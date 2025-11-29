IT災害復旧プランガイド

IT災害は警告なく発生する可能性があります。
サーバー障害からサイバー攻撃まで——確固たる復旧プランがなければ、ビジネスは数時間に及ぶダウンタイム、データ損失、深刻な財務的損害に直面する可能性があります。重大なシステム停止の54%は10万米ドル以上の損失をもたらしています。
このブログでは、システムを保護し、明確な復旧目標を定義し、問題発生時にチームが正確な対応を把握できる包括的なIT災害復旧プランの構築手順を解説します。
IT災害復旧プランとは何か？
もし今サーバーがクラッシュしたら、あなたのチームは正確なやることを把握していますか？ 🛠️
IT災害復旧（DR）プランとは、自然災害からサイバー攻撃まであらゆる障害発生後にITシステムとデータを復旧させるための文書化された戦略です。これは、問題発生時に技術を復旧させるための基本手順書と言えます。
💡 DRとビジネス継続の比較
災害復旧（DR）は、ITインフラとデータの復旧に特化しています。事業継続（BC）はより広範な概念であり、ITシステムが停止した場合でも、危機発生中および発生後にビジネス全体を稼働させ続けることを目的とします。DRは、事業継続戦略全体における重要な構成要素と捉えてください。
💡 DRとビジネス継続の比較
災害復旧（DR）は、ITインフラとデータの復旧に特化しています。事業継続（BC）はより広範な概念であり、ITシステムが停止した場合でも、危機発生中および発生後にビジネス全体を稼働させ続けることを目的とします。DRは、事業継続戦略全体における重要な構成要素と捉えてください。
災害復旧プランが重要な理由は、ダウンタイムが金銭的損失以上の損害をもたらすからです。システムがオフラインになる毎分、顧客の信頼が損なわれ、業務が中断し、コンプライアンス違反による罰金さえ発生する可能性があります。包括的なDRプランこそが、レジリエンスへの道筋となるのです。
優れたプランには以下の要素が含まれます：
- データバックアップ手順： 重要な情報のコピーを復元可能な状態で保存する方法と場所
- システム復旧ステップ：サービスを適切な順序でオンラインに戻す正確なステップ
- チームの責任分担： インシデント発生時に混乱を避けるための役割分担
- コミュニケーションプロトコル：チームから顧客まで、ステークホルダーへの情報更新方法
- 復旧目標： システムの復旧速度と許容可能なデータ損失量に関する具体的な目標
一般的なIT災害シナリオと影響
災害はハリウッド映画だけのシナリオではありません。ビジネスでは日常的に発生しています。何を防御対象とするかを理解することで、より強固な防御体制を構築できます。
自然災害および物理的損傷
洪水、火災、地震、大規模停電などのイベントは、データセンター全体を数分で破壊する可能性があります。例えばナッシュビルのデータセンターを襲った大規模洪水では、一部の企業は数週間分のデータを失い、復旧に数か月を要しました。これに対する最善の対策は地理的冗長性です。つまりインフラを複数の物理的場所に分散配置することで、単一のイベントですべてが停止する事態を防ぎます。
サイバー攻撃とデータ侵害
ランサムウェア、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃、データ侵害は物理的災害とは異なります。これらは検知が困難で、接続されたシステムを静かに拡散し、バックアップシステムもターゲットとするため、復旧が特に困難です。あらゆる業界でこうしたサイバー攻撃の頻度と高度化が進み、ランサムウェアは確認済み侵害事例の44%を占める主要脅威となっています。
📖 詳細はこちら：プロジェクト管理におけるサイバーセキュリティリスクを軽減する10の方法
ハードウェア障害とデータ損失
