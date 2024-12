ビジネスに役立つ12の戦略プランニング・モデルとフレームワーク

戦略プランの枠組みを導入することは、成功を目指すビジネスにとって極めて重要である。明確な方向性を示し、チームと目標を一致させるのに役立ちます。

戦略プランがなければ、ビジネスが集中力を失い、リソースを浪費し、チャンスを逃し、競合他社に遅れをとる危険性があります。

では、そうなる前に、それを軽減しましょう!

このブログでは、ビジネス戦略の策定と成功に欠かせない、最も一般的な戦略管理モデルをいくつかご紹介します。

戦略管理モデルとは何か?

戦略管理モデルとは、企業の戦略プランを策定、実行、評価するためのフレームワークである。外部環境の分析、内部の強みと弱みの分析、目標の設定、戦略の策定、プランの実行、パフォーマンスのモニタリングなどのステップが含まれる。

戦略プランニングフレームワークと戦略プランニングモデルの違い

戦略プランニングフレームワークと戦略プランニングモデルは、どちらも戦略プランニングプロセスで使用されるツールである。しかし、両者には明確な違いがある。

戦略計画フレームワークは、戦略計画プロセス全体のハイレベルな概要である。プロセスの構造を提供し、関与する鍵ステップの概要を示す。

一方、戦略計画モデルは、フレームワークで設定された目標を実施・達成するための詳細なステップと手法を提供するものである。

知っておくべき12の戦略プランニングモデルとフレームワーク ## 12 Strategic Planning Models and Frameworks You Must Know

ここでは、戦略プランニングのフレームワークとモデルのうち、最も一般的なものを12個紹介する。

/参照 https://clickup.com/blog/strategic-project-management//#: 戦略的プロジェクト管理 /%href/

ClickUpのようなツール:

**1.SWOT分析

SWOT分析とは、企業の「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」を評価するための戦略プランニングツールです。ClickUpを使用してこれらの内的・外的要因を特定することで、企業は効果的にビジネスマネジメントの欠陥を軽減し、組織のリスクに対処し、新たな展望を活かすことができます。

新しいボードを作成する /参照 https://clickup.com/blog/swot-analysis-in-project-management// SWOT分析の実施 /を使用する。 を使用して /を使って https://clickup.com/features/whiteboards ClickUpホワイトボード /%href/

強み、弱み、機会、脅威の列を追加する。

メモやテキストボックスを使ってアイデアを書き留める。

考える /参照 https://clickup.com/features/goals ClickUp目標 /を検討する。 を使って、SWOT分析に基づいたオブジェクトを設定する。

コメントを追加したり、タスクを割り当てたりして、チームと協力する。

/クタ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/SWOT-Analysis-Template.png SWOT分析テンプレート https://app.clickup.com/signup?テンプレート=t-32j5zud&department=personal-.use*j5fz0j\*gcl\_aw\*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBC0NBTndRQXZEX0J3RQ..┳NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

このテンプレートをダウンロード /%cta/

その ClickUp仕事SWOT分析テンプレート は、SWOT分析を実施し、スキルやリソースなどの社内の強みと弱みを評価するのに役立ちます。また、市場動向や競合他社の活動など、外部からの機会や脅威を特定することもできます。

続きを読む: 12の無料SWOT分析テンプレートと例

**2.PESTモデル

/参照 https://clickup.com/ja/blog/129268/undefined/ PEST分析 /%href/

は、ビジネスに影響を与える可能性のある政治的、経済的、社会文化的、技術的要因を評価するために使用される戦略プランニングモデルです。 ClickUpを使用してそれらを決定することにより、潜在的なリスクと機会を簡単に特定し、ビジネスの努力を最適化することができます。

クリックアップのホワイトボードを使って、PESTのカテゴリーごとに要因をブレインストーミングし、リストアップします。

使用方法 /参照 https://clickup.com/features/mind-maps。 クリックアップマインドマップ /マインドマップ を使用して、要因間のリレーションシップを視覚化します。

ClickUp Goalsを使って目標を設定し、PESTの主要問題に取り組む

を使用して進捗を追跡し、影響を測定する。 /参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /参照

ClickUp PESTLE分析テンプレート

と ClickUp PESTLE分析テンプレート クリックアップのPESTLE分析テンプレートは、PEST分析を実施し、ビジネスに影響を与える外部要因を理解するためのものです。新製品を発売する際にも、競合状況を調査する際にも、このClickUpテンプレートは効果的な戦略プランニングと十分な情報に基づいた意思決定に必要な洞察を提供します。

