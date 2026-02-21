ClickUpスーパーエージェントの効果的な活用方法：プロンプト作成のベストプラクティス

チームはAIブームに溺れているが、ツールは実際の仕事と乖離していると感じている。

プロジェクトの詳細をチャットボットに貼り付けて有用な要約を期待しても、重要な文脈をすべて欠いた汎用的な応答しか得られない。これは、ほとんどのAIツールが記憶喪失状態だからだ——タブを閉じた瞬間にすべてを忘れ、プロンプトのたびに自分の状況を説明し直さざるを得なくなる。

この繰り返しの説明は膨大な時間の浪費であり、大きなストレスの原因となっています。

調査によると、従業員はAI生成物の修正に週4.5時間を費やしています。これは新たな「AIスプロール」を生み出しています——計画性や戦略のないAIツール・プラットフォームの無秩序な拡散は、資金の浪費、努力の重複、そして組織のAI利用状況に対する完全な管理不能を招くのです。

これは、AIにコンテキストを投入する時間が、得られる価値を上回っている状況です。結果として、チームはAIが割に合わないと感じ、ツールを放棄して手作業の反復仕事に戻ってしまうのです。

ClickUpスーパーエージェントはこの課題を解決するために特別に設計されています！本ブログでは、プロンプトのベストプラクティスと戦略を活用し、AIエージェントと効果的に連携する方法を解説します！

AIエージェントとは何か？スーパーエージェントとの違いは？

多くのチームはAIエージェントを単なる高度なチャットボットのように扱っています。毎回詳細な指示を入力しながら、結果に一貫性がない理由を不思議に思っているのです。

現在、完全自律型AIエージェントを導入しているITリーダーはわずか15%です。

実際に効果を発揮するのは、ClickUpスーパーエージェントです。これらはAI搭載のチームメイトであり、ClickUpコンバージドAIワークスペース内で動作します。これはプロジェクト、ドキュメント、会話、分析が一体となった単一のセキュアなプラットフォームであり、AIがインテリジェンス層として組み込まれ、仕事を理解し推進します。

外部チャットボットとは異なり、これらは自律システムであり、人間の継続的な入力なしにタスクを実行し、意思決定を行い、仕事を反復します。既にあなたのClickUpタスク、ClickUpドキュメント、プロジェクト履歴にアクセス可能です。

これは2つの重要な鍵によって可能になります：

永続的記憶: ClickUpスーパーエージェントは無限の記憶容量を持ちます。あらゆるやり取りを通じて、あなたの指示、プロジェクト詳細、チームの好みを記憶し、学習と改善を継続します。リクエストごとに一から始める必要はありません。

ネイティブ統合： スーパーエージェントは後付けの機能ではありません。ワークスペースの基盤そのものです。タスク間のリレーションシップ、ドキュメントのコンテンツ、ワークフローの構造を、作成した瞬間から理解します。

エージェントはワークスペースの文脈から学習し、設定した好みを記憶します。そのため、セットアップ時に明確な目標とガイドラインを設定すれば、その後はワークフロー全体でエージェントが自律的に実行し、継続的なプロンプトが不要になります。

スーパーエージェントを適切なドキュメントとワークスペースの場所にマッピングし、常に正しいコンテキストを確保しましょう

変革は即座に起こります。一日の大半を空白のテキストボックスに文脈をコピペする作業に費やす代わりに、既に状況を把握したAIチームメイトがいます。目標を割り当てれば、組み込みの知識を活用して仕事を遂行。チームは人間の創造性や戦略的思考を要する業務に集中できます。

🎥 スーパーエージェントの詳細はこちらのビデオでご覧ください：

AIエージェントと従来型ワークフローの使い分け

基本的な自動化は設定済みですが、さらに強力な手段が必要です。

例えば、顧客への影響度に基づいてエンジニアリングバグをトリアージするなど、ある程度の判断を必要とする多ステッププロセスを自動化したい場合を考えてみましょう。しかし、単純なルールベースのシステムでは曖昧な処理に対応できず、行き詰まってしまいます。これはチームを時間のかかる手動調整作業に戻す、苛立たしい行き止まりです。

これはまさに「仕事に合わないツールを使う典型例」です。自動化を完全に放棄してチームに何時間もの反復作業を強いるか、あるいは変数が変わるだけで即座に壊れる脆弱で過剰設計されたトリガーの網を構築するかの二者択一を迫られることになります。