最もテストを重ね信頼性の高いバックアップシステムでさえ、突然機能しなくなることがあります。サーバーのクラッシュ、ストレージ障害、ネットワーク機器の故障は警告なく発生します。冗長化された（バックアップ）システムを導入していても、共通のコンポーネントや電源を共有している場合、それらが同時に故障する可能性があり、単一障害点（SPOF）を生み出す恐れがあります。
👀 ご存知ですか？ 2025年10月、AWSはAmazon DynamoDBの内部DNS管理システムに存在するバグにより、US-EAST-1データセンターリージョンでドメイン名解決が失敗する大規模な障害を経験しました。 この「小さな」技術的欠陥が数十のAWSサービスに連鎖的な障害を引き起こし、メッセージングやソーシャルアプリから銀行、ゲームサイトなど、世界中の数百もの人気アプリやプラットフォームをダウンさせました。多くの人々にとって、この障害によりインターネットの大部分が一時的に「消え」、少数のクラウドプロバイダーとの依存関係によって脆弱性を持つデジタルインフラが浮き彫りとなりました。
ソフトウェアエラーとサービス中断
データベースの破損、ソフトウェア更新の失敗、あるいは単純な設定エラーがプラットフォーム全体をダウンさせる可能性があります。たった1行のコードのエラーが連鎖反応を起こし、接続されたシステム全体に波及して広範囲な障害を引き起こすことに気づくかもしれません。適切な変更管理と専用のテスト環境こそが、こうしたリスクを最小限に抑える最良の手段です。
人のエラーと設定ミス
誤削除、設定ミス、不正な変更は、依然としてITシステム停止の最も一般的な原因の一つです。たった一つの誤ったコマンドや削除されたファイルが、数時間に及ぶダウンタイムやサービス品質の低下をトリガーにする可能性があります。トレーニングやアクセス制御は有効ですが、人的ミスを完全に排除することはできません。
📮ClickUpインサイト：従業員の92%がアクションアイテムの追跡に一貫性のない方法を使用しており、その結果、意思決定の遅れや実行の遅延が発生しています。
フォローアップのメモやスプレッドシートの使用など、プロセスは散在し非効率になりがちです。ClickUpのタスク管理機能を使えば、こうした心配は無用です。チャット、ClickUpタスクコメント、ドキュメント、電子メールからワンクリックでタスクを作成できます！
IT災害復旧プランの主要構成要素
堅牢なDRプランは、オンライン復帰のための完全なプレイブックです。これらの構成要素は相互に連携し、ビジネスを包括的に保護します。
リスク評価と優先順位付け
まず、直面する脅威を把握する必要があります。リスク評価とは、脆弱性を特定し、各潜在的な脅威の発生確率と影響度を評価するプロセスです。リスクマトリックスに整理することで、最も深刻な脅威を可視化できます。
評価対象は以下の項目を含める必要があります：
- 重要システム：ビジネス運営に不可欠な、絶対に稼働を維持すべきシステム
- データの機密性： 最高レベルの保護が必要な情報（顧客データなど）
- 依存関係： 各システムが障害を起こした際に、他のどのシステムやプロセスが停止するのか
📖 詳細はこちら：ITインフラ管理の実装方法
ビジネス影響度分析と重要度評価
次に、ダウンタイムの実際のコストを把握します。事業影響度分析（BIA）により、各システムにおける停止時の財務的・業務的影響を特定できます。これによりシステムを重要度レベル別に分類し、復旧努力の優先順位付けが可能になります。
|重要
|1時間未満
|支払い処理、顧客データベース
|High
|1～4時間
|電子メール、社内コミュニケーションツール
|Medium
|4時間から24時間
|開発環境、レポート作成ツール
|低
|24時間以上
|アーカイブシステム、非本番環境のテストサーバー
RTOおよびRPO目標
これら2つの頭字語は、復旧戦略の中核をなすものです。
- 復旧時間目標（RTO）: システムがダウンしていることを許容できる最大時間です。「システムをどれほど迅速に復旧させる必要があるか」という問いに答えるものです。
