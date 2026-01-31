2026年に試すべきトップ10 AIエージェント管理プラットフォーム

ビジネスは、必要に応じて思考し、判断し、行動できるスマートシステムを求めています。現実世界では、言うは易く行うは難しです。

なぜなら、仕事があまりにも多くのツールに分散し、中間に関与する人が多すぎると、自動化に隙間が生じ始めるからです。

そしてワークフローが複雑になればなるほど、何が壊れたのか、その原因を特定するのが難しくなります。

この変化により、エージェント開発の優先度が高まりました。メッセージ作成や文書要約（これは簡単な部分）ができるからではなく、ツール内で自律的に行動できるからです。

本記事では、主要なAIエージェント管理プラットフォームを分析し、各プラットフォームの得意分野と、ワークフローに最適な選択方法を解説します。

AIエージェント管理プラットフォームで重視すべきポイントとは？

AIエージェントは一過性のトレンドではありません。ガートナーは、AIエージェントが日常の仕事の意思決定の15%を担うと予測しています。

チームでAIエージェントの導入を検討しているなら、エージェント管理プラットフォームには以下の機能が必要です：

ワークフロー構築の容易さ： 複雑なプロジェクト化することなく、ステップ、トリガー、条件、承認を簡単に定義できます

実際に機能するツール連携： 既存のテクノロジースタック（CRM、チケット管理ツール、メッセージングアプリ、データベース、社内ツールなど）と接続可能

オーケストレーションと多段階実行： 「検知→判断→実行→更新→通知」のような多段階ワークフローを、途中で中断することなくサポートします

完全な可視性とデバッグ機能： ログ、実行履歴、ステップバイステップのトレースを提供し、チームが問題を迅速に特定できるようにします

ガバナンスとガードレール： 許可設定、役割ベースのアクセス制御、人間による承認、エージェントの動作リミットを提供

大規模環境での信頼性： リトライ、キュー処理、エラー回復をサポートし、利用拡大時にも安定したパフォーマンスを維持

コストとモデルの柔軟性： 費用管理、使用状況の監視、タスクに応じた最適なモデルの選択を可能にします

AIエージェント管理プラットフォーム一覧

ツール 主な機能 最適な用途 価格* (米ドル/ユーザー/月) ClickUp ワークスペースのイベントに基づいてアクションをトリガーするAIエージェント、事前構築済みエージェント役割、AI要約、ログ付き自動化ルール、ドキュメント/タスク/アプリを横断する接続検索 プロジェクトや運用ワークフロー内にAIエージェントを導入したいチーム（PM、運用、マーケティング、開発チーム） Free Forever；企業向けカスタマイズ対応 Voiceflow ドラッグ＆ドロップ式ビジュアルフロービルダー、オムニチャネル展開（チャット、音声、Web、IVR）、ナレッジベース接続、コネクター経由の統合、リアルタイムテスト、分析ログ 大規模な対話型AIエージェントを構築するチーム（CXチーム、チャットボットチーム、プロダクトチーム） Freeプランあり。有料プランは月額60ドルから。 Devin AI リファクタリングや機能構築が可能なAIエンジニアリングエージェント「Ask Devin」IDE風インターフェース並列エージェントワークフロー自動ドキュメント化変更デプロイ前の人間による承認 AI主導のソフトウェア実行を求めるエンジニアリング組織（開発チーム、プラットフォームチーム） 有料プランは月額20ドルから LangChain オープンソースエージェントフレームワーク、動的ツール呼び出し、APIおよびデータソース連携、LangGraphステートフルワークフロー、LangSmithエージェントビルダー、可観測性、ログ、テスト 完全な柔軟性を備えたカスタムLLMエージェントを構築したい開発者（開発者、AIエンジニア） Freeプランあり。有料プランは月額39ドルから。 n8n オープンソース、セルフホスティング可能な自動化、ビジュアルノードベースのワークフロー、webhook、LLMタスク（要約する・分類する）、カスタムJS/Pythonロジック、ガバナンス制御 アプリ横断でエージェントのようなワークフローを求める運用・自動化中心のチーム（RevOps、IT、運用、自動化チーム） 有料プランは月額24ユーロから Crew AI マルチエージェント連携（クルーメンバー）、ビジュアルエディター、組み込みAIコパイロット、API、ログ、推論トレース、RBAC、コンテナ化エージェント、オンプレミス/VPCオプション マルチエージェントシステムを統括するチーム（企業AIオペレーション、開発チーム、ワークフローオーナー） Freeプランあり。有料プランは月額25ドルから。 Microsoft Copilot Word、Excel、Outlook、Teams、エージェントワークフロー向けCopilot StudioにネイティブAIを統合。Microsoft Graphコンテキスト、Azure管理によるコンプライアンスとセキュリティ、企業テンプレート（財務、法務、IT）を提供。 Microsoftを第一に考える企業向け：M365内でAI生産性エージェントを活用したい方へ 有料プランは月額27.25ドルから Vellum AI ビジュアルビルダー、平易な英語からのワークフロー生成、ハイブリッドGUIとコード、プロンプトの並列比較、機能呼び出し、多段階ワークフロー、セキュリティ制御（SSO、HIPAA、プライベートクラウド） エンタープライズグレードのワークフローとエージェントを構築するチーム（プロダクトチーム、運用チーム、AI開発者） Freeプランあり。有料プランは月額25ドルから。 IBM watsonx watsonx Orchestrateドラッグ＆ドロップによるワークフロー、企業エージェントガバナンス、内部AI検索、Db2接続、Cloud Pak for Data連携、ダッシュボード、ログ、監査証跡、業界別テンプレート ガバナンスされたAI、オーケストレーション、コンプライアンスを必要とする企業（CIO組織、大規模運用部門） Freeプランあり；有料プランは月額1050ドルから Stack AI スプレッドシート、テーブル駆動型エージェント、構造化データセット上でのチャット、トリガー、ClickUp、Slack、Gmail、Zapierなどのツール内アクション、分岐処理、バージョンロールバック、フィードバックループ、企業セキュリティと許可管理 ワークフローデータ（Ops、Airtable、スプレッドシートユーザー）上でシンプルなAIエージェント展開を求めるチーム Freeプランあり；カスタム価格設定

