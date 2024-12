10 2024年にワークフロー＆プロセスを自動化するための代替案を作る

チームによって必要なものは異なる 異なるワークフロー .しかし、ほとんどすべてのチームが、忙しい仕事を減らしたいと願っている。日常的なタスクやワークフローを自動化することで、その願いを現実に変えることができる。

Makeは、2024で仕事を自動化する最も人気のあるiPaaS(Integration Platform as a Service)ツールの一つである。

Makeのコード不要のプラットフォームは、アプリ間のワークフローを設計、構築、自動化するための強力なツールを提供する。異なるアプリ間でデータを接続・同期したり、タスクを自動化して時間を節約したりすることができ、拡張機能の必要はない。

しかし、Makeで強力なAI自動化を構築するのは大変だと感じるユーザーもいる。他のアプリとの統合がもっとあらかじめ用意されていればいいのに、と思っているのだ。同じように感じている方は、この記事で紹介するMakeの代替アプリをチェックしてみてください。

Makeの代用品は何を探すべきか?

Make に代わる最高のアプリを探すにあたって、選択肢を絞り込みたいですか?検討すべき鍵は以下の通りです:

統合 :統合:様々なアプリケーション、特にワークフローを効率化するために日常的に使用するアプリケーションとの幅広い統合を提供するプラットフォームを探しましょう。

:統合:様々なアプリケーション、特にワークフローを効率化するために日常的に使用するアプリケーションとの幅広い統合を提供するプラットフォームを探しましょう。 高度な自動化機能: 高度な自動化機能を提供するツールを探し、複雑なタスクやプロセスを、大規模な手動介入なしに、簡単な言語命令で自動化できるようにする。

高度な自動化機能を提供するツールを探し、複雑なタスクやプロセスを、大規模な手動介入なしに、簡単な言語命令で自動化できるようにする。 ユーザーフレンドリーなインターフェースと直感的な機能を備えたプラットフォームを選ぶことで、ユーザーとチームが簡単にソフトウェアを使い始めることができ、効率的に使用することができます。

オンボーディングが簡単で、学習曲線が短い:* オンボーディングプロセスがスムーズで、学習曲線が管理しやすいものを選び、プラットフォームの機能に素早く適応し、最大限に活用できるようにする。

オンボーディングプロセスがスムーズで、学習曲線が管理しやすいものを選び、プラットフォームの機能に素早く適応し、最大限に活用できるようにする。 スケーラビリティ:* ビジネスが成長するにつれてプラットフォームが拡張でき、データ量の増加やワークフローの複雑化に対応できることを確認する。

ビジネスが成長するにつれてプラットフォームが拡張でき、データ量の増加やワークフローの複雑化に対応できることを確認する。 セキュリティとコンプライアンス:* 機密情報を保護するために、データセキュリティと業界規制へのコンプライアンスを優先するプラットフォームを探す。

機密情報を保護するために、データセキュリティと業界規制へのコンプライアンスを優先するプラットフォームを探す。 カスタマーサポート:* あらゆる問題に対処するためのタイムリーなサポートやリソースなど、信頼できるカスタマーサポートサービスを提供するプロバイダーを探す。

2024年に利用すべきMakeの代替案ベスト10

他のいくつかのプラットフォームは、統合やユーザーエクスペリエンスを含め、Makeと同様、あるいはそれ以上の機能を提供している。

ここでは、2024年における依存関係管理とワークフロー自動化のためのMake代替ツールトップ10を紹介します:

1.自動化.io

経由 自動化.io Automations.ioは、ビジネスアプリとの接続プロセス全体を自動化するコード不要のプラットフォームである。 対話型ワークフローの設計 .

