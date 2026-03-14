ソーシャルメディアのコンテンツの柱：独自の柱を構築する方法

過去2年間でコンテンツへの需要は2倍に増えましたが、すべてのコンテンツが期待に応えているわけではありません。実際、ランダムな投稿はソーシャルメディアでの成功を阻む要因となります。

この記事では、実際に効果を発揮するコンテンツ・ピラーのフレームワーク構築方法を解説します。中核となるテーマの選定から、適切なプラットフォームへの割り当て、そして個々の投稿に固執するのではなく、ピラー単位でのパフォーマンス測定に至るまで、その手順を詳しく説明します。

ソーシャルメディアのコンテンツの柱とは？

これまで数十のソーシャルメディアチームと話をしましたが、彼らは皆、Mondayの朝に同じパニックに陥ると語っています。それは、1週間分の投稿を作成しなければならないのに、コンテンツカレンダーが空っぽのまま見つめるだけの状況です。その結果、投稿がランダムで一貫性を欠き、真の勢いを築くことのできない、反応的で混沌としたコンテンツ戦略につながってしまいます。この絶え間ない慌ただしさはクリエイティブなエネルギーを浪費し、一貫性に欠け、印象に残らないソーシャルメディアの存在感を残すことになります。

ソーシャルメディアのコンテンツの柱は、こうした混乱を解消する解決策です。これは、作成するすべてのコンテンツを導く3～5つの基本的なトピックやテーマのことです。個々の投稿としてではなく、投稿が分類される戦略的なテーマ別カテゴリーとして捉えてください。

このフレームワークにより、ブランドの専門性やメッセージ性を損なうことなく、常にオーディエンスが関心を持つ事柄に焦点を当てたコンテンツを提供できるようになります。

手当たり次第にコンテンツを投稿して、何かがヒットすることを期待するのではなく、計画的なコンテンツの枠組みを構築することができます。

ソーシャルメディア戦略においてコンテンツの柱が重要な理由

コンテンツ戦略が断片化していると、隠れたコストが急速に膨れ上がります。チームは毎週、過去のコンテンツを検索したり、すでにどこかに存在するアセットを再作成したりするだけで何時間も費やしています。

仕事プロール（相互に連携しないツールやシステムに分散し、孤立した業務活動）は、仕事の重複、一貫性を欠いたブランドメッセージ、そしてソーシャルメディアマーケティングの価値を証明できないという事態を招きます。

コンテンツの柱は、アイデアの創出からパフォーマンス分析に至るまでのワークフロー全体を統一します。これらは、ブランドの一貫性を維持し、最終的にコンテンツのROIを測定するために必要な枠組みを提供します。

明確なコンテンツの柱を軸にソーシャルメディア戦略を構築することには、以下のようなメリットがあります：

プラットフォームを横断した一貫性のあるメッセージ発信

ブランドボイスの一貫性が失われることは現実の問題です。3人の異なるチームメンバーが、共通のガイドラインを共有せずに3つの異なるプラットフォームに投稿すると、オーディエンスはまるで3つの異なるブランドを目の当たりにしているかのような印象を抱くことになります。

このような一貫性の欠如があると、ユーザーがどこであなたのブランドに出会ったとしても、ブランドを認識してくれる忠実なフォロワーを築くことはほぼ不可能になります。

コンテンツの柱を確立しておけば、すべてのチャネルにわたるソーシャルメディア戦略の整合性を図るのが容易になります。

ClickUpのソーシャルメディアテンプレートを使えば、ソーシャルメディアの運用を一元管理できます。 無料テンプレートを入手する ClickUpのソーシャルメディアテンプレートを活用して、すべてのソーシャルメディアチャネルで一貫性を保ちましょう こんな点がお勧めです： コンテンツフェーズビュー を使用して、各ソーシャルメディアプラットフォーム向けに作成するコンテンツのプランを立てましょう。

ソーシャルメディアのコンテンツを管理するために分類や属性の追加を行い、カスタムフィールドを使用して各投稿の進捗状況を簡単に可視化しましょう

「キャンセル」「完了」「承認待ち」「修正待ち」「進行中」など、さまざまなカスタムステータスを設定してタスクを作成し、各タスクの進捗状況を管理しましょう。

コンテンツカレンダービューを使用して、コンテンツをいつ、どこに投稿するかをプランしましょう

効率的なコンテンツのプランと作成

空っぽのコンテンツカレンダーをただ見つめるのは、週の始まりとしては恐ろしく、非生産的な方法ですが、しっかりとしたコンテンツ作成のワークフローがあれば、その問題を解決できます。

