厳選された20のボランティア管理ソフトウェア

スプレッドシートでボランティアを管理すると、単純なスケジュール調整が、本来なら避けられるはずの何時間もの事務作業に変わってしまいます。シフトの重複、フォローアップの漏れ、記録の散逸は、すべて本来重要な仕事から時間を奪うことになります。

現在、ボランティア活動1時間の価値は34.79ドルと評価されており、手作業による調整に毎週わずか数時間を費やすだけでも、その損失はすぐに膨れ上がります。だからこそ、適切なボランティア管理ソフトウェアを選ぶことが重要なのです。

スケジューリングの簡素化、コミュニケーションの改善、そしてボランティアの時間を最大限に活用できるよう、厳選した20のボランティア管理ソフトウェアをご紹介します。📊

注目のボランティア管理ソフト一覧

このリストに掲載されているすべてのボランティア管理ソフトウェアを簡単に比較してみましょう：

ツール おすすめ 主な機能 価格* ClickUp あらゆるサイズのチームや事業規模に対応したオールインワン運営プラットフォームを求める、あらゆるサイズの非営利団体 ボランティア登録フォーム、カレンダーおよびガントチャートビューによるシフトスケジュール管理、時間追跡、ダッシュボード、AIを活用した要約機能 Free Forever。企業向けカスタマイズも可能です。 VolunteerHub 大量のボランティアのスケジュール管理やCRMとの同期を行う大企業 セルフサービス型ボランティアポータル、CRM連携（Blackbaud）、SMSリマインダー、会場でのチェックインキオスク プランは月額143ドルから SignUpGenius 簡単な単発のボランティア登録を調整する個人や小規模なグループ ドラッグ＆ドロップ式のシフト作成機能、支払い回収、待機リスト、自動リマインダー 無料。有料プランは月額11.99ドルから Bloomerang Volunteer 長期ボランティアを寄付者に転換することに注力する中規模の非営利団体 ボランティア・寄付者CRMの同期、エンゲージメントスコアリング、身元調査、モバイルでのボランティア管理 プランは月額119ドルから CERVIS 参加者が入れ替わる大規模なボランティアデータベースを管理する中小規模の団体 ボランティア人数無制限、グループ登録、自動化によるお礼メッセージ、オンボーディングサポート プランは月額25ドルから GetConnected by Galaxy Digital 市全体のボランティアhub管理を行う企業や大規模組織（自治体、大学など） 複数団体対応のボランティアhub、サービスラーニングの追跡、災害対応ワークフロー カスタム価格 Volgistics 高度なカスタムと柔軟でモジュール式のボランティアデータベースを必要とする中規模の非営利団体 カスタムフィールド、マイルストーンの自動化、複数拠点でのボランティア管理 プランは月額9ドルから iVolunteer 定期的なイベントを主催し、広告を掲載しない中小規模の団体 広告なしのスケジュール管理、イベントウィザード、ボランティアポータル、モバイルチェックイン 無料；カスタム価格 Track It Forward 活動時間の記録や卒業までのマイルストーン追跡を重視する個人や学校 モバイルでの活動時間記録、GPSによる位置情報の検証、マイルストーンの追跡 プランは月額15ドルから WhenToHelp 複雑で計算を多用するシフトローテーションを管理する中規模から企業のチーム 自動入力スケジュールアルゴリズム、ボランティア交換ボード、希望に基づく割り当て サブスクリプション料金 Volunteero モバイルファーストの中規模非営利団体で、エンゲージメントと定着率の向上に注力する 参照情報の自動生成、ゲーミフィケーションバッジ、Zapierとの連携 カスタム価格 VolunteerLocal 迅速かつスムーズな登録が必要な大規模な公共イベントを運営する企業 パスワード不要の登録、キオスクでのチェックイン、ウェイティングリストの自動化 プランは1イベントあたり200ドルから Mobilize ネットワークを通じて人材を募集する中規模から企業のアドボカシー団体や政治キャンペーン イベントプロモーションネットワーク、参加者主導のイベント、アドボカシーツール 無料；カスタム価格 Better Impact プログラムの効果と財務的ROIを追跡する、中規模の非営利団体 自己スケジュール管理ポータル、ボランティアROIレポート作成、トレーニングモジュール カスタム価格 Rally ミーティングや単発のプロジェクト業務を調整する個人や小規模チーム 時間投票、タイムゾーン同期、匿名参加 無料；有料プランは月額7ドルから TimeCounts 最新のコミュニティhubとオンボーディングを重視する中小規模のチーム ブランド化されたボランティアポータル、オンボーディングチェックリスト、スキルフィルター 無料；有料プランは月額59ドルから Rosterfy エンドツーエンドの自動化を必要とするグローバル企業や世界的な主要イベント 募集の自動化、ボランティア向けアプリ、ESGレポート作成 カスタム価格 HandsOn Connect 多国籍間の調整にSalesforceネイティブのソリューションを必要とする大企業 SalesforceベースのCRM、多言語対応インターフェース、SDGsの追跡 カスタム価格 Givlly ボランティア管理 統合型コンプライアンス研修を必要とする中規模の社会福祉機関 組み込みのLMS、CSRレポート作成、ボランティア向けモバイルアプリ カスタム価格 Jotform ボランティア管理スイート フォーム提出内容を自動化されたタスクボードに変換する中小規模のチーム フォームの自動化、電子署名、タスク追跡用のビジュアルボード 無料。有料プランは月額19.50ドルから

ボランティア管理ソフトを選ぶ際のポイントは？

業務を効率化するボランティア管理ソリューションを見つけるには、以下の5つの必須機能に注目してください：

📮 ClickUpインサイト： 回答者の33%が、スプレッドシートを使用する主な理由として、「使い慣れているから」または「既存のセットアップにすでに組み込まれているから」を挙げています。 多くのチーム、特に小規模なチームにとって、機能セットよりもコストと利便性が意思決定の決め手となります。予算がリミットにある場合、たとえ整理整頓のために手作業の努力が増えるとしても、全員がすでにアクセスでき、使い慣れているツールを使い続けるのは自然なことです。 ClickUpなら、アプリをさらに追加することなく、シンプルに運用できるソリューションを提供します。タスク、ドキュメント、ダッシュボード、チャット、さらにはClipsを使ったビデオ更新まで、すべてが1つのワークスペースに集約されており、要約や 自動化のためのAI機能が標準で搭載されています。 複数のツールにまたがってデータや更新情報を管理する代わりに、チームは単一のワークスペースを活用して、プロジェクトの調整や最新情報の共有、連携の維持を行うことができ、新たな複雑さを生み出すことはありません。

最高のボランティア管理ソフトウェア

ボランティア管理ツールには無料のものもあれば、非営利団体向けの割引や、より高度な有料プランを提供しているものもあります。以下のリストでは、チームのサイズ、ワークフロー、予算のニーズに応じて最適な選択肢を紹介しています。

1. ClickUp（オールインワンのボランティア運営と非営利団体の調整に最適）

ボランティア募集、応募、フィードバック用にカスタマイズ可能なClickUpフォームを作成

ClickUpは、ボランティアの調整、記録、コミュニケーション、レポート作成を単一のワークスペースに統合した、世界初の「統合型AIワークスペース」です。これにより、チームは複数のプラットフォームを切り替えることなく、参加者の受け入れから成果の創出へとスムーズに移行でき、最終的に「ワークスプロール（業務の分散化）」を防ぐことができます。

