チャットボットを超えて：真の/AI変革には、最高の人材のノウハウを体系化することが不可欠な理由

AI変革の真の意味について根本的な誤解が存在します。この混乱が、企業が築いていると信じている競争優位性を損なっているのです。

多くのリーダーは、AIが主に単調で日常的なタスクに有用だと考えています。彼らはAIを、退屈で反復的な作業を排除し、人間が「真の仕事」に集中するための手段と見なしています。この表面的な価値には一理あるものの、それは変革の可能性を完全に見落とした不完全な見解です。

真のAIネイティブ企業は単純なタスクを自動化するだけではありません。最高の戦略担当者が持つ専門知識を抽出し、AIを用いて体系化するのです。

その意味と、なぜこれがすべてを変えるのかを説明しましょう。

AI変革における専門知識のギャップ

私が頻繁に目にするシナリオはこうだ：企業がAI変革を推進すると決断する。組織全体でAIを活用したワークフローを構築するため、中央集権的なAIチームや技術リソースを割り当てる。善意に満ちた人々が様々なビジネスプロセスを実行するAIロジックの構築を始める。

問題点は？ 彼らはそれらのプロセスに関する深い専門知識を持っていない。

マーケティングの世界で簡単な例を挙げましょう。IT部門や中央集権的な/AIチームが、当社のマーケティングキャンペーンを実行するAIロジックを全て作成しようとすると、ClickUpにおけるキャンペーンの適切な運用方法について十分な知識を持ちません。当社のベストプラクティス、文脈が存在する場所、経験豊富なマーケターがその場で戦略的判断を下す方法を理解できないのです。

ドメイン知識を持たない中央集権的なAIチームは、しばしばニュアンスを捉え損ねた自動化を生み出し、ROIも達成できません。

私が目にした中で最良の組み合わせ、そして真のAI変革への道筋は、AI専門家（社内・社外を問わず）がドメインエキスパートと緊密に連携し、ビジネス上重要な鍵となるプロセスを体系化するとともに、その円滑な運用を保証することです。

まさにその時に魔法が起こる。まさにその時に真の変革が実現する。

このギャップを埋めるには、AIの専門家とビジネンを深く理解する者との緊密な連携が不可欠です。

変革が仕事として機能しているかどうかの判断基準

手仕事から統一された/AI駆動の生産性への道筋

AI変革の達成度を測る基準は「レバレッジ」に尽きる。あなたのビジネスにおいて、一人ひとりの人間がどのようなレバレッジを発揮しているだろうか？

あるチームメンバーがエンドツーエンドのプロセスを担当していると想像してください。そのメンバーの負担から仕事を軽減し、プロセスの各フェーズでAIエージェントを代行させることができれば、そのメンバーはプロセスを実行するエージェントチームを管理する責任を負うと同時に、以下のことも可能になります：

⬆️ 仕事の完了する速度における 効率性の向上

⬆️ 達成される仕事の量における 生産性の向上

⬆️ 生産される仕事の量の 出力増加

⬆️ 仕事そのものの品質が向上します

これらのメトリクスは具体的です。測定可能です。そして、あなたが正しい道を進んでいるのか、それとも単なる見せかけだけのAI演出をしているのかを明らかにします。

誰も語らない並列処理の真実

誰もが/AI変革とデジタル変革を並列に論じようとする。しかし、今この瞬間を決定づける重要な要素を浮き彫りにする、より興味深い比較があると思う。

多くの業界や分野は、真の意味でデジタル変革を果たしたことがありません。

デジタルトランスフォーメーションは「終わった」という見方があるのは承知しているが、それは正しくない。多くの業界で、約束された恩恵を完全には実現できなかった企業が今も存在する。