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

最高のAIエージェント管理プラットフォーム

次に、主要なAIエージェント管理プラットフォームと、それぞれの最適な活用シーンを見ていきましょう。

1. ClickUp（統合プロジェクト管理とワークフロー自動化に最適）

「AIエージェント」と聞くと、多くの人がビジネスとは切り離された独立したボットを想像しがちです。

世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpはこの概念を覆します。タスク、ドキュメント、チャット、所有者、期日、依存関係、優先度など、エージェントが動作するために必要な洞察を保持するAIエージェント管理プラットフォームです。

つまり、エージェントを構築してからプロセスへの組み込み方法を考えるのではなく、プロセスから始め、エージェントをそこに組み込むのです。

その実現を支える要素をご紹介します。

ClickUp Super Agents：ワークフロー向けに既製かつカスタム構築済み

ClickUp Super Agentsは常にワークスペースを監視し、トリガーに基づいて特定のアクションを実行するようトレーニング可能です。これらのエージェントは定義したロジックで動作しますが、基本的な自動化ルールをはるかに超えた機能を備えています。

プロジェクトマネージャーエージェントを活用し、PMワークフローを最初から最後まで実行しましょう

これらの特化型エージェントは文脈を分析し、適切なワークフローのトリガーを起動し、人間（または相互に）とコミュニケーションを取りながら仕事を進めます。

ClickUpには、特定のワークフロー向けに構築された複数の事前構築済みエージェントエクスペリエンスが含まれています。

例：

プロジェクトマネージャー スーパーエージェント は、タスクの整理、ステータスの更新、マイルストーンの追跡を通じてプロジェクトを推進します

ブランドボイスライター スーパーエージェント は、コンテンツをブランドの声とスタイルに合わせて書き換えます

ワークブレイクダウン・スーパーエージェントは複雑なタスクをサブタスクに分解し、担当者や期日を追加します

AIエージェントを効果的に管理するため、ClickUpでは以下の設定が可能です：

エージェントが使用を許可されている ツール （より厳格なガードレールが必要な場合は削除可能）

ナレッジソースにより、エージェントはワークスペースや承認済み外部アプリからコンテキストを取得できます

また、自社ビジネスと同様の動作（独自のルール、引き継ぎ手順、エスカレーション経路）を持つAIエージェントを構築したい場合、ClickUpはワークスペースの設定に基づいて動作・実行可能なカスタムエージェントをサポートしています。