次のように使用できます。 日々のワークフローを最適化する。 .アプリ間でデータを同期したい、ユーザーイベントに基づいてアクションをトリガーしたい、自動化のパフォーマンスを監視したいなど、Automations.ioはやることをサポートします。

その最新バージョンである自動化バージョン1.4には、スプレッドシートを正しく解析する機能やカスタムフィールドを作成する機能など、新しい統合や機能が搭載されています。

Automations.io の主な機能

Salesforce、Expensify、Mailchimp、Shopify、Clio、Sage Intacctなどの一般的なアプリケーションと事前に構築された統合を使用します。

マルチステップワークフロー、条件ロジック、データマップなどの複雑な自動化シーケンスを作成できます。

リアルタイム形成機能により、自動化の実行をリアルタイムで監査・調査できます。

Automations.io の制限事項

小規模ビジネスには高価

サポートされているアプリケーションと機能のリストは、人気のある競合他社よりも比較的小さい。

Automations.io の価格設定

チーム :99ドル/月

:99ドル/月 ビジネス:カスタム価格

自動化.ioの評価とレビュー

G2: レビューはありません

レビューはありません Capterra: 十分なレビューがありません。

2.ZigiOps

ジジオプス ZigiOpsはコード不要の統合プラットフォームで、数クリックで統合の設定、変更、起動ができます。ZigiOpsは、ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、システム間の手動データ転送のシームレスな自動化を可能にし、市場で人気があります。

ZigiOpsは、ITSM(情報技術サービス管理)ツールを日常的に使用している大企業に最適です。このソフトウェアを使用することで、コーディングに膨大な予算と時間を費やすことなく、強力でパワフルな統合を作成することができます。

このツールは30以上の企業ソフトウェアをサポートし、完全にカスタマイズ可能なデータフロー図のテンプレートが付属しているため、IT企業にとって最適な選択肢となる。全体として、エンド・ツー・エンドのデータ交換に最適なソリューションだ。

ZigiOps 最大の機能

コードや追加スクリプトなしでシステムをスムーズに統合

システム間でコメントや添付ファイルを転送し、ニーズに応じて統合をカスタム化します。

データ量やワークフローの複雑さに応じて統合を拡張可能

様々なユースケースに対応する、定義済みでカスタマイズ可能なテンプレートへのアクセス

ZigiOps のリミット

新規ユーザーはインターフェースに慣れるまで時間がかかる可能性がある

ZigiOpsの価格

カスタム価格

ZigiOpsの評価とレビュー

G2: レビューが十分ではありません。

レビューが十分ではありません。 Capterra: 十分なレビューがありません。

3.インテグレート.io

経由 インテグレート.io ETL(抽出、変換、ロード)操作を簡単に実行したいなら、Integrate.ioが役立ちます。このクラウドベースの統合プラットフォームは、コーディング不要の経路を提供し、お気に入りのアプリを組織内の様々なデータソースに即座に接続することができます。

データ変換、REST API、合理化されたワークフロー作成、データセキュリティとコンプライアンス、SalesforceからSalesforceへの統合など、最高のデータ統合と分析機能を備えています。

Integrate.io の主な機能

フィルタリング、集計、結合などの組み込み機能や式を使用して、クラウド上の分析用にデータを簡単に準備

グラフィカルなインターフェースを使用して、タスク間の依存関係を定義し、ワークフローのステータスとパフォーマンスを監視します。

ウェブサービス、データベース、ファイルなど、さまざまなデータストアからユニークなデータにアクセスできます。

Integrate.io のリミット

クラウドベースのデータファイルでのみ仕事可能

Integrate.ioの価格

スターター: $1,250/月

$1,250/月 プロフェッショナル: $2,083/月

$2,083/月 エンタープライズ: カスタム価格

カスタム価格 ELT & CDC 月額: $199/月 年間: $159/月



Integrate.ioの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (190以上のレビュー)

4.3/5 (190以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

4.トレイ

トレイ Tray.ioは、AI主導のマルチエクスペリエンスiPaaS(Integration Platform as a Service)ツールで、あらゆるアプリケーションスタックの統合プロセスをスピードアップすることができます。このクラウドベースのプラットフォームを使用すると、スクリプトをコーディングすることなく複雑な統合を作成することができ、予算、時間、人的資源を大幅に節約できます。

