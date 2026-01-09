2026年版 Assista AI 代替ツール トップ10

AIワークフロー自動化は現代の職場で標準となり、現在10社中9社近くが何らかの形で業務にAIを活用しています。Assista AIを利用するプロジェクトマネージャーやチームリーダーであれば、AIエージェントがアプリ横断で反復タスクを処理する様子を実感されていることでしょう。

しかし、チームの拡大やプロジェクトの複雑化に伴い、異なる機能・価格・連携機能を提供する他の選択肢を検討しているかもしれません。

専門的なプロジェクト管理機能をお探しでも、自動化への異なるアプローチを求めていても、最適な選択肢を見つけるお手伝いをするため、Assista AIの代替ツールを厳選してご紹介しています。

さあ、始めましょう。💪🏼

主要なAssista AI代替ツール一覧

Assista AIに代わる優れた代替ツールの概要と、それぞれの特長をご紹介します。👇

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp クロスファンクショナルチーム、成長企業、企業業務向けのAI駆動型プロジェクト管理と自動化ソリューション リアルタイムのプロジェクト要約と意思決定の追跡にはClickUp Brain、ChatGPT・Claude・Geminiを含む複数AIモデル搭載のBrainGPT、アイデアを素早く記録するTalk to Text、自動監視・レポート作成機能のAIエージェント、一貫した実行を実現する自動化を活用しましょう。 Free Forever；企業向けカスタム対応 Zapier ノーコード自動化とAI搭載アプリ接続で、運用チーム・マーケター・成長ビジネスを支援 7,000以上のアプリを横断するマルチステップワークフローの自動化、チャットボットトリガー型自動化、条件付きパス、データフォーマットツール、ワークフロー連鎖を実現するAIエージェント Freeプランあり；月額29.99ドルから 作成する 技術チームやプロセス重視の組織向けに、ビジュアルワークフロー構築と高度な自動化設計を提供 ドラッグ＆ドロップ式シナリオビルダー、ルーターによるブランチロジック、複数モデルを横断するAI連携、永続ロジック用データストア、詳細な実行制御 Freeプランあり；月額10.59ドルから n8n エンジニアリングチームやセキュリティ重視の組織向けに、自社ホスティング可能で開発者フレンドリーな自動化ソリューション コード拡張機能のあるビジュアルワークフロー、LangChainベースのAIエージェント、自然言語によるワークフロー生成、エラー処理制御、Gitベースのバージョン管理 無料試用版；カスタム価格設定 Avoma 営業、カスタマーサクセス、市場投入チームの収益向上に向けた会話分析 AIミーティング文字起こし（スマートチャプター機能付き）、MEDDICのようなフレームワーク検出、CRMフィールド更新、競合他社メンション追跡、コーチングインサイト 試用版；レコーダー1台あたり月額29ドルから Google Gemini ナレッジワーカー、研究者、Google Workspaceユーザー向けのマルチモーダルAIアシスタント テキスト・画像・ビデオのクロスモーダル推論、自律型ウェブ分析のためのDeep Research、長文脈処理、パーソナライズドジェム、ネイティブワークスペース統合 Freeプランあり；月額19.99ドルから Claude 戦略立案者、開発者、研究重視のチーム向けの詳細な推論と長文分析 複雑な文書向けの大型コンテキストウィンドウ、持続的なタスク実行、永続的な知識を備えたプロジェクト、データ分析ツール、アーティファクトベースの出力 無料；月額20ドルから ChatGPT 個人およびチーム向けの、執筆、分析、コーディング、クリエイティブワークフローを横断する多機能AIアシスタント マルチモーダル入力処理、高度な推論モデル、専門タスク向けカスタムGPT、記憶ベースのパーソナライゼーション、組み込みのデータ分析と画像生成機能 無料；月額20ドルから HubSpot 成長ビジネス向けマーケティング・営業・カスタマーチーム向けAIエージェントによる統合型CRM自動化ソリューション コンテンツ作成・見込み顧客開拓・サポート対応のBreeze AIエージェント、CRM連携型コパイロット支援、自動データエンリッチメント、キャンペーン分析機能 無料；ユーザーあたり月額15ドルから Zendesk サポートチームとサービス主導型企業のためのAI搭載カスタマーサービス自動化ソリューション チケット解決、感情認識トリアージ、コパイロットによる要約と提案、高度なルーティング自動化を実現する自律型AIエージェント 無料試用版；月額25ドル/ユーザーから