このビデオでは、20分⏰未満で独自のエージェントを構築する方法を紹介します：

ClickUp Brain：エージェントを支える文脈認識型AI

AIエージェントが実行者であるならば、ClickUp Brainはエージェントがあなたの仕事を理解する手助けをする層です。なぜなら、それはあなたのワークスペース情報（タスク、ドキュメント、所有者、期限、コメント）や接続されたアプリと連動しているからです。

2つの大きなメリットが得られます：

🎯 より優れた文脈理解（エージェントは推測しません）実際のプロジェクト履歴、依存関係、チームの優先度に基づいた意思決定を行います。そのため、ランダムなチームメンバーに連絡したりタスクを繰り返したりする代わりに、チームのワークフローを反映した行動を取ります。

🎯 迅速な実行（エージェントが要約・プラン・実行を一元的に実施）。 すべてが同一システム内で完結するため、エージェントはプラットフォームを切り替えたり、連携されていない情報源からデータを取得したりすることなく、更新情報の確認、要約の作成、タスクの割り当てが可能です。

AIを活用したプロジェクト要約：複数のプロジェクトレベルで文脈に沿った実用的な要約を提供

ClickUpのAI搭載プロジェクト要約は、散在する更新情報を瞬時に明確化します。ワークスペース内の全アイテムを手動で確認することなく、進捗状況や障害要因を素早く把握できます。

プロジェクト更新に加え、この機能は実行を積極的に支援します。ClickUpBrainはAIを活用してタスクを自動化します。サブタスクの自動生成、依存関係の定義、プロジェクトの進捗に基づくタイムラインの調整などです。知的なプロジェクトコーディネーターのように振る舞い、発生した事象を要約するだけでなく、注意が必要な点を強調表示するため、迅速な軌道修正が可能です。

プロジェクト概要をリクエストするだけで、文脈を認識した洞察と即実行可能な提案を含むスマートな要約が得られます。

自動化：日常の仕事を効率化し、手作業を削減

ClickUp自動化では、シンプルなビジュアルビルダーでトリガー-条件-アクションのワークフローを作成できます。

必要な自動化機能を切り替えるか、ワークフローに基づいてAIでルールをカスタマイズできます

迅速なセットアップのため、タスクの割り当て、コメントの投稿、ステータスの変更、リストの移動など、一般的なワークフローを処理する既製の自動化テンプレートのライブラリが利用可能です。

また、フォーム送信時やタスクステータス変更時など、ClickUpのイベントをトリガーとした電子メールの自動化も可能です。これは、関係者やクライアントとのコミュニケーションを積極的に維持したい場合に特に有用です。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

インターフェースは新規ユーザーにとって圧倒的に感じられる可能性があり、一部の高度なAI設定には習得に時間がかかる場合があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

あるRedditユーザーがClickUpSuper Agentsをこう評価しています：

現在、機能やバグがリリース済みとマークされた際にトリガーされるエージェントを1つ設定しています。このエージェントはClickUpタスクを読み取り、GitHubを参照した後、ローリングリリースノートのドキュメントを自動的に更新し、営業およびマーケティングチームに通知します。これまで、散在するタスク説明や開発者のコメントを、技術的知識のないマーケティングチームでも容易に理解できるフォーマットで、整理された読みやすいメモにまとめるという優れた役割を果たしてきました。

現在、機能やバグがリリース済みとマークされた際にトリガーされるエージェントを1つ設定しています。このエージェントはClickUpタスクを読み取り、GitHubを参照した後、ローリングリリースノートのドキュメントを自動的に更新し、営業およびマーケティングチームに通知します。これまで、散在するタスク説明や開発者のコメントを、技術的知識のないマーケティングチームでも容易に理解できるフォーマットで、整理された読みやすいメモにまとめるという優れた役割を果たしてきました。

