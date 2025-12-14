UGC作成者になる方法：完全ガイドで始める

コンテンツ制作で収益を得るのに何百万ものフォロワーは必要ありません。必要なのはスマートフォン、優れたアイデア、そしてビジネス面があなたを押しつぶさない仕組みだけです。

これがUGC作成者の本質的な魅力です。ブランド契約を追いかけるのではなく、自ら創り出すのです。ブランドはリアルに見えるコンテンツに対して報酬を支払います。投稿する必要も、有名である必要もありません。ただ、優れたコンテンツを作ればよいのです。

しかしビデオは簡単そうに見えても、UGCビジネスの運営はそうではありません。バラバラな指示書、遅延した納期、未着の支払い——ワークフロー全体が10もの異なるアプリに分散していると、見落としが生じやすいのです。

このガイドでは、UGC作成者として始める具体的な方法、ブランドが求めるもの、そしてClickUpを活用して提案から支払いまでを混乱なく管理する方法を学びます。

ClickUp モダンソーシャルメディアカレンダーテンプレートは、作成者やマーケティングチームがプラットフォームを横断してコンテンツを簡単にプラン・整理・スケジュール設定するのに役立ちます。アイデア、締切、成果物を一元管理することで、一貫性を保ち、円滑に協業し、混乱なく高品質なコンテンツを公開できます。

UGC作成者とは？

UGC作成者は、ブランドがマーケティング用に購入するリアルなビデオ・写真・レビューを制作します。UGCとはユーザー生成コンテンツの略称で、ブランド自身ではなく一般ユーザーが作成したコンテンツを指します。ブランドは、洗練されたコマーシャルとは異なり、本物らしく共感を得られるため、このコンテンツをソーシャルメディアや有料広告で活用します。

最大のメリットは、大規模なフォロワーが不要な点です。ブランドが支払うのはコンテンツそのものに対してであり、自身のフォロワーへの投稿に対してではありません。彼らが価値を置くのは、プロのスタジオではなく、本物の顧客が発信したかのようなコンテンツを生み出す創造性とスキルなのです。

一般的なUGCの種類には以下が含まれます：

製品レビュー ：実際に使用したアイテムについて率直な感想を共有する

開封ビデオ ：新しい商品を開封する時の第一印象や反応を捉えたビデオ

チュートリアルとデモ ：製品の実演と簡単なハウツーコンテンツ

ライフスタイルClip日常生活の中で製品を自然に使う様子を撮影したClip

🐣 豆知識：多くのUGC作成者はフロントカメラで撮影します。なぜなら、アイコンタクトがより個人的な印象を与え、視聴者が無意識に画面に集中するからです。

UGC作成者とインフルエンサーの違い

これらを混同しやすいですが、仕事の内容は大きく異なります。決定的な違いは？ブランドが対価を支払う対象です。

インフルエンサーはフォロワー数やリーチに対して報酬を得ます。自身のチャンネルでスポンサー付きコンテンツを投稿し、フォロワーに閲覧してもらいます。一方UGC作成者は、自身が制作したクリエイティブ資産に対して報酬を得ます。この資産はブランドに提供され、ブランドが自由に使用します。

このため、多くのUGC作成者はフォロワーが少ないか、全くいない状態です。フォロワー数は重要ではありません。ブランドが求めているのは影響力ではなく、本物らしさを感じさせるコンテンツだからです。両方を兼ね備える人もいますが、ビジネスモデルは根本的に異なります。

ファクター UGC作成者 インフルエンサー ブランドが対価を支払うもの コンテンツそのもの オーディエンスのリーチとエンゲージメント 必要なフォロワー数 必須ではありません 通常必須 コンテンツが表示される場所 ブランドのチャンネルと広告 作成者の自身のチャンネル 主な価値 本物らしさのある素材 ソーシャルプルーフと露出

マーケティングチームにとってUGC作成者が重要な理由

消費者は広告よりも個人を信頼します——マーケティングチームもそれを理解しています。購入者の65%は、購入前に他の消費者の評価、レビュー、写真、ビデオに頼っています。

だからこそUGC作成者は強力なのです。彼らの本物の魅力が信頼を築き、成果を牽引します。また大規模なスタジオ撮影のコストをかけずに、チームがコンテンツを新鮮に保つのを助けます。フルプロダクションクルーを雇う代わりに、マーケターは複数の作成者と協力し、様々なメッセージやビジュアルスタイルを迅速にテストできます。

