즈니스 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 로드맵과 타임라인 템플릿을 활용하여 부서 간 비즈니스 목표를 시각화하고 카테고리별로 타임라인을 추적하세요

ClickUp 비즈니스 로드맵과 타임라인 템플릿은 경영진 및 전략 팀이 비즈니스 목표와 키 계획에 대한 명확한 장기적 비전을 수립할 수 있도록 설계되었습니다. 타임라인, 간트, 목록 보기를 포함하여 상호 연결된 워크플로우를 생성함으로써 상위 플랜의 시각화를 구현하면서도 일상적인 실행을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

드롭다운 메뉴, 번호, 수식 등 내장된 사용자 지정 필드로 올바른 데이터를 적절한 형식으로 수집할 수 있으며, 진행률 표시기와 의존성으로 장애 요인을 미리 파악할 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 작업을 할당하고, 필요한 범위나 노력 및 그 영향을 정의하며, 플랜을 업데이트할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

목표를 마일스톤이나 이니셔티브로 세분화하고 추적 가능한 ClickUp 작업으로 기록하세요

분기별 또는 전략적 목표별로 작업을 그룹화하여 가장 중요한 사항에 집중할 수 있도록 합니다

내장된 시간 추적, 태그, 의존성 알림 및 이메일 알림을 활용하여 실행을 효과적으로 관리하세요

분기별 모든 계획 항목 보기에서 마감일과 일정을 매핑하고, 비즈니스 분야별 타임라인 보기에서 카테고리별 작업 흐름을 손쉽게 모니터링하세요

✅ 이상적인 대상: 분기 또는 연도 단위로 비즈니스 이니셔티브를 관리하기 위한 전략적이고 확장 가능한 로드맵을 원하는 비즈니스 리더, 스타트업 창업자 및 프로젝트 관리자

5. ClickUp 전략적 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 전략적 로드맵 템플릿으로 장기 비즈니스 목표를 추적하고, 팀 우선순위를 조정하며, 진행 상황을 관리하세요

ClickUp 전략적 로드맵 템플릿은 전략적 계획을 수립하고 이를 더 큰 회사 목표와 연계하고자 하는 팀을 위해 제작되었습니다. 운영 관리, 분기별 OKR 설정, 부서 간 협업 등 어떤 일이든 이 템플릿은 영향력 높은 일을 우선순위화할 수 있는 명확하고 시각적인 구조를 제공합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

이니셔티브 목록 보기 에서 부서별로 정리된 모든 전략적 이니셔티브를 확인하고, 진행 보드 보기 에서 각 이니셔티브의 진행 상태를 파악하세요

간트 보기를 사용하여 종속성을 확인하고 재조정하며, 추가 시간이 필요할 때 타임라인을 조정하세요

각 이니셔티브당 최대 8가지 핵심 속성(예: 기간, 영향력, 진행 상황, 실행 용이성)을 추적하여 데이터 기반 의사 결정을 내리세요

각 이니셔티브의 영향력, 실행 용이성, 예상 진행 및 타임라인을 분류하여 점수화/우선순위화를 위한 사용자 지정 필드를 활용하세요

✅ 적합 대상: 전술적 작업을 광범위한 비즈니스 목표 및 장기 비전과 연계하고자 하는 전략 팀 및 프로젝트 리더

6. ClickUp UX 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp UX 로드맵 템플릿으로 UX 목표를 '지금', '다음', '미래' 타임라인에 걸쳐 체계적으로 구성하세요

기존의 경직된 타임라인을 따르는 전통적인 로드맵과 달리, ClickUp의 UX 로드맵 템플릿은 "지금, 다음, 미래" 모델을 활용하여 팀이 엄격하게 정의된 시간 순서가 아닌 긴급도에 따라 일을 분류할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 화이트보드를 기반으로 제작된 이 시각적 로드맵에는 목표, 타겟 사용자 세그먼트, 팀 책임, 테마, 하위 테마, 확신 수준을 위한 섹션이 포함됩니다. 이해관계자의 의견과 변화하는 우선순위에 따라 진화하는 살아있는 문서 역할을 합니다. 팀은 이 형식을 활용하여 협업하고, 아이디어를 시각적으로 탐색하며, 실행 가능성을 평가하고, 새로운 통찰이 도출될 때마다 로드맵을 조정할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

