20以上のアプリを1つのプラットフォームに統合することによるROI

御社のような企業が現在、いくつのSaaSアプリを利用しているか、ご存じですか？

あらかじめ警告しておきますが、この番号は現実離れしていると思われるかもしれません。

その数は10でも、30でも、50でもありません。平均で実に106ものアプリが利用されています。

20以上の連携していないアプリを運用しているTeamsのチームの多くは、知らず知らずのうちに、日々積み重なる「隠れたコスト」を支払っています。このコストは、無駄なサブスクリプション料金やシャドーITとして即座に現れ、現在では従業員1人あたり年間平均4,830ドルに達しています。

しかし、それ以上に大きな隠れたコストが存在します。時間の浪費、文脈の断片化、そして散在するデータによる意思決定の遅延。これこそが、ClickUpが「ワークスプロール」と呼ぶものです。そして、その影響は、世界全体で毎年2.5兆ドルもの生産性の損失に相当します。

この解決策は考えれば簡単ですが、実行するのは困難です。タスク、ドキュメント、プロジェクト、チャット、さらにはAIに至るまで、すべての仕事を一元管理できるプラットフォームによるツールの統合を実現しましょう。

だからこそ、導入をより簡単にするために、このガイドを作成しました。

20以上のアプリをClickUp Acceleratorに統合することによるROIをご紹介します！

これは、企業グレードのAIスイートであり、部署に必要なすべてを備えています：統合されたワークスペース、業界最高水準のAIツール、そして継続的なサポート付きで専門家がガイドするセットアップ。

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「ツールの乱立」とは何か？なぜ生産性を低下させるのか？

ツールの乱立は、意図的に起こることはほとんどありません。製品チームがJiraを選び、デザインチームがFigmaを選び、マーケティングチームがAsanaを採用したことから始まります。それぞれの選択は単独では理にかなっていますが、組み合わせると混乱を招きます。ツール同士が連携しないため、結果として仕事の重複が生じてしまうのです。

ビジネス管理が複数のツールに分散しています

その結果は単なる不便にとどまらず、3つの明確かつ深刻な問題を引き起こします。

業務を進めるためだけに、手作業でデータの照合に追われている状態ではありませんか？ 確かに仕事は進んでいるものの、その「仕事」が、壮大で野心的な目標の達成にほとんど貢献していないのではないでしょうか！

📮ClickUpインサイト：パフォーマンスの低いチームは15以上のツールを併用している可能性が4倍高いのに対し、パフォーマンスの高いチームはツールセットを9つ以下のプラットフォームに限定することで効率を維持しています。では、1つのプラットフォームだけを使うのはどうでしょうか？ 仕事のためのオールインワンアプリであるClickUpは 、タスク、プロジェクト、ドキュメント、Wiki、チャット、通話などを単一のプラットフォームに統合し 、AIを活用したワークフローも完備しています。よりスマートに働きませんか？ClickUpはあらゆるチームに適しており、業務の可視性を実現します。AIが残りの作業を処理する間、あなたは本当に重要なことに集中できます。

20以上の連携していないアプリを運用する際の真のコスト

連携していないツールに、想像以上に多額の費用を支払っている可能性があります。そして、サブスクリプション料金は、この巨大な氷山の一角に過ぎません。20以上のアプリを運用する真のコストは、チームの生産性、士気、スピードに対する隠れた負担です。それは、時間の浪費、努力の重複、意思決定の遅延、そして収益を損なう絶え間ないフラストレーションとして現れます。

こうした隠れたコストは固定的なものではなく、時間の経過とともに増大し、チームのサイズに応じて拡大していきます。新入社員は一人ひとりがこの複雑さの重荷を背負い、新しいツールを追加するたびに問題はさらに深刻化します。この「見えない負担」が最も深刻な影響を及ぼす4つの領域を詳しく見ていきましょう。

SaaSコストの増加とライセンスの乱立

毎月のソフトウェア費用が、明確な理由もなく勝手に増えているように感じませんか？ これは「SaaS支出の増加」であり、ライセンスの乱立が直接的な結果です。異なるツール間の機能の重複、元従業員の忘れられたライセンス、そして価格引き上げが組み込まれた自動更新契約によって、コストは知らぬ間に膨れ上がっています。

現在、企業は未使用のSaaSライセンスだけで年間2,100万ドルを無駄にしています。🤯

これは、財務部門やSaaS調達チームにとって悪夢のような状況を生み出します。彼らは、実際に使用されているものと、単に支払われているだけのものを明確な可視性で把握できていないことがほとんどだからです。

