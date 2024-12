最も重要なことを測定する要約：OKRを解明する

ビジネスにとっての目標は、船長にとっての地図のようなものだ。目標は、意義ある達成に向けた旅の道しるべとなる。そして、目標設定について学ぶのに、実際の成功例から学ぶより良い方法があるだろうか?💸

本書「Measure What Matters」は、輝かしい実績を持つ著名な投資家によって書かれた。彼の成功の秘密を垣間見ながら、私たちはオブジェクトと鍵結果(OKR)について学び、マネジメントに関する実践的なアドバイスを得ることができる。

これらの貴重な洞察は、GoogleやIntelといった大企業との協業を含む、著者の豊富なキャリアからの例と織り交ぜられている。

OKRシステムのコンセプトを理解し、それが戦略プランニングにどのような革命をもたらすかを知りたい方は、最も重要なことを測る要約をご覧ください。この経営学の傑作から鍵になる見解を凝縮し、あなたの職場にこの知恵を導入するのに役立つヒントをいくつか紹介する。

Measure What Matters 一目でわかる本の要約

作者:_ジョン・ドアー

ページ数:_ 320ページ

出版年:_ 2017

推定読書時間:_ 4時間

重要なことを測る:How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs_』は、戦略プランニングに利息があるなら必読の書だ。貴重な知識が詰まっているが、軽い読み物である。

本書は、アマゾン、グーグル、インテュイットといった世界的に有名な企業の成功に大きな役割を果たした電気技師であり、有名なベンチャーキャピタリストでもあるジョン・ドアによって書かれた。

本書が探求している主なコンセプトは、OKRシステム-オブジェクトと鍵結果*であり、これはシンプルだが強力な結果を提供する。 目標設定戦略 会社の仕事と最終的な使命を一致させるためのものである。本書では、成功するプロセスにはその両方が必要であることを説明している:

目的:_ 目的は、望ましい成果を主張することによって、最初から最後まであなたを導く。 主な結果: 🧮計測可能な結果、すなわち目標達成を示す実際の番号を表す。

ドーアは本書を、理論と実践を絡めた形で構成した。彼は、目標の設定と追跡のプロセス全体、つまり目標の構想から優先順位付け、最終的なまとめと業績向上までの詳細なガイドラインを提供している。また、強く健全な職場文化を維持するためのヒントも共有している。ドーアは自分の言いたいことを伝えるために、次のような例を挙げている。 OKRの例 実際に成功した会社から。

本書の冒頭で、彼はOKRがどのようにして誕生したかを紹介している。

OKRの歴史

オブジェクトと鍵の結果(Objectives and Key Results)というコンセプトは、ドーアがキャリアの初期に働いていたインテルの元CEOで実業家のアンディ・グローブによって生み出された。ドーアはグローブの考えを支持し、彼を「同時代、あるいはどの時代においても最も偉大な経営者」と評価している。本書の中でドーアは、グローブのシステムが彼のプロフェッショナルとしての成長を通しての支柱であったことを共有している。

グローブがOKRを考案した一方で、ドーアはその略語を作り、さらにこのコンセプトを普及させ、1999年にGoogleに持ち込んだ。

グローブは、ピーター・ドラッカーの「目標管理制度(MBO)」をベースにしている。このモデルは当時最先端であり、マネジメントは信頼に基づき、結果志向であるべきだという考え方を導入した。それ以前は、ヘンリー・フォードとフレデリック・ウィンスロー・テイラーが試験的に導入した伝統的な階層的管理構造が現場を支配していた。革命的ではあったが、MBO理論には欠点があり、OKRはそれを克服しようとした。

ジョン・ドーア著「Measure What Matters」からの鍵

ドーアは長年にわたり、経営に関する膨大な知識を蓄積し、OKRのアプローチを用いて数多くの新興企業を企業に変えてきた。💼

以下のセクションでは、ドーアが「Measure What Matters_」で論じている最も注目すべきコンセプトのいくつかを紹介する。掘り下げてみよう!

