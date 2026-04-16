「指針から自動化へ：8ヶ月で230のAIワークフローを構築し、マーケティング組織を変革した方法」

コンサルタントも、「変革推進室」もなし。あるのは、毎週の目標、自社開発のシステム、そして「成果対人員比率」の絶え間ない追求だけでした。

どの企業も「AIに取り組んでいる」と言います。しかし、そのほとんどは、チーム内の誰かがChatGPTのタブを開いている程度のことなのです。それは「AI観光」であって、変革ではありません。

8ヶ月前、ClickUpの私のマーケティング組織もまさにその状況にありました。確かに、あちこちでAIは使われていました。要約、初稿、ミーティングのメモなどです。しかし、その利用は断片的で不均一であり、背後に体系的な仕組みはほとんどありませんでした。私は、メンバーが何を作っているのかの可視性がありませんでした。私たちが実際に改善しているのか、それとも単に「AIを導入した」という形だけになっているのか、見極める術がなかったのです。

現在、13のチームにわたり230のAIワークフローがカタログ化されています。そのうち169は本番環境で稼働中です。変革開始から最初の6週間で、AIの利用率は20倍に増加しました。 SEOチームでは、コンテンツ制作担当者が75名から8名に減少しました。デマンドチームの一人は、ウェビナーの開催回数を月1回から6回に増やしました。そして今、私はClickUpのビューを1つ開くだけで、各チームや個人がAI成熟度曲線のどの位置にいるか、次に何を構築すべきか、そしてその理由を正確に把握することができます。

以下に、実際のプレイブックをご紹介します。5つのフェーズすべて、私が犯したミス、そこから得られた数値、そして現在実際に稼働している具体的なエージェントやワークフローを網羅しています。もしあなたが収益やマーケティングチームを率いており、本気で取り組みたいと考えているなら、ぜひこの手法を参考にしてみてください。

230のAIワークフローをカタログ化、6週間でAI利用率が20倍に増加、SEOだけで月間675時間の時間を削減、必要なコンテンツ制作者の人数を75人から8人に削減

すべてを牽引した唯一のメトリクス

各フェーズについて説明する前に、私たちのあらゆる意思決定の根底にあるメトリクス、すなわち「成果対人員比率」について理解しておく必要があります。私たちが実施したすべてのワークフロー、すべての担当者、すべての組織再編は、あるシンプルな問いを通じて検討されました。「これにより、現在のチームでより多くの成果を上げられるか、あるいはより少ないリソースで同じ成果を上げられるか？」。私たちは成長を加速させるか、支出を削減するか（あるいはその両方）が必要なのです！

私たちは目新しさを追いかけているわけではありません。私たちが追求しているのは「レバレッジ」です。この考え方は重要です。なぜなら、チームが「どこにもつながらないクールなデモ」を作るのではなく、実際にビジネスを前進させることに集中し続けることができるからです。

このプレイブックで学べる内容

その内訳は以下の通りです：

あらゆる意思決定を後押しした唯一のメトリクス

変革を形作った5つのフェーズ

もし最初からやり直すなら、私が修正したい失敗

現在、実際の成果を生み出しているワークフローとエージェント

成熟度を追跡し、次のフェーズのロードマップを策定し、チームを前進させるために活用したシステム

2025年の夏、私たちが踏み出した最初のステップは、決して華やかなものではありませんでした。新しいツールもなければ、大々的なプレスリリースもありませんでした。ただ一つの恒常的なルールがあっただけです。チームの全メンバーが、毎週、専用のClickUpチャットチャンネルに、少なくとも1つの新しいAI活用事例を提出しなければならないというものでした。

内容は問いません。30秒の節約になったものでも、30分の節約になったものでも構いません。

目標は初日から画期的な仕事を生み出すことではなかったため、意図的にハードルは低く設定されました。その目的は、社員が実際にAIを活用する習慣を身につけさせることにありました。

