60以上のOKR例 – 効果的なOKRの書き方 2024

OKRは、Google、Netflix、Twitterのような企業で使用されている最も人気のある目標管理手法の1つです。 測定可能な目標とオブジェクト 組織における

適切に活用すれば、チームは明日の課題に向けて進捗しながら、今日の目標を達成することができる。そうでない場合は、プロジェクト管理に障壁が生じ、結果的にビジネスの成功を損なうことになる。

OKRのような目標設定システムを導入するのは気が引けるかもしれない。どこからやることなのか?焦点を当てるべき正しいオブジェクトは何か?結果をやることは?会社のOKRを設定するのか、個人のOKRを設定するのか、あるいはその両方を設定する必要があるのか?

ビジネス再構築の最中であろうと、会社のOKRを模索している最中であろうと。 目標 次の四半期に向けたインスピレーションを得たい方、目標と鍵結果を向上させるライティングのヒントをお探しの方、私たちにお任せください!

もしあなたが視覚的な学習がお好きなら、効果的なOKRの書き方に関するこのブログをご覧ください!

OKR とは?

OKR(Objectives and Key Results)とは、ビジネスにおいて個人や会社の目標を設定し、それを測定するためのフレームワークです。

OKRフレームワークには2つの要素がある:

目標: 達成したいことを特定する目標

達成したいことを特定する目標 主な結果:目標を達成するための進捗を追跡するメトリクス

一言で言えば オブジェクトを達成するために、鍵となる結果の設定を完了する。

60以上のチームOKR例

下記のOKR事例ライブラリをご覧ください。チームOKRのスタートとして、どの例もご自由にお使いください!

コンテンツマーケティングOKR例

🏆 役に立つ、有益なブログ記事を作成する。

1.業界のオピニオンリーダー20人にインタビューする 2.日までにブログに100万人のオーガニック・トラフィック訪問者を誘導する。 3.今四半期、400件のPDFダウンロードを獲得

すべてのブログ記事のSEO(検索エンジン最適化)を最適化する。

1.ブログ記事ごとに少なくとも7つの内部リンクを含める 2.で80-100を達成する ブログ記事ごとのSEOスコア 3.ブログ記事ごとに、すべての静止画像とGIFに説明的なaltテキストを含める

🏆 ブログプロセスの文書化を改善する

1.現在のブログ・プロセスを2週間ごとに監査する 2.部門見出しからのフィードバックループを5日から2日に短縮する 3.ブログプロセスのダッシュボードを作成し、ボトルネックを100%解消する。

クリエイティブ・オペレーションOKR例

全社的なクリエイティブリクエストプロセスを導入する。

1. バランススコアカードを使う 10~15のよくあるリクエストを特定し、タスクテンプレートを構築する 2.全部門でリクエストのバックログを60%削減 3.終了日までにチーム満足度を85%向上させる。

すべてのクリエイティブチームメンバーのための唯一の真実の情報源として、Creative Learning Wikiを作成する。

1.共有受信トレイの単発電子メール要求を 55%削減する 2.3つのビデオチュートリアルを開発し、対面でのトレーニングミーティングを減らす 3.所有者1名と共著者3名を特定し、チュートリアルを最適化する。 wikiドキュメント 🏆 クリエイティブ・チームの生産性を最大化する。

1.部門リクエストの平均承認時間を3日から1日に短縮 2.チームカレンダーを2週間ごとに監査し、ミーティングの妥当性を確認する 3.タスクの定時完了率を 60%から 90%に引き上げる

カスタマーサクセスOKR例

カスタマーサクセスチームメンバーの能力とトレーニングを強化する。

1.チームメンバー100%との個人開発プランの構築 2.タスク成功率を80%から95%に高める 3.5~8件のトレーニングおよびコーチングの機会を提供する

🏆カスタマーをインサイドボイスとして支援し、彼らのインプットが会社の成果につながることを保証する。

1.毎月30人の顧客と面談し、製品・サービスの利用改善案を提供する 2.製品に関する苦情を45件から20件に減らす 3.カスタマーサクセスマネージャーを2名採用する。