**3.ポーターの5つの力

ポーターの5つの力とは、ある産業を形づくる競争力を分析するために用いられる戦略プランのフレームワークである:

買い手の交渉力

サプライヤーの交渉力

新規参入の脅威

代替製品やサービスに伴うリスク

競争上のライバル

クリックUpホワイトボードでポーターの5つの力を視覚化するには、新しいボードを作成します:

メモを使って各勢力を表します。

メモを矢印で接続し、それぞれのリレーションシップと業界への影響を示します。

各勢力の強さを色分けする。

より階層的で組織的なアプローチがお好みなら

/参照 https://clickup.com/features/mind-maps ClickUp マインドマップ /%href/

をクリックして、ポーターの5つの力を実行しましょう:

"ポーターの5つの力 "とラベル付けされた中心ノードを作成する。

このノードからブランチして、5つの力をそれぞれ表す。

サブブランチを使用して、買い手の集中、サプライヤの差別化、エントリー障壁など、各勢力とその要因をより詳しく調べる。

続きを読む:

/参照 https://clickup.com/ja/blog/130653/undefined/ SOAR分析:2024年の戦略プラン成功のための包括的ガイド /%href/

**4.アンソフ・マトリックス

アンソフ・マトリックスは、ビジネスの成長戦略を明らかにするために用いられる。つの成長戦略とは、市場浸透、市場開拓、製品開発、多角化である。

アンソフ・マトリックスの分析には、クリックアップ・ホワイトボードを使用して、戦略を特定し、可視化します。

メモや形(四角や円)を使って、4つの戦略的成長オプションを表します。

クリックアップ目標を使用して、各成長オプションの具体的なターゲットを設定する。

クリックアップのダッシュボードを使用して進捗を監視し、必要に応じて戦略を調整する。

クリックアップ アンソフマトリックス ホワイトボードテンプレート

を使用することもできます。 ClickUp アンソフ・マトリックス ホワイトボードテンプレート を使用して、各戦略のリスクとリターンを視覚化し、情報に基づいた意思決定を支援します。このテンプレートは、最適な成長機会を特定し、ビジネスの潜在的なリスクを評価し、意思決定を戦略的かつデータに基づいて行うのに役立ちます。

5.価値連鎖分析.

バリューチェーン分析とは、顧客の価値創造に関わる活動を特定するものである。各ステップに関連するコストとマージンを理解し、コスト削減のための改善点を特定するのに役立つ。

製品価値を高めるために、ClickUpを使用してバリューチェーン分析に取り組んでください:

クリックアップホワイトボードを使用して、自社のバリューチェーンを表す新しいホワイトボードを作成します。

各主要活動(インバウンド物流、オペレーション、アウトバウンド物流、マーケティング、販売、サービス)を表すメモを追加する。

サポート活動(インフラ、人材管理、技術開発、調達)を表すメモを追加する。

これらの要素を接続し、それらがどのように価値の創造に役立っているかメモを追加する。

バリューチェーンのマップを作成したら、クリックアップダッシュボードを使用して各活動のインサイトを追跡します。問題を特定し、効率を高め、企業の価値作成プロセスを最適化するのに役立ちます。

**6.シナリオプランニングビジネスモデル

シナリオ・プランニングは、もう一つの重要な戦略プランニング・モデルである。様々な将来のシナリオを作成し、ビジネスへの潜在的な影響を評価するのに役立ちます。

柔軟で適応性のある戦略を作成するために、クリックアップをお試しください:

クリックアップマインドマップを使用して新しいマインドマップを作成し、シナリオモデルを視覚化し、予期せぬ将来のイベントの可能性をブレインストーミングします。

ブランチを使用して、経済条件、技術の進歩、規制の変更など、ビジネスに影響を与える可能性のあるさまざまな要因を表します。

鍵になる要因の潜在的な結果に基づいて、さまざまなシナリオブランチを作成する。

完了したら、ClickUpダッシュボードを使用して、これらのシナリオに影響を与える可能性のある要因に関する洞察を追跡し、十分な情報に基づいた意思決定を行い、より良い準備を整えます。