- リカバリポイント目標（RPO）: これは、失っても許容できるデータの最大量を時間単位で測定したものです。「どの程度のデータ損失なら重大な損害を免れるか」という問いに答えます。
例えば、社内電子メールシステムのRTOが4時間である一方、顧客向けECデータベースのRPOはわずか15分である場合があります。これは、トランザクションデータの損失が15分を超えてはならないことを意味します。
データバックアップおよび復旧プラン
バックアッププランは究極の安全策です。一般的なベストプラクティスである3-2-1ルールでは、重要なデータの少なくとも3つのコピーを維持し、2種類の異なるメディアに保存し、そのうち1つをオフサイトに保管します。
さらに、以下の異なるバックアップタイプから選択します：
- フルバックアップ： 通常は週次または月次で実施される、全データの完全なコピー
- 増分バックアップ: あらゆる種類の前回のバックアップ以降に変更された部分のみをバックアップします
- 差分バックアップ: 前回のフルバックアップ以降に行われたすべての変更をバックアップします
最も重要なのは、バックアップ復元プロセスを定期的にテストすることです。テストされていないバックアップは単なる希望に過ぎず、プランとは言えません。
💟 特典： ストレスの高いインシデント発生時には、ClickUp Brain MAXの音声入力機能を活用し、重要な詳細情報を確実に記録しましょう。入力が困難な状況でも、重要な情報を見逃すことはありません。観察内容を話すだけで、AIが自動的に文書化を行います。
コミュニケーションプランと関係者への進捗報告
災害発生時には、明確な連絡プランがすべてを左右します。通知の伝達経路、更新情報の提供頻度、各インシデントタイプごとの連絡手段をプランで定義する必要があります。
異なるグループには異なる情報が必要です：
- 内部チーム向け：技術的な詳細と具体的なアクションアイテムが必要です
- お客様向け： サービスステータスと復旧予定時期の把握が必要です
- ベンダー： サポートやエスカレーションのために関与が必要となる場合があります
- 規制機関：業界によっては正式な通知が必要となる場合があります
ClickUpのこのすぐに使えるコミュニケーションプランテンプレートのようなツールは、危機発生時に確立された手順で迅速に対応するのに役立ちます。
テストおよびトレーニングプログラム
テストしないプランは失敗するプランです。定期的なテストにより、実際の災害が発生する前に不足点や弱点を明らかにします。
年間を通じて異なる種類のテストを計画しましょう：
- 机上演習：チームが災害シナリオを紙上で検証し、プランの論理性を確認します
- 部分的なフェイルオーバー： 特定かつ重要度の低いコンポーネントやサービスの復旧をテストします
- 完全なDRテスト：バックアップシステムへの完全なフェイルオーバーを実行します（究極のテスト）
テスト実施後は毎回、直ちに文書を更新し、新規チームメンバーに手順を訓練してください。
📖 詳細はこちら：効果的なITポリシーと手順の策定方法
IT災害復旧プランを作成するステップ
DRプランの構築は、必ずしも困難である必要はありません。
ステップごとに取り組む方法をご紹介します。🙌
ステップ1：資産インベントリの構築
所有している資産を把握しなければ保護できません。まず、環境内のすべてのハードウェア、ソフトウェア、データリポジトリ、システム依存関係をリストした資産目録を作成しましょう。復旧時の迅速な参照のために、ベンダー連絡先、ライセンスキー、構成詳細を必ず含めてください。
ClickUp ITAMテンプレートは、インシデント管理、問題管理、変更管理、簡易資産管理ソリューション、ナレッジ管理を統合します。当社のITSM既知エラーテンプレートは、システム内の既知エラー追跡を簡素化します。目的が変化したら、すぐにすべてのITテンプレートを探索してください。
