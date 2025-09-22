Forrester調査：ClickUpは3年目までに384%のROIと92,400時間の時間削減を実現

今日の急速に変化するデジタル環境において、ワークスプロールは生産性を蝕む静かな脅威です。連携しないツール、サイロ化された情報、手作業のプロセスが、あらゆるチームの時間とエネルギーを消耗しています。

しかし、その時間を奪還し、収益を向上させ、従業員の能力を高めることが、すべて一箇所で可能だとしたら？

最新のフォレスター・トータル・エコノミック・インパクト™（TEI）調査が 明らかにしたClickUpの実績です。ClickUpの委託によりフォレスター・リサーチが実施したこの独立調査は、仕事を統合型AIワークスペースに集約することで得られる実世界の効果を数値化しています。

数字が物語るROI

フォレスターの厳密な分析により、3年間でClickUpを導入した複合組織*は以下の成果を達成したことが判明しました：

384%の投資利益率（ROI）

自動化とAIにより3年目までに 92,400時間の生産性を節約

ClickUp導入による売上増加額：390万ドル*

6ヶ月未満の投資回収期間

私たちのやることの基盤となるのはワークフロー管理です…ClickUpなしではこれらの結果を達成できませんでした。

*複合組織とは、年間収益1億5000万ドル、従業員1,000名を有する米国企業を指します。これはインタビュー対象顧客を代表し、集計財務分析の提示に使用されます。

これらの番号が意味するところを、視覚的に分解してご説明します：

ClickUpが結果を生み出す仕組み：AI、自動化、そして融合

1. 自動化と/AIによる生産性の解放

ClickUpを導入したチームは、導入3年目までに従業員1人あたり月平均12時間の削減を実現。自動スタンドアップ要約、企業AI検索、ワークフロー自動化といったAI機能により、反復作業やコンテキスト切り替えが不要となり、チームは影響力の大きい業務に集中できます。

AIが大好きです。AskAIが大好きです。非常に効果的です。私は一連のダッシュボードを持っています——毎日目を覚ますと、新聞を読むように[これら]を確認し、プロジェクトがどのように進捗したかを把握しています。

2. 人員を増やさずに収益成長を促進

節約した時間を価値創出プロジェクトに再配分した結果、一部の部門では生産性が7倍向上し、3年間で新規収益390万ドルを生み出しました。ClickUpの集中型ワークスペースにより、チームは人員を増やさずに、より多くのクライアントの対応、キャンペーンの展開、製品の提供が可能になります。

現在、月間約500件のマーケティング業務タスクを管理しています…ClickUpがなければ、その半分の作業負荷しか処理できませんでした。

ClickUpは分散したプロジェクト管理ソリューションを置き換え、レガシーソフトウェアコストを3年目までに60%削減し、IT管理者の時間を節約します。これにより複合組織では114,000ドルのコスト削減に加え、すべてを一元管理できるという無形のメリットも得られます。

こうした細かいコミュニケーションは…適切にやれば即座に解消され、それは非常に価値のあることです。

4. 定量化できないメリットを提供し、クライアントとチームの満足度向上を実現

クライアント満足度の向上：* 迅速な対応と優れた問題追跡により、 CSATスコアが 90%超を達成

従業員体験の向上：* タスクとコミュニケーションの一元化によりストレスが軽減され、チームのエンパワーメントが実現

単一の情報源: リアルタイム更新と リアルタイム更新と ナレッジマネジメント により全員の認識を統一

導入から1年後…彼女は税務シーズン中に父親をディズニーワールドに連れて行けた。これがClickUpがもたらした変化だ——トイレで泣いていた日々から、ディズニーで笑顔になる日々へ。

なぜ重要なのか

フォレスターのTEI調査は、ClickUpユーザーが既に実感している事実を裏付けました：AI搭載の単一プラットフォームへ仕事を統合することは、単なる生産性向上ではなく戦略的優位性をもたらします。事業の拡大、収益の拡大、あるいは単にチームの時間を取り戻すためであっても、ClickUpは測定可能な結果を提供します。

プロジェクト管理のROIから統合型AIワークスペースの力まで、データは明確です：ツールの削減、コンテキストの強化、スマートな自動化が、チームが最高の仕事をやるためのスペースを生み出します。