**7.ブルー・オーシャン戦略フレームワーク

ブルー・オーシャン戦略の目的は、高い成長の可能性を提供する新しい機会を見つけ、新しい需要を獲得し、ビジネスを成功に導くことです。

ClickUpマインドマップを使って、業界を破壊しうる創造的なアイデアを検討する。

カスタマが望むであろう様々な価値要素をブランチする。

別のマインドマップを作成し、あなたやチームの目に留まった有望なアイデアを探ります。

評価を終えたら、クリックアップ目標を使って、市場シェアの拡大や新製品の開発など、ブルー・オーシャン戦略を実行するための具体的なオブジェクトを設定します。

**8.VRIOフレームワーク

VRIOフレームワークは、4つの基準に基づいてビジネス・リソースを評価します: 価値、希少性、模倣可能性、組織性である。この戦略プランニング・モデルを用いれば、自社の経営資源が、競合他社に模倣されにくい強力なビジネス戦略を構築するのに役立つかどうかを判断できる。

クリックアップホワイトボードを使用して、自社のリソースとケイパビリティを表す新しいホワイトボードを作成します。

メモや形を使って、各リソースやケイパビリティについて説明し、それらが自社の競争優位性にどのように貢献しているかを説明する。

使用方法 /参照 https://clickup.com/features/docs。 クリックアップドキュメント /%href/ を使い、分析結果と結論を文書化してください。

9.ギャップ・プランニング戦略フレームワーク.

ギャップ・プランニングは、戦略的プランニング・ギャップとも呼ばれ、会社の現在の業績と将来のあるべき姿とのギャップを特定するのに役立ちます。ギャップ・プランニングは、ビジネスの成長と改善のための目標設定に最適です。

クリックアップホワイトボードで新しいボードを作成し、"現状"、"望ましい状態"、"ギャップ "の列を追加します。 メモを使って現状と理想の目標を書き出し、適切な列に配置する。

この2つの状態の違いを特定し、「ギャップ」列に書き出す。

ギャップを特定したら、クリックアップ目標を使ってギャップを追跡し、優先順位をつけます。ギャップごとにタスクを作成し、適切なチームメンバーに割り当て、期限を設定します。進捗状況を定期的に確認し、必要に応じてプランを調整する。

10.目標ベースの戦略的プランニングフレームワーク (英語

目標に基づく戦略プランニングは、具体的で実践的な目標を設定し、それを達成するための戦略に取り組むことに焦点を当てた戦略プランニングのフレームワークである。

ClickUp Goalsを使って新しい戦略目標を作成する。

その目標を達成可能な小さなタスクに分解し、期限を設定し、チームメンバーに割り当てる。 /参照 https://clickup.com/features/tasks。 ClickUpタスク /クリックアップタスク

タスクの進捗を追跡し、ClickUpダッシュボードを使用してチームのパフォーマンスを定期的に監視し、必要に応じてプランを調整する。

この戦略プランニングプロセスでは、ビジネス活動を組織のミッションとビジョンに整合させ、すべての行動が戦略目標に貢献するようにします。

**11.問題ベースの戦略プランニングフレームワーク

課題ベースの戦略プランニングは、ビジネスが直面する具体的な課題に取り組むものです。このフレームワークは、重要な問題を特定し、その影響を分析し、それらに効果的に対処するためのターゲット戦略を策定するのに役立ちます。

課題ベースの戦略立案にクリックアップマインドマップ、目標、ダッシュボードを使用するには、次のことから始めます。

クリックアップマインドマップを使用して、主要な問題の概要を示すマインドマップを作成します。

ClickUp Goalsを使用して、各問題の解決策を目標として可視化します。

タスクを割り当て、期限を設定し、進捗を測定します。

クリックアップダッシュボードを使えば、プランと進捗を可視化するダッシュボードを作成できます。マインドマップと目標を定期的に見直し、更新することで、ビジネスモデルの成長ニーズに沿ったものにすることができます。

ボーナス:学ぶ

/参照 https://clickup.com/ja/blog/154556/undefined/ OKRとバランススコアカードの違いとは?

/%href/

12.オブジェクトと鍵結果(OKR)戦略プランニングフレームワーク.

