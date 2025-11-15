おそらく、技術的には正しいが、あなたが求めていた内容とは完全に完了する回答をClaudeが吐き出す瞬間を経験したことがある確率でしょう。

その後10分間、リクエストの言い回しを練り直し、今度は/AIの神様が微笑んでくれることを願うのです。

差はあなたのClaude AIプロンプトにかかっています。手抜きのプロンプトは手抜きの結果を生みます。鋭く具体的なプロンプトこそが、このツールを最も信頼できる相棒に変えるのです。

本ブログ記事では、初回から確実に必要な情報を得られる堅実なClaude AIプロンプトを紹介します。

おまけとして、/AIを活用した生産性向上において、なぜClickUpが最高のプロンプトエンジニアリング代替手段として際立っているのかについても探っていきます。 🤩

Claude /AIとは？

Claude AIはAnthropicが開発した高度な対話型AIアシスタントです。シンプルなテキスト会話を通じて、ライティング、分析、コード、数学、研究、クリエイティブプロジェクトを支援します。

さらに、Claudeはテキストと画像を理解し、コードを記述し、コンテンツを作成し、複雑なトピックを明確に説明します。個人用・業務用タスクを問わず、役立つ正確で安全な設計となっています。

Claude AIプロンプトとは何ですか？

Claude AIプロンプトとは、Claudeに送信するメッセージ、つまり会話におけるあなたの発言部分です。プロンプトは簡単な質問から詳細な依頼まで何でも可能です。これは、Claudeに何を手伝ってほしいかを伝える手段となります。

例「天気はどうですか？」もプロンプトです。「このデータを分析し、傾向を説明してください」も同様です。プロンプトでは、AIツールに文章作成、問題解決、概念説明、仕事レビュー、アイデアブレインストーミングなどを依頼できます。

Claudeにメッセージを入力するたびに、それがプロンプトとなります。これは単に会話を開始または継続するための入力です。

Claude AIはChatGPTとどう違うのですか？

以下に、ChatGPTとClaudeのスタイル、推論能力、日常的な使用における違いを比較した簡易表を掲載します。

機能 Claude AI ChatGPT 開発者向け Anthropic OpenAI 中核となるアプローチ 倫理的推論と文脈依存性を基盤に構築 適応性と深い問題解決のために設計されています トーンとスタイル 丁寧で、節度があり、思慮深い 会話的で、直接的で、創造的 推論力 長文や複雑なテキストの分析に優れています 抽象的な推論や多ステップの論理処理を効果的に処理します 創造性レベル オリジナルアイデアにはより慎重に ブレインストーミングやナラティブタスクでより自由に ファイルとテキストの処理 長文文書を正確に読み取り、要約します テキスト、画像、コードなど、混合メディアとの仕事において優れています 最適な用途 調査、文書化、コンプライアンス重視の執筆 クリエイティブ仕事、技術プロジェクト、インタラクティブな問題解決

効果的なClaude AIプロンプトの書き方

効果的なClaude AIプロンプトを作成する簡単なステップを以下に示します。

ステップ #1: 明確かつ具体的に

詳細を提供すればするほど、Claudeはあなたの要求をより正確に理解します。

「マーケティングについて書いて」ではなく、「中小企業向け電子メールマーケティングに関する300語のブログ記事を作成」と指示しましょう。求める内容、文字数、対象読者を含めてください。曖昧なプロンプトは汎用的な回答を生むだけで、結局書き直す羽目になります。

💡 プロのコツ：テキスト分析や研究要約でも、Claudeに「変更を追跡できるようにアーティファクトに保存して」と依頼しましょう。その後「47行目を更新」や「方法論セクションを変更」と指示すれば、Claudeは全てを再生成せず、必要な部分だけを精密に編集します。これによりトークンを節約し、良い部分を保持できます。

ステップ #2: コンテキストを提供する

Claudeはリクエストの背景を理解することでより効果的に仕事します。業界、ターゲット、スキルレベル、プロジェクト目標などをメンションしてください。

例「SEOを説明して」では基本的な回答が得られますが、「地元の顧客を増やしたいパン屋の所有者向けにSEOを説明して」と指定すると、実際に活用できる実践的で関連性の高いアドバイスが得られます。

例えば、P1優先度の管理をClaudeに依頼してみたところ、次のような結果が得られました：

ステップ #3: フォーマット、トーン、文章スタイルを指定する

出力形式の指定が最終結果の形を形作ります。箇条書き・段落・テーブル・コードなど必要な形式をClaudeに伝えてください。プロフェッショナル・カジュアル・フレンドリーなど、希望するトーンもメンションしましょう。

「クライアントへの正式な電子メールを作成」と「チームメイトへの親しみやすいメッセージを作成」では、トーンが全てを左右します。

💡 プロの秘訣：重要な情報はカスタムXMLタグで囲みましょう： 必ず含めるか 、 100語を超えないようにしてください 。ClaudeのトレーニングによりXML構造に極めて敏感に反応するため、タグ付けされたコンテンツは長いプロンプト内でも重み付けが強く行われます。

ステップ #4: 複雑なタスクを分解する

大規模なプロジェクトはあなたもClaudeも圧倒します。大きな依頼は管理可能な単位に分割しましょう。「完了するマーケティング戦略を作成して」ではなく、「ターゲットを特定する手助けをして」から始め、「この層向けのマーケティングチャネルを3つ提案して」と進めてください。