Tray.ioは、API統合、データ処理、カスタム統合の構築に関する様々なソフトウェアを提供し、組織や個人の開発者がワークフローを自動化することを容易にします。幅広い機能の他に、Tray.ioはそのデータセキュリティとコンプライアンスのためにB2Bスペースで人気を保っています。

全体として、Tray.ioは最高のローコードプラットフォームの1つであり、コーディングに数ヶ月を費やすことなく、複雑な統合や自動化に対応することができます。

トレイの主な機能

ドラッグアンドドロップのインターフェースを使用して、統合と自動化に対応するための作成と設定を行います。

あらかじめ用意されたコネクターとワークフローで様々なアプリケーションやサービスと統合

包括的なダッシュボードで、ETL(抽出、変換、ロード)、メタデータなどのデータを管理します。

トレイのリミット

一部のユーザーは、Tray.ioの操作が複雑だと感じています。

コネクターが古い場合がある

トレイの価格

プロ: カスタム価格

カスタム価格 チーム: カスタム価格設定

カスタム価格設定 企業:カスタム価格

トレイの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (140件以上のレビュー)

4.5/5 (140件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

5.IFTTT

経由 IFTTT IFTTT (If This Then That)は、多くのビジネスアプリ、デバイス、サービス間のシームレスな接続を促進する統合プラットフォームである。

このプラットフォームは、人気のビジネス、生産性、スマートホームのアプリをサポートし、多様なアプリを作成することができます。 ワークフロー図 IFTTTは、シンプルでコード不要のインターフェイスを備えている。市場で最も優れた接続プラットフォームの1つとして、IFTTTは、製品をまとまりのあるサービスに統合することで、700以上のグローバル企業のデジタルトランスフォーメーションを促進すると主張している。

長期的に見れば、IFTTTを使うことで開発コストを大幅に削減し、互換性と生涯価値を向上させることができる。社内での統合開発に反対なら、IFTTTは最良の選択肢のひとつだ。

IFTTTの主な機能

フィルターコード、クエリ、複数のアクションで自動化をパーソナライズできる

800以上のアプリと接続し、ソーシャルネットワーク、生産性ツール、スマートホームデバイスなど様々なアプリケーションと統合可能

クラウドベースのプラットフォームを使ってソーシャルメディアへの投稿などのウェブアプリケーションタスクを自動化し、いつでもどこからでもワークフローにアクセスできます。

IFTTTのリミット

新規ユーザーには学習が必要

統合によっては期待通りの結果が得られない場合がある

IFTTTの価格

無料

プロ: $3.49/月

$3.49/月 Pro+: $14.99/月

IFTTTの評価とレビュー

G2.com: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

4.6/5 (100件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

6.Outfunnel

経由 アウトトンネル LeadsBridgeは、様々なマーケティングと広告の間でデータをシームレスに移動できる人気の統合プラットフォームです。

/統合プラットフォームです。 https://clickup.com/ja/blog/114682/undefined/ 作業負荷自動化ソフトウェア /%href/

.このツールを使う最大の利点は、手動でCSVをインポートすることなく、リアルタイムでリードタイムを同期できることです。

また、このプラットフォームはカスタム統合やセキュリティ、GDPR、CCPAに準拠した環境を備えており、企業に最適です。

LeadsBridgeは、Facebook、TikTok、Google、LinkedInなどの人気プラットフォームとの統合もサポートしています。リアルタイムのリード同期、Google & YouTube広告フォーム、Facebookリード広告、LinkedIn Genフォームなどの機能が魅力的であれば、LeadsBridgeは貴社にとって最適な統合プラットフォームとなるでしょう。

LeadsBridge の主な機能

幅広いアプリやサービスと統合し、CRM、電子メールマーケティングソフトウェア、その他のマーケティングツールを接続してワークフローを合理化します。

CRMと他のマーケティングツールの間でカスタムオーディエンスを作成します。

リードデータをリアルタイムで同期。フォームに入力した人、ニュースレターを購読した人、広告に接触した人を確認し、それに応じてCRMの記録を更新できます。

リードブリッジのリミット

一部のユーザーは、より使いやすくするためにインターフェースのアップデートが必要だと考えています。

リードブリッジの価格

無料

スターター: $29/月からスタート

$29/月からスタート プロ: 79ドル/月から開始

79ドル/月から開始 ビジネス: $999/month (年払い)