2. Voiceflow（会話型AIエージェントの構築と拡張に最適）

viaVoiceflow

Voiceflowは、チャットと音声の両方に対応した会話型エージェント構築のために設計されています。ドラッグ＆ドロップ式のフローチャートインターフェースにより、コードを書くというよりアイデアをスケッチしているような感覚で操作できます。数分で顧客とのやり取り全体を設計し、即座にテストし、一からやり直すことなく調整が可能です。

このツールでは、単一のエージェントを設計し、ロジックを再構築することなく、ウェブチャット、メッセージングアプリ、さらには電話（IVR）など複数のチャネルに展開できます。このようなオムニチャネル対応は時間を節約し、特にあらゆるタッチポイントでのサポートやクエリに対応できるAIワークフォースを構築しようとする場合、一貫性を保つのに役立ちます。

エージェントはFAQ、ヘルプドキュメント、製品コンテンツをリアルタイムで参照できるため、運用チームが何かを更新すると、エージェントの回答も自動的に更新されます。

Voiceflowの主な機能

Zendesk、Shopify、Google スプレッドシートなどのツールと、事前構築済みコネクタを通じて即座に連携できます

組み込みコードエディターとAPIを活用し、カスタムロジックで機能を拡張

共有ワークスペース、バージョン管理、タスク割り当てを活用してエージェントとチーム作業を整理

リアルタイムで会話をテストし、組み込みの分析機能と会話ログでフローを最適化

Voiceflowのリミット

ヒューマン・イン・ザ・ループ機能が不足しているため、チームの品質管理が困難になります

Voiceflowの価格

無料試用版

スターター : Free

プロ ：月額60ドル

ビジネスプラン: 月額150ドル

企業: カスタム価格

Voiceflowの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Voiceflowについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2ユーザーによるVoiceflowの評価例：

Voiceflowの最も優れた点は、その驚くほど直感的で柔軟な操作性です！ビジュアルフロービルダーを使えば、複雑な会話体験も圧倒されることなく簡単に設計できます。音声アシスタントとチャットアシスタントの両方を、一箇所で素早くプロトタイプ作成、テスト、デプロイできる点が特に気に入っています。

Voiceflowの最も優れた点は、その驚くほど直感的で柔軟な操作性です！ビジュアルフロービルダーを使えば、複雑な会話体験も圧倒されることなく簡単に設計できます。音声アシスタントとチャットアシスタントの両方を、一箇所で素早くプロトタイプ作成、テスト、デプロイできる点が特に気に入っています。

3. Devin AI（企業ソフトウェアエンジニアリング自動化に最適）

viaDevin AI

Devin AIは、AIエージェントによるソフトウェアエンジニアリングワークフローの自動化に特化して構築されています。「このモジュールをリファクタリングする」や「レポート作成ダッシュボードを構築する」といった指示を与えるだけで、ツールがコードベース全体で仕事を開始します。ETL移行や大規模なリファクタリングなどのタスクを処理するため、複数のタイプのAIエージェントが並行して動作します。

「Ask Devin」のビジュアルインターフェースは、AI搭載のIDEアシスタントのように機能します。コードのアップロード、質問、簡単な説明の取得が可能です。対話間でコンテキストを維持するため、ドキュメントとツールを頻繁に切り替えるよりも自然な操作感を実現します。

そしてすべてが記録されます。つまりデヴィンが一度解決した問題は、次回検索可能になるのです。まるでコードし、文書化し、学習しながら進化する開発者エージェントを擁しているかのようです。

Devin AIの主な機能

SlackやTeamsでDevinを通じてコードやデータをクエリできます。例えば「ユーザー統計を取得」や「このログをデバッグ」と尋ねてみてください。

大規模コードベースを自動文書化：生成されたシステム図と平易な英語の説明付き

同時実行タスクキューの計算制御により、チーム横断でエージェントワークフローを拡張

変更をデプロイする前に、組み込みの承認ステップで人間をループに含める

Devin AIの制限事項

出力品質はタスクの複雑さや文脈によってばらつきが生じることがあります

Devin AIの価格

基本料金： 従量課金制（月額20ドルから）

チーム: 月額500ドル

企業: カスタム価格

Devin AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはDevin AIについてどう評価しているのか？

あるRedditユーザーがDevinAIをこう評価しています：

私の会社の1つはかなり早い段階でDevinを採用しました。表面的には非常に印象的でした。Slackとの統合により、非常にアクセスしやすくなっていました。ユーザー体験も本当に優れていました。比較的高めの価格帯でもそれだけの価値があると感じました。

