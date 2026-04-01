ClickUpでAIナレッジベースを構築し、繰り返される質問への回答をなくした方法

数ヶ月前、ある経営者の所有者との会話が私の心に強く残っています。彼はこう言いました。「私はまるで自社のための『人間検索エンジン』のような気分です。」

誰もが彼に答えを求めてやってきました。彼は電子メール、Slackのメッセージ、WhatsAppのメッセージ、電話、さらにはドアをノックしてくる人々まで、次から次へと問い合わせの嵐にさらされていました。

彼の言わんとするところがよく分かって、思わず笑ってしまった。私もかつてその役割にあったからだ。

そこで、この記事では、この問題を解決するために私が構築した2つのClickUpワークフローについて解説します：

過去の会話履歴に基づいて繰り返し寄せられる質問に自動で回答する、ClickUp ChatとClickUp Brainのセットアップ ClickUpドキュメントを活用した能動的なスーパーエージェントが、プロセスドキュメントからの質問にリアルタイムで回答します

どちらも、あなたが「人間検索エンジン」の役割から解放されるよう設計されており、ClickUpでAIナレッジベースを構築する方法——つまり、チームが答えを探す際の最初の場所となる仕組み——を解説します。

本当の問題：知識の分散と絶え間ない業務の妨げ

視野を広げてみると、これは単なるコミュニケーションの問題ではありません。知識システムそのものの問題なのです。

どんな質問も重要に感じられます：

「クライアントのロゴはどこに保存すればいいですか？」

「新しいウェブサイトプロジェクトでは、どのページからデザインを始めればいいですか？」

「この求人情報をIndeedに掲載するにはどうすればいいですか？」

これらの質問は、一つひとつ答える分には難しくありません。問題は、絶え間ないタスクの切り替えにあります。平均して、あなたや私のようなナレッジワーカーは、2分ごとにミーティングや電子メール、通知によって作業を中断されています。

作業の妨げとなるたびに、作業の勢いが途切れ、集中力が乱れ、すでに10回も答えたはずの質問にまた答える羽目になります。そして、その後、完全に集中力を取り戻すまでに20分以上かかることもあります。

さらに、その情報は、実際に仕事の管理に使用するツール以外のあらゆる場所に散在しています。

その一部は電子メールの中に埋もれている

別の部分はSlackやWhatsAppの中に閉じ込められています

残りの情報は、誰かのノートやあなたの頭の中に眠ったままになっています

つまり、AIを活用したいと思っても、AIが学習するための「唯一の真実の源」が存在しないのです。

自己紹介：プロセス重視の生産性向上を通じて、TeamsがClickUpを真の運用システムとして活用できるよう支援しています

私はIlliaと申します。ClickUp Verified Consultantであり、sProcessの創設者として、各チームがClickUpを、自社のビジネス運営を実際にサポートするシステムへと変革できるよう支援しています。

過去6年以上にわたり、私は100社以上の企業と協力し、クライアントへの納品や営業パイプラインから、マーケティング業務、社内チーム管理に至るまで、実際の業務ワークフローにClickUpを導入してきました。

この記事で共有するセットアップにたどり着くまで、私は（自分のチームを含め）どのチームでも同じような傾向が見られました。

なぜ多くのチームはAIナレッジベースの構築に失敗するのか

AIが役立つことは誰もが知っていますが、適切に導入できている人はほとんどいません。

これまでに、数多くのAIツールについて耳にしたことがあるでしょう：

ChatGPT

Claude

あれも「オープン」に、これも「コパイロット」に

さらに、ナレッジマネジメントを解決するために自社製品にAIを導入しようとしているあらゆるポイントソリューションについても解説します。

👀 ご存知でしたか？労働者のほぼ半数（46.5%）が、1つのタスクを完了するために2つ以上のAIツールを切り替えざるを得ない状況にあります。

ビジネスを運営する際、選択肢が多すぎると意思決定が麻痺してしまいます。すべてのツールを評価し、ワークフローに組み込み、セキュリティを確保する時間などありません。

だからこそ、多くのチームが次の2つの課題に直面しています：

1. ツールが多すぎて、明確なシステムがない仕事を簡素化するどころか、AIが新たな負担となってしまいます。タブが一つ増え、確認すべき場所がまた一つ増えるのです。AIツールが多すぎると、「AIスプロール」が発生します。これは、AIツール、モデル、プラットフォームが組織内に無秩序に拡散し、誰が何をどう使っているのか、監督や戦略、把握が全くない状態を指します。