チームに明確なテーマが定まっていないと、ブレインストーミングセッションは目的を見失い、土壇場での質の低い投稿や、最終的にはチームの燃え尽きにつながります。ゼロから新しいアイデアを生み出さなければならないという絶え間ないプレッシャーは、創造性とリソースを著しく消耗させるものです。

ピラーはチームに明確な枠組みを提供し、コンテンツのアイデア出しをより迅速かつ的を絞ったものにしてくれます。

チーム間の連携と方向性の統一の強化

「これが最終バージョンですか？」「これに関するブランドガイドラインはどこにありますか？」コンテンツのワークフローが断片化していると、ライター、デザイナー、ソーシャルメディアマネージャー間の引き継ぎは、延々と続くやりとりや納期遅れに悩まされることになります。

この摩擦は制作サイクル全体を遅らせ、チーム全体に不満を招くことになります。

これらの柱を軸にワークフローを構築することで、スムーズな引き継ぎを実現しましょう。全員が共通の言語を共有すれば、チームのコラボレーションも自然と円滑になります。

💡 プロのヒント： 統合型AIアシスタント「ClickUp Brain」を使えば、ドキュメントからピラーガイドラインを自動的に抽出したり、過去の高パフォーマンスな投稿を見つけたりできるため、チームメンバー全員が仕事現場で必要な情報をすぐに把握できます。それだけではありません。Brainは、コンテンツのアイデア出しや投稿の下書き作成もサポートします。✨ ClickUp Brainを活用して、コンテンツ戦略や投稿のアイデアをブレインストーミングし、本格的な記事の下書きまで作成しましょう

📮ClickUpインサイト： 一般的なナレッジワーカーは、仕事を遂行するために平均して6人と連携する必要があります。つまり、重要な背景情報を収集し、優先度を調整し、プロジェクトを前進させるために、毎日6人の主要な関係者に連絡を取らなければならないということです。 これは深刻な問題です。絶え間ないフォローアップ、バージョンの混乱、そして可視性の欠如がチームの生産性を低下させており、集中作業中に従業員は2分おきに仕事を中断させられています。 ClickUpのような一元管理プラットフォームは、Connected SearchやAI Knowledge Managerを活用し、必要なコンテキストを即座に手元に用意することで、この課題に対処します。

パフォーマンスの追跡と最適化が容易になります

「いいね」やコメントの数は追跡しているものの、なぜ特定の投稿が成功し、他の投稿は失敗するのか、その理由が全く分からないという状況ではありませんか？戦略的な枠組みがなければ、分析データは単なる番号の羅列に過ぎず、何がオーディエンスの心に響いているのかという真の洞察を得ることはできません。

これでは適切な判断を下すことができず、次に何が効果的か推測するしかなくなります。

コンテンツの柱を設定することで、有意義なパフォーマンス分析のための枠組みを構築しやすくなります。

ソーシャルメディアのコンテンツの柱の一般的な種類

ピラーが必要なのは分かっていても、具体的に何をすべきか見当がつかない。多くのチームがここで行き詰まり、その迷いが原因で結局、ランダムな投稿に戻ってしまうのです。複雑に考えすぎないでください。実績のあるコンテンツカテゴリーから始め、それを自社ブランドに合わせて調整しましょう。

これらの一般的な柱のタイプは、あくまで出発点であり、厳格な式ではありません。これらをヒントとして活用し、オーディエンスのニーズに応え、ビジネス目標を達成するためのコンテンツ構成を構築してください。

教育コンテンツ

この柱は、ユーザーに役立つ情報を提供することに重点を置いています。これには、ハウツーガイド、チュートリアル、簡単なヒント、よくある質問への回答、業界のインサイトなどが含まれます。

これにより、ブランドは信頼できる専門家としてのポジションを確立でき、特にB2B企業や、習得に時間がかかる製品を取り扱うブランドにとって効果的です。

LinkedInでは、教育的なコンテンツがプロモーションコンテンツを常に上回っており、ハウツー記事は製品発表記事に比べて3倍のエンゲージメントを生み出しています。

インスピレーションを与えるコンテンツ

ブランドストーリーテリングを通じて、オーディエンスとの感情的なつながりを築きましょう。この柱には、顧客の成功事例、やる気を引き出す名言、憧れを抱かせるコンテンツ、そしてブランドのミッションや価値を強調する投稿が含まれます。