リードブリッジの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

4.5/5 (30件以上のレビュー) Capterra: 4.4/5 (50件以上のレビュー)

8.Microsoft Power Automate

経由

/参照 https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-automate マイクロソフト パワーオートメイト /%href/

Microsoft Power Automate(旧Microsoft Flow)は、クラウドベースのツールであり、カスタム自動ワークフローを作成し、拡張機能なしでビジネスプロセスを合理化することができる。Microsoft Power Platformの一部であり、Power Apps(カスタムアプリケーションの構築)やPower BI(ビジネスインテリジェンスの構築)といった他のツールも含まれている。

MS Power自動化の人気のアプリケーションは以下の通りです:

異なるアプリケーションの情報を自動的に入力することで、手作業によるデータエントリーを排除する。

ドキュメント承認のための自動ワークフロー設定

ワークフロー内の特定のトリガーや条件に基づいて、アラートやアップデートを受信する。

Microsoft Power Automate の主な機能

ビルド済みのコネクタを使用して数百のアプリやサービスと接続

グラフィカルなインターフェイスを使用して、フローを簡単に作成および構成できます。

暗号化、認証、著者、監査ログなどの機能によるデータの保護

AIとロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)を活用した複雑でインテリジェントなワークフローの自動化

Microsoft Power Automate のリミット

Freeプランおよび試用版では、ワークフローが1日に実行できるアクション数に制限があるため、非常に複雑な自動化や頻繁な自動化には適用できない場合があります。

Microsoft Power Automate の価格

Power Automate プレミアム: $15/ユーザー/月

$15/ユーザー/月 Power Automate Process: $150/ボット/月

Microsoft Power Automate の評価とレビュー

G2.com: 4.5/5 (400 件以上のレビュー)

4.5/5 (400 件以上のレビュー) Capterra: 4.4/5 (170 件以上のレビュー)

9.Zapier

ClickUp Automationで時間を節約し、タスクを効率的に自動化しましょう。

チームメンバーにタスクを割り当てたり、特定のアクションがトリガーされたときにディスカッションスレッドにコメントしたり、プロジェクトのステータスが変更されたときにプロジェクトチャンネルにSlackアップデートを送信するなど、さまざまなプロジェクト管理タスクを自動化できます。

ClickUpは、このような平凡で繰り返しの多い、しかし重要なタスクを軽減することで、全体像を見失うことなくプロジェクトの細部に注意を払うことができます。

ClickUpの自動化機能では、以下のことが可能です。

繰り返しの雑務にかかる時間を節約し、重要なことに集中できます。

汗をかくことなく、新しいタスクを作成し、チーム全体に明確なSOPを導入できます。

担当者や優先度を自動的に変更したり、ステータスの変更にタグやテンプレートを適用することで、仕事を円滑に進めることができます。

電子メール、チャット、カレンダーなど、ClickUp内でお気に入りのツールを自動化。

Makeとのシームレスな統合

Makeにこだわりたい方も、ClickUpとその機能をご利用いただけます。

/参照 https://clickup.com/integrations/make ClickUpとMakeの統合 /%href/

との統合により、ClickUpと他の必須アプリ間のタスクを自動化することで、プロジェクトの効率を最大化することができます。Makeのビジュアル自動化ビルダーは、ClickUpを何千ものツールやAPIと接続し、コラボレーションを強化し、ワークフローを効率化します。

ClickUpとMakeの統合の魅力的な使用例をいくつかご紹介します。

ClickUpタスクにCRMやマーケティングプラットフォームからのデータを自動的に入力する 。これにより、手作業によるデータエントリーエラーがなくなり、すべての情報が最新の状態に保たれます。