Assista AIの代替ツールを選ぶ理由

Assista AIはワークフロー自動化に使用されますが、規模拡大に伴い、プラン立案、レポート作成、部門横断的な実行においてより深い機能を求めるチームも存在します。彼らが他の選択肢を探求する理由は以下の通りです：

自動化以外の機能は限定的： ツール間でのアクション実行には優れるが、戦略的意思決定、予測、高度なAI推論といった機能は軽め

表面的な状況認識： 自動化はルールとイベントに基づいて実行され、進行中の仕事、優先度、ビジネスへの影響を深く理解するものではありません

複雑なワークフローのカスタム制限： 多ステップかつ条件付きの 多ステップかつ条件付きの AIエージェント型ワークフローは 、チームがより微妙なロジックを必要とする場合、硬直的に感じられることがあります

大規模チームにおける拡張の課題：ワークフロー量とユーザー数の増加に伴い、パフォーマンス、ガバナンス、可視性の確保が困難になる可能性があります

統合優先、ワークスペースは二次的モデル：アプリ間で機能しますが、タスク・ドキュメント・会話がAIの行動を導く アプリ間で機能しますが、タスク・ドキュメント・会話がAIの行動を導く 統合ワークスペースが 不足しています

Assista AIの最適な代替ツール

以下が当社が厳選したAssista AIの代替ツールトップリストです。📝

1. ClickUp（AI駆動型プロジェクト管理が必要なチームに最適）

ClickUp BrainでリアルタイムタスクデータからAI駆動のプロジェクト要約を生成

ClickUpは計画、実行、インテリジェンスを統合型AIワークスペースに集約。ツール間で分散せず、業務をシームレスに接続させます。ドキュメント、タスク、プロジェクト、ワークフローが同一画面に表示されるため、業務の拡散を防ぎ、業務の進展に合わせてコンテキストを保持します。

プロジェクトデータを明確な方向性へ転換

ClickUp Brainは、タスクを掘り下げたり更新情報を追跡したりすることなく、進行中のプロジェクトを把握する手助けをします。タスクの活動状況、コメント、依存関係、タイムラインを読み取り、実際の進捗を反映した洞察を可視化します。

例えば、エンジニアリング、マーケティング、サポート部門が関わる製品ローンチを運営しているとします。週次同期の前に、ClickUp Brainにローンチプロジェクトのレビューを依頼します。すると、どの機能が完了したか、承認が滞っている箇所、リリース日を脅かす依存関係がどこにあるかが明確に示されます。

ステータス確認を求めるのではなく、次のステップを決める準備が整った状態でミーティングに臨むことができます。

📌 このプロンプトをお試しください：このローンチプロジェクトをレビューし、次のマイルストーンまでに必要な進捗状況、リスク、およびアクションを要約してください。

チーム間の意思決定を統一する

ClickUp Brainで複数チームとタイムライン間の連携不足を解消

プラットフォームチームを率いるあなたが、2週間にわたるロールアウト決定について、プロダクト、セキュリティ、オペレーションの各部門から意見を求められたとします。議論は複数のタスクとコメントに分散しています。

運営委員会のレビュー前に、ClickUp Brainに意思決定の経緯を追跡させます。これにより、元の提案の要約、提起された異議の記録、合意された妥協点のメモ、最終的な方向性の提示が自動化されます。これほど簡単なことはありません！

📌 このプロンプトを試す：このロールアウトに関連するタスクとコメントを確認してください。意思決定の経緯、主要なトレードオフ、最終的な結果を要約してください。

組み込みの自動化で仕事を円滑に進める

注意すべき点を把握したら、次は一貫性の維持が課題となります。ClickUp自動化は、繰り返し発生するプロジェクトステップを自動処理することで、作業の勢いを維持します。

ClickUpの自動化ルールで一貫したプロジェクト実行を実現

例えば、あなたの代理店がクライアントのオンボーディングプロジェクトを管理しているとします。契約タスクが実行段階に移行すると、デザインチームと実装チームにタスクを割り当てるプロジェクト管理自動化を設定します。

自動化ツールはプロジェクトステータスを更新し、主要な成果物がレビュー段階に達すると関係者に通知します。これによりワークフローは予測可能に保たれ、チームは手動調整ではなく成果物提供に集中できます。

