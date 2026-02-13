仕事・執筆・研究に最適なGalaxy AI代替ツール10選

Galaxy AIは、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルなどのGalaxyデバイスに組み込まれた、サムスン電子のAI機能スイートです。デバイス内AIとクラウドAIを組み合わせて、生産性、創造性、コミュニケーションをサポートします。

このプラットフォームは、モバイル端末での簡易編集、要約、翻訳、テキスト支援、軽微な執筆タスクに最適です。画像理解や文脈認識といった領域では、Google Lensなどのツールと機能がかぶる部分もあります。

仕事が複雑化するにつれ、デバイス中心のAIシステムのリミットが明らかになりつつあります。深い調査、長文コンテンツ作成、データ分析、レポート作成、ツール横断的なコラボレーションといったタスクには、ネイティブモバイルAIが提供できる機能を超える広範な能力が求められるケースが多々あります。

以下のセクションでは、これらの幅広いユースケースをサポートするGalaxy AIの代替案を探り、各プラットフォームが提供する機能、主な制限事項、価格体系を概説し、効果的な選択を支援します。

Galaxy AIの代替ツールを選ぶ際に重視すべき点は？

適切な選択は、具体的な使用ケースと、デバイス上のアシスタント機能を超えたAIの活用プランによって異なります。とはいえ、代替手段を選ぶ前に評価すべき重要な要素をいくつかご紹介します。

タスクやファイルをまたいだ持続性： ツールが、プロンプトやセッションごとにリセットされるのではなく、文書、会話、プロジェクトをまたいでコンテキストを維持できることを確認してください

共同作業と共有作業のサポート： AIの利用を個人単位のやり取りに限定せず、複数人が同じコンテンツ・ファイル・ワークフロー上で作業できる代替手段を優先的に検討しましょう

出力品質とトーンの制御： カスタムがリミットされた単発応答ではなく、出力を洗練・反復・誘導できる、費用対効果の高いGalaxy AI代替案を選択しましょう。

日常の仕事ツールとの接続性： 文書・スプレッドシート・プロジェクト管理ツール・電子メール・クラウドストレージ、そして既存のテクノロジースタック全体と接続できるツールを探しましょう

仕事拡大に伴う拡張性： タスクが複雑化・頻度増加・チームベース化しても有用性を維持できるツールを。軽量な個人利用のみに最適化されたツールではなく。

明確なリミット、価格設定、データ処理：日常の仕事でプラットフォームへの依存度が高まるにつれ、使用上限、価格帯、データセキュリティポリシーがどのように変化するかを評価しましょう

主要なGalaxy AI代替ツール一覧

以下は、厳選した代替ツールのリストにおける比較テーブルです：

ツール 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp 仕事管理、文書作成、AIライティング支援、タスク自動化、コラボレーション デバイス上のAIを超えた、仕事・文書・コラボレーションを組織化するチーム向けソリューション Free Forever；企業向けカスタム対応 Microsoft Copilot Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsを横断するAIアシスタント 文書、ミーティング、電子メールにMicrosoft 365を利用するチーム 無料；有料プランは月額18ドル/ユーザーから Claude 長文文脈推論、文書分析、執筆・研究ワークフロー 長文文書や複雑な分析を扱うライターや研究者 無料；有料プランは月額20ドルから Google Gemini 研究、文書編集、マルチモーダル入力、視覚・音声出力 検索、文書、創造的なリサーチを組み合わせたチーム 無料；有料プランは月額7.99ドルから ChatGPT 執筆、計画立案、調査、カスタムアシスタント、共有ワークスペース 柔軟で汎用性の高いAIアシスタントを必要とする個人やチーム 無料；有料プランは月額8ドルから Linguix 文法、トーンの一貫性、テンプレート、多言語ライティングサポート 日常ビジネスコミュニケーションを標準化するチーム 無料；有料プランは月額99ドルから Alteryx データ準備、分析の自動化、ガバナンス付きAIワークフロー データ集約型分析と意思決定ワークフローを自動化するチーム 有料プランは月額250ドル/ユーザーから Krater.ai テキスト、画像、音声、アニメーションの生成 ビジュアルやマルチメディア資産を制作するクリエイティブチーム 有料プランは月額9ドルから Magai 複数のAIモデル、ペルソナ、プロンプト管理へのアクセス 複数のAIモデルを横断して仕事をするパワーユーザーや代理店向け 有料プランは月額30ドル/ユーザーから NinjaChat AI 文書分析、要約、マインドマップ、画像生成 文書やメディアを学習資産に変換する汎用ツール 有料プランは月額9ドルから