また、ボランティアの調整、ステークホルダーへのレポート作成、部門横断的な計画立案など、非営利団体の運営をより広範にサポートするよう設計されており、対象となる団体には非営利団体向けの特別料金プランも用意されています。

その理由を見てみましょう！🤩

ボランティアの申し込みを体系的な仕事に変える

ClickUp Formsは、情報の収集とそれに続く業務の整理との間のギャップを解消します。フォームの提出ごとに、イベント、スケジュール、ボランティアの調整情報がすでに管理されているClickUpワークスペース内に、即座にClickUpタスクが作成されます。

Formsはイベント登録だけでなく、チームがボランティアの応募、フィードバック、免責同意書、プログラムへの提案などを収集する際にも役立ちます。これにより、受信トレイやスプレッドシートをくまなく探して情報を追いかける必要がなくなります。

ある非営利団体が週末の食料配布イベントを企画しているとします。ボランティアコーディネーターは、参加可能な日時、希望する役割、過去の経験などを尋ねる登録フォームを共有します。回答が寄せられると、各提出内容に基づいて、ボランティアの情報が添付されたタスクが自動的に作成されます。

このタスクには、参加者の調整に必要な詳細情報が含まれています。カスタムフィールドには、希望するシフト、資格や研修の有無、連絡先情報、交通手段の有無などの情報が保存されます。

ボランティア活動を分析し、次のステップに活かす

「利用可能なボランティアの人数は？」「まだ人手が必要なイベントは？」といった答えが必要な場合、通常は複数の場所を確認しなければなりません。

適切なリソース配分のために、チームが現在やっていることを把握するには、ClickUp Brainに依頼してください

ClickUp Brainは、ワークスペース内や連携ツールに保存されている情報を分析することで、その作業負担を軽減します。ボランティア用ワークスペース内で直接動作し、タスク、ドキュメント、コメント、フォームの回答を読み取り、情報を要約して、意思決定に必要な詳細情報を抽出します。

例えば、地域健康キャンプを準備しているとします。申し込みが増えるにつれ、ClickUp Brainにタスクの確認を依頼し、各役割に何人のボランティアが申し込んだかを要約してもらうことができます。これにより、どの役割が十分にカバーされているか、あるいは不足している箇所があるかを示す概要が即座に作成されます。イベントにさらにボランティアが必要な場合、不足を即座に把握し、割り当てを調整することができます。

📌 プロンプト例：「ヘルスキャンプイベントのすべてのボランティアタスクを確認し、各役割に申し込んだボランティアの人数を要約しなさい。ボランティアが5人未満の役割を強調表示しなさい。」

ボランティア活動のプランを立てる：

ボランティアの参加状況やプログラムの進捗をリアルタイムで把握

各プログラムの進捗状況を追跡するには、複数のスプレッドシートを確認したり、コーディネーターからの更新を待ったりする必要があることがよくあります。

ClickUpのダッシュボードを使えば、ボランティア活動の全容をリアルタイムで把握できます。

ClickUpのダッシュボードでボランティアとタスクを管理

手動で最新情報を収集する代わりに、ワークスペース内のタスクやボランティア記録から直接データを取得するダッシュボードを作成できます。コーディネーターが役割を割り当てたり、タスクのステータスを更新したり、新しいボランティアを追加したりすると、ダッシュボードは自動的に更新されます。

さらに、ダッシュボードを使えば、各プログラムへの参加状況を把握することもできます。イベント中に記録されたボランティアの総活動時間を追跡したり、各取り組みごとの参加状況を比較したりすることが可能です。

また、これらのツールは、継続的な参加状況、表彰活動、全体的な関与の傾向を追跡するのに役立ち、長期的にボランティアの定着率を向上させることができます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

その包括的な機能セットは、新しいチームにとっては習得に時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5（8,200件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5（3,700件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

CapterraのユーザーがClickUpについてこう語っています：

ファイルが1か所にまとめられているので、狂ったように500通もの電子メールを漁る必要がなくなりました。クリエイティブ担当者がやることの多さや、仕事に追われているかどうかを、一目で見渡せるようになりました。 自動化が実際に機能してくれるおかげで、毎週月曜の朝に同じタスクを手動で繰り返す必要がなくなったのはありがたいです…10人のグループでの設定も非常にスムーズでした。指導に来てくれた担当者は根気強く教えてくれたので、最終的には全員が使い方をマスターできました。Slackとの接続も、思っていたほど面倒な作業ではありませんでした。

ファイルが1か所にまとめられているので、狂ったように500通もの電子メールを漁る必要がなくなりました。クリエイティブ担当者がやることと、仕事の量を、一目で把握できます。 自動化が実際に機能してくれるおかげで、毎週月曜の朝に同じタスクを手作業で繰り返す必要がなくなったのは本当にありがたいです…10人のグループでの設定も非常にスムーズでした。指導に来てくれた担当者は根気強く教えてくれたので、最終的には全員が使い方をマスターできました。Slackとの接続も、思っていたほど面倒な作業ではありませんでした。

🚀 ClickUpの特長：ClickUp Brain MAXを活用し、タスク、ドキュメント、ファイル、接続アプリを横断して検索し、情報を素早く見つけ出せます。 ClickUp Brain MAXを使って、接続したツール全体から関連情報を検索 例えば、今年のチャリティーマラソンを企画中で、昨年の登録や運営を担当したボランティアと再び連絡を取りたい場合、Brain MAXにそれらの記録を検索させることができます。そこから、ボランティアへの連絡を行うフォローアップタスクを作成したり、連絡担当のコーディネーターを割り当てたり、次回のイベントで同じ役割構成を再利用したりすることが可能です。

📌 プロンプト例：昨年の募金マラソンに参加したボランティアを検索し、彼らが担当した役割を要約してください。

2. VolunteerHub（大量のボランティアスケジュールを自動化する必要がある大規模な団体に最適）

viaVolunteerHub

VolunteerHubは、手書きの登録用紙をデジタルポータルに置き換え、参加者が自ら登録し、同意書に署名し、希望するシフトを選択できるようにします。これにより、事務仕事の負担がスタッフからボランティアへと移行します。

毎週同じシフトを運用するフードバンクやシェルターにとっては、特に有力な選択肢となります。また、このプラットフォームはBlackbaudなどの非営利団体向けCRMと直接同期するため、ボランティアデータと寄付者との関わりに関する記録を同じシステム内で一元管理できます。

VolunteerHubの主な機能

特定のイベント向けにブランド化されたランディングページを作成し、メインウェブサイトと調和したプロフェッショナルな印象で募集活動を行いましょう

SMSや電子メールによるリマインダーを自動化し、ボランティアに今後のシフト情報を確実に伝え、無断欠席を減らしましょう

OnSiteキオスク を設置し、ボランティアが到着したその場でチェックインを行い、活動時間を記録できるようにしましょう

スキルでデータベースを絞り込み、特定のタスクを担当するボランティアグループを見つけてメッセージを送信しましょう

VolunteerHubのリミット

生データをExcelにエクスポートしない限り、あらかじめ設定されたテンプレートに限定されるため、真にカスタム可能なレポート作成機能はありません

公開ページにおけるカスタム機能は限定的です。ランディングページのレイアウトが比較的固定されており、高度なデザインやウィジェットの埋め込みができません。

VolunteerHubの料金

さらに： 月額143ドル

プロプラン： 月額288ドル

企業プラン： カスタム見積もり

VolunteerHubの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra：4.3/5（25件以上のレビュー）

実際のユーザーはVolunteerHubについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューアは次のように述べています：

VolunteerHubは、操作が簡単で使いやすい優れたボランティア用インターフェースを備えています。管理者にとっても、機能の習得にほとんどトレーニングを必要とせず、非常にユーザーフレンドリーです。私たちはこのプラットフォームを長年にわたり利用していますが、価格設定は常に非常にリーズナブルです。

VolunteerHubは、操作が簡単で使いやすい優れたボランティア用インターフェースを備えています。管理者にとっても、機能の習得にほとんどトレーニングを必要とせず、非常にユーザーフレンドリーです。私たちはこのプラットフォームを長年にわたり利用していますが、価格設定は常に非常にリーズナブルです。

3. SignUpGenius（シフト調整のためのシンプルで無料の手段を必要とする小規模チームやコミュニティグループに最適）

via SignUpGenius

SignUpGeniusは設定が簡単なので、基本的な調整には最適です。テンプレートを選択し、ボランティアの時間帯を追加してリンクを送信するだけで、ボランティアはアカウントを作成しなくても枠を確保できます。

このエントリー障壁の低さは、多ステップの登録プロセスに敬遠されがちな一時的なボランティアに依存しているコミュニティ団体にとって不可欠です。また、このプラットフォームは、シンプルなスケジュール管理と小規模な資金調達とのギャップを埋めてくれます。これにより、サインアップページ上で直接Tシャツを販売したり、少額の寄付を集めたりすることも可能です。

SignUpGeniusの主な機能

ドラッグ＆ドロップビルダーや、学校、非営利団体、スポーツチーム向けの既成テンプレートを活用して、わずか数分で参加登録を開始できます

申込フォーム内で直接支払いと寄付を収集し、イベント登録と資金調達を1つのステップで処理できます

リマインダーやテキスト通知を自動化して、ボランティアに今後の予定を通知し、手作業によるフォローアップを削減しましょう

キャンセル待ちリストを自動的に管理し、たとえ直前にキャンセルが出た場合でも、すべての枠が埋まるようにします

SignUpGeniusのリミット

Freeプランや低価格プランではデザインオプションのリミットがあるため、登録ページが広告で散らかった印象になりがちです

長期的な追跡のための一元化されたデータベースが不足しており、常勤ボランティア名簿の管理が困難になっています

SignUpGeniusの料金プラン

Free Forever

スタータープラン： 月額11.99ドル

基本プラン： 月額29.99ドル

プレミアムプラン： 月額59.99ドル

企業プラン： カスタム見積もり

SignUpGeniusの評価とレビュー

G2: 4.4/5（120件以上のレビュー）

Capterra：4.6/5（1900件以上のレビュー）

SignUpGeniusについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

Signup Geniusを使えば、教師は同じ日に複数の面談を簡単に調整できます。親から面談の依頼があった際、サインアップ用のリンクを記載した電子メールを送信できます。これにより、親は自分に都合の良い時間帯を自由に選択できます。1日に15件以上のミーティングが立て続けにある場合でも、このツールのおかげでスケジュールを整理して管理できます。

Signup Geniusを使えば、教師は同じ日に複数のミーティングを簡単に調整できます。親からミーティングの依頼があった際、サインアップ用のリンクを記載した電子メールを送信できます。これにより、親は自分に都合の良い時間帯を自由に選択できます。1日に15件以上のミーティングが立て続けにある場合でも、このツールのおかげでスケジュールを整理しやすくなります。

4. Bloomerang Volunteer（ボランティア基盤を寄付者へのパイプラインに変えたい、実績のある非営利団体に最適）

viaBloomerang

Bloomerang Volunteerは、数百人の参加者を同時に管理する必要がある大規模イベントの複雑な運営業務を処理します。

この非営利団体向けツールは、より広範なBloomerang CRMの統合型拡張機能として動作します。つまり、ボランティア活動は、資金調達に使用されるのと同じ支援者プロフィールに自動的に記録されます。

この連携機能により、エンゲージメントスコアを活用して、多くの時間を捧げているものの、まだ金銭的な寄付をしていない支援者を特定することができます。このデータを一元管理し、ボランティアの活動履歴に基づいて特定のアウトリーチキャンペーンのトリガーを実行できます。例えば、長期にわたって活動しているメンターを定期的な寄付サークルに招待するなどです。

Bloomerangの主な機能

Bloomerangのリミット

プラットフォームには機能が満載で、多くの場合ガイド付きのセットアップが必要となるため、導入作業は手間がかかるように感じられるかもしれません

レポート作成機能のカスタム性は限られているため、依然としてデータをスプレッドシートにエクスポートする必要が生じる可能性があります

Bloomerangの料金プラン

基本プラン：月額119ドル

Bloomerangの評価とレビュー

G2: 4.3/5（20件以上のレビュー）

Capterra：4.6/5（60件以上のレビュー）

実際のユーザーはBloomerangについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

Bloomerang CRMとのデータ同期機能が強化され、組織全体のスケジュール管理を行う新機能「Central Schedule」が追加され、定期シフトの機能も改善されました。

Bloomerang CRMとのデータ同期機能が強化され、組織全体のスケジュール管理を行う新機能「Central Schedule」が追加され、定期シフトの機能も改善されました。

5. CERVIS（きめ細かなサポートと無制限のボランティアキャパシティを必要とする組織に最適）

viaCERVIS

CERVIS（Community Event Registration and Volunteer Information System）は、自動化と人間味のある対応のバランスを重視するコーディネーターのために開発されました。

多くのプラットフォームが記録へのアクセスを有料会員限定にしているのに対し、ClickUpはすべてのプランでボランティアの記録を無制限に管理できます。この価格設定は、数千人規模の支援者データベースを管理する団体にとって大きなメリットとなります。

このソフトウェアは、企業のボランティアデーの調整や教会の奉仕チームの管理など、複雑なグループ管理が必要な場面で活用できます。また、タブレットやモバイル端末を現場のキオスク端末として活用できるWebベースのサインイン/サインアウトコンソールなど、専門的な機能も備えています。

CERVISの主な機能

どのプランでも、サポーターのデータベースが拡大しても追加料金を気にすることなく、無制限のボランティアを管理できます

チームリーダーがメンバーや企業パートナーのためにシフトのブロックを予約できるようにすることで、グループ登録を簡単に調整できます

テキストメッセージや電子メールで感謝状やシフトのリマインダーを自動化して送信し、手作業の努力なく参加者の関与度を維持しましょう

CERVISのリミット

ユーザーインターフェースは最新のプロジェクト管理ツールと比べて古臭く見え、若いボランティアにとっては直感的に使いにくいと感じるかもしれません

高度なレポート作成機能は高額なプランに限定されているため、予算が限られている小規模チームが助成金申請のために活動の効果を数値化することが難しくなっています

CERVISの料金体系

基本プラン： 月額25ドル

スタンダードプラン： 月額120ドル

プレミアプラン：月額200ドル

CERVISの評価とレビュー

G2: 4.2/5（20件以上のレビュー）

Capterra：レビュー数が不足しています

実際のユーザーはCERVISについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビュアーからの声：

完全にカスタマイズ可能で、設定・維持・運用が簡単であり、ボランティアの参加意欲を高めることができます。これにより、より多くの人々とコミュニケーションをとることができ、新規ボランティアが自主的に活動に参加できるようになります。Cervisを見つけるまで、何年も他のプラットフォームを探し続けました。今ではこれ以外を使うつもりはありません。