注意点：この柱は、単なる空虚な「気分を良くする」投稿を作るためではなく、インスピレーションを与えるために活用してください。

プロモーションコンテンツ

ここでは、自社の製品やサービスについて発信します。プロモーションコンテンツには、製品の特集、新製品発表、特別オファー、企業ニュースなどが含まれます。これらは必要不可欠ですが、この柱は控えめに使用すべきです。目安として、コンテンツ全体の20%未満に抑えるのが良いでしょう。

コミュニティとエンゲージメントに関するコンテンツ

フォロワーを単なる受け身の閲覧者から、能動的な参加者へと変えましょう。コミュニティエンゲージメントに焦点を当てたこの柱は、オーディエンスとの交流を促進するように設計されており、ユーザー生成コンテンツ（UGC）、投票、Q&A、コンテスト、顧客紹介などを含みます。

これは、ソーシャルプルーフを生み出し、最も熱心なファンとの強固な関係を築く上で非常に効果的です。

舞台裏のコンテンツ

ブランドを支える人々やプロセスを紹介することで、ブランドに人間味を加えましょう。この柱では、企業文化を垣間見せる、チームメンバーにスポットライトを当てる、あるいは製品の製造過程を公開することができます。

これにより、信頼性と透明性が築かれ、現代のブランドが他社と差別化を図るのに役立ちます。

ソーシャルメディア向けのコンテンツピラーの作成方法

コンテンツの柱を策定することは、どのチームでも実践できる、段階的なプロセスです。これは一度きりの作業ではないことを忘れないでください。コンテンツの柱は、オーディエンスやビジネスの変化に合わせて進化し続ける、戦略の生きた一部であるべきです。

ステップ1：ターゲット層と目標を明確にする

誰に向けて発信しているのか、何を目指しているのかが分からなければ、共感を呼ぶコンテンツは作れません。コンテンツの柱は、オーディエンスの関心とビジネス目標が交差する地点に位置していなければなりません。

例えば、ターゲット層がサステナビリティに価値を置いており、自社の目標が製品の認知度向上である場合、「業界におけるサステナブルな取り組み」に焦点を当てた柱を設定することで、そのギャップを効果的に埋めることができます。

ステップ2：既存のコンテンツを点検する

新しい柱を考案する前に、すでに作成したコンテンツを振り返ってみましょう。どのようなテーマが自然に浮き彫りになっていますか？どの投稿が最も成果を上げましたか？コンテンツにどのような不足点がありますか？過去の仕事を検証することで、一から作り直す手間を省けるだけでなく、オーディエンスが何を好んでいるかについて、意外な傾向が明らかになることもよくあります。

ステップ3：3～5つの主要テーマを選ぶ

理想的な柱の数は3つから5つです。3つ未満だとコンテンツが単調に感じられ、5つを超えると焦点がぼやけて管理が難しくなる可能性があります。各柱は、数十の投稿アイデアを生み出せるほど広範でありながら、他の柱とは明確に区別できるほど具体的である必要があります。

各候補となる柱について、簡単なチェック方法をご紹介します。「このテーマに当てはまる投稿アイデアを、少なくとも10個は思いつくか？」もし思いつかない場合は、その柱の範囲が狭すぎる可能性があります。

💡 プロのヒント： チームを集めて、コンテンツの柱とその関連アイデアを構築するためのブレインストーミングを行いましょう。AI搭載のClickUpホワイトボードを使えば、アイデアの共有が容易になるだけでなく、ワンクリックでアイデアをタスクに変換できるため、この作業は簡単に行えます。 ClickUpのホワイトボードを使って、コンテンツのアイデアを出し合い、実行に移しましょう マインドマップを作成したり、他ブランドの参考になるスクリーンショットを追加したりして、ワークスペースでコンテンツを展開する前に、チームで協力してコンテンツの枠組みを設計することができます。🛠️ Dragonfruit MediaがClickUpのホワイトボードを活用してコンテンツプランニングを刷新した事例をご覧ください 👇

ステップ4：コンテンツの柱をコンテンツフォーマットやチャネルに割り当てる

すべての柱が、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで同等の成果を上げるわけではありません。例えば、詳細な解説コンテンツはLinkedInのカルーセルには最適かもしれませんが、15秒のTikTokビデオとしては失敗に終わる可能性が高いでしょう。