1.グローブ博士の基本的なOKR衛生基準

正直さ」、「無欲」、「チームとミッションへのコミットメント」がグローブ氏のOKR哲学の核心であるとドーア氏は説明する。それでもなお、グローブの体系的なエンジニアリング・アプローチこそが、最終的にインテルや彼が経営してきた他の企業を成功に導いたのである。

以上が、ドーアがグローブから学んだ7つの最大の教訓であり、本書全体の根幹を成している:

目的を慎重に選ぶことが重要である。 チームの目標がすべてトップからのものである場合、モチベーションは通常低くなる。その約半分はビジネスの最前線、つまり従業員から生まれるべきである。 **OKRは共同努力であるべきで、目標達成を確実にするためには集団的合意が不可欠である。 柔軟性を保つ: 変化を考慮し、もはや適切でない自分のオブジェクトは捨てるべきである。 失敗する勇気:リスクを取り、自分を追い込むことで、大きな成功を収めることができる。 武器ではなく道具である:誰かの仕事ぶりを判断したり、収益を決定したりするためにOKRを使ってはならない。 忍耐強くあること:真の変革には時間と多くの試用版が必要である。企業は新しいシステムに適応するために4~5回の四半期ごとのOKRサイクルを必要とし、それを得意とするためにはさらに多くの時間を必要とする。

2.OKRの超能力#1:優先度にフォーカスし、コミットする

目標設定の最初のステップは、今後3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の間に自分の鍵になる目標は何かを自問することである。社内に真の変化をもたらす緊急の目標だけに集中する。

Whatsが決まったら、次はHows-鍵になる結果です。これらは、あなた自身のオブジェクトの達成を意味する測定値である。ドーアによると、1つのオブジェクトにつき、鍵になる結果(KR)は5つ以内にすべきです。彼は、包括的な評価と改善を確実にするために、定量的および定性的なKR測定を組み合わせることを推奨している。

また、Why_を明確にし、従業員に透明性を持たせることも重要である。知っていれば、従業員のモチベーションは高まる:

何のために仕事をやっているのか

その努力が、自分自身と会社の成長にどのように貢献するのか。

あとは、Whensを決めるだけだ。ドーアは、1サイクルにコミットするオブジェクトを5つ以下にすることを推奨している。組織のニーズと能力を考慮し、その周期も決めるべきである。ほとんどの企業は、毎年または四半期ごとにKRを追跡するか、ハイブリッドモデルを使用している。📆

/   https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png ClickUp カレンダー・ビュー /%img/

ClickUpのカレンダー・ビューを使って、オブジェクトの「いつ」を決定しましょう。

3.OKRの超能力その2:チームワークのための調整と接続

OKRは透明であるべきです。全員に可視化することで、全員が同じページで確認し、重複した仕事を避けることができる。また、批評を受け入れることも不可欠である-大義のために、誰もが客観的なフィードバックを与えたり、受け取ったりできるようにすべきである。

OKRのアプローチは、複数の場所や遠隔地にある企業にとって特に有益である。チームを団結させ、コラボレーションを促進します。🤝

本書のこのセクションでは、伝統的なカスケードマネジメントモデルの非効率性についても論じている。このトップダウン・モデルでは、上級管理職が目標を設定し、それを下級階層に伝え、その仕事は上級管理職によってのみ決定される。このモデルは、いくつかの顕著な理由で問題がある:

時間がかかる:たとえ会社の規模がそれほど大きくなくても、決定が階層を下っていくのに時間がかかる。

柔軟性に欠ける:* 一旦仕事が始まると、コミットした目標を修正することがほとんど不可能になる。

一旦仕事が始まると、コミットした目標を修正することがほとんど不可能になる。 現場の従業員の貢献が損なわれる:これらの従業員は、上層部よりも製品やカスタムに直接的につながっていることが多い。