私の会社の1つはかなり早い段階でDevinを採用しました。表面的には非常に印象的でした。Slackとの統合により、非常にアクセスしやすくなっていました。ユーザー体験も本当に優れていました。比較的高めの価格帯でもそれだけの価値があると感じました。

4. LangChain（カスタマイズ可能なLLM駆動型エージェントフレームワークに最適）

viaLangChain

LangChainはオープンソースであるため、AIエージェントの動作を完全にカスタムできます。ReActなどの既製テンプレートが付属しており、迅速な導入を支援します。プロンプト、ツール、アクションを接続するだけで、ツールがバックグラウンドでフローを調整します。

エージェントはユーザーの入力に応じて、能動的に意思決定を行い、外部APIを呼び出し、ナレッジベースを検索し、データソースとやり取りできます。LangGraphでは、エージェントが状態を保存し、仕事を一時停止し、コンテキストを失うことなく中断した箇所から再開できるため、一度で完了できないビジネスプロセスに最適です。

LangChainの主な機能

LangSmithのエージェントビルダーで、Canvaを使って視覚的にエージェントを構築

GPT、Claude、データベース、検索APIなど、1,000以上の統合機能で様々なモデルやAIツールに簡単に接続できます。

LangSmithで監視とデバッグ：完全なログ、パフォーマンスメトリクス、テストツールを入手

要約する、QAなど、事前構築済みエージェントテンプレートで迅速にプロトタイプを作成

LangChainの制限事項

学習曲線が急峻でドキュメントが膨大なため、初心者には複雑に感じられることがあります

更新は急速に進むため、一部のクラスや機能はすぐに非推奨となり、古いコードが動作しなくなることがあります

LangChainの価格設定

開発者向け：無料

特典： 月額39ドル/席あたり

企業: カスタム価格

LangChainの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

LangChainについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーによるLangChainの評価例：

Pythonで構築したあらゆるエージェント型AIや生成AIユースケースにおいて、私が頼りにしているフレームワークです。インストールはpip installコマンドで簡単に行え、ドキュメントも充実しています。提供する機能の数と柔軟性も優れています。

Pythonで構築したあらゆるエージェント型AIや生成AIユースケースにおいて、私が頼りにしているフレームワークです。インストールはpip installコマンドで簡単に行え、ドキュメントも充実しています。提供する機能の数と柔軟性も優れています。

5. n8n（AIを活用したオープンソースワークフロー自動化に最適）

vian8n

ベンダーに縛られずにAIを活用したワークフロー自動化を構築したいなら、n8nが最適です。オープンソースでセルフホスティング可能なため、自社インフラですべてを運用でき、データとワークフローを完全に制御できます。あらゆる大規模言語モデルを接続し、独自のビジネスルールを設定して、業務をスムーズに動かしましょう。

ビジュアルエディターは非常に直感的です。各ステップはキャンバス上のノードです。AIタスクをドラッグしてトリガーやデータベースに接続するだけで、エージェントが完成します。

ロールベースのアクセス制御により、ワークフローの作成・レビュー・実行権限を定義可能。バージョン管理機能で変更履歴の追跡やミス時のロールバックが容易に。環境分離（開発・ステージング・本番）により、自動化機能を安全にテスト・反復改善した後、本番環境にデプロイできます。

n8nの主な機能

CRM、データベース、クラウドツールなど500以上の事前構築済みコネクタで自動化を構築

統合システムからのwebhook、スケジュール、イベントを利用してAIワークフローをトリガー

LLM APIを活用し、要約や分類といったAIタスクを簡単に組み込めます

n8nの制限事項

エラーメッセージが汎用的すぎるため、問題の修正には余計な試行錯誤と努力がかかります

n8nの価格

無料試用版

スタータープラン： 月額24ユーロ

プロプラン： 月額60ユーロ

ビジネス向け: 月額800ユーロ

企業: カスタム価格

n8nの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (40件以上のレビュー)

実際のユーザーはn8nについてどう評価しているのか？

Capterraユーザーによるn8nの評価例：

このプラットフォームのセルフホスティング機能は驚異的です。さらに、自動化スクリプトをTypeScriptまたはJavaScriptで記述可能。Web開発者にとって、自動化用に別途言語を習得する必要がないのは大きな利点です。