解決策は、従来の自動化とAIエージェントを組み合わせた多層的なアプローチを採用することです。複雑なシナリオに対応するため、ClickUpではClickUp AutomationsとClickUp Super Agentの適切な使い分けが重要です。

ClickUp自動化は、予測可能で繰り返し行われるアクションに最適です。ClickUpタスクステータスの変更や期日の到来といったシンプルな自動化トリガーを使用して、特定のアクションを実行します。ワークフローの頼れる働き手と考えてください。

一方、ClickUp スーパーエージェントは推論や文脈を必要とするタスク向けです。曖昧性のある仕事、複数ステップの仕事、異なる情報源からの情報収集が必要な場面で真価を発揮します。

それぞれの使用タイミングは以下の通りです：

シナリオ 自動化 スーパーエージェント 実際に何が起きているのか フォーム提出に基づくタスクの割り当て ✅ ルールベースの割り当て ✅ コンテキスト認識型割り当て 自動化は事前定義されたフィールド値でトリガーされます。スーパーエージェントは、担当者を決定する前に、フォームコンテンツ、作業量、緊急度、または過去のパターンを解釈できます。 複数チームにわたるプロジェクト更新情報の要約 ⚪ ✅ これには統合が必要です。スーパーエージェントはワークスペース全体のタスク、ドキュメント、コメント、ステータス履歴を読み取り、構造化された要約を生成します。自動化機能ではコンテンツの集約や推論はできません。 ステータス変更時の通知送信 ✅ ✅ コンテキストに応じたエスカレーション 特定の条件が満たされると自動化が作動します。スーパーエージェントは、実際に注意を要するかどうかを判断し、リスクや影響度に基づいてメッセージをカスタマイズできます。 過去の文脈に基づいた応答の起草 ⚪ ✅ これには記憶と推論が必要です。スーパーエージェントは過去のタスク、コメント、類似した仕事を参照して応答案を作成できます。自動化機能は文脈に沿ったコンテンツを生成しません。 タスク作成時にテンプレートを適用する ✅ ✅ コンテキスト駆動型選択 自動化はトリガー発動時に固定テンプレートを適用します。スーパーエージェントはタスクのコンテンツを評価し、最適なテンプレートを動的に選択できます。 タスク間の障害要因と依存関係を分析する ⚪ ✅ 自動化は単一の依存関係変更に反応できます。スーパーエージェントは複数のタスクにまたがるパターンを分析し、システム的なリスクを検知し、プロジェクト横断的な障害要因を可視化します。

このフレームワークで、チームのワークフローが変革されます。

単純で頻度の高いタスクはClickUpオートメーションが簡単に処理します。複雑で認知負荷の高い作業にはスーパーエージェントを導入。これにより、単なるクリック操作の自動化ではなく、微細な意思決定まで自動化する強力で強靭なシステムが構築されます。

プロンプト作成はオンボーディングであり、中核スキルではない理由

誰もがAIから基本的な価値を得るためだけに、プロンプトという高度な技術的スキルを習得する必要があると感じています。実際には、これがAI導入の障壁となり、ごく一部の「パワーユーザー」だけがAIを活用できる一方で、チームの他のメンバーは取り残され、不満を抱え、生産性が低下しています。

この状況は文脈を無視したAIツールの使用が直接的な結果です。

AIに記憶がない場合、すべてのやり取りは冷たいスタートとなり、出力の品質はプロンプトの質に完全に依存関係があります。これは疲れるサイクルであり、AIを便利なアシスタントではなく、要求の多い雑用のように感じさせます。

ClickUp スーパーエージェントでは、プロンプト設定は一度きりの初期設定プロセスであり、毎日繰り返すスキルではありません。スーパーエージェントは永続的な記憶を持ち、ClickUp コンバージドAIワークスペースにネイティブに組み込まれているため、ルールを一度教えるだけで、それを永久に記憶します。

例えば、以下はClickUp スプリントスーパーエージェントに与えられた指示です

新しいチームメンバーをオンボーディングするイメージで考えてください。タスクを割り当てるたびに、会社のミッションやプロジェクトの目標を毎回説明し直すことはないでしょう。一度説明すれば、その知識を保持していると信頼するはずです。スーパーエージェントも同様の仕組みで機能します。