導入・設定から保守・廃棄までの各ITAMフェーズにおいて、ワークフローを任意のスタイルでカスタムできます。
ステップ2：重要サービスの分類
次に、それらの資産のうち、ミッションクリティカルなもの（必須）と、あれば望ましいもの（任意）を識別します。システムが互いに接続し依存している関係を示すサービス依存関係マップを作成します。収益やユーザー体験に直接影響する顧客向けサービスには特に注意を払ってください。
🎥 ClickUpの強力な機能を活用し、目標設定からタスク割り当て、進捗追跡まで、体系的な高レベルプランを構築する方法を実演する実践的なチュートリアルをご覧ください。
ステップ3：リスクと脅威の評価
リスクと脅威を評価するには、特定の状況における各脅威タイプの発生確率と影響度を分析します。地理的リスク（地震帯や洪水危険区域に所在するか？）や業界固有の脅威（規制変更や標的型サイバー攻撃など）を考慮してください。リスク登録簿にすべてを文書化し、経時的な追跡を可能にします。
ClickUpリスク評価ホワイトボードテンプレートは、リスク評価プロセスに視覚的次元をもたらします。リスクの評価と分類を支援し、チームが洞察を共有し、魅力的で視覚的なフォーマットで協働することを促します。
このテンプレートでは以下のことが可能です：
- リスクカテゴリと潜在的な影響を評価する
- データを分析し、潜在的な懸念領域を特定する
- リスクの露出を減らすための予防策を決定する
描画、書き込み、付箋の追加が可能な機能を備えたこのリスク管理ホワイトボードテンプレートは、プロジェクトのリスク評価に最適です。
ステップ4：RTOとRPOのターゲットを設定する
事前に特定した各サービスレベルについて、ビジネスステークホルダーと直接連携し、許容可能なダウンタイムとデータ損失を定義します。迅速な復旧コストとビジネスへの影響をバランスさせる必要があります——すべてのケースで即時かつ完全なデータ損失ゼロの復旧が必須とは限りません。これらのターゲットについて経営陣の承認を得てください。
ステップ5：バックアップとフェイルオーバー経路の定義
ターゲットを設定したら、技術的ソリューションの設計に移ります。各システムのRPOに合わせたバックアップ戦略を策定し、代替処理サイトや緊急アクセス方法を含む詳細なフェイルオーバー手順をプランします。ネットワーク図とステップごとの実行手順書を含め、確実な実行を保証します。
ステップ6：役割とエスカレーションの割り当て
明確な責任範囲と意思決定権限を定めたDRチームの体制を構築します。各役割の主要担当者とバックアップ要員を含む包括的な連絡先リストを作成します。RACIマトリックス（責任者、担当者、相談対象者、情報提供対象者）は、高ストレスなインシデント発生時の混乱を解消する優れたツールです。
ステップ7：プランの文書化と周知徹底
プランを文書化し、チームメンバーがプレッシャー下でも確実に実行できる明確な手順をステップごとに記載して共有しましょう。この文書は主要インフラとは別の、アクセス性の高い場所に保管することが極めて重要です。危機発生時に全メンバーがプランの所在を正確に把握できるようにしてください。
ClickUpのRACI計画テンプレートでプロジェクト計画を効率化。このドキュメントテンプレートは画期的なツールであり、プロジェクトタスクに関連するチームの役割と責任を明確に示すチャートを提供します。RACI（責任者、担当者、相談対象者、情報提供対象者）フレームワークを採用し、全員の認識を統一して責任の所在を明確にし、組織目標との整合性を確保しましょう。
ステップ8：テスト、レビュー、改善
最後に、四半期ごとのテストを計画し、手順の有効性を検証するとともに、不足点を特定します。各テストおよび実際のインシデントから得られた教訓をすべて文書化し、プランの更新に活用してください。発見した問題が確実に解決されるよう、体系的な改善追跡システムを構築します。