このプラットフォームのセルフホスティングオプションは驚くべきものです。さらに、自動化スクリプトをTypeScriptまたはJavaScriptで記述できます。ウェブ開発者にとっては、自動化のために別の言語を学ぶ必要がないため、非常に有益です。

6. Crew AI（AIエージェントチームの運用を統括する企業に最適）

viaCrew AI

CrewAIは、複数のAIエージェントが実際のチームのように連携して動作するよう設計されています。クルーメンバーを設定し、役割を割り当て、協働方法を定義すれば、プラットフォームがバックグラウンドですべてを調整します。ビジュアルエディターと組み込みのAIコパイロットにより、ワークフロー作成をガイドする簡単なセットアップが可能です。

エンジニアはAPIを活用してロジックをカスタムできる一方、プロジェクト管理などの非技術者もコードに触れることなくUI経由でエージェントの設定・管理が可能です。

このツールはCRMや電子メール、webhookなどのツールとも接続するため、エージェントが稼働次第、メッセージへの応答、システム更新、アプリ横断的なアクションのトリガーが可能です。監視機能では、各エージェントの動作内容と理由を完全なログで確認できるため、デバッグが容易になります。

Crew AIの主な機能

CrewAIの組み込みAIコパイロットを活用し、平易な英語のブリーフからエージェントワークフローを生成

エージェントの動作をシミュレートし、ルールを設定し、LLM設定を一元管理してビジネス目標との整合性を確保します

RBAC、コンテナ化されたエージェント、集中管理ダッシュボードを活用したマルチチーム展開を管理

オンプレミスまたはVPCデプロイメントを選択可能。SOC2準拠やAzure AD/SSO統合といった企業グレードの機能を備えています。

Crew AIの制限事項

特にマルチエージェントシステムが初めての方にとって、新規参入者には習得が難しい

デバッグと出力の調整には、本番環境向けと感じられるまでに追加の往復作業が必要になる場合があります

Crew AIの価格

基本 ：無料

プロフェッショナル: 月額25ドル

企業: カスタム価格

Crew AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Crew AIについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるRedditユーザーがCrewAIをこう評価しています：

最近、CrewAIを使ってマルチエージェントワークフローを構築していますが、全体的に良好な体験です。タスク分解とエージェントの連携はスムーズに機能しています。

最近、CrewAIを使ってマルチエージェントワークフローを構築していますが、全体的に良好な体験を得ています。タスク分解とエージェントの連携はスムーズに機能しています。

7. Microsoft Copilot（Microsoft 365全体での統合AI生産性に最適）

viaMicrosoft Copilot

Microsoft 365 エコシステム内で仕事をしている場合、Microsoft Copilot はワークフローの自然な拡張機能のように感じられます。

生産性向上のためのAIエージェント導入において、最も簡単な方法の一つです。CopilotはWord、Excel、Outlook、Teamsなどのツールに組み込まれているため、Copilot Studioでエージェントのやること（財務照合の自動化や内部チケット処理など）とアクセスすべきデータを選択するだけで、Microsoftのスタックを考慮した環境が自動的に構築されます。

これらのアプリではCopilotとのチャットも可能で、文脈に応じた有用な応答を受け取れます。Microsoft Graphを活用しているため、単一のアプリだけでなく組織全体のデータを理解します。

Microsoft Copilotの主な機能

Word、Excel、Teams、OutlookなどのMicrosoft 365アプリ内でネイティブに動作し、コンテキストを切り替えずに要約や分析を実行

Azureベースの制御（DLPポリシーやAzure ADによる役割ベースのアクセス制御を含む）で、企業レベルのセキュリティとコンプライアンスを徹底します。

財務、法務、ITなどのワークフロー向けに事前構築されたテンプレートでエージェントを展開し、チームのニーズに合わせてカスタムできます

Microsoft Copilotの制限事項

応答は当たり外れがあり、しばしば調整が必要なため、期待したほど時間を節約できない場合があります

Microsoft Copilot の価格

Microsoft Copilot Studio（事前購入プラン）： カスタム価格

Microsoft Copilot Studio (従量課金制): カスタム価格設定

Microsoft Copilotの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Microsoft Copilotについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーによるMicrosoft Copilotの評価例：