ここで、ClickUpを活用して構築したことが構造的な強みとなりました。AIは、社員が毎日使っているツールの中にすでに組み込まれていたのです。コンテキストの切り替えも不要でした。別のプラットフォームにログインする必要もありませんでした。何かを試してみて、その指示が出されたのと同じチャットチャンネルで結果を共有することができました。操作の煩わしさは、これ以上ないほど最小限に抑えられていました。

しかし、方針の策定だけでは最低限の要件に過ぎません。ここが、多くの経営幹部が見落としがちなポイントです。

毎週金曜日の夜と土曜日の朝（私は東海岸にいますが、チームの多くは西海岸にいます）、私は提出されたすべての案件を一つ残らず読みました。一つひとつに、感想や提案、励ましの言葉を添えてコメントしました。感謝の意を伝え、フォローアップの質問もしました。そして、これが単なる見せかけではないことを示しました。

リーダーであるあなたが、単に形式的な手続きをこなしているだけだとチームが少しでも感じれば、その取り組みはすべて台無しになります。チームは、あなたが注意を払い、彼らが発見したことに真摯に関心を持っていることを実感する必要があります。

彼らにとっては多大な時間を要する作業でしたが、私はそれが単なる雑用ではないことを理解してもらう必要がありました。これは経営陣が真摯に理解しようと取り組んでいたことだったのです。

彼らにとっては多大な時間を要する作業でしたが、私はそれが単なる雑用ではないことを理解してもらう必要がありました。これは経営陣が真摯に理解しようと取り組んでいたことだったのです。

この取り組みを約6週間実施しました。すると、ある時、何かがはっきりと理解できたのです。もはや上層部からの指示は必要ありませんでした。社員たちはすっかり夢中になっていたのです。AIの活用が世界を変えるような大それたものでなくてもよいと分かると、プレッシャーは消え去りました。必要なのは、毎日1％ずつ良くなることだけだったのです。

そして、その波及効果は絶大でした。社員たちは同僚の取り組みを見て、それを真似し始めました。プロンプトが再利用され、エージェントが共有されました。ある一人の実験が、10人の日常的なワークフローへと変化したのです。そこにこそ、真の相乗効果が生まれます。

6週間後、私は心強い指標を確認しました。チーム全体でのAI利用が20倍に増加したのです。

フェーズ1におけるシンプルな成果：XDR担当者の作業時間を1回あたり20分短縮する電子メール自動送信ツール。このツールは、ワークフローのわずかな改善でもチーム全体に確かな勢いをもたらすことを実証しました。

ClickUpの「AI Notetaker」は、顧客インタビューを文字起こし、メモ、再利用可能な資料に変換し、コンテンツチームが顧客ストーリー1件あたり約4時間を節約できるよう支援しました。

毎週開催されるAI活用事例共有チャネルの実例です。チームメンバーは毎週金曜日に大小さまざまな成果を共有し、経営陣はすべての提出に積極的に関与しました。このスクリーンショットは、David Yoo氏がAIを活用してリードルーティングプールを再調整した方法を解説した内容と、Kyle氏の返信を示しています。

フェーズ1から学ぶべきポイント

公開チャンネルを作成しましょう。提出内容を可視化します。プレッシャーを軽減するため、ハードルを低く設定します。4～6週間という一定期間実施します。これは習慣を定着させるには十分な長さでありながら、恒久的なものだと感じさせない程度の短さです。そして最も重要なのは、リーダーが積極的に関与することです。すべての提出にコメントを残してください。それができないのであれば、この取り組みは始めないほうがよいでしょう。

💡 プロのヒント： この習慣を定着させたいなら、リーダーが文脈に沿って対応できるツールを活用しましょう。ClickUpチャットやタスクのコメントを使えば、フィードバックはSlackの履歴の中に埋もれてしまうことなく、常に可視化され、再利用可能で、その上で容易に発展させることができます。