最高のGalaxy AI代替ツール

以下に、生産性向上、ワークフローの自動化、コンテンツ作成、そしてユーザーフレンドリーなインターフェースでの効率的なコラボレーションを実現するGalaxy AIの代替案を詳細にご紹介します：

1. ClickUp（あらゆる仕事に最適なAIアシスタント）

ClickUp Brainで電子メールやメッセージを素早く生成

チャットベースのAIツールは回答生成に優れている。しかし実行段階では不十分だ。

ClickUpは 統合型AIワークスペースとして構築されており、AIがプロジェクト、タスク、ドキュメント内で直接動作します。

Galaxy AIの代替手段としてNo.1のClickUpがどう評価されるか見てみましょう 👇

ワークスペース内のすべての内容を検索可能かつアクセス可能に

まず、ClickUp Enterprise Searchはすべての仕事データを検索可能な単一スペースに集約します。ドライブ、Notion、Slack、Gmailなど様々なツールに散在する情報を、単一の信頼できる情報源へと統合します。

AIでワークスペース全体と接続ツールを検索

ワークスペース内のすべての内容が検索可能でアクセス可能です。

従来の検索ツールがキーワードに依存するのとは異なり、自然な言語を理解して質問を解釈し、文脈に沿った結果を返します。また、ClickUpは頻繁にコンテンツをインデックスするため、検索はワークスペースの最新状態を反映します。

✏️ 注意点： ツール全体を横断検索しても、データを危険に晒す必要はありません。ClickUp Connected Searchなら、すべてを発見可能でありながらセキュリティを確保できます。GDPR、ISO、HIPAA、SOC 2に準拠したプラットフォームで、第三者のデータによるトレーニングや保持は一切行われません。

あなたの仕事を理解するコンテクストAI

コネクテッドサーチで必要な情報を見つけられます。次は何を？

組み込みの文脈認識AI「ClickUp Brain」が、その理解を助けます。

平易な言葉で質問し、プロジェクト進捗の要約を素早く取得、障害要因を特定、プロジェクトを要約し、ミーティング議事録からアクションアイテムを抽出します。

例えば、製品ローンチを主導している場合、タスクがDocs、コメント、Slackスレッド、ミーティングメモに分散しているとします。

あなたが入力：「第3四半期のローンチをブロックしている要因は何か？」

ClickUp Brainはワークスペース全体のリアルタイムデータをスキャンします——タスクのステータス、期限切れの依存関係、最近のコメント、ミーティング議事録など。これにより、デザイン承認が保留中であること、2つのエンジニアリングタスクが遅延していること、法務レビューに関連する依存関係が未解決であることが特定されます。

そこから、次のことが可能になります：

関係者向けにローンチステータスの要約を生成する

ブロック要因を、所有者や期日付きの割り当てタスクに変換する

未解決の承認事項に対するフォローアップを自動生成

プロジェクトドキュメントを最新の実行ステータスで更新する

質問を投げかけ、即座に回答を得て、ClickUp Brainで仕事を簡素化しましょう

コンテキスト切り替えを減らし集中力を取り戻す、ClickUpでAIをパーソナルアシスタントとして活用する方法はこちら👇

同一ワークスペース内で複数のAIモデルにアクセス可能

ClickUp Brainなら、単一のインターフェースから複数の外部AIモデルを利用可能。ツールの切り替えやタブの管理、別々のサブスクリプション管理は不要です。

モデルアクセスはClickUp Brainを通じて抽象化されます。すべてのAI利用はワークスペース内で一元管理され、許可と監査が可能です。これにより、チームが異なるタスクに複数の独立したAIツールを依存する際に生じがちな断片化を防ぎます。