インターネットが普及した経緯を考えてみてください。1990年代後半から2000年代初頭にかけて、必要なインフラは信じられないほど高価で、労力も膨大でした。

配線が必要だった

膨大な現地インフラが必要でした

その結果？多くの企業や地域が取り残された。リソースも、インフラも、組織キャパシティも不足していたからだ。

10年後の世界では、モバイルがすべてを変えた。 モバイルは、堅牢なインフラをほとんど必要とせずに、インターネットを誰もが手にできるものにした。世界の多くの地域は技術の一世代を飛び越え、即座にインターネットアクセスを得た。そして彼らは一気に発展を遂げた。

/AI変革においても同様のことが起きています。デジタル変革を真に導入したりその恩恵を享受したりしたことのない業界や企業が存在します。例えば自社をデジタル化するといった時間と労力を要するプロセスを経る代わりに、AI時代においてテクノロジーを活用した企業がどうあるべきかを根本的に再考する機会が今、訪れているのです。

企業はこれまで以上に迅速かつ容易にカスタムソフトウェアソリューションを構築できます。従来なら必要だったステップを省略することで、真の変革を実現できるのです。

注目すべきは、この両者の類似点です。リーダーが掴むべきチャンスはここにあります。

ClickUpのアンケートによると、知識労働者の45%が自動化を検討したことがあるものの、まだ着手していないことが明らかになりました。これは多くの組織において、意図と行動の間に隔たりがあることを浮き彫りにしています。 出典: ClickUp自動化アンケート（2025年5月）

技術的側面と文化的側面の両方が重要であり、どちらも省略できません

/AI変革が技術的か文化的かという問いには、明確に「両方」と答えるべきだ。効果的な変更管理、文化的な受容、トップダウンでの徹底がなければ、いかなる技術も失敗に終わる。

新しい技術や変化に対して、人は非常に簡単に威圧されたり怖がったりします。特に、自分の役割や今後どのように貢献していくのかが理解できていない場合にはなおさらです。

これが専門分野のエキスパートとの仕事が非常に重要である理由です。AI変革を現実のものとする際、人々は「自らを仕事からコードする」わけでも「役割から追い出す」わけでもないことを理解する必要があります。この新たなパラダイムにおける自身の役割を明確に認識することが求められるのです。

多くの企業がAI導入で陥りがちな誤った捉え方があります。単調で反復的なタスクの排除に焦点を当てがちです。確かにそれは価値の一部ですが、技術の真の可能性を過小評価しています。率直に言って、人々にとってそれほど刺激的なものではありません。

真の変革とは、人々が「やりたいけれどこれまでできなかった」仕事をやることへの時間、エネルギー、創造性、戦略のロック解除にある。 それは「やりたくなかったから」ではなく、「できなかったから」である。

その枠組みは非常に重要です。技術的側面と文化的側面が成功裏に交差する鍵となるのです。

💡 プロの秘訣： AI導入を「排除」ではなく「解放」と捉えましょう。反復タスクからチームを解放し、戦略的な仕事をやることにするのです。

/AIがついに私にとって理解できた瞬間

正直に言うと、2022年末にChatGPTが初めてリリースされた時、私はその性能に感心しました。面白いおもちゃのようにも思えました。しかし、その真の価値が何かは理解していませんでした。

AIと中核業務ツールを組み合わせて多ステップの複雑なワークフローを構築できると知った時、初めてその意義が理解できました。

単にオンデマンドで回答を得ることや、情報を統合すること、平凡な文章を作成することだけが目的ではありませんでした。真の目的は、AIに堅牢な指示を提供し、実際に仕事が行われるシステムと統合できることでした。

営業・マーケティングの観点では、AIの成果と出力をCRM、マーケティングオートメーション、営業自動化、営業エンゲージメントツールと統合し、営業・マーケティング担当者の業務を真に改善することを意味します。

私にとってのひらめきの瞬間は、最も複雑なワークフローさえも体系化できると気づいた時でした。/AIは単にAからBへ到達するためだけのものではありません——AからZまでの全行程を捉えることができるのです。