フェーズ2：スーパーエージェントが全員をビルダーに変えた

秋頃には、チームはすでにAIの視点で物事を考えるようになっていました。要約する、下書き作成、リサーチ、フォーマット設定、簡易分析といった基本機能はすでに定着していました。しかし、構築したものの80%は依然としてタスクの自動化に留まっていました。AからBへの単純な処理といった類のものです。有用であり、人員対生産性の比率を確実に改善していました。しかし、完全にゲームチェンジャーと呼べるものではありませんでした。

その後、ClickUpは社内で「Super Agents」を立ち上げました。そして、状況は一変しました。

プロンプトを手作業でつなぎ合わせたり、単純な自動化を複雑なものへと連鎖させたりする代わりに、技術的な知識のないユーザーでも、エージェントビルダーを使って平易な言葉で多段階のワークフローを記述すれば、ClickUpがそのための「スーパーエージェント」を構築できるようになりました。真の自動化を実現するための障壁は、ほぼゼロにまで低下しました。すでにこのような考え方に慣れていたチームにとっては、まさに火に油を注ぐような効果をもたらしました。

私たちはチームに対し、より大きな視野で考えるよう促しました。単なる「AからBへ」ではなく、「AからZまで」です。各自に、自分の仕事の中で時間を浪費し、自動化すべき複雑で多段階のワークフローを特定するよう求めました。また、12月下旬に「Super Agents」を一般公開する予定だったため、全員に自然な動機付けが生まれました。つまり、自分たちの仕事が紹介されるということです。自分たちの仕事効率化の成果を世界に示す機会が得られるのです。

1月上旬までに、チームが「Super Agents」を構築・活用する様子を収めた150本以上のビデオがライブラリに蓄積されました。メンバーは自分の仕事に誇りを持って取り組み、各分野の専門家としてのポジションを確立しました。そして、この取り組み全体が好循環を生み出し、社内の効率化が社外向けのマーケティングコンテンツへとつながっていったのです。

先週までやった仕事の一部は、もはや時代遅れとなっており、より優れた新しい方法に切り替える必要があります。そのことについて、過度に慌てる必要はありません。

先週までやっていた仕事の一部は、もはや時代遅れとなっており、より優れた新しい方法に切り替える必要があります。そのことについて、過度に慌てる必要はありません。

これは多くのチームが間違えがちな点です。彼らは機能するものを構築し、それを守ろうとします。しかし、この分野の進化のスピードを考えると、常に古いものを廃止する覚悟が必要です。私たちは、Super Agentのバージョンの方が優れていたため、夏に導入した自動化ツールの一部を数ヶ月で廃止しました。これは無駄ではなく、プロセスの自然な一部なのです。

Webinar Wallyは、タスクのセットアップ、担当者の割り当て、引き継ぎ、メッセージ業務を自動化し、ウェビナーのセットアップ時間を4～5時間から約1時間に短縮。これにより、1人で1回分ではなく6回のウェビナーを運営できるようになりました。

本番環境でのWebinar Wally：533件のジョブを完了、771時間の時間を節約。管理：Arianna Young。これが、大規模な実業務を遂行する「スーパーエージェント」の姿です。

6つのエージェントからなるキャンペーンコンテンツチェーンにより、1つの企画書からイベント用コピー、電子メール、SNS投稿、広告が生成され、キャンペーン作成時間を4～8時間から1～2時間に短縮しました。

階層化されたCursorエージェント群が複数の情報源で並行して調査を行い、1～2週間かかっていたGTMレポート作成を、約45分で引用文献を裏付けとした形で完了させます。

あるフィールドマーケターは、イベントのライフサイクル全体を管理する25名以上のエージェントからなるシステムを構築しました。これにより、参加者調査だけでイベント1件あたり6～8時間の時間を節約し、全般的な手作業による調整を削減しました。