横並びを妨げる 機能横断的コラボレーション を使うと便利です。この種のツールを使えば、志の高いOKRを作成、編集、測定、採点することができます。情報をすぐに利用できるようにし 従業員エンゲージメント また、同じような利息を持っている人たちの接続を助けることができる。また、不必要なステータスミーティングや書類作成を省くことができるため、時間とコストの効率化にもつながる。

中途追跡のフェーズでは、著者は進捗がどのように従業員のモチベーションを高めるかについて論じている。彼によれば、パーセンテージはそれを視覚化する最も説得力のある方法だという。四半期を通してミーティングを行い、OKRを分析し、ボトルネックを発見するのが理想的だ。コミットした目標を社内で共有することで、モチベーションを高めることもできる。

ラップアップには、OKRの仕事を完了した後の精査が含まれる。客観的な採点、自己評価、反省を行い、将来のOKRのための貴重な教訓を得るべきである。オブジェクトを達成できなかった場合は、次の四半期に新たな鍵ベンチマークで再挑戦するか、その必要性を再検討する。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Docs-1400x934.png ClickUp ドキュメント /%img/

ClickUp Docsを使って、過去のOKRから学んだ教訓をすべて書き留めて整理しましょう。

5.OKRの超能力その4:驚くほど伸びる

OKRは、リミットを試し、コンフォートゾーンを超えてストレッチする動機付けとなる。この本によると、企業は2種類のオブジェクトを設定する必要がある:

コミット: 雇用や機能のリリースなど、会社を存続させるために特定の期間内に達成しなければならない目標。 志: またの名を ストレッチ目標 そして成果 フィードバック: 全従業員はフィードバックを与え、受け取るべきである。そうすることで、問題を浮き彫りにし、迅速に解決し、まとめて前進することができる。 優れた仕事を認めることは、それを継続するための大きな励みになります。従業員を頻繁に褒め、同僚が互いに褒め合うよう鼓舞し、褒める内容を具体的に示すべきである。

目標OKRは、何を会話し、何を称えるべきかを具体的に示すことで、継続的な業績管理システムを促進する。

7.健全な価値を育む

組織の文化は、その効率と成功を左右する。企業が健全な価値を育むことで、全員が目標に賛同し、その実現に向け努力することができる。 意思決定 が容易になる。このような文化はまた、最小限の監督しか必要としない独立した仕事を後押しする。

これを実現するためには、組織全体が、例によって指導する上層部によって促進される、定義された共通の目標を持つ必要がある。OKRはまた、首尾一貫性と調和をもたらし、すべての業務を一体化させるのに役立つ。

インパクトのある重要なことを測る引用文

以下のMeasure What Mattersの名言は、あなたのOKRの旅の指針となるでしょう:

アイデアは簡単だ。実行がすべてだ。

目標は重要だが、行動しなければその意味を失う。目標の設定は最初のステップに過ぎない。具体的な成功を収めるには、懸命で綿密な仕事でそれをフォローする必要がある。

悪い会社は危機によって破壊される。良い会社は危機を乗り切る。偉大な企業は危機によって改善される。

この概念を説明してみよう。シェフを例にしてみよう。食材が不足した場合、ダメなシェフはあきらめてしまうが、良いシェフは何とか食べられる料理を作る。🧑‍🍳

ストレッチ目標は、達成可能だと信じられなければ、潰されかねない。

目標は挑戦的で、可能性の限界を押し広げるものであるべきだが、不可能ではない。より重要なのは、実現可能だと思わせ、やる気を起こさせるような方法でストレッチ目標を設定することだ。そうでなければ逆効果だ。プレッシャーが高すぎて不安になる。 優先度を慎重に設定する そして、捨てる勇気を持つこと。

メリトクラシーは陽光の中で栄える。

実力主義は、成功や報酬が成果や努力に基づいて配布されるシステムである。この種のシステムは、透明性がある場合にのみ企業にとって仕事となる。このような制度は、透明性があればこそ企業で機能する。 目標設定と追跡 OKRのプロセスと、それを批評することを許される。

ClickUpでMeasure What Mattersの学びを活かす

ClickUpを使ってOKRアプローチを適用し、あなたの会社やチームを成功に導きましょう。

OKRシステムを建物の設計図のように考えるなら、OKRは企業やチームを成功に導きます。 プロジェクト管理ツール など クリックUp など、ビジネスの鍵になる業務がある。

ClickUpは、常に最初が最も難しいものです。 1,000以上のテンプレート を含む便利なテンプレートがあります。 目標設定 そして OKRテンプレート .

