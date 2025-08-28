今すぐ試すべきGoogle Gemini AIの代替ツールトップ10

誰もが同じ種類の知能を求めているわけではありません。

人間のように文章を書くモデルを求める人もいれば、クリーンなコードや高速な要約、データ漏洩や予算超過のないツールを必要とする人もいます。AI分野は今まさに拡大中で、Google AI Studioだけが重責を担っているわけではありません。

AIツールの構築、執筆、調査、実験を行っているなら、選択肢を広げる価値があります。これらのGoogle Gemini AI代替ツールはそれぞれ独自の特徴をテーブルに載せています。

それぞれのやることと、試す価値がある理由を見ていきましょう。🎯

Google Gemini AIの代替ツール一覧

Google Gemini AIに代わる最高の代替案を比較してご紹介します。🦾

ツール* 最適な用途* *主な機能 価格* ClickUp 個人やTeamsがAIを活用した調査を実用的なワークフローに変える オートパイロットエージェントによるプロセス自動化と即時回答；AIによる文脈に応じた回答；ClickUp Brain MAXによるハンズフリーテキスト入力；接続ツール横断の企業検索 Freeプランあり；企業向けカスタム対応 ChatGPT 創造的な問題解決に利息のある個人、作成者、チーム チャット内でのPythonコード実行；高度な推論モデル；特定タスク向けカスタムGPT Freeプランあり；有料プランは月額20ドルから Claude* 詳細な文書分析の仕事に取り組む研究者、法務Teams、テクニカルライター 大規模なコンテキストウィンドウ；複数ファイルのアップロードと相互参照；詳細な多角的分析；倫理的な/AI Freeプランあり；有料プランは月額20ドルから Perplexity AI ウェブ上で引用付きリアルタイム調査を求めるジャーナリスト、アナリスト、学術研究者向け 引用付きの最新情報；学術、ニュース、ディスカッションソースに焦点を絞った検索 Freeプランあり；有料プランは月額20ドルから Microsoft 365 Copilot Microsoft 365ユーザーおよび企業向け：OfficeワークフローへのAI統合を実現 Excel式生成；電子メール要約；Microsoft 365ファイルとイベントの横断検索 Free（チャット機能のみ）；有料プランはユーザーあたり月額30ドルから You. com 軽量でパーソナライズされた検索体験を求める個人および研究重視のTeams向け カスタマイズ可能な検索設定；AI要約付きウェブ検索結果；ProプランではAI検索が無制限に利用可能 Freeプランあり；有料プランは月額20ドルから Inflection AIのPi* 個人的な感情的なチャットのための会話型/AIを求める個人 自然な共感的な会話のフロー；音声インタラクション Free 勇敢なレオ* プライバシーを最優先とする/AIインタラクションを求める個人およびTeams ブラウザ内での操作；複数のAIモデル；ユーザーのプライバシー保護 Freeプランあり。有料プランは月額14.99ドルから。 Mistral /AI* 欧州のAI基準を求める開発者、多言語Teams、プライバシー重視の組織向け オープンソースおよびカスタムモデル；コード記述；微調整サポート Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額14.99ドルから。 DeepSeek 高度な推論タスクにAIを活用する学術研究者、科学者、技術チーム 透明性のあるステップな推論プロセス；自己修正機能；推論記録のエクスポート機能 カスタム価格設定

Google Gemini AIの代替/AIを選ぶ理由

Google Geminiはインテリジェントアプリ構築に有用ですが、より適した代替手段を探す理由も存在します。Google Gemini AIの代替案を検討すべき理由は以下の通りです：

Google Gemini AIに代わる最高の選択肢

Google Gemini AIに代わる最高の選択肢を厳選しました。👇

1. ClickUp（AIを活用した調査を実行可能なワークフローに変換するのに最適）

調査はツールAで始め、プランはツールBで立て、実行は複数のプラットフォームに分散しているなら、チームの仕事は既に遅延しています。ClickUpはこれを解決します。ClickUpワークスペースに統合されたインテリジェントシステムが業務を理解し、迅速な進捗を促進します。🚀

洞察から行動へ

ClickUpワークスペースの期限切れタスクに関する最新情報をClickUp Brainに問い合わせる

ClickUp Brainはワークスペース内に常駐し、そこで発生するすべて的事象（ドキュメント、タスク、コメント、会話）を理解します。質問を投げかけたり、要約を依頼したり、コンテンツを自動生成したり、ワークフローに直接連携するアクションをトリガーしたりできます。