フェーズ3：ライブラリ（もっと早くやることを完了しておけばよかった）

さて、本音を話しましょう。

もしやり直せるなら、これだけは変えたい。初日から整理整頓を始めていたでしょう。

実際には、次のような状況になりました。導入から9ヶ月が経過した頃、組織の至る所にAIワークフローが存在していました。どのチームにも独自のワークフローがあり、各メンバーにはお気に入りのエージェントがありました。しかし、私を含め、組織全体で実際に何が存在しているのかを包括的に把握している人は誰もいませんでした。それは強力でしたが、目に見えない存在だったのです。

そこで、体系的なインベントリを構築しました。この瞬間、変革は単なる成功事例の寄せ集めから、真のオペレーティングシステムへと生まれ変わったのです。ClickUp内部では、稼働中のすべてのAIエージェントとワークフローにタスクが割り当てられ、重要な情報をすべて記録するカスタムフィールドが設定されています：

どのような役割をやりますか？ 具体的に。単に「マーケティングを支援する」ではなく、このエージェントが具体的にどのようなタスクやプロセスを担当するのかを明記してください。

その効果は？ 時間の節約、コスト削減、処理能力の向上。単なる印象ではなく、具体的な数値です。

責任者は誰か？ 誰が構築し、誰がメンテナーとなり、不具合が発生した際は誰に連絡すればよいのか？

実行頻度はどのくらいですか？ 毎日？毎週？オンデマンド？継続的？

どこに実装されているのか？ ClickUp Super Agent、Cursor、Retool、Replit、Hex、Claude Code、AirOps。私たちは多くのツールを使用しています。システム列では、それらすべてを追跡しています。

どのチームでしょうか？ そして重要なのは、どの成熟度レベルでしょうか？

同チームの成熟度モデルは、AI支援型仕事からAIワークフローによる実行、そしてエージェントが自律的に稼働し、人間が例外処理のみを担当するAIネイティブ運用へと移行しました。

現在、このリストには230のワークフローが登録されています。そのうち169は稼働中、40はロードマップに載っており、17は現在開発・検証中です。これらは13の機能別チームにまたがっています。そして、ClickUp上で実際のカスタムフィールド、ビュー、フィルターを活用しているため、チーム別、成熟度別、影響度別、システム別、ステータス別など、好きな方法でデータを切り出すことができます。これは、当社のAI運用全体を統括するコントロールパネルなのです。

ClickUpの「AIワークフローリポジトリ」はチームごとに分類されています。各ワークフローは、その機能、影響、実行頻度、節約効果といった構造化されたカスタムフィールドを持つタスクとして定義されています。これが、AI運用全体を管理するコントロールパネルとなります。

13のチームにまたがる230のAIワークフロー：実際の結果

ここで、その実証データをご紹介します。これらは現在本番環境で稼働している実際のワークフローであり、ライブラリから直接抽出した実際の成果数値です。

チーム 注目すべきワークフロー 成果 SEO / コンテンツ 月間150本のブログ記事（AirOps + QAスーパーエージェント） 担当人数：75名 → 8名。月間675時間の削減を実現。 ビデオ / コンテンツ 月間100本のYouTubeビデオ（ブリーフィング＋パブリッシングキット担当） 4営業日分の時間短縮＋月額800ドルのコスト削減。 需要 6つのエージェントによるキャンペーン・コンテンツ・チェーン キャンペーン作成：4～8時間 → 1～2時間。 フィールドイベント イベントライフサイクル全体をカバーするスタック（25名以上の担当者が関与） 調査だけで1イベントあたり6～8時間。 コミュニティ 15名以上のモデレーション・インサイト担当エージェント ダイジェスト作成に週2時間以上。エスカレーション1件あたり20～30分。 PMM Cursor Agent Swarm + CompeteBot + Resonance Testing 市場調査：1～2週間 → 45分 XDR / SDR SS1 オポチュニティ・パイプライン・ガーディアン 導入初月で70万ドルのパイプラインが危機にさらされるのを未然に防ぎました。 カスタマー・イネーブルメント ヘルプセンター担当 + CUUスクリプト作成担当 週20時間（ヘルプセンター）。スクリプト1つあたり4時間。 成長と運用 ページ生成ツールと広告戦略スイートの比較 約9,000時間の業務時間を削減。広告運用チームの人員相当数は約1名分。 ライフサイクル WrapUp キャンペーン自動化 リードタイム：6万人のユーザーに対し、3ヶ月から数日に短縮。 DG Analytics Agentic Analytics Suite（Hex MCP経由のスーパーエージェント7名以上） パイプラインの日常的な監視。完全自動化。 テクニカルサポート バグゴブリン + 滞留バグエージェント 1,551件の長期未解決バグが自動的に閉じた。 プロフェッショナルサービス 更新リスクの概要 + 総市場規模（TAM）の優先順位付け 四半期ごとの書評を数分で完了。

