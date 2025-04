SaaSベンダー管理を効率化して、より効率的に

SaaSツールはビジネスの原動力です。73%の企業が、ビジネス目標の達成にはSaaSが不可欠であると考えており、そのうち38%が「非常に重要」、35%が「かなり重要」と回答しています。

しかし、SaaSベンダーを管理するにはどうすればよいのでしょうか? どのようなツールを使用すればよいのでしょうか? ベストプラクティスとはどのようなものでしょうか?

このブログ記事では、これらすべて、そしてそれ以上の内容を取り上げます。それでは始めましょう!

SaaSベンダー管理とは、ビジネス目標に沿うように、ソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)プロバイダーを選択、導入、監視、管理するプロセスです。これには以下が含まれます。

SaaSアプリの使用が増えるにつれ、ベンダー管理を徹底することで、SaaSの運用を効率的に維持し、無駄な支出、セキュリティリスク、ツールの重複を回避することができます。

SaaSベンダー管理プロセスについてさらに詳しくお話しする前に、効果的なSaaSベンダー管理がなぜ重要なのかを理解しておきましょう。

効果的なSaaSベンダー管理により、交渉を通じて完了する取引で16.49%のコスト削減が達成され、総額3億4900万ドルの削減となります。 それも当然のことです。 コスト削減が不可能と思われる分野こそ、最大のコスト削減の可能性を秘めていることがよくあります。 貴社のSaaSスタックは、その典型的な例です。

SaaSソフトウェアベンダー管理を適切に行うことで、常にツールのROIと効率性を監視することができます。

🌟 SaaSベンダー管理ソリューションを使用して定期的に確認することで、不要なソフトウェアを削減できます。

理由が何であれ、SaaSベンダーの管理者が貴社のサブスクリプションをレビューし、どれをキャンセルすべきかを特定することで、より価値の高いSaaS調達のための予算を確保することができます。

SaaSアプリケーションが機密性の高いビジネスデータを扱う場合、セキュリティとコンプライアンスはオプションではなく、不可欠です。管理不足は、データ漏洩から規制違反による罰金に至るまで、重大なリスクにつながる可能性があります。SaaSベンダー管理は、すべてのツールがセキュリティ基準とコンプライアンス要件を満たしていることを保証します。

🌟 SaaSスタックを継続的に監視することで、次のようなリスクを特定し、軽減することができます。

強力なSaaSベンダー管理戦略により、お客様のエコシステム内のすべてのツールがセキュリティ、コンプライアンス、リスクの要件を満たし、お客様のビジネスを常に保護することができます。

貴社のビジネスは基本的にSaaSで動いています。カスタマーサービスにはSaaSが必要であり、購買にもSaaSが必要であり、マーケティングにもSaaSが必要であり、ほとんどの部署がSaaSに依存しています。これらのツールを適切に管理できていないのに、どうやって業務効率の向上を期待できるでしょうか?

SaaSベンダー管理により、スタック内のすべてのツールがワークフローを改善し、業務を遅らせるのではなく、確実に改善します。

🌟 定期的にSaaSエコシステムを最適化することで、

ほとんどの企業は、重複するSaaSツールに支払っている料金の多さに気づいていません。Zyloによる最近のレポートでは、ビジネスのSaaSライセンスの平均44%が無駄にされているか、十分に活用されていないことが判明しました。これは、大幅な不要な出費につながります。

マーケティングには自動化のためのツールがあり、営業には別のツールがあり、カスタマーサポートにはまったく異なるツールが使われているかもしれませんが、やっていることはすべて同じです。

🌟 SaaSベンダー管理プラットフォームを使用すると、次のことが可能になります。

SaaSアプリのログイン履歴を確認しましょう。もし定期的に使用されていないツールがあれば、ライセンスを削減または再割り当てする時期です。

📖 Read More: SaaS の例と用途

体系的なアプローチは、SaaSベンダーの選択と管理における不要なステップや障害を回避するのに役立ちます。効果的なベンダー管理のステップバイステップガイドを紹介します。

すべては、必要なツールと最も理にかなったプランを知ることから始まります。明確なイメージがなければ、結局、必要以上のツールや重複する機能、あるいは不要なアドオンが付いた高額なプランの料金を支払うことになります。

🌟 考えてみましょう:

これらの要因を考慮することで、実際に自社に適したベンダーを見極めることができます。マーケティング部門では自動化が必要かもしれませんが、IT部門ではセキュリティやコンプライアンスを重視するかもしれません。課題は、予算をオーバーすることなく、すべての要件を満たすソリューションを見つけることです。

ClickUpは、仕事のための「すべて」のアプリであり、このプロセスを合理化します。プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーションの管理方法を一新する、すべてを統合したベンダー管理システムです。

ClickUpタスクを使用して、要件をマップアウトすることができます。必須のSaaS機能のチェックリストを作成し、関連するチームメンバーに調査タスクを割り当て、期限を設定して物事を進めましょう。コンプライアンスについてIT部門の確認が必要な場合や、予算承認を財務部門から得る必要がある場合は、直接割り当てて、すべてを1か所で整理しておきましょう。

必要なものが分かったら、次のステップは適切なベンダーを見つけることです。しかし、無限とも思えるSaaSの選択肢から絞り込むのは大変な作業です。やみくもに飛びつくのではなく、本当にニーズに合ったものに焦点を絞りましょう。

🌟 ベンダー管理ソフトウェアを使用してSaaSベンダーの選択肢を絞り込む方法:

そして、決定前にチームの意見をツールに反映させるのに勝るものはありません。さまざまなベンダーについて話し合うには、ClickUpチャットを使用してリアルタイムで共同作業を行い、ベンダー選択基準を確定し、推奨事項を得ることができます。

優れたSaaSツールを手に入れることは、優れた取引を手に入れることとは別問題です。ベンダーが価格を設定しますが、それが最終的な価格というわけではありません。より良い条件、柔軟なベンダー契約、実際にメリットをもたらすサービス保証を確保するには、交渉が鍵となります。

🌟 SaaSベンダーとの交渉で重視すべきポイントは次のとおりです。

このようなことを交渉するのは些細なことのように思えるかもしれませんが、長期的には大きな目的を果たすことになります。

ClickUp自動化機能を使用して契約交渉を常に把握することができます。更新日のリマインダーを設定し、ベンダーとのフォローアップを自動化し、SLAと主要業績評価指標を長期間追跡します。これにより、SaaSのKPI追跡を再交渉し最適化する機会を逃すことはありません。

契約が締結された後、実際の仕事が始まります。ツールをスムーズに立ち上げ、稼働させることです。ベンダーのオンボーディングプロセスが適切に実行されないと、導入率の低下、ライセンスの無駄遣い、チームのフラストレーションにつながります。ユーザーがツールの使用方法を知らなかったり、日常のワークフローにツールを統合できない場合、ツールは付加価値をもたらすものではなく、ただの追加の出費となってしまいます。

🌟SaaSツールのシームレスな展開を確実にするには:

入念に計画されたオンボーディングプロセスにより、ツールがチームのワークフローに不可欠なものとなり、忘れ去られたサブスクリプションとなることはありません。

📖 Read More: IaaS vs PaaS vs SaaS: どのモデルを選ぶべきか?