ClickUp Brainで主要なLLMを一元管理

主な活用例： Claude ：長文の推論、深い分析、統合に最適

ChatGPT ：素早い下書き作成、実行、タスクレベルの仕事に最適

Gemini：情報量が多い研究や相互参照が必要な調査に最適

📌 例：戦略チームは、Geminiで資料中心の研究を分析し、Claudeで洞察を物語にまとめ、ChatGPTでその物語を実行可能なタスクに変換できます。これらすべてをClickUpから離れることなく実現可能です。

重労働はスーパーエージェントにやってもらおう

スーパーエージェントは、ワークスペース内で継続的に動作する常時稼働型AIアシスタントです。タスク、タイムライン、依存関係、活動パターンを横断的に監視し、条件の変化に応じて自動的に対応します。毎回プロンプトを入力する必要はありません。

誰かが問題を気づいたり更新を要求するのを待つ代わりに、スーパーエージェントがバックグラウンドで仕事を推進し続けます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

初めて利用するユーザーにとっては、その幅広い機能が圧倒されるかもしれません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,850件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

ClickUpはタスク、ドキュメント、目標、時間管理を統合ワークスペースに集約します。2018年から利用しており、社内ワークフローとクライアントプロジェクトの両方管理に驚くほど柔軟です。カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、カレンダーなど）と詳細な自動化オプションが毎週数時間の時間を節約。さらに頻繁な機能アップデートは、プラットフォーム改善への真剣な姿勢を示しています。

2. Microsoft Copilot（Microsoft 365を利用するチーム向け。文書・ミーティング・電子メール全般でAIサポートを必要とする場合に最適）

viaMicrosoft Copilot

Microsoft Copilotは、文書・ミーティング・コミュニケーションにおける一般的なAI活用シーンをサポートするAI搭載デジタルコンパニオンです。中核には、最新モデルで駆動される安全な企業グレードのチャットインターフェースが備わっています。

迅速な対応が必要な時は「クイックレスポンス」を、複雑な推論が必要な時は「シンクディーパー」を切り替えられます。分厚いミーティング議事録の整理や複数ファイルを扱うプロジェクト作業にも役立ちます。

チームコラボレーションには、Copilot Pagesが強力なワークスペースを提供します。チャット応答の一部をページに貼り付け、全員で共同編集したり、他のファイルからコンテンツを取り込んだり、共有資料を洗練させたりできます。

さらに、より深い研究と構造化された問題解決のために設計されたコパイロットノートブックがあります。ファイル、ミーティングメモ、ウェブリンクを単一のノートブックに集約することで、長期プロジェクトの全体的な文脈をコパイロットに提供できます。

Microsoft Copilotの主な機能

自由形式のプロンプトを活用して、コンテンツの作成、アイデアの生成、リストの作成、情報の整理を実現しましょう

既存のMicrosoft 365アプリ（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsなど）とCopilotを連携させれば、式の提案、電子メールスレッドの要約、ミーティングのまとめが可能です。

VoIPとPSTNの両通話において、要点・所有者・次ステップを自動記録し、通話管理を自動化

Microsoft Copilotの制限事項

Microsoft 365非ユーザーには、Copilotは依然として利用不可です

Microsoft Copilotの価格設定

Microsoft 365 Copilot チャット: 対象のMicrosoft 365サブスクリプションで無料で利用可能

Microsoft 365 Copilot Business: 月額18ドル/ユーザー

Microsoft 365 Copilot 企業版: ユーザーあたり月額30ドル

Microsoft Copilotの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (20件以上のレビュー)