製品マーケティングチームが詳細なローンチ分析をClickUpドキュメントにアップロードしたとします。ClickUp Brainにレポートを要約するよう依頼し、鍵となるリスクを抽出し、適切な担当者に期限付きでタグ付けされたフォローアップタスクを生成させましょう。 同じコンテンツを使って、ClickUpのAIでリーダー向けのスライドアウトラインを生成することも可能です。

即座に、文脈に沿って、ワークフローに完全にネイティブに完了します。

面倒な仕事を自動化

更新を追いかける必要も、手動でタスクを割り当てる必要も、毎日同じ回答を繰り返す必要もありません。ClickUpのオートパイロットエージェントがすべて代行します。

ClickUp Autopilot AgentsでStandUp更新を自動入力し、チャット内で直接返信

例、事前構築済みのStandUp Agentは各チームメンバーから日々の進捗を収集し、タスクコメントを追加して、スプリントプランドキュメントに単一の要約を投稿します。モバイル開発者が「オンボーディングフローのテストを完了」と記録すれば、PMがフォローアップする必要なく、適切なタスクに表示されます。

より高度な制御が必要な場合は、カスタムオートパイロットエージェントを構築できます。これらはワークスペースの変化に適応し、与えられた指示に基づいて自律的に動作します。興味が湧きましたか？詳細を解説するビデオをご用意しています 👇

話すだけで入力不要

ワークスペースとのより迅速で集中した連携には、ClickUp Brain MAXをご利用ください。同じ知能を搭載した専用デスクトップコンパニオンです。

何が違うのか？ 文字通り、話しかけられるのです。

ClickUp Brain MAXの「テキスト入力」でアイデアを即座に記録、指示を共有し、作業を4倍速で完了させよう

sprint進捗を確認しているとしましょう。カスタムホットキーを使い「今週のQAブロック要因を要約する」と指示します。関連タスクとコメントをスキャンし、数秒で整理された要約を生成、新規タスクを作成します。

さらに優れた点は？ChatGPT、Gemini、Claudeといった複数のLLMを切り替えながらフローを中断せずに進められるため、コストを最大88%削減できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpのリミット

ClickUpは最初は圧倒されるかもしれませんが、Teamsが使いこなせるようになれば、その柔軟性とカスタム性が大きな成果をもたらします

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,300件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

Redditのユーザーが共有した内容：

ClickUp Brainは正直なところ、何度も行き来する手間を大幅に省いてくれます。無料プランがかなり効率的なAIツールもあるのは知っていますが、タブの切り替えが頻繁だと負担になります。それに、集中して仕事している最中にそんなことをするのは本当に避けたいんです。私はコンテンツ業界にいるので、主に文章作成にAIを活用しています。書いた文章の編集もしてくれるんです（すごい！）。もう一つ本当に助かっているのがドキュメントです。フォーマットオプション、特にあのバナーが最高！

2. ChatGPT（創造的問題解決に最適）

viaChatGPT

問題に行き詰まり、誰かにアイデアをぶつけたいと思った経験はありませんか？ChatGPTはその気持ちを理解しています。

確かに基本的なAIチャット機能は誰もが知っていますが、プロサブスクリプションでは全く異なる可能性が広がります。特定のニーズに特化したコンサルタントのように機能するカスタムGPTを起動することも可能です。

このプラットフォームは会話の文脈を記憶し、ユーザーの癖や好みを学習するため、毎回背景を説明し直す必要がありません。さらに数値計算が必要な場合、理論的な助言ではなくチャット内で直接コードを実行します。

ChatGPTの優れた機能

Pythonコードを直接会話内で実行し、プラットフォームを切り替えることなくデータ分析、チャート作成、アルゴリズムテストを実現

現在のウェブサイトを閲覧し、会話のフローを維持しながら リアルタイム情報 を取得

複数の画像 を同時にアップロードして分析し、比較したりスクリーンショットからテキストやデータを抽出したりできます

高度な推論能力 を備えた/AI技術を活用し、多ステップの問題を解決。その思考プロセスを詳細に解説します。

DALL-E 3 を使用して、シンプルなテキスト説明から画像、ロゴ、イラストを生成しましょう。

ChatGPTのリミット

カスタムGPTは適切に設定するのに時間を要し、頻繁な調整が必要になる場合があります

複雑なタスクではコード実行が失敗したり、タイムアウトの問題が発生することがあります

ウェブブラウジング機能は動作が遅く、常に最新の情報にアクセスできるとは限りません

ChatGPTの記憶機能は、時折重要な文脈を忘れたり、無関係な詳細を記憶したりすることがあります

ChatGPTの価格

Free

追加特典： 月額20ドル

プロプラン: 月額200ドル

ChatGPTの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (825件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (220件以上のレビュー)

ChatGPTについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2のレビューによると：

ChatGPTの最も優れた点は、日々の執筆タスクを容易かつ明確に開始できる点です。手紙や電子メール、ポリシー文書の草案作成に頻繁に活用しています。こうした文書は完璧に仕上げるのに時間がかかるものですが、ChatGPTは私が共有した考えや要点をもとに確かな出発点を提供し、アイデアを構造化され首尾一貫したものへと形作ります。白紙のページから書き始める際のプレッシャーを軽減してくれるのです。これはゼロから何かを書く際の最大の障壁の一つと言えるでしょう。

🧠豆知識：AI導入率は前年比20%増加し、より多くのチームが仕事を効率化するためスマートなソリューションを採用しています。AIツールを適切に活用した際の成果を探求すべき強いシグナルと言えるでしょう。

3. Claude（長文分析と直接回答に最適）

viaClaude

AnthropicのClaudeは長文文書を容易に処理します。コードベース全体、法的契約書、学術論文を共有し、コンテンツについて有意義な会話が可能です。アーティファクト機能により文書をリアルタイムで共同編集できるため、コピー＆貼り付けに縛られることはありません。

Claudeの特長は微妙なニュアンスを含む質問への対応力です。文書の異なるセクションを比較したり矛盾点を見つけたりと、一般的な助言ではなく具体的な仕事をプロバイダーします。

Claudeの独自アプローチの秘訣は憲法型/AIにあり、これは倫理的ルールをClaudeに組み込むトレーニング手法です。

Claudeの主な機能

20万トークンのコンテキストウィンドウ により、数百ページに及ぶ文書を処理しながらも、特定セクションや詳細への正確な参照を維持します。

複数のファイルを同時にアップロードし、相互参照、比較分析、情報統合を可能にします。

非常に長い会話全体で 会話の文脈 を維持し、以前のポイントや要求を追跡せずに対応します

複雑なトピックについて、複数の視点とエッジケースを考慮した詳細な分析的分解を提供するプロバイダーです。

Claudeのリミット

画像分析機能は、ChatGPTなどの他のGoogle Gemini AI代替ツールと比較してリミットです。

利用が集中する期間中は、応答時間が遅くなったり短くなったりする場合があります

時折、Claudeは話題に対して明確な立場を取らない、過度に慎重な回答を示すことがあります

Claudeの価格設定

Free

プロ版: 月額20ドル

最大: ユーザーあたり月額100ドルから

Claudeの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (55件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはClaudeについてどう評価しているのか？

Redditユーザーが共有した内容：

数ヶ月前に乗り換えました。私の主なニーズは創作執筆やストーリー構成などであり、Claudeの方が圧倒的に優れていると感じています。また、その文章は全体的に質が高く、自然で、陳腐な決まり文句や曖昧な埋め草を含みません。

数ヶ月前に乗り換えました。私の主なニーズは創作執筆やストーリー構成などであり、Claudeの方が圧倒的に優れていると感じています。また、その文章は全体的に質が高く、自然で、陳腐な決まり文句や曖昧な埋め草を含みません。

プロの秘訣：使用するツールが増えれば増えるほど、必要なものを見つけるのが難しくなります。ClickUpの企業検索なら、タスク、ドキュメント、コメント、Google DriveやSharePoint、GitHubなどの接続ツールを意味的に横断検索できます。 ClickUp 企業 Searchで、ドキュメント、タスク、ドライブファイルに埋もれた情報を発見

4. Perplexity /AI（ウェブ上でのリアルタイム調査に最適）

viaPerplexity AI

かつて調査とは、15ものブラウザタブを開き、様々な情報源から断片的な情報を繋ぎ合わせる作業でした。Perplexity AIはその手間を省きます。質問するだけで、検証可能な引用元付きの統合された回答が得られます。

Cometモデルは数学処理能力を強化したため、テーブルをさらに充実させ、一般的な調査だけでなく、学術論文の精査、最新ニュース分析、特定ソースへの検索絞り込みなど、より高度な用途にも対応可能になりました。