チームを成功させ、全社的な目標を達成するために必要なサポートを提供する。

1.4つのトレーニングセッションの運営補助 2.サポートキューで最大24時間の応答時間をメンテナーする 3.成功 12人の新規カスタマーを獲得

カスタマーサポートOKR例

🏆 キャリア開発と成長を促進するために、トレーニングの設定基準を作る。

1.3つのコア責任の文書化を定義:リード、マネージャー、スペシャリスト 2.サポート部門の立ち上げ 成長プラン & SOPソフトウェア !) 3.リードとマネジャーの "認定 "を開始し、継続的なスキルアップ/トレーニングを行う。

サポートと成果指標との整合性を効率的にモニタリングする。

1.マネージャー、リード、メンバー間のフィードバック・ループ・ダッシュボードを構築する。 2.カスタマーフィードバック率を8.9から9.9に向上させる 3.従業員満足度を7.6から8.9に向上

🏆サポートチームの効率を最大化し、24時間365日、緊急かつ楽観的にカスタマーに対応する。

1.による部隊再編プランの立ち上げ。 2.2名のリーダーをプロモーションする。 3.1週間あたりのサポートチケット解決率を60%から80%に引き上げる。

エンジニアリングOKR例

🏆 大規模な立ち上げの後、カスタムレポート作成されたバグタスクの数を減らす。

1.ローンチ前に機能をテストするボランティアを組織全体で30~50人見つける 2.本番環境での重要なバグ修正時間を 24 時間から 16 時間に短縮する 3.監査 /参照 /ブログ?p=54906 QAテスト /%href/ 効率化のために3週間ごとに

🏆 エンジニアリングチーム全体にアジャイルマネジメントを導入する。

1.最初の4ヶ月でテストプロジェクトを試行し、個々のフィードバックと結果を得る 2.四半期と年ごとに自動化されたパフォーマンス・レポートを作成する。 3.四半期と年度]までに、すべての問題とリスクに関するコミュニケーション・ダッシュボードを立ち上げる。 /参照 /ブログ?p=47698 コミュニケーションプランのテンプレート /%href/ )

🏆 テストにおける重大なバグへの対応率を向上させる。

1.日までにエンジニアを7人採用する。 2.レスポンスタイムを20分から10分に改善する 3.チームカレンダーの重要でないミーティングを 2 週間ごとに監査し、必要性を判断する

イベントOKR例

での業界カンファレンスを成功させる。

1.登録者数40,000人達成 2.出席者評価9.5達成 3.イベント中に1,200個のバッジをスキャン

🏆 パフォーマンスの高いイベントチームを作る。

1.四半期末までにイベントコーディネーターを 4 名新 規採用する 2.2カ月ごとに3~5回のイベント・トレーニング・クラスに参加する 3.日までに個人貢献タスクを8~10個設定・追跡する。

マーケティングイベントのROIを記録する。

1.ショー後のエンゲージメントの割合を12%から40%に増加させる 2.イベントの1カ月前に、現場ボランティア全員を対象としたトレーニングセッションを開催する 3.日までにイベントから50万ドルの販売パイプラインを生み出す

エグゼクティブ・オフィス・オペレーションOKR例

毎月の社内ミーティングを通じて、組織全体を成長させる。

1.透明性の高い月次トピックを5~7個作成する 2.ミーティング後のアンケートを10~15回集め、評価する(以下を参照 /参照 /ブログ?p=59784 SurveyMonkeyの代替 /%href/ ) 3.参加率を70%から90%に高める

四半期と年度末までに情報管理手順を改善する。

1.クラウドベースのソフトのソースとテスト。 2.方針の変更を24時間から8時間に処理する 3.従業員のオフィス満足度を7.8点から9.8点に向上

🏆 オフィスとリモートの従業員を対象とした、エキサイティングな社 内スワッグプログラムを成功させる 。

1.四半期ごとに1つの新商品オプションを提供する 2.11ビジネス日以内にパッケージを発送 3.無料の社内グッズのポイントシステムを確立する

施設OKRの例

🏆 世界クラスのオフィスを維持する。

1.四半期に一度、施設スタッフ向けの研修を実施する 2.オフィス満足度評価を88%から98%に引き上げる 3.事務用品への支出を20%から10%に削減

オンライン会議室予約システムを成功させる。

1.モバイル機能を備えた予約ソフトを調達し、テストする 2.現在の会議室利用状況を評価し、ワークプレイスデザインとコストに関する5~8つの解決策を提案する。 3.予約の競合を四半期末までに20%から12%に削減する。