各ステップは前のステップを基盤とし、より高品質な出力を実現します。

ステップ #5: 役立つ場合には例を活用する

成功の姿をClaudeに示しましょう。

特定の文章スタイルをご希望の場合は、サンプル段落を貼り付けください。特定のデータフォーマットが必要ですか？例を共有してください。これにより推測作業が不要になり、Claudeが最初から期待に沿うことが保証されます。

💡 プロの秘訣：複雑なタスクには「思考を声に出す」ことを要求しましょう。次のように始めてください：「回答する前に、内部の推論プロセスを記述してください」。クロードは文字通りその仕事を示し、思考の途中で自身のエラーを発見し、論理パズル、コードデバッグ、戦略分析において飛躍的に優れた出力を生成します。

ステップ #6: アプローチの見直しと改善

Claudeの最初の応答は出発点であって、最終成果物ではありません。何か問題がある場合は、具体的に変更点を指示してください：「もっと簡潔にして」や「技術的な詳細を追加して」など。

会話のたびに効果的な仕事方法が学べ、将来のAIプロンプトテンプレートをさらに改善できます。

様々なユースケース向けトップClaude /AIプロンプト

以下は、異なるユーザーと目的に応じた実用的なClaude AIプロンプトです。テンプレートとして活用し、具体的なニーズに合わせてカスタムしてください：

開発者向け

Claude AIプロンプトでPython機能を作成する

PostgreSQLデータベースに接続し、「customers」テーブルから全ユーザーを取得するPython機能を作成してください。接続エラーはtry-exceptブロックで処理し、結果を辞書のリストとして返します。型ヒントと、パラメーターおよび戻り値を説明するdocstringを含めてください このJavaScriptコードをデバッグし、エラーの根本原因と発生理由を説明してください。さらに、修正方法を2つ提案してください：[ここにコードを貼り付け]。また、気づいたパフォーマンス改善点があれば併せてメンションしてください Expressを使用したNode.jsでユーザー登録用のREST APIエンドポイントを作成する。電子メール検証、パスワード強度チェック（8文字以上、番号1つ、特殊文字1つ）、bcryptハッシュ化、適切なHTTPステータスコード、重複電子メール試行の処理を含める JavaScriptにおけるasync/awaitとPromiseの違いを、両手法で同じことをやる2つのコード例を用いて説明してください。可読性の差異とエラー処理に焦点を当て、実際のプロジェクトで各手法をいつ使用すべきかを示してください パフォーマンス問題の有無を確認するため、以下のSQLクエリをレビューしてください：[クエリを貼り付け]。遅延している操作を指摘し、作成すべき具体的なインデックスを提案し、最適化されたバージョンを示し、それぞれの影響を説明してください ImageGalleryというReactコンポーネントを構築する。プロパティとして画像URLの配列を受け取り、レスポンシブグリッド（デスクトップ3列、タブレット2列、モバイル1列）を表示する。Intersection Observerを用いた遅延読み込みを実装し、クリックでライトボックスを開く。スタイリングにはTypeScriptとTailwindを使用する このPython FlaskエンドポイントをExpressを使用したTypeScriptに変換してください：[貼り付けコード]。同じ機能を維持し、リクエストとレスポンスに適切な型を追加し、async/awaitを使用し、Node.jsの規約に従ってください

🧠豆知識：DANプロンプト（2022年）は、48時間で世界的な話題となったコミュニティ発のハックです。この「Do Anything Now」脱獄ツールは、安全フィルターを回避する冗談としてRedditで始まりました。わずか2日で20以上の派生バージョンが生まれ、システム指示を上書きする役割プロンプトの波を巻き起こしたのです。

初心者向け

Claudeのガイダンスで技術概念を理解する

日常的に遭遇する3つの例（NetflixのおすすめやSpotifyのプレイリストなど）を用いて/AIを説明してください。その後、専門用語を使わず平易な言葉で、AIが通常のコンピュータプログラムとどう異なるかを説明してください RAMとストレージの違いがわかりません。わかりやすい例えで説明してください。基本的な使用（ウェブ閲覧、Netflix、Wordドキュメント）に必要な容量と、それぞれが不足した場合の影響を教えてください 私は大学生で、アルバイトで月800ドルを稼いでいます。家賃は400ドルです。残りの400ドルを食費、交通費、娯楽費、貯金にどう配分すべきか教えてください。50/30/20ルールを説明し、私の状況にどう適用されるか示してください パスタの正しい調理法を教えてください。必要な水の量、塩を加えるタイミング、完了の確認方法、初心者が犯しがちな3つの大きな失敗について説明してください。アルデンテの意味とその重要性についても解説してください 来週の試験のために光合成を理解する必要があります。科学の知識が全くない人向けに、簡単なステップでプロセスを説明してください。日常的な例えを使い、必ず覚えておくべき3つの鍵を強調してください 22歳で初めての車を購入します。新車・中古車・リースの違い、価格以外の隠れた費用（保険・メンテナンス・ガソリン代）について説明してください。また中古車購入時に注意すべき5つの危険信号を教えてください クレジットカードの仕事の仕組みを説明してください。金利、最低支払い、クレジットスコアについて含めてください。借金に陥らないための具体的なルールを3つ教えてください 20万ドルの住宅を例に、住宅ローンの仕組みを分解して説明してください。頭金、金利、月々の支払い、そして申し込み前に準備すべき事項について解説してください