AIがタスク自動化を支援する様子をビデオでご覧ください：

AIエージェントによる監視の拡大

プロジェクト数が増加するにつれ、手動での監視は機能しなくなります。ClickUpエージェントはワークスペースを監視し、定義された条件に基づいて行動することで、その規模の管理を支援します。

ClickUp Agentsでプロジェクトを監視し、問題を自動的に検出

一般的なワークスペースのニーズに対応する事前構築済みエージェントをお試しください：

Live Answers Agent: タスク、ドキュメント、コメント、プロジェクト活動など、実際のワークスペースのコンテキストを活用して質問に回答します

ライブインテリジェンスエージェント： 進行中の仕事をレビューし、プロジェクト全体にわたるリスク、遅延、異常なパターンなどの洞察を抽出します

自動レポート作成エージェント： プロジェクト進捗、健全性レポート、週次進捗スナップショットなどの定期的な要約を、リアルタイムデータを用いて生成します

タスク作成エージェント： フォーム提出、更新、外部トリガーなど特定の条件が発生した際に自動的にタスクを作成します

通知とフォローアップエージェント：期限切れタスク、停滞したステータス、更新不足を監視し、適切な所有者に通知します

独自のAIエージェントを構築することも可能です。ClickUpでは独自のルール、トリガー、目標を定義できるため、エージェントはチームの独自のワークフローに基づいて動作します。

詳細はこちらのビデオでご確認ください：

スーパーエージェント：監視が所有権に変わる時

プリビルドエージェントは可視性を担い、スーパーエージェントは責任を担います。

スーパーエージェントは、ワークフロー内の特定の役割に合わせて設計されたカスタムAIチームメイトです。ワークスペース内でAI「ユーザー」として設定され、仕事の割り当て、タスク内でのメンション、イベントによるトリガーが可能です。

個々の条件に反応する代わりに、スーパーエージェントは文脈、記憶、意図に基づいて動作します。

ClickUpのスーパーエージェントでワークフローを高速化

ブラウザからワークフローへの移行に適した例：

研究、意思決定、更新が蓄積されるにつれ、アカウントやプロジェクトのコンテキストを最新の状態に保つことを得意とするスーパーエージェント

レビュー前にリーダーシップ対応の要約を作成するスーパーエージェント。タスク、ドキュメント、ディスカッションから重要な情報を抽出します。

特定のワークフローをエンドツーエンドで監視し、人間の判断が必要な場合にのみ問題をエスカレートするスーパーエージェント

これは自動化から委任への転換です。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

FreeプランではAIの使用にリミットが設けられています

ClickUpの価格プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

ある満足したユーザーはこう表現しています：

ClickUpは非常に価値が高いと感じています。機能を単一プラットフォームに統合することで、全ての業務とコミュニケーションが一箇所に集約され、100%のコンテキストが確保されるからです。この統合によりプロジェクト管理が簡素化され、効率性と明確性が向上します。特に気に入っているのはBrain AI機能で、AIエージェントとして私のコマンドを実行し、代わりにタスクを効果的に遂行してくれます。この自動化機能はワークフローを合理化し手作業を削減するため、非常に役立ちます。 さらに、ClickUpの初期セットアップは非常に分かりやすく、他のツールからの移行もスムーズでした。また、Slack、OpenAI、GitHubなど私が使用する他のツールとの連携が可能で、一貫性のある仕事環境を構築できる点も評価しています。総合的に、これらの理由から、ClickUpを強くお勧めします。

2. Zapier（コード不要でアプリの接続に最適）

Zapier経由で

Zapierは、Zapsと呼ばれる自動化されたワークフローを通じて7,000以上のアプリを連携させ、技術的な知識を必要とせずに必要な場所に情報を移動させます。単純なアプリ間自動化を超え、Zapierにはテクノロジースタック全体で自律的に動作する様々なタイプのAIエージェントが含まれています。これらのエージェントは、従来は人間の監視が必要だった一連の作業（見込み客の発掘、データの充実化、フォローアップ）を処理します。

ウェブサイトに埋め込み可能なチャットボットを構築し、会話の文脈に基づいてワークフローをトリガーすることも可能です。本プラットフォームではChatGPTやGeminiなどのモデルへのアクセスが統合されているため、個別のAPIキー管理の手間を省けます。