これにより、チームのエネルギーを注ぐべき場所が変化します。

プロンプト作成に関する延々と続くワークショップを実施する代わりに、本当に重要なことに集中できます。チームのための明確な目標の定義、スマートなガードレールの確立、シンプルなフィードバックループの構築です。「プロンプト」はセットアップ時に行われ、エージェントが自律的に完了するタスクごとにその価値は増幅していきます。

📮ClickUpインサイト：回答者の半数がAI導入に苦労しています。23%は導入方法がわからないと回答し、27%は高度なことをやるためのトレーニング不足を指摘しています。 ClickUpはこの問題を、まるでテキストメッセージのように感じられる馴染み深いチャットインターフェースで解決します。 チームは簡単な質問やリクエストからすぐに始められ、その後も自然な流れでより強力な自動化機能やエージェント型ワークフローを発見できます。多くの人が躊躇する高い学習曲線に阻まれることなく、段階的に習得できるのです。

AIエージェントの目標・ガイドライン・成果の定義方法

多くの人がAIアシスタントを試したことがあるでしょうが、結果はまちまちです。「マーケティングコピーの作成を手伝って」と頼んでも、使い物にならないほど汎用的なものしか返ってきません。🤨

明確な指示がなければ、AIエージェントはただの方向性のない強力なツールに過ぎません。その結果、出力のばらつきやシステムへの信頼喪失が生じます。チームは頼りにならないエージェントに仕事を委任せず、AIによる生産性向上の約束は単なる約束のままです。

解決策は、プロンプトについて考えるのをやめ、フレームワークについて考え始めることです。目標、ガードレール、成果を定義するための事前仕事を行うことで、絶え間ない反復的なプロンプト入力の必要性がなくなります。

事前に明確な成功基準を設定する

曖昧な目標は曖昧な結果を生む。エージェントには、目指すべき具体的かつ測定可能な成果が必要だ。

悪い目標： プロジェクト更新の支援

目標：毎週金曜日16時に、今週「完了」ステータスに移行した全てのClickUpタスクを要約し、「ブロック中」ステータスのタスクを特定し、プロジェクトのメインタスクにコメントとして要約を投稿する。

このレベルの具体性により、エージェントは「完了」の明確な定義を得られます。何を、いつ、どこで行うかが明確になるため、推測作業が不要となり、出力が即座に有用となることが保証されます。

ワークフローの明確な成功基準を定義し、スーパーエージェントがいつ行動すべきかを正確に把握できるようにします

境界と許可を設定する

自律型エージェントは強力な協力者ですが、そのリミットを理解する必要があります。AIが「暴走」して承認されていない行動を取るのではないかという懸念は、導入の大きな障壁となっています。これにより、チームはエージェントを全く使用しないか、あるいはマイクロマネジメントを過度に行うことで、自動化の目的を台無しにしてしまうのです。

最初から明確な境界を設定することで解決できます。ClickUpでは、スーパーエージェントはユーザーとして扱われるため、既に設定済みのワークスペース許可とワークスペース役割を継承します。これにより強力な組み込みセキュリティ層が提供されます。

エージェント自体に対して追加のアクセス制御を設定できます。例えば、スーパーエージェントに新しいClickUpドキュメントの下書き作成許可は付与するが公開許可は与えない、あるいはClickUpタスクステータスの変更許可は与えるが所有権の再割り当て許可は与えない、といった設定が可能です。

これらのガイドラインにより、チームはエージェントを自律的に稼働させる自信を得られます。

詳細な許可設定により、スーパーエージェントを配置する場所と方法を正確に決定できます

人間によるレビューのための引き継ぎポイントを定義する

すべての決定を自動化すべきではありません。人間の監視のための明確なチェックポイントなしにエージェントを導入すると、重要なクライアントへの誤った更新送信など、重大なタスクでミスを犯すリスクがあります。これは信頼を損ない、実際のビジネス上の問題を引き起こす可能性があります。

解決策は「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローの構築です。人間の判断が不可欠な瞬間を特定し、明確な引き継ぎポイントを設定しましょう。これはマイクロマネジメントではなく、スマートな協働を実現するための手法です。