Microsoft Copilotについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2ユーザーの声：

Microsoft Copilotの最も優れた点は、既存ツール内でスマートアシスタントのように機能し、コンテンツ作成・データ分析・情報要約を迅速に支援してくれることです。特に役立つのは、反復タスクの時間を節約し、アイデアを生成し、手作業でははるかに時間がかかる洞察を提供できる点です。

3. Claude（長文文書や複雑な分析タスクを扱うライターや研究者に最適）

viaClaude

Claude AIは、明瞭さ、安全性、複雑な推論を目的に設計された高度な会話型AIです。

Anthropicが開発したClaude AIは、文書分析、情報要約、構造化テキストの起草が可能です。APIを介してコンテンツパイプラインや開発者ツールと連携することで、共同作業ワークフローをサポートします。

まず、重要な分析から長文執筆まで、要求の厳しいタスクにおける専門家レベルの共同作業をサポートします。文書を一度アップロードすれば、会話全体で参照可能。一貫性が求められるビジネスワークフローにおいて、持続的なAI活用に極めて有用です。

書籍全体、長文PDF、大規模コードベースを単一セッションで推論可能。100ページの文書を要約したり、手動分割不要で複雑システムを解析したりするのに最適です。

Claudeの主な機能

Claudeが応答生成に使用した正確な文や段落の詳細な参照情報を取得でき、検証可能で信頼性の高い出力を実現します

CRMレコードの更新やスタック全体でのミーティングスケジュール設定など、数百のツールやAPIを横断した仕事を実行

データを分析し、可視化を作成し、文書をレビューし、意思決定を評価し、重要な選択肢を分解する

Claudeの制限事項

月額20ドルプランのユーザーからは、厳格な文字リミットや会話リミットが頻繁に指摘されており、コーディングのような長時間にわたる反復タスクの妨げとなる可能性があります。

Claudeの価格設定

Free

プロプラン： 月額20ドル

Max: ユーザーあたり月額100ドルから

チームプラン（5名以上向け） スタンダード席： ユーザーあたり月額25ドル プレミアム席： ユーザーあたり月額150ドル

スタンダードプラン: ユーザーあたり月額25ドル

プレミアム席： 1ユーザーあたり月額150ドル

企業: カスタム価格設定

スタンダード席: ユーザーあたり月額25ドル

プレミアム席：1ユーザーあたり月額150ドル

Claudeの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (25件以上のレビュー)

実際のユーザーはクロードについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Claudeは非常に知性が高く、自然で直感的な応答を返します。その応答は人間から期待されるような内容に聞こえます。ChatGPTのような妄想（虚構の回答）はせず、質問への答えがない場合はそれを認めます。またChatGPTよりも過去の会話を記憶する傾向があります。Claudeはアップロードされたファイルの分析・解析にも優れています。

4. Google Gemini（検索、文書、視覚的出力を組み合わせた研究中心のチームの仕事に最適）

viaGoogle Gemini

Google Geminiは、学習、研究、創造的仕事、特に発見、統合、発表を跨ぐプロジェクトにおいて活用できるGoogleのAIアシスタントです。

学習ガイドや資料をアップロードし、その情報をクイズ、プレゼンテーション、ビジュアル解説に変換できます。これらの出力物は、アイデアをテストするチームや協力者をオンボーディングするチームにとって、初期フェーズの生産性向上ツールとして機能することが多いです。

文書・調査資料・スピーチ原稿をGemini内で直接編集。セクションの展開、トーン調整、コンテンツの再構成をその場で実行可能。反復的な執筆ワークフローに伴う摩擦を軽減します。

Deep Researchでは、Geminiが数分でカスタムレポートを生成します。この対話型AIは調査結果をスライド対応のアウトライン、チャート、構造化されたブリーフに変換することも可能です。Googleワークスペースでこのツールを活用し、生の情報からプレゼン可能な成果物へより迅速に移行しましょう。

Google Geminiの主な機能

ウェブやGmail、ドライブ、チャットを検索し、現在のプロジェクトやミーティングに必要な正確な情報を抽出します

過去のGeminiでの会話に基づき、書くべき内容、次に学ぶべきこと、ワークフロー改善方法についてパーソナライズされた提案を受け取れます

スクリーンショット、図表、PDF、ホワイトボードを第一級の入力として理解し、手動での文字起こし、説明、やり取りにかかる時間を大幅に削減します

Google Geminiのリミット

長くて複雑な会話ではニュアンスを維持できず、詳細が抜け落ちたり意図がずれたりするケースがある

Google Geminiの価格設定

Free

Google AI Plus: 月額7.99ドル

Google AI Pro: 月額19.99ドル

Google AI Ultra: 月額249.99ドル

Google Geminiの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (360件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (50件以上のレビュー)

Google Geminiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2ユーザーの声：

私はGeminiを画像や文書の作成から徹底的な調査まで、様々なタスクに活用しています。Geminiの深い調査能力があらゆる概念に関する詳細情報を発見し、包括的な詳細と引用を提供してくれる点が素晴らしいです。通常かかる時間のほんの一部で図表や画像を生成できる能力は計り知れない価値があります。さらに、プロトタイプを設計したり文書を簡単に作成できるキャンバス機能も高く評価しています。

5. ChatGPT（執筆、プラン立案、調査に柔軟なAIアシスタントを必要とする個人やチームに最適）

viaChatGPT

汎用AIツールで日常の仕事を簡素化したいですか？ChatGPTを検討してみてください。ウェブを閲覧し、数十のソースを統合し、引用付きのエグゼクティブブリーフを単一フローで提供する、自律的な深層調査を実行できます。

ChatGPTは、マーケティングや製品開発から運営、教育に至るまで、様々な業界における執筆、計画立案、分析、問題解決をサポートします。柔軟な対話型インターフェースにより、特定のデバイスやエコシステムに縛られることなく、迅速な回答、構造化された出力、適応性の高いAI支援を求める個人やチームに広く利用されています。

ChatGPTの優れた機能

チームと共有プロジェクトスペースを作成し、ブリーフ、指示書、スクリプト、会話内容を単一の信頼できる情報源として一元管理しましょう

組織全体でカスタムGPTを展開し、アクセス制御された環境下で全員が同じドメイン特化型アシスタントを利用できるようにします

数万語に及ぶ長文文書を作成・管理し、モデルが論理・構造・文体を維持します

ChatGPTのリミット

長時間の会話では、モデルが自信ありげに聞こえるが事実と異なる情報を生成する「幻覚」のリスクがあります

ChatGPTの価格設定

Free

Go: 月額8ドル

さらに： 月額20ドル

プロプラン: 月額200ドル

ChatGPTの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (300件以上のレビュー)

ChatGPTについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2ユーザーの声：

ChatGPTで最も評価している点は応答の仕方です。ユーザーの文章スタイルを分析し、好みのトーンやアプローチに合わせた回答を提供します。豊富な情報源を内包し、業務から日常業務まですべての面で支援してくれます。製品関連や研究目的の電子メールテンプレート生成にも非常に有用だと感じています。

⭐ AIを活用して文章力を向上させる方法を知りたい方へ、ミニビデオガイドをご用意しました 👇

6. Linguix（ビジネスコミュニケーション全体で一貫した文法とトーンを必要とするチームに最適）

viaLinguix

Linguixは、日常のコミュニケーションにおいて一貫性、スピード、管理性を必要とするチーム向けのAIライティングアプリです。

英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、ポーランド語など、複数言語での執筆をサポート。ショートカット機能を使えば、「//intro」のようなカスタムテキスト拡張を作成でき、事前に作成したテンプレート全体を瞬時に展開できます。