2. 文脈情報の不足AIツールは、構造化された文脈情報を与えなければ、あなたのビジネスを理解できません。しかし、多くのチームにはそのような情報が不足しています。知識が散在していると、AIの出力結果も曖昧で、信頼しにくくなってしまいます。

✅ 本当に必要なのは、次のようなシステムです：

ナレッジを一元管理

会話は文脈の中で行われます

AIは両方を把握し、関連性を導き出します

ClickUpのような統合型AIワークスペースは、状況を一変させます。すでにClickUpでプロジェクトやプロセスを管理しているなら、別のツールを追加する必要はありません。

ClickUpが厳選し、独自に開発したAI機能群—ClickUp Brain、AIを活用した要約機能、設定可能なAIスーパーエージェント—は、実際のワークスペースのコンテキスト、つまりClickUpタスク、ドキュメント、チャットに直接統合されています。

つまり、これからは「どのAIツールを使えばいいか？」と問うのではなく、次のような問いへと変わっていくのです：

「AIが日々の業務でチームを実際にサポートできるように、ClickUpワークスペースをどのように構成すればよいでしょうか？」

「AIが日々の業務でチームを実際にサポートできるように、ClickUpのワークスペースをどのように構成すればよいでしょうか？」

その答えは、知識を一箇所に集約することから始まります。

📚 こちらもご覧ください：AIスーパーエージェントのワークフロー例

ClickUpでAIナレッジベースを構築した方法

先ほどもお伝えした通り、選択肢は2つあります：

リアクティブ： ClickUp Brain（ClickUpのネイティブAIアシスタント）を活用して、 ClickUp Brain（ClickUpのネイティブAIアシスタント）を活用して、 ClickUp Chat 内で繰り返し発生する質問に回答させましょう 能動的なアプローチ：ClickUp Docsを活用したClickUpスーパーエージェントを構築し、社内ドキュメントからの質問にリアルタイムで回答します ClickUp Docsを活用したClickUpスーパーエージェントを構築し、社内ドキュメントからの質問にリアルタイムで回答します

オプション1：ClickUpチャットを活用したリアクティブなQ&Aシステム

繰り返し同じ質問に答える手間を最も早く省きたいなら、まずはここから始めることをお勧めします。

ドキュメントも、事前のプランも必要ありません。必要なのは、たった一つの行動の変化だけです。あちこちで質問に答えるのをやめ、一箇所で回答するようにしましょう。

ステップ1：主要なプロセスごとに1つのQ&Aチャンネルを作成する

私が関わっているチームの多くは、以下の5つの異なるチャネルで質問に対応しています：

電子メール

Slack

WhatsApp

ミーティング

ランダムな「ちょっとした問い合わせ」

まず最初に行うべきことはシンプルですが、絶対に欠かせないことです。主要なプロセスごとに1つのClickUpチャットチャンネルを作成してください。

📌 例：

「Web開発Q&A」

「クライアントオンボーディングQ&A」

「採用プロセスのQ&A」

そして、明確なルールを設定しましょう。「このプロセスについて質問がある場合は、ここで質問してください。」

この1つの制約が、どのAIツールよりも大きな効果を発揮します。散在する会話の中からナレッジを引き出し、実際に活用できる場所に集約するからです。

🎥 ClickUpチャットの仕組みについては、こちらのビデオをご覧ください：

ステップ2：スレッド内で回答し、ClickUp Brainに文脈を学習させる

現フェーズでは、まだ特別なことは何も起きていません。

今でも手動で質問に回答しているかもしれませんが、大きな違いが1つあります。それは、ClickUp Chatの公開された構造化されたスレッド内で回答しているということです。

📌 例：

誰かがこう尋ねます：「新しいウェブサイトプロジェクトを始める際、どのページからデザインを始めればよいですか？」 私はスレッドでこう返信します：「私たちは常にホームページから始めます。」

スレッド内で次のように返信しました：「私たちは常にホームページから始めます。」

誰かが「クライアントのロゴはどこに保存していますか？」と尋ねると、私は「すべてのクライアントのロゴはGoogleドライブの『Assets』フォルダに保存しています」と答えます。

