大胆で大きな目標（BHAG）の設定と追跡方法

とても大きく、毛むくじゃらで、思わず息をのむような目標を設定する。あなたが眠りに落ちようとするとき、あなたのBHAG(Big Hairy Audacious Goal)はベッドのそばにあり、毛むくじゃらで目を輝かせている。目を覚ますと、それはそこにある:おはようございます、私はあなたのBHAGです。あなたの人生は私のものです

ジム・コリンズ

長期的な成功を求めるとき、平凡と非凡の違いは、しばしばあなたのBig Hairy Audacious Goal_(_BHAG)によって定義することができる。

この大胆で大胆な目標は、先見の明のある企業にとって統一された焦点であり、企業を新たな高みへと押し上げる。エベレスト登頂にせよ、月面着陸にせよ、偉大な業績は真のBHAGから始まることを歴史は示している。

この記事では、あなた自身のBHAGを設定し、会社を変革的成長へと導くための準備をお手伝いします。

BHAG目標とは何か?

BHAG(Big Hairy Audacious Goal)とは、組織を活性化し、限界を押し広げ、成功の習慣を身につけ、より大きなビジョンに向かって行動を促すように設計された、大胆で長期的な目標のことです。

ジム・コリンズとジェリー・ポーラスは、その著書でこの言葉を紹介している。 ビルト・トゥー・ラスト:ビジョナリーカンパニーの成功習慣 を1994年に出版した。彼らは企業に、漸進的な改善という考え方から一歩踏み出し、一見すると不可能に近いと思われるような目標を目指すことを奨励したかったのだ。

BHAGの力は、小さすぎる思考から抜け出させることだ」。

ジム・コリンズ

真のBHAGは野心的であり、達成には10年、あるいはそれ以上かかることもある。単に大きな夢を見るということではなく、挑戦的ではあるが、会社がコミットすれば達成可能な目標を作ることなのだ。

1961年、ケネディ大統領が10年が終わる前に月探査を行うという構想を描いたように。当時は奇想天外に思えたが、国民全体を行動に駆り立て、最終的には1969年の歴史的な月面着陸につながった。

BHAG目標のセットアップは、従来の目標セットアップとどう違うのか?

BHAGとOKRのような従来の目標設定手法との違いを理解する ( オブジェクトと鍵結果 )は、どのアプローチが組織のビジョンに最も適しているかを決めるのに役立つ。

ファクター BHAGS|従来の目標(OKR、SMART目標)*||など。 野心と構造|BHAGは、ビジネスや業界を再定義するために設計された野心的な長期目標(10~25年)です。BHAGは、手が届かないと思われる目標に挑戦するものである。 BHAGは、漸進的な進捗に焦点を当てた、構造化され測定可能な短中期目標である。 スコープとインパクト|数十年かけて市場全体に革命を起こすなど、変革的な目標に焦点を当てる。 OKRや[ 柔軟性と硬直性|包括的で大胆なビジョンに忠実でありながら、状況の変化に応じて進化し、焦点を失うことなく適応性を確保する。 硬直的で時間に縛られることが多い。 ]( モチベーションと緊急性|並外れたビジョンを示すことで、緊急性と興奮を鼓舞する。 明確で、達成可能で、期限付きのオブジェクトによってチームのモチベーションを高める。 )

GoogleのBig Hairy Audacious Goalは、世界の情報を整理し、普遍的にアクセス可能で有用なものにすることである。この月のミッションは、自然言語処理や人工知能のような高度な技術を通じて、人類による知識の探求を可能にした。

Google Assistantのようなツールによって、Googleはこの大胆な目標を継続的に洗練させ、世界中の知識のギャップを埋める進捗を確実なものにしている。

2.NPR:より多くの情報を持つ市民を作るために

NPRのBHAGは、理解を豊かにするジャーナリズムと文化番組を通じて、より多くの情報を持つ国民を作ることである。クリエイティブな才能と多様なストーリーテリングを活用することで、NPRは言論の進捗を促し、メディアにおける信頼される声としての役割を確固たるものにしている。

3.フェイスブック世界をもっと身近に

フェイスブックは、世界の距離を縮めるという大胆な目標を設定した。その目標は

/に到達することで https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-10-04/facebook-the-making-of-1-billion-users 2012年までに10億ユーザー /%href/

2012年までに10億人のユーザーを獲得 /%ref/、明確なゴールラインを達成し、世界中の数十億人を接続するデジタルハブへと進化した。フェイスブックのミッション・ステートメントには、革新的なテクノロジーを通じてチームスピリットを育み、前進することへのコミットメントが強調されている。