시간 경과에 따른 제품 진행 상황을 시각화하여 이해관계자들이 현재 상태와 향후 방향성을 확인할 수 있도록 하세요

로드맵 상단에 주요 집중 분야 를 추가하고, 텍스트를 입력하려면 모양을 클릭한 후 업로드 버튼을 사용하여 보조 이미지를 추가하세요

사용자 피드백, 페르소나, 문제점 등의 인사이트를 수집하고, 캔버스에서 바로 한 번의 클릭으로 실행 가능한 작업으로 전환하세요

✅ 이상적인 대상: 디자인 일을 시각적으로 정리하고 사용자 경험 노력을 비즈니스 전략과 연계하고자 하는 UX 디자이너, 제품 팀, 사용자 연구원

💡 알고 계셨나요? '지금-다음-나중(Now-Next-Later)' 로드맵 형식은 Janna Bastow에 의해 대중화되었으며, 현재 SaaS부터 하드웨어까지 수십 개 산업 분야의 애자일 팀에서 사용되고 있습니다. "지금"은 현재 주 또는 스프린트를, "다음"은 다가오는 달을, "나중"은 향후 분기를 나타냅니다.

7. ClickUp 프로젝트 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 로드맵 템플릿을 활용하여 프로젝트 단계별 우선순위, 투입 노력, 팀 소유권 추적

ClickUp 프로젝트 로드맵 템플릿은 프로젝트 관리자가 한 곳에서 프로젝트의 다양한 측면을 효율적으로 플랜, 추적 및 관리할 수 있도록 지원합니다. 맞춤형 작업 상태, 사용자 지정 필드 및 자동 업데이트 기능을 통해 이 프로젝트 로드맵 템플릿은 프로젝트가 발전함에 따라 쉽게 적응할 수 있도록 합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

사전 정의된 분기별 목록으로 키 프로젝트 단계, 마일스톤 및 결과물을 개요화하세요

간트 또는 달력 보기로 전환하여 의존성과 다가오는 마감일을 파악하세요

작업량 보기 를 활용하여 누구도 과부하되지 않도록 하고 팀의 역량이 효율적으로 활용되도록 하세요

칸반 보드 보기를 사용하여 작업을 시각적으로 '할 일'에서 '완료됨'으로 이동시키고, 목록 보기로 모든 세부 사항을 한눈에 추적하세요

✅ 이상적인 대상: 제품 관리자, 마케팅 팀 및 복잡한 프로젝트 전반에 걸쳐 커뮤니케이션과 추적을 간소화하려는 모든 팀

8. ClickUp 프로젝트 로드맵 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 로드맵 화이트보드 템플릿을 활용하여 시각적 타임라인으로 팀과 단계 간 결과물을 플랜, 테스트, 추적하세요

ClickUp 프로젝트 로드맵 화이트보드 템플릿은 이해하기 쉬운 시각적 블록과 유연한 작업 할당 기능을 제공하여, 특히 여러 팀이나 크로스-기능 부서가 참여하는 프로젝트에 유용합니다.

이 템플릿은 팀이 소유자를 지정하고, 의존성을 추적하며, 필요에 따라 타임라인을 조정할 수 있도록 하여 로드맵 시각화를 향상시킵니다. 시각적 형식은 특히 애자일 프로젝트 관리에 효과적이며, 실시간 업데이트와 변경 사항을 지원하여 프로젝트 진행 과정에서 제품 팀이 지속적으로 협력할 수 있도록 돕습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트를 명확한 단계나 마일스톤으로 구성하여 구조와 추적 기능을 개선하세요

디지털 화이트보드에서 실시간 협업하며 키 항목에 댓글과 반응을 남기세요

화이트보드에서 브레인스토밍한 요소들을 마감일, 담당자, 우선순위 등이 설정된 ClickUp 작업 으로 전환하세요.