マーケティング担当者向け

Claude AIプロンプトでマーケティングの努力を強化

サステナブルファッションブランドの夏の新商品発表用に、Instagramキャプションを7つ作成（各100～150文字）。CTAを含め、ビーチ/自然のイメージの仕事を活用し、エコ素材を強調。各キャプションにハッシュタグを2～3個追加し、インスピレーション系・教育系・遊び心のある系などトーンを変化させてください 地元のコーヒーショップ向けに、Instagram、Facebook、TikTokを網羅した30日間のソーシャルメディアカレンダーを作成してください。コンテンツタイプは以下を組み合わせてください：舞台裏、商品、カスタムの機能、コーヒーのコツ、プロモーション。最適な投稿時間を提案し、エンゲージメント重視の日と販売重視の日を区別してマークしてください。 *私のプロジェクト管理SaaS向けB2Bコールド電子メール（150語以内）を起草してください。チームコラボレーションに関する具体的な課題点で導入し、当社のソリューションを簡潔に説明。生産性に関する統計データを1つ含め、15分間のデモを柔らかく依頼する形で締めくくってください。A/Bテスト用に3つの件名を作成 以下の顧客フィードバックを分析してください：[10～15件のレビューを貼り付け]。主な課題点を3つ特定し、各課題の出現頻度をカウント、具体的な引用例を抽出し、各課題への具体的な改善策を提案してください。テーブルフォーマットで提示すること 予算が限られた中小企業向けデジタルマーケティングに関するブログ記事のアイデアを10個生成してください。仕事タイトル、ターゲットキーワード、カバーすべき主なポイント、そして各ポイントがビジネス所有者にとって重要な理由を含めてください。DIY戦術に焦点を当ててください* 手作り陶器マグカップ（12オンス、マット仕上げ、電子レンジ対応、セージ色・青・クリーム色展開）の製品説明文を3種類（各100～150語）作成。1. Etsy向け：職人技の品質を強調2. Instagram向け：ライフスタイルを前面に3. 卸売バイヤー向け：耐久性を主軸に

💡 プロのコツ：Claudeが何かを拒否した場合は、「どの具体的な安全ガイドラインがこれを妨げているのか説明し、代わりに実行可能な最も近い代替案を提案してください」と尋ねましょう。これにより境界に関する透明性が強制され、通常は存在すら知らなかった回避策のロック解除が実現します。

学生と研究者のために

この気候変動研究論文を400語で要約してください：[論文本文を貼り付け]。構成：研究課題、方法論、データに基づく主要な発見、研究の限界、示唆。学部生レベルで記述し、最も重要な発見を強調してください ソーシャルメディア規制に関するこの記事を分析してください：[記事貼り付け]。主要な主張、最も説得力のある3つの証拠、論理的誤謬、著者が見落とした反論、著者の明らかな偏向を特定し、批判的分析として提示してください フランス革命の原因に関する10ページにわたる論文の詳細なアウトラインを作成してください。経済的要因が最も重要であったとする主張を含む論旨、5つの主要セクションとその小見出し、言及すべき具体的なイベントと日付、引用すべき一次資料を含めてください 以下の点でケインズ経済学と古典派経済学を比較せよ：政府介入、失業観、不況へのアプローチ、市場前提、実例。比較テーブルを作成し、現代の課題にどちらの理論がより適合するかについて300語で論じよ ソーシャルメディアが10代のメンタルヘルスに与える影響について、6つの論旨を生成してください。異なる角度から検討すること：因果関係 vs 相関関係、特定のプラットフォーム、具体的な結果。各論旨に必要な研究アプローチを説明すること 文献レビュー用にこの睡眠研究を分析してください：[要約を貼り付け]。研究デザイン、サンプルサイズ、変数、p値付き主要統計量、結論を抽出。その後、研究の限界点を100語で批評してください 『マクベス』における血、睡眠、闇の象徴性を分析せよ。各象徴について：具体的な場面を2つ挙げ、その象徴する内容、意味の変遷、罪悪感／野心テーマとの接続を説明せよ。各象徴につき200語で記述し、引用文を含めること