🌼 ご存知ですか？ 2017年、GitLabは重大なデータベース障害を経験しました。復旧作業中に、複数のバックアップ手法が何日も黙って失敗していたことが判明したのです。このインシデントは技術業界全体に重要な教訓をもたらしました：バックアップの検証は絶対条件です。テストされていないバックアップは、真のバックアップとは言えません。
🌼 ご存知ですか？ 2017年、GitLabは重大なデータベース障害を経験しました。復旧作業中に、複数のバックアップ方法が何日も黙って失敗していたことが判明したのです。このインシデントは技術業界全体に重要な教訓をもたらしました：バックアップの検証は絶対条件です。テストされていないバックアップは、真のバックアップとは言えません。
災害復旧戦略とソリューション
すべての組織が同じDRアプローチを必要とするわけではありません。予算、復旧要件、利用可能なリソースに基づいて選択肢を探りましょう。
バックアップと復元のアプローチ
これは最もシンプルで費用対効果の高い方法です。クラウドやセカンダリデータセンターなどのオフサイト場所への定期的なバックアップを実施し、必要時に手動で復元します。復旧に数時間から数日を要するため、RTO（復旧目標時間）が長くなっても許容できる非重要システムに最適です。
高可用性と冗長性
この戦略は、複数のアクティブシステムを活用することで単一障害点を排除することを目的としています。負荷分散、サーバークラスタリング、RAIDストレージといった技術により、あるコンポーネントが故障しても別のコンポーネントが即座に引き継ぐことが保証されます。導入・維持コストは高くなりますが、このアプローチによりダウンタイムを数秒から数分に最小化できるため、重要サービスに最適です。
レプリケーションとフェイルオーバーの選択肢
レプリケーションでは、データをほぼリアルタイムでセカンダリサイトに複製します。これにより、災害発生時のデータ損失を最小限に抑えることが保証されます。
- 同期レプリケーション： プライマリサイトとセカンダリサイトの両方に同時にデータを書き込み、データ損失をゼロに保証します。ただし、高い帯域幅を必要とし、プライマリシステムの速度低下を招く可能性があります。
- 非同期レプリケーション: データをプライマリサイトに最初に書き込み、わずかな遅延をもってセカンダリサイトにコピーします。コストが低くパフォーマンスへの影響も少ないですが、データ損失のリスクがわずかに存在します。
クラウドベースの災害復旧とDRaaS（災害復旧サービス）
災害復旧サービス（DRaaS）は多くのビジネスで人気のある選択肢となっています。自社で物理的なDRサイトを構築・維持する必要なく、従量課金制、即時的な地理的分散、自動化された復旧オーケストレーションを提供します。クラウドDRはバックアップデータセンターの巨額の資本支出を排除すると同時に、従来のホットサイト、ウォームサイト、コールドサイトのアプローチよりも迅速なスケーリングと高い柔軟性を実現します。
ClickUpがIT災害復旧プランを効率化する方法
分散したスプレッドシート、文書、電子メールのやり取りでDRプランを管理することは、それ自体が災害リスクを生み出します。
このような仕事の拡散、つまり相互に連携しない複数のツールに仕事が分散される現象や、コンテキストの拡散（チームがアプリやプラットフォームに散在する情報を探すのに時間を浪費する状態）は、混乱や情報の陳腐化を招き、秒単位で対応が求められる状況では対応の遅延を引き起こします。
ClickUp Converged AIワークスペースは、プロジェクト管理、ドキュメント管理、チームコミュニケーションを統合した単一のセキュアなプラットフォームです。すべての業務アプリ、データ、ワークフローが共存し、文脈認識型AIが知能層として機能します。複数のプラットフォームを使い分ける必要はなく、DR計画、テスト、インシデント対応を一元化されたシステムに集約できます。
ClickUp Docsと組み込みAIアシスタントによる集中管理型DRドキュメント
ClickUp Docsで、チームが常に単一の信頼できる情報源を確保できるようにします。