Copilot Studioは、大量のコードを書かずに会話型AIエージェントを構築するという課題を解決します。技術的な負担を最小限に抑えながら、内部クエリの処理、反復タスクの自動化、プロセス案内を行うAIエージェントを設計・展開できます。

Copilot Studioは、大量のコードを書かずに会話型AIエージェントを構築するという課題を解決します。技術的な負担を最小限に抑えながら、内部クエリの処理、反復タスクの自動化、プロセス案内を行うAIエージェントを設計・展開できます。

8. Vellum AI（企業グレードのAIワークフローとエージェント構築に最適）

viaVellum AI

エージェント構築では、タスクを平易な言語で記述するだけで、Vellumがツールと接続し、ロジックを処理し、各実行時の動作を正確に可視化する動作するエージェントを生成します。

ビジュアルビルダーでは、プロンプト、モデル、データソースをGUI上でドラッグ＆ドロップで操作できるほか、コードに埋め込むことも可能です。このハイブリッドなアプローチにより、技術チームと非技術チームが同じエージェント設計で共同作業できます。

プロンプトエディターでは、プロンプトの出力を並べて比較し、調整して即座に再実行できます。機能呼び出しもサポートされているため、エージェントはAPIを呼び出したり、フローの途中でロジックを実行したりできます。

Vellum AIの主な機能

ステップごとに実行するエージェントや一括実行するエージェントを設定可能。大規模ワークフロー内で連携する小型エージェントも含まれます

組み込みツールでエージェントを試用・追跡し、バージョン比較、パフォーマンス測定、動作内容の確認が可能です

エージェントが社内ドキュメントやデータベースから情報を取得できるようにし、より賢く、情報に基づいた意思決定を行えるようにしましょう

SSO、HIPAA対応、プライベートクラウドセットアップ、厳格なデータ規制を持つチーム向けサポートなどの機能で、すべてを安全に保ちます。

Vellum AIの制限事項

エージェントを多数のツールに分散させると信頼性が低下します。ツール間の連携制御が困難になるためです

Vellum AIの価格

Free

プロプラン: 月額25ドル

Businessプラン： 月額50ドル

企業: カスタム価格

Vellum AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Vellum AIについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

RedditユーザーによるVellum AIの評価例：

Vellumはエージェントビルダーとして非常に実用的です。求める機能を記述するだけでワークフローを自動生成するため、実質的に学習曲線がありません。AI自動化における「バイブコーディング」アプローチは、エンジニアリングリソースを割きたくない場合に特に理にかなっています。

Vellumはエージェントビルダーとして非常に実用的です。求める機能を記述するだけでワークフローを自動生成するため、実質的に学習曲線がありません。AI自動化における「バイブコーディング」アプローチは、エンジニアリングリソースを割きたくない場合に特に理にかなっています。

9. IBM WatsonX（企業AI開発とガバナンスに最適）

viaIBM watsonx

IBM WatsonXは、エージェントオーケストレーションツールを含むフルスイートのAIプラットフォームです。WatsonX Orchestrateでは、ステップをドラッグ＆ドロップするだけでワークフローを作成でき、契約書のレビューやカスタマーサポートの引き継ぎといった複雑なタスクを自動化できます。これらのマルチステップエージェントは、IBMツールとサードパーティツールの両方にまたがって接続します。

IBMの事前学習済みドメインモデル（例：watsonx.data）を自社AIユースケースに合わせて微調整し、組織のニーズに最適化されたエージェントを構築できます。エンジニアリング寄りのユーザーにはSDKも用意されており、実際のソフトウェアプロジェクトと同様にエージェントのスクリプト作成、バージョン管理、運用管理が可能です。