사용자 지정 필드를 활용해 작업을 카테고리, 우선순위 또는 단계별로 태그 지정하고, 사용자 정의 상태를 통해 진행 상황을 모니터링하세요

✅ 이상적인 대상: *시각적 협업과 실시간 조정이 필요한 복잡한 부서 간 프로젝트를 관리하는 팀

9. ClickUp 제품 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 이 ClickUp 제품 로드맵 템플릿으로 제품 아이디어를 접수부터 출시까지 추적하세요

ClickUp 제품 로드맵 템플릿은 초기 아이디어 생성부터 최종 출시까지 전체 제품 개발 라이프사이클을 효율화합니다. 이 다용도 템플릿을 통해 제품의 여정 각 단계를 시각화하고, 팀과 프로젝트를 전략적 목표에 맞춰 조정할 수 있습니다.

임팩트, 확신도, 노력과 같은 속성을 위한 사전 구축된 사용자 지정 필드를 포함함으로써, 이 무료 제품 로드맵 템플릿은 모든 작업이 명확히 정의되고 전체 제품 전략과 일치하도록 보장합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

분기별 로드맵 또는 프로세스 와 같은 보기를 활용하여 타임라인, 단계, 워크플로우를 시각적으로 확인하세요

간트 또는 목록 보기 에서 상태 업데이트 및 타임라인 수정이 가능하며, 주간 실행 추적 보기로 주간 진행을 관리하세요

제품 마스터 백로그 + 영향도/노력도 매트릭스 를 활용하여 비즈니스 또는 사용자 영향도에 따라 기능의 우선순위를 정하세요

릴리스 노트 문서를 활용하여 내부 또는 외부 업데이트를 전달하고 팀 및 이해관계자의 협업을 유지하세요

✅ 이상적인 대상: 제품 개발 라이프사이클 관리 및 이해관계자에게 진행 전달을 위한 중앙 집중식 플랫폼이 필요한 제품 관리자, 프로젝트 관리자, 제품 소유자

10. ClickUp SEO 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SEO 로드맵 템플릿을 활용하여 감사부터 실행까지 모든 SEO 작업을 플랜하고 모니터링하세요

ClickUp SEO 로드맵 템플릿은 마케터와 SEO 팀이 SEO 목표를 달성하는 동시에 SEO 작업 추적 과정을 간소화할 수 있도록 지원합니다. 광범위한 마케팅 로드맵의 집중된 확장판 역할을 하며, 키워드 연구, 콘텐츠 생성, 링크 구축, 온페이지 SEO 최적화 등 핵심 SEO 작업을 체계적으로 구성하고 관리할 수 있게 합니다.

작업 추적을 위한 사전 설정된 필드, SEO 타임라인을 지도할 수 있는 내장 간트 차트, 진행 상황을 모니터링할 수 있는 사용자 정의 가능한 상태를 갖춘 이 템플릿은 SEO 목표 관리를 위한 명확하고 체계적인 프레임워크를 제공합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

SEO 로드맵 뷰 를 활용하여 전략적 작업을 타임라인이나 순서에 따라 구성하세요

개별 작업을 관리하고 우선순위를 지정하려면 SEO 작업 목록 보기 로 전환하세요

사용자 지정 필드 를 통해 소유자 배정 현황과 완료율을 추적하세요

ClickUp 대시보드로 진행 상황을 추적하고 데이터에 기반해 전략을 조정하세요

ClickUp에서 맞춤형 대시보드를 설정하는 방법은 다음과 같습니다:

✅ 이상적인 대상: 자연 유입 트래픽 증대와 SEO 목표 달성에 주력하며, 인사이트를 활용해 성공을 측정하는 디지털 마케터, SEO 전문가, 이커머스 비즈니스

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 활용해 SEO 플랜의 추측을 없애세요. 개요 생성, 키워드 제안, SEO 친화적인 블로그 제목 및 메타 설명 생성, SEO 전략의 취약점 파악까지 도와줍니다. ClickUp Brain을 활용해 콘텐츠 전략, 키워드 클러스터, 게시물 아이디어를 브레인스토밍하고 완성도 높은 콘텐츠 초안까지 작성하세요 ClickUp Brain은 로드맵을 분석하여 영향력이 큰 계획, 빠른 성과, 병목 현상을 강조 표시해 SEO 전략에서 실질적인 성과를 내는 요소에 집중할 수 있도록 지원합니다.