LinguixのAIリライターは、明瞭さ・トーン・可読性を向上させる代替表現を提案。コンテンツスコアは複雑さと品質を評価します。ターゲット層に合わせた文章調整が可能です。

機密性の高い仕事にはシークレットモードが最適です。セッション終了後にテキストが保持されないため、プライバシーを最優先した編集環境を実現します。

Linguixの主な機能

LinguixのチェッカーSDKまたは組み込みエディターコンポーネントを活用し、製品にリアルタイムの文法・スタイルチェック機能を追加しましょう

製品全体でトーンと品質を統一するため、一貫したライティングルール、ショートカット、テンプレートを適用する

ユーザーが入力する際に、複数の対応言語で文脈に応じた文章提案を提供します

Linguixの制限事項

複雑な読者層、意図、ビジネス文脈に関する深い長文推論能力が一般的に不足している

Linguixの価格設定

Free

月額: 30ドル/月

Linguixの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (125件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (90件以上のレビュー)

実際のユーザーはLinguixについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

これは当社が重要な文書作成に使用した最高のツールの一つであり、人工知能技術を搭載したアシスタントを提供します。これによりプロジェクト、タスク、記事の提出をスペルや文法のエラーなく実現できるほか、文章力の向上や繰り返し表現の修正を学ぶコースも提供しています。

7. Alteryx（中堅企業から大企業チーム向け。データ準備と分析ワークフローの自動化に最適）

viaAlteryx

単一のチャットウィンドウ内だけでなく、組織全体でAI駆動の意思決定を信頼性高く行うにはどうすればよいでしょうか？

Alteryxは、企業規模での意思決定を運用化する分析プラットフォームです。断片化された生データを、管理された再現性のある意思決定ワークフローに変換します。

AlteryxはAWS、Googleクラウド、Salesforceなどビジネスデータを保管するシステムに直接接続し、100以上の事前構築済みコネクタを提供します。

これにより、データ検索、自然言語プロンプト、ビジュアルワークフローの構築、チーム間共有が可能になります。役割ベースのアクセス制御、バージョン管理、実行レベルログ機能により、自動化された意思決定のセキュリティ、監査可能性、説明可能性が確保されます。

Alteryxの主な機能

データクレンジングと準備を自動化し、マーケティングおよび営業チームが正確かつ最新のデータを活用できるようにします

タイムライン、予算、リスク、依存関係がJira、CRM、ERP、スプレッドシートに分散していても、プロジェクト全体を1か所で把握できます

生のプロジェクトデータを意思決定可能なビュー（電子メール、レポート、プレゼンテーション）に変換し、「何がブロックになっているのか？」「何が軌道から外れているのか？」「何を再優先すべきか？」といった問いに答えを出します。

Alteryxの制限事項

プラットフォームが大量のデータをメモリに読み込むため、Sparkベースのツールと比較して十分なRAMがない場合、ワークフローが困難になる可能性があります

Alteryxの価格設定

スターター版： 月額250ドル／ユーザー

プロフェッショナル版： カスタム価格設定

エンタープライズ版： カスタム価格設定

Alteryxの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (660件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはAlteryxについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Alteryxはデータ統合と前処理において確かな知性を発揮し、高度な分析を容易に実現します。単一アプリケーション内で統計分析、予測分析、空間分析を迅速に実行可能。自動化によるスピードと効率性を追求した時間重視の設計です。

8. Krater.ai（ビジュアル・マルチメディア資産を迅速に制作するマーケティング・クリエイティブチームに最適）

Krater.aiは、テキストとビジュアルのコンテキストを数秒で作成するAIツールスイートです。

データアナリスト、教育者、マーケター、開発者、研究者など、用意された役割から選択し、明確な意図で出力を導きましょう。

コンテンツ面では、Kraterが自然言語による画像生成・編集をサポート。シーンの説明、背景変更、照明調整、色変更、要素追加をシンプルなコマンドで実行可能。基本アニメーションワークフローにも対応し、画像をアップロードして動き方を記述できます。