Zapierの主な機能

パス 機能でワークフローを異なる経路に振り分け、高価値リードは営業チームへ、日常的な問い合わせは自動フォローアップへ誘導します

ユーザー応答に基づいて特定の自動化をトリガーするカスタムフォームとデータ収集インターフェースを構築

テーブル にクリック可能なボタンを追加し、オンデマンドでワークフローを起動。データベースをインタラクティブなコントロールパネルに変えます

日付、通貨、テキスト操作、数学的計算のための組み込みツールを使用して、アプリ間でデータをフォーマットおよび変換します。

転送機能で複数のZapを接続し、複雑な自動化チェーンを構築。一つのワークフローが直接次のワークフローに接続されます

Zapierのリミット

Zapierの料金プラン

Free

プロフェッショナル: 月額29.99ドル

チーム: 月額103.50ドル

企業: カスタム見積もり

Zapierの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,705件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (3,025件以上のレビュー)

Zapierについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

あるRedditユーザーはこう言っています：

柔軟性が気に入っています。既存のプラグインで2つのアプリ間データ移動は可能ですが、Zapならさらに進化します。データ移動に加え、変更時に他者が簡単に更新できる仕組みを構築し、イベント発生時にユーザーへ電子メールを送信し、監査用にスプレッドシートへトランザクション記録を残せます。つまり、プラグイン作成者が想定した機能性に縛られないのです。

3. Make（ビジュアルワークフロー構築に最適）

viaMake

Makeは、すべての自動化をキャンバス上に配置します。モジュール、接続、データ変換のすべてを一目で把握できます。モジュールをビジュアルワークスペースにドラッグし、必要な接続を正確に配線するだけです。このアプローチは、並列ブランチを持つワークフローの構築、条件分岐ロジックの組み込み、複数ステップにわたるデータ変換において特に効果を発揮します。

このプラットフォームはワークフローテンプレートに縛られません。200以上のAI統合（OpenAI、Claude、Stability AI、ElevenLabs）から選択し、特定のユースケースに応じて自由に接続できます。MakeのRouterモジュールは、定義した条件に基づいて実行を複数のブランチに分割します。異なるデータタイプに異なる処理経路が必要な場合に有用です。

最高の機能を実現する

シナリオ実行を超えて永続化する データストア に情報を集約し、外部データベースに接続せずにレコードのクエリや更新を実行

特定の時間間隔でシナリオを実行するスケジュールを設定（cron式対応）。ワークフローを毎時・毎日・カスタムスケジュールで実行可能

既存のシナリオを複製してテストバージョンを作成し、本番ワークフローに影響を与える前に変更を実験できる環境を整えましょう

アイテムをループ処理する 反復モジュール 、または複数のエントリーを結合する 集約モジュール を使用して、リストや配列を処理します

実行が停止した正確なモジュールから失敗シナリオを再開し、最初からすべてを再起動する必要はありません

リミットを設ける

エラーメッセージは、何がどこで問題を起こしたのかを素早く特定するのに十分な詳細を欠いている場合があります

高度な機能と企業向けセキュリティ機能は、上位の有料サブスクリプションでのみ利用可能です

価格設定を行う

Free

基本プラン: 月額10.59ドル

プロプラン: 月額18.32ドル

Teams: 月額34.12ドル

企業: カスタム見積もり

評価とレビューを作成する

G2: 4.6/5 (265件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (405件以上のレビュー)

実際のユーザーはMakeについてどう評価しているのか？

G2レビュアーの共有：

Makeは、自動化構築と当社スタック全体でのツール統合を実現する柔軟かつ強力なプラットフォームを提供します。視覚的ビルダーにより複雑なロジックも容易に把握でき、アプリ間の連携の範囲が広く、大規模な開発を伴わずにワークフローを迅速に拡張可能です。

4. n8n（セルフホスト型自動化に最適）

vian8n

n8nは、視覚的なワークフロー構築と、既製のノードが要件に完全に合致しない場合にJavaScriptやPythonを記述するオプションを組み合わせる基盤を提供します。すべてを自社サーバー（Docker、Kubernetes、ベアメタル）で実行するか、n8nのクラウドを利用できます。いずれの場合も、データの保存場所と処理方法を制御できます。

n8nのAI機能の中核にはLangChainの統合が位置しています。会話記憶、意味検索のためのベクトルストア、LLMエージェントが外部サービスとやり取りできるツール使用機能を含むマルチエージェントシステムを構築できます。AIワークフロービルダーは自然言語記述から完全なワークフローを生成します。さらに、MCPサーバートリガーにより外部AIシステムがn8nワークフローを直接呼び出せます。