同様に、楽しい舞台裏のビデオはInstagram Storiesでは人気を博すかもしれませんが、企業のブログでは場違いに感じられるかもしれません。

各ピラーを最適なソーシャルチャネルやフォーマットにマップするシンプルなマトリックスを作成することで、このようなミスマッチを回避しましょう。

ステップ5：コンテンツカレンダーを作成する

コンテンツの柱を定義し、マップ化したら、次はコンテンツカレンダーを作成する段階です。その目標は、長期的にバランスの取れた多様なコンテンツ構成を確保することにあります。これにより、プロモーション投稿が1週間に集中してしまったり、ある柱のコンテンツが1か月間完全に放置されたりするといった見落としを防ぐことができます。

ClickUpのカレンダービューなどのツールを使えば、コンテンツの柱の配布を可視化し、スケジュールを簡単に調整できることは、すでにご覧いただいた通りです。コンテンツタスクを新しい日付にドラッグ＆ドロップするだけで、バランスの取れた構成を確保できます。

マーケティングチームがClickUpの自動化機能をどのように活用しているか、詳細はこちら：

🦸🏻‍♀️ ClickUpスーパーエージェントのチームを結成し、あらゆるステップでサポートを受けましょう。 これらは、あなたの仕事や接続アプリからの情報を完全に把握し、24時間365日対応可能なAIチームメイトです。 コンテンツギャップアナライザー — 自社サイトと競合他社のコンテンツ範囲、およびキーワードの検索需要を比較することで、見逃しているコンテンツの機会を特定します

キーワードリサーチアナリスト — 検索意図、難易度、機会に基づいてキーワードクラスターを作成し、トピックの優先順位を決定します

ソーシャルトレンドスポッター — ソーシャルプラットフォームを監視し、オーディエンスが関心を持つ新たなトピックや会話を発掘します

コンテンツカレンダーープランナー — 推奨トピック、公開日、配布チャネルを盛り込んだ編集カレンダーを作成します

ブログ記事下書き作成ツール — トピックの概要やキーワードをもとに、構成の整ったブログ記事の下書きを作成します

ブランドボイス・ライター — ブランドの一貫したトーンとメッセージを保ちながら、様々なフォーマットのマーケティングコンテンツを作成します

コンテンツ再利用スペシャリスト — 1つのコンテンツ資産を、異なるチャネル向けに複数のフォーマットに変換します

コンテンツ管理エージェント — 既存のコンテンツを監査し、最適化や更新が必要なコンテンツを特定します

マーケティングアナリティクスエージェント — マーケティングのパフォーマンスデータを集約し、コンテンツの効果を追跡するとともに、改善の機会を特定します ClickUpのマーケティング向けAIエージェントの充実したライブラリから、次なるAIパートナーを見つけましょう！

実在するブランドによるコンテンツ・ピラーの例

確立されたブランドがソーシャルメディアのコンテンツをどのように構成しているかを見ることで、コンテンツの柱という概念をより理解しやすくなります。ここでは、有名ブランドがソーシャルメディア戦略を推進するためにコンテンツの柱をどのように活用しているかをご紹介します。それぞれの柱が、独自のオーディエンスやブランドアイデンティティに合わせて調整されている点に注目してください。

Duolingo： この語学学習アプリは、 ユーモアとコミュニティとの関わり をコンテンツの中心に据えることで、TikTokやInstagramにおいて最も認知度の高いソーシャルメディアの存在感を確立しました。同社のコンテンツの柱は、エンターテインメント、製品知識の提供、そしてポップカルチャーへの言及を巧みに融合させた見本のようなものです。象徴的なフクロウのマスコットは、バイラルになりやすくミーム化しやすいコンテンツを生み出し、語学学習という中核的な価値提案をさりげなく強化しています。

Glossier： この美容ブランドは、教育、エンターテインメント、コミュニティ、プロモーションという4つの柱を中心にコンテンツを構成しています。実際の顧客の写真や体験談を再投稿するなど、 ユーザー生成コンテンツ を強く重視していることから、コミュニティが同社の際立った柱となっています。