OKRsフレームワークは、明確なオブジェクトを設定し、その達成度を鍵結果で測定するのに役立ちます。チームの努力と組織の戦略目標を一致させ、透明性と説明責任を促進します。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Strategy-Planning-tool-1400x971.png ClickUp 戦略プランニングツール /%img/

クリックアップ戦略プランニング・ツールを使って、戦略プランニング・プロセスを合理化しよう。

クリックアップ・ストラテジー・プランニング・ツール

/参照 https://clickup.com/solutions/strategic-planning クリックアップ戦略プランニングツール /%href/

ビジネスプランニングを効率化する、

/クリックアップ https://clickup.com/blog/how-to-implement-okrs// OKRの導入 /%href/

を実施し、簡単に追跡することができます:

ClickUp Docsを使って新しいドキュメントを作成し、会社のオブジェクトを概説します。

クリックアップ目標を使用して、具体的、測定可能、達成可能、適切、期限付きのSMART目標を作成します。

各オブジェクトに鍵結果を設定し、進捗を追跡します。

結果ごとにタスクを作成し、期限を設定し、チームメンバーに割り当てます。

クリックアップダッシュボードを使用して進捗を可視化し、改善が必要な分野を特定する。

ClickUp OKRフレームワークテンプレート

を使用することもできます。 ClickUp OKRフレームワークテンプレートです。 を使用して、明確なオブジェクトと鍵結果(OKR)を設定し、全員が同じページにとどまるようにします。カスタムステータス、カスタムフィールド、カスタムビューなどの機能により、目標を追跡し、個々の進捗状況を測定し、障害となる事項を迅速に特定することができます。

続きを読む:

/参照 https://clickup.com/ja/blog/13920/undefined/ 2024年ベストOKRソフト15選(レビュー&価格) /%href/

クリックアップによる戦略プランニングモデルの導入

戦略プランニングは、長期目標の達成に向けてリソースと努力を調整するのに役立ちます。このプロセスを促進するために、プロジェクト管理者は、戦略計画プロセスのさまざまなフェーズで使用できるさまざまなモデルやフレームワークをよく使用します。

しかし、それらをどのように実行するのでしょうか?

ClickUpは、堅牢で機能豊富な戦略立案支援ツールです。

/です。 https://clickup.com/ja/blog/65846/undefined/ 戦略プランニング・ソフトウェア /%href/

戦略的プランニングのフレームワークやモデルを効果的に視覚化し、プランニングし、実行するのに役立ちます。

高度なプロジェクト管理機能を持つClickUpは、戦略プランニングプロセス全体の合理化を支援します。プロセスのプランニング、アイデアのブレーンストーミング、戦略計画モデルの視覚的表現とサポート文書の作成、目標の進捗状況の追跡、チームとの共同作業による成果物の作成などに活用できます。

ClickUpには、戦略プランニングに活用できる機能がいくつかあります:

クリックアップの目標

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png クリックアップゴール機能 /%img/

複数の戦略目標を設定し、ClickUp Goalsで進捗を追跡・ビュー。

ClickUp Goalsは、明確なタイムライン、測定可能なターゲット、進捗追跡などの機能により、効率的な目標の設定と追跡を支援します。ほとんどの戦略的プランニングフレームワークでうまく機能します。

ClickUp Goalsを戦略プランニングプロセスで使用することで、ビジネス戦略に沿ったSMARTな目標を作成することができます。SWOT(強み、弱み、機会、脅威)分析において、ClickUp Goalsは強みと機会を活用するのに役立ちます。

そして、上記のような進行中ロールアップフォーマットを使って目標の進捗を追跡し、必要に応じて調整します。これにより、集中力を維持し、ビジネス環境の変化に迅速に対応し、競争優位を築くことができます。

クリックアップ ホワイトボード

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png クリックアップ3.0ホワイトボード簡易版 /クリックアップ

クリックアップ ホワイトボードは、リアルタイムの戦略プランニングにアクセスし、戦略やイニシアチブをマップします。

ClickUp Whiteboardsを使えば、クリエイティブなスペースにアクセスして、ビジュアルなコラボレーション、ブレーンストーミングによるアイデア出し、プランと戦略の策定、チームとのリアルタイムなワークフローのマップを行うことができます。このツールでは、(ClickUpタスクによる)タスクの作成と管理、フリーハンドでの描画、ドラッグ&ドロップ接続、画像、リンク、その他のメディアの追加などが可能です。