完全にカスタマイズ可能で、設定・維持・運用が簡単であり、ボランティアの参加意欲を高めることができます。これにより、より多くの人々とコミュニケーションをとることができ、新規ボランティアが自主的に活動に参加できるようになります。Cervisを見つけるまで、何年も他のプラットフォームを探し続けました。今ではこれ以外を使うつもりはありません。

6. GetConnected by Galaxy Digital（地域全体のネットワークを管理する、複数の場所を持つ非営利団体に最適）

多くのツールが単一の組織に焦点を当てているのに対し、GetConnectedでは共有hub上で、複数の組織が共有するボランティアプールに向けた活動情報を掲載できます。これは、都市や地域全体にわたる奉仕活動の全体像を把握する必要があるユナイテッド・ウェイや大規模な自治体部門にとって、定番の選択肢となっています。

このプラットフォームは、Shift、Sustain、Amplifyという具体的なプランに分かれており、基本的な登録ツールから始めることができます。その後、大学向けの複雑なサービス・ラーニング機能や、ビジネス向けの社会貢献活動の追跡機能へと移行することが可能です。こうした大規模なネットワーク全体でデータの正確性を確保するため、システムにはオフラインでも動作するチェックインキオスクが搭載されています。

Galaxy DigitalのGetConnectedの主な機能

ネットワーク全体でプロモーションを行い、複数のパートナー団体が1つの中央コミュニティポータルから人材を募集できるようにします

学生や教職員向けのサービス・ラーニングデータを追跡し、卒業要件となる時間の自動検証も行えます

支援者のためにボランティア履歴書を作成し、自身のスキルや貢献実績が確認できる履歴書をダウンロードできるようにします

専用のワークフローを活用して災害対応を管理し、地域社会で緊急事態が発生した際に、自発的なボランティアを迅速に動員・追跡しましょう

Galaxy DigitalのGetConnectedに関するリミット

モジュールの数が非常に多いため、管理者ダッシュボードの習得には時間がかかります

システムは固定されたテンプレートを使用しているため、高度な技術知識がなければブランド化やフォーマット設定が難しく、電子メールのカスタム化には制限があります

Galaxy DigitalのGetConnectedの料金

カスタム価格

Galaxy DigitalによるGetConnectedの評価とレビュー

G2: 4.4/5（150件以上のレビュー）

Capterra：4.4/5（70件以上のレビュー）

Galaxy Digitalの「GetConnected」について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのレビューアは次のように述べています：

ボランティア活動の機会や地域イベントの管理に最適です。私は非営利団体の主要ユーザーですが、全体的に満足しています。

ボランティア活動の機会や地域イベントの管理に最適です。私は非営利団体の主要ユーザーですが、全体的に満足しています。

7. Volgistics（長期契約なしで高度なカスタムが必要な非営利団体に最適）

Volgistics経由

独自の管理システムを構築したいが、一から作り上げるのは避けたいという方には、Volgisticsがおすすめのツールです。このツールでは、機能のオン・オフを電気のスイッチのように簡単に切り替えることができます。実際に使用した分だけ料金を支払う仕組みになっており、すべてか無かの二者択一となる企業向けスイートと比較すると、非常に画期的なシステムです。

不要なフィールドを非表示にしたり、タブの名前を組織の用語に合わせて変更したり、プランを月単位で増減させたりすることができます。Volgisticsには、標準的なスケジュール管理に加え、Ticklerチェックリスト機能が搭載されており、身元調査の有効期限切れなど、期限のある要件を追跡できるため、適切な審査を経ずにボランティアが現場に配置されることを防ぎます。

Volgisticsの主な機能

各データフィールドを非表示にしたり名前を変更したりしてカスタマイズし、ミッションにとって重要な情報のみをデータベースで追跡できるようにしましょう

マイルストーンの追跡を自動化し、ボランティアの誕生日や仕事開始記念日、あるいは特定の活動時間目標を達成した際に、その功績を称えましょう

VicTouchモジュール を活用して現場での勤怠管理を実現し、ボランティアがタブレット端末でサインインして勤務時間を記録することで、自動的に を活用して現場での勤怠管理を実現し、ボランティアがタブレット端末でサインインして勤務時間を記録することで、自動的に 時間追跡 ができます

1つのアカウントで複数の場所を管理しつつ、各場所のマネージャーには担当チームのみへのアクセス権限を付与できます

Volgisticsの制限事項

電話サポートがないため、トラブルシューティングは電子メールに限定されます。ライブイベント中に迅速な回答が必要な場合、これはストレスになる可能性があります。

複雑さは諸刃の剣となり得ます。高度なカスタムが可能である反面、システムの設定にはかなりの時間がかかるからです。

Volgisticsの料金体系

ボランティア50名分の料金計算によると：月額17ドル

Volgisticsの評価とレビュー

G2: 4.1/5 (20件以上のレビュー)

Capterra：4.6/5（70件以上のレビュー）

Volgisticsについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューアによると、次のように述べています：

Volgisificsはとてもシンプルで使いやすいです！カスタムや選択可能な項目に高い柔軟性があります！

Volgisificsはとてもシンプルで使いやすいです！カスタムや選択可能な項目に高い柔軟性があります！

8. iVolunteer（高額な費用をかけずに広告なしの環境を求める中小規模の団体に最適）

viaiVolunteer

iVolunteerは、基本サブスクリプションであっても完全に広告が表示されない数少ないプラットフォームの一つです。そのため、高額な企業プランに縛られることなく、支援者に対してプロフェッショナルで邪魔の入らない環境を維持したい非営利団体にとって、最適な選択肢となります。

このプラットフォームはタスクベースのスケジュール管理に特化して構築されており、1日限りの演劇公演から定期的なワクチン接種会場まで、あらゆるイベントを管理できます。インターフェースはシンプルでありながら機能的です。例えば、「新規イベントウィザード」を使えば、過去のイベント構成を数秒でコピーできるため、繰り返しのセットアップ作業から解放されます。

iVolunteerの主な機能

どのプランでも広告なしの登録ページを公開でき、ボランティアがあなたの活動をサポートしようとしている際に、サードパーティのマーケティングに気を取られることがありません。

新規イベントウィザード を使用して、あらかじめ用意されたテンプレートで複雑なスケジュールを作成しましょう

ボランティアが自身の活動時間や今後のシフトを追跡できるよう、 「My Commitments」ポータル を有効にしましょう

モバイルサインインアプリで参加者の出席を確認し、現場でチェックインを行うと同時にレポート作成を自動的に行えます

iVolunteerのリミット

管理者用ダッシュボードはモバイル対応していないため、タブレットやスマートフォンで利用しようとすると、イベントの管理や枠の編集が困難になります

ビジュアルデザインは、ここ数年ほとんど刷新されていないレイアウトのような印象を受け、ユーザーには使い勝手が悪いと感じられるかもしれません

iVolunteerの料金

Free Forever

スタンダードプラン： カスタム見積もり

プレミアムプラン： カスタム見積もり

iVolunteerの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra：4.7/5（30件以上のレビュー）

iVolunteerについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのレビュー投稿者にとって、ClickUpがどのように役立ったかをご紹介します：

このツールのおかげで、毎年2日間のイベントで100名以上のボランティアを効率的に管理できるようになりました。設定も非常にシンプルで簡単です。空き枠を一覧表示するグリッド機能があり、ボランティアはどの分野で人手が必要か、どの分野がほぼ埋まっているかをすぐに把握できました。