11. ClickUp 시각적 로드맵 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시각적 로드맵 문서 템플릿으로 프로젝트 세부사항을 정리하고, 팀 역할을 할당하며, 타임라인을 명확하게 문서화하세요

ClickUp 시각적 로드맵 문서 템플릿은 명확한 마일스톤을 설정하면서 특정 캠페인 및 프로젝트 목표를 중앙 집중화하고 문서화하는 강력한 도구입니다. 팀 프로필, 프로젝트 요약, 오브젝트를 위한 지정된 필드를 통해 이 템플릿은 작업 조정, 진행 상황 모니터링, 팀과의 기대치 소통을 더 쉽게 만들어 줍니다.

이 템플릿의 다용도성은 색상 코드화된 마일스톤과 분기별 로드맵 추적과 같은 기능까지 확장됩니다. 또한 각 팀의 목표에 고유한 색상을 할당하고 실시간으로 성과를 추적함으로써 각 부서의 진행을 신속하게 평가할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트의 주요 목표와 목적을 ClickUp Docs 에 목록으로 정리하여 시작부터 명확한 방향성과 목적을 제공하세요

작업이나 이벤트를 발생 순서대로 추가하고 시각적 레이아웃을 생성하여 모두가 프로젝트 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 하세요

출시, 검토, 의사 결정 관문 등 키 프로젝트 포인트를 강조하고, 이러한 로드맵 입력을 작업으로 전환하세요

✅ 이상적인 대상: 프로젝트 목표를 중앙 집중화하고 진행 상황을 효과적으로 모니터링하려는 프로젝트 관리자, 캠페인 리더 및 마케팅 팀

12. ClickUp NFT 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp NFT 로드맵 템플릿으로 NFT 출시 플랜 수립, 커뮤니티 구축 작업을 추적, 각 프로젝트 마일스톤을 지도하세요

ClickUp NFT 로드맵 템플릿은 NFT 프로젝트 전략을 구조화하고 시각화하는 데 최적의 프레임워크입니다. 장기 비전을 개요화하고 명확한 목표를 할당하며 크로스-기능 팀을 조율하는 데 도움을 줍니다. 우선순위를 정의하고 프로젝트를 소화 가능한 단계로 분할하는 내장 섹션을 통해 크리에이티브, 개발자, 마케터, 키 이해관계자 모두가 동일한 목표를 공유하도록 보장합니다.

로드맵을 다섯 단계로 체계적으로 구성할 수 있습니다. 컬렉션 출시 및 커뮤니티 구축부터 메타버스 내 가상 경험 탐색, 차세대 출시 플랜 수립까지 단계별로 진행하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

키 프로젝트 단계를 파악하고 단계별 작업 목록 보기를 활용하여 작업 구조를 체계적으로 구성하세요

NFT 팀(담당 그룹) 및 단계(예: 플랜, 배포)와 같은 속성을 위한 사용자 지정 필드 를 활용하여 명확성을 더하세요

프로젝트 타임라인 보기로 명확한 일정 개요를 확인하고, NFT 로드맵 간트 보기로 전환하여 의존성을 추적하세요

ClickUp의 반복 작업으로 정기적인 검토를 설정하여 프로젝트 진행에 따라 타임라인을 갱신하고 전략을 조정하세요

✅ 이상적인 대상: NFT 제작자, Web3 팀, 커뮤니티 매니저, 그리고 다단계 NFT 프로젝트나 메타버스 참여 전략을 플랜 중인 마케터

13. ClickUp 제품 개발 로드맵 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 개발 로드맵 화이트보드 템플릿으로 모든 제품 개발 단계를 시각화하세요

ClickUp 제품 개발 로드맵 화이트보드 템플릿은 아이디어 구상부터 출시까지 제품 개발의 모든 단계를 관리하기 위해 시각적 요소를 최우선으로 설계된 tool입니다. 유연한 작업 추적 기능과 인터랙티브 화이트보드를 결합하여 프로세스를 명확하고 실행 가능한 단계로 분할할 수 있습니다. 목록 보기에서 작업을 입력한 후 화이트보드 보기로 전환하여 스티커 메모와 연결선을 활용해 타임라인, 의존성, 소유자를 시각화하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