問題点：UGCの混乱状態

しかし大規模なUGC管理は、あっという間に混乱します。企画書は電子メールスレッドに埋もれ、コンテンツは十のフォルダに分散し、フィードバックはチャットアプリに隠れます。誰がいつ何を提出すべきか把握できないため、締切は延び続けます。

これがまさにコンテキストスプロールの実態です：制作に集中すべき時間を、連携しないツール間で情報を探すことに浪費してしまう現象です。

解決策：ClickUpで一元管理する

ClickUpは統合型AIワークスペースとして、すべての情報を一箇所に集約します。

📄 すべての作成者向けブリーフをClickUp Docsに保存し、全員が同じプレイブックで作業できるように✅ 明確な成果物と期限を設定したタスクとして、各作成者との関係を追跡🏷️ カスタムフィールドを活用し、キャンペーン・プラットフォーム・作成者別にコンテンツをタグ付け

突然、5つのキャンペーンで20人の作成者を管理することが、混乱ではなく体系化された作業に感じられる。

UGC作成者がマーケティングチームにもたらす主なメリットは以下の通りです：

信頼性向上 なぜなら、洗練されたブランドメッセージよりも、視聴者はリアルな人間性に共感するからです。

コスト効率の高い制作 で、高額なスタジオ、俳優、スタッフを不要にします

複数の作成者による 拡張可能なコンテンツ が、多様なアセットを一度に提供します

広告効果の向上 UGCスタイルの広告はソーシャルフィードに自然に溶け込み、従来のクリエイティブよりも高い成果を上げることが多い

🎥 このYouTubeビデオは、ClickUp向けのユーザー生成コンテンツ（UGC）の素晴らしい例です。 単なるチュートリアルではありません。実際のユーザーが独自のClickUp活用体験、クリエイティブな活用術、率直なフィードバックを共有しています。こうしたコンテンツこそがClickUpコミュニティに活気をもたらし、他の人々の試行を促し、最高のアイデアがユーザーから生まれることを証明しています。ClickUpの実践例を見たいなら、こうしたリアルな体験談に勝るものはありません！

6ステップでUGC作成者になる方法

さあ始めましょう！高学歴や高価な機材は不要です。必要なのは戦略的なアプローチ、創造性、そして継続的な努力だけです。ゼロからのスタートでも、他のクリエイティブフィールドからの転身でも、これらのステップが道しるべとなります。

ステップ1：UGCの専門分野を選ぶ

ニッチを選ぶことは重要です。ブランドは自社製品と顧客層を真に理解する作成者との協業を望んでいるからです。特定のスペースに焦点を当てることで専門性が培われ、コンテンツにそれが反映されます。これにより、そのスペースのブランドにとって魅力的なパートナーとなり、コンテンツの信頼性が高まり、アイデアもより容易に生まれます。

人気のUGC分野には以下が含まれます：

スキンケア＆ビューティー、テック＆ガジェット、フード＆ドリンク、フィットネス＆ウェルネス、ホーム＆ライフスタイル、育児＆ベビー用品、ファッション＆アクセサリー、ペット用品。

自分のニッチを見つけるには、既に知っていることや好きなことから始めましょう。毎日使っていて何時間でも語れる製品を考えてみてください。あなた自身の経験と情熱が、コンテンツに信頼性と魅力をもたらします。

次の質問を自問してみてください：

個人的な興味： この製品カテゴリーを心から楽しんでいるか？

市場の需要： このスペースのブランドはUGCを積極的に活用しているか？

信頼性：これらの製品について、信頼性と自信を持って語れますか？

ニッチ分野を選んだら、そのスペースの潜在的なブランドを追跡するためのシンプルなClickUpドキュメントを作成しましょう。

ClickUpでシームレスなコラボレーションを実現。プロジェクト管理、チームとのチャット、ミーティングメモの保存をすべて一箇所で。

既に購入している企業、憧れるブランド、注目している競合他社をリストアップしましょう。連絡先情報、提案ステータス、メモ用の列を追加します。これが、アプローチを開始する際のターゲットリストとなります。

ステップ2：本物のサンプルコンテンツを作成する

ポートフォリオ構築にブランド契約は不要です。サンプルコンテンツは、既に所有している製品を使ってスキルを証明するチャンスです。様々なビデオフォーマットの制作に注力し、ブランドにあなたの範囲と創造性を示しましょう。