プッシュ型 AIがダイナミクスを変える様子を見て、私の視点が変化したのを感じました。ワークフローが深く統合されると、AIはクエリを待つことはありません。チャットボットを経由する必要もなく、人々が既に仕事している場所に直接、コンテキストとアクションを届けます。

チームメンバーがプロジェクトの重要な詳細（例：製品ローンチの予定公開日）を尋ねると、ClickUp Agentは関連する議論やドキュメントから即座に回答を抽出します。この例では、AIエージェントが明確で文脈に沿った回答を提供します：

ClickUpで実現するAIによる回答

私はビジネスインテリジェンス（BI）を通じてソフトウェアの世界で育ちましたが、AI時代にも大きな共通点を見出しています。BIにおける主な課題の一つは、人々が適切な質問を特定するのに苦労することが多い点です。これが分析において最も困難な側面であり、AIと効果的に連携する上でも最も難しい部分なのです。

ChatGPTにログインし、点滅するカーソルを見て「さて、何を書けばいい？俳句でも書いてくれ？」と思うなら、それはAIを仕事に活かす方法ではありません。

ワークフローを体系化し、ビジネスに関する重要な質問を事前に設定し、ユーザーが既にいる場所でその情報を提供すること——これがすべてを変えるのです。 ユーザーはAIが駆動していることを知る必要はありません。必要なのは結果だけです。そしてその結果として、より迅速に業務を進める必要があるのです。

そのワークフロー調整能力は、今も私のAIに対する考え方を形作っています。

大胆な決断は（正しい方向へ）素早く動くことだ

リーダーが取るべき大胆な決断は、一見単純に見える：行動せよ。

それはほとんど馬鹿げているように聞こえるかもしれませんが、迅速に、そして正しい方法で動くことには真の競争優位性があります。スピードと方向性の両方が重要なのです。

コンテキストが確実に統合されていることを保証し、/AIが生成する出力が自社のビジネスにとって重要な事柄に実際に文脈化されているという確信を得る必要があります。

次に、社内の適切な人材、つまりベストプラクティスを理解する真の専門知識を持つ人々が、構築中のAIエージェントやワークフローを体系化するために積極的に関与していることを確認する必要があります。

ClickUpが真のAI変革を実現する方法

ClickUpがスタンドアロン型AIツールと根本的に異なる点はここです：私たちは全ての文脈を集約しています。

私たちはあなたの働き方を理解しています。あなたのチームメンバーを理解しています。仕事の進め方を理解しています。チームの許可構造を理解しているため、各メンバーは必要な情報のみを閲覧できます。あなたのビジネスを理解しています。

ClickUp Brain MAXはチーム、ドキュメント、許可を深く理解します。音声入力機能により、リクエストを話すだけで、ClickUp Brain MAXが即座に完璧なフォーマットの実行可能なメッセージに変換。適切な担当者を自動メンションし、正しいドキュメントがリンクされている状態になります。

ClickUp Brain MAXの文脈認識メンションとスマートリンクがコラボレーションをシームレスに実現——常に適切な担当者が適切な情報を確実に把握します

これはプライバシー、セキュリティ、信頼性の高い出力という観点から、非常に大きな利点です。

AIの活用は、単に生産量の拡大や最大化だけではありません。完全な信頼性をもって品質を向上させることでもあります。ビジネスに不可欠な機能をAIに任せる場合（そうすべきであり、ClickUpがそれを実現します）、その結果の品質を信頼できる必要があります。

ChatGPT、Gemini、Claude、Copilotといったスタンドアロンツールは孤立しています。これらのツールが軽量なプロジェクト管理機能を追加し始めたのは、AIに質問しても、そのコンテンツをタスクやプロジェクト、ドキュメントなどに活用できなければ価値がないと気づいたからです。

しかし、これらのツールは根本的に実際の仕事現場から切り離されたままです。その結果、タスク・更新情報・知識が複数のプラットフォームに分散する「ワークスプロール」が生じています。