n8nの主な機能

ノードが失敗した際の自動再試行を設定し、再試行回数と試行間隔を指定します

エラー発生時に作動する「Error Trigger」ノードを活用し、専用のエラー対応ワークフローを構築

特定のノードが失敗しても実行を継続できるようにし、単一のエラーがワークフロー全体を停止させるのを防止します

ワークフローを公開または認証済みwebhookエンドポイントとして公開し、HTTPリクエストを受信してカスタムレスポンスを返す

Git統合によるワークフロー変更の追跡、ステージング環境と本番環境への体系的な更新デプロイを実現

n8nの制限事項

n8nの価格設定

無料試用版

カスタム価格設定

n8nの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (180件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (40件以上のレビュー)

実際のユーザーはn8nについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

このツールは使いやすく、かつ非常に強力です。必要に応じてフロー全体または個々のノードだけをテストできる点が特に気に入っています。さらに、実践的でわかりやすい例が豊富に用意されているため、導入が格段に簡単です。コードの知識は不要ですが、知っているとより便利です。

5. Avoma（収益に関する会話の分析に最適）

viaAvoma

Avomaは、ビデオプラットフォームを横断した顧客対応ミーティングを記録し、さもなくば忘れ去られたメモの中に埋もれてしまうであろう洞察を抽出します。このAssista AIの代替ツールは、話者識別機能付きで会話を文字起こしし、コンテンツをスマートチャプターに整理し、特定のトピックに直接ジャンプできるようにします。

さらに、Avomaはミーティングインテリジェンスを収益業務と連携させます。チームが会話中にMEDDICやSPICEDといったフレームワークに従っているかを検知し、対応するCRMフィールドを自動更新します。このツールは競合他社のメンションを可視化し、トークタイム比率を追跡し、反論対応パターンを特定し、定義したスコアカード基準に基づいてコーチング機会を強調表示します。

Avomaの主な機能

トップパフォーマーが特定の反論に対処したり、成約を結びつける様子をまとめた通話スニペットのプレイリストを作成しましょう

スマートトラッカー で会話を監視。文脈理解によるトピック識別で、キーワードの一致に依存しません

競合他社名やリスクシグナルなどの特定キーワードが通話中に検出された場合、Slackまたは電子メールで即時通知を受け取れます

ライブ通話中または通話後にカスタムタグを適用し、取引フェーズ、製品ライン、または反論タイプごとに会話を整理します

Avomaの制限事項

このプラットフォームは、主に社内のチームミーティングや共同計画セッションではなく、外部顧客との会話に重点を置いています。

数百のアプリケーションを接続する汎用自動化プラットフォームと比較すると、統合オプションは依然として限定的です

Avomaの価格設定

14日間無料試用版

スタートアッププラン: レコーダー1台あたり月額29ドル

組織向け: レコーダー1台あたり月額39ドル

企業: レコーダー1台あたり月額39ドル（年額請求）

Avomaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1,350件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはAvomaについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように指摘されています：

営業通話の録音とレビューにはAvomaを利用していますが、非常にシームレスで信頼性が高く、文字起こしのエラーや失敗は一切ありません。 「Ask Avoma」機能は会話の詳細確認を自動化するため、大幅な時間短縮を実現。過去の文脈参照時の手間を削減し、正確なコンテキスト維持を可能にすることで、通常は見つけにくい取引詳細を容易に抽出できます。Avomaはメモ取り業務も完全に代替し、プロセス上のギャップ解消とスキル向上に貢献しました。

6. Google Gemini（マルチモーダルAIタスクに最適）

viaGoogle Gemini(カスタム画像)

GoogleのGeminiは、テキスト、画像、音声、ビデオといった異なる種類の情報が、分離した能力ではなく相互に接続されていると理解します。このモデルは、マルチモーダル入力を同時に処理し、それらの相互関係を理解するために一から構築されました。

これはGeminiがGoogle Workspace全体に統合される方法に現れています。3時間のビデオ記録を分析し特定のデータポイントを抽出するよう依頼できます。Gmail履歴から文脈を引き出し、パーソナライズされた返信を起草します。文書や電子メールに散在する情報に基づいてカレンダーイベントを作成します。さらに、Deep Research機能は数百のウェブサイトを自律的に閲覧し包括的なレポートをまとめます。 100万トークンのコンテキストウィンドウにより、他のモデルでは処理できない教科書全体、高密度な研究論文、包括的なコードベースを処理可能です。