HubSpot： B2BマーケティングおよびセールスプラットフォームであるHubSpotは、マーケターやビジネスチーム向けのマーケティングのヒント、テンプレート、ウェビナー、ハウツーガイドといった 教育コンテンツの柱 を多用しています。また、製品に関する解説を通じた プロモーションコンテンツ や、企業文化やチームの取り組みを紹介する 舞台裏のコンテンツ も取り入れています。このアプローチにより、HubSpotはまず信頼できる業界の教育者としての立場を確立し、その次に製品ベンダーとしてのポジションを位置づけています。

Gymshark： このフィットネスアパレルブランドは、コミュニティおよびエンゲージメントコンテンツ（ユーザー生成のワークアウトコンテンツやインフルエンサーとのコラボレーション）、インスピレーションを与えるコンテンツ（フィットネスの旅や「66日間チャレンジ」のようなチャレンジ企画）、そして新製品の発売に伴うプロモーションコンテンツを組み合わせています。作成者や顧客によるコンテンツを積極的に拡散することで、Gymsharkはオーディエンスを、本物のブランドストーリーを紡ぎ出す絶え間ない源へと変えています。

コンテンツの柱となるフレームワークを確立したら、戦略を効率的に実行するために、適切なソーシャルメディア管理ツールを選択することが重要になります。このビデオでは、代理店が複数のクライアントやチャネルにわたるコンテンツの柱に関するワークフローを効率化するために役立つ、さまざまなプラットフォームを紹介します。

コンテンツ・ピラーのパフォーマンスを測定する方法

ピラーレベルの分析を行うことで、戦術的なソーシャルメディア運用と戦略的なコンテンツマーケティングを明確に区別できます。これにより、実際にビジネスの結果をもたらしているテーマを特定し、効果的な施策に注力し、効果のない施策を削減することが可能になります。

見せかけのメトリクスに惑わされるのではなく、各コンテンツの柱について、以下の主要業績評価指標（KPI）の追跡に注力してください：

メトリクス そこから読み取れること 柱ごとのエンゲージメント率 どのテーマやトピックが、あなたのオーディエンスに最も深く響くでしょうか 柱ごとのコンテンツ量 長期的に健全でバランスの取れたコンテンツ構成を維持する場合でも 柱ごとのコンバージョン率 リードや売上といった具体的なビジネス結果を生み出す上で、どのテーマが最も効果的でしょうか

このデータを毎月または四半期ごとに確認することは、日々の変動に一喜一憂するよりもはるかに大きな戦略的価値をもたらします。推測に頼るのをやめ、データに基づいたコンテンツ戦略の意思決定を始めましょう。

ClickUpでコンテンツ戦略を策定・実行する

コンテンツの柱は、多くのソーシャルメディアチームが抱える、散漫で一貫性に欠け、事後対応的なアプローチを解決する手段です。これらはコンテンツに秩序と目的をもたらす戦略的枠組みを提供し、アイデアの創出や作成から、コラボレーション、効果測定に至るまで、すべてのプロセスを導きます。

ただし、これらの柱は、チームが一貫して適用して初めて効果を発揮します。

最後の障壁となるのは、多くの場合、ツールの分散です。柱となるテーマの定義は1つのドキュメントに、カレンダーは別のアプリに、タスクは別の場所に、分析データはさらに別のプラットフォームに分散しています。このような情報の分散——チームが連携していないアプリ間で情報を探し回ったり、複数のプラットフォームで更新作業を繰り返したりして時間を浪費すること——は、生産性を著しく低下させます。ClickUpの統合型AIワークスペースで、これらすべてを一元管理しましょう。

ドキュメントでの全体的なプランから、カレンダーでの詳細なタスク管理、ダッシュボードでのパフォーマンス分析まで、コンテンツの柱戦略をすべて一元管理する準備はできていますか？今すぐClickUpを無料で始めてみましょう。✨

よくある質問

多くのブランドでは、3～5つの柱を設定することで成功を収めています。まずは3つの確固たるテーマから始め、コンテンツ作成のプロセスが円滑に進むようになったら、5つに拡大することを検討してください。

枠組みは同じですが、柱となるトピックは異なります。例えば、B2Bのソフトウェア企業であれば「生産性向上術」や「統合ガイド」といった柱を設定する一方、B2Cのファッションブランドであれば「今日のコーディネート」や「サステナブルな素材」といった柱を採用するでしょう。

これらの柱を料理本のレシピ、コンテンツカレンダーを週ごとのプランと捉えてみてください。柱は作成すべきコンテンツの方向性を示し、カレンダーはオーディエンスのエンゲージメントを高めるためにいつ共有するかを決定するものです。