災害復旧プラン全体を共同作業スペースで構築し、インシデント発生時に全員がリアルタイムで貢献できるようにします。ドキュメントをインシデントのタスクやプロジェクトに直接リンクしてシームレスなナビゲーションを実現し、図解やランブックを埋め込むことで、必要な場所に重要な情報を常に保持できます。
何より、文書を保護して誤編集を防ぎ、詳細なClickUp許可で機密性の高い復旧手順の閲覧・変更許可を制御できます。すべての変更は文書の履歴に追跡され、完全な監査証跡を提供します。
ClickUp BrainによるAI駆動型プラン作成
ClickUp Brainで災害復旧プランを加速し、重大なギャップを解消しましょう。コンテキストを理解するAIアシスタントがワークスペース全体を把握します。汎用AIツールとは異なり、ClickUp Brainは組織の実タスク・ドキュメント・ワークフローを活用し、災害復旧イニシアチブに向けた正確で実践的なサポートを提供します。
ClickUp Brainに「当社のECプラットフォーム向け災害復旧チェックリストを作成」といったプロンプトを送信するだけで、システム・プロセス・コンプライアンス要件に即した包括的かつカスタマイズされたテンプレートが即座に生成されます。以下のような支援が可能です：
- コンテキスト認識機能: ClickUp Brainはワークスペースの構造、コンテンツ、許可にアクセス可能です。タスク、ドキュメント、コメント、さらには連携アプリを参照でき、汎用的な提案ではなく実際の業務に合わせた回答とアクションを提供します。
- トラブルシューティングとガイダンス： ClickUpのあらゆる機能について、問題を即座に解決したり、ステップバイステップの手順を確認したり、ベストプラクティスを問い合わせたりできます。Brainは複雑なプロセスを案内し、反復的なタスクを自動化し、障害の解決を支援します。
- 自動化とワークフローの加速： 事前構築済みまたはカスタムのAIエージェントを活用し、多段階ワークフローの自動化、リクエストの優先順位付け、定期的な仕事の管理を実現。これにより毎週数時間の時間を節約できます。
- ディープサーチ：タスク、ドキュメント、統合ツールなど、ワークスペース内のあらゆる場所に埋もれた情報を検索。数年前の情報や標準検索では見つけにくい情報も発見可能。
- リアルタイムの要約と更新： ワークスペースのライブデータから即座にプロジェクト更新情報、ミーティング要約、進捗レポートを生成
- 技術文書の簡素化：複雑な技術ドキュメントを、プレッシャー下でもチームが実行可能な明確な手順やチェックリストに変換します。
- マルチモデルインテリジェンス：主要なAIモデル（OpenAI GPT-4.1、GPT-5、Claude、Geminiなど）から選択し、あらゆるタスクで最適な結果を実現。別途サブスクリプションは不要です。
- セキュリティと権限管理: Brainは、ユーザーが既に閲覧許可を持つ情報のみにアクセスし、厳格なプライバシーとコンプライアンス基準を維持します
- 対話型インターフェース: コメントやチャットで@brainを使用すれば、ワークフローを離れることなく、文脈に応じた洞察の取得、返信の下書き作成、自動化のトリガーが可能です。
- カスタムプロンプトと保存済みワークフロー：繰り返し発生するニーズ向けにプロンプトを保存・再利用し、チーム全体で一貫性を確保し時間を節約します
💡プロの秘訣:ClickUp AIノートテイカーで詳細をすべて記録し、インシデントレビューミーティングの教訓を見逃さないようにしましょう。このツールは仮想ミーティングに参加し、議論全体を文字起こしし、得られた教訓からアクションアイテムのリストを自動生成します。これにより検索可能なインシデント履歴が作成され、過去のイベントとその解決策を素早く参照できます。
ClickUp Automationsによる自動化されたDRワークフロー