ClickUp Brainは、プラン・実行・議論を行うワークマネジメントプラットフォーム内に存在します。ワークフローにAIを組み込めます。アンビエントエージェントは質問に答え、関連タスクを特定し、ワークフローを推進し、新たな作業を生成します。多くの場合、ユーザーが何かをトリガーしたことに気づかないうちに動作します。

ClickUp Brainのプロンプトまたは対話フィールド内で、ドロップダウンから好みのモデルを選択するだけです。GPT、Claude、Geminiなど、サブスクリプションや統合状況に応じて様々なオプションが利用可能です。

ClickUp BrainのLLM統合で意思決定を強化。ワークフローに合わせたAIインサイトを活用しましょう

それがコンバージェンスAIワークスペースの力です。真のAI変革を実現する基盤となるのです。

真の/AI変革の姿を

真のAI変革は、購入したAIツールの数や立ち上げた「AIイニシアチブ」の数で測られるものではない。 その価値はレバレッジで測られます。つまり、トップ人材の専門知識をAIエージェントを通じて体系化し、拡張することで、彼らが達成できる成果がどれだけ増大するかで評価されるのです。 例、ClickUp Agentはチャットへの関与度に基づき、手動入力待ちなしで即座に適切な担当者にタスクを割り当てます。これにより専門家は高付加価値仕事に集中でき、その知識と意思決定はチーム全体にシームレスに拡大されます。これが真のAI変革の力——専門知識を自動で行動に変える力です。 AIエージェントの実践例：適切な担当者に即座にタスクを割り当て、チームが最も重要な業務に集中できるようにします

AIがチャットボットインターフェースに孤立するのではなく、完全なビジネスコンテキストのもとで動作した際に、組織が生み出す出力の品質と信頼性によって測定されます。

その成果は、チームが「ずっとやりたかったが、時間やエネルギー、キャパシティが足りずに実現できなかったやること」に取り組めているかどうかで測られます。

これこそが追求すべき変革です。/AI時代において、リーダーと後れを取る者を分かつ競争優位性となるのです。

繁栄する企業は、孤立したAI実験を行う企業ではありません。専門知識、ワークフローの調整、統合されたコンテキストを結びつけ、仕事の完了を根本的に再考する企業こそが成功するのです。

問題は変革すべきかどうかではなく、どうやることかです。変革を主導するほど迅速に動くのか、それともチャットボットに何を質問すべきか考えている間に競合他社に追い抜かれるのか、その差です。

カイル・コールマンはClickUpのグローバルマーケティング担当副社長として、市場投入戦略を主導し、組織が真のAI変革を達成する方法を理解する支援を行っています。営業、マーケティング、ビジネスインテリジェンスにおける豊富な経験を持ち、企業が専門知識を体系化し、測定可能なビジネス成果をもたらす複雑なワークフローを構築する支援を専門としています。

AI変革のための専門知識の体系化に関するよくある質問

専門知識の体系化とは、優秀な人材の判断力と戦略を捉え、その知見をAIワークフローに組み込むことです。タスクを自動化するのではなく、専門家が実行するのと同様の方法で仕事を行うインテリジェントシステムを通じて、人間の専門知識を拡大するのです。

ドメインの文脈を欠いたAIは汎用的な結果しか生み出しません。ドメインエキスパートは意思決定の仕組み、重要なベストプラクティス、例外事項を熟知しています。AI開発者と専門知識を持つエキスパートを連携させることで、自動化が真のビジネスインテリジェンスを反映することを保証します。

AI変革の効果は「レバレッジ」で測る——従業員が達成できる成果の増加量です。作業時間の短縮、生産量の増加、品質の向上、そしてワークフロー全体での測定可能な効率化を追求しましょう。

ClickUp Brainは、人・データ・プロセスを単一の統合AIワークスペースで接続します。専門知識を体系化し、多ステップワークフローを自動化。プランと協業が行われる現場で直接仕事を実行するAIエージェントを駆動します。