PMツールの切り替え：ステップバイステップのチェックリスト

業界データによると、現在、自社のビジネスニーズに完全に合致したプロジェクト管理ソフトウェアを利用している企業はわずか16%に過ぎません。つまり、大多数のチームは自社のツールに翻弄されており、データの断片化、手作業によるレポート作成、そして生産的な時間を奪う「仕事のための仕事」に苦戦しているのです。

組織の規模が拡大するにつれ、かつては「手作りの」感じがした軽量なツールが、しばしばボトルネックとなります。しかし、何千ものタスクや依存関係、チームの習慣を移行することは、当初の問題よりもはるかに困難に感じられることがあります。

この移行を円滑に進めるため、新しいシステムが新たな障害ではなく、確かな資産となるよう、ステップごとのチェックリストを作成しました。⚙️

以下の兆候を確認し、切り替えが本当に必要かどうかを判断しましょう。👀

これらのうち、一つでも心当たりがあるなら、それはプラットフォームの問題です。次のステップを検討する時が来ました。

次期PMツール選定時に評価すべきポイント

明確な評価基準がなければ、結局2回も移行することになってしまいます。導入をコミットする前に、以下の3つの分野を確実にカバーしましょう。

使いやすさとチームへの適合性

技術的な知識のないチームメンバーが、タスクの作成、ステータスの更新、必要な情報の検索をどれほど迅速に行えるかに基づいて、習得の難易度を評価する必要があります。洗練された営業デモの内容ではなく、実際の操作性を基準に判断してください。

🤝 次期PMツールが、各チームの既存の思考スタイルに柔軟に対応できることを確認しましょう。ClickUpでは： この製品では、リストまたはタイムライン形式で優先度を管理できます

ボードなら、デザインを通じて仕事を視覚的に進められます

エンジニアリング部門はガントで依存関係をマップできます

運用チームは、カレンダーやテーブル機能を活用して、締切を確実に管理できます ClickUpのビュー機能は、仕事内容を再構築することなく、チームが視点を切り替えられるように設計されています。さらに、使い始めるのも非常に簡単です。 ClickUpの15種類以上のビューは、あらゆるチームに包括的なソリューションを提供します ClickUpでは、チュートリアルビデオやオンデマンドの操作ガイドをご用意しており、ちょっとしたヒントが必要な時にすぐに活用できます。

現在ご利用中の技術スタックとの連携

チームが日常的に利用しているアプリ（コミュニケーションツール、ファイルストレージ、開発ツール、CRM、デザインソフトなど）を洗い出し、ネイティブ連携が可能か確認しましょう。ツール間の接続が不十分だと、まさに「コンテキストのばらつき」が再発してしまいます。アプリを切り替えたり、ファイルを探したり、プラットフォーム間で更新作業を繰り返したりして、貴重な時間を無駄にすることになるのです。

プロジェクト管理に欠かせない機能

これがプロジェクト管理の基本的なチェックリストです。もしツールがこれらの要件のうち2つ以上を満たしていない場合、数ヶ月以内にアドオンでその不足を補うことになってしまいます。

以下のステップを順番に実行してください。順序を飛ばすと、データの損失や作業の停滞を招く原因となります。

ステップ1：現在のツールとワークフローを点検する

新しいツールを導入する前に、既存のツールに関するすべての情報を記録しておきましょう。具体的には、進行中のプロジェクトとそのステータス、定期的なワークフロー、自動化ルール、カスタムフィールド、テンプレート、権限構造、および利用中の連携機能などです。

各チームの主要ユーザーにインタビューを行い、実際に使用されている機能と、設定されているものの使われていない機能を把握しましょう。すべてのプロジェクト、所有者、ステータス、および依存関係をリストにしたシンプルなインベントリ文書を作成してください。

⭐️ 移行前に各ワークフローを適切に監査したい場合は、ClickUpの「プロセス監査・改善テンプレート」から始めてみてください。

これにより、担当者の割り当て、進行中の作業、および整理が必要な事項を体系的に把握できます。また、移行開始前に、そのワークフローに関連する自動化、連携、テンプレート、および依存関係を記録しておくことも可能です。

ステップ2：プロジェクトデータのバックアップとエクスポート

移行作業に着手する前に、データが失われないよう万全を期しましょう。

現在のツールから、必要と思われるすべてのデータをエクスポートしてください：

タスクとサブタスク（ステータスおよび担当者を含む）

コメントとアクティビティ履歴

添付ファイルとファイルリンク

タイムログと作業時間の記録

プロジェクトのドキュメント とメモ

ほとんどのPMツールでは、CSVまたはJSONフォーマットでのエクスポートが可能です。利用可能な場合は両方のフォーマットを使用してください。それぞれで取得できるデータが異なる場合が多いためです。

