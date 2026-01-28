マーケター必携！ChatGPT活用8つのマーケティング事例

ChatGPTは、企業チームがAIを活用できる最初のツールの一つとして広く知られています。
アメリカの起業家アーロン・リーヴィーが述べたように、「ChatGPTは、テクノロジーにおいて稀に見る瞬間の一つであり、今後すべてがどのように変化していくのかの兆しを垣間見せてくれる」
そして事態は急速に進展した。2025年半ばまでに、OpenAIはChatGPTの週間ユーザー数が8億人を超えたことを確認した。
しかし有用性と準備態勢は別物です。ドキュメント作成、プロンプト設計、進捗管理、承認業務、そして同時に進行する5つのキャンペーンに一日が割かれているなら、ChatGPTが解決策となります。単純なコンテンツ生成から深い調査まで、多くのマーケティングチームにとって信頼できるパートナーへと成長しました。
このガイドでは、すぐに実践できる実用的なChatGPTマーケティング活用例をご紹介します。コンテンツマーケティング、デジタルマーケティングキャンペーン、電子メールマーケティング、検索エンジン最適化（SEO）で再利用可能な例文やプロンプトも提供します。
🌟 おすすめテンプレート
戦略がスライドにまとめられている一方で、実行が複数のツールに分散していると、パフォーマンスの追跡は困難になります。ClickUpのマーケティングプランテンプレートを使えば、目標設定、タスクへの分解、進捗管理、タイムライン確認を構造化された場所で一元管理でき、複数のツールで同じプランを再構築する必要はありません。
マーケターがChatGPTを活用すべき理由
マーケターにとって、真っ白なページはしばしば最大の敵です。それはすべてを複雑にします——ブログ記事の執筆、SNS投稿の下書き作成、件名の構築、あるいは新キャンペーン向けの広告コピーのバリエーション作成など。
ChatGPTは、膨大なメモや既存コンテンツのリポジトリから要点を要約し、初稿を生成することで、作業を迅速に進めるお手伝いをします。
また、即座に構造化された思考が必要な際にも役立ちます。意図別にキーワードをグループ化したり、異なるチャネル向けのコンテンツフォーマットを提案したり、次回のソーシャルメディアや電子メールキャンペーンでテストすべき内容をアウトライン化したりと、様々な形で活用できます。
出力の品質は入力内容に依存関係があるため、デジタルマーケティングコンサルタントが通常求めるような背景情報を提供すると効果的です：
- ターゲット層
- キャンペーンの目標
- チャネル（ブログコンテンツ、ランディングページ、ソーシャルメディアプラットフォーム）
- トーンと制約事項（ブランドボイス、文字数制限、コンプライアンス規則）
ChatGPTで対応可能なマーケティングタスクの一例をご紹介します：
✍🏼 ウェブページ、ソーシャルメディア投稿、製品説明、電子メールキャンペーン向けのマーケティングコピーを作成
📈 顧客データ（閲覧行動や購入履歴など）を分析し、マーケティングメッセージやウェブサイトコンテンツをパーソナライズする
✅ 市場動向を特定し競合他社の知見を要約 情報に基づいた意思決定を支援します
ChatGPTマーケティング活用事例
マーケティングにおけるChatGPTの活用方法を明確に理解いただくため、8つの実践的なChatGPTマーケティング活用事例を順を追ってご紹介します。
日常的なコンテンツ作成から高度なデータ分析、キャンペーンプランまで、これらの例がChatGPTがマーケティング努力を強化し効率を向上させる方法を示します。
1. コンテンツのアイデア創出
優れたコンテンツは、すべて最初は単なるアイデアに過ぎませんでした。大きなアイデアは簡単には生まれませんが、ChatGPTは驚くほど効果的なブレインストーミングのパートナーとなり得ます。さらに、白紙のページをじっと見つめる代わりにスタート地点を持つことで、コンテンツ作成プロセスがはるかにストレス軽減されます。
コンテンツのアイデア創出にChatGPTを活用するもう一つの優れた方法は、まず基本的な市場調査を実行するようプロンプトすることです。業界の主要競合他社をリストアップしたり、市場機会を発見したり、独自の販売提案を提案したりするよう依頼できます。
スピードも大きな利点です。実際、あるReddit投稿では、ChatGPTを使って60秒未満で40のコンテンツアイデアを生成した事例が紹介されています。ただし、もちろん、効果的なプロンプトが鍵となります。