磨きよりも本物らしさを： ブランドが求めるのはリアルに見えるコンテンツです。完璧さを気にする必要はありません。高価なカメラは不要。自然光の下でスマートフォンを使って撮影しましょう。

簡潔でインパクトのあるものに： UGCビデオのほとんどは60秒未満です。最初の3秒で強いフックを設け、視聴者の注意を引くことに集中しましょう。

様々なスタイルを披露： 解説動画、製品デモ、美的なライフスタイル映像、開封Clipなど、多様なスタイルを組み合わせて制作しましょう。

🐣 豆知識：作成者はしばしば即興で「マイクロフック」（ため息、息をのむ声、ささやき声など）を挿入します。洗練されたセリフよりも素早く注目を集めるからです。

思いついたアイデアはすぐに記録しましょう。外出先でもビデオコンセプトを素早く記録できるClickUpの「音声入力」機能を活用してください。「開封ビデオのアイデア：新しいマグカップを使った朝のコーヒールーティン」。撮影準備が整った時には、ランダムに散らばったメモアプリではなく、全ての撮影アイデアが一箇所にまとまっています。

ClickUp BrainのAIによるインサイトを活用し、マーケティングキャンペーンの実践的な分析と推奨事項を入手しましょう。

撮影リスト、トークポイント、脚本草案など、クリエイティブなプランはすべてClickUp Docsに保存しましょう。各ドキュメントを対応するタスクにリンクさせれば、スキンケアレビューを撮影する準備が整った時、必要なものはすべてそこに揃っています。ファイルを探し回ったり、あの完璧なフックをどこに保存したか思い出そうとしたりする必要はもうありません。

ステップ3：UGCポートフォリオを構築する

ポートフォリオはあなたのデジタル履歴書です。ブランドに送って、あなたの能力を示すものです。洗練されたプロフェッショナルな形で、最高のサンプルコンテンツを展示し、ブランドマネージャーがあなたとの協業を「はい」と言いやすいようにすべきです。シンプルなウェブサイト、Notionページ、あるいは整理されたGoogle Driveフォルダにホストしましょう。

簡単な自己紹介と専門分野を記載した略歴を添えてください。連絡先情報と関連するソーシャルメディアプロフィールのリンクを追加しましょう。ブランドとのコンテンツ制作を進める中で、ポートフォリオは常に最新の状態に保ち、古いサンプルは最近の手がけた最高の仕事と入れ替えて更新してください。

プロのコツ：「ポートフォリオ更新」というClickUpタスクを作成し、毎月繰り返し実行するように設定しましょう。

ClickUpのAIによるタスク作成機能は、顧客フィードバックを即座にチームの実行可能なタスクに変換します

リマインダーを設定して最新作品をレビューし、新しいサンプルと入れ替えましょう。手動で更新する手間なく、ポートフォリオを常に最新の状態に保てます。

ステップ4：UGCツールキットを準備する

適切なツールがあれば、作成者としての生活が格段に楽になります。コンテンツの作成とビジネス面の双方を効率化できるのです。

コンテンツ制作に必要なものは多くありません：

良いカメラ機能のスマートフォン、リングライトや自然光のようなシンプルな照明、手ブレ防止用の三脚やスマホスタンド、CapCutやInShotのような基本的な編集アプリ。

ビジネス面の管理こそ、作成者が最も苦労する領域です。 Gmailにはブランドからの電子メール、Google Driveには契約書、スプレッドシートには請求書、スマートフォンのカレンダーには締切日が散らばり、クリエイティブブリーフはそれら全てに点在しています。こうして機会を逃し、締切がずれ込むのです。

代わりに、ClickUpでUGCビジネス全体を運営しましょう。

ワークフローを変革し、バラバラなツールや手動のレポート作成から脱却。ClickUpで統一された自動化された生産性を実現しましょう。

成功している作成者が活用している方法は次の通りです：

ブランドとの取引をタスクとして管理。 案件を獲得したら即座にタスクを作成。納品物、締切、支払い額、修正回数など詳細を全て追加。契約書とブランドブリーフを直接タスクに添付。プロジェクトに必要なすべてが一箇所に集約されます。

スクリプトとガイドラインはDocsに保存。ビデオスクリプトの作成、ブランドボイスガイドラインの保管、契約書テンプレートの管理は、タスクと連動したClickUp Docsで行いましょう。ブランドから電子メールでブリーフが届いたら、Docsにコピーしてタスクにリンク。これで受信トレイに埋もれることなく、検索可能でワークフローと連動した状態になります。