4.Airbnb: 誰もがどこにでも所属できる世界を作ろう

/参照 https://news.airbnb.com/airbnb-2019-business-update/ AirbnbのBHAGは包括性に焦点を当てている /%href/

旅行体験をパーソナルでコミュニティ主導の旅に変える。この大胆なビジョンは同社のコアバリューと一致し、クリエイティブな才能を刺激して有意義な旅行ソリューションを提供する。これは、小さな企業がストレッチ目標と持続的な集中力によって、いかに10億ドル企業になり得るかを示している。

5.フィーディング・アメリカすべての人が栄養価の高い食品を公平に入手できるようにする

経由 スポティファイ Spotifyは、アーティストとリスナーにとって利用しやすいプラットフォームを作ることで、音楽の違法コピーと戦うという大胆な目標を掲げた先見性のある企業である。合法的な代替手段を提供することで、音楽業界を再構築し、人間のエネルギーをイノベーションと作成者への公正な報酬へと導いた。

9.マイケル・J・フォックス財団パーキンソン病の治療法を見つける

マイケル・J・フォックス財団のBHAGは、パーキンソン病の治療法を見つけるという一点に絞られている。広範な研究と協力にサポートされたこの大胆な目標は、既存の企業や非営利団体が変革的な目標を達成するための役割モデルとしてどのように行動できるかを例証している。

BHAGと他の目標設定手法との比較

BHAG(Big Hairy Audacious Goals)は、大胆で長期的な目標を表しますが、すべての目標がBHAGに該当するわけではありません。ここでは、Big Hairy Audacious Goalsと他の目標との比較を示します。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/126752/goal-setting-strategies/ 目標設定戦略 /参考

:

BHAGsとKPIの比較

/参照 https://clickup.com/ja/blog/10471/kpi-reporting/ 主要業績評価指標(KPI) /%href/

は、特定のビジネス・オブジェクトに対する進捗を追跡するメトリクスです。通常、以下のようなものがあります:

短期的: KPIは、四半期または年単位で設定されることが多い。

KPIは、四半期または年単位で設定されることが多い。 定量的: 収益成長や顧客満足度など、特定のメトリクスを測定します。

収益成長や顧客満足度など、特定のメトリクスを測定します。 方向性: KPIはコンパスのように機能し、戦略目標に向かって正しい道を歩んでいることを確認する。

対照的に、BHAGは

長期的かつ野心的: 組織の将来を変革することを目的とし、達成までに10年から25年かかることが多い。

組織の将来を変革することを目的とし、達成までに10年から25年かかることが多い。 **KPIが漸進中の進捗を追跡するのに対して、BHAGはゲームを変えるような大きなインパクトを与えることに焦点を当てる。

💡* プロのヒント:KPI設定プロセスに磨きをかけている人は、次のことを試してみてください。

/参照 https://clickup.com/templates/kpi-t-182201584 ClickUpのKPIテンプレート /%href/

.このテンプレートは、主要業績評価指標を定義、追跡、測定するための構造化されたフレームワークを提供し、オブジェクトとの整合性と実行可能な進捗モニタリングを保証します。

BHAGsとOKRの比較

目標と鍵結果(OKR)は、次のような別の目標設定フレームワークです。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/145014/measure-what-matters-most-summary/ ビジネスにとって本当に重要なものを測定するためのものである。 /%href/

.通常、以下のような構成になっている:

目標: 年または四半期ごとに設定される包括的な目標。

年または四半期ごとに設定される包括的な目標。 鍵結果: それぞれの進捗を追跡する測定可能な成果 /参照 https://clickup.com/ja/blog/9050/measurable-objectives/ 測定可能な目標 /%href/ 測定可能な目標 /%href/ は、1 ヶ月から 1 年にわたるものである。

こちらもお読みください:

チームの月間目標25例 /%href/

比較的、BHAGs:

視野を広げる: OKRが短期的なマイルストーンの達成に役立つのに対して、BHAGは遠い将来のあるべき姿を設定する。

OKRが短期的なマイルストーンの達成に役立つのに対して、BHAGは遠い将来のあるべき姿を設定する。 変革に焦点を当てる: 10年以上にわたる一連のOKRの成功は、BHAGの達成に近づくのに役立つ。

💡 プロからのアドバイス:* OKRを始めたい方で、以下の実践的なガイドをお探しの方は、こちらをご覧ください。 ビジネスにOKRを導入する方法について実践的なガイドをお探しの場合 をやること。