コンテンツ作成者やライターの方へ

Claude AIプロンプトでビデオマーケティング戦略を強化

1920年代ニューヨークを舞台にしたミステリーの冒頭3段落（各150語）を執筆。主人公はジャズ歌手で、密売酒場で死体を発見する。最初の段落は会話から、2つ目は雰囲気描写から、3つ目はアクションから始める。ノワール調と禁酒法時代を確立し、各段落の終わりに読者を引き込む要素を配置すること 忙しいビジネスパーソン向けのホームワークアウトビデオのYouTubeタイトル（60文字以内）を12個生成。番号を含め、30分以内の結果を約束、器具不要をメンション、キーワードには「全身」「脂肪燃焼」「初心者向け」などを使用し、各タイトルにはサムネイルのメモを付記 タイムトラベルを発明した科学者が、過去へ戻れるのは24時間以内という設定のSF小説を書いています。この制約下で5つのプロットツイストを考案してください。各ツイストは道徳的ジレンマを生み出し、論理的な帰結を持ち、タイムトラベルの陳腐な展開を避け、物語をどう変えるかを説明する必要があります 読者を引きつけるブログイントロを再作成：[本文を貼り付け]。ターゲットは生産性に悩む起業家。共感できる課題や意外な統計で導入し、冗長な表現を省き、解決策への興味を喚起。100語以内に収める ファンタジー冒険物語の主人公3名の文字プロフィールを作成せよ。各文字に以下の要素を付与：名前、年齢、外見描写、性格特性、致命的な弱点、隠された強み、100語のバックストーリー、動機、他者との関係、三部作における成長軌跡、独自の話し方。多様性と相互補完性を確保せよ クリエイティブ向け生産性向上をテーマに、15分間のポッドキャスト台本を作成してください。構成は次の通り：コールドオープン（30秒）、イントロ、3つのメインセグメント（各セグメントに実践的アドバイス、体験談、リスナーからの質問を含む）、CTA、アウトロ。会話調で書き、各セクションにポーズ位置と時間指定を明記してください

💡 プロの秘訣：Claudeプロジェクト内で「ClaudeInstructions.md」というファイルを作成し、設定を記述しましょう：「企業用語は嫌いだ」「Pythonコードは常に型ヒント付きで表示」「イギリス式スペルを好む」Claudeはプロジェクトファイルを全チャットで永続的な指示として扱います。

AIをパーソナルアシスタントとして活用する方法の詳細はこちら：

ビジネス所有者や起業家の皆様へ

専門性をより効果的なポジションでアピールするためにClaude AIをお試しください

高校生の数学・理科指導を大学生チューターが接続して担当するオンライン学習サービス事業向けのSWOT分析を作成してください。料金は30ドル/時間、チューター15名、生徒40名を擁しています。各カテゴリーにつき5アイテムを説明付きでリストし、弱点と脅威それぞれに対して1つのアクションアイテムを提示してください お客様から2つ星のレビューが寄せられました：[レビューを貼り付け]。不満を認め、責任を自覚し、修正内容を説明し、解決策を提示し、前向きな締めくくりとなる公開返信（100語以内）を作成してください。当社のフレンドリーでありながらプロフェッショナルなブランドボイスに合致させてください キノコの菌糸体から生分解性気泡緩衝材を製造する、私のエコフレンドリー包装スタートアップの投資家向けビジネス提案書を作成してください。エグゼクティブ要約（250語）に加え、以下のアウトラインを含めてください：市場データに基づく課題、当社の解決策、ビジネスモデル、競合分析、3年間の予測、50万ドルの資金調達要請、資金使途 私はフリーランスのグラフィックデザイナーで、サステナブルビジネス向けブランドアイデンティティを専門とする3年の経験があります。以下の要素を含む3つのサービスレベルを作成してください：内容、タイムライン、価格、理想的なクライアント、アップセル。サステナビリティ専門家としての私の価格設定 私のハンドメイドジュエリーECストア向け、カスタマーサービスと管理業務を担当するバーチャルアシスタント（週20時間）の求人要項を作成してください。役割の要約、責任範囲（電子メール対応、注文処理、Instagram管理、Trello活用）、必須スキルと歓迎スキル、使用するツール、求める人物像、給与範囲を含めてください 来月よりEcoSupplyとの提携を発表するプレスリリース（400語以内）を作成してください。当社はプラスチック使用量を80%削減し、業界初となる完全堆肥化可能な包装を実現します。CEOコメント、EcoSupplyコメント、両社の会社概要、地元ビジネスメディア向けのニュース価値のある見出しを含めてください コーヒーサブスクリプションサービス（月額35ドル、加入者500名、月間解約率8%）の顧客維持戦略を策定してください。新規顧客獲得、エンゲージメント向上、顧客復帰促進、ロイヤルティ強化の4分野で計8つの施策を提示し、各施策の実施ステップ、予想される維持率への影響、および関連コストを説明してください