クリックアップホワイトボードを使用すると、目標、目的、重要業績評価指標を視覚的に表現することで、戦略プランのフレームワークを視覚的にマップすることができます。

異なる戦略イニシアチブ間の接続を描画し、明確なロードマップとワークフローを作成します。また、メモ、画像、リンクを追加してコンテキストや詳細を提供することで、誰もが戦略プランを理解できるようになります。

⚡️テンプレートアーカイブ:ホワイトボードテンプレートは次のとおりです。 ClickUpのスイムレーンテンプレート を使えば、カテゴリーや部署ごとにワークフローやタスクを整理することができます。フローチャートのように、それぞれのレーンが特定の責任範囲を表していると考えてください。これにより、誰が何の仕事をしているのかを簡単に確認でき、ボトルネックになりそうな箇所を特定し、ワークフローを通じてタスクをスムーズに進めることができます。

ClickUpのスイムレーンフローチャートテンプレートは、ワークフローを可視化し、プロジェクトにおける役割を特定するのに役立ちます。

クリックアップダッシュボード

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Goals.png ClickUp 3.0 ダッシュボード・バンドル チーム目標付き /%img/

クリックアップダッシュボードで、戦略目標の進捗を簡単に可視化・追跡。

ClickUpダッシュボードは、プロジェクト、タスク、パフォーマンスに関するクリアされたビューを提供します。作業を可視化し、戦略目標に対する進捗を追跡し、チームの作業負荷を管理することができます。

例

/例えば https://clickup.com/ja/blog/160334/undefined/ バランスト・スコアカード・モデル /%href/

は、財務、カスタム、内部プロセス、学習と成長という4つの鍵にまたがるパフォーマンスを追跡するのに役立ちます。ClickUp Dashboardsを使用すると、各視点を監視し、ギャップを特定し、必要な調整を行い、目標との整合性を確認するためのカスタマイズされたダッシュボードを作成することができます。

クリックアップダッシュボードは、データを実用的な洞察に変えることができ、目標達成のための整理整頓と集中を支援します。

データ、リスト、カード、チャート、グラフでタスクを可視化

個人の生産性とチームの作業負荷の追跡

時間追跡、ソフトウェアスプリント、マーケティングキャンペーンの監視

コラボレーション用のクライアントポータルの作成

AI Insightsでデータを即座に分析

マインドマップをクリックアップする。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/rearranging-nodes-in-clcikup-mind-maps.gif クリックアップマインドマップのノードの並べ替え /%img/

クリックアップマインドマップで戦略マップを作成しメモを並べ替える

複雑なアイデアやワークフローを簡単に視覚化して整理したいなら、ClickUpマインドマップをお試しください。カスタマイズ可能なテンプレート、レイアウト変更オプション、アイデアを素早くタスクに変換する機能など、複雑なプランニングをシンプルにします。

クリックアップマインドマップを戦略プランニングに使用すると、戦略プランニングモデルを視覚的に表現することができます。

また、異なる要素間のリレーションシップを識別し、依存関係を理解するのにも役立ちます。さらに、カスタマイズ可能なテンプレートと複数のモードにより、クリックアップマインドマップはどのような戦略プランニングフレームワークにも適応します。

クリックアップドキュメント

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif ClickUp ドキュメントとワークフローの接続 /%img/

ClickUp Docsを使用してドキュメントをワークフローにリンクします。

戦略プランニングの仕事では、ClickUp Docsを使って戦略プランニングのフレームワークの概要を示すドキュメントを作成してみましょう。戦略計画のプロセスをヘッダーとテーブルで明確なセクションに分け、関連するタスクにリンクさせることができます。

このツールは、ドキュメントの作成、管理、チームとのコラボレーション、リアルタイムでのシームレスな編集を可能にします。 ドキュメントをワークフローにリンクしたり、コンテンツを埋め込んだり、気が散らない設定で執筆するためのフォーカスモード機能などを備えています。

クリックアップガントチャート

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Gantt-chart-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 ガントチャート簡易版 /%img/