작업 항목을 드래그 앤 드롭하고 그룹화하며, 단계나 타임라인에 따라 정리하세요

댓글, 반응, 하위 작업 등의 기능을 활용하여 작업을 논의하고, 할당하고, 세분화하세요

작업 가시성을 높이기 위해 우선순위 라벨과 색상 코드 상태 표시기를 추가하세요

✅ 이상적인 대상: 제품 개발 프로세스의 각 단계를 플랜하고, 시각화하며, 관리할 수 있는 협업 스페이스를 원하는 제품 관리자, 개발 팀, UX 디자이너

14. ClickUp 기술 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 기술 로드맵 템플릿을 활용하여 일 우선순위 설정, 비용 추적, 영향력-노력 기준 기술 프로젝트 분류를 수행하세요

ClickUp 기술 로드맵 템플릿은 IT 및 개발 팀이 기술 이니셔티브의 모든 단계를 체계화하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 전략적 계획 수립부터 자원 배분, 최종 구현에 이르기까지 복잡한 기술 프로젝트 관리를 위한 구조화된 시각적 형식을 제공합니다. 드래그 앤 드롭 디자인으로 분기별 로드맵 계획 수립, 영향력-노력 매트릭스, 우선순위와 병목 현상을 정확히 파악할 수 있는 색상 코드별 작업 추적이 가능합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트 패널 보기 에서 진행 중인 작업과 책임을 관리하고 모니터링하세요

트리거 기반 ClickUp 자동화 기능을 활용하여 알림/통지 발송, 타임라인 조정, 업데이트 게시, 작업/체크리스트 자동 생성 등을 수행하세요

관리자용 로드맵 보기로 경영진에게 맞춤형 개요를 제공하고, 프로젝트 관리자 보기로 전환하여 실행 단계의 집중적인 추적을 수행하세요

✅ 이상적인 대상: 이니셔티브 추적, 자원 계획, 분기별 실행을 효율화하려는 IT 전략가, 프로젝트 관리, 기술 리더

15. ClickUp IT 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp IT 로드맵 템플릿으로 인프라 업그레이드 플랜, 의존성 지도, IT 이니셔티브 일정 관리

ClickUp IT 로드맵 템플릿은 장기적인 IT 계획을 조직의 광범위한 목표와 연계하는 데 도움을 줍니다. 다년간의 계획을 위해 설계된 이 템플릿은 ERP 업그레이드, 클라우드 마이그레이션, 사이버 보안 강화와 같은 주요 IT 프로젝트의 우선순위를 정하는 데 유용합니다. 이를 통해 팀은 전략적 방향을 설정하고, 예산을 효율적으로 관리하며, 부서 간 협업을 개선할 수 있습니다.

다양한 보기 옵션을 통해 모든 단계에서 명확성과 효율성을 제공합니다. 팀 작업량 보기로 업무량을 모니터링하고, 간트 차트로 작업을 추적하며, 보드 보기에서 작업 단계를 그룹화할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트를 상태 (정상 진행, 지연, 위험)별로 정리하고, 프로젝트 로비 탭에서 카테고리, 영향도, 노력, 담당 팀 등의 속성에 색상 라벨을 추가하세요

프로젝트 일정 탭 에서 프로젝트 작업, 하위 작업 및 각 작업의 기간을 확인하세요. 여기서 작업들을 우선순위, 마감일, 시간 추정 등으로 정렬할 수도 있습니다.

프로젝트 일정 보기로 전환하여 모든 작업을 색상 코드화하고 범주별로 그룹화한 타임라인에서 확인하여 진행을 더 잘 시각화하세요.