日常タスクや個人利用に最適

HTMLとCSSで画像を生成するAIを活用する

1人分の7日間ベジタリアン献立を50ドル予算でプランしてください。毎日朝食・昼食・夕食・間食を含め、調理時間30分以内のメニューを提案。食材の重複使用で廃棄削減を図り、基本栄養を満たすこと。価格付きカテゴリー別買い物リストを添付し、メモとして日曜日のバッチクッキング（まとめて調理）オプションを明記 大家宛に、故障した暖房設備（5日間未修理）について丁寧だが断固とした電子メールを作成してください。賃貸契約の居住適格条項を引用し、4日前のテキストをメンションし、夜間60°F（約15.5℃）を下回る気温をメモし、48時間以内の修理を要求し、入居者権利に基づき記録中であることを伝えます。専門的かつ事実に基づいた内容で 12週間の初心者向けホームトレーニングプランを作成（週3回、器具不要）。構成：1～4週目は基礎構築、5～8週目は強度向上、9～12週目は負荷追加。各週の種目・セット数・レップ数・休憩時間を明記し、初心者向け調整案を記載。5分間のウォームアップとクールダウンを含める。継続性を重視 ミニマルなスカンジナビア風寝室の画像を生成：白いリネンを敷いた低いプラットフォームベッド、明るいオーク材の床、薄手のカーテンと柔らかな自然光が差し込む大きな窓、セラミックランプと植物が置かれた小さな木製ナイトスタンド、クリーム色のウールスロー、アースカラーの抽象画が1点飾られた白い壁、穏やかで開放的な雰囲気、朝の光、建築写真 シアトルでアウトドア好きの彼女と土曜のデートをプラン中ですが、雨天時のバックアップが必要です。屋外アクティビティと屋内代替案を含む5つのデート案を提案してください。各案には所要時間、ロマンチックな理由、費用見積もり、終了後の近隣の食事・飲みスポットを含めてください。20代後半で、高級レストランより体験型を好みます 10月のヨーロッパ2週間旅行（ロンドン、パリ、アムステルダム）のパッキングリストを作成。分類項目：50-65°F（約10-18℃）の服装と雨対策（重ね着）、トイレタリー（現地購入品メモ）、アダプター付き電子機器、書類（バックアップコピー）、医薬品、デイバッグ必須品。機内持ち込み品と預け入れ品を明記。汎用性の高い組み合わせ可能なアイテム7～8点を提案*

Claude AIプロンプトで避けるべきよくある間違い

多くのClaude AIレビューが指摘する、プロンプトの効果を低下させるよくある間違い。

誤り 何が起こるのか 修正方法 会話調の装飾表現を使用 AIは意図に集中する代わりに、埋め草テキストの解釈に時間を浪費している 表現は直接的に保ち、不要な言葉は削除してください 抽象的な目標の提示 「より良い」や「改善」の意味を定義するのに苦労している 曖昧な目標を測定可能な要求に変換する（例：「これを30%短縮する」） 制約の過剰使用 過剰なルールは機械的または浅い回答を招く 明瞭さと創造性の余地を両立させる 役割の文脈が欠落しています ターゲットや目的が不明な場合、結果は方向性を欠く Claudeに、誰に向けて書くのか、またはその目的を伝えてください（例：「クライアントへの電子メールとして」） フォローアッププロンプトは無視します ワンショット入力では、最良のバージョンが得られることは稀です 過去の回答を基に、トーン・論理・構造を洗練させてください

Claude AI利用の制限事項

Claude AIは深い推論と自然な会話のために設計されていますが、特定のユースケースにおける信頼性に影響を与えるリミットが依然として存在します。こうした制約から、一部のユーザーはClaude AIの代替手段を探求しています：

利用制限とメッセージ制限 ：Freeユーザーは1日あたりのメッセージ送信数にリミットがあり、有料プランではローリングリセット（例：5時間ごと）が適用されるため、継続性がリミットされます。

負荷時の応答遅延またはレイテンシー : システム利用率が高い状況ではパフォーマンスが低下するとのレビューが報告されており、ワークフローに支障をきたす可能性があります

統合性とカスタマイズのリミット（特に無料プランにおいて）：一部のユーザーは、他と比較してClaudeのエコシステムにはプラグインや深い企業統合が少ないと指摘しています

高度なタスクやニッチな分野における限界：推論能力は優れているものの、超専門的な領域や感情のニュアンスには対応が難しい場合があります

探求すべきClaude /AIの代替案

ワークフローをサポートするClaudeの代替ツールをご紹介します。👇

1. ClickUp

単一のLLMにこだわる必要はありません。AI搭載のワークスペース内で複数のLLMを活用できるのですから。

多くのClaude /AI代替ツールは、アイデア生成やテキスト下書きにのみ焦点を当てています。

それは役立つが、チームにはそれらのアイデアがタスクや承認、コンテンツのバージョン、実際の成果へと変わる場が依然として必要だ。ClickUpはそのギャップを埋める。

世界初の統合型AIワークスペースであり、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットをAIで統合。より速く、よりスマートに仕事するための支援を提供します。

そのAI機能の詳細を詳しく見てみましょう。💬

あなたとあなたの仕事を「理解する」AIと共に働きましょう

ClickUp Brainに進捗の更新を依頼し、期限切れやブロックされたタスクをフラグ付け

ClickUp Brainはあなたの仕事の文脈を理解します。

成長マネージャーが次のように尋ねたとします：第3四半期キャンペーンワークスペースの進捗を遅らせている要因は何か？ClickUp Brainはタスクコメント、サブタスク、ステータス、依存関係を読み取り、明確に回答します：

未割り当てのタスク

承認待ち

コンテンツレビューにおける遅延

仕事がアセットリクエストの処理に阻まれている

ブロッカーレポートはアクション所有者や時間的影響を表示するため、チームは終わりのない仕事の拡散に対処する代わりに、問題を解決できます。

📌 このプロンプトを試してみてください：「Q3キャンペーン」タグが付いた全タスクを確認し、クリエイティブ、製品、承認の3つのカテゴリーに分類された障害要因を特定してください。