ClickUpは、統合型AIワークスペースとコンテキストAIを活用し、プロジェクト管理、ドキュメント作成、チーム コミュニケーションを単一のプラットフォームに集約します。業務の計画、議論、記録、レポート作成のためにツールを切り替える必要はなく、すべてが1つの連携されたスペースに集約されます。 ClickUpで「ワークスプロール」から「コンバージェンス」へ移行しましょう

その変化は即座に実感できます。予測不能なソフトウェアの請求書が十数件あった状態から、明確で管理しやすい単一のコストへと移行します。さらに、経営陣はソフトウェア支出の可視性を正確に把握できるようになります。

👉🏼 ClickUpの導入を加速させ、より早く目に見える結果を実感しましょう。

タスクの切り替えと生産性の低下

あなたや私のようなナレッジワーカーは、仕事中に2分おきに作業を中断されていることをご存知ですか？そして、その中断のたびに20分もの時間を無駄にしていることを？

チャットアプリからプロジェクトボード、そしてドキュメントエディターへと移動するたびに、私たちの脳は負担を強いられています。それは単にコンテキストを切り替えるのに数秒かかるというだけでなく、あるタスクから切り離され、新しいタスクへと意識を切り替えるという、大きな認知的負荷がかかるからです。

このように注意力が常に分散していると、深く有意義な仕事を行うことはほぼ不可能になります。チームが20以上のアプリを同時に使いこなそうとすると、メンバー一人ひとりが1日に数十回も作業を切り替えざるを得なくなり、その結果、毎週何時間もの生産的な時間が失われてしまいます。

重複の仕事とレポート作成の負担

「このミーティングが終わったら、スプレッドシートを更新して要約を共有します。」

あなたのチームは、これまでに何度そう言ったことがありますか？

ツール間の連携が取れていないと、こうした手作業による重複作業が日常茶飯事になってしまいます。チームはシステム間で情報をコピー＆貼り付けしたり、重複した記録を作成したり、複数のデータソースから丹念にデータを抽出してレポート作成を行ったりすることを余儀なくされます。この「仕事のための仕事」は単につまらないだけでなく、トラブルの元にもなります。

同じプロジェクトが3つのツールにまたがって存在する場合、誰かが手作業で更新内容を照合しなければなりません。さらに悪いことに、バージョン間の不一致が広範な混乱やエラーを引き起こすこともあります。レポート作成は、精神的に疲弊し、時間を浪費する厄介な作業となってしまいます。

💡 プロのヒント： データを一度入力するだけで、強力なClickUpスーパーエージェントを通じて必要な場所すべてに自動的にフローするため、手動で情報を照合する手間がなくなります。 sProcessの創業者であり、ClickUp Verified Consultantのイリア・シェフチェンコ氏は、まさにそれをやりました。 彼は、代理店各チームで同じ問題が繰り返されているのを目の当たりにしていました： 経営陣は、「プロジェクトの進捗状況は？」を一目で把握できるシンプルなビューを求めていました

更新を行うには、開発者に連絡を取り（彼らの仕事を中断させ）、対応を依頼する必要がありました そこで彼は、「Website Project Status Sync Agent」という小さなClickUpスーパーエージェントを開発しました。チームにレポート作成を依頼する代わりに、このAIエージェントがClickUp内の実際のタスク活動状況を読み取り、経営層向けのプロジェクトステータスレポートを自動的に生成します。 ClickUpの「Super Agents」で反復的なワークフローを効率化

データの断片化による意思決定の遅延

当社のアンケートによると、経営幹部の約88％が、状況把握のために依然として手動での確認、ダッシュボード、またはミーティングに依存しています。その代償とは？ データが断片化されていると、意思決定が遅れ、情報不足に陥る原因となります。Slack、Gmail、そして高機能な分析アプリを駆使して最新情報を追いかけることに費やすエネルギーが多ければ多いほど、その情報に基づいて行動に移すためのエネルギーは減ってしまいます。

各ツールがパズルの1ピースしか持っていない状態では、リアルタイムでの可視性は不可能です。

アプリの統合がROIの計算式をどう変えるか

アプリの統合を考えると、何かを諦めなければならないように感じるかもしれません。しかし、もし少ないツールへの投資で、より強力な機能を手に入れられるとしたらどうでしょうか？