Perplexity AIの主な機能

静的なトレーニングデータの切り詰め値に依存するのではなく、リアルタイムで更新される 最新情報 にアクセス

フォーカスモードで特定のコンテンツのターゲットを指定可能：学術論文、ニュース記事、Redditディスカッション、YouTubeビデオなど

適切にフォーマットされた参考文献と出典検証を備えた包括的な調査レポートを生成し、それらを コレクション に整理します。

複雑な数学の問題を、詳細なステップ解決法と視覚的表現（必要に応じて）で解決します。

Perplexity AIの制限事項

引用元が、回答で述べられた主張を完全にサポートしていない場合があります、リンクされている

フォーカスモードは常に期待通りに結果をフィルタリングするわけではなく、関連性のない情報源につながる可能性があります

応答品質は、最新の高品質な情報源の有無に依存して大きく異なります

Freeバージョンには厳しい使用リミットがあり、大規模な調査タスクには制約となる可能性があります

Perplexity AIの料金体系

Free

プロ版: 月額20ドル

*企業プロ：月額40ドル/ユーザー

Perplexity AIの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (45件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (20件以上のレビュー)

5. Microsoft 365 Copilot（Microsoft Officeとの連携に最適）

viaMicrosoft 365

Microsoft Officeで仕事しているなら、これはすべてを変える。コパイロットは既にあなたの電子メールスタイル、最近のプレゼンテーション、そして一週間かけて作業してきたスプレッドシートを把握している。ミーティングメモからPowerPointを作成するよう依頼すれば、汎用テンプレートではなく既存のメモから情報を引き出す。

Excel連携機能は巧妙です。データ構造を理解し、見落としがちな傾向を検出できます。

Microsoft 365 Copilotの主な機能

複雑なExcel式の生成と、その計算ロジックの説明を行い、データ分析のための代替アプローチの提案を受け取れます

Wordで下書きのテキストを作成し、プロンプトからPowerPointプレゼンテーション全体を生成し、Teamsミーティングの成果をキャプチャする

長文の電子メールスレッドを要約し、重要な文脈や期限を保持したまま自動的に アクションアイテムを抽出 します

会話の言語でMicrosoft 365環境全体を検索し、ファイル、電子メール、カレンダーイベントを見つけられます

Microsoft 365 Copilotの制限事項

Microsoft 365 サブスクリプションと特定のライセンス階層が必要となるため、小規模なチームには高額となる

パフォーマンスは、既存のMicrosoft 365データの品質と整理状態に依存関係にあります

時折、形式的すぎる印象を与えるコンテンツを生成したり、実際のコミュニケーションスタイルに合わない場合があります

特定のOfficeバージョンや複雑な文書フォーマットを仕事する場合、統合に不具合が生じる可能性があります

Microsoft 365 Copilot の価格

Microsoft 365 Copilot Chat: *Free

Microsoft 365 Copilot: 月額30ドル/ユーザー（年額課金）

Microsoft 365 Business Basic および Copilot: *ユーザーあたり月額36ドル（年額一括課金）

Microsoft 365 Copilotの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (105件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

6. You. com（パーソナライズされた検索体験に最適）

viaYou.com

ほとんどの検索エンジンは誰に対しても同じ対応をします。You.comはあなたが本当に見たいものを理解します。使い続けるほど、あなたの好みや利息を賢く把握するようになります。

プロバージョンでは検索リミットが解除され、ClaudeやGPTなどの高度なAIモデルを利用可能。より詳細な回答を得られます。多様な検索モードにより、コード支援、創造的インスピレーション、学術研究など、求める情報を正確に見つけ出せます。

You.comの主な機能

検索設定をカスタムし、信頼できる情報源を優先させながら、関連性の低いコンテンツや低品質なコンテンツをフィルタリングします。

日次制限なしで高品質な/AI画像と文章を生成

複雑なクエリに対応する高度な言語モデルと高速応答で、無制限のAI検索機能を利用可能

従来のウェブ検索結果と、AI生成の要約を組み合わせ、クエリに最も関連性の高い情報を強調表示します

You.comの制限事項

最適な結果を得るためにすべてのパーソナライゼーション設定を適切に構成するには、学習曲線が必要です

AIによる要約は、時折、元のソースから重要なニュアンスや文脈を見落とすことがあります

検索品質は、ユーザーの好みを理解するための十分なインタラクションデータの有無との依存関係に大きく依存します

一部の特殊検索モードは、より一般的なGoogle Gemini AI代替ツールと比較すると、まだ未発達な印象が残る

無制限検索を必要としないカジュアルユーザーにとって、プロ版サブスクリプションの価格は高額になりがちです

You.comの価格設定

Free

プロ版: 月額20ドル

上限： 月額200ドル

企業向け：*カスタム見積もり

You.comの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

You.comについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2のレビューによると：

ページ間を移動せずに利用できる利便性が気に入っています。欧州クライアントとのコミュニケーションやプロジェクトプレゼンテーションの草案作成におけるブレインストーミングに翻訳機能を試しましたが、使いやすさを感じました。