チームが突然のシステム停止に直面したと想像してください。1秒が命取りとなり、ステップを一つでも見逃すわけにはいきません。ClickUp AIエージェントと自動化機能があれば、慌てたり記憶に頼ったりする必要はありません。インシデントが発生すると即座にClickUp AIが作動し、チームを導きながら雑務を処理。あなたは問題解決に集中できます。
実際のシナリオでの運用方法：
- 誰かがタスクを「インシデント宣言」とマークすると、ClickUp Agentは自動的に対応ステップのチェックリストを作成し、適切な担当者に割り当て、復旧にかかる時間を追跡するタイマーを開始します。
- インシデントが「重大」とマークされた場合、担当者は即座に経営陣へ電子メールを送信し、専用のチャットルーム（いわゆる「戦況室」）を設定できます。これにより全員が1か所で連携できます。
- AIが過去のインシデントレポートや関連文書を即座に呼び出せるため、チームは必要な情報をすべて手元に揃えられます
ワークフローはこちらでご確認ください：
ClickUp AIエージェントは、プレッシャーがかかる状況でもチームが冷静さを保ち、整理整頓され、効果的に活動できるよう支援する信頼できるデジタルチームメイトです。
ClickUpダッシュボードによるリアルタイム追跡
ClickUpダッシュボードですべてをリアルタイムに追跡し、DRプログラムの状態を完全に可視化しましょう。テスト中のRTO（目標復旧時間）とRPO（目標復旧ポイント）のパフォーマンスを監視するウィジェットを作成したり、テスト完了率を追跡したり、インシデントの経時的な傾向を確認したりできます。
タスクにClickUpカスタムフィールドを追加し、システムの重要度、復旧ステータス、テスト結果を追跡。その後、すべてのデータを単一の全体像ビューに集約します。これらのダッシュボードは、チームのテストやインシデント対応活動からのリアルタイムデータで常に最新の状態を保つ、経営陣向けレポートを提供します。
📖 詳細はこちら：リスク評価チェックリストの作成方法
今すぐDRプランを構築しましょう
DRプランなしに事業を継続する日々は、負けるわけにはいかない賭けです。自然災害、技術的障害、人的エラーなど、災害は避けられません。しかし、それらが単なる不便で済むか、重大な惨事となるかは、あなたの準備次第です。
包括的なDRプランには、リスクの理解、明確な手順の文書化、そして定期的なテストが不可欠です。適切なツールを活用すれば、散在する文書や手作業によるプロセスの混乱を解消し、このプロセスを管理しやすくできます。
災害発生時には、基本的な緊急対応プランすら何もない状態より優れています。定期的なテストと更新により、DRプランは埃をかぶった文書から、ビジネスを真に守る生きたシステムへと変貌します。
今すぐClickUpでDRプランの構築を始めましょう。無料で利用を開始し、災害復旧プラン、文書化、インシデント対応をすべて1つの統合プラットフォームに集約できます。✨
よくある質問
DRプランは少なくとも年4回見直し、インフラの大幅な変更や実際のインシデント発生後は直ちに更新すべきです。多くの組織では、得られた教訓を全て反映し新技術に対応するため、年1回の大規模な詳細な見直しを実施しています。
ITチーム、セキュリティチーム、事業継続計画担当者が通常、DRプラン策定とテストを主導します。ただし、プランが現実のビジネスニーズや優先度に沿うためには、運用部門や事業部門のリーダーからの重要な意見が必要です。
各テストでは、ストップウォッチと明確なタイムスタンプを使用して、定義したターゲット値に対する実際の復旧時間を測定します。テストレポートにはターゲット値と実際のパフォーマンスの差を必ず記録し、今後の改善に役立てることが重要です。
ClickUpのようなプロジェクト管理プラットフォームは、文書の一元管理、ワークフローの自動化、DRプログラム全体のメトリクス追跡に最適です。さらに、データ複製やシステムフェイルオーバーといった技術的側面を扱う専門的なDRツールと連携させることが可能です。