⭐ コンテンツアイデア生成に役立つプロンプト例：
- ソーシャルメディアマーケティングサービスを提供する中小企業向けのブログ記事アイデアリスト10選
- Z世代顧客をターゲットとするブランド向けに、クリエイティブなソーシャルメディア投稿のアイデアを提案する
- コンテンツマーケティングに特化したデジタルマーケティングエージェンシー向けのニュースレタートピックをブレインストーミングする
- eコマースブランド向けの検索エンジン最適化（SEO）最新トレンドに基づいたコンテンツアイデアを生成
✅ これらのプロンプトに共通する点とは？
ターゲット層を明確にし、ビジネス背景を明記し、アイデアが必要なコンテンツタイプやチャネルを具体的に指定してください。
2. オーディエンスのセグメンテーション
ターゲット層について話している以上、ChatGPTが実際に適切な人々に響くキャンペーン作成にどう役立つか見ていきましょう。
ChatGPTは膨大な顧客データを分析し、ターゲット層が真に求めるものを明確に把握します。やり取りや質問、日常的なフィードバックを分析することで、見落としがちなパターンや傾向を発見します。
つまり、より賢いオーディエンスグループと、彼らと関わるより有意義な方法を手に入れられるということです。
顧客の微妙な感情の変化や市場トレンドの兆候も検知し、状況が深刻化する前に戦略を調整する機会を提供します。文脈と言語を深く理解するため、得られる洞察は思慮深く、驚くほど人間味を感じさせます。
セグメンテーションにChatGPTを活用する最大の利点は、パーソナライゼーションが格段に容易になる点です。対象グループが細分化されるほど、個別のメッセージ作成には大きな努力が必要になります。ChatGPTはこの努力を大幅に軽減します。
⭐ オーディエンスセグメンテーションに試せるプロンプト案をいくつかご紹介します（ただし、必要なコンテキストを入力する必要があります）:
- 購入履歴と閲覧行動に基づいて、顧客セグメント化の方法をご提案ください
- 過去の電子メールキャンペーンへの関与度に基づいて、ニュースレター購読者をグループに分類する方法を教えてください。
- スキンケアブランドの顧客セグメントを特定する顧客の興味、年齢層、製品嗜好に基づいて
3. コンテンツの最適化
多くの人はコンテンツをゼロから作成するためにChatGPTを利用しますが、既存コンテンツの最適化にも活用できることをご存知でしたか？
SurveyMonkeyによれば、これがマーケターがAIツールを利用する最大の理由です。当然のことでしょう。適切なSEOキーワードの追加から、異なるオーディエンス向けのコンテンツ調整まで、最適化こそがAIが静かに最大の力を発揮する領域なのです。
ブログ記事の改善、電子メールマーケティング文案の洗練化、ソーシャルメディア投稿の微調整など、あらゆる場面でChatGPTが先行優位をもたらします。
⭐ 以下の簡単なプロンプトでChatGPTにコンテンツ最適化を依頼できます：
- [トピック]に関するブログ記事向けのSEOキーワードリストを提案し、本文・H2見出し・H3見出しに自然に取り入れるやり方を教えてください
- 以下の段落を書き換えてください。対象読者を変えつつ、元の意味を保つように。
- ブログ記事のメタディスクリプションを作成タイトル：[title]クリックしたくなるような内容にしてください。5つの選択肢を提示し、それぞれ異なる角度からアプローチしてください。
- [キーワード]と関連トピックに基づいたコンテンツ構成案の作成を支援してください
- [トピック]に関するブログ記事のキャッチーな見出しをいくつか作成してください。[ターゲット層]にアピールする内容にしてください。
今日のコストはメディア支出だけではありません。創造的なリソースとスピードが鍵です。AIはチームがより多くの資産を迅速に制作し、継続的に改善を重ね、フォーマットを横断してコンテンツを再活用することを支援します。
4. 広告コピーライティング
優れた広告コピーを書くことは、急いでいる人と会話を始めるようなものです。ほんの数語で相手の注意を引き、興味を持たせ、関心を抱かせる理由を与える必要があります。
Google、Facebook、LinkedIn、さらにはTikTokで広告を運用している場合でも、ChatGPTはターゲット層に新鮮で関連性のあるメッセージを作成するのに役立ちます。