バックアップデータは、両方のPMツールから完全に独立した、共有クラウドドライブなどの中立的な場所に保存してください。これにより、移行中に問題が発生した場合でも確実に復旧でき、廃止予定のツールにデータが依存関係を持たない状態を保てます。

多くのチームが見落としがちな点があります。それは、移行中に添付ファイルやファイルへのリンクが頻繁に機能しなくなることです。システムを停止する前に、リンクされているすべてのファイルが新しい環境でも正しく表示されることを必ず確認してください。

ステップ3：新しいワークスペースの設定と構成

以前のツールの構造をそのまま再現しようとしないでください。これを機に整理整頓しましょう：

フォルダ階層をシンプルに整理

命名規則を 統一する

実際に必要なカスタムフィールドとカスタムステータスだけを作成しましょう

ステップ4：タスク、プロジェクト、リソースの移行

可能な限り、ツールに標準搭載されているインポート機能を活用してください。手作業での再エントリーはエラーを招き、時間を浪費します。

インポート後は、検証作業を行ってください。プロジェクトのサンプルを抜き取り検査し、タスク間の関係（依存関係、サブタスク）、カスタムフィールドの値、および割り当てられたユーザーが正しく移行されていることを確認します。知識を別のwikiに保存するのではなく、それが関連するタスクと一緒に管理しましょう。

直近の四半期にチームが実際に使用していたテンプレートのみを再構築してください。各部門にデータ移行の責任者を任命し、チームのデータが正しく移行されたかを確認させましょう。✨

ステップ5：チームのトレーニングと本番稼働

トレーニングは、全員参加のデモを一度行うだけでは不十分です。役割ごとに異なるニーズがあるため、最初から役割に応じたトレーニングを構築しましょう：

プロジェクトマネージャー は、レポート作成、自動化、許可管理について理解しておく必要があります

貢献者 には、タスクの作成、ビュー、通知設定が必要です

チームリーダーには、ワークフローのセットアップ、依存関係の追跡、進捗状況の可視性が必要です

次に、チームが実際に毎日行う主要な5つの業務を網羅した、簡潔な社内リファレンスガイドを作成しましょう。所要時間は10分以内に収めてください。短いビデオ、注釈付きのスクリーンショット、共有ドキュメントなどが適しています。

💡 プロのヒント： 長々とした操作マニュアルを作成したり、ライブ説明のためにカレンダーをブロックしたりする代わりに、タスクやドキュメント内で直接、短い画面録画「ClickUp Clips」を作成しましょう。ワークフローを順を追って説明し、画面にナレーションを付け、チームが必要とする場所にその録画を直接配置できます。 ClickUp Clipsでワークフローの操作手順を録画し、ClickUp AIで素早く確認しましょう ClickUp AIはすべてのClipをタイムスタンプ付きで自動的に文字起こしするため、チームメンバーは数秒で内容を把握できます。質問はタイムスタンプ付きのコメントとしてビデオに紐付けられ、すべての情報は一元化された「クリップハブ」に集約されます。

本格導入の前に、パイロットテストを実施しましょう。まず1～2つのチームに、実際のプロジェクトで新しいツールを使ってもらいます。率直なフィードバックを収集し、課題点を改善してから、展開を拡大してください。

本番運用を開始する際は、旧ツールの使用終了日を明確に設定し、チームに周知してください。人はつい慣れ親しんだものを使ってしまいがちです。旧ツールが利用可能な状態にある限り、多くの人がそれを使い続けてしまうでしょう。

PMツールを切り替えた際、ワークフローのどの程度が維持されるでしょうか？

なぜなら、真の課題はタスクそのものの移行にあることは稀だからです。真の課題は、プロジェクトドキュメントやコメントから自動化、レポート作成、さらにはチームの業務を円滑に進めるために依存している些細な習慣に至るまで、仕事を取り巻くすべて要素にあるのです。時間が経つにつれ、たとえ綿密に計画された移行であっても、こうした文脈がツール間で分断されたり、置き去りにされたりすると、事態は混乱を招く可能性があります。

ここでClickUpが状況を一変させます。世界初の「統合型AIワークスペース」として、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、ホワイトボード、自動化機能、時間追跡を1つのワークスペースに統合します。つまり、切り替え後もチームがプロセスをいちいち再構築する必要はありません。

詳しく見ていきましょう：

何週間にも及ぶデータの再エントリーを省略

ClickUpなら、Asana、Basecamp、Monday.com、Wrikeなどのツールからのネイティブインポート機能により、データの再入力作業を大幅に削減できます。さらに、CSV、Excel、JSON、TSV、TXTファイルのスプレッドシートインポートにも対応しています。

他のツールやスプレッドシートからClickUpへ仕事の内容をインポートする

インポートプロセスでは、取り込むデータを既存のユーザーやフィールドにマップし、そのマップの正確性を確認し、ClickUpのインポートマネージャーを通じてすべてを管理できます。これこそが、真の統合の実現です。