フェーズ4：AIを活用して自社のAIを評価した

ここからが「メタ」な部分です。正直なところ、この時点で、全体が単なるプロジェクトの寄せ集めではなく、真のシステムとして機能し始めたと感じました。

230のワークフローすべてが構造化データとしてClickUpに登録された後、私はClickUp Brainにそのリスト全体を提示し、組織全体の評価を依頼しました。どのチームが最も進んでいるか？どのチームが依然として「AI支援」段階にとどまっているか？部門横断的なギャップはどこにあるか？次に何を構築すべきか？

最大の気づきは、驚くべきことではありませんでしたが、重要なものでした。ほとんどのチームはサイロ化して構築されていたのです。 各メンバーは自分のタスクを自動化し、それらを連結してチームレベルの業務に対応していました。しかし、そのワークフローはチームの境界で止まっていました。例外だったのはオペレーションチームです。彼らは本質的に部門横断的に活動しているため、担当者が自然と複数のチームにまたがっていたからです。

しかし、他の組織はどうでしょうか？ 部門間の壁に阻まれています。

この気づきだけでも、この取り組み全体を行う価値は十分にありました。なぜなら、次の価値の波がどこにあるかを正確に示してくれたからです。それは、チーム間のスペース、つまり部門横断的な連携にあります。需要とフィールドのイベント、コミュニティ、コンテンツを接続するワークフローです。これらは自然に生まれるものではありません。設計する必要があるのです。

「AIの成熟度という観点から、組織全体に何が存在しているのか、初めて具体的に把握できました。そして、次に何をするべきか、その理由も明確になりました。優先順位をつけ、リソースを割り当て、人員を配置し、ロードマップを策定できるようになりました。今や、これは本格的なプログラムとなっています。」

「AIの成熟度という観点から、組織全体に何が存在しているのか、初めて具体的に把握できました。そして、次に何をするべきか、その理由も明確になりました。優先順位をつけ、リソースを割り当て、人員を配置し、ロードマップを策定できるようになりました。今や、これは本格的なプログラムとなっています。」

コミュニティチームの15名以上の専門エージェントが、週次ダイジェストからエスカレーションのルーティングまですべての業務を処理することで、人間は純粋に判断を要する業務に集中できるようになりました

フェーズ5：ロードマップ、コーチングプラン、そして新たなDNA

この成熟度評価により、今後のチーム運営の在り方を変える2つの気づきを得ることができました。

第一に：本格的なAIロードマップ。 Brainが特定した課題に基づき、現在、同じClickUpリスト内に「ロードマップ」ステータスのワークフローが40件登録されています。何が構築されているか、誰が担当しているか、そしてその背景にある理由が明確です。部門横断的な連携が優先され、デマンドとコミュニティの間のギャップには専任の担当者が配置されています。