私の回答：「すべてのクライアントのロゴは、Google ドライブの『Assets』フォルダに保存しています。」

スレッド内で次のように返信しました：「私たちは常にホームページから始めます。」

私の回答：「すべてのクライアントのロゴは、Google ドライブの『Assets』フォルダに保存しています。」

私が回答するたびに、その一人を助けているだけではありません。私はClickUp内にQ&Aナレッジベースを構築しているのです。

以前は、そうした回答は受信トレイやチャットログの中に埋もれてしまっていました。しかし今では、それらは特定のチャンネルに保存され、ClickUp Brainがそれらを活用して、ClickUp内に検索可能なAIナレッジベースを構築できるようになりました。

ステップ3：繰り返し質問はClickUp Brainに任せる

こうした履歴を数週間分蓄積するだけで、状況は一変します。

チームメンバーがあなたに尋ねる代わりに、ClickUp Brainに直接質問できるようになります。

メンバーはチャンネルに入り、「Ask AI」または@Brainをメンションして、同じ質問（例：「クライアントのロゴはどこに保存していますか？」）を入力します。

ClickUpのチャットチャンネル、コメント、またはDMで@mention Brainをメンションすると、仕事中のコンテキストに応じたAIアシスタントを利用できます

ClickUp Brainはそのチャンネルの文脈を検索し、次のような返信をします：

「クライアントのロゴは、Google ドライブの『Assets』フォルダに保存されています。」この件について話し合われた会話はこちらです… 回答は文脈に即したものであり、以下の特徴があります：

「クライアントのロゴは、Google ドライブの『Assets』フォルダに保存されています。」この件について話し合われた会話はこちらです…

回答は文脈に即したものであり、以下の特徴があります：

貴チームの働き方に合わせて

実際の意思決定を活用して

元のスレッドへのリンク付き

これが、私がこれをリアクティブシステムと呼ぶ理由です：

チームから質問が寄せられます

ClickUp AIは 既存のコンテキストに基づいて反応します

情報から取り残されていませんか

これは単純な変更ですが、2つの大きな効果をもたらします：

業務の妨げを軽減 ：受信トレイやDMに届く「ちょっとした質問」が減ります

「生き続けるナレッジベース」を構築：回答するたびに、ClickUp Brainは次の利用者のためにさらに賢くなります

Get contextual answers in your chosen Chat channel when you @mention Brain

主要な1～2つのプロセス向けに、このリアクティブなQ&Aチャネルを設定するだけで、日々の業務に大きな変化を感じられるはずです。

ただし、リミットがあります。

リアクティブシステムは、すでに質問された内容しか認識できません。つまり、まだ誰もその質問をしていない場合、AIは対応する材料を持たないことになります。

そこで能動的なシステムの出番となります。

オプション2：ClickUpドキュメントを活用した、能動的なAIスーパーエージェント

この能動的なシステムの本質は次の通りです。質問を待って一つずつ回答するのではなく、まずプロセスを設計し、それを文書化してから、ClickUp内のAIスーパーエージェントがその文書に基づいて質問に回答するようにするのです。