すべての締切を一目で把握。カレンダービューで引き受けた仕事を可視化。来週火曜までにビデオ3本の納期があるなら、追加の緊急案件は引き受けられないと確認できます。これにより、作成者が燃え尽きる最も早い原因である「引き受けすぎ」を防ぎます。

AIで創造的な行き詰まりを解消。商品レビューの書き出しに悩んでいますか？ClickUp Brainにフィットネスサプリメントビデオのフックを提案してもらいましょう。スキンケアブランドへの提案電子メールを起草する必要がありますか？Brainにカスタム可能な初稿を作成させましょう。まるで24時間365日対応の創造的なパートナーがいるようなものです。

ClickUp モダンソーシャルメディアカレンダーテンプレート

複数のブランド、プラットフォーム、締切を跨いでUGC作成者ビジネスを運営しているなら、コンテンツ計画がいかに混乱しがちかご存知でしょう。ClickUp モダンソーシャルメディアカレンダーテンプレートがすべてを簡素化します。投稿プラン、納品物の追跡、キャンペーン管理、クリエイティブ資産の一元管理を、5つのアプリを行き来することなく、明確で視覚的な方法で実現します。

TikTokのフック動画、Instagramリール、ブランドの月次コンテンツ納品など、どんな業務をこなす場合でも、このテンプレートを使えば一貫性と整理整頓を保ち、締切管理を確実に実行できます。作成するあらゆるコンテンツの指令センターとして活用してください。

主な機能

ドラッグ＆ドロップ式カレンダービュー で、複数のプラットフォームにわたる今後の投稿のプランを立て、可視化

カスタムフィールド ：プラットフォーム、アセットタイプ、ステータス、期日、承認フェーズ、有料 vs. 有機的成果物

組み込みのタスクステータス で、進行中・フィードバック待ち・公開準備完了の状況を常に把握できます

コンテンツライブラリセクション ：脚本、ビデオコンセプト、インスピレーション、ブランドガイドラインを保存する場所

投稿テンプレートとチェックリスト を活用し、作成ワークフローを標準化（フック、CTA、フォーマット、キャプションなど）

自動化 機能で、レビュー・承認待ちや修正が必要な状態になった際に通知を受け取れます

複数のビュー（リスト、ボード、カレンダー） で、編集計画、制作ワークフロー、キャンペーン追跡を瞬時に切り替え可能

シームレスなアセット管理：Clipとファイルアップロードで、すべての下書きと完成ビデオを1か所に集約

ステップ5：UGC案件を見つけ、ブランドに提案する

有料UGCの機会を見つける主な方法は2つあります：専用プラットフォームでの求人応募、またはブランドへの直接提案です。

Billo、Trend.io、Insenseなどのプラットフォームは、コンテンツを積極的に探しているブランドと作成者をつなぎます。UpworkやFiverrなどのフリーランス市場でも仕事を見つけることができます。

ブランドへの直接アプローチは非常に効果的です。LinkedInや企業ウェブサイトで適切な担当者（通常はソーシャルメディアまたはマーケティングマネージャー）を見つけましょう。あなたのポートフォリオへのリンクを添え、なぜ自社がそのブランドに最適なのかを説明する簡潔でパーソナライズされた電子メールを送信してください。

効果的なアプローチを実現する：

パーソナライズされたイントロ： 事前に調査を完了し、相手のブランドを理解していることを示す

ポートフォリオリンク： あなたの仕事を簡単に閲覧できるようにしましょう

価値提案： 貴社のマーケティング努力にどのような価値を提供できるかを簡潔に説明してください

明確な行動喚起：コンテンツニーズについて簡単なチャットなど、具体的な次のステップを促す

🐣 豆知識：消費者は、ブランド広告よりも、知り合いや「自分と似た人々」からの推薦をはるかに信頼しています。

ここで組織化が極めて重要になります。50通ものコールド電子メールを送り、追跡もせずに結果を待つだけではいけません。誰に連絡したか、いつフォローアップすべきか、何と言ったかさえ忘れてしまうでしょう。