。これにより、手作業によるデータエントリーエラーがなくなり、すべての情報が最新の状態に保たれます。 ClickUpタスクをGoogleカレンダーやOutlookカレンダーのような外部カレンダーアプリケーション と同期させることで、チームのスケジュールをプラットフォーム間で同期させ、スケジュールの同期を防ぎ、締め切りが迫っていることを全員に知らせることができます。

と同期させることで、チームのスケジュールをプラットフォーム間で同期させ、スケジュールの同期を防ぎ、締め切りが迫っていることを全員に知らせることができます。 完了したタスクや特定のカスタムフィールドなど、ClickUp内の特定の条件に基づいて、Googleスプレッドシートやその他のデータ可視化ツール でレポートを自動的に作成します。これにより、プロジェクトデータをより簡単に分析し、意思決定に役立つ貴重な洞察を得ることができます。

でレポートを自動的に作成します。これにより、プロジェクトデータをより簡単に分析し、意思決定に役立つ貴重な洞察を得ることができます。 ClickUpタスクの期日やステータスの変更に基づき、チームメンバー に自動電子メールリマインダーをトリガーすることができます。 これにより、全員が予定通りに進み、期限切れを防ぐことができます。

に自動電子メールリマインダーをトリガーすることができます。 これにより、全員が予定通りに進み、期限切れを防ぐことができます。 Makeのコード不要プラットフォームを使用してカスタム統合を開発し、ネイティブ統合ではサポートされていないレガシーシステムや社内ツールとClickUpを接続することができます。

ClickUpとMakeのシームレスな統合でタスク自動化に対応。

ClickUpとMakeは、以下のようなビジネスにとって強力な組み合わせです:

ワークフローの合理化と反復タスクの自動化

異なるプラットフォーム間でのデータの正確性と一貫性の向上

チーム内のコラボレーションとコミュニケーションの強化

プロジェクトデータから貴重な洞察を得て、情報に基づいた意思決定を行う

ClickUp の主な機能

100以上の自動化シーケンスを使って、ルーチンタスクやワークフローを自動化。

リストビュー、ボードビュー、カレンダービュー、ガントビュー、タイムラインビューなど、さまざまなビューからプロジェクトやタスクの追跡を選択できます。

チャット、コメント、メンション、ドキュメントエディター、ホワイトボードなど、ClickUpのコラボレーションツールを使ってチームやクライアントとコラボレーション。

Office 365、Googleワークスペース、Slack、Zapierなど、ClickUpを使用して数百ものアプリやサービスと統合できます。APIコネクタを使用して独自のカスタム統合を作成することもできます。

クリックアップのリミット

ClickUpは機能番号とカスタムオプションが多いため、学習曲線が急です。

クリックアップの価格

Free Forever : 無制限: $7/月/ユーザー

無制限: $7/月/ユーザー 無制限: $7/月/ユーザー

$7/月/ユーザー ビジネス: 1ユーザーにつき12ドル/月

1ユーザーにつき12ドル/月 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brainは、どの有料プランでも月額5ドル/メンバーでご利用いただけます。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9000件以上のレビュー)

4.7/5 (9000件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (4000 件以上のレビュー)

ビジネスニーズに合った統合プラットフォームの選択

データと

/統合プラットフォーム https://clickup.com/ja/blog/10848/undefined/ ワークフロー管理 /%href/

は、ビジネス組織、特にハイテク企業にとって極めて重要である。自動化に対応できるAI主導の強力なツールは、企業の時間、労力、予算を大幅に節約することができる。

Makeは市場で人気のある統合プラットフォームであり、効率的なものでもある。しかし、私たちがリストアップしたMakeの代替ツールは、あなたのビジネス独自のニーズにより適したものを選ぶのに役立つでしょう。

ワークフローを自動化し、プロジェクト管理やチームとのコラボレーションを支援するツールをお望みなら、ClickUpが最適です。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpにサインアップする /クリックアップ

今すぐ登録して、シームレスなクロスプラットフォーム対応と確実なワークフロー自動化を体験してください!