全部門の運営リクエストをに合理化する。 発券システム 管理・追跡用。

1.受信トレイとボイスメールの切り替えにかかる時間を14%から5%に削減 2.解決時間を24時間から10時間に短縮 3.チケットを作成しなくても解決できる、10~20の最も一般的なリクエストのナレッジベースを作成

財務OKRの例

個人のキャリアアップを促進する。

1.対象となるチームメンバーに個別トレーニングプログラムを1つ提供する 2.毎月 2 名の従業員にリーダーシップチームメンバーのシャドーイングを提供する 3.チームメンバー全員を対象に、6週間ごとに無料教育セミナーを開催する。

🏆 購買管理プロセス を導入する

1.すべての購買依頼をクラウドベースのソフトウエアに統合する。 2.10,000ドル以上の購入に対して3~6件の入札を提示する 3.品質を犠牲にすることなく、全部門の支出レベルを30%調整する。

🏆 常に正確な記録をメンテナーする。

1.契約と支払いのアップロード時間を2時間から30分に短縮 2.外部監査で 89 点以上を獲得する 3.領収書と記録されたログの後戻りにかかる時間を 2 週間から 3 日に短縮

人事OKR 例

質の高い候補者を面接する。

1.人事コーディネーター向けに、面接スキルを身につけるための5~7種類のトレーニング教材を開発する 2.を使用して自動化する7-10個の手動タスクを提案する。 人事ソフトウェア 3.人事ソフトの導入 /を導入する。 https://growsurf.com/blog/employee-referral-program 従業員紹介プログラム /%href/ 四半期末までに

従業員方針更新のためのコミュニケーションを強化する。

1.ヘルプチケットを20%から8%に減らす 2.方針の更新と周知用に2~4分のビデオを作成する 3.導入後20日以内にコミュニケーションチャネルを1つ立ち上げる

チームメンバー全員がに到達できるよう、育成プログラムを提供する。 キャリアの目標を達成する。 1.毎月5つのキャリア・ロードマップを立ち上げる 2.従業員の定着率を80%以上に維持する 3.上位10役割のために、24時間365日利用可能なオンライン専門プログラムを無料で作成する

情報技術OKR例

モバイルファーストの職場になる

1.開始後30日以内に、モバイルフレンドリーなソフ トウェアを1つ調達し、導入する。 2.モバイル経由のチケットの平均応答時間 を1時間から15分に短縮する 3.トレーニングビデオと教材の数を1本から4本に増やす

ソフトウェアのコストを最適化する

1.上位3つの重要ビジネスシステムの価格設定、追跡、管理 2.までに採用するターゲット・オペレーティング・モデルを3-5個提案する。 3.毎月のソフトウェア支出を1万ドルから5千ドルに削減する

通信技術スタックを削減する。

1.ソフトウェアとアプリケーションの使用量を12から3へ 2.4週間ごとに監査を実施し、個々の作業負荷とソフトウェア使用量を評価する。 3.業務効率を78%から89%に改善

リーガルOKRの例

社内各部門のコミュニケーションを調整する。

1.5-8個のワークフロー視覚資料を発行する 2.モバイルファーストコミュニケーションツールのソリューションを3~5つ提案する 3.社内コミュニケーションアンケートで90点を獲得する

戦略的イニシアティブと活動を遂行する。

1.目標完了率を74%から89%に引き上げる 2.10~15人のチームメンバーとミーティングを行い、役割に応じたニーズや問題を解決する 3.データ活用プランを1つ作成し、 開始後30日以内に公表する。

レビュー・インテーク・プロセスを実施する。

1.承認ターンアラウンドを3日から1日にする 2.リクエストタイプを分類するために4つのレベルを設ける 3.新しいフォーム契約書を開発する。

マーケティングOKR例

(🏆)🏆にリブランドを立ち上げる。

1.ネットプロモータースコア(NPS)を30から45以上に増加させる 2.アセットとメッセージのために3-5社のマーケティング・エージェンシーに依頼する。 3.ローンチ日までに4回のプレビューを実施