さらに、ClickUpの階層構造は、仕事を「スペース」「フォルダ」「リスト」「タスク」に整理するように設計されているため、チームはインポートしたプロジェクトを、自チームのプランや業務の進め方に合わせて構造化できます。

🎥 ClickUpワークスペースを効果的に整理する方法を知りたいですか？そんなあなたのために、専用のガイドをご用意しました：

仕事の散漫化を解消しましょう

PMツールを切り替える際、タスクの移行はほんの一部に過ぎません。より大きなリスクは、既存の混乱をそのまま新しい環境に持ち込んでしまうことです。ドキュメントは1つのアプリ、会話は別のアプリ、時間追跡は3つ目のアプリ、レポート作成はまた別の場所……ツールは変わっても、情報のばらつきはそのままです。😵‍💫

解決策は、すべての仕事を一か所に集約することです。そうすれば、他の場所で答えを探す必要がなくなります。

ClickUpなら、その仕組みをシームレスに実現できます。要約すると：

このリストにあるアイテムはすべて、通常であればチームが個別に費用を支払って導入する必要があるツールです。

導入初日から手作業による煩雑な業務を削減

セットアップが終わるとすぐに、ステータスの更新、タスクの割り当て、チームメンバーへのリマインド、変更内容を関係者に確実に伝えるといった、繰り返しの作業が徐々に増えていきます。もしそれらを依然として手作業で行わなければならないのなら、新しいPMツールに切り替える意味はどこにあるのでしょうか？

その負担を軽減するには、まず「ClickUp Automations」から始めてみましょう。これはノーコードの「if-this-then-that」ビルダーで、トリガー、条件、アクションを使ってワークフローを作成できるため、更新のたびに手動で管理する必要がなくなります。提案された自動化機能から始めたり、あらかじめ用意されたテンプレートを利用したり、チームの現在の業務スタイルに合わせたカスタムルールを作成したりすることができます。

ClickUpの自動化機能を活用して、適切なアクションを自動的にトリガーし、業務を円滑に進めましょう

導入初日から、ワークスペースにAIとエージェントを導入しましょう

PMツールを切り替える際、単にタスクを新しいシステムに移行するだけではありません。移行完了後も、チームがどの程度の手作業による調整を続けなければならないかを決めることにもなるのです。

ClickUp Super Agentsが、その課題を解決します。ClickUpに組み込まれたAI搭載のチームメイトである彼らは、業務のコンテキスト、カスタマイズ可能なツール、選択した外部アプリを活用して、多段階のワークフローを処理することができます。

ClickUp Super Agentsでワークフローを自動化しましょう

さらにインテリジェンス機能を強化するには、「ClickUp Brain」をご利用ください。Brainは、ソリューション全体で利用できる対話型かつ文脈に応じたAI機能のコレクションであり、人、仕事、知識をつなぐように設計されています。ワークスペースやアプリ内の回答を検索し、更新情報を即座に要約し、プロジェクトプラン、ドキュメント、SOP（標準作業手順書）、その他の成果物など、必要な資料の作成を支援します。

ClickUp Brainで答えを見つけ、プロジェクト成果物を作成しましょう

戦略と実行のギャップを埋める

移行を成功させるには、入念な準備が不可欠です。現在のシステム構成を精査し、要件を明確にし、移行を予定通りに進めるために厳格な期限を設定してください。

体系的な移行プロセスに従うことで、「プロセスのリセット」を行い、数ヶ月間にわたって蓄積された組織的な課題を一掃することができます。

ClickUpのような統合型ワークスペースを利用すれば、移行期間中も進行中のプロジェクトにおいても、ワークフローを一元管理できるため、このプロセスが大幅に簡素化されます。

移行の準備はできましたか？ClickUpを始めましょう！

よくある質問

中規模チームの場合、PMツールの完全移行にはどのくらいの時間がかかりますか？

プロジェクトの規模やワークフローの複雑さにもよりますが、中規模チームであれば1～3週間で完了します。一方、カスタム統合が必要な大規模組織の場合は、パイロットフェーズを含め4～8週間を要する場合があります。

はい、ClickUpはAsana、Trello、Monday.com、Jira、Basecamp、Wrikeなどのプラットフォームからのネイティブインポートに対応しており、タスク、担当者、ステータス、期日を自動的に移行できます。また、直接サポートしていないツールについてはCSVインポートも可能です。

いいえ、まずは新しいツールで1～2つのプロジェクトを試験運用し、その後、仕事が滞らないよう、残りの進行中の仕事を段階的に移行しましょう。その間、旧プラットフォームを無期限に併用することにならないよう、旧プラットフォームの終了日を明確に設定してください。

新しいセットアップがチームの実際の仕事スタイルと合致していない場合、ツールの定着率が低下します。これを防ぐには、評価段階から主要ユーザーを巻き込み、役割に応じたトレーニングを実施し、本格導入前に短期間のパイロット運用を行うことが有効です。