このツールのおかげで、毎年2日間のイベントで100名以上のボランティアを効率的に管理できるようになりました。設定も非常にシンプルで簡単です。空き枠を一覧表示するグリッド機能があり、ボランティアはどの分野で人手が必要か、どの分野がほぼ埋まっているかをすぐに把握できました。

9. Track It Forward（活動時間の記録やマイルストーンの追跡を重視する学校や奉仕団体に最適）

viaTrack IT Forward

Track It Forwardは、ボランティアが自身の活動時間を簡単に記録できるようにすることに重点を置いています。卒業のために一定時間の奉仕活動が必要とされる小中高や大学のプログラムで特にお気に入りです。コーディネーターが手動でデータを入力する代わりに、ボランティアはモバイルアプリやウェブウィジェットを使用して活動時間を提出し、承認を受けることができます。

このセルフサービス型のアプローチにより、スタッフの事務負担が軽減され、サービス記録が学期末に書類として山積みになることなく、リアルタイムで更新されるようになります。

その「マイルストーン」機能を使えば、個人やグループごとに具体的な目標を設定できます。例えば、学校が卒業要件として40時間のボランティア活動を設定した場合、生徒とコーディネーターの両方が、その目標に向けた進捗状況をリアルタイムで確認できます。

Track It Forwardの主な機能

Track It Forwardの制限事項

高度な検証機能は最も高額なプランでしか利用できないため、ベーシックプランを利用している小規模なチームは、GPS機能や署名機能を利用できないことになります。

イベント管理は時間追跡に比べて二次的な機能であるため、複雑なスケジュール管理やウェイティングリスト機能が必要な場合、機能面では物足りなく感じるかもしれません

Track It Forwardの料金プラン

基本プラン： 100ユーザーで月額15ドル

プレミアムプラン： 100ユーザーで月額30ドル

アドバンスプラン：100ユーザーで月額45ドル

Track It Forwardの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra：4.6/5（30件以上のレビュー）

Track It Forwardについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのレビューアは次のように述べています：

このソフトウェアは使いやすく、さまざまな場所で開催されるボランティアイベントへの参加登録や、ボランティア活動の日時や時間の追跡が可能です。

このソフトウェアは使いやすく、さまざまな場所で開催されるボランティアイベントへの参加登録や、ボランティア活動の日時や時間の追跡が可能です。

10. WhenToHelp（複雑なシフトパターンがあり、数学的アルゴリズムを優先した自動化スケジューラーが必要な組織に最適）

viaWhenToHelp

WhenToHelpは、独自のAutoFillアルゴリズムを採用しており、誰が仕事を希望するか、特定の時間帯を避けたいか、あるいは参加できないかといった全員の希望を反映します。そして、ワンクリックで最も合理的なスケジュールを自動作成します。

このプラットフォームは、最も柔軟性のあるサポーターが希望するシフトを確保しつつ、残業や燃え尽き症候群を防ぐことで、スケジュール管理に伴う精神的負担を軽減します。

WhenToHelpの主な機能

AutoFillアルゴリズム を活用し、ボランティアの希望や空き状況に基づいてシフトを自動的に割り当て、スケジュールの重複を解消しましょう

ボランティア・トレードボード を導入すれば、コーディネーターが介入することなく、チームメンバーが各自でシフトの交換や空きシフトの引き受けができるようになります

ボランティア一人ひとりの希望する時間帯と避けたい時間帯を設定することで、最も柔軟なサポーターに、実際に希望するシフトを割り当てることができます。

直前の空き枠や緊急のスケジュール変更が発生した際、全ボランティアに即座に連絡できるよう、緊急のテキスト通知を送信できます。

WhenToHelpのリミット

WhenToHelpの料金

サブスクリプション型料金体系

WhenToHelpの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra：レビュー数が不足しています

実際のユーザーはWhenToHelpについてどう言っているのでしょうか？

Capterraのレビューアは次のように述べています：

whentohelp.comの承認を得れば、このプログラムが非営利団体向けに無料で利用できるのが素晴らしいですね！予算が限られている非営利団体を支援してくれるなんて、企業として本当に素晴らしい取り組みです！

whentohelp.comの承認を得れば、このプログラムが非営利団体向けに無料で利用できるのが素晴らしいですね！予算が限られている非営利団体を支援してくれるなんて、企業として本当に素晴らしい取り組みです！

11. Volunteero（eラーニングと報酬機能を統合した、モバイルファーストの体験を求める組織に最適）

viaVolunteero

Volunteeroは、単なるデータベースではなく、包括的なエンゲージメントシステムとして機能するように設計されています。このプラットフォームは、新規参加者の受け入れや調整に伴う管理業務の負担軽減に重点を置いており、推薦状の収集やシフトのリマインダーといった手作業を自動化することで、スタッフの月間100時間以上の業務時間を削減できると謳っています。

また、支援者の参加プロセスをゲーミフィケーション化することで、「参加のパラドックス」の解決にも取り組んでいます。ボランティアは活動マイルストーンを達成すると自動的にデジタルバッジを獲得でき、そのバッジはモバイルプロフィール上で目立つように表示されます。

Volunteeroの主な機能

ボランティアの推薦者にデジタルフォームを送信し、回答のステータスを自動的に追跡することで、推薦状の収集を自動化します

ボランティアと支援対象者を直接リンクさせる専用データベースを活用し、ボランティアからクライアントへのタスクを管理しましょう

Zapierを介して4,000以上のアプリと連携し、ボランティアデータを既存の電子メール、マーケティング、またはCRMツールに数分で接続できます

Volunteeroのリミット

LMSは現在開発中であるため、フル機能を備えた組み込み型ソリューションを必要とする組織は、今後のモジュールリリースを待つ必要があります。

ダッシュボードは積極的な関与を重視しているため、単に名前や連絡先のリストを保存したいだけの場合、その機能が過剰に感じられるかもしれません。

Volunteeroの料金プラン

カスタム価格

Volunteeroの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra：レビュー数が不足しています

実際のユーザーはVolunteeroについてどう言っているのでしょうか？

Capterraのレビューアによると、次のように述べられています：

ボランティアの記録や活動を完全に管理できる、非常に使いやすいボランティア管理プラットフォームです。ボランティアがミッションに登録したり、レポートを送信したりできる、Web/アプリベースのインタラクティブなプラットフォームです。管理者もボランティアも一元管理でき、業務を効率化する多くの自動化機能を備えています。

ボランティアの記録や活動を完全に管理できる、非常に使いやすいボランティア管理プラットフォームです。ボランティアがミッションに登録したり、レポートを送信したりできる、Web/アプリベースのインタラクティブなプラットフォームです。管理者もボランティアも一元管理でき、業務を効率化する多くの自動化機能を備えています。

12. VolunteerLocal（シフト管理、キオスクでのチェックイン、登録機能が必要な、イベントの多い大規模組織に最適）

viaVolunteerLocal

VolunteerLocalは、大量のサインアップを低ハードルで受け付けるように設計されています。公開リンクは数分で作成でき、ボランティアはパスワードを設定することなくシフトを予約できます。

さらに、クレジットカード決済サービスと連携しているため、登録フロー中に少額募金の受付も可能です。これにより、ボランティアはイベントへの関心が最も高まっているまさにその瞬間に、イベントTシャツを購入したり、少額の寄付を行ったりすることができます。これらの機能により、一時的な手伝いから金銭的な支援者への移行がスムーズになります。