でポッドキャスト・キャンペーンを成功させる。

1.ポッドキャストのプロモーションに役立つブログ記事を15本書く 2.立ち上げ初月にポッドキャスト購読者を5,000人獲得する 3.ゲスト候補を40人集めた

🏆 顧客維持率の向上 顧客生涯価値(CLV)を向上させる。

1.顧客事例20件を共有 by ୧(๑⃙⃘⁼̴̀꒳⁼̴́๑⃙⃘) 2.増加 /参照 /ブログ 電子メール /開封率を 開封率を40%から60%に上げる 3.顧客からの好意的なメンションが50%から80%に増加

オンボーディングOKR例

🏆 リモート従業員にポジティブなオンボーディング体験を提供する 。

1.開始日から3日以内にすべてのハードウェアとアプリケーショ ンにアクセスできるようにする 2.テキストベースのマニュアルやガイドを、視覚的な資料に置き換える。 3.オンボーディング・ダッシュボードを導入し、重複する仕事を12%から5%に削減する。

オンボーディングチームを拡大する。

1.日までにコーディネーターを2人採用する。 2.継続的な成長のために5~7つのオンラインコースを提供する 3.役割に応じたトレーニングを8週間ごとに実施する

オンボーディング・プログラム を設計する。

1.により、すべてのタスクと人事事務を役割ごとに1つのタスクリストに合理化する。 2.製品トレーニングツールを開発する。 3.各部署のオンボーディング活動を監督するオンボーディングコーディネーターを1人決める。

商品OKR例

🏆 主要な発売のたびに詳細な製品テストを実施する。

1.試用版の登録率を20%から35%に改善する。 2.鍵アカウント10社とテスト面談を行う 3.製品のバグ解決スピードを75%向上

🏆 世界クラスの製品チームを構築し、率いる。

1.までにUXデザイナーを2人、プロダクトマネージャーを3人雇う。 2.開始日から60日以内に、新入社員に対して1対1の製品トレーニングセッションを6回実施する 3.プロセスや製品を改善するために役割を超えて貢献した3~5人の個人を評価する。

🏆 組織全体で製品学習を増やす 。

1.ランチ&ラーニングセッションを5回開催し、発売前の新機能を紹介する。 2.各部門との学習時間を5%から15%に増やす 3.部門横断的なセッションを5回実施する。 知識共有 3.Redditでの存在感を15%から28%に高める

パートナーシップのピッチを向上させる。

1.によるテンプレート化されたクリエイティブ担保キットを作成する。 2.アセットを4週間ごとに監査し、必要な更新を行う 3.アウトリーチ活動を20%から40%に増やす

アフィリエイト・プログラムのアップグレードを改善する。

1.インフルエンサーをアフィリエイトに転換 8% から 20% へ 2.現在のアフィリエイター10名と面談し、フィードバックを得る 3.によって9万ドル以上の収益を生み出す。

品質保証OKR例

タスク完了のための明確な方針を定義する。

1.日までに公式基準ガイドを発行する。 2.自動化テストのスコアを75%から89%に向上させる。 3.テスト後1時間以内にデータ検証を完了する。

🏆部門横断ミーティングとプロセスの改善。

1.各部門のリーダーを1名特定し、隔週でコミュニケーション・フィードバックを収集する 2.終業2時間前に、未完了と完了した仕事の進捗を共有する。 3.質を犠牲にすることなく、チームミーティングを1日2回から1日1回に減らす

バグ割り当てプロセスを確立する 🏆。

1.すべてのタスクでレビュー対応時間を8時間未満に維持する 2.マスター機能リストとチームリードリストを作成する。 3.までに、バグの重大度を5~7分類する。

セールスOKR例

インバウンドデモの成功を増やす。

1.リクエストボタンテストを毎月3回実施する 2.デモ依頼フォームの提出を40%から60%に増やす 3.ユーザーの声を20件集める

採用・研修活動を増やす 🏆。

1.日までに営業チームのリーダーを4人採用する。 2.月1回、企業と新興企業の営業ウェビナーへの参加を義務付ける 3.商品チームと協力してナレッジwikiを作成する by ¦[date]