✅ 이상적인 대상: 복잡한 IT 운영을 효율적으로 관리하기 위한 체계적이고 장기적인 로드맵을 찾는 IT 부서, 프로젝트 관리, 전략 기획자

16. ClickUp 애자일 팀 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 스프린트 진행 상황을 추적하고, 영향도에 따라 작업 우선순위를 정하며, ClickUp 애자일 팀 로드맵 템플릿으로 전략적 목표를 조정하세요

ClickUp 애자일 팀 로드맵 템플릿은 애자일 팀이 스프린트 목표와 변화하는 우선순위에 대해 유연하고 투명하며 일관성을 유지하도록 설계되었습니다. 실시간 시각적 타임라인을 통해 팀은 진행 상황을 모니터링하고 계획을 조정하며, 특히 제품-시장 통찰력이 진화함에 따라 전략을 명확하게 소통할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 개발을 관리 가능한 스프린트로 분할하고 제품 백로그의 실시간 피드백을 기반으로 진행 상황을 업데이트할 수 있습니다.

제품 플랜, 스프린트 보드, 애자일 제품 로드맵 간트 차트 등 다양한 뷰를 제공하여 스프린트를 관리하고 하위 작업을 시각적으로 추적할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

사용자 지정 필드 를 활용해 작업에 맥락을 추가하세요: 영향도, 전략적 목표, 전략적 중요도, 소요 기간(일), 예상 노력 등

백로그 보기 및 영향도 대 노력도 매트릭스를 함께 활용하여 들어오는 아이디어와 요청을 정리한 후 로드맵으로 이동하세요

ClickUp Docs에서 애자일 로드맵 전략이나 스프린트 목표를 작성하고, 실시간으로 협업하며, 출시 노트나 회고 내용을 저장하세요

✅ 이상적인 대상: 스프린트 플랜 수립, 시장 변화 적응, 빈번한 기능 업데이트 출시를 진행하는 스크럼 마스터, 애자일 제품 관리자 및 SaaS 팀

17. ClickUp 칸반 보기 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 칸반 보기 로드맵 템플릿을 활용하여 시각적 드래그 앤 드롭 보드로 단계별 로드맵 진행 상황을 추적하세요

ClickUp 칸반 뷰 로드맵 템플릿은 팀이 변화하는 우선순위에 신속히 적응하면서도 진행 중인 일 전반에 대한 가시성을 유지하도록 지원합니다. 특정 마일스톤을 위한 카드를 생성하고, 담당자를 업데이트하며, 맞춤형 상태 및 필드로 우선순위를 분류하여 전체 개발 또는 마케팅 워크플로우를 직관적이고 추적 가능하게 만듭니다.

타임라인 보기는 마감일 관리를 돕고, 간트 차트와 로드맵 통합은 전략적 계획 수립을 위한 전체적인 시각을 제공합니다. 이 이중 가시성은 책임감을 보장하고, 팀 기여도를 장기 목표와 연계하며, 프로젝트 방향 이탈 위험을 최소화합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보드 에서 작업, 타임라인, 담당자, 진행 상황 및 상태와 함께 로드맵을 시각화하세요

백로그 보기 로 진행 중인 작업의 종합 목록을 확인하고, 우선순위 보드 보기 로 가장 시급한 작업에 집중하세요

작업 의존성을 추가하여 순차적인 일을 효과적으로 관리하고 시각화하세요

*✅ 이상적인 대상: 진화하는 마감일과 유연한 시각적 작업 관리가 필요한 장기 목표를 관리하는 제품 개발 및 마케팅 팀

ClickUp으로 더 나은 로드맵 플랜하고 스마트하게 일하세요

통합된 기능과 앱 덕분에 아사나 로드맵 템플릿은 시작하기에 좋습니다. 하지만 보기를 더 맞춤형으로 설정하거나, 팀 간 작업을 연결하거나, 일상적인 단계를 자동화하는 방법을 찾고 있다면 ClickUp이 더 적합할 수 있습니다.

ClickUp은 즉시 사용 가능한 완벽한 템플릿을 제공하면서도 원하는 방식으로 워크플로우를 구축할 수 있는 자유를 드립니다. 간트 차트, 칸반 보드, 스프린트 계획, 문서, 타임라인 등 팀에 가장 적합한 도구를 선택하세요.

게다가 ClickUp의 AI 및 자동화 기능은 모든 단계를 세세하게 관리하지 않아도 마감일을 미리 예측할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 함께 성장하는 로드맵을 구축하세요.