このAIマーケティングツールは、広告の異なるバージョンをテストする（A/Bテスト）際にも便利です。複数の案を素早く作成し、どの案がより良い結果をもたらすかを確認できます。
⭐ マーケターが広告コピーライティングにChatGPTを活用する方法：
- Google広告用の見出しと説明文を作成し、[ターゲット層]向けに[製品説明]の要点を強調しクリックを促す
- ソーシャルメディア広告コピーを作成：Instagram、Facebook、LinkedInなどのプラットフォームに合ったトーンで、パーソナルな印象を与える
- ネイティブ広告コピーの草案を作成し、周囲のコンテンツに自然に溶け込みつつ、十分な存在感で興味を喚起しましょう
5. コンテンツの再利用
コンテンツのリユースこそが、小規模なマーケティングチームがあらゆるコンテンツの効果を10倍に高め、ROIを最大化する方法です。
ChatGPTを使えば、このプロセスがずっとスムーズに感じられ、多くの場合時間を節約できます。
Ahrefsの報告によると、新規ウェブページの74.2%がAI生成コンテンツを含んでいます。マーケターがChatGPTのようなツールを活用し、コンテンツ作成とコンテンツマーケティングのプロセスをさらに進化させているのは当然のことです。
⭐ ChatGPTでコンテンツを再活用する方法：
- ブログ記事群を電子書籍にまとめ、リード獲得用の無料ダウンロード資料として活用しましょう
- 長いウェビナーやポッドキャストを要約し、ブログ記事や複数のソーシャルメディア投稿にまとめます
- ブログ記事を購読者向けの魅力的な電子メールニュースレターに再構成する
- ウェビナーやビデオの重要なポイントを強調し、フォローアップコンテンツや短いプロモーション用スニペットを作成しましょう
- 詳細な記事を分解し、Instagram、LinkedIn、Twitterなどのプラットフォーム向けに、素早く共有できる投稿に変換しましょう
✅ プロンプトのアイデアをお探しなら、まずは以下の例から始めてみてください：
- この[ウェビナー、ブログ記事、またはポッドキャスト]を、[ターゲット層]向けの150語のLinkedIn投稿に要約してください。
- このブログ記事を、主な要点を強調した親しみやすいニュースレターとして書き直してください
- この記事を関連ハッシュタグ付きの短いInstagramキャプション3つに変換してください
6. SEO最適化
約65%の企業がAIツールによりSEOの結果向上を実現したと回答しています。
その理由は明らかです。
ブログの適切なトピック選定からキーワード調査の支援まで、ChatGPTがプロセスを格段に整理します。注目を集める見出しの考案や、検索意図に基づく検索語のグループ化も支援。読者が本当に求めているものを把握しやすくします。
さらに、強力なコンテンツ構造の構築やクリックを誘うメタディスクリプションの作成においても、頼りになるパートナーとなります。
⭐ ChatGPTは様々な方法でSEOの努力をサポートします：
- [あなたの業界]で話題になっているキーワードに基づいてコンテンツのアイデアを提案
- ロングテールキーワードを見つけ、検索意図ごとにグループ分けする
- 見出し案を作成：読者の興味を引きつつキーワード対策も万全なものを
- [ターゲットキーワード]の検索意図に沿ったコンテンツ概要を作成する
- [トピック]に関するブログ記事の明確で魅力的なメタディスクリプションを作成してください
7. リード獲得とカスタマーサポートのためのチャットボット
質問がある時、迅速で役立つ回答を誰もが望んでいます。まさにその理由から、ビジネスは顧客対応にチャットボットを導入しています。ChatGPTをバックエンドで稼働させることで、チャットボットは顧客とより自然な会話を実現できます。
ChatGPT搭載チャットボットは、よくある質問への回答、製品詳細の共有、購入時の案内、さらには小規模な問題のトラブルシューティングまで対応可能です。これにより顧客の利便性が向上し、サポートチームに待望の負担軽減をもたらします。
マーケティング面では、チャットボットがウェブサイト訪問者との会話を自然に開始し、親しみやすい会話を通じて見込み客を獲得することも可能です。
⭐ ChatGPTがどのように役立つか気になる方は、例えば以下のようなことを尋ねてみてください：
- よくある製品質問に対応するフレンドリーなチャットボットスクリプト
- 顧客をガイドするための有用な応答チェックアウトプロセスを通じて
- 自然な会話のフローでリード情報を簡単に収集
- チャットボットが訪問者の製品範囲探索を支援する方法に関する提案