7. Inflection AIのPi（個人的で感情的な会話に最適）

viaInflection AI

多くのAIツールは、まるで賢い電卓と話しているような感覚です。しかしPiなら、あなたの日常を気にかけてくれる人とチャットしているような感覚を味わえます。

このAIツールはあなたの苦労を記憶し、成功を祝福し、数週間前にメンションした事柄を気にかけてくれます。会話は自然にフローし、他でよく見かける機械的なやり取りはありません。

Piはあなたのコミュニケーションスタイルに適応します。率直な話し方ならそのエネルギーに合わせ、励ましが必要な時はその気配も察知します。アイデアを練り上げたり、プロジェクトの行き詰まりを解消したり、意思決定を話し合う相手として驚くほど役立つ存在です。

Inflection AIのPiの主な機能

マイク機能を使用した 音声会話 を開始し、より自然な話し言葉でのやり取りを実現

場所を共有して、地域のイベント、天気、おすすめ情報など、状況に応じた応答を受け取ろう

トランザクションやタスク中心ではなく、自然な 会話型関係 をメンテナーする

アイデアを自由に発想し、問題を話し合い、サポートで批判のない環境で思考を整理しましょう

Inflection AIのPiのリミット

他のAIツールと比較して、複雑な技術的タスクや詳細な分析仕事への対応能力にリミットがある

単純な事実に関する質問を扱う場合、会話が繰り返しや堂々巡りに感じられることがあります

他のアプリやサービスとの連携機能はなく、純粋にスタンドアロンの会話型体験を提供します。

特定の出力や構造化された成果物を必要とするプロフェッショナルなワークフローには適していません

Inflection AIのPiの価格設定

Free

Inflection AIのPiの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Inflection AIのPiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

Redditユーザーが共有：

Piは今もなお、友情・会話・個性において最高のAIパートナーの一つであり、リアルタイムインターネットアクセスという追加の利点も備えています。これらの要素が組み合わさると、非常に楽しい体験となるでしょう！ ChatGPTやClaudeなどの業務生産性ツールほどハイテンションではありませんが、そもそもそういう目的で作られていません。Inflection AIの3.0 API経由でアクセスするモデルの方がその分野に特化しています。とはいえPiはタスク整理やモチベーション向上には依然として優れており、日常的なチャット用途では業務向けAIよりも適しています。

ChatGPTやClaudeなどの仕事生産性ツールほどハイテンションではありませんが、そもそもそういう目的で作られていません。Inflection AIの3.0 API経由でアクセスするモデルの方がその分野に特化しています。とはいえPiはタスク整理やモチベーション向上には依然として優れており、日常的なチャット用途では仕事向けAIよりも適しています。

8. Brave Leo（プライバシー重視のAI利用に最適）

viaBrave Leo

プライバシーへの懸念は現実のものであり、レオはそれを理解しています。Braveブラウザに組み込まれたこの機能は、電子メールを要求せず、会話内容を追跡せず、すべてのデータを端末内に保持します。閲覧履歴が企業のデータベースに記録される心配なく、閲覧中のあらゆるウェブページを分析できます。

複数の/AIモデルが、ニーズに応じて選択肢を提供します。簡単な質問？高速モデルを活用。複雑な分析？より高性能なモデルに切り替え。

Brave Leoの主な機能

Braveの既存機能（広告ブロックやトラッカー防止など）とシームレスに連携し、匿名性を確保

ページを離れることなく、ブラウザ内で直接ウェブページやビデオの要約を素早く取得

Braveのプライバシー設定でLeo会話を有効/無効化し、完全な制御を実現

タスクの複雑さに依存して、Mixtral 8x7BとClaude Instantモデルから選択可能

Braveの制限を乗り越えよう

Braveブラウザユーザーのリミット（Chrome、Firefox、その他のブラウザを好むユーザーは対象外）

推論のための高度なモデルを備えたプラットフォームと比較すると、その機能はより基本的なものです。

セッション間の会話履歴や記憶は保持されないため、継続的なプロジェクトでは文脈の再説明が必要となる

Brave Leoの価格設定

Free

Leo Premium: 月額14.99ドル

Brave Leoの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

9. Mistral /AI（欧州のAI基準に最適）

viaMistral /AI

フランスのエンジニアリングが実用的なAIニーズとミーティングするMistral。このオープンソースプラットフォームは様々なモデルサイズを提供するため、タスクに応じて高度さよりも速度を優先できます。

