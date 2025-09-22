Forrester調査：ClickUpは3年目までに384%のROIと92,400時間の時間削減を実現

今日の急速に変化するデジタル環境において、ワークスプロールは生産性を蝕む静かな脅威です。連携しないツール、サイロ化された情報、手作業のプロセスが、あらゆるチームの時間とエネルギーを消耗しています。
しかし、その時間を奪還し、収益を向上させ、従業員の能力を高めることが、すべて一箇所で可能だとしたら？
最新のフォレスター・トータル・エコノミック・インパクト™（TEI）調査が 明らかにしたClickUpの実績です。ClickUpの委託によりフォレスター・リサーチが実施したこの独立調査は、仕事を統合型AIワークスペースに集約することで得られる実世界の効果を数値化しています。
数字が物語るROI
フォレスターの厳密な分析により、3年間でClickUpを導入した複合組織*は以下の成果を達成したことが判明しました：
- 384%の投資利益率（ROI）
- 自動化とAIにより3年目までに92,400時間の生産性を節約
- ClickUp導入による売上増加額：390万ドル*
- 6ヶ月未満の投資回収期間
私たちのやることの基盤となるのはワークフロー管理です…ClickUpなしではこれらの結果を達成できませんでした。
*複合組織とは、年間収益1億5000万ドル、従業員1,000名を有する米国企業を指します。これはインタビュー対象顧客を代表し、集計財務分析の提示に使用されます。
これらの番号が意味するところを、視覚的に分解してご説明します：
ClickUpが結果を生み出す仕組み：AI、自動化、そして融合
1. 自動化と/AIによる生産性の解放
ClickUpを導入したチームは、導入3年目までに従業員1人あたり月平均12時間の削減を実現。自動スタンドアップ要約、企業AI検索、ワークフロー自動化といったAI機能により、反復作業やコンテキスト切り替えが不要となり、チームは影響力の大きい業務に集中できます。
AIが大好きです。AskAIが大好きです。非常に効果的です。私は一連のダッシュボードを持っています——毎日目を覚ますと、新聞を読むように[これら]を確認し、プロジェクトがどのように進捗したかを把握しています。
2. 人員を増やさずに収益成長を促進
節約した時間を価値創出プロジェクトに再配分した結果、一部の部門では生産性が7倍向上し、3年間で新規収益390万ドルを生み出しました。ClickUpの集中型ワークスペースにより、チームは人員を増やさずに、より多くのクライアントの対応、キャンペーンの展開、製品の提供が可能になります。
現在、月間約500件のマーケティング業務タスクを管理しています…ClickUpがなければ、その半分の作業負荷しか処理できませんでした。
3. レガシーツールを廃止しコスト削減を実現
ClickUpは分散したプロジェクト管理ソリューションを置き換え、レガシーソフトウェアコストを3年目までに60%削減し、IT管理者の時間を節約します。これにより複合組織では114,000ドルのコスト削減に加え、すべてを一元管理できるという無形のメリットも得られます。
こうした細かいコミュニケーションは…適切にやれば即座に解消され、それは非常に価値のあることです。
4. 定量化できないメリットを提供し、クライアントとチームの満足度向上を実現
- クライアント満足度の向上：* 迅速な対応と優れた問題追跡により、CSATスコアが90%超を達成
- 従業員体験の向上：* タスクとコミュニケーションの一元化によりストレスが軽減され、チームのエンパワーメントが実現
- 単一の情報源: リアルタイム更新とナレッジマネジメントにより全員の認識を統一
導入から1年後…彼女は税務シーズン中に父親をディズニーワールドに連れて行けた。これがClickUpがもたらした変化だ——トイレで泣いていた日々から、ディズニーで笑顔になる日々へ。
📘 詳細な分析をご希望ですか？ ClickUpが企業に生産性を7倍向上させ、390万ドルの収益創出をロック解除する方法を、ForresterのTEIレポートで発見👇🏼
なぜ重要なのか
フォレスターのTEI調査は、ClickUpユーザーが既に実感している事実を裏付けました：AI搭載の単一プラットフォームへ仕事を統合することは、単なる生産性向上ではなく戦略的優位性をもたらします。事業の拡大、収益の拡大、あるいは単にチームの時間を取り戻すためであっても、ClickUpは測定可能な結果を提供します。
プロジェクト管理のROIから統合型AIワークスペースの力まで、データは明確です：ツールの削減、コンテキストの強化、スマートな自動化が、チームが最高の仕事をやるためのスペースを生み出します。
その全容を確認する準備はできていますか？Forrester TEI調査をダウンロードし、ClickUpが組織を変革する方法をご覧ください。