アプリ統合による投資対効果は、主に以下の3つの分野から生まれます：

サブスクリプション数の削減による直接コストの削減

コンテキストの切り替えや手仕事の削減による大幅な時間短縮に加え、

意思決定と実行の迅速化による大幅なスピードアップ

その仕事を見てみましょう。

一元化されたワークフローと共有コンテキスト

プロダクトチーム、デザインチーム、エンジニアリングチームがそれぞれ異なるシステムで作業していると、引き継ぎは失敗に終わりがちです。「最新の仕様書はどこにあるの？」や「これは最終バージョン？」といった質問が必ず出てきます。こうした摩擦は、共有されたコンテキストの欠如が直接的な原因です。ワークフローを統合することで、すべてのチームを同じ環境、同じデータの下に集約し、この問題を解決します。

この共有されたコンテキストこそが、AIを真に有用なものにし、AIの真の融合を可能にします。AIエージェントは、仕事の部分しか把握できていない状態では、あなたを支援することはできません。しかし、プロジェクト管理、ドキュメント、チーム間のコミュニケーションを統合すれば、チームもAIエージェントも、効果的なコラボレーションに必要な完全なコンテキストを手にすることができるのです。

仕事の未来は「融合」と「AI」にあります

実行の迅速化と引き継ぎミスの削減

連携していないツールは混乱を招くだけでなく、プラットフォーム間を移動する際に情報が伝達されず、仕事の引き継ぎにギャップが生じます。あるツールではタスクが「完了」とマークされていても、ワークフローの次のチームは、そのタスクを引き継ぐ番であることに気づかないままになる可能性があります。

単一のプラットフォームに統合すれば、引き継ぎは同じシステム内で行われ、履歴や文脈もすべて保持されます。「別のツールを確認します」や「別のシステムで更新します」といった手間をなくすことができます。

チームやプロジェクト全体のリアルタイム可視性

リーダーであるあなたが、プロジェクトが順調に進んでいるかを確認するためだけに、5人の担当者を追いかけて3つの異なるダッシュボードをチェックする必要はありません。データが分散していると、常に後手後手の管理を余儀なくされ、問題を未然に防ぐのではなく、発生した問題に対処することになってしまいます。統合により、すべてのチームとプロジェクトを即座にリアルタイムで可視化できます。

これにより、事後対応型の管理から事前対応型の管理へと転換できます。プロジェクトが頓挫する前に障害要因を特定し、リソースの過剰配分箇所を把握できます。このレベルの透明性は、責任の所在を明確にし、チームの一体感を高めます。チームメンバー全員が、自身の仕事が会社の広範な戦略目標とどのように接続しているかを確認できます。

ClickUp Acceleratorがもたらす測定可能なROI

「以前にもツールの統合を試みたが、大失敗に終わった」とお考えかもしれません。

これはよくある懸念です。そのお気持ち、よくわかります。

サポート体制が不十分なまま新しいツールを導入し、結果として導入率が低迷し、プロジェクトが失敗に終わるインスタンスを数多く目にしてきました。

これこそが、ClickUp Acceleratorが存在する理由です。単なるプラットフォームではなく、専門家の指導による導入を通じてROIを加速させるソリューションなのです。

ClickUpの「Converged AIワークスペース」と、当社の導入チームが持つ専門知識を組み合わせることで、数年ではなく数週間で投資対効果を実感できます。Acceleratorは、ばらばらなツールから統合された生産性への、最も迅速かつ効果的な道筋となるよう設計されています。

ForresterGroupの「2025年版 ClickUpのTotal Economic Impact™」レポート によると、ClickUpは平均的な企業において年間3万時間以上の時間を節約し、業界トップクラスのROIを実現しています。

20以上のアプリをClickUp Acceleratorに統合することでROIを向上させる主な要素は以下の通りです：

20以上の仕事アプリとAIを統合した「Converged AI ワークスペース」

プロジェクト管理ツール、ドキュメントプラットフォーム、チームチャットアプリ、追跡用スプレッドシート、そして単体のAIツールは、すべてClickUpに置き換えることができます。ClickUpは、すべての業務アプリ、データ、ワークフローを一元化し、さらに最新のAIモデルをすべて、1つの価格でご提供します。

手作業による調整を不要にするAIエージェント

👀 ご存知でしたか？ アンケート対象者の24%が、AIエージェントを主に「退屈なタスクの自動化」のために利用したいと回答しています。具体的には、進捗状況の確認、進捗報告書の作成、締切日のリマインダーといった、価値の低い仕事から解放されることを期待しています。

まさにそれが、Super Agentsが開発された目的です。Super Agentsはバックグラウンドで継続的に動作し、チームがすでに使用しているのと同じツールを使って、タスクの更新、ドキュメントの作成、仕事の推進を行います。