Google Geminiの主な機能

複数の文書を同時にアップロードし、GeminiにPDF、画像、スプレッドシートのデータを相互参照させることができます

Googleドライブのファイルを質問で検索し、手動で文書を開かずに必要な情報を取得できます

トーン、フォーマット、アプローチに関する好みを記憶し、今後の会話に反映するパーソナライズされた Gems を作成

Gemini Liveで自然な音声会話を実現。スマートフォンの画面がロックされても会話は継続します

Google Geminiのリミット

一部のAI機能は地域制限がかかっています

音声モデルの選択と言語の組み合わせによって、音声インタラクションの品質は異なります

Google Geminiの価格設定

Free

Google AI Pro: 月額19.99ドル

Google AI Ultra: 月額249.99ドル

注： 最初の数ヶ月間は割引価格が適用される場合があります。

Google Geminiの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (275件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (25件以上のレビュー)

Google Geminiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

Capterraのレビューによれば：

最も感銘を受けたのは、Nano Banana画像生成ツールです。仕事で活用している高品質なグラフィックを生成する驚異的なツールです。Geminiは全体的に直感的で使いやすく、リリース後大幅に改善されました。期待する結果を得るために長いプロンプトを準備する必要はもうありません。 ブログ記事やSNS投稿のキャプション作成にも活用しましたが、Geminiが最初のプロンプトに対して返す応答は、大抵の場合まさに求めていた内容でした（出力結果を大幅に変更したり、言い換えや修正を依頼する必要がほとんどありません）。

7. Claude（高度な推論タスクに最適）

viaClaude

Claudeは持続的な集中力とニュアンスを要する複雑なタスクを処理します。憲法AI原則に基づいて構築されたこのモデルは、長時間の会話でも文脈を維持し、微妙な指示を理解し、重度の監視をほとんど必要としない出力を生成します。20万トークンのコンテキストウィンドウにより、コードベース全体や長文文書を途切れなく扱えます。

複雑なタスク（複数コードベースの管理、問題のデバッグ、機能実装など）において、最大30時間の自律動作を実現。Claude Codeはコマンドラインにこの機能をもたらし、ターミナルから直接コーディングタスクを委任可能。Artifactsは会話を通じてアプリケーション、データ可視化、ドキュメントをインタラクティブに生成します。

Claudeの主な機能

会話を プロジェクト に整理し、そのスペース内の全チャットでClaudeが参照するカスタムナレッジファイルを追加できます

過去のチャットから特定の議論や情報を見つけるため、すべての会話とプロジェクトを同時に検索できます

分析 ツールを使用してデータセットをアップロードし、Claudeに統計分析の実行、可視化の作成、またはトレンドの特定を依頼します

最新情報を必要とする質問をすると自動的にウェブ検索が行われ、明確な出典引用付きの回答 とClaude AIプロンプト を受け取れます

Claudeのリミット

無料プランユーザーはメッセージリミットに直面し、特に反復作業を要する複雑なタスク中に長時間のセッションが中断される

安全ガイドラインにより、良性のリクエストが拒否される場合がありますが、モデルのリリースを重ねるごとにその頻度は大幅に減少しています。

Claudeの価格

Free

プロプラン: 月額20ドル

Max: ユーザーあたり月額100ドルから

Claudeの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (65件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (25件以上のレビュー)

実際のユーザーはClaudeについてどう評価しているのか？

G2レビューによると：

Claudeは文脈を維持し、微妙なビジネス要件を理解する能力に優れています。Claudeは複雑な成果物やシミュレーションの構造化、膨大なテキストやデータの分析、戦略的意図を損なわずに正確なクライアント向けコミュニケーションの作成を支援してくれます。 特に疲労時に見逃しがちな重大な詳細の発見に優れています。例えばGoogle Apps Scriptのデバッグ時、「Index.html」の大文字表記エラーがデプロイ失敗を引き起こしていた問題を発見した際もそうでした。クロードの直接的なアプローチは私のニーズに完全合致しています——無駄な説明や不要な検証を省いた明快な思考を提供してくれるのです。