Kraterの特長はモジュール式の「追加機能」ライブラリです。プロンプトベースのこれらのツールは、SWOT分析、競合調査、文字起こし、アンケート設計、見出し生成、SQLクエリといったユースケースをカバーします。

Krater.aiの主な機能

YouTubeビデオ、ポッドキャスト、ストリーミング向けに、ポップ、ロック、ジャズ、クラシック、エレクトロニックなどあらゆるジャンルのオリジナルBGMを生成します。

PDF、Word文書、画像をプラットフォームにアップロードし、特定の詳細を抽出、ファイルを比較、または即座に要約を生成できます。

ストック画像に頼らず、ソーシャル投稿・広告・キャンペーン用のカスタムビジュアルを作成

Krater.aiの制限事項

一部の出力結果については、完全に磨き上げられたプロフェッショナルな水準に到達するために、依然として手動での編集が必要です

Krater.aiの価格設定

さらに： 月額9ドル

プロプラン： 月額20ドル

Ultra: 月額49ドル

最大：月額99ドル

Krater.aiの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはKrater.aiについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

このプラットフォームのシンプルで直感的な使い勝手が非常に気に入っています。AIツールが初めての方でも圧倒されることなく利用できます。応答速度は驚くほど速く、生成されるコンテンツは関連性が高く創造性に富んでいます。また、Krater.aiが複数のAI機能を1か所に統合している点も高く評価しています。これにより、異なるアプリを切り替える手間が省けます。

9. Magai（複数のAIモデルを横断して仕事を管理するパワーユーザーや代理店に最適）

viaMagai

オールインワンの生成AIプラットフォーム「Magai」では、会話中にAIモデルを切り替えられ、GPTの指示をモデル間で再利用可能です。Magaiはこれらを単一のダッシュボードに集約します。

プロンプトの保存、チャットの整理、ファイルのアップロードが可能です。チームコラボレーションでは、会話と文脈を保持するAIチャットに同僚を招待できます。今後に向けて、チームまたはプロジェクトレベルでカスタムアクセスと許可を設定しましょう。

プロンプトエンハンサーは曖昧な指示を高品質な入力へ自動変換。マガイには40以上の組み込みペルソナが搭載され、ライティングやカスタマーサポートから分析、正規表現パターンの生成といった技術的ユーティリティまで多様な仕事を処理。これらのペルソナは指示を一度保存すれば、全モデルに適用されます。

Magaiの主な機能

タスクごとに最適なAIモデルを選択しましょう。ランディングページにはChatGPT、電子メールシーケンスにはClaude、ビジュアルアセットにはGeminiを活用してください。

Runway ML、Kling Video、Minimaxなどの先進ツールを含む、最先端の生成AIモデルを活用したビデオ作成を実現

プロジェクトやチームごとにカスタムアクセス、コンテキスト、許可を設定し、情報共有を容易にします

Magaiの制限事項

チームとのチャット共有は直感的ではありません。ワークスペース内であっても、別途「共有グループ」を作成する必要があります。

偽りの価格設定

個人利用: ユーザーあたり月額30ドル

チーム: 月額40ドル

マガイの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはMagaiについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Magaiは想像できるあらゆる機能を備えています。テキスト対テキストチャットでは30を超えるLLMから選択可能で、新モデル開発に伴いチームが随時追加・削除します。テキストから画像生成、画像から画像生成モデルも豊富で、独自のFluxベースLoRA開発機能も搭載。チャット機能は直感的で、LLMの途中切り替えやペルソナ設定も容易です。

10. NinjaChat AI（文書やメディアを要約や学習資産に変換するジェネラリストに最適）

viaNinjaChat AI

NinjaChat AIはオールインワン型アシスタントプラットフォームであり、GPT-4、Gemini、Claudeなどの外部AIモデルを一元管理するhubとして統合します。