例えば、スーパーエージェントを設定して週次ステークホルダーレポートの草案を作成させることができます。ただし、直接送信する代わりに、プロジェクトマネージャーに割り当てられたタスクを作成し、草案を添付ファイルとして添付してレビューを依頼します。

エージェントがデータの収集と要約という重労働を担い、人間が最終的な批判的レビューの層を提供します。この協働アプローチは信頼を構築し、効率性を犠牲にすることなく品質を確保します。

以下は、人間の介入を伴うスーパーエージェントによるリスク管理ワークフローです：

エージェントとの連携を強化する効果的なプロンプト手法

プロンプトよりもオンボーディングに依存するシステムであっても、初期セットアップ時の指示は極めて重要です。セットアッププロンプトが手抜きや汎用的な内容だと、エージェントのパフォーマンスもそれに応じて低下します。その結果、エージェントの出力を修正するために指示を絶えず微調整する、苛立たしい改善サイクルに陥ります。これは外部チャットボットのプロンプトエンジニアリングと同じくらい煩わしい作業です。

その結果、エージェントは決して完璧に処理できません。タスクの80%は正しく完了するかもしれませんが、残りの20%には手動での修正が必要となり、本来節約できるはずだった時間をすべて消費してしまうのです。

これを避けるには、プロンプト作成の努力を初期の調整に集中させましょう。これらのプロンプト技術は、単一のタスクを指示するだけでなく、エージェントに仕事の方法を教えることに重点を置いています。

タスクと文脈を具体的に指定してください

汎用的な指示は汎用的な結果しか生まない。ClickUpスーパーエージェントを作成する際は、役割を伝えるだけでなく、優れた成果を上げるために必要な背景情報を与えよう。

代わりに: 「あなたはプロジェクトアシスタントです。」

例: 「あなたは『フェニックスプロジェクト』スペースのプロジェクトアシスタントです。目標は全タスクを毎日更新することです。当チームにおける『緊急』の定義は、優先度「高」フラグが付与され、48時間以内に期限を迎えるタスクです。」

この詳細レベルは、エージェントが賢明な判断を下すために必要な具体的な運用コンテキストを提供します。エージェントがチームの独自の慣習を「知っている」と仮定する落とし穴を避けましょう。

一貫した成果物を得るために構造化されたフォーマットを活用する

エージェントの出力を特定のフォーマットに合わせる必要がある場合は、明確なテンプレートを提供してください。エージェントはパターンに従うのが得意ですが、あなたの考えを読み取ることはできません。「要約」を依頼するだけでは、密度の高い段落から箇条書きの数点まで、あらゆる結果が生じる可能性があります。

表示したい構造を定義します。例えば、ClickUpドキュメントのミーティングメモを要約するエージェントを設定する場合、指示には以下を含めることができます：

「以下のフォーマットでミーティングを要約してください：決定事項：

[各決定事項を箇条書きでリストアップ] アクションアイテム：

[各アクションアイテムを所有者の名と期日でリストアップ] 未解決事項：

[未解決の質問をリストアップ]

これにより、毎回一貫性のある予測可能な出力が保証され、情報の理解と活用が容易になります。

永続メモリを活用してプロンプト依存関係を低減

これがスーパーエージェントと基本チャットボットを真に区別する機能です。ClickUpスーパーエージェントは無限の記憶力を持ち、あらゆるやり取りから学習します。同じ説明を繰り返す必要はありません。

これにより、エージェントとの仕事の方法が根本的に変わります。

初期対話: 上記の例のように、多くの文脈を含む詳細なプロンプトを提供することがあります

後続のやり取り: プロンプトはより簡潔で会話調にできます。例えば、エージェントが数週間プロジェクトを管理した後なら、「フェニックスプロジェクトのステータスは？」と尋ねるだけで、チームが定義した「緊急」基準に基づき、指定したフォーマットで要約を提供します。

これはClickUpにおけるLLMエージェントフレームワークの中核部分です。

エージェントは単なるコマンド実行ツールではありません。あなたの仕事に関するナレッジベースを構築し、時間とともに詳細なプロンプトへの依存を劇的に低減します。

AIエージェントとの協働におけるベストプラクティス

初めてエージェントを設定しましたが、期待した効果が得られていません。

孤立したタスクをいくつか処理しているものの、チームの生産性は向上していません。これは、チームがエージェントをサイロ化して導入し、広範な業務リズムに統合できていない場合に頻繁に発生します。