適切なメッセージに素早く到達する

ClickUp Brainは、ワークスペース内で直接方向性を形作り、より強力な文章を作成するのに役立ちます。タブを切り替える必要はありません！

チームが新機能のローンチ準備をしていると仮定しましょう。プロダクトマネージャーがClickUp Docを開き、ClickUp Brainに中核的価値提案の定義、異なる顧客層向けのメッセージバリエーションの作成、ストーリーテリングの構成案作成を依頼します。システムはこのストーリーを既存のタスクリストや所有権フローに自動接続するため、後から文脈を待つ必要がなくなります。

📌 以下のAIライティングプロンプトをお試しください： リモートファーストのSaaSチームをターゲットとした今後のローンチに向けた中核的価値メッセージを定義してください。ウェブサイト、セールス資料、ソーシャルメディア向けに3つのバリエーションを作成

分散型チームにおける製品開発について、1000語のブログ記事を作成してください。明確な見出しを追加し、可能な限り箇条書きとテーブルを活用してください

この段落を断定的でメリットを前面に出した表現に書き換えてください。不要な表現を削除

この顧客通話記録を3つの話し合いポイントと推奨機能ポジションに変換してください

AIモデルを一元管理されたワークスペースに集約

ClickUp Brainはあなた専用のAIワークスペースとして機能します。タスク、ドキュメント、スペース、ナレッジベース、接続ツールから文脈を引き出すため、安定した基盤のある体験を提供します。

さらに、その瞬間に最適なインテリジェンスを選択可能：Claude、OpenAI（ChatGPT）、Gemini、DeepSeekから選べます。

その選択が重要です：

Claude を通せば戦略ナラティブがより滑らかにフローする

クライアント対応文書は ChatGPT で洗練された表現に仕上がります

調査と技術的な分析は、 Gemini を通じてより明確に伝わる

DeepSeekによるハイレベル合成は確実に仕事します

高度なAI検索機能により、タスク、ドキュメント、ファイルはもちろん、Google Drive、Figma、GitHub、SharePoint、さらにはインターネット上の外部ソースからも瞬時に情報を検索可能。複数のツールを切り替える必要がなくなります。ウェブ検索機能を使えば、ワークスペースから直接最新のトレンド、市場データ、ベストプラクティスを調査でき、ClickUpを離れることなく情報を収集・共有できます。

さらに、ClickUp Brainではテキストプロンプトからの画像生成も提供しており、オンデマンドでカスタムビジュアルを作成できます。

ClickUp Brainで自然言語プロンプトを用いた強力な画像を生成

すべての仕事を1つのAIスーパーアプリに集約

ClickUpの独立型AIスーパーアプリ「ClickUp Brain MAX」の「Talk to Text」機能は、仕事の勢いを維持し、仕事を400%速くこなします。鍵を押したまま自然に話すだけで、ClickUpが音声を構造化されたテキストに変換し、必要な場所で利用可能にします。さらに、単一インターフェース内で複数のLLMへのアクセス、レポート作成、ワークスペースからのデータ抽出も実現します。

確かにClaudeは入力すると文章作成を支援しますが、仕事中の思考を捕捉することはできません。ClickUpはそれが可能です。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

その機能とカスタムオプションは新規ユーザーを圧倒する可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,585件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUp AIについてどう評価しているのか？

ClickUpユーザーもG2で体験を共有しています：

ClickUp Brain MAXは私のワークフローに驚くべき付加価値をもたらしました。複数のLLMを単一プラットフォームで統合する仕組みにより、応答が高速かつ信頼性向上。プラットフォーム全体の音声テキスト変換機能は大幅な時間節約を実現します。機密情報を扱う際の安心感をもたらす企業グレードのセキュリティも高く評価しています。 […] 特に際立っているのは、ミーティングの要約する、コンテンツの起草、新アイデアのブレインストーミングなど、あらゆる場面で雑音を排除し思考を明晰にしてくれる点です。必要なことに適応するオールインワンの/AIアシスタントを手にしているような感覚です。*

ClickUp Brain MAXは私のワークフローに画期的な進化をもたらしました。複数のLLMを単一プラットフォームで統合する仕組みにより、応答速度と信頼性が向上。プラットフォーム全体の音声テキスト変換機能は大幅な時間短縮を実現します。機密情報を扱う際の安心感をもたらす企業レベルのセキュリティも高く評価しています。 […] 特に際立っているのは、ミーティングの要約する、コンテンツの起草、新アイデアのブレインストーミングなど、あらゆる場面で雑音を排除し思考を明晰にしてくれる点です。必要なことに適応するオールインワンのAIアシスタントを手にしているような感覚です。*

2. ChatGPT

viaChatGPT

OpenAIのChatGPTは、Pythonスクリプトの作成から次回の休暇の旅程プランまで、幅広いタスクを処理できます。ボタンや設定で煩わされることのないシンプルなチャットインターフェースが提供されるため、すぐに仕事を開始できます。

さらに、記憶機能は時間の経過とともにあなたの好みを学習するため、毎回書き方やプロジェクト要件を説明する必要がありません。ChatGPTは、AIの内部機能を理解する必要なく柔軟性を求める方に仕事として最適です。