NinjaChatはブログ記事、広告コピー、電子メール、エッセイ、引用文の作成に活用可能。Google、Facebook、LinkedIn、Instagramなどのプラットフォーム向け専用ツールも備えています。長テキストを扱う場合、内容を要約したり自然な表現に書き換えたりできます。

ビジュアルを扱う必要がある場合、テキストから画像を生成したり、背景や透かしを除去したり、画質を向上させたりできます。また、音声・ビデオ・スピーチ・画像を文字起こしすることで、メディアをテキストに変換することも可能です。

NinjaChat AIの主な機能

テキストから画像を生成し、アイデアを瞬時に包括的なAI生成マインドマップに変換

PDFやYouTubeビデオ、プレーンテキストをマインドマップやフラッシュカード、フローチャートに変換し、情報の学習や復習を容易にします

テキストを書き直し、トーン・明瞭さ・フローを改善し、不自然な文を滑らかにし、複雑な概念を簡素化し、生成されたコンテンツをより自然な響きにします

NinjaChat AIの制限事項

一部のユーザーからは、特にシンプルな単一機能アプリと比較して、多様なツールや機能を習得するには学習曲線が必要だという声が上がっています。

NinjaChat AIの価格

スターター: 月額9ドル

プロプラン： 月額18ドル

エキスパート: 月額25ドル

NinjaChat AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

日常の仕事を拡張するClickUp——Galaxy AIの代替手段としてNo.1の評価を得ています

これらのAIツールの多くは仕事外で動作します。一方、ClickUpの統合型AIワークスペースは、タスクやプロジェクト、日常ワークフローのまさに中心に位置しています。

ClickUpはAIをリアルタイムのプロジェクト、タスク、ドキュメント、会話、タイムラインと統合します。つまりAIは、あなたの質問内容だけでなく、進行中の状況、障害要因、次に必要なアクションまで理解します。

融合の利点は以下の通りです：

文脈は仕事が行われる場所に存在し、コピーされたプロンプトの中ではない

所有権とタイムラインが責任の所在を明確にする

あなたのAIチームメイト「スーパーエージェント」が、面倒な作業を代行します

統合型AIワークスペースの力を探求する準備はできていますか？ClickUpで今すぐ無料登録しましょう。

よくある質問

Galaxy AIは、デバイス上での迅速な支援（要約、編集、翻訳）には優れていますが、プロジェクト間で文脈を継続的に管理するようには設計されていません。仕事がドキュメント、タスク、承認プロセス、複数の人間にまたがる場合、決定事項、ファイル、フォローアップをアプリ間で散らばらせず、一貫して接続させるシステムが必要です。

作業の永続性と共有性を保つツールを優先しましょう：1) ドキュメントとタスクの共有スペース2) 許可された共同作業3) 既存ツール群との連携4) 出力結果を所有者・期日付きアクションアイテムに変換できるAI

AIの回答は単発の応答（要約、書き換え、アイデア）です。AIの実行とは、システムがそれらの出力を業務に適用できることを意味します——タスク作成、ドキュメント更新、所有者割り当て、自動化トリガー、進捗追跡など——こうして洞察がチャットウィンドウで埋もれることはありません。

チームは仕事場所を一元化することでAIの拡散を防ぎます。プロンプト、出力結果、意思決定、フォローアップを共有ワークスペース（ドキュメント＋タスク＋チャット）内に収めれば、結果は検索可能・許可制・再利用可能になります。個人チャットやタブに散らばる代わりに。

汎用AIツールは強力ですが、プロジェクト構造・所有権・タイムラインを自動的に理解するわけではありません。ワークスペースツールが不足する層を補完します：AI出力を実行プロセスに接続し、手動のコピー＆ペーストなしでチームが「洞察」から「完了」へ移行できるようにします。