クリックアップガントチャートでビジネスプロセスを合理化_クリックアップガントチャート3.0

/参照 https://clickup.com/features/gantt-chart-view/ クリックアップガントチャート /ガントチャート

は、戦略プランのフレームワークをタイムライン上で可視化し、ビジネスイニシアチブの進捗を追跡し、戦略モデルとの整合性を確保するのに役立ちます。

このツールを使用すると、タスクの依存関係を管理し、特定の時間枠に優先順位を付けて、戦略プランを軌道に乗せることができます。

ドラッグ&ドロップのシンプルなインターフェースは、ワークフローを合理化し、期限に優先順位をつけ、潜在的なボトルネックを排除します。

ClickUpテンプレートを使用します。

クリックアップテンプレートは、プロジェクトの設計図のようなものです。すぐに使えるタスク、ステータス、ビューが用意されているため、ゼロから始める必要はありません。

ClickUpには、以下の機能があります。

/を提供しています。 https://clickup.com/ja/blog/50962/undefined/ 戦略プランテンプレート /%href/

を参考に、しっかりとした土台を作りましょう。これらのテンプレートは、目標、アクションプラン、リソースの整理に役立ちます。テンプレートをカスタマイズして、独自のニーズに合わせたり、戦略プランニングのプロセスを効率化したりすることもできます。

ClickUp戦略ロードマップテンプレート ClickUp Strategic Roadmap Template

ClickUpの戦略ロードマップテンプレート

その **ClickUp戦略ロードマップテンプレート は、企業の長期目標をプランニングして可視化し、進捗を一貫して追跡し、問題を創造的に解決するのに役立ちます。

テンプレートを使用するには、オブジェクトを設定し、マイルストーンを設定します。次に、これらのマイルストーンを具体的なタスクに分解し、リソースを割り当て、期限を設定します。複数のビューで進捗を監視し、必要に応じて調整する。

付属品

進捗ビュー: プロジェクト全体の健全性を俯瞰し、注意が必要な部分をピンポイントで把握できます。

プロジェクト全体の健全性を俯瞰し、注意が必要な部分をピンポイントで把握できます。 ガントチャートビュー: タスクの接続状況を確認し、プロジェクトのタイムラインを簡単にプランニングできます。

タスクの接続状況を確認し、プロジェクトのタイムラインを簡単にプランニングできます。 ワークロードビュー: 全員の作業負荷を可視化することで、タスクが適切な人に割り当てられていることを確認します。

全員の作業負荷を可視化することで、タスクが適切な人に割り当てられていることを確認します。 タイムラインビュー: 期限を追跡し、プロジェクトがスケジュール通りに進むようにします。

期限を追跡し、プロジェクトがスケジュール通りに進むようにします。 Initiatives View:すべてのプロジェクトと現在のステータスの包括的な概要を取得します。

ClickUp戦略的ビジネスロードマップテンプレート

戦略的ビジネスロードマップテンプレート

その ClickUp戦略ビジネスロードマップテンプレート を使えば、あなたの会社の現在のポジションを概説し、将来の望ましい状態を定義し、そこに到達するためのステップを地図上に描くことができます。このテンプレートは、ギャッププランニング戦略フレームワークに最適です。

タイムライン、ガントチャート、ボードなど複数のビューがあり、進捗を追跡し、タスクを整理し、戦略プランを可視化することができます。進行中、保留、予定などのカスタムステータスが含まれており、完了率、努力、期待される結果などを追跡するカスタムフィールド機能を備えています。

ClickUp で戦略プランニング・プロセスを効率化しよう

戦略プランは、ビジネスが先手を打ち、変化に迅速に対応するのに役立ちます。また、長期的なビジネス目標に集中し、競合他社よりも優位に立つチャンスを生かすことができます。

ビジネスを次のレベルに引き上げるには、綿密に練られた戦略管理モデルの導入が鍵です。ClickUpは、ビジネスの戦略プランをゼロから作成することも、すでに確立された一般的な戦略プランニングモデルを利用して仕事を進めることもできる、強力なプロジェクト管理ツールです。

目標設定、タスク管理、リアルタイムのコラボレーション、進捗追跡、カスタマイズ可能なテンプレートなどの機能により、ClickUpはビジネス目標の達成に向けた組織的で集中力の高い状態を維持します。

では、なぜ待つのでしょうか? ClickUpに登録する 戦略プランを最適化し、ビジネスを成功に導きましょう!