プロセス重視のClickUpフレームワークから始めましょう

新しいClickUpワークフローを構築する際は、私が「プロセスファーストのClickUpフレームワーク」と呼んでいる手法に従っています。

スペース、リスト、ビューについて触れる前に、まず簡単な質問に答えておきます：

「現在、仕事はどのように進んでいますか？」

「現在、仕事はどのように進んでいますか？」

ここでは、その全プロセスをマップします：

主なフェーズはどのようなものですか？

各ステップには誰が関与しますか？

どのようなツールやリソースを使用しますか？

引き継ぎや遅延は通常、どこで発生しますか？

採用ワークフローの場合、以下のようなステップが含まれる可能性があります：

役割を定義する

求人票を作成する

Indeedに求人情報を掲載する

候補者の選考

インタビューを実施する

プロセスをマップできれば、ユーザーがプロセスを進める中でどのような質問をしてくるかを予測できるようになります。

「Indeedに求人を掲載するにはどうすればいいですか？」

「ログイン情報はどこにありますか？」

「候補者を絞り込む際、どのような基準を用いていますか？」

質問がチャットに表示されるのを待つのではなく、あらかじめ回答を文書化しておきます。

スーパーエージェントが活用できるプロセスドキュメントを作成する

多くの人がここで、必要以上に複雑にしてしまいがちです。

50ページにも及ぶ標準作業手順書（SOP）は必要ありません。

実際の仕事の流れを反映した、少数の重要なドキュメントが必要です。

例えば、Webサイト開発のワークフローでは、次のようなドキュメントを作成するかもしれません：

ウェブサイト開発プロセス：標準ワークフロー

ウェブサイトプロジェクトに新しいページを追加する方法

クライアントからのフィードバックワークフロー：ウェブサイトプロジェクト

各ドキュメントでは、ステップ、判断基準、ベストプラクティスを、わかりやすくシンプルな言葉で解説しています。これらを社内マニュアルとしてご活用ください。

重要なポリシーやプレイブックを1箇所にまとめておけば、従業員やスーパーエージェントがClickUp Docsを使って素早く答えを見つけられます

これで、次のようなドキュメントが完成しました：

仕事が行われている場所（ClickUp内）に存在します

あなたのチームのために、あなたの言語で書かれています

「よくある質問」を網羅

ドキュメントでスーパーエージェントをトレーニングする

Docsの準備が整ったら、次はClickUpのスーパーエージェント（AIエージェント）を設定し、具体的な動作方法を指示します。スーパーエージェントは、人間と同じように仕事を主体的に遂行できるAIのチームメイトだと考えてください。ClickUpでは、スーパーエージェントにタスクを割り当てたり、質問をしたり、さらにはDMで仕事の助けを求めたりすることも可能です。

ClickUpのノーコードエージェントビルダーを使えば、カスタムされたスーパーエージェントを簡単に作成できます。ビルダーに要件を自然な言葉で伝えるだけで、自動的にエージェントの設定が行われます。

手順は以下の通りです：

活用方法：

特定のプロセス専用の新しいエージェントを作成します（例：「Web開発Q&Aエージェント」）。 以下の点について明確な指示を与えてください：誰を支援するのか（自分のチーム、役割、経験レベル）、どのような質問に答えるべきか、どのように応答すべきか（口調、詳細度、完全なドキュメントへのリンクを貼るタイミング）。 対象者（チーム、役割、経験レベル） どのような質問に答えるべきか 回答の仕方（口調、詳細度、完全なドキュメントへのリンクを貼るタイミング） 関連するドキュメントをナレッジソースとして添付ファイルで添付する

対象者（チーム、役割、経験レベル）

どのような質問に答えるべきか

回答の仕方（口調、詳細度、完全なドキュメントへのリンクを貼るタイミング）

ClickUpでカスタムスーパーエージェントを作成し、ルーチン業務を自動化しましょう

これで、チャットチャンネルで誰かが質問をする際、あなたにタグ付けする必要がなくなりました。次のようなメッセージを投稿するだけで済みます：

「新しいウェブサイトプロジェクトを始める際、通常はどのページからデザインを始めますか？」

「新しいウェブサイトプロジェクトを始める際、通常はどのページからデザインを始めますか？」

スーパーエージェントは質問を読み取り、ドキュメントから情報を抽出して返信します：

「通常はホームページから始めます。詳細な手順については、『ウェブサイト開発プロセス：標準ワークフロー』のドキュメントをご覧ください。」

「通常はホームページから始めます。詳細な手順については、『ウェブサイト開発プロセス：標準ワークフロー』のドキュメントをご覧ください。」

チームメンバーは簡潔な回答を受け取るとともに、より詳しい情報が必要な場合は、関連するドキュメントがリンクされていることも確認できます。

ClickUpのAnswers Agentを活用して、チームメイトに迷惑をかけることなく、文脈に応じた情報を検索しましょう

ここで、システムは能動的になります：

プロセスはすでに検討済みですね

最も重要な質問と回答はすでに文書化済みです

誰かが質問をした瞬間、エージェントは即座に対応します。たとえその質問が初めて出たものであっても。

💡 プロのヒント：ClickUpでAIナレッジベースを構築する際、目標は百科事典を作成することではありません。ClickUpに十分な質の高いコンテキストを提供し、最も一般的な質問には直接回答できるようにし、それ以外の質問に対してはAIを活用したスマートな提案を行えるようにすることです。まったく新しい質問が出た場合でも、次のように対応できます： さっそく始めて、自分で回答してみましょう

次回のためにドキュメントに追加する価値があるかどうか判断する 時間が経つにつれて、ドキュメントもエージェントもどんどん良くなっていきます！

リアクティブとプロアクティブ：これらのシステムがどのように連携するか

事後対応型と事前対応型のどちらかのアプローチを選ぶ必要はありません。実際、私は両方を組み合わせるのが好きです。

まずは「reactive if」から始めましょう： 次のような場合に、予防的なアプローチへ移行しましょう： まだ正式なドキュメントは作成されていません ワークフローの設計は完了しました チームから実際に寄せられる質問や言葉を取り込みたい よくある質問や落とし穴はご存知でしょう 過去のチャットスレッドに基づいてClickUpに繰り返し質問に回答させ、即効性のある成果を得たい 今後何年も活用できるドキュメントへの投資を始める準備は整いました