IBM WatsonXの主な機能

社内文書やデータベースからセキュリティを確保しながら情報を取得するAI検索を活用し、企業固有の質問に回答します

Cloud Pak for DataやDb2などの企業データソースに直接接続し、エージェントがライブデータを取得して既存の分析スタック内で仕事できるようにします

組み込みのダッシュボード、ログ、監査証跡やバイアスチェックなどのコンプライアンスツールでエージェントのパフォーマンスを追跡

カスタマーサービスやサプライチェーンなど業界別に最適化された事前構築済みエージェントテンプレートで、すぐに始められます

IBM WatsonXの制限事項

企業向け色が強く、迅速な実験や軽量エージェント構築が予想より遅くなる可能性があります

IBM WatsonXの価格

無料試用版

Free： 月間最大30万トークン

必須： カスタム価格設定

スタンダード: カスタム価格

IBM WatsonXの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

IBM WatsonXについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2ユーザーによるIBM WatsonXの評価例：

IBM Watson x orchestrateは、自動化の複雑さを解消し直感的に操作できる点が優れています。複雑なコードや複数の非連携ツールに依存せず、平易な言語でタスクを委任し、AIエージェントがシームレスに連携して作業を進めます。

IBM Watson x orchestrateは、自動化の複雑さを解消し直感的に操作できる点が優れています。複雑なコードや複数の非連携ツールに依存せず、平易な言語でタスクを委任し、AIエージェントがシームレスに連携して仕事を進めます。

viaStack AI

Stack AIは、通常は手作業や高度な技術的専門知識を必要とするタスクの自動化に適しています。AIエージェントは、コードなしでデータを分析し、質問に答え、構造化された洞察を抽出し、情報に基づいて行動できます。

ローコードのビジュアルワークフロービルダーで、キャンバス上でロジックを組み立て、システムを接続できます。これにより、専門知識を持つ担当者が高度なプログラミングスキルなしでソリューションを作成できます。

このプラットフォームには、非構造化文書（PDF、スキャン、フォーム）を構造化データに変換する組み込みツールが備わっています。効率的なデータ抽出のため、検索拡張生成（RAG）技術を用いて企業ナレッジベースから引用付き回答を取得できるエージェントを作成できます。

Stack AIのベスト機能

データテーブルで特定の条件が満たされた際に、ClickUp、Slack、Gmail、Zapierなどのツールで自動化アクションをトリガーします

プロンプトを追跡し、チームの好みに適応するフィードバックループにより、エージェントの精度を時間をかけて向上させます

シングルサインオン（SSO）、詳細な権限設定、暗号化による企業レベルのセキュリティを確保。エージェントがアクセスできるデータは、ユーザーが閲覧を許可されているデータのみに限定されます。

Stack AIの制限事項

一部の統合機能やプラグインは混乱を招いたり一貫性に欠けたりするため、実際の運用においてエージェントワークフローの自動化が遅延する可能性があります

エージェントワークフローは、真の自律型エージェントというより高度な自動化に近い感覚をもたらす

Stack AIの価格設定

Free

企業: カスタム価格

Stack AIの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Stack AIについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーによるStack AIの評価例：

私は主にStack AIを使って、クリエイティブワークフローの整理や効率化を支援するエージェントを構築しています。例えばクライアントのメモをブリーフに変換したり、レポートから素早くインサイトを引き出したりする作業です。また、シンプルなチャットボットの設定にも活用しています。社内利用（チームの質問対応）と、チャットボットが効果的なクライアントプロジェクトの両方で活用しています。

私は主にStack AIを使って、クリエイティブワークフローの整理や効率化を支援するエージェントを構築しています。例えばクライアントのメモをブリーフに変換したり、レポートから素早くインサイトを引き出したりする作業です。また、シンプルなチャットボットの設定にも活用しています。社内利用（チームの質問対応）と、チャットボットが効果的なクライアントプロジェクトの両方で活用しています。

AIエージェントを始める最も簡単な方法は？ClickUpをお試しください

最適なAIエージェントプラットフォームの検討を始めたばかりなら、圧倒されてしまうのも無理はありません。強力な機能を備えているが複雑すぎるプラットフォームもあれば、シンプルに見えるが重要な機能が欠けているものもあります。

ClickUpは絶妙なバランスを実現しています。制御を重視するチームには十分な柔軟性を提供しつつ、素早く作業を進めたい初心者にも使いやすい設計です。

反復タスクの自動化、AIの組み込み、すべての追跡を1か所で実現（ツールの乱立にさようなら👋🏻）。個人でも組織拡大中でも、効果を発揮します。

ClickUpで無料登録しましょう。