VolunteerLocalの主な機能

パスワード不要の登録機能を導入し、ボランティアがアカウントを作成せずにシフトを選択できるようにすることで、コンバージョン率を向上させましょう

チェックインキオスクを設定して、タブレットを会場での出席追跡用セルフサービス端末に変えましょう

統合されたクレジットカード決済機能を活用し、登録フロー内でボランティア用Tシャツの販売や寄付金の収集を行い、直接支払いを処理できます。

人気シフトのキャンセルが発生した際、順番待ちリストを自動化して、次の人へ即座に通知し、空き枠を埋める

VolunteerLocalの制限事項

以前のプラットフォームから既存のデータをシステムに取り込むのは、困難な作業になる場合があります

個人へのテキストや電子メール送信機能がない

VolunteerLocalの料金

ディスカバープラン： 1イベントあたり200ドル

Growプラン： 1イベントあたり800ドル

エンタープライズプラン： 1イベントあたり3000ドル

VolunteerLocalの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra：4.8/5（180件以上のレビュー）

実際のユーザーはVolunteerLocalについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューアは次のように述べています：

すべてのボランティアデータを1つのソフトウェアに集約できる点と、寄付者データベースと連携できる点が気に入っています。カスタムフィールドや多様な機能により、組織内の特定の層向けに個別のイベントを作成することが可能です。カスタマーサービスの質は最高レベルで、ソフトウェアを組織のニーズに合わせて最適化するための問題解決に積極的に協力してくれます。

すべてのボランティアデータを1つのソフトウェアに集約できる点と、寄付者データベースと連携できる点が気に入っています。カスタムフィールドや多様な機能により、組織内の特定の層向けに個別のイベントを作成することが可能です。カスタマーサービスの質は最高レベルで、ソフトウェアを組織のニーズに合わせて最適化するための問題解決に積極的に協力してくれます。

13. Mobilize（既存の広範なネットワークから人材を募集する必要があるアドボカシー団体や政治キャンペーンに最適）

via Mobilize

他のプラットフォームでは自力で参加者を集める必要がありますが、Mobilizeなら、同様の活動に共感するサポーターに向けてイベントをクロスプロモーションすることで、参加者を獲得する手助けをします。このネットワーク効果により、すでに同様の活動に関与しているサポーターに自動的にイベントが紹介されるため、募集コストを削減できます。

さらに、このプラットフォームは、データに基づいたリマインダーサイクルと、自動化されたSMSや電子メール通知を活用することで、参加辞退率の低減を図っています。重要なアドボカシー活動や迅速な対応が求められる組織活動に最適であり、単発のイベント参加者から長期的な活動家へと育成することを目的に設計されています。

主要機能の比較

Mobilize Network を活用すれば、新しい機会を探している何百万人ものアクティブなボランティアに、あなたのイベントを自動的に紹介できます。

優秀なボランティアが、あなたの代わりに自らピアツーピアのイベントを主催できるようにすることで、追加の人件費をかけずに活動の規模を拡大できます。

最適化された電子メールやテキストによるリマインダーで「ナッジサイクル」を自動化し、支援者が友人を招待したり参加の確認を行ったりするよう促します

EveryAction、NGP VAN、Salesforceとデータをリアルタイムで同期し、ボランティア活動が常に主要な支援者データベースに反映されるようにしましょう

Mobilizeのリミット

インターフェースがイベント主導型のアクションに重点的に最適化されているため、長期的な病院や博物館のような継続的な役割にはあまり適していません。

Mobilizeはイベントのリマインダー電子メールを送りすぎてしまうことがあり、重要な電子メールを見逃してしまうことがあります

Mobilizeの料金プラン

Freeプラン： 期間限定の無料試用版

カスタム価格

Mobilizeの評価とレビュー

G2: 4.8/5（20件以上のレビュー）

Capterra：レビュー数が不足しています

実際のユーザーはMobilizeについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

Mobilizeは、自動確認のテキストや電子メールでキャンセル率を低減し、イベントの申し込み状況の追跡や出欠管理を行うのに最適なツールです。

Mobilizeは、自動確認のテキストや電子メールでキャンセル率を低減し、イベントの申し込み状況の追跡や出欠管理を行うのに最適なツールです。

14. Better Impact（ボランティアプログラムの財務的ROIを証明する必要がある、実績のある非営利団体に最適）

via Better Impact

ボランティア自身がプロフィールを管理できるフルサービスのデータベースをお探しなら、Better Impactが選択肢の一つとなります。スタッフが手動でデータを入力する必要がなく、記録の正確性を維持できます。要するに、Better Impactは時間の節約に重点を置いており、特にスケジューリングやリマインダーの自動化により、コーディネーターの週あたり最大15時間の時間を節約できると謳っています。

その最大の機能は、ボランティアソフトウェアROI計算ツールです。これにより、単純な活動時間を、ボードや寄付者に対して提示できる具体的なビジネスケースとして数値化することができます。

オンボーディングや研修をClickUpの組み込みeラーニングモジュールに移行することで、自動化された資格取得パスを設定できます。これにより、ボランティアは必要な研修クイズに合格して初めて、特定のシフトに申し込むことが許可されるようになります。

Better Impactの主な機能

ボランティアによる自己スケジュール設定を可能にし、チームメンバーがポータルやアプリから自分のシフトを自由に選択できるようにすることで、電子メールでのやり取りの手間を省きます

カスタムeラーニングモジュールを作成して、オンボーディングと研修をオンライン化し、すべての新入ボランティアが初勤務前に十分な準備を整えられるようにしましょう。

ワンクリックでROIレポートを生成し、ボランティアの活動時間を、ステークホルダーにとって測定可能な経済的価値や地域社会への成果に変換します

テキストメッセージや電子メールでシフトのリマインダーを自動送信し、高い出席率を維持するとともに、スケジュールの変更を全員にリアルタイムで通知しましょう

Better Impactのリミット

ボランティアが自身の空き時間をカレンダーにアップロードすることはできず、その結果、誰からもシフトを割り当ててもらうことができません

ユーザーは申込フォームに制約を感じています

Better Impactの料金体系

カスタム価格

Better Impactの評価とレビュー

G2: 4.7/5（120件以上のレビュー）

Capterra：レビュー数が不足しています

実際のユーザーはBetter Impactについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

スマートフォンアプリに慣れたボランティアにとっても使いやすい設計です。カスタマーサポートも最高水準です。また、同業界の他のユーザーがBetter Impactをどのように活用しているかを知るためのユーザーグループも用意されています。

スマートフォンアプリに慣れたボランティアにとっても使いやすい設計です。カスタマーサポートも最高水準です。また、同業界の他のユーザーがBetter Impactをどのように活用しているかを知るためのユーザーグループも用意されています。

15. Rallly（ミーティングやイベントの日時を調整するだけでよいプロジェクトチームに最適）

via Rallly

Rallyは、本格的なデータベースの運用負担をかけずに、ボランティアミーティングや単発の奉仕プロジェクトの日程を調整したい場合に最適な選択肢です。これは、電子メールでのやり取りを減らすことを目的に設計された軽量な投票ツールです。カレンダー上で候補となる日程をいくつか選び、チームにリンクを送信するだけで、メンバーは自分に都合の良い日程に投票できます。