8. ChatGPT（多用途なAIアシスタントとして最適）

viaChatGPT

ChatGPTは単純な質問から複雑な推論タスク、コード生成、画像作成、驚くほど人間らしい音声会話まで対応します。マルチモーダル入力（リアルな抑揚を含む音声会話、画像・ビデオ分析、会話中のタスクタイプシームレス切り替え）を処理します。

oシリーズモデルは、数学、戦略的計画、複雑なコーディング課題に有用な、ステップごとの問題解決プロセスを経た拡張推論機能を追加。カスタムGPTでは、コードを書かずに特定のワークフロー向けに特化したバージョンを作成可能。ウェブ検索、アップロードファイルの分析、Pythonコードの実行を同一会話スレッド内で実行します。

ChatGPTの主な機能

ChatGPTの 記憶機能 を訓練するには、自分自身や仕事、好みにまつわる事実を伝えましょう。これにより、今後のあらゆる会話においてその知識が持続します。

設定 でChatGPTがあなたについて記憶している内容をレビュー・管理し、特定の記憶を削除するか、すべてを一括でクリアできます

履歴に保存されず、メモリに影響を与えない会話が必要な場合は、 一時チャット モードを有効にしてください

ChatGPTが自動的に実行する定期的なタスク（例：特定の時間に週次要約や月次リマインダーを送信）をスケジュール設定

DALL-Eを使用して会話内で直接画像を生成し、フォローアップ のAI画像プロンプト で反復改善

ChatGPTのリミット

メモリ機能は過去の会話から関連性のない情報を引き出すことがあり、手動での管理が必要となる場合があります

高度な音声機能や利用リミットの引き上げなど、プレミアムモデルと機能を利用するにはChatGPT PlusまたはTeamsサブスクリプションが必要です

ChatGPTの料金体系

Free

Go: 月額5ドル

プラス： 月額20ドル

プロプラン: 月額200ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額30ドル

企業: カスタム見積もり

ChatGPTの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,125件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (260件以上のレビュー)

ChatGPTについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2では、あるユーザーが次のように書いています：

ChatGPTの最も優れた点は、まるでサポートチーム全体が1つのツールに凝縮されたような機能性です。それは私のライターであり、エディターであり、戦略家であり、研究者であり、思考のパートナーであり、必要な時にいつでも利用できます。複雑なアイデアや未整理のメモ、未完成の草案を持ち込めば、クライアントやパートナー、組織と実際に共有できる、明確で構造化されたプロフェッショナルな仕事へと形を変えてくれます。

9. HubSpot（統合型CRM自動化に最適）

viaHubSpot

HubSpotは、マーケティング、営業、カスタマーサービスツールを企業ソフトウェアの複雑さなしに利用可能にすることで評判を築きました。 BreezeはAI機能を顧客プラットフォーム全体に組み込み、別個のアドオンとして扱いません。Copilotは対話型AIアシスタントとして機能し、CRMデータに関する質問に回答し、ビジネスコンテキストに基づいたコンテンツを生成します。そのAIエージェントツールは、コンテンツ作成、ソーシャルメディア管理、見込み顧客開拓、カスタマーサポートのワークフロー全体を最初から最後まで自動化します。

Breeze Intelligenceは、30日ごとに更新される2億件以上のバイヤープロフィールから自動的に情報を取得し、連絡先や企業レコードを充実させます。Content Remixは単一のビデオをClip、音声ファイル、ブログ記事、ソーシャルコンテンツに変換します。さらに、Prospecting Agentはリードを調査し、購買シグナルを特定し、貴社のブランドボイスとCRMインサイトを活用してパーソナライズされた電子メールアウトリーチを作成します。

HubSpotの主な機能

訪問者の場所、デバイスタイプ、ライフサイクルフェーズに基づいて異なる見出し、CTA、画像を表示する スマートルール でウェブサイトコンテンツをパーソナライズ

過去のパフォーマンス、オーディエンスのデモグラフィック、業界のベストプラクティスを分析し、 ソーシャルメディアエージェント でブランドに合ったコンテンツを作成しましょう。

異なる国からの訪問者に対して動的な価格を表示し、手動で別々のページを作成することなく、正確な通貨と地域別のオファーを自動的に表示します

コンテンツエージェント を活用し、ビジネスコンテキスト、アップロード済みファイル、高パフォーマンスコンテンツを参照しながら、ブログ記事、ランディングページ、ケーススタディを作成しましょう。