その結果、整然としているが戦略的ではない「ペット」的な自動化の集まりが生まれます。これらはあちこちで数分単位の時間を節約しますが、業務の拡散やチームの連携不足といった体系的な問題には対処しません。AIの価値を最大限に引き出すには、単発タスクから統合された拡張性のあるワークフローへと移行する必要があります。

これは単なるエージェントの使用から、真の協働への思考の転換を必要とします。それを実現するためのベストプラクティスをご紹介します。

AIエージェント活用時のよくある失敗例

まず、効果的でない使い方を明確にしましょう。Super Agentを単なるチャットボットのように扱っているなら、本質を理解できていません。よくある失敗例は以下の通りです：

過剰なプロンプト： あらゆるやり取りでエージェントに過剰な詳細情報を与える行為。これにより永続的記憶の利点が完全に失われる

目標の定義不足： セットアップ時に明確で測定可能な成功基準を提供せず、エージェントが目的を推測することを期待する

フィードバックループの無視： エージェントの出力を確認し修正を加える時間を取らないこと。これがエージェントの学習と改善の機会です

サイロ化された導入：エージェントを中核チームの エージェントを中核チームの ワークフロー に統合せず、孤立した個別タスクにのみ使用すること

これらを学習の機会と捉えましょう。プロンプト依存関係型ツールから自律型エージェントへの移行時には、どのチームも調整期間を経るものです。

エージェントのパフォーマンスをテストし改善する方法

小規模から始め、賢くスケールアップしましょう。新しいエージェントを初日からミッションクリティカルなクライアント対応タスクに割り当てないでください。代わりに、リスクの低い社内タスクから始めて、その動作を調整しましょう。

初期の出力を注意深く確認してください。誤りを発見した場合は、明確で具体的なフィードバックを提供します。例えば、エージェントの要約が長すぎる場合、「短くして」と言うだけでは不十分です。代わりに「要約は箇条書き3点以内とする」と指示を編集してください。

スーパーエージェントの活動履歴は随時確認でき、プロフィールも随時更新可能です。この調整プロセスは極めて簡便です。ナレッジベース自動化の核心となる手法です——エージェントはナレッジベースの一部であり、適切なメンテナンスが不可欠です。

チーム横断で拡張可能なエージェントワークフローを構築する

ここで飛躍的な価値をロック解除します。個々のエージェントも有用ですが、連携したエージェントのネットワークはビジネスプロセス全体を運用可能です。エージェント同士が仕事を引き継ぎ、コンテキストを共有し、ClickUp内の異なるチームスペースを横断して動作する方法を考えてみましょう。

例：

「マーケティング受付」エージェントは、フォーム経由で提出された新規リクエストをトリアージし、適切なプロジェクトリストに割り当てます タスクが割り当てられると、「コンテンツブリーフ」エージェントが起動し、ClickUp Docs内でテンプレートに基づいてプロジェクト概要を自動作成します ブリーフが承認されると、「プロジェクトセットアップ」エージェントがすべての必要なサブタスクを作成し、ClickUpの依存関係を設定します。

このマルチエージェントワークフローは、複雑なプロセスを最初から最後まで調整します。エージェントがすべて同じClickUp統合AIワークスペース内で動作し、手動介入なしにコンテキストを共有し連携を維持できるため、これが実現可能です。

当社マーケティング担当上級副社長カイル・コールマンがマルチエージェントワークフローを運用する方法は以下の通りです：

ワークスペース内でのClickUpスーパーエージェントの動作方法

多くのAIツールに対する不満は、単に精度が低いことだけではありません。それらが別の場所に存在していることにこそあります。

ClickUpスーパーエージェントはその橋渡しを不要にします。なぜなら、チームが既に仕事のプラン・実行・追跡に使用している同じ構造内で動作するからです。

彼らはチームの実際の組織構造の中で動作します

各チームには独自の内部ロジックがあります。特定のステータスは特定の意味を持ちます。カスタムフィールドは優先順位の付け方を反映します。特定リストは進行中の実行を表し、他のリストはバックログやアーカイブです。

スーパーエージェントはそのロジック内で仕事をします。

タスクが「ブロック中」ステータスに移行した場合、そのステータスは単なるラベルではありません。エージェントが解釈できるシグナルなのです。マーケティングチームが緊急性をある方法で定義し、エンジニアリングチームが別の方法で定義している場合、エージェントはその文脈に適応します。なぜならエージェントはそれらのスペースの外部ではなく、内部で動作しているからです。