ChatGPTの優れた機能

特定の知識ベースや指示に基づいてカスタムGPTを訓練し、履歴書スクリーニングやレシピの修正といったニッチなタスクを処理できるようにします。

PDF、スプレッドシート、画像など複数のファイル形式を同時にアップロードし、単一の会話内でそれらの情報を相互参照できます。

高度なデータ分析を活用し、アップロードしたデータセット上でPythonコードを実行。自らコーディングすることなく可視化や統計的要約を作成できます

API連携を通じてChatGPTにアクセスし、応答を自社アプリケーションや自動化されたワークフローに直接組み込みましょう

ChatGPTのリミット

ChatGPTの料金体系

Free

特典： 月額20ドル

プロプラン： 月額200ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額30ドル

企業: カスタム見積もり

ChatGPTの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,045件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (260件以上のレビュー)

実際のユーザーはChatGPTについてどう評価しているのか？

あるユーザーのレビューではこう述べています：

時折文脈を喪失し、全体のフローが断絶されることがあります。以前のバージョンでは幻覚現象が発生しやすく、情報を捏造するケースが頻発しました。例として、書籍推薦を依頼すると、実在しないタイトルを提案することがありました。さらにコード生成時に「仕事する」と保証しても、実際には期待通りに機能しない事例が頻発します。

時折文脈を喪失し、全体のフローが断絶されることがあります。以前のバージョンでは幻覚現象が発生しやすく、情報を捏造するケースが頻発しました。例としては、書籍推薦を依頼すると、実在しないタイトルを提案することがありました。さらにコード生成時に「仕事する」と保証しても、実際には期待通りに機能しない事例が散見されます。

3. Google Gemini

viaGemini

Google Geminiは同社の膨大な情報インデックスを活用し、Google Workspaceと直接連携します。Gmail、Drive、Docsを日常的に使用している場合、Geminiはこれらのアプリ内を検索して必要な情報を見つけ出します。

マルチモーダル機能も堅実です。ビデオ・画像・文書を同時にアップロードできるため、複雑なプロジェクトで重宝します。とはいえ、GoogleがGeminiの方向性を模索中だと感じられることもあります。機能は定期的に拡充されていますが、成熟期間が長いライティングアシスタントツールと比べると、体験にばらつきを感じる場面もあります。

Google Geminiの主な機能

ファイルをアップロードするかYouTubeリンクを共有してビデオコンテンツを直接処理し、重要な瞬間、テーマ、または特定のタイムスタンプを抽出します

ジェムを活用して、ブレインストーミングパートナー、キャリアコーチ、コンテンツエディターなど、目的別に最適化されたパーソナライズされたAIバージョンを作成しましょう。

Geminiでの会話をチームメンバーと共有し、共同編集しましょう。メンバーはスレッドを引き継いだり、自身の質問を追加したりできます。

Geminiが生成したコードスニペットをGoogle Colabノートブックに直接エクスポートし、即時テストと反復作業を実現

Google Geminiの制限事項

応答は控えめな傾向があり、時にニュアンスのある見解や創造的な視点が欠ける場合があります

Googleのエコシステムとの深い統合は、実質的にGoogleの製品スイート全体へのコミットを意味します

Google Geminiの価格設定

Free

Google AI Pro: 月額19.99ドル

Google AI Ultra: 月額249.99ドル

Google Geminiの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (275件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Google Geminiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーのレビューではこう述べています：

GeminiがGmailやGoogleドライブなどのGoogleアプリとシームレスに連携する点は本当にありがたいです。これにより、電子メールの下書き作成、文書の要約する、コンテンツ仕事を異なるツール間で切り替えることなく行え、大幅な時間節約と日常タスクの円滑化を実現しています。

GeminiがGmailやGoogleドライブなどのGoogleアプリとシームレスに連携する点は本当にありがたいです。これにより、電子メールの下書き作成、文書の要約する、そしてコンテンツの仕事を行えるようになり、異なるツール間で切り替える必要がなく、大幅な時間節約と日常のタスクを大幅に円滑化しています。

4. Perplexity AI

viaPerplexity AI

Perplexity AIは自らを「回答エンジン」と称しており、その表現は正確です。すべての回答には情報源を明示する引用が含まれます。さらに、目的に応じて異なる検索モードを選択可能：迅速な回答を求める「Quick」、高性能モデルによる深い分析を行う「Pro」、特定の情報源タイプに焦点を絞る「Focus」モードが用意されています。

Perplexityは創造的なパートナーというより、研究の相棒として真価を発揮します。詩の創作やキャンペーン案のブレインストーミングを/AIに依頼すれば、その違いを実感できるでしょう。しかし、事実情報を素早く収集する用途では？まさに必要な情報を提供してくれます。

Perplexity AIの主な機能

トピック別に研究スレッドを整理するコレクションを作成し、共有スペース内で共同作業者を招待してクエリや発見を貢献してもらいましょう

単純な情報検索を超えた深い論理分析を必要とする複雑な多ステップ問題に対処するため、o1-mini推論機能を備えたプロ検索を活用してください。

完了する検索スレッドをフォーマットされた文書としてダウンロードし、レポート作成やプレゼンテーション用に引用情報を含めた調査内容を保持しましょう。

会話内で頻繁に参照する情報源をピン留めすると、Perplexityが後続の関連質問に回答する際、それらを優先的に参照します

Perplexity AIの制限事項

ファイルアップロードのサポートは基本的な機能に留まるため、複雑な文書分析は他プラットフォームほどスムーズには仕事しません

創造的なリクエストは硬く、インスピレーションに欠けるように感じられます。なぜなら、このツールは想像力よりも正確性を優先して最適化されているからです。

有料プランでもプロ検索クォータが1日の使用量を制限するため、集中的な調査セッション時には煩わしくなります

カスタム指示を設定したり、異なるプロジェクト向けにレスポンススタイルを調整するためのペルソナを作成することはできません

Perplexity AIの料金体系

Free

プロプラン： 月額20ドル

上限： 月額200ドル

企業プロ： ユーザーあたり月額40ドル

企業マックス：ユーザーあたり月額325ドル

Perplexity AIの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはPerplexity AIについてどう評価しているのか？