カスタマー・エンゲージメントを高める

1.顧客満足度を50%から89%に高める 2.顧客FAQを15件発行する。 3.企業向けパーソナル・プレゼンテーション・プランに5~7つの戦略を導入

ソーシャルメディアOKR例

**Linkedinのコンテンツとエンゲージメントを改善する。

1.毎月のリーダーシップ投稿を20から50に増やす 2.オーディエンスのインプレッションを16,00から20,000に増加 3.ビデオコンテンツの投稿を週4本にメンテナーする

🏆ブランドの認知度とエンゲージメントを高める。

1.ソーシャルメディアコメントへの回答率を45%から65%に向上させる 2.Twitterのメンション数とリプライ数を2,000件から4,000件に増やす 3.出典3-5 /参照 /ブログ?p=54288 潜在的なソーシャルメディア管理ツール (´・ω・ ) /%href/ by ˶´⚰︎ ˵

ソーシャルメディア・コンテンツ戦略の改善

1.顧客満足度を78から89に向上させる 2.日までにソーシャルコンテンツのスペシャリストを2人採用する。 3.コンテンツを促進・配布するための戦略を2~4つ提案する。

人材育成OKR例

マネージャー育成プログラムを作成する。

1.によるコスト導入と技術リソースのファイナンシャルプランを提案する。 2.マネージャー20名と面談し ギャップを判断する to identify five top roles to pilot a trial run by [date].

🏆 Boost 従業員エンゲージメント 1.パフォーマンス・コーチング・プログラムの開始 by ㊟Performance Coaching Program by ㊟[date] 2.チームメンバー200人と面談し、学習機会のフィードバックを収集する。 3.T&Lチームメンバー1人当たり月20時間をトレーニングに充てる

🏆 強い雇用者ブランドを構築する

1.週間従業員満足度8点以上を達成する 2.候補者10名と新入社員100名にアンケートを実施し、改善点を探る 3.マーケティングチームやクリエイティブチームと協力し、最もビューの高かった ブランド担保 _ボーナス

ビデオ制作OKR例

🏆 世界クラスのスタジオを維持する。

1.サウンドミックススタジオを設計する。 2.永続的に使用できる持続可能な設定を10個構築する。 3.機材を扱うためのトレーニング教材を開発する by ˶ˆ꒳ˆ˵

🏆スケール ビデオ生産性 /%href/*/%href/

チーム

1.採用チームと協力し、オンコール・ビデオグラファー4人の役割を担う。 2.エディター2名とビデオコーディネーター4名を採用する。 3.チームメンバー全員を対象としたトレーニングセミナーを6週間に1回開催する。

新しいアイデアとを実行する。 執筆プロセス すべてのビデオ教材について

1.役割と分担を明確にする。 2.チームメンバー10人と面談し、現在のプロセスについて意見を聞く。 3.パフォーマンスの高いビデオコンテンツと低いビデオコンテンツを調査し、3~6つのライティング戦略を提案する。

OKRの3つのメリット

確かに、Googleや他の多くのビジネスがOKRを使って会社の目標を管理している。しかし、なぜやることなのだろうか?

1.素早く作成でき、使いやすい

多くの企業は、実際に目標を達成するために時間を費やすのではなく、大規模な目標を開発するために何週間もかけている。

しかし、OKRを書くのは大したことではありません。オブジェクトとその鍵になる結果、そしてそれを達成するための取り組みを特定するだけです。

しかも、OKRは使い方がとても簡単だ。

あなたは 測定可能なオブジェクトを分解する をシンプルな結果に分解することで、オブジェクトを達成したかどうかを素早く判断することができます。

2.目標への集中力とコミットを高める

OKRを設定すると、具体的なオブジェクトと鍵になる結果にフォーカスがリミットされる。

例えば、年間OKRを2つ設定し、それぞれに4つの鍵結果を設定することができます。

こうすることで、チームは年間を通じて8つの鍵結果に取り組むことだけに集中することができます!

そして 集中できたとき .これはまた、従業員がさまざまな部門からの大きな勝利や小さな勝利について学ぶ機会でもある。OKRについてメンションする場所をいくつか紹介しよう:

プロジェクト管理ツール

タウンホール 全員ミーティング 毎週/毎月の部門ミーティング

/参考 /ブログ?p=65278 個人業績プラン /%href/

デスクトップの背景

社内報