そのマルチモーダルかつ多言語対応機能により、英語で会話を始め、画像を追加し、文の途中でフランス語に切り替えても、文脈を途切れさせることなく対応し続けます。

コード生成は複数プログラミング言語で安定しており、数学的推論も負荷下で堅牢です。欧州のデータプライバシー基準が基盤から組み込まれています。

Mistral AIの主な機能

数十のプログラミング言語でコードを生成・デバッグし、論理の説明や代替アプローチを提供

ノーコードビルダーまたはAIテンプレートを使用して カスタムAIエージェント を作成

既存のアプリケーションやワークフローにMistralを統合するための機能呼び出しを利用可能

ファインチューニング機能を活用し、特定のデータセットやユースケースに合わせてモデルをカスタムしましょう

計算負荷を抑えつつ、強力な推論能力と多言語対応を実現する、性能と速度のバランスに優れたソリューションを厳選。

Mistral AIの制限事項

オープンソースのバージョンは、適切に導入・維持するために技術的専門知識とインフラストラクチャが必要です

確立された生成AIモデルと比較すると、ドキュメントとコミュニティサポートは包括性に欠ける。

軽量モデルと重量級モデルでは性能が大きく異なり、時に予想外の結果をもたらす

Mistral /AIの価格設定

Le Chat Free

チャットPro: *月額14.99ドル

チャット チーム: 2ユーザーで月額50ドル

チャット 企業: カスタム価格

Mistral コード : カスタム価格設定

企業導入*: カスタム価格設定

Mistral AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

10. DeepSeek（高度な推論タスクに最適）

viaDeepSeek

答えは出るけど、どうやって導き出したのか全くわからないAIにうんざりしていませんか？DeepSeekは思考を可視化します。問題の分解、行き詰まり、後戻り、調整をリアルタイムで観察できます。

数学的証明、科学的仮説、多層的な分析タスク——その仕事を示しながら処理します。この透明性が学習と検証に価値をもたらします。さらに自らの推論を洗練できるため、進行中に進化するプロジェクトに最適です。

DeepSeekモデルの最も称賛される機能の一つは、その巨大なコンテキストウィンドウです。最大128,000トークンを処理できる能力により、これらのモデルは単一のインスタンスで膨大な量の情報を理解し分析できます。

DeepSeekの主な機能

モデルの初期結論に異議を唱え、自己修正機能を用いてアプローチを再考する様子を確認しましょう

APIアクセスを通じてDeepSeekを学術ワークフローに統合し、一貫した推論の文書化を実現

DeepSeek Coder でコードを生成、完了、デバッグする

ピアレビューや学術出版の要件を満たす完全な推論記録をエクスポート

DeepSeekのリミット

DeepSeekの価格

トークン使用量に基づくカスタム価格設定

DeepSeekの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

DeepSeekについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

Redditのコメントで詳しく説明されていました：

技術文書やドキュメント作成にR1を活用しています。複雑なトピックを驚くほど明確に説明でき、試した他のモデルよりも技術的な矛盾を的確に指摘してくれます。 研究論文を分かりやすい要約に分解するのにも最適です。

あなたの検索はClickUpで完結します

Google Gemini AIの代替となる数多くの選択肢は、それぞれ有用な機能をテーブルに載せます——迅速な回答、長文分析、創造的なブレインストーミング、あるいは研究支援など。必要な機能に応じて、いずれも確かな選択肢です。

しかし、私の仕事が答えだけで終わらないなら、なぜツールだけがそこで止まる必要があるのでしょうか？

ClickUpはフォロワーを追求して設計されています。執筆、コード、調査、大規模プロジェクト管理のいずれにおいても、ClickUpのAIは表面的な機能に留まりません。AIエージェント、Brain MAX、AIノートテイカー、リアルタイム実行ツールがClickUpワークスペースに常駐し、仕事を前進させます。