PMMとフィールドの業務との乖離が解消されました。当社のAI変革には、初めて本格的なプロジェクト管理が裏付けられています。優先順位付け。リソース配分。責任の所在。つまり、優れたアイデアを確かな成果へと変えるための要素がすべて揃っているのです。

AIロードマップ：構築待ちのワークフローは35以上あり、それぞれに予想される影響、所有権、および導入理由が明記されています。部門横断的な連携と課題の解消は、成熟度評価に基づいて優先順位が付けられています。

第二に、個別化されたコーチングプランです。 私を含め、チーム全員に、AIスキルのギャップを埋めるためのプランが提供されます。どの分野が得意か？どの分野を伸ばすべきか？次に取り組むべき具体的なワークフローは何か？そして、より進んだメンバーは、まだ習熟途上のメンバーのメンターとなります。これは、AIによる評価を基盤とした人材育成です。

採用方針も変更しました。この取り組みの全過程を通じて、私たちは意図的に「AIファースト」のビルダーをチームに迎え入れました。単なる愛好家ではなく、複雑なエージェントシステムを理解し、タスクではなくワークフローで考え、何かを構築した上で、さらに3人の同僚にその拡張方法を教えることができる人材です。彼らは組織の新たなDNAであり、周囲の全員にとって戦力を倍増させる存在となっています。

このようにして、私たちは今後も相乗効果を高め、人員当たりの生産性を飛躍的に向上させていきます。

「新たなDNA」とはどのようなものか：あるPMMが、Cursorエージェントの群れ、バトルカードエンジン、CompeteBot、そしてGTMインテリジェンス・スーパーアナリストを構築しました。これらは、18ヶ月前であればチーム全体を動員しても実現できなかった成果です。

成果対人員数の比率を定義するSEOワークフロー：生成にはAirOps、QAにはスーパーエージェント、そしてコンテンツ制作者を75人から8人に削減し、月間675時間の削減を実現

製品情報が欠落しているフェーズ1の商談をフラグ付けするだけで、導入初月に70万ドル以上のリスクのあるパイプラインを捕捉した、驚くほどシンプルなエージェント

要約版プレイブック

この記事を読んで「うちもこれをやること」と思った方のために、印刷してモニターに貼っておけるバージョンを用意しました。

プラットフォームではなく、方針から始めよう。 チームが「まずはAIを活用する」という習慣を持っていない限り、技術そのものは重要ではありません。公開チャンネル。毎週の提出。敷居は低く。6週間。すべての提出に個別に返信する。

謎を解き明かし、共有していこう。 最大の変化は、特定のワークフローそのものではありませんでした。それは、AIが価値あるものになるために、必ずしも画期的なものである必要はないと人々が気づいた瞬間でした。アイデアが再利用されるよう、すべてを共有しましょう。

より優れたツールが登場したら、基準を引き上げましょう。 Super Agentsは、技術に詳しくない人でも複雑な自動化を利用できるようにしました。自社のシステム環境においてもこうした転換点を見極め、チームをさらに前進させるために活用してください。

「愛着のあるものを常に手放す」こと。 夏の間に導入した自動化機能の中には、数ヶ月で廃止されたものもあります。それは良いことです。つまり、愛着が湧くよりも早く改善が進んでいるということだからです。

すべてをカタログ化しましょう。必要だと感じるよりも早く。 もしやり直せるなら、初日から体系的なインベントリ作成を始めるでしょう。ライブラリは単なるドキュメントではありません。それは、AIを活用した評価、ロードマップ策定、そしてコーチングの基盤となるものです。これなしでは、手探りの状態になってしまいます。

AIを自らに活用する。 ワークフローが体系化されたシステムに組み込まれたら、AIにそれらを分析させ、成熟度評価を行わせましょう。AIなら、人間の分析よりも迅速に、部門間のギャップやサイロ化されたパターンを発見してくれます。