「ブランドアウトリーチ」という名前のClickUpリストを作成する。 連絡したブランドはすべてタスクとして管理されます。 「連絡先名」「電子メール送信日」「フォローアップ日」「ステータス」（返信待ち、興味あり、興味なし、予約済み）のカスタムフィールドを追加します。 タスクを「返信待ち」ステータスに設定してから7日後に「フォローアップ必要」ステータスへ移行する自動化を設定する。

クライアントサクセスダッシュボードで顧客エンゲージメントの健全性とサポートレベルを追跡し、積極的な関係管理を実現

このシステムは、同じブランドに誤って二度アプローチしたり、関心を示した相手へのフォローアップを忘れたりしてプロ意識を損なう事態を防ぎます。散発的なアプローチを、追跡可能なプロセスへと変えるのです。

ステップ6：UGCの料金を設定する

料金設定は難しいかもしれませんが、自分の仕事を過小評価しないでください。料金は経験、制作するコンテンツの種類、ブランドがどのように使用するプランによって決まります。初心者であれば、1本のビデオで100～250ドル程度から始めるのが一般的です。ポートフォリオを構築し経験を積むにつれ、料金を大幅に引き上げることが可能です。

潜在的なクライアントに送るための料金表を常に用意しておきましょう。ただし、特にキャリア初期段階では交渉の余地を残すことが重要です。最も重要なのは、納品物、タイムライン、使用権、支払い条件を明確に定めた契約書を必ず使用することです。

料金表テンプレートをClickUp Docsに保存しましょう。ブランドから価格について問い合わせがあった際、素早く複製し、プロジェクトに合わせてカスタムして共有できます。契約書のテンプレートも同様に保存しておきましょう。これらをすぐに使える状態にしておくことで、プロフェッショナルな印象を与え、予約プロセスを迅速化できます。

ClickUp内のAI搭載カスタムフィールドを活用し、重要な詳細情報を収集・記録する

カスタムステータスワークフローで支払い状況を追跡：「請求書送信」→「支払い保留」→「支払い完了」。「請求金額」のカスタムフィールドを追加すれば、毎月の収益額を即座に把握可能。料金値上げの判断時に、推測ではなく実際のデータに基づいた意思決定ができます。

価格設定に影響する主な要素：

ファクター Impact on Rate ビデオ vs 写真 ビデオはほぼ常に写真セットよりも高い料金を設定できます 使用許諾 有料広告のコンテンツは、オーガニックなソーシャル投稿よりも費用がかかります 独占契約 ブランドが独占契約を希望する場合、割増料金を請求しましょう 改訂版 基本料金には1～2回の修正が含まれます。それ以上の修正は別途費用がかかります 納期 緊急対応が必要な案件では、すべてを放棄して対応する必要があります。そのため、緊急対応料金が必要です

UGC作成者として成功するための秘訣

優れたコンテンツ制作は第一ステップですが、UGC作成者として持続可能なキャリアを築くには、ビデオ撮影以上の要素が必要です。長期的な成功は、強固な関係構築、トレンドの把握、そしてクリエイティブ活動を本物のビジネスのように運営することから生まれます。

他のUGC作成者と交流する

UGCコミュニティは驚くほど協力的です。他の作成者を競争相手ではなく同僚と考えましょう。仲間との関係構築は、仕事の紹介、貴重な助言、そして仕事が伸び悩んだ時の精神的サポートにつながります。

Discord、Facebook、X（旧Twitter）などのプラットフォームで作成者コミュニティに参加しましょう。コツを共有したり、他者の成功を祝福したり、思慮深い質問を投げかけたりして、誠実に関わりましょう。他の作成者が忙しすぎたり、適任でなかったりして、ブランドとの契約をあなたに回してくれることが驚くほど頻繁にあることに気づくでしょう。

補完的な分野で仕事をする他の作成者に出会ったら、彼らを「クリエイターネットワーク」とラベル付けしたドキュメントに追加しましょう。専門分野、連絡先、定期的に提携しているブランドをメモしておきます。

得意分野ではないニッチ分野のコンテンツをブランドから依頼された場合、ネットワークから適切な人材を紹介できます。そして相手も同じようにあなたをサポートしてくれるでしょう。

トレンドのフォーマットを常に把握しよう

ソーシャルメディアは変化が速く、ブランドは最新のトレンドを理解する作成者との協業を望んでいます。毎日少しの時間を使ってTikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsをスクロールし、トレンドをチェックしましょう。人気のサウンド、編集スタイル、ビデオフォーマットに注目してください。