8. データ分析とレポート作成
ビジネスパフォーマンス研究所のデータ部門責任者、プラシャント・ソウセカル氏は次のように述べています：「企業は膨大な量のデータを保有していますが、[成功]はデータ収集ではなく、データ管理と洞察力にかかっています。」
これもChatGPTが役立つ分野の一つです。
キャンペーンの成果を追跡する場合でも、ウェブサイトのトラフィックを確認する場合でも、前回の電子メールキャンペーンの成果をチェックする場合でも、ChatGPTが分析を簡素化します。
複雑なデータセットを、マーケティングチームが実際に活用できるシンプルな洞察に分解することで理解を助けます。トレンドの発見や情報に基づいた予測をお探しの場合、ChatGPTは過去のデータを読み解くことで将来を見通すことを可能にします。
⭐ ChatGPTにデータ分析とレポート作成の支援を依頼しましょう：
- このキャンペーン実績レポートの主な発見点を平易な言葉で要約する
- 過去1か月間のGoogleアナリティクスデータから 最も重要なインサイト を抽出する
- 最新のソーシャルメディア投稿におけるエンゲージメント低下の可能性のある理由を提案する
- 前四半期の電子メールキャンペーン実績を分析し、改善点を提案する
マーケティングにおけるChatGPT活用のリミット
多くの人が認識しているように、ChatGPTは有用なアシスタントとなり得る一方で、欠点がないわけではありません。マーケティングチームは、その限界を理解し、予期せぬ事態を回避するとともに、ChatGPTの代替手段を探ることが重要です。
マーケターが認識すべき一般的なリミットは以下の通りです：
- ChatGPTは不正確な情報を提供する可能性があるため、出力内容を共有または公開する前に事実確認が不可欠です。
- その応答は学習データに偏りが反映される可能性があるため、マーケターは公平性と包括性を確認する必要があります
- 文脈や常識の理解に苦労することが多く、一見正しいが本質を外れた返答につながります
- 創造性は得意分野ではないため、独創的なキャンペーン案や機知に富んだコピーには依然として人間の感性が求められます
- このツールは、特にリアルタイムデータやニッチなトピックを扱う場合、古くなった情報や限定的な情報で動作することが多いです。そのため、ウェブから最新のデータを取得するよう明示的にプロンプトする必要があるかもしれません。
マーケティングにおけるChatGPTの代替手段
ChatGPTは下書きを素早く作成し、一度に数十のアイデアを生成するのに役立ちますが、マーケティング業務は下書きで終わることはほとんどありません。複数のツールで情報を重複させることなく、企画書を保管し、仕事を割り振り、承認状況を追跡し、結果を報告する場所が依然として必要です。
- ワークスプロールとは、プラン・資産・タスクが連携しない異なるツールに分散している状態を指します
- AIスプロールとは、組織が複数の分散したAIツールやモデルに依存し、監督や戦略がなく、誰が何を使っているかも把握されていない状態を指します。これにより、無駄な支出、重複の努力、セキュリティリスクが発生します。
実行と接続するChatGPTスタイルの支援を求めるなら、ClickUpがよりスマートな選択肢です。ClickUpのネイティブAI「ClickUp Brain」は、マーケティングプロジェクトが既に存在する統合AIワークスペース内に組み込まれているためです。
マーケティングチームにとって、なぜClickUp BrainがChatGPTに勝るのか
ClickUp Brainは、コンテンツ生成、更新情報の要約、ブリーフの追跡可能なタスク化から公開までを一貫して支援。ワークスペースを離れることなく実現します。
ChatGPTが認識するのは貼り付けた内容のみです。
ClickUp Brainはワークスペース内の既存情報（キャンペーンドキュメント、タスク詳細、コメント、タイムライン、更新情報）と連携可能—背景説明に費やす時間を削減します。
プロンプトを別のツールにコピーして出力結果をClickUp内のマーケティングタスクに貼り付ける代わりに、AIを直接ClickUp Docs内で活用してコンテンツを起草し、キャンペーンタスクに添付すれば、完全な文脈を接続したまま管理できます。
こんな時に活用：✅ キャンペーン概要をタスクリストとサブタスクに変換✅ ソーシャル投稿・広告コピー・電子メールコンテンツを単一情報源から下書き✅ キャンペーン進捗を要約し、メモからアクション項目を抽出
優れたプロンプトが個人のチャット履歴に散在していると、チーム全体が同じ作業を重複して行う羽目になります。ClickUp Docs（および整理用のドキュメントハブ）を使えば、キャンペーン概要、再利用可能なプロンプトライブラリ、ポジショニングフレームワーク、承認済みメッセージングを共有する拠点として構築可能。さらに各ドキュメントを、それを実行するClickUpタスクに直接リンクさせれば、戦略と実行が常に同期します。
マーケティングチームがClickUp Brainを最大限活用する方法を紹介する短いビデオはこちら：
💡 プロの秘訣：AIスーパーアプリ「ClickUp BrainGPT」でAI支援型マーケティングワークフローを構築。デスクトップAIコンパニオンとして、ClickUp、Drive、Slackなど、あらゆるアプリ間で作業をシームレスに接続します。
週に少なくとも1日を節約する方法をご紹介します：
- 音声でキャンペーン案やコピー草案を即座に記録： ミーティングの合間や外出先で素材を確認しながら、ブログのアウトライン、広告コピーのバリエーション、電子メール件名、簡易クリエイティブブリーフを音声入力で作成。Talk to Text機能 を活用しましょう。BrainGPTがあなたの声を洗練されたテキストに変換し、ClickUpドキュメント、タスク説明、コメント、あらゆるテキストボックスに直接貼り付け可能。
- 実際のキャンペーン状況に基づいた質問を投げかけよう： 細部をいちいち説明し直す代わりに、ClickUp BrainGPTにワークスペース内のタスク、ドキュメント、チャット、ミーティング議事録などから回答を引き出させましょう
- 企業検索スタイルのクエリで過去の仕事を素早く発見：既存コンテンツの再利用や顧客フィードバックの検索が必要な場合、ClickUp BrainGPTはClickUp、ウェブ、接続アプリのファイルを検索できます
- ワークスペースの回答を保持したまま最適なAIを選択：異なる文章スタイルや推論スタイルが必要な場合、同じインターフェース内でChatGPT、Claude、Geminiに切り替えて利用可能！
ClickUpダッシュボードでデータ分析の負担を軽減
ほとんどのマーケティングチームは豊富なデータを持っています。難しいのは、それらを意味のある形でまとめることです。これこそがClickUpダッシュボードが得意とする分野です。
キャンペーン数値、リード転換率、コンテンツ締切、さらにはチームの作業負荷までリアルタイムで表示するダッシュボードを作成できます。全てのデータが一箇所に集約されるため、ツールを切り替える必要がありません。
ただしダッシュボードは意思決定に繋がって初めて価値を発揮します。ClickUpのAIカードはダッシュボードデータにAI駆動型レポート作成機能を追加。実際のワークスペース活動に基づくエグゼクティブ要約やカスタムプロンプトベースの洞察を生成可能です。
💡 プロの秘訣：カスタムAIカードを作成しましょう。例えば：
- AIエグゼクティブ要約：キャンペーンフォルダに基づく健全性チェックを生成する
- AIプロジェクト進捗報告：関係者の電子メールに貼り付け可能な簡潔なステータス状況を報告するため
- AI Brain: 「今週リリースされた内容、ブロックされている事項、次に注力すべき事項を要約する」といったカスタムプロンプトを実行する
ClickUpの自動化とエージェントが、より賢く仕事をすることを支援します。
公開リマインダーの送信や承認フォローアップなど、時間を過剰に消費する細かいタスクは常にリスト化されています。ClickUpの自動化機能がそれらを代行します。
タスクが完了とマークされた場合、ClickUpで自動的に次の担当者に通知したり、次のステップを割り当てたり、フォローアップをスケジュールしたりできます。
💡 プロの秘訣：ClickUp Super Agentsでキャンペーンの引き継ぎを自動化しましょう。
マーケティング業務がレビューサイクルに入ると、遅延の原因は通常、所有者の不明確さやフォローアップの忘れにあります。ClickUp Super Agentsはワークフローに変更が生じた際に自動で実行され、アクションを実行するため、チームは手動のリマインダーに依存する必要がなくなります。
今すぐClickUpで設定できる2つのエージェント例：
- キャンペーンQAエージェント：タスクが「レビュー準備完了」状態に移行したら、必須フィールド（対象者、チャネル、締切、アセットリンク）を確認し、不足している内容をコメントで指摘した上で適切なレビュアーを割り当ててください。
- コンテンツ再利用エージェント：ブログ投稿タスクが承認されると、再利用タスク（LinkedIn投稿、電子メールスニペット、短文キャプション）のチェックリストを生成し、適切なリストに提案された期日でタスクを作成します。コンテンツ資産の初稿を生成し、人間によるレビューと編集のために適切な所有者をタグ付けします。
マーケティング活動を統合する手段をお探しなら、ClickUpのマーケティングプランテンプレートがさらに簡単にしてくれます。
その有用性の理由はこちら：
- 明確なマーケティング目標を設定し、管理可能なタスクに分解する
- 構造化されたステップ別プランでキャンペーンを体系的に管理
- 組み込みのメトリクスで進捗を追跡し、現状を正確に把握
- リアルタイムの結果に基づいて迅速な調整を行う
ClickUp Brainのマーケティング活用事例
これらのプロンプトをClickUpのドキュメントやタスク説明内で使用し、アイデアや下書きを進行中のキャンペーン仕事と接続しましょう。
1. コンテンツのアイデア創出
- [ターゲット読者]向けに[トピック]に関するブログ記事のアイデアを15個生成し、フェーズ（TOFU、MOFU、BOFU）ごとにグループ分けしてください。
- [キャンペーン名]向けに10種類のSNS投稿アイデアを作成し、それぞれに最適なコンテンツフォーマット（カルーセル、ショートビデオ、テキスト投稿）を提案してください。
- 既存の[トピック]に関するコンテンツを基に、まだ取り上げていない8つの新たな視点をご提案ください
2. オーディエンスのセグメンテーション
- 以下のシグナルを用いて[製品]の5つのオーディエンスセグメントを提案してください：[購入履歴]、[閲覧行動]、[ユースケース]、[職務役割]
- セグメント別にメッセージングマトリックスを作成し、各セグメントの課題点、キーメッセージ、証明ポイント、CTAを明記する
- 各セグメントごとに予想される反論を特定し、広告やランディングページで使用できる回答案を提案する
3. コンテンツ最適化とSEOサポート
- [トピック]に関するブログ記事の関連キーワードを提案し、以下のアウトライン内で自然な配置箇所を示してください：[アウトラインを貼り付け]
- [ターゲット読者]向けにこのセクションを書き直してください。ただし、以下の要点は維持してください：[段落を貼り付け]
- このブログタイトル用にメタディスクリプションを5つ作成し、各々155文字以内に収めてください：[タイトル]
4. 広告コピーとA/Bテスト
- [オファー]向けに、それぞれ異なるメリットを強調したGoogle広告見出し6点と説明文4点を作成してください。
- [ペルソナ]向けに異なるフックとCTAを用いた3種類のLinkedIn広告バリエーションを作成する
- この広告コピーに対する5つのA/Bテスト案を提示し、各テストで何を検証しようとしているかを説明してください：[コピーを貼り付け]
5. コンテンツの再利用
- このブログ記事を150語のLinkedIn投稿、6ツイートスレッド、関連ハッシュタグ付き3つの短いキャプションに変換してください：[リンクまたはテキストを貼り付け]
- このウェビナーを7つの重要なポイントと、ソーシャルメディアプラットフォーム向けの5つのソーシャルスニペットに要約してください：[メモを貼り付け]
- この記事の電子メールニュースレターバージョンを作成してください。明確な導入文、3つの要点、1つのCTAを含めてください：[記事本文を貼り付け]
ClickUpでマーケティングエンジン全体を運用
ChatGPTが便利なマーケティングの相棒としての地位を確立したことは疑いようがない。しかし、残念ながら、その活用はそこで止まってしまいがちだ。
ClickUp Brainはその可能性をさらに広げます。アイデアの創出や下書きの精緻化だけでなく、そのインスピレーションを組織化された追跡可能な仕事に変換し、チームが同じワークスペース内で実際に実行できるようにします。ChatGPTとは異なり、Brainは真に文脈を認識します。
さらに、マーケティングにClickUpを活用する最大の利点は、マーケティングエンジンを一元化できることです。戦略、資産、実行、チームコミュニケーションが一箇所に集約されることで、タスクの引き継ぎやコンテキストの切り替えを気にする必要が大幅に減ります。チームは「アイデアの提案」から「公開内容・時期・担当者」までの道筋を明確に把握できるようになります。
AIを活用した戦略立案、コンテンツ制作、実行を一元管理する準備はできていますか？今すぐClickUpを始めましょう。