これは見た目以上に重要です。AIが失敗するのは知能不足ではなく、業務理解の欠如が原因であることが多々あります。ワークスペースでは、スーパーエージェントがチームの実際の働き方に即応します。

彼らはコピーではなく、実際の仕事に対して行動します

スーパーエージェントが週間要約を作成すると、更新内容を関連タスクに直接投稿できます。

期限切れの高優先度アイテムを特定した場合、適切なリスト内でステータス更新やフォローアップサブタスクの作成が可能です。ステークホルダー向けレポート作成時には、チームが想定する場所に正確に文書を起草します。

複製レイヤーは存在せず、アクションは真実の源で発生します。

サマライザーエージェントは設定された期間で定期的に作動します。また、必要に応じてアクティビティの多い長いスレッドを要約するようトリガーすることも可能です！

連携作業における調整の負担を軽減します

スーパーエージェントは全体像を把握できます！関連タスク、依存関係、ドキュメントを横断的に見渡すことで、仕事がどのように変化するかだけでなく、どのようにつながっているかを理解します。

複数のリストを手動で確認してブロックされている事項を探したり、散在するコメントから更新情報を寄せ集めたりする代わりに、エージェントはワークスペースで既に進行中の情報を統合し、実行可能な洞察に変換します。

真のメリットは、誰かが作業を中断し、状況を把握し、進捗の全体像を手作業で組み立てる必要が生じる場面が減少することです。

スーパーエージェント：運用面で何が変わるのか

AIがワークスペース内で動作する場合、それは実行プロセスに参加します。この区別は微妙ながら重大な意味を持ちます。つまり、アイデアから行動へのステップが減り、システムを繋ぎ止める見えない接着剤も少なくて済むのです。

とはいえ、スーパーエージェントは判断力を代替するものではありません。それは、判断力を静かに消耗させる反復的な調整業務を吸収するのです。

プロンプトを超えた真のエージェント連携へ

究極の目標は、AIとの関係を「コマンドと応答」から真のコラボレーションへと進化させることです。

これには組織的な変革が必要です。つまり、チームにとって最も価値あるAI関連スキルは、もはやプロンプトエンジニアリングではありません。代わりに、目標を明確に定義し、インテリジェントなワークフロー管理を設計し、効果的なフィードバックループを構築する能力が求められるのです。

設定したガイドラインの範囲内でエージェントに自律的に仕事させることこそが、その真の能力を引き出す鍵です。

この人間とエージェントの連携を習得したチームは、プロジェクトを停滞させる退屈で反復的な調整作業に費やす時間を大幅に削減します。実行プロセスを自動化することで、人間にしかできない仕事——戦略的思考、創造的問題解決、リレーションシップ構築——に集中できるのです。

エージェントが「方法」を処理することで、チームは「目的」に集中できます。

プロンプトを超える段階へ進み、AIとの協働を始めませんか？ClickUpを無料で始め、Super Agentsがチームの生産性をどのように変革するか体験してください。

よくある質問

チャットベースのツールはステートレスであり、セッション間の文脈を保持せずに個々のプロンプトに応答します。ClickUp Super Agentsのような永続的な記憶を持つエージェントは、やり取りを超えて情報を保持し、時間の経過とともにあなたの好みや仕事に関する知識を蓄積しながら学習します。

エージェントがアクセスできる範囲や独自に実行できるアクションについて、明確な境界線を設定できます。ClickUpではスーパーエージェントはユーザーとして扱われるため、チームメンバー向けに既に設定済みのワークスペース許可やアクセス制御の範囲内で動作します。

自律型エージェントにおいては、明確な目標と測定可能な成果を定義することがはるかに重要です。プロンプト設定は、価値を得るために必要な継続的・逐次的なスキルではなく、エージェントを調整するための事前「導入」タスクとなります。

エージェントはアクセス可能なデータのみコンテキストを維持できます。ClickUpのような統合型AIワークスペース内で動作する場合、すべてのタスク・ドキュメント・ワークフローにネイティブアクセスできるため、外部ツールで必要な繰り返しプロンプトや手動でのコンテキスト共有が不要になります。