単発のサポートが必要な場合はDMを送ることも、ドキュメント内で@メンションしてブレインストーミングを明確なプランに変えることも可能です！複雑なワークフローをエンドツーエンドで処理するように設定し、必要な場面では人間を巻き込むこともできます。

最大のメリットは？これらのエージェントは常時稼働しており、すべてのプロジェクト、ドキュメント、会話のコンテキストを完全に把握しているため、その出力は現実に基づいたものになるのです。

ClickUp Acceleratorでは、以下の各分野で10種類の「スーパーエージェント」が利用可能です：

マーケティング：キャンペーンの依頼を、ブランドイメージに沿った完成した仕事へと変換（実際の動作はビデオでご覧ください）

プロダクト＆エンジニアリング ：機能リクエストからリリースまでのスピードアップ

サービス ：フォローアップを自動化し、リスクを可視化することで、クライアントとのエンゲージメントを確実に維持します

プロジェクト管理 ：ステータス報告や追跡といったルーチン作業を自動化し、プロジェクトを円滑に進めます

人事・人材オペレーション：オンボーディングからオフボーディングまで、その間のすべてを管理し、シームレスな従業員体験を実現します

ClickUp Acceleratorで、50以上のユースケースに対応した既成の「スーパーエージェント」を活用しましょう

ROIを即座に把握できる組み込みダッシュボード

テクノロジー・スタックの統合が正しい判断だったことを、経営陣にどう証明しますか？ClickUpダッシュボードを活用して、ワークスペース全体のデータを自動的に集約し、ビジネス目標に直結する主要業績評価指標（KPI）を可視化しましょう。

時間短縮効果： コンテキストの切り替えを減らし、手作業を自動化することで、どれだけの時間が節約されているかを確認できます

完了したプロジェクト： プロジェクトの進捗速度を追跡し、チームの仕事完了までのスピードがどれほど向上したかを確認しましょう

リソース配分： チームのキャパシティを明確に把握し、リソースを効果的に配分しましょう

カスタムClickUpダッシュボードを作成し、ビジネスのKPIを算出しましょう

経営層向けの概要レポートから、詳細なプロジェクト状況レポートまで、ステークホルダーごとにカスタムされたビューを作成できます。手動でのレポート作成は一切不要です。

専門家によるセットアップとトレーニングで、導入初日から確実に活用できます

チームがその使い方を理解していなければ、どんなに強力なプラットフォームも意味をなしません。これが、多くのツール統合の努力が失敗する最大の理由です。ClickUp Acceleratorプログラムを通じて、当社の専門家チームによる専任の導入サポートをご利用ください。

これは単なるヘルプ記事の集まりではありません。お客様の成功を確実にするために設計された、きめ細やかなサービスです。

当社の専門家のサポートがあれば、すぐにClickUpを使い始めることができます！

💰 ClickUpに切り替えた顧客の10人中4人が、3つ以上のツールの代替としてClickUpを活用しています。その結果、10人中6人が毎週3時間以上の時間を節約できています。

そして、これはまだ始まりに過ぎません。

コスト削減から効率化、コラボレーションの向上に至るまで、あらゆる面でROIの可視性があります。

👉🏼 例えば、Trinetixを例に挙げましょう。 同社は、コカ・コーラ、マクドナルド、プロクター・アンド・ギャンブルなどの企業向けに、デザインから開発までのフルサイクルソリューションを提供しています。業務スピードを向上させるため、デザイン業務とプロジェクト実行をスケールさせる単一のプラットフォームが必要でした。ClickUpを評価したところ、最初から最適なソリューションだと感じられました。

ClickUpでプロジェクト文書を一元管理したことで、スケールアップの足がかりができました。唯一の信頼できる情報源を活用すれば、新しいテンプレートの作成はわずか15秒で完了します。また、ClickUpの導入により、ミーティングの回数を50%削減し、デザインチームの満足度を20%向上させることに成功しました。

ClickUpへの複数ツールの統合によって恩恵を受けたのは、Trinetixだけではありません。

👉🏼 admiral.digitalも同様の事例をご紹介します：

さらに、以下のメリットも：

ClickUpで統合によるROIをさらに高めましょう

ClickUpのような統合されたAI搭載ワークスペースがあれば、チームは更新情報の確認に費やす時間を減らし、業務の推進に注力できることは明らかです。意思決定が迅速化し、コラボレーションが緊密になり、ROIの可視性が迅速かつ着実に確保されます。

これは一時的なメリットではありません。AI機能が進化するにつれ、この統合による価値はさらに高まっていきます。