このソフトウェアはスケジュール調整を共同作業として扱います。投票が確定すると、投票した全員に自動的にカレンダーの招待状を送信できるため、手動でチームに通知する手間を省き、管理業務を効率的に完結させることができます。

Rallyは長期的な活動時間の追跡機能はありませんが、自動タイムゾーン検出による複数地域間の調整機能により、分散型チーム向けの優れたマイクロツールとなっています。

Rallyの主な機能

シンプルなカレンダー画面で候補の日時を選択するだけで、数秒でミーティングの投票を作成できます

タイムゾーンを自動的に同期するため、遠隔地のボランティアや複数地域にまたがるチームも、各自の現地時間でアンケートを確認できます

サードパーティの広告が無料で表示されることなく、スケジュールに集中できる、シンプルで洗練されたインターフェースで、スムーズに調整を進めましょう。

匿名での参加を許可することで、新たなログインの作成や個人情報の共有を躊躇している新規ボランティアの参加障壁を下げましょう

Rallyのリミット

ボランティアデータベースが備わっていないため、連絡先情報、同意書、活動履歴などをプラットフォーム内に保存することができません

最大収容人数のリミットや定期的なシフトパターンといったシフト固有のロジックがないため、日常業務には不向きです

Rallyの料金体系

Hobby: Free Forever

プロプラン：月額7ドル

Rallyの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra：レビュー数が不足しています

実際のユーザーはRallyについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューアからのコメントです：

チームはニーズに合わせて仕事やレポート作成をカスタムでき、他のツールとも連携可能です。

チームはニーズに合わせて仕事やレポート作成をカスタムでき、他のツールとも連携可能です。

16. TimeCounts（すっきりとしたモダンなコミュニティhubのような雰囲気を重視する中小規模のチームに最適）

viaTimeCounts

Timecountsは、従来のボランティアデータベースに代わり、支援者が役割を閲覧・登録できる一般向けポータルを提供します。このプラットフォームはオンボーディングプロセスに重点を置いており、新規参加者のための必須チェックリストを作成することができます。

システムがシフトへの参加を許可する前に、ボランティアに対してトレーニングビデオの視聴、資格証明書のアップロード、またはデジタル免責同意書の署名を義務付けることができます。

また、Double the Donationとの連携機能も備えており、登録時にボランティアの勤務先を自動的に特定します。これにより、組織は「Dollars for Doers」助成金を自動的に追跡・申請できるようになります。この制度では、企業が従業員のボランティア活動時間に対して寄付を行うため、手作業による追加のレポート作成が一切不要です。

TimeCountsの主な機能

数分でブランド化された コミュニティhub を立ち上げ、組織の色やスタイルに合わせて、シームレスなボランティア体験を実現しましょう

オンボーディングのチェックリストを自動化し、すべての新規参加者がシフトへの登録を許可される前に、研修と書類手続きを完了していることを確認します

強力なディレクトリフィルターを活用し、カスタムタグ、スキル、または特定の専門タスクにおける「クリアされた」ステータスに基づいて、ボランティアを素早く見つけましょう

募集フォームとメインデータベースの間でデータを自動的に同期させ、手作業による入力作業をなくし、名簿を常に最新の状態に保ちましょう

TimeCountsのリミット

レポート作成は技術的というより視覚的な要素が強いため、状況の概況を素早く把握するには最適ですが、複雑な政府助成金の監査に必要な詳細な分析には不向きな場合があります。

履歴書を添付ファイルとして添付する機能がない

TimeCountsの料金体系

Free Forever

プロプラン：月額59ドル（年額一括払い）

TimeCountsの評価とレビュー

G2: 4.2/5（25件以上のレビュー）

Capterra：レビュー数が不足しています

TimeCountsについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

カスタマーサポートは比類のないものです。これまで多くの質問をしましたが、10分から24時間以内に回答や対応をいただきました。非常に感銘を受けました。

カスタマーサポートは比類のないものです。これまで多くの質問をしましたが、10分から24時間以内に回答や対応をいただきました。非常に感銘を受けました。

17. Rosterfy（自動化されたエンドツーエンドの募集機能が必要な、グローバルなイベントや組織に最適）

via Rosterfy

Rosterfyは、重要なボランティア調整業務に対応する企業グレードのソリューションです。シドニーマラソンやSXSWといった世界的な大規模イベントの運営を支えるプラットフォームであり、数千人の管理には単なるカレンダー以上の機能が必要です。インテリジェントな自動化機能を活用し、最初の応募からトレーニング、現場でのスケジュール管理に至るまで、ボランティアのライフサイクル全体を管理します。

このプラットフォームには、企業の社会的責任（CSR）やサービス・ラーニングに特化したモジュールも含まれています。これにより、組織は個々のボランティアだけでなく、従業員グループ全体や大学の学部単位のグループも、単一のダッシュボードで管理することが可能になります。

Rosterfyの主な機能

手動での介入なしに、ボランティアの募集、研修、コンプライアンスチェックの各段階へと進めるワークフローを設定し、オンボーディングプロセスを自動化しましょう

専用のボランティアアプリをリリースし、チームメンバーが外出先からでもスケジュール、研修資料、シフト変更情報をリアルタイムで確認できるようにしましょう

eバッジ、認定証、バウチャーを活用した報酬・表彰プログラムを導入し、優秀なボランティアの意欲を維持して、今後のイベントにも参加してもらいましょう

リアルタイムデータとROI追跡を活用して、高度なDEIおよびESGレポートを作成し、ステークホルダーに対してボランティアプログラムの成果を証明しましょう。

Rosterfyの制限事項

信頼できるカスタマーサポートが不足している

システムへの変更内容や変更者を確認できる監査証跡がありません

Rosterfyの料金体系

カスタム価格

Rosterfyの評価とレビュー

G2: 4.4/5（20件以上のレビュー）

Capterra：4.5/5（35件以上のレビュー）

Rosterfyについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのレビュアーがこのツールをレビューしました：

使いやすく、Rosterfyのスタッフは常にサポートしてくれ、ポータルを改善して業務を効率化するための提案もしてくれます。管理者側だけでなく、ユーザーにとっても使いやすい点が非常に重要です。リマインダーの自動化を設定し、フィードバックシステムも導入しました。

使いやすく、Rosterfyのスタッフは常にサポートしてくれ、ポータルを改善して業務を効率化するための提案をしてくれます。管理者側だけでなく、ユーザーにとっても使いやすい点が非常に重要です。リマインダーの自動化を設定し、フィードバックシステムも導入しました。

18. HandsOn Connect（SalesforceベースのCRMを必要とする大規模な非営利団体や多国籍組織に最適）

viaHandsOn Connect接続

組織の規模が単純な参加申込表では対応しきれないほど大きくなった場合は、HandsOn Connectをご利用ください。現在はGalaxy Digitalグループの一員となり、Salesforce上に直接構築されているため、複数の場所にわたる膨大なデータセットを処理することが可能です。数千件に及ぶボランティアの記録に加え、複雑な寄付キャンペーン、アドボカシー活動、国際プログラムなどを管理する必要がある場合、これは優れた選択肢となります。

グローバル企業にとって、このプラットフォームの「持続可能な開発目標（SDG）」ダッシュボードは、長期的に大きな効果を発揮します。プロジェクトのインパクトデータを自動的に分類し、年次CSR報告書用にエクスポート可能なメトリクスとして出力します。

また、Salesforceでよく見られる技術的なギャップを埋めるため、同社はバーチャルシステム管理者サービスも提供しており、バックエンドの設定を専門家に任せることができます。