ClickUpのOKRテンプレート

.このテンプレートには、オブジェクトの概要、測定可能なメトリクスによる鍵結果の追跡、チームメンバーへのタスク割り当て、期限設定、リアルタイムでの進捗監視のための専用セクションがあります。

BHAGsとSMART目標の比較

SMART目標は、各目標を確実にする:

具体的: 明確に定義されている。

明確に定義されている。 測定可能:進捗を追跡できる。

達成可能: 現実的で達成可能である。

現実的で達成可能である。 関連性: 広範なビジネスオブジェクトとの整合性

広範なビジネスオブジェクトとの整合性 明確な時間枠で設定されている。

それに比べて、BHAGは

高い野心と大胆さ: 目先の能力だけでなく、それ以上のことを考えるよう、あなたの会社を後押しします。

目先の能力だけでなく、それ以上のことを考えるよう、あなたの会社を後押しします。 長期的: SMART目標の期限付きとは異なり、10年以上のスパンで設計されています。

👀 **Did You Know? ClickUpのSMART目標テンプレート は機能が豊富で簡単に適応でき、カスタマイズ可能なサブカテゴリーがあるので、ビジョンを具体的な行動プランに落とし込むのに役立ちます。

BHAGsと戦略プランの比較

/参照 https://clickup.com/ja/blog/214636/strategy-management-models/ 戦略プラン /%href/

通常、長期的な目標を達成するための体系的なアプローチである:

戦略プランは、近い将来のための明確なロードマップを提供する。

ステップ・バイ・ステップのガイダンス: 大きな目標を管理しやすいステップに分解します。

大きな目標を管理しやすいステップに分解します。 焦点および明快さ: あなたの会社がその主目的と一直線に並ぶことを保障します

一方、BHAGs:

戦略プランの範囲を超える: 彼らははるかに大きなビジョンを定義し、戦略的な計画は、時間をかけて達成するのに役立ちます。

彼らははるかに大きなビジョンを定義し、戦略的な計画は、時間をかけて達成するのに役立ちます。 北極星として機能する: BHAGは、すべての戦略的努力を鼓舞し、導き、長年にわたる複数の戦略プランのターゲットを提供する。

BHAGsとビジョンステートメントの比較

両方 ビジョン・ステートメント とBHAGは、組織の長期的な未来に目を向けるものですが、そのアプローチは異なります:

ビジョン・ステートメント: 組織がどうありたいかを鼓舞し、概説することを目指す。目的意識を提供する。 例例:"アイデアを広める "というTEDのビジョン・ステートメント

組織がどうありたいかを鼓舞し、概説することを目指す。目的意識を提供する。 BHAGs: 組織に大きな夢を抱かせ、ほとんど達成不可能と思われることを達成させる。 例知識を共有する世界有数のプラットフォームになる」というような目標は、TEDのBHAGにふさわしい。

組織に大きな夢を抱かせ、ほとんど達成不可能と思われることを達成させる。

👉🏼 ビジョナリー・フレームワークを作成するためのより詳細なアプローチについては、以下を参照のこと。

/参照 https://clickup.com/templates/vision-whiteboard-t-200635391 を参照。 ClickUpによるビジョンホワイトボードテンプレート /%href/

.

💡 プロからのヒント:* これらの方法論をミックスして、KPIやOKRのようなツールで進捗を把握しながら、BHAGで大胆かつ正しい方向性を設定しましょう。

以下はその違いを要約したテーブルである:

| 機能|BHAGs|KPI|OKRs|SMART目標|戦略プランニング|ビジョンステートメント|です。

| タイムフレーム|10~25年|四半期/年|四半期/年/月|タイムバインド(具体的な時間枠)|3~5年|長期的、願望的| スコープ|10~25年|四半期/年|四半期/年/月|タイムバインド(具体的な時間枠)|3~5年|長期的、願望的

| 目標にリンクされている測定可能な成果|具体的で焦点を絞った|長期的な目標に向けた管理可能なステップ|全体的な方向性と目的| スコープ|広範でゲームを変えるようなインパクト|具体的なメトリクス(例:収益、顧客満足度)|具体的で焦点を絞った|長期的な目標に向けた管理可能なステップ|全体的な方向性および目的

大それた目標を追跡し、完了する

BHAGを達成するのは大変なことのように思えるかもしれませんが、適切なアプローチとツールを使えば、管理しやすくなり、ひらめきを生むことさえあります。目標を効果的に追跡することで、チームの集中力、連携、モチベーションを維持し、最も野心的な目標を達成することができます。