「ビルダー」を採用しましょう。 真の「AIファースト」の実践者である人材が数名必要です。彼らは単に自分のために開発するだけではありません。指導し、メンターとなり、周囲の全員のレベルを引き上げてくれる存在です。

製品のように管理する。 ロードマップ。バックログ。スプリントの優先度。可視性。経営陣の注目。AI変革を単なるサイドプロジェクトとして扱えば、それはいつまでもサイドプロジェクトのままです。

🎥 実際の仕事と接続されたAI変革がどのようなものか、より広く知りたい場合は、このビデオが上記のプレイブックと併せて役立つでしょう。

実際に成功した要因とは

この変革を、実際に成功させた要因に絞り込んでみると、いくつかのシンプルなパターンに帰着します：

経営陣の可視性は常に高く、積極的に関与し続けた

導入当初は、実験の障壁を低く抑えました

チームは1つの共有システムを活用して仕事を行いました

ツールの改善が可能性の限界を引き上げた

ワークフローは製品のように管理されました

今後の展望

9ヶ月前、AIはチームが思い出した時にだけ使うものでした。現在では、230のワークフローが体系化され、3段階の成熟度フレームワーク、優先順位付けされたロードマップ、全チームメンバー向けの個別コーチングプラン、そして毎週成長し続けるシステムが整っています。

私たちは、散発的な実験から体系的な設計へ、部門ごとの孤立した取り組みから部門横断的なシステムへ、手作業によるレポート作成から自動化されたパイプライン分析へと進化させました。そして、これらを実現するために用いたのは、すでに保有していたツールと、すでに在籍していた人材、そしてAIの成熟度を単なる目標ではなく、本格的なプログラムとして取り組むという決意だけでした。

「成果対人員数」の比率は、チームの競争力を測る新たな指標です。単なる熱意で終わらせるのではなく、その背後にある実用的なシステムを構築するチームこそが、最終的に勝利を収めるでしょう。

まだ始まったばかりですが、今後の方向性については手応えを感じています。

もしあなたのチームも同じことをやることを望むなら、ClickUpなら、その構築、追跡、そして拡大を行うためのシステムを提供します。

AIワークフローライブラリでは、230件の登録済みワークフロー、169件の稼働中のワークフロー、アクティブなワークフローを持つ13のチーム、およびロードマップ上の40件のアイテムを追跡しています。

よくある質問

ClickUpのマーケティングチームがAIオペレーティングシステムを構築するのに、どれくらいの時間がかかったのでしょうか？

ClickUpのマーケティング組織は、約9ヶ月かけて体系的なAIオペレーティングシステムを構築しました。当初はシンプルな週次ユースケースの義務付けから始まり、最終的には13のチームにまたがる230のワークフローを管理するライブラリへと発展しました。

AI変革において最も重要なメトリクスとは何でしょうか？

このチームにとって、成果対人員比が重要なメトリクスでした。すべてのワークフローと担当者は、同じチームで成果を向上させたか、あるいは少ないリソースで成果を維持できたかという観点から評価されました。

なぜClickUpはすべてのAIワークフローを1つのシステムに集約したのでしょうか？

体系化されたインベントリにより、組織全体における影響度、所有権、成熟度、および課題の追跡が可能になりました。こうした可視性がなければ、AIの導入は強力でありながらも、目に見えないままだったでしょう。

チーム全体でAIの導入を定着させるには、何が必要だったのでしょうか？

最大の要因は、経営陣の積極的な関与、負担の少ない週次習慣の定着、ユースケースの公開共有、そして技術的な知識がないユーザーでも、普段使っているシステム内で有用なワークフローを構築できるツールの導入でした。

ClickUpは、自社のAI変革を推進するためにAIをどのように活用したのでしょうか？

ワークフローがClickUpにカタログ化されると、チームはClickUp Brainを活用して各チームのAI成熟度を評価し、課題を特定し、ロードマップ上の優先順位を決定し、個人向けのコーチングプランを策定しました。