トレンドをそのまま真似る必要はありません。優れた作成者は、自身のニッチやスタイルに合わせてトレンドをアレンジします。最新トレンドを取り入れることでコンテンツの価値が高まり、ターゲットプラットフォームで効果的なビデオ作成ができることをブランドに示すことができます。

あなたのニッチ市場で通用しそうなトレンドを見つけたら、すぐに捉えましょう。

「トレンドフォーマットのアイデア」というタスクを作成し、ClickUpBrainなどのAIツールを活用して適応させましょう。「『準備動画』トレンドをテック製品レビューにどう応用できるか？」

AI生成型Instagram戦略ClickUp Brainが貴社ブランド向けにカスタマイズされたソーシャルメディアプランとコンテンツ基盤を構築します

ClickUp Brainは、あなたが思いもよらなかった角度を提案し、ありきたりなトレンドをあなただけのユニークなものに変えます。

UGCワークフローを管理するシステムを構築する

ブランドとの契約が増えるにつれ、整理整頓は必須条件となります。複数のプロジェクト、締切、修正依頼を同時にこなすことは、すぐに燃え尽き症候群や納品遅延を招きます。確固たるシステムを整えることが、全てを大きく変えるのです。

ClickUpにおける完全なUGC作成者のワークフローの例：

ブランドから連絡が来るか、仕事を受注したら → プロジェクトの詳細を全て記載したタスクを作成し、企画書と契約書を添付ファイルとして添付し、期限を設定します。

制作開始 → タスクを開き、添付ファイルのブリーフを確認、ショットリストをチェックし、コンテンツを撮影する。

承認申請 → Clipを使用してビデオをタスクにアップロードし、コメントでブランドに通知後、ステータスを「承認待ち」に変更してください。

修正依頼 → ブランドからのコメントがタスクに直接フィードバックとして表示され、編集して再提出してもスレッドが途切れません。

承認済み → 「請求書送信済み」ステータスに移行し、支払いを追跡し、支払いが完了したら完了としてマークする。

プロジェクトのすべて——提案から最終支払いまで——が完全な履歴と共に一つのタスクに集約。検索不要。忘れ物なし。ストレスフリー。

ClickUpで企画提案から支払いまでをすべて一元管理し、作成者副業を持続可能なビジネスへと成長させましょう。

UGC副業を本業のビジネスに昇華させる方法

成功するUGC作成者になるための真実：コンテンツ作成は練習を重ねるほど楽になる。撮影技術は向上する。編集は自然と身についていく。自分のスタイルは自然と確立される。

3ヶ月で燃え尽きる作成者と持続可能なビジネスを築く作成者を分けるものは何か？それはシステムだ。

成功する作成者は、提案内容を追跡し、自身の数値を把握し、期限を絶対に守ります。なぜならすべてが一箇所に集約されているからです——確認を忘れがちな複数のアプリに散らばっていません。生まれつき整理整頓が得意である必要はありません。必要なのは、自動的に整理整頓を保ってくれるワークスペースだけです。

作成者仕事をビジネスとして扱うことを始めましょう。まだ手が回っている今のうちにシステムを構築してください。10件のブランド契約が重なり、締切が迫っている状態では手遅れです——すでに溺れかけているのです。

ClickUpを無料で始め、混乱なく拡大できる作成者ビジネスを構築しましょう。

UGC作成者になるためのよくある質問

もちろんです。多くの成功した作成者は「顔を出さない」コンテンツに特化しています。例えば、手元だけの製品デモ、美的感覚を重視したBロール映像、ナレーション付きのビデオなどです。ブランドが価値を置くのはコンテンツの質と信頼性であり、顔が見えるかどうかではありません。

ほとんどの作成者は、成果物ごとに銀行振込、PayPal、またはブランドと接続したUGCプラットフォームを通じて直接報酬を受け取ります。支払いは通常、コンテンツが承認され納品された後に行われます。

UGC作成者はコンテンツそのものに対して報酬を受け取ります。ブランドはそれを自社のチャネルで使用します。インフルエンサーはフォロワーへのアクセス権に対して報酬を受け取ります。UGC作成者になるのに多くのフォロワーは必要ありません——フォロワー数は問題ではありません。

はい、柔軟性があるため副業として最適です。スケジュールは自分で管理でき、場所を選ばず仕事ができ、プロジェクトの数は自由に調整可能です。多くの作成者はパートタイムから始め、ブランドとの契約が増えるにつれて規模を拡大しています。