🌟 裏ワザ： 実際の運用では、私はよく次のようなことを行っています： Q&Aチャットチャンネル とClickUp Brainを活用して、すべての情報を一箇所に集約しましょう

繰り返し寄せられる質問を確認する

私の「プロセスファースト」フレームワークを活用して、それらのパターンを ドキュメントや図 に変換しましょう

それらのドキュメントを、同じチャットチャンネル内に配置された専用のスーパーエージェントに接続します 時間が経つにつれて、私ではなくエージェントやドキュメントによって回答される質問が増えてきています。

真の成果：集中力を維持し、ナレッジを拡大する

これは単なるAIナレッジマネジメントのユースケースの一つと見なされがちですが、その影響は極めて人間的なものです。

あなたがもはやデフォルトの「人間検索エンジン」でなくなると、いくつかの重要な変化が起こります：

集中できる時間を取り戻せます。 5分おきに中断されることなく、より長く集中して仕事に取り組むことができます

チームの自立性が向上します。 エージェントや既存のスレッドに答えがすでに載っている可能性があることを知っているため、ClickUp内で質問をすることに罪悪感を抱くことはありません。

知識はもはやあなたの頭の中だけに留まるものではありません。 それはClickUpのチャットやドキュメントに記録され、AIが実際に活用できるようになります

新入社員の戦力化が早まります。 暗黙の知識や推測に頼るのではなく、過去のQ&Aを検索したり、ドキュメントを読んだり、エージェントに直接質問したりできるようになります。

ClickUp Brainを活用することで、SERHANTが社内の暗黙知を一元化した方法をご紹介します：

📚 こちらもおすすめ：急成長企業がどのように組織体制を維持しているか

ClickUpで独自のAIナレッジベースを構築する方法（ステップバイステップ）

もし今、ビジネス内で「人間検索エンジン」のような役割を担っていると感じているなら、今週からすぐに始められる方法を以下にご紹介します：

まずは1つのプロセスを選んでください ：質問が頻繁に寄せられる場所、つまりオンボーディング、採用、納品、サポートから始めましょう

Q&Aチャットチャンネルを1つ作成する ：そのプロセスに関連するすべての質問の受け皿として、このチャンネルをデフォルトで使う場所にする

スレッド内で一貫して回答する ：これにより、余分な努力をかけずに初期のAIナレッジベースを構築できます

手動で回答する前にAIを活用しましょう ：チームメンバーには、まずClickUp Brainに質問し、必要に応じて同僚に確認するよう促しましょう

プロセスをシンプルに可視化 ：重要なステップと意思決定を大まかに整理しましょう。考えすぎないでください

頻繁に寄せられる質問トップ5～10を文書化 ：よくある質問のパターンを、短く実用的なドキュメントに変換しましょう

そのプロセス用のスーパーエージェントを作成する ：Docsと接続し、応答方法を定義します

継続的な改善：新しい質問が寄せられた際は、その場で回答するか、将来のために文書化するか判断しましょう

ClickUpで、断片的な回答から確実なナレッジへ

多くのチームでは、ナレッジが複数のツールに分散しているため、優れたAIであっても不完全なコンテキストでは十分なパフォーマンスを発揮できません。ClickUpのAIナレッジベースが効果的なのは、AIを単なるアドオンとして扱わないからです。実際の仕事が行われている場所にAIを配置することで、AIがコンテキストを認識できるようになります。

会話、ドキュメント、タスクがすべて一箇所に集約され、AIはそれらすべてを横断的に読み取ることができます。つまり、返される回答は画一的なものではなく、チームの実際の働き方に根ざしたものです。時間の経過とともに、あらゆるやり取りがシステムを強化していきます。ツール間を飛び回って情報を探す代わりに、単一の「真実の源」を構築できるのです。

最大のポイントは？結果を出すために、市場に出回っているすべてのAIツールを導入する必要はありません。明確なプロセスに基づき、ClickUp Chat、ClickUp Brain、そして専任のスーパーエージェントを組み合わせることで、以下のことが可能になります：

業務の妨げを減らす

チームの自律性を高めましょう

あなたの経験を、検索可能でAI対応の資産に変えましょう

貴社でも同様の結果をお求めなら、ClickUpのチームが、このセットアップを貴社に合わせてカスタムするお手伝いをいたします！