HandsOn Connectの主な機能

英語、スペイン語、フランス語、中国語、その他複数の言語をサポートした多言語インターフェースで、グローバルなボランティアプログラムを管理しましょう

Salesforce Nonprofit Success Pack内でボランティアと寄付者のデータを自動的に同期させ、どの支援者が金銭的な寄付を行う可能性が最も高いかを特定しましょう

LlamaSiteプラグインを使用してカスタムHTMLおよびCSSテンプレートを作成し、WordPressサイトにボランティア募集情報を直接表示しましょう

プロジェクトがグローバルなインパクト基準にどのように合致しているかを正確に報告する、あらかじめ設定されたダッシュボードを使用して、持続可能な開発目標（SDGs）の進捗状況を追跡しましょう

HandsOn Connectの制限事項

このプラットフォームはSalesforceを基盤として構築されており、システムのセットアップや保守には通常、訓練を受けた管理者が必要となるため、技術的な参入障壁が高い

HandsOn Connectのライセンス料に加え、その機能を最大限に活用するためには専門的なSalesforceコンサルティング費用も必要となるため、小規模な団体にとっては費用面での負担が大きくなる可能性があります

HandsOn Connectの料金

カスタム価格

HandsOn Connectの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.1/5（20件以上のレビュー）

HandsOn Connectについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのレビューアは次のように述べています：

公開サイトの編集が簡単で、管理者以外のスタッフもパートナーポータルを簡単に利用できる点です。バージョン3.0へのアップデートで、さらに使いやすくなりました！

公開サイトの編集が簡単で、管理者以外のスタッフもパートナーポータルを簡単に利用できる点です。バージョン3.0へのアップデートで、さらに使いやすくなりました！

19. Givlly Volunteer Management（統合型学習管理システムを必要とする社会福祉機関（SSA）や非営利団体に最適）

via Givlly

Givllyは、ボランティア活動のライフサイクル全体をカバーしています。カスタムオリエンテーションや面接から、特定の役割へのボランティアの配置、専用モバイルアプリによる出席状況の追跡まで、すべてを処理します。また、寄付者管理モジュールも備えているため、ボランティアの関与度が資金調達キャンペーンとどのように直接関連しているかを確認することができます。

ClickUpに統合された学習管理システム（LMS）は、自動化された学習パスをサポートしています。これにより、安全対策やデータプライバシーに関するコースなど、必須のコンプライアンス研修をプラットフォーム上で直接実施できます。ボランティアは、割り当てられたモジュールを無事に完了し、関連するクイズに合格して初めて、「クリアされた」ステータスに移行します。

Givllyボランティア管理ソフトの主な機能

プラットフォーム内に組み込まれた学習管理システム（LMS）を活用してボランティア研修を管理し、コースの開催や認定状況の追跡を直接行えます

CSR活動の追跡を自動化し、手動でのデータ入力なしで、企業パートナー向けの感謝状やインパクトレポートを作成しましょう

管理者とボランティア双方向けの専用モバイルアプリを活用し、外出先でもスケジュールの管理、出席状況の追跡、コミュニケーションを行えます

組織の安全基準に合わせて、特定の面接フェーズや選考質問を含めるよう、オンボーディングのワークフローをカスタムしましょう

Givllyボランティア管理ツールのリミット

従来のプラットフォームと比較してサードパーティ製ツールとの連携機能が限定的であるため、すべての業務において主にGivllyの組み込みツールに頼らざるを得ない可能性があります

機能が多岐にわたるため、ユーザーはトレーニング、寄付、イベントの各モジュールを1つのインターフェース内で操作する必要があり、学習曲線が生じます

Givllyボランティア管理ツールの料金

カスタム価格

Givllyボランティア管理ツールの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra：レビュー数が不足しています

20. Jotform Volunteer Management Suite（フォームの提出内容を自動化されたタスクボードに変換したい小規模チームに最適）

viaJotform

Jotformはフォーム作成ツールとして広く知られていますが、そのボード機能により、非営利団体向けの本格的なプロジェクト管理ツールへと変貌を遂げています。この機能は、ボランティアが申込書に記入してから、コーディネーターが実際にタスクを割り当てるまでのプロセスを円滑にするよう設計されています。

誰かが登録フォームを送信すると、ソフトウェアがビジュアルボード上にタスクカードを自動的に生成するため、新規参加者が未読の受信トレイに埋もれてしまうことはありません。

そのAIエージェントは、24時間365日体制でボランティアからの初期問い合わせに対応し、申請書に記入する前から個別のガイダンスを提供します。データのサイロ化を防ぐため、更新されたSalesforce Dynamic Prefill機能により、CRMからリアルタイムのデータを取得してフォームのフィールドに反映させることができ、プラットフォーム間でボランティア情報の整合性を確保します。

Jotformボランティア管理スイートの主な機能

ボランティアフォームの提出内容を即座にプロジェクトボード上のアクション可能なカードに変換し、タスク作成を自動化します

優先度や期日を管理し、助成金申請やイベント許可申請など、重要な締め切りを確実に追跡しましょう

チームメンバーがボランティアのタスクカードに直接コメントやステータスを記入できるようにすることで、リアルタイムで連携できます

統合されたJotform Sign機能を活用し、初期登録プロセス中に免責同意書や秘密保持契約（NDA）の電子署名を収集しましょう

Jotformボランティア管理スイートのリミット

このプラットフォームは、支援者との関係を管理するための長期的なCRMではなく、フォームやタスクを中心に構築されているため、専用のボランティアデータベースではありません。

Freeプランおよび下位プランには登録数リミットが適用されます。毎月多数のボランティア登録がある場合、このリミットが足かせとなる可能性があります。

Jotformボランティア管理スイートの料金

スターター： Freeプラン

ブロンズプラン： 月額39ドル

シルバープラン： 月額49ドル

ゴールドプラン： 月額129ドル

企業プラン： カスタム見積もり

Jotformボランティア管理スイートの評価とレビュー

G2: 4.7/5（4,700件以上のレビュー）

Capterra： 4.7/5（2600件以上のレビュー）

Jotform Volunteer Management Suiteについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのレビューアは次のように述べています：

設定やデータ収集が簡単で、フォームのデザインも非常に分かりやすい。技術的なダウンタイムもなく、非常に使いやすい。

設定やデータ収集が簡単で、フォームのデザインも非常に分かりやすい。技術的なダウンタイムもなく、非常に使いやすい。

ClickUp Volunteersが最適な選択です！

ボランティア管理とは、すべての情報を一元管理し、チームが真の成果に集中できるようにすることです。このリストに掲載されているツールはそれぞれ異なる形で役立ちますが、ワークフローがフォーム、スプレッドシート、チャット、レポート作成などに分散していると、見落としが生じやすくなります。

ClickUpは、ボランティア業務のワークフロー全体を一元管理することで、その状況を一変させます。「フォーム」で参加申し込みを収集し、即座に実行可能なタスクに変換することで、最初からすべてが整理された状態を維持できます。プログラムが拡大するにつれ、ClickUp Brainがボランティアデータを要約し、課題を特定し、よりスマートなプラン立案を支援することで、全体像を把握しやすくします。

進捗状況を確認する際、ダッシュボードを使えば、更新情報を逐一確認する必要なく、参加状況、記録された時間、プログラムの成果をリアルタイムで把握できます。今すぐClickUpに無料で登録しましょう！ ✅