あるユーザーのレビューではこう述べています：

Perplexityの最大の魅力は、情報の取得における速度と精度です。/AI言語モデルの能力とリアルタイムのウェブ検索を組み合わせているため、最新の情報源に基づく回答をほぼ瞬時に得られます。素早い調査、事実確認、そして無数のブラウザタブに迷うことなくトピックを探索するのに最適です。また、シンプルで気が散らないインターフェースと、情報源を透明性を持って明示する点も高く評価しています。

Perplexityの最大の魅力は、情報の取得における速度と精度です。AI言語モデルの能力とリアルタイムのウェブ検索を組み合わせているため、最新の情報源に基づく回答をほぼ瞬時に得られます。素早い調査、事実確認、そして数十ものブラウザタブに迷うことなくトピックを探索するのに最適です。また、シンプルで邪魔にならない無料インターフェースと、情報源を透明性を持って明示する点も高く評価しています。

5. Microsoft Copilot

viaMicrosoft Copilot

Microsoft Copilotの組み込み型アプローチが仕事を変革します。Excelで売上データを分析中？Copilotがトレンドを検知し、自然言語リクエストに基づいてチャートを作成します。PowerPointでプレゼンテーションを作成中？必要な内容を説明すれば、一からスライドを生成します。

スタンドアロンのチャットバージョンも存在しますが、真の価値はMicrosoft 365アプリ内で発揮されます。Copilotがワークフローの煩雑な部分を自動化します。欠点は？既にMicrosoft 365の有料契約が必要で、さらにCopilotが別のサブスクリプション層を追加することです。小規模チームや個人ユーザーは、Microsoftのエコシステムに深くコミットしていない限り、この価格体系を正当化するのが難しいと感じるかもしれません。

Microsoft Copilotの主な機能

プロンプト内で特定のSharePointドキュメントやOneDriveフォルダを参照することで、Copilotが組織の実際のファイルから文脈を抽出できるようにします

競合分析やプロジェクトキックオフなど、一般的なビジネスシナリオ向けにCopilot Labのプロンプトを初期テンプレートとして適用

Word文書における変更履歴と提案内容を標準の改訂履歴で追跡し、完全なバージョン管理を維持できます

Outlookで自動要約電子メールをスケジュール設定し、Teamsの会話からミーティングメモ、アクションアイテム、決定事項をまとめて送信しましょう

Microsoft Copilotの制限事項

効果は、その時点でどのMicrosoftアプリケーションで使用しているかによって大きく異なります

Microsoftのエコシステムに不慣れなユーザーは、アプリとAI機能の両方を習得する上でより長い適応期間を要します

Microsoft Copilot の価格

Microsoft Copilot: 無料

Microsoft Copilot Pro: 月額20ドル

Microsoft 365 Copilot: 月額31.50ドル

Microsoft Copilotの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (125件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Microsoft Copilotについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

あるユーザーのレビューではこう述べています：

Microsoft Copilotの最大の魅力は、Word、Excel、OutlookといったMicrosoft 365アプリケーションとのシームレスな連携です。下書きの生成、データ分析、長文のスレッドや文書の要約を数秒で完了させ、時間を節約します。自然言語プロンプトにより、技術に詳しくない方でも非常に簡単に利用できます。反復作業や調査を要するタスクにおいては、ワークスペースに組み込まれた個人アシスタントのような感覚で、生産性と集中力の両方を向上させてくれます。

Microsoft Copilotの最大の魅力は、Word、Excel、OutlookといったMicrosoft 365アプリケーションとのシームレスな連携です。下書きの生成、データ分析、長文のスレッドや文書の要約を数秒で完了させ、時間を節約します。自然言語プロンプトにより、技術に詳しくない方でも非常に簡単に利用できます。反復作業や調査を要するタスクにおいては、ワークスペースに組み込まれた個人アシスタントのような感覚で、生産性と集中力の両方を向上させてくれます。

ClickUpで単一モデル思考を脱却

優れたClaude AIプロンプトは思考の形を作ります。アイデアの探索、下書き作成、方向性の検証には役立ちますが、仕事を前進させる場は依然として必要です。

ClickUpならそれが簡単です。プラン、文書作成、共同作業、成果物納品を1つのワークスペースに集約。しかも単一のAIモデルに縛られません。状況に応じてClaude、ChatGPT、Geminiを自由に切り替えられます。

戦略立案、草案作成、最終調整、調査——タスク、ドキュメント、意思決定、タイムラインが既に集約された単一プラットフォームで全てを完結。

今すぐClickUpに登録しよう！ ✅