リピーター向けに、HubSpotが既に把握しているデータを活用してフォームフィールドを事前入力。これによりフォームの長さを短縮し、提出時の障壁を軽減します。

HubSpotのリミット

Breeze Intelligenceはクレジットベースのシステムで運用されており、基本サブスクリプション料金に加えて継続的な費用が発生します

専用 AIワークフロー生成ツール で完全にカスタムされた自動化を構築する場合と比較すると、エージェントのカスタマイズオプションはやや制限されたままです

HubSpotの価格設定

Free

スタータープラン: ユーザーあたり月額15ドル

プロフェッショナル版: 1,450ドル

企業: 月額4,700ドルから

HubSpotの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (34,360件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (4,410件以上のレビュー)

実際のユーザーはHubSpotについてどう評価しているのか？

G2レビューより：

HubSpot Marketing Hubで特に気に入った新機能は、AIを活用したコンテンツとキャンペーンの提案機能です。実際にオーディエンスの行動を分析し、各キャンペーンに最適なコンテンツ、件名、送信時間を提案してくれます。これにより、推測に頼らずパフォーマンスを最適化するのが格段に容易になりました。[…] もう一つ評価しているのは、改良されたマルチタッチアトリビューションレポート作成機能です。リードのコンバージョンに最も貢献したチャネル、広告、タッチポイントを明確に示してくれるため、より賢明な予算配分判断が可能になります。

10. Zendesk（カスタマーサービス自動化に最適）

viaZendesk

Zendeskは、自動化のための自律型AIエージェントとCopilotツールを組み合わせ、人間のエージェントが複雑な問題をより迅速に解決できるよう支援します。AIエージェントはメッセージングチャネルを横断して顧客の問題を自律的に解決し、固定的なスクリプトに従うのではなく、問題を推論し様々なシナリオに適応するエージェント型AIを活用します。

インテリジェントトリアージは、受信リクエストを意図に基づいて自動的に分類し、言語を検出し、感情を評価し、チケットを即座に適切なチームメンバーに振り分けます。コパイロットは会話の要約を提供し、関連するマクロを提案し、エージェントのワークフロー内で直接アクションの推奨事項を表示します。プロジェクト管理用AIエージェントは、ブランドの声の調子を維持するAIを活用し、簡潔なメモを包括的でトーンに適した応答に展開できます。

Zendeskの主な機能

あらゆるメッセージングチャネルにAIエージェントを展開し、自律型AIで顧客問題を独自に解決

Copilotを使用して、会話の要約、提案された返信、関連するアクションの推奨事項にアクセスできます

未解決のチケットをエスカレーションしたり、解決済みチケットを一定日数後に自動的にクローズしたりするため、すべての未解決チケットに対して1時間ごとに実行される時間ベースの自動化を作成します。

「すべてを満たす」または「いずれかを満たす」ロジックで条件を設定し、単一のトリガー内で複数のシナリオを処理する複雑なルーティングルールを作成できます。

Zendeskのリミット

Zendeskの価格設定

無料試用版

サポートチーム: ユーザーあたり月額25ドル

Suiteチーム: ユーザーあたり月額69ドル

Suite Professional: ユーザーあたり月額149ドル

Suite 企業： ユーザーあたり月額219ドル

Zendeskの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (6,970件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (4,045件以上のレビュー)

実際のユーザーはZendeskについてどう評価しているのか？

このAssista AI代替ツールに関するG2レビューによると：

設定は比較的簡単で、私の業界に関するAIスクレイピングから初期のナレッジベース記事を自動生成できる点が気に入りました。チケット管理インターフェースは堅牢で、設定も容易です。ウェブサイトへのチャットエージェント追加は簡単でした。電子メールとチケットシステムの連携も比較的容易でした。サポートシステムの機能性は確かなものでした。

ClickUpでAIエージェントを活用

Assista AIは基本的な自動化に最適です。ツールを接続し、アクションをトリガーし、反復可能なワークフローを処理します。多くのチームにとって、これは確かな出発点となります。

仕事が複雑化し、仕事の文脈が複数のツールに分散するにつれて、摩擦が生じます。

ClickUpが際立っているのは、世界初の統合型AIワークスペースにおいて、自動化、AIエージェント、プロジェクト実行を融合させている点です。タスク、ドキュメント、タイムライン、ダッシュボード、会話が常に接続しているため、AIは切り離されたトリガーではなく、リアルタイムのコンテキストに基づいて動作します。

ClickUp Brainは進行中の仕事を明確な要約・リスク・次工程に変換。AutomationsとAgentsが手動調整不要でフォローアップ・レポート作成・監視を自動処理。Assista AIの代替ツールを検討中で、単純な自動化を超えた拡張性を求めるなら、今すぐClickUpに登録！✅