以下のセクションでは、DoerrのOKRシステムを組織内に導入するためにClickUpを使用する方法を学びます:

ステップ1:優先度にフォーカスし、コミットする

ClickUp Goalsを使って、あなたの目標と鍵となる結果、つまり測定可能なターゲットを定義しましょう。

次の期間で最も達成したい野心的な目標設定について考え、次のように書き留めてください。

/参照 https://clickup.com/features/goals ClickUp 目標 /(参考)

.サイクルタイムで蓄積された目標は、サイクルに基づいてフォルダに整理することができます。

ドーアーの推奨は、売上と収益の目標を四半期ごとまたは年ごとに追跡することだが、もっと頻繁にやること、毎月設定することも無料である。 週間目標 もしそれがあなたのチームや会社にとってより良い仕事であれば。🥅

次のステップは鍵になる結果を決めることで、これはClickUp内でターゲットを使ってやることができます。 プラットフォームは選択した基準に基づいて自動的にターゲットを測定します:

1.数値 2.金額 3.真/偽

OKRの背後にある理由を従業員が理解できるように、説明を追加することもできます。詳細に説明する必要がある場合は、以下の使用を検討してください。 ClickUp ドキュメント のリッチ・テキスト・エディター。 AI機能 .

プランを具体化するには ClickUpタスク .できます:

日付の設定

個人への割り当て

優先度ラベルやタグを付ける

サブタスクやチェックリストでタスクを細分化する

タスクの依存関係を導入し、部門を超えた水平的なコラボレーションを促進する

タスクの確認と編集には、以下のようなビューを使用します。 ClickUpボードビュー でフォームを作成し、より標準化された方法で入力を集める

を使ってアイデアを出し合い、ビジュアルマップを作成する。 /を使用してビジュアルマップを作成します。 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップ・ホワイトボード /参照

OKRシステム同様、ClickUpは次のようなことに大いに役立つ。

/クリックアップは /ブログ/?p=7653 リモートチーム /%href/

.あなたのプランと仕事をすべて可視化し、変更を同期し、貢献者に通知することで、全員が常に最新の状態に保たれます。

ステップ3:追跡アカウント

ClickUpの自動進捗追跡とダッシュボードで、あなたのパフォーマンスを一目で評価できます。

OKRを設定した仕事をチームと一緒に完了すると、ClickUp内で進捗をマークすることができます。 プラットフォームがすべてのターゲットスコアを計算し、ドアーの好みに合わせてパーセンテージで表示します。進捗ロールアップビューで一目で確認できます。

チームや会社のリアルタイムのパフォーマンスに関するより高いレベルの概要については、以下をご覧ください。

/参照 https://clickup.com/features/dashboards をご覧ください。 クリックアップダッシュボード /%href/

.理想的なカスタムダッシュボードを構築するために、50種類以上のカードを自由に使うことができます。

個々の進捗を評価し、マークするには、お気に入りのカスタムフィールドを使用してください。 タスク管理テンプレート .また、いくつかのユニークな方法であなたの考えをプロバイダーすることもできます:

タスクコメントに書く

注釈として

チャットビューで

最も注目すべき貢献者を評価し、その功績を強調することを忘れないでください!🏅

クリックアップでOKRの力を活用しよう

会社やチームの目標がどんなに大きくても、OKRシステムなら管理可能です。綿密なプランニング、調和のとれた協力体制、適切な測定テクニックを身につければ、成功はすぐそこです。

クリックアップは、より効率的なプランニング、実行、測定のためのツールを提供することで、目標をより早く達成するお手伝いをします。