BHAGを追跡するためのツールとリソース

BHAGを達成するには、明確なビジョンだけでなく、進捗を効果的に追跡し、刺激するための適切なツールも必要です。適切なリソースがあれば、マイルストーンを監視し、責任を割り当て、途中で調整することができます。

これらのツールは、リアルタイムの洞察を提供し、コラボレーションを促進することで、チームが野心的な目標に沿った状態を維持するのに役立ちます。

クリックアップの目標追跡機能は、どのように目標達成を支援するのでしょうか。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-264-1400x935.png ClickUpの目標追跡機能: bhag /%img/

ClickUpの目標追跡機能を使えば、BHAGを効果的に追跡し、リアルタイムで調整することができる。

BHAGの設定には効果的な追跡が必要です。

/参照 https://clickup.com/features/goals ClickUpの目標追跡機能 /%href/

を使えば、BHAGをリアルタイムで設定、監視、調整することができます。

SMARTフレームワーク(Specific、Measurable、Attainable、Relevant、Time-bound)を使用すれば、アカウントと集中力を維持する構造化された目標を作成できます。10kmレースの完了でも、新規クライアントの獲得でも、ClickUpを使えば目標を管理可能で測定可能なターゲットに分解し、成功への明確な道筋を立てることができます。

クリックアップのダッシュボードを使用して、BHAGの進捗を可視化できます。

ClickUpダッシュボードでBHAGのKPIを1つの画面で確認できます。

BHAG達成の鍵は進捗の可視化です。

/参照 https://clickup.com/features/dashboards ClickUpダッシュボード /%href/

は目標を包括的にビューします。カスタマイズ可能なカードとチャートで、主要メトリクス、期限、チームパフォーマンスを一元的に追跡できます。

この一元化されたビューは、進捗を評価し、ボトルネックを特定し、全員が同じオブジェクトに向かっていることを確認するのに役立ちます。ダッシュボードを定期的に更新することで、有意義な議論や調整が促進され、プロジェクトが順調に進むようになります。

ClickUpについて、smallcaseのプロダクトマネージャーであるKartikeya Thapliyal氏は次のように語っている、

組織全体の目標は追跡しやすく、プランニングが容易になります。

/参照 https://www.trustradius.com/reviews/clickup-2022-11-17-00-13-29 カルティケヤ・タプリヤル /%href/

smallcaseプロダクトマネージャー

クリックアップの自動化でBHAG追跡を自動化する

ClickUp Automationsを使って、手動操作なしでリマインダー、タスク設定、ステータス更新を設定する。

自動化により、BHAGの追跡効率を大幅に改善できます。

/参照 https://clickup.com/features/automations ClickUp 自動化 /参照

を使えば、リマインダー、タスクの設定、ステータスの更新を手動で操作することなく設定できます。

例えば、BHAG関連のタスクがチームメンバーに割り当てられるとすぐにステータスを「進行中」に更新する自動化を作成できます。また、リマインダーを設定すれば、締め切りが近づいたときにチームを促し、マイルストーンが漏れるのを防ぐことができます。

繰り返しのタスクを自動化することで、より戦略的な取り組みに集中することができます。この機能により、あなたとチームは常にBHAGのステータスを確認することができ、必要に応じて調整することが容易になります。

ClickUp ドキュメントとコメントを使ってコラボレーションし、フィードバックを得ることができます。

ClickUp Docsでチームと協力してプランを立て、フィードバックを集めましょう。

BHAGを達成するためには、効果的なコラボレーションが不可欠です。 ClickUp ドキュメント を使用すると、チームメンバーが共有ドキュメントにコメントしたり、編集を提案したり、変更を追跡したりできるようになり、リアルタイムのコラボレーションが可能になります。コメントを使用してドキュメントの特定のセクションにフィードバックを提供することで、すべてのインプットが収集され、確認されます。

コメントを実行可能なタスクに変換することもでき、アイデア出しから実行までシームレスなワークフローを維持できます。このようなコラボレーション環境は、アカウント責任を促進し、全員がプロジェクトに参加し続けることができます。

BHAG達成のためのステップバイステップガイド

BHAGを設定し達成することで、組織のビジョンを実行可能なステップに変えることができます。ClickUpは、こうした野心的なオブジェクトを効果的に管理するための強力なプラットフォームを提供します。ClickUpを使ったBHAGの設定と達成方法をご紹介します。

クリックアップでBHAGを